19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 22/07•21h30
Minuto a Minuto: São Paulo X Athletico-PR - 22/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo! São Paulo sofre virada do Athletico-PR em 5 minutos e segue calvário no Brasileirão.
49'
•
2ºTEMPO
Victor Sá busca o fundo pela direita, só que cruza forte demais, para ninguém.
48'
•
2ºTEMPO
Artur assume a cobrança da falta, mas fica na barreira do clube paranaense. Torcida do São Paulo ensaia protesto pela situação do time.
47'
•
2ºTEMPO
Ferreira domina espetado pela esquerda, corta dois para chutar, mas antes é parado com falta.
46'
•
2ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Viveros recebe de Mendoza em contragolpe do Athletico-PR, corta por dentro e chuta travado por Osório.
44'
•
2ºTEMPO
Pela direita, Artur cruza muito fechado, a bola faz a curva e se perde fora do campo.
43'
•
2ºTEMPO
Artur ajeita para a entrada da área, Marcos Antônio passa o pé na bola e chuta ela contra a zaga.
42'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Internacional 1x2 Cruzeiro (Carbonero).
41'
•
2ºTEMPO
Ferreira fica com sobra de escanteio e corta por dentro da esquerda, mas chuta travado pela marcação.
40'
•
2ºTEMPO
Neste momento, São Paulo se entrega aos próprios erros e pouco ameaça a vitória do Athletico-PR.
39'
•
2ºTEMPO
Passes errados: São Paulo 44x28 Athletico-PR.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Athletico-PR: Gilberto sai, entra Gilberto dos Santos.
37'
•
2ºTEMPO
Ferreira tabela com André Silva, recebe a devolução e cruza bloqueado pela zaga.
36'
•
2ºTEMPO
Claudinho antecipa lançamento para Victor Sá, chega caindo e o árbitro marca falta a favor do Athletico-PR.
35'
•
2ºTEMPO
São Paulo trabalha a bola no meio-campo e tenta resgatar o ponto em Bragança Paulista.
34'
•
2ºTEMPO
Luiz Gustavo se projeta no contra-ataque e chuta da entrada da área para defesa de Rafael.
33'
•
2ºTEMPO
Artur aposta no drible pela direita, sofre o desarme e reclama de um contato no rosto.
32'
•
2ºTEMPO
Mendoza recebe cruzamento da esquerda, tabela na área e chuta cruzado caprichosamente contra a trave.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Athletico-PR: Leozinho sai, entra Isaac.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Bobadilla sai para a entrada de Danielzinho.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do São Paulo: Lucas Ramon sai, entra Victor Sá...
28'
•
2ºTEMPO
São Paulo chega na linha de toques comandada por Ferreira, mas Luciano erra o chamado penúltimo passe.
27'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio e Claudinho se estranham após travar disputa pela bola na linha lateral.
26'
•
2ºTEMPO
Bobadilla ajeita para a entrada da área, Marcos Antônio carrega demais e a marcação se agiganta para fechar os espaços.
25'
•
2ºTEMPO
Osório ergue o braço para fazer a proteção e atinge o rosto de Viveros, que vai ao chão novamente.
24'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Odair Hellmann ainda por reclamação da disputa na área com Viveros.
23'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Internacional 0x2 Cruzeiro (Matheus Pereira).
22'
•
2ºTEMPO
Viveros segue caído na área, sugerindo que sofreu pênalti de Osório.
21'
•
2ºTEMPO
Osório se deixa enganar pelo pingar da bola, vê Viveros dominar na área e trava por trás o atacante colombiano.
20'
•
2ºTEMPO
Artur corta por dentro, cruza com efeito e a bola fica com Santos.
19'
•
2ºTEMPO
Ferreira aposta no individualismo e acaba desarmado logo depois por Terán.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Pablo Maia deixa o campo para a entrada de Ferreira.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do São Paulo: Calleri sai, entra André Silva...
16'
•
2ºTEMPO
Artur é atropelado por trás por Esquível.
15'
•
2ºTEMPO
André Silva e Ferreira estão se preparando para reforçar o São Paulo.
14'
•
2ºTEMPO
Claudinho aproveita espaço pela esquerda e só é parado com falta de Pablo Maia.
13'
•
2ºTEMPO
Bobadilla recebe de Lucas Ramon, põe na frente e perde no corpo contra Mendoza.
