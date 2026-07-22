19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 22/07•21h30
Minuto a Minuto: Internacional X Cruzeiro - 22/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Beira-Rio! Cruzeiro vence o Internacional fora de casa e sobe para a parte de cima da tabela do Brasileiro, para a sétima colocação.
51'
•
2ºTEMPO
Internacional, com dez em campo, vai para o ataque em busca do empate.
49'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: São Paulo 1x2 Athletico-PR.
48'
•
2ºTEMPO
William busca o passe com Matheus Pereira, que não chega na bola.
47'
•
2ºTEMPO
O Cruzeiro tem o escanteio, valoriza a posse no ataque e também o resultado parcial.
46'
•
2ºTEMPO
Villarreal sofre a falta perto da área de Maripán.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lucas Silva evita o ataque de Bernabei com a falta, cartão amarelo.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Kaio Jorge é substituído por Villarreal.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wanderson entra para a saída de Gerson.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E tem mudança tripla no Cruzeiro, primeiro William substitui Fagner.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Também entra Paulinho no lugar de Villagra.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pezzolano troca Bruno Gomes por Aguirre.
38'
•
2ºTEMPO
A torcida se levanta no Beira-Rio, acredita no empate mesmo com o Inter com dez em campo.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Carbonero recebe dentro da área e toca bonito de cavadinha para diminuir o placar!
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!
35'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x3 Flamengo e São Paulo 1x2 Athletico-PR.
34'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira busca o passe para Gerson e o meia é pego em impedimento.
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Internacional visita o Athletico-PR. Já o Cruzeiro recebe o Botafogo.t
32'
•
2ºTEMPO
UUHH!! Bruno Henrique bate colocado de fora da área e assusta o goleiro Otávio!
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Artur Jorge muda com Lucas Silva na vaga de Sinisterra.
29'
•
2ºTEMPO
Vem alterações no Cabuloso.
28'
•
2ºTEMPO
Mais de 12 mil torcedores presentes no Beira-Rio.
27'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Internacional 15x11 Cruzeiro.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Paulo Pezzolano troca Alerrandro por Bruno Henrique.
25'
•
2ºTEMPO
Bernabei cai após choque com Matheus Henrique.
24'
•
2ºTEMPO
A derrota parcial deixa o Internacional apenas um pontinho da zona de rebaixamento.
23'
•
2ºTEMPO
Bernabei tem espaço de longe, mas o chute não leva perigo a meta de Otávio.
22'
•
2ºTEMPO
Bruno Rodrigues devolve forte demais para Pereira, e a zaga antecipa com Félix.
21'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Matheus Henrique.
19'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira é abraçado pelos companheiros, o Cruzeiro amplia!
18'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Fagner encontra Matheus Pereira dentro da área, que faz o giro na marcação e completa a jogada com o toque no cantinho com o pé direito!
18'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
17'
•
2ºTEMPO
Rojas tenta o avanço e leva a falta de Carbonero.
16'
•
2ºTEMPO
O jogo recomeça em Porto Alegre, Internacional com dez em campo após expulsão de Victor Gabriel.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Pec é substituído, vem Bruno Rodrigues.
14'
•
2ºTEMPO
Tem atendimento para Gabriel Pec.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! Victor Gabriel, que entrou no intervalo, acerta Gabriel Pec e recebe o cartão vermelho.
11'
•
2ºTEMPO
Carbonero ganha o escanteio para os donos da casa.
10'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira domina o passe pela direita e sobe a bandeira, impedimento.
9'
•
2ºTEMPO
Bernabei dispara o chute de canhota e manda pra fora.
8'
•
2ºTEMPO
E o Cruzeiro recebe o Botafogo.
7'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Internacional visita o Athletico-PR.
6'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Gabriel Pec arrisca o chute da entrada da área e manda à esquerda de Anthoni!
5'
•
2ºTEMPO
DEFENDEU, ANTHONI! Sinisterra fica na frente do goleiro, que fecha o espaço e evita o segundo do Cabuloso!
4'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x3 Flamengo e São Paulo 1x2 Athletico-PR.
3'
•
2ºTEMPO
Matheus Bahia desce pela esquerda e faz o cruzamento direto nas mãos de Otávio.
2'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro retorna com a mesma formação.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Victor Gabriel substitui Mercado.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas mudanças no Inter, primeiro tem Matheus Bahia no lugar de Luiz Felipe.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
49'
•
1ºTEMPO
Muita pressão pelo cartão vermelho direto para o zagueiro Jonathan Jesus, mas o árbitro mantém o amarelo.
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Jonathan Jesus comete a falta dura em Alerrandro e recebe o cartão amarelo.
47'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Internacional 49% x 51% Cruzeiro.
46'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira é derrubado na passagem do meio campo, falta.
45'
•
1ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
IMPEDIDO! Luiz Felipe tem a sobra na grande área e carimba o travessão, mas após o lance o auxiliar ergue a bandeira e marca impedimento.
43'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes despeja a cobrança na grande área e Maripán cabeceia para fora.
42'
•
1ºTEMPO
Villagra leva a falta de Matheus Pereira, e o time da casa prepara para levantar a bola na área.
40'
•
1ºTEMPO
Ainda segue a discussão, pedido de um segundo cartão para Bernabei.
39'
•
1ºTEMPO
Com a vitória parcial, o Cruzeiro vai subindo para a oitava colocação.
37'
•
1ºTEMPO
No banco, uma pequena discussão entre o meia Bruno Henrique, do Inter, e o técnico da Raposa Artur Jorge.
36'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira é parado com falta por Bruno Gomes.
