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encerrado
Cícero de Souza Marques Bragança Paulista, São Paulo
São Paulo São Paulo
1 × 2
Athletico-PR Athletico-PR

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 22/0721h30

Minuto a Minuto: São Paulo X Athletico-PR - 22/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo! São Paulo sofre virada do Athletico-PR em 5 minutos e segue calvário no Brasileirão.

bola

49'

2ºTEMPO

Victor Sá busca o fundo pela direita, só que cruza forte demais, para ninguém.

bola

48'

2ºTEMPO

Artur assume a cobrança da falta, mas fica na barreira do clube paranaense. Torcida do São Paulo ensaia protesto pela situação do time.

bola

47'

2ºTEMPO

Ferreira domina espetado pela esquerda, corta dois para chutar, mas antes é parado com falta.

bola

46'

2ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Viveros recebe de Mendoza em contragolpe do Athletico-PR, corta por dentro e chuta travado por Osório.

bola

44'

2ºTEMPO

Pela direita, Artur cruza muito fechado, a bola faz a curva e se perde fora do campo.

bola

43'

2ºTEMPO

Artur ajeita para a entrada da área, Marcos Antônio passa o pé na bola e chuta ela contra a zaga.

bola

42'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Internacional 1x2 Cruzeiro (Carbonero).

bola

41'

2ºTEMPO

Ferreira fica com sobra de escanteio e corta por dentro da esquerda, mas chuta travado pela marcação.

bola

40'

2ºTEMPO

Neste momento, São Paulo se entrega aos próprios erros e pouco ameaça a vitória do Athletico-PR.

bola

39'

2ºTEMPO

Passes errados: São Paulo 44x28 Athletico-PR.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Athletico-PR: Gilberto sai, entra Gilberto dos Santos.

bola

37'

2ºTEMPO

Ferreira tabela com André Silva, recebe a devolução e cruza bloqueado pela zaga.

bola

36'

2ºTEMPO

Claudinho antecipa lançamento para Victor Sá, chega caindo e o árbitro marca falta a favor do Athletico-PR.

bola

35'

2ºTEMPO

São Paulo trabalha a bola no meio-campo e tenta resgatar o ponto em Bragança Paulista.

bola

34'

2ºTEMPO

Luiz Gustavo se projeta no contra-ataque e chuta da entrada da área para defesa de Rafael.

bola

33'

2ºTEMPO

Artur aposta no drible pela direita, sofre o desarme e reclama de um contato no rosto.

bola

32'

2ºTEMPO

Mendoza recebe cruzamento da esquerda, tabela na área e chuta cruzado caprichosamente contra a trave.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Athletico-PR: Leozinho sai, entra Isaac.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Bobadilla sai para a entrada de Danielzinho.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do São Paulo: Lucas Ramon sai, entra Victor Sá...

bola

28'

2ºTEMPO

São Paulo chega na linha de toques comandada por Ferreira, mas Luciano erra o chamado penúltimo passe.

bola

27'

2ºTEMPO

Marcos Antônio e Claudinho se estranham após travar disputa pela bola na linha lateral.

bola

26'

2ºTEMPO

Bobadilla ajeita para a entrada da área, Marcos Antônio carrega demais e a marcação se agiganta para fechar os espaços.

bola

25'

2ºTEMPO

Osório ergue o braço para fazer a proteção e atinge o rosto de Viveros, que vai ao chão novamente.

bola

24'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Odair Hellmann ainda por reclamação da disputa na área com Viveros.

bola

23'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Internacional 0x2 Cruzeiro (Matheus Pereira).

bola

22'

2ºTEMPO

Viveros segue caído na área, sugerindo que sofreu pênalti de Osório.

bola

21'

2ºTEMPO

Osório se deixa enganar pelo pingar da bola, vê Viveros dominar na área e trava por trás o atacante colombiano.

bola

20'

2ºTEMPO

Artur corta por dentro, cruza com efeito e a bola fica com Santos.

bola

19'

2ºTEMPO

Ferreira aposta no individualismo e acaba desarmado logo depois por Terán.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Pablo Maia deixa o campo para a entrada de Ferreira.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do São Paulo: Calleri sai, entra André Silva...

bola

16'

2ºTEMPO

Artur é atropelado por trás por Esquível.

bola

15'

2ºTEMPO

André Silva e Ferreira estão se preparando para reforçar o São Paulo.

bola

14'

2ºTEMPO

Claudinho aproveita espaço pela esquerda e só é parado com falta de Pablo Maia.

bola

13'

2ºTEMPO

Bobadilla recebe de Lucas Ramon, põe na frente e perde no corpo contra Mendoza.

bola

12'

2ºTEMPO

Este resultado amplia o jejum sem vitórias do São Paulo para 6 jogos.

bola

11'

2ºTEMPO

Pablo Maia chuta mascado de fora da área, a bola ainda desvia no meio do caminho e Santos defende no canto direito.

bola

10'