12'
•
2ºTEMPO
Este resultado amplia o jejum sem vitórias do São Paulo para 6 jogos.
11'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia chuta mascado de fora da área, a bola ainda desvia no meio do caminho e Santos defende no canto direito.
10'
•
2ºTEMPO
Viveros tenta escapar no contra-ataque veloz, mas é travado com carrinho de Arboleda.
9'
•
2ºTEMPO
Luciano recebe na área com a defesa saindo e chuta forte. Goleiro Santos sai para fechar o ângulo e evita o empate com as pernas.
8'
•
2ºTEMPO
Luciano é derrubado com falta na disputa pelo alto no meio-campo.
7'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Chapecoense 0x3 Flamengo (Lorran).
6'
•
2ºTEMPO
VAR confirma a virada do Furacão. São Paulo reclamava de uma falta em Pablo Maia na disputa por espaços.
5'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!!! Leozinho recebe escanteio do outro lado, escolhe o canto e acerta um tirombaço cruzado para vencer Rafael.
4'
•
2ºTEMPO
Defesa do São Paulo bobeia, Leozinho enche o pé da entrada da área e põe para trabalhar o goleiro Rafael.
3'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e João Cruz sai para a entrada de Claudinho.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Athletico-PR: Arthur Dias sai, entra Carlos Terán...
1'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!!! Furacão vem com tudo no reinício, acerta a trave com Leozinho. No rebote, Lucas Ramon corta cruzamento contra o próprio patrimônio e Leozinho completa com oportunismo para as redes.
0'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Recomeça o jogo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo em Bragança Paulista! Na retomada do Campeonato Brasileiro, São Paulo está derrotando o Athletico-PR.
47'
•
1ºTEMPO
Leozinho recebe cruzamento com veneno da esquerda, com a marcação fora de posição e quase iguala o placar neste finzinho.
46'
•
1ºTEMPO
Gilberto tabela com Leozinho pela direita, ergue a cabeça para ver o posicionamento na área e cruza nas mãos do goleiro Rafael.
45'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Artur bate escanteio fechado, Arboleda se esforça para desviar pela linha de fundo.
43'
•
1ºTEMPO
Luciano explora as pernas da marcação para ganhar escanteio pela direita.
42'
•
1ºTEMPO
Wendell recebe no corredor pela esquerda em posição de impedimento.
41'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Chapecoense 0x2 Flamengo (Rafael Thyere - contra).
40'
•
1ºTEMPO
Bobadilla toma a bola dos pés de Jadson e aciona a transição em velocidade do São Paulo.
39'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio ajeita com o peito cruzamento da direita, Calleri domina já girando e emenda um voleio que sai pertinho da trave.
38'
•
1ºTEMPO
Banco de reservas do São Paulo sai da área técnica para pedir a expulsão de Arthur Dias.
37'
•
1ºTEMPO
Calleri fica caído após levar uma pisada de Arthur Dias no meio-campo.
36'
•
1ºTEMPO
Gilberto recebe inversão pela direita, deixa escapar no domínio e a bola sai pela lateral.
35'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR gira a bola entre defesa e meio-campo.
34'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio erra passe simples para Calleri na esquerda.
33'
•
1ºTEMPO
Viveros põe na frente para entrar na área, Lucas Ramon toma à frente na marcação e sofre falta.
32'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta proteger no meio-campo, é desarmado por Arthur Dias e abre os braços para reclamar de falta.
31'
•
1ºTEMPO
Arboleda sai jogando errado. Leozinho agradece, mas chuta na área contra as pernas de Pablo Maia.
30'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio e Luciano trabalham a bola no círculo central.
29'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Chapecoense 0x1 Flamengo (Pedro).
28'
•
1ºTEMPO
João Cruz procura Viveros no comando de ataque. Wendell corta com carrinho preciso e sai jogando pela esquerda.
27'
•
1ºTEMPO
Artur bate dois escanteios seguidos pela direita. Na segunda ocasião, Arthur Dias afasta da área com um cabeceio.
26'
•
1ºTEMPO
Artur arranca desde o meio-campo, chama tabela para invadir a área e cruza travado por Aguirre.
25'
•
1ºTEMPO
Após um início hesitante, São Paulo tem domínio das ações em Bragança Paulista.
24'
•
1ºTEMPO
Luciano cruza com veneno por baixo, Santos desvia para frente e Pablo Maia fura feio o chute no rebote.
