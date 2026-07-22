19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 22/07•19h30
Minuto a Minuto: Coritiba X Palmeiras - 22/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Palmeiras bate o Coritiba com gols dos paraguaios e segue líder do campeonato.
50'
•
2ºTEMPO
Chermont cruza muito forte da direita, ela passa por todo mundo e sai.
49'
•
2ºTEMPO
Josué bate falta de longe alçando na área, ela passa por todo mundo e sai.
48'
•
2ºTEMPO
JP Chermont cruza da direita e Murilo corta de cabeça.
47'
•
2ºTEMPO
Bom desarme de Gustavo Gómez dentro da área na aproximação de Paulo Roberto.
46'
•
2ºTEMPO
Seis de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Estreia do jovem atacante Heittor no lugar de Sosa.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Lucas Evangelista, vai Andreas.
43'
•
2ºTEMPO
Palmeiras baixa as linhas para tirar espaços.
42'
•
2ºTEMPO
Público: 27.273 torcedores.
41'
•
2ºTEMPO
Coritiba com todos os jogadores no campo de ataque procurando espaços.
40'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Coritiba visita o RB Bragantino, já o Palmeiras recebe o Atlético-MG.
39'
•
2ºTEMPO
Finalizações certas: Coritiba 7x6 Palmeiras.
38'
•
2ºTEMPO
QUE BOMBA! Lucas Ronier solta uma bomba de canhota de fora da área e assusta o goleiro palmeirense.
37'
•
2ºTEMPO
Piquerez coloca entre as pernas de Cóser na lateral e sofre falta.
36'
•
2ºTEMPO
Sosa domina de costas no círculo central e sofre falta de Vini.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Arias para entrada de Riquelme Filipi.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Khellven atropela Breno Lopes no meio campo e recebe amarelo.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Palmeiras, entra Emi Martínez sai Maurício.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Estreia de Brian Ocampo no Coritiba, sai Thiago Santos.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO JP Chermont substitui Tinga.
31'
•
2ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Josué bate falta sobre a barreira e o goleiro espalma no canto direito.
30'
•
2ºTEMPO
Josué recebe na meia esquerda, tenta alçar na área e a bola pega no braço aberto de Andreas. Falta perigosa.
29'
•
2ºTEMPO
Josué cruza da ala direita aberto e Carlos Miguel afasta de soco.
28'
•
2ºTEMPO
O zagueiro do Coxa sai para finalizar atendimento médico.
27'
•
2ºTEMPO
Cóser cai estranho após corte de cabeça escalando Marlon Freitas e fica sentindo.
26'
•
2ºTEMPO
Este é o único jogo do Brasileirão neste horário.
25'
•
2ºTEMPO
Lucas Ronier recebe na linha de fundo pela direita, cruza aberto e Murilo tira de cabeça.
24'
•
2ºTEMPO
Primeira participação do atacante Paulo Roberto na partida para diminuir o placar.
23'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORITIBA!!! Paulo Roberto recebe passe perto do meio campo, ganha de Barboza na proteção, leva para frente da área e solta uma bomba no alto para vencer Carlos Miguel!
23'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Sosa recebe passe curto no bico da área pela esquerda, corta o marcador para dentro e chuta forte rasante no cantinho esquerdo do goleiro!
22'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ...Felipe Jonatan na vaga de Bruno Melo.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Coxa: Paulo Roberto no lugar de Renato Marques...
19'
•
2ºTEMPO
Breno Lopes domina pressionado perto da linha de fundo pela esquerda, Murilo dá o bote e consegue mandar para fora.
18'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA!! Marlon Freitas domina no peito corte errado da defesa, bate da meia-lua e manda por cima.
17'
•
2ºTEMPO
Palmeiras baixa suas linhas e vai saindo na boa.
16'
•
2ºTEMPO
João Martins ainda não mexeu na sua equipe.
15'
•
2ºTEMPO
Josué cruza da ala direita fatiando com a canhota e Carlos Miguel se joga para socar a bola.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Lavega, entra Lucas Ronier.
13'
•
2ºTEMPO
Josué cruza da ponta esquerda para dentro da área, Bruno Melo pega de primeira e manda à esquerda.
12'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Coritiba visita o RB Bragantino, já o Palmeiras recebe o Atlético-MG.
11'
•
2ºTEMPO
Este é o primeiro jogo das duas equipes após a parada da Copa.
10'
•
2ºTEMPO
Marlon Freitas acha belo passe por elevação para Maurício dentro da área, o meia-atacante domina girado e bate fraco por baixo para defesa de Pedro Rangel.
9'
•
2ºTEMPO
Torcedor palmeirense responde nas arquibancadas.
8'
•
2ºTEMPO
Sosa prende demais a bola pela meia direita e perde o lance para Jacy.
7'
•
2ºTEMPO
Coritiba com minhas mais avançadas neste segundo tempo.
6'
•
2ºTEMPO
Arias tenta esticar passe para Sosa nas costas da defesa, mas Cóser chega na frente para controlar.
5'
•
2ºTEMPO
Breno Lopes cruza da ala esquerda para direita da área e Piquerez tira de cabeça.
4'
•
2ºTEMPO
Resultados da rodada: Botafogo 2x1 Santos, Vitória 1x0 Vasco, Fluminense 1x1 RB Bragantino, Mirassol 2x1 Grêmio e Atlético-MG 1x1 Bahia.