2ºTEMPO

Viveros tenta escapar no contra-ataque veloz, mas é travado com carrinho de Arboleda.

bola

9'

2ºTEMPO

Luciano recebe na área com a defesa saindo e chuta forte. Goleiro Santos sai para fechar o ângulo e evita o empate com as pernas.

bola

8'

2ºTEMPO

Luciano é derrubado com falta na disputa pelo alto no meio-campo.

bola

7'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Chapecoense 0x3 Flamengo (Lorran).

bola

6'

2ºTEMPO

VAR confirma a virada do Furacão. São Paulo reclamava de uma falta em Pablo Maia na disputa por espaços.

gol

5'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!!! Leozinho recebe escanteio do outro lado, escolhe o canto e acerta um tirombaço cruzado para vencer Rafael.

bola

4'

2ºTEMPO

Defesa do São Paulo bobeia, Leozinho enche o pé da entrada da área e põe para trabalhar o goleiro Rafael.

substituicao

3'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e João Cruz sai para a entrada de Claudinho.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Athletico-PR: Arthur Dias sai, entra Carlos Terán...

gol

1'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!!! Furacão vem com tudo no reinício, acerta a trave com Leozinho. No rebote, Lucas Ramon corta cruzamento contra o próprio patrimônio e Leozinho completa com oportunismo para as redes.

fim

0'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo em Bragança Paulista! Na retomada do Campeonato Brasileiro, São Paulo está derrotando o Athletico-PR.

bola

47'

1ºTEMPO

Leozinho recebe cruzamento com veneno da esquerda, com a marcação fora de posição e quase iguala o placar neste finzinho.

bola

46'

1ºTEMPO

Gilberto tabela com Leozinho pela direita, ergue a cabeça para ver o posicionamento na área e cruza nas mãos do goleiro Rafael.

bola

45'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Artur bate escanteio fechado, Arboleda se esforça para desviar pela linha de fundo.

bola

43'

1ºTEMPO

Luciano explora as pernas da marcação para ganhar escanteio pela direita.

bola

42'

1ºTEMPO

Wendell recebe no corredor pela esquerda em posição de impedimento.

bola

41'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Chapecoense 0x2 Flamengo (Rafael Thyere - contra).

bola

40'

1ºTEMPO

Bobadilla toma a bola dos pés de Jadson e aciona a transição em velocidade do São Paulo.

bola

39'

1ºTEMPO

Marcos Antônio ajeita com o peito cruzamento da direita, Calleri domina já girando e emenda um voleio que sai pertinho da trave.

bola

38'

1ºTEMPO

Banco de reservas do São Paulo sai da área técnica para pedir a expulsão de Arthur Dias.

bola

37'

1ºTEMPO

Calleri fica caído após levar uma pisada de Arthur Dias no meio-campo.

bola

36'

1ºTEMPO

Gilberto recebe inversão pela direita, deixa escapar no domínio e a bola sai pela lateral.

bola

35'

1ºTEMPO

Athletico-PR gira a bola entre defesa e meio-campo.

bola

34'

1ºTEMPO

Marcos Antônio erra passe simples para Calleri na esquerda.

bola

33'

1ºTEMPO

Viveros põe na frente para entrar na área, Lucas Ramon toma à frente na marcação e sofre falta.

bola

32'

1ºTEMPO

Calleri tenta proteger no meio-campo, é desarmado por Arthur Dias e abre os braços para reclamar de falta.

bola

31'

1ºTEMPO

Arboleda sai jogando errado. Leozinho agradece, mas chuta na área contra as pernas de Pablo Maia.

bola

30'

1ºTEMPO

Marcos Antônio e Luciano trabalham a bola no círculo central.

bola

29'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Chapecoense 0x1 Flamengo (Pedro).

bola

28'

1ºTEMPO

João Cruz procura Viveros no comando de ataque. Wendell corta com carrinho preciso e sai jogando pela esquerda.

bola

27'

1ºTEMPO

Artur bate dois escanteios seguidos pela direita. Na segunda ocasião, Arthur Dias afasta da área com um cabeceio.

bola

26'

1ºTEMPO

Artur arranca desde o meio-campo, chama tabela para invadir a área e cruza travado por Aguirre.

bola

25'

1ºTEMPO

Após um início hesitante, São Paulo tem domínio das ações em Bragança Paulista.

bola

24'

1ºTEMPO

Luciano cruza com veneno por baixo, Santos desvia para frente e Pablo Maia fura feio o chute no rebote.

bola

23'

1ºTEMPO

Marcos Antônio põe na frente para invadir a área, Esquível protege com o corpo para o corte da defesa.

substituicao

22'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do São Paulo: Rafael Tolói sai com dores musculares, entra Osório.

bola

20'

1ºTEMPO

Viveros é lançado em velocidade contra a dupla de zaga do São Paulo. Rafael sai do gol para chegar primeiro e defender a bola.

bola

19'

1ºTEMPO

Marcos Antônio escapa pela esquerda com tabela. Jogador só é parado com falta de Leozinho.