35'
•
1ºTEMPO
Depois de fazer a falta em KJ, Bernabei atinge Matheus Henrique e os jogadores pressionam por outro cartão.
34'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Surge o primeiro amarelo para jogadores do Inter, Bernebei após falta em Kaio Jorge.
33'
•
1ºTEMPO
O terceiro amarelo na partida e todos até o momento para os jogadores do Cruzeiro.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Matheus Pereira recebe o cartão amarelo.
31'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x1 Flamengo e São Paulo 1x0 Athletico-PR.
30'
•
1ºTEMPO
Luiz Felipe avança pela esquerda e o cruzamento a bola atravessa por toda área.
29'
•
1ºTEMPO
A finalização de Kaio Jorge sobe muito, sem perigo para Anthoni.
28'
•
1ºTEMPO
Faltas: Internacional 6x5 Cruzeiro.
27'
•
1ºTEMPO
Matheus Henrique é derrubado por Bruno Gomes, falta.
26'
•
1ºTEMPO
Vitinho desce pela direita, ergue na área e a bola fica para o goleiro Otávio.
25'
•
1ºTEMPO
Depois do passe de Bruno Gomes na área para Félix Torres, o zagueiro é pego em posição de impedimento.
24'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! A bola é alçada na grande área e a sobra fica limpa para Alerrandro, que demora para finalizar e perde a oportunidade do empate!
23'
•
1ºTEMPO
Bernabei ganha o escanteio para o Colorado.
22'
•
1ºTEMPO
Gabriel Pec tenta, mas o lançamento é forte e a bola sai pela linha de fundo.
20'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Chapecoense 0x0 Flamengo e São Paulo 1x0 Athletico-PR.
19'
•
1ºTEMPO
Bernabei domina pelo lado esquerdo e na hora do chute é travado por Fabricio Bruno.
18'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carbonero sofre outra falta e novamente pune um atleta cruzeirense, cartão para Fagner.
17'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por falta em Carbonero, Gerson é punido com o cartão.
16'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: Coritiba 1x3 Palmeiras.
15'
•
1ºTEMPO
O tiro de canto sai rasteiro para Matheus Henrique e o volante finaliza em cima da marcação.
14'
•
1ºTEMPO
Fagner na jogada pela direita, cruza e a bola explode em Bernabei antes de sair para escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta no jogo, agora de Villagra em Matheus Pereira.
12'
•
1ºTEMPO
Gerson impede a passagem de Bruno Gomes com a falta.
11'
•
1ºTEMPO
É o quinto gol de Kaio Jorge no BR.
10'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge é acionado pelo lado direito, ganha a disputa com Maripán e toca na saída de Anthoni para abrir o placar em Porto Alegre!
10'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
9'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira no lançamento para Pec e a bola fica nas mãos de Anthoni.
8'
•
1ºTEMPO
Gabriel Pec é parado com falta por Villagra.
7'
•
1ºTEMPO
Alerreandro pressiona a saída de Otávio, mas o goleiro consegue sair e troca passes na defesa.
6'
•
1ºTEMPO
A entrada do VAR agora em lances de escanteio no Brasileirão. Após conferência, a reversão de escanteio para o tiro de meta de Anthoni.
5'
•
1ºTEMPO
Inter tem o apoio da torcida neste começo no Gigante da Beira-Rio.
4'
•
1ºTEMPO
ANTHONI! Gabriel Pec ganha na força de Luiz Felipe e dispara o chute para boa defesa do goleiro Colorado!
3'
•
1ºTEMPO
Dessa vez quem experimenta de fora da área é Villagra, de novo vai direto pela linha de fundo.
2'
•
1ºTEMPO
Alerrandro não aproveita o vacilo da zaga e finaliza a primeira do jogo para fora.
1'
•
1ºTEMPO
Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Beira Rio.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
No lado cruzeirense também tem estreia, é do ex-vascaíno Gabriel Pec, reforço Celeste que custou 60 milhões de reais.
PRÉ-JOGO
Contrato pelo Torino, o chileno Maripán estreia hoje pelo Colorado.
PRÉ-JOGO
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge.
PRÉ-JOGO
INTERNACIONAL: Anthoni; Félix Torres, Mercado e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Luiz Felipe e Bernabei; Carbonero, Vitinho e Alerrandro.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
O Cruzeiro chega a 19ª rodada três pontos na frente do Inter. Nos últimos quatro jogos disputados pelo torneio nacional, a equipe Celeste tem duas vitórias e dois empates.
PRÉ-JOGO
Após a pausa para a Copa do Mundo, o Internacional retoma suas atenções no Brasileiro onde ocupa a 14ª posição, com 21 pontos.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 21h30, siga as emoções de Internacional x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2026.
Paulo Pezzolano
TECNICO
Anthoni
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Braian Aguirre
Defesa
Félix Torres
Defesa
Gabriel Mercado
Defesa
Victor Gabriel
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Luiz Felipe
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
Paulinho
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Alexandro Bernabei
Defesa
Johan Carbonero
Atacante
Alerrandro
Atacante
Bruno Henrique
Meio-Campo
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
William
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Matheus Henrique
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Wanderson
Atacante
Matheus Pereira
Meio-Campo
Gabriel Pec
Atacante
Bruno Rodrigues
Atacante
Luis Sinisterra
Atacante
Lucas Silva
Meio-Campo
Kaio Jorge
Atacante
Neyser Villareal
Atacante
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
ÁRBITRO
Neuza Ines Back (SP)
ASSISTENTE
Alex Ang Ribeiro (SP)
ASSISTENTE