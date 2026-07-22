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encerrado
Beira-Rio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional Internacional
1 × 2
Cruzeiro Cruzeiro

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 22/0721h30

Minuto a Minuto: Internacional X Cruzeiro - 22/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Beira-Rio! Cruzeiro vence o Internacional fora de casa e sobe para a parte de cima da tabela do Brasileiro, para a sétima colocação.

bola

51'

2ºTEMPO

Internacional, com dez em campo, vai para o ataque em busca do empate.

bola

49'

2ºTEMPO

Jogo encerrado pelo Brasileirão: São Paulo 1x2 Athletico-PR.

bola

48'

2ºTEMPO

William busca o passe com Matheus Pereira, que não chega na bola.

bola

47'

2ºTEMPO

O Cruzeiro tem o escanteio, valoriza a posse no ataque e também o resultado parcial.

bola

46'

2ºTEMPO

Villarreal sofre a falta perto da área de Maripán.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos neste segundo tempo.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lucas Silva evita o ataque de Bernabei com a falta, cartão amarelo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Kaio Jorge é substituído por Villarreal.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wanderson entra para a saída de Gerson.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E tem mudança tripla no Cruzeiro, primeiro William substitui Fagner.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Também entra Paulinho no lugar de Villagra.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pezzolano troca Bruno Gomes por Aguirre.

bola

38'

2ºTEMPO

A torcida se levanta no Beira-Rio, acredita no empate mesmo com o Inter com dez em campo.

gol

37'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Carbonero recebe dentro da área e toca bonito de cavadinha para diminuir o placar!

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

35'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x3 Flamengo e São Paulo 1x2 Athletico-PR.

bola

34'

2ºTEMPO

Matheus Pereira busca o passe para Gerson e o meia é pego em impedimento.

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Internacional visita o Athletico-PR. Já o Cruzeiro recebe o Botafogo.t

bola

32'

2ºTEMPO

UUHH!! Bruno Henrique bate colocado de fora da área e assusta o goleiro Otávio!

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Artur Jorge muda com Lucas Silva na vaga de Sinisterra.

bola

29'

2ºTEMPO

Vem alterações no Cabuloso.

bola

28'

2ºTEMPO

Mais de 12 mil torcedores presentes no Beira-Rio.

bola

27'

2ºTEMPO

Finalizações: Internacional 15x11 Cruzeiro.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Paulo Pezzolano troca Alerrandro por Bruno Henrique.

bola

25'

2ºTEMPO

Bernabei cai após choque com Matheus Henrique.

bola

24'

2ºTEMPO

A derrota parcial deixa o Internacional apenas um pontinho da zona de rebaixamento.

bola

23'

2ºTEMPO

Bernabei tem espaço de longe, mas o chute não leva perigo a meta de Otávio.

bola

22'

2ºTEMPO

Bruno Rodrigues devolve forte demais para Pereira, e a zaga antecipa com Félix.

amarelo

21'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Matheus Henrique.

bola

19'

2ºTEMPO

Matheus Pereira é abraçado pelos companheiros, o Cruzeiro amplia!

gol

18'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Fagner encontra Matheus Pereira dentro da área, que faz o giro na marcação e completa a jogada com o toque no cantinho com o pé direito!

bola

18'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

17'

2ºTEMPO

Rojas tenta o avanço e leva a falta de Carbonero.

bola

16'

2ºTEMPO

O jogo recomeça em Porto Alegre, Internacional com dez em campo após expulsão de Victor Gabriel.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Pec é substituído, vem Bruno Rodrigues.

bola

14'

2ºTEMPO

Tem atendimento para Gabriel Pec.

vermelho

13'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO! Victor Gabriel, que entrou no intervalo, acerta Gabriel Pec e recebe o cartão vermelho.

bola

11'

2ºTEMPO

Carbonero ganha o escanteio para os donos da casa.

bola

10'

2ºTEMPO

Matheus Pereira domina o passe pela direita e sobe a bandeira, impedimento.

bola

9'

2ºTEMPO

Bernabei dispara o chute de canhota e manda pra fora.

bola

8'

2ºTEMPO

E o Cruzeiro recebe o Botafogo.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Internacional visita o Athletico-PR.

bola

6'

2ºTEMPO

PRA FORA! Gabriel Pec arrisca o chute da entrada da área e manda à esquerda de Anthoni!

bola

5'