23'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio põe na frente para invadir a área, Esquível protege com o corpo para o corte da defesa.
22'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do São Paulo: Rafael Tolói sai com dores musculares, entra Osório.
20'
•
1ºTEMPO
Viveros é lançado em velocidade contra a dupla de zaga do São Paulo. Rafael sai do gol para chegar primeiro e defender a bola.
19'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio escapa pela esquerda com tabela. Jogador só é parado com falta de Leozinho.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLLL DO SÃO PAULO!!!!! Artur cobra falta por cima da barreira de quatro jogadores, no ângulo direito. Santos chega segundos atrasado e espalma a bola para dentro.
17'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Arthur Dias por puxão em Calleri que matou contra-ataque do São Paulo.
16'
•
1ºTEMPO
Mendoza deixa escapar lançamento de Esquivel e vê a bola sair em tiro de meta.
15'
•
1ºTEMPO
Passes errados: São Paulo 10x6 Athletico-PR.
14'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon chama tabela com Artur pela direita. A marcação do Athletico-PR intercepta a troca de passes da dupla.
13'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Brasileirão: Internacional 0x1 Cruzeiro (Kaio Jorge).
12'
•
1ºTEMPO
Viveros desloca Tolói em disputa pelo alto. Jogadores do São Paulo cobram um cartão amarelo para o atacante colombiano.
11'
•
1ºTEMPO
Após boa jogada de Lucas Ramon, Calleri recebe cruzamento da direita, mas não pega em cheio no desvio de cabeça.
10'
•
1ºTEMPO
São Paulo sai jogando de pé em pé pela esquerda e quebra a primeira linha de marcação do clube paranaense.
9'
•
1ºTEMPO
Jadson chega deslizando de carrinho para disputar a bola, mas só atinge as pernas de Pablo Maia.
8'
•
1ºTEMPO
Artur bate escanteio aberto pela direita, Pablo Maia ajeita na frente da área e Bobadilla chuta em cima da zaga.
7'
•
1ºTEMPO
Defesa do São Paulo mostra dificuldade neste início para sair da marcação por pressão do Athletico-PR.
6'
•
1ºTEMPO
Jadson recebe na ponta direita, não tem o domínio e vê a bola sair em tiro de meta.
5'
•
1ºTEMPO
Luiz Gustavo recebe no meio-campo e distribui o jogo para o time paranaense.
4'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta puxar contragolpe para dentro da área, mas fica preso na marcação de Arthur Dias.
3'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio abre na esquerda, Luciano cruza por baixo e entrega nas mãos do goleiro Santos.
2'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR começa o jogo em cima, pressionando e empurra o São Paulo para perto do gol defendido por Rafael.
1'
•
1ºTEMPO
Esquível bate escanteio fechado pela direita. Gilberto não acha nada e a defesa são-paulina afasta da área.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo em Bragança Paulista!
PRÉ-JOGO
Furacão soma duas vitórias e um empate em 8 jogos como visitante no campeonato.
PRÉ-JOGO
Athletico-PR vem de duas vitórias seguidas no pré-Copa e tenta manter a boa fase para faturar o 3º triunfo consecutivo.
PRÉ-JOGO
São Paulo volta a atuar após a parada para a Copa com a missão de deixar boa impressão no torcedor. Clube não conhece vitórias há 5 rodadas do Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! São Paulo x Athletico-PR duelam no reinício do Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Lucas Ramon
Defesa
Victor Sá
Atacante
Robert Arboleda
Defesa
Rafael Tolói
Defesa
Osório
Defesa
Wendell
Defesa
Pablo Maia
Meio-Campo
Ferreira
Atacante
Damián Bobadilla
Meio-Campo
Danielzinho
Meio-Campo
Marcos Antônio
Meio-Campo
Artur
Atacante
Luciano
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
André Silva
Atacante
Odair Hellmann
TECNICO
Santos
Goleiro
Arthur Dias
Defesa
Carlos Terán
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Lucas Esquivel
Defesa
Gilberto
Defesa
Gilberto
Defesa
Luiz Gustavo
Meio-Campo
Jadson
Meio-Campo
João Cruz
Meio-Campo
Claudinho
Defesa
Stiven Mendoza
Atacante
Leozinho
Atacante
Isaac
Atacante
Kevin Viveros
Atacante
Alex Gomes Stefano (RJ)
ÁRBITRO
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE
Luiz Claudio Regazone (RJ)
ASSISTENTE