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLLL DO SÃO PAULO!!!!! Artur cobra falta por cima da barreira de quatro jogadores, no ângulo direito. Santos chega segundos atrasado e espalma a bola para dentro.

amarelo

17'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Arthur Dias por puxão em Calleri que matou contra-ataque do São Paulo.

bola

16'

1ºTEMPO

Mendoza deixa escapar lançamento de Esquivel e vê a bola sair em tiro de meta.

bola

15'

1ºTEMPO

Passes errados: São Paulo 10x6 Athletico-PR.

bola

14'

1ºTEMPO

Lucas Ramon chama tabela com Artur pela direita. A marcação do Athletico-PR intercepta a troca de passes da dupla.

bola

13'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Brasileirão: Internacional 0x1 Cruzeiro (Kaio Jorge).

bola

12'

1ºTEMPO

Viveros desloca Tolói em disputa pelo alto. Jogadores do São Paulo cobram um cartão amarelo para o atacante colombiano.

bola

11'

1ºTEMPO

Após boa jogada de Lucas Ramon, Calleri recebe cruzamento da direita, mas não pega em cheio no desvio de cabeça.

bola

10'

1ºTEMPO

São Paulo sai jogando de pé em pé pela esquerda e quebra a primeira linha de marcação do clube paranaense.

bola

9'

1ºTEMPO

Jadson chega deslizando de carrinho para disputar a bola, mas só atinge as pernas de Pablo Maia.

bola

8'

1ºTEMPO

Artur bate escanteio aberto pela direita, Pablo Maia ajeita na frente da área e Bobadilla chuta em cima da zaga.

bola

7'

1ºTEMPO

Defesa do São Paulo mostra dificuldade neste início para sair da marcação por pressão do Athletico-PR.

bola

6'

1ºTEMPO

Jadson recebe na ponta direita, não tem o domínio e vê a bola sair em tiro de meta.

bola

5'

1ºTEMPO

Luiz Gustavo recebe no meio-campo e distribui o jogo para o time paranaense.

bola

4'

1ºTEMPO

Calleri tenta puxar contragolpe para dentro da área, mas fica preso na marcação de Arthur Dias.

bola

3'

1ºTEMPO

Marcos Antônio abre na esquerda, Luciano cruza por baixo e entrega nas mãos do goleiro Santos.

bola

2'

1ºTEMPO

Athletico-PR começa o jogo em cima, pressionando e empurra o São Paulo para perto do gol defendido por Rafael.

bola

1'

1ºTEMPO

Esquível bate escanteio fechado pela direita. Gilberto não acha nada e a defesa são-paulina afasta da área.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo em Bragança Paulista!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Furacão soma duas vitórias e um empate em 8 jogos como visitante no campeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Athletico-PR vem de duas vitórias seguidas no pré-Copa e tenta manter a boa fase para faturar o 3º triunfo consecutivo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo volta a atuar após a parada para a Copa com a missão de deixar boa impressão no torcedor. Clube não conhece vitórias há 5 rodadas do Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! São Paulo x Athletico-PR duelam no reinício do Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Lucas RamonSaiu

    Defesa

  • Victor SáEntrou

    Atacante

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Rafael TolóiSaiu

    Defesa

  • OsórioEntrou

    Defesa

  • Wendell

    Defesa

  • Pablo MaiaSaiu

    Meio-Campo

  • FerreiraEntrou

    Atacante

  • Damián BobadillaSaiu

    Meio-Campo

  • DanielzinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • ArturGol

    Atacante

  • Luciano

    Atacante

  • Jonathan CalleriSaiu

    Atacante

  • André SilvaEntrou

    Atacante

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • Santos

    Goleiro

  • Arthur DiasSaiuAmarelo

    Defesa

  • Carlos TeránEntrou

    Defesa

  • Juan Aguirre

    Defesa

  • Lucas Esquivel

    Defesa

  • GilbertoSaiu

    Defesa

  • GilbertoEntrou

    Defesa

  • Luiz Gustavo

    Meio-Campo

  • Jadson

    Meio-Campo

  • João CruzSaiu

    Meio-Campo

  • ClaudinhoEntrou

    Defesa

  • Stiven Mendoza

    Atacante

  • LeozinhoSaiuGolGol

    Atacante

  • IsaacEntrou

    Atacante

  • Kevin Viveros

    Atacante

  • Alex Gomes Stefano (RJ)

    ÁRBITRO

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

  • Luiz Claudio Regazone (RJ)

    ASSISTENTE

São Paulo SPA
Athletico-PR CAP

GOLS

Gol Artur
Leozinho Gol
Leozinho Gol
POSSE DE BOLA
50% 50%
9FINALIZAÇÕES6
3FINALIZAÇÕES CERTAS4
7FALTAS COMETIDAS14
22CRUZAMENTOS7
47PASSES ERRADOS29
13DESARMES13
7ESCANTEIOS3
1IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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