2ºTEMPO

DEFENDEU, ANTHONI! Sinisterra fica na frente do goleiro, que fecha o espaço e evita o segundo do Cabuloso!

bola

4'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x3 Flamengo e São Paulo 1x2 Athletico-PR.

bola

3'

2ºTEMPO

Matheus Bahia desce pela esquerda e faz o cruzamento direto nas mãos de Otávio.

bola

2'

2ºTEMPO

Cruzeiro retorna com a mesma formação.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Victor Gabriel substitui Mercado.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas mudanças no Inter, primeiro tem Matheus Bahia no lugar de Luiz Felipe.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

49'

1ºTEMPO

Muita pressão pelo cartão vermelho direto para o zagueiro Jonathan Jesus, mas o árbitro mantém o amarelo.

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Jonathan Jesus comete a falta dura em Alerrandro e recebe o cartão amarelo.

bola

47'

1ºTEMPO

Posse de bola: Internacional 49% x 51% Cruzeiro.

bola

46'

1ºTEMPO

Matheus Pereira é derrubado na passagem do meio campo, falta.

bola

45'

1ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

IMPEDIDO! Luiz Felipe tem a sobra na grande área e carimba o travessão, mas após o lance o auxiliar ergue a bandeira e marca impedimento.

bola

43'

1ºTEMPO

Bruno Gomes despeja a cobrança na grande área e Maripán cabeceia para fora.

bola

42'

1ºTEMPO

Villagra leva a falta de Matheus Pereira, e o time da casa prepara para levantar a bola na área.

bola

40'

1ºTEMPO

Ainda segue a discussão, pedido de um segundo cartão para Bernabei.

bola

39'

1ºTEMPO

Com a vitória parcial, o Cruzeiro vai subindo para a oitava colocação.

bola

37'

1ºTEMPO

No banco, uma pequena discussão entre o meia Bruno Henrique, do Inter, e o técnico da Raposa Artur Jorge.

bola

36'

1ºTEMPO

Matheus Pereira é parado com falta por Bruno Gomes.

bola

35'

1ºTEMPO

Depois de fazer a falta em KJ, Bernabei atinge Matheus Henrique e os jogadores pressionam por outro cartão.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Surge o primeiro amarelo para jogadores do Inter, Bernebei após falta em Kaio Jorge.

bola

33'

1ºTEMPO

O terceiro amarelo na partida e todos até o momento para os jogadores do Cruzeiro.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Matheus Pereira recebe o cartão amarelo.

bola

31'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x1 Flamengo e São Paulo 1x0 Athletico-PR.

bola

30'

1ºTEMPO

Luiz Felipe avança pela esquerda e o cruzamento a bola atravessa por toda área.

bola

29'

1ºTEMPO

A finalização de Kaio Jorge sobe muito, sem perigo para Anthoni.

bola

28'

1ºTEMPO

Faltas: Internacional 6x5 Cruzeiro.

bola

27'

1ºTEMPO

Matheus Henrique é derrubado por Bruno Gomes, falta.

bola

26'

1ºTEMPO

Vitinho desce pela direita, ergue na área e a bola fica para o goleiro Otávio.

bola

25'

1ºTEMPO

Depois do passe de Bruno Gomes na área para Félix Torres, o zagueiro é pego em posição de impedimento.

bola

24'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! A bola é alçada na grande área e a sobra fica limpa para Alerrandro, que demora para finalizar e perde a oportunidade do empate!

bola

23'

1ºTEMPO

Bernabei ganha o escanteio para o Colorado.

bola

22'

1ºTEMPO

Gabriel Pec tenta, mas o lançamento é forte e a bola sai pela linha de fundo.

bola

20'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x0 Flamengo e São Paulo 1x0 Athletico-PR.

bola

19'

1ºTEMPO

Bernabei domina pelo lado esquerdo e na hora do chute é travado por Fabricio Bruno.

amarelo

18'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carbonero sofre outra falta e novamente pune um atleta cruzeirense, cartão para Fagner.

amarelo

17'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por falta em Carbonero, Gerson é punido com o cartão.

bola

16'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pelo Brasileirão: Coritiba 1x3 Palmeiras.

bola

15'

1ºTEMPO

O tiro de canto sai rasteiro para Matheus Henrique e o volante finaliza em cima da marcação.

bola

14'

1ºTEMPO

Fagner na jogada pela direita, cruza e a bola explode em Bernabei antes de sair para escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Mais uma falta no jogo, agora de Villagra em Matheus Pereira.

bola

12'

1ºTEMPO

Gerson impede a passagem de Bruno Gomes com a falta.

bola

11'

1ºTEMPO

É o quinto gol de Kaio Jorge no BR.

gol

10'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge é acionado pelo lado direito, ganha a disputa com Maripán e toca na saída de Anthoni para abrir o placar em Porto Alegre!

bola

10'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

9'

1ºTEMPO

Matheus Pereira no lançamento para Pec e a bola fica nas mãos de Anthoni.

bola

8'

1ºTEMPO

Gabriel Pec é parado com falta por Villagra.

bola

7'

1ºTEMPO

Alerreandro pressiona a saída de Otávio, mas o goleiro consegue sair e troca passes na defesa.

bola

6'

1ºTEMPO

A entrada do VAR agora em lances de escanteio no Brasileirão. Após conferência, a reversão de escanteio para o tiro de meta de Anthoni.

bola

5'

1ºTEMPO

Inter tem o apoio da torcida neste começo no Gigante da Beira-Rio.

bola

4'

1ºTEMPO

ANTHONI! Gabriel Pec ganha na força de Luiz Felipe e dispara o chute para boa defesa do goleiro Colorado!

bola

3'

1ºTEMPO

Dessa vez quem experimenta de fora da área é Villagra, de novo vai direto pela linha de fundo.

bola

2'

1ºTEMPO

Alerrandro não aproveita o vacilo da zaga e finaliza a primeira do jogo para fora.

bola

1'

1ºTEMPO

Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Beira Rio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No lado cruzeirense também tem estreia, é do ex-vascaíno Gabriel Pec, reforço Celeste que custou 60 milhões de reais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Contrato pelo Torino, o chileno Maripán estreia hoje pelo Colorado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

INTERNACIONAL: Anthoni; Félix Torres, Mercado e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Luiz Felipe e Bernabei; Carbonero, Vitinho e Alerrandro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Cruzeiro chega a 19ª rodada três pontos na frente do Inter. Nos últimos quatro jogos disputados pelo torneio nacional, a equipe Celeste tem duas vitórias e dois empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Internacional retoma suas atenções no Brasileiro onde ocupa a 14ª posição, com 21 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 21h30, siga as emoções de Internacional x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2026.

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Anthoni

    Goleiro

  • Bruno GomesSaiu

    Meio-Campo

  • Braian AguirreEntrou

    Defesa

  • Félix Torres

    Defesa

  • Gabriel MercadoSaiu

    Defesa

  • Victor GabrielEntrouVermelho

    Defesa

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Luiz FelipeSaiu

    Defesa

  • Matheus BahiaEntrou

    Defesa

  • Rodrigo VillagraSaiu

    Meio-Campo

  • PaulinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Vitinho

    Atacante

  • Alexandro BernabeiAmarelo

    Defesa

  • Johan CarboneroGol

    Atacante

  • AlerrandroSaiu

    Atacante

  • Bruno HenriqueEntrou

    Meio-Campo

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • FagnerSaiuAmarelo

    Defesa

  • WilliamEntrou

    Defesa

  • Fabrício Bruno

    Defesa

  • Jonathan JesusAmarelo

    Defesa

  • Gabriel Rojas

    Defesa

  • Matheus HenriqueAmarelo

    Meio-Campo

  • GersonSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • WandersonEntrou

    Atacante

  • Matheus PereiraGolAmarelo

    Meio-Campo

  • Gabriel PecSaiu

    Atacante

  • Bruno RodriguesEntrou

    Atacante

  • Luis SinisterraSaiu

    Atacante

  • Lucas SilvaEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Kaio JorgeSaiuGol

    Atacante

  • Neyser VillarealEntrou

    Atacante

  • Flavio Rodrigues de Souza (SP)

    ÁRBITRO

  • Neuza Ines Back (SP)

    ASSISTENTE

  • Alex Ang Ribeiro (SP)

    ASSISTENTE

Internacional INT
Cruzeiro CRU

GOLS

Gol Johan Carbonero
Kaio Jorge Gol
Matheus Pereira Gol
POSSE DE BOLA
49% 51%
18FINALIZAÇÕES12
4FINALIZAÇÕES CERTAS6
19FALTAS COMETIDAS14
11CRUZAMENTOS5
29PASSES ERRADOS25
17DESARMES17
5ESCANTEIOS6
3IMPEDIMENTOS5
1CARTÕES AMARELOS6
1CARTÕES VERMELHOS0
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