3'
•
2ºTEMPO
Torcedor coxa-branca mais agitado neste início de segundo tempo.
2'
•
2ºTEMPO
Palmeiras é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
Mudança no Coritiba entra no protocolo de concussão; cada time ganha uma substituição extra.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Coxa volta com Vini Paulista no lugar de Seba Gómez.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa a etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
PEDRO RANGEL! Maurício intercepta passe do goleiro perto da entrada da área e o camisa 18 aciona Sosa no meio. O atacante paraguaio bate forte no alto e Rangel desvia para fora.
47'
•
1ºTEMPO
Coritiba roda a bola com paciência no ataque.
46'
•
1ºTEMPO
Palmeiras com desfalques importantes no setor ofensivo: Allan, Flaco, Paulinho e Vitor Roque.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
44'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Thiago Santos por falta em Arias.
43'
•
1ºTEMPO
CAAAARLOS MIGUEL!!! Bruno Lopes bate falta da linha de fundo pela esquerda, Thiago Santos sobe muito na primeira trave desviando para baixo e o goleiro do Palmeiras salva de forma incrível!
42'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes é acionado na ponta esquerda, cisca levando para o fundo e cai com falta de Murilo.
41'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes cruza da esquerda da área para segunda trave, Renato Marques cabeceia desequilibrado e manda por cima.
40'
•
1ºTEMPO
Marlon cochila com a bola dominada no meio campo e acaba desarmado por Seba Gómez.
39'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Armação rápida do Palmeiras com Andreas acionando Khellven na direita, o lateral invade a área e finaliza sobre o travessão.
38'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Josué bate falta do bico da área pela direita direto para o gol e o goleiro palmeirense cai no canto esquerdo para espalmar.
37'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Tinga aciona Breno Lopes em velocidade na ponta direita, Barboza derruba o atacante da casa e recebe amarelo.
36'
•
1ºTEMPO
Torcedor palmeirense canta sem parar no setor dos visitantes.
35'
•
1ºTEMPO
Arias prende bola no meio, carrega para esquerda marcado por dois e sofre falta de Josué no drible curto.
34'
•
1ºTEMPO
Andreas recebe de Murilo dentro da área, tenta girar e ganha o canto no bote de Jacy.
33'
•
1ºTEMPO
Seba Gómez finaliza atendimento do lado de fora e vai voltar.
32'
•
1ºTEMPO
Jacy atropela Andreas na disputa pelo alto, que tromba com Seba Gómez e o colombiano fica caído.
31'
•
1ºTEMPO
Jogo com mais bolas longas nos últimos minutos e muita perda da posse entre as intermediárias.
30'
•
1ºTEMPO
A chuva não dá trégua em Curitiba.
29'
•
1ºTEMPO
Na linha com três zagueiros o Palmeiras tem Murilo pela direita, Gómez centralizado e Barboza na esquerda; Khellven e Piquerez viram alas.
28'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras acertou hoje o empréstimo do atacante Luighi ao New York City, dos Estados Unidos.
27'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes é acionado na bola longa pela ponta esquerda, cruza voltando e Murilo afasta o perigo.
26'
•
1ºTEMPO
NO POOSTE!!! Arias bate falta da meia central por cima da barreira, ela explode no travessão e sai.
25'
•
1ºTEMPO
Maurício atravessa bom passe da esquerda para Sosa na meia central, o camisa 19 sai de Jacy e sofre falta.
24'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Coritiba 6x8 Palmeiras.
23'
•
1ºTEMPO
Seba Gómez consegue bom desarme para cima de Arias, arranca e sofre falta ainda no campo defensivo.
22'
•
1ºTEMPO
Andreas bate escanteio da esquerda na primeira trave, desvio de cabeça para trás e Bruno Melo fecha na pequena área para cortar.
21'
•
1ºTEMPO
Piquerez tabela na ponta esquerda com Sosa, tenta o drible na linha de fundo e Lavega corta de carrinho.
20'
•
1ºTEMPO
O paraguaio Maurício volta da Copa do Mundo com tudo marcando duas vezes em menos de 20 minutos.
19'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Contra-ataque com bola longa para Sosa pela direita do ataque, o camisa 19 finaliza de pé direito travado por Jacy, ela sobra no meio da área e Maurício amplia o marcador com um leve toque na saída do goleiro!
19'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
18'
•
1ºTEMPO
Coritiba adianta suas linhas após o gol sofrido.
17'
•
1ºTEMPO
Arias faz fila na arrancada pelo meio campo e sofre falta no carrinho de Lavega.
16'
•
1ºTEMPO
Mesmo com muita chuva durante todo o dia o gramado apresenta ótimas condições.
15'
•
1ºTEMPO
Sosa estava pendurado e desfalca o Palmeiras na rodada do fim de semana.
14'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sosa se desentende com Lavega na trombada pela lateral do campo e mostra amarelo para o palmeirense.
13'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Josué bate falta da entrada da área com a canhota, manda sobre a barreira e dá trabalho ao goleiro palmeirense.
12'
•
1ºTEMPO
FALTA FRONTAL! Coritiba consegue boa saída com bola no chão, Josué recebe passe lateral perto da entrada da área e sofre falta no bote de Marlon.
11'
•
1ºTEMPO
Coritiba roda a bola com calma perto do meio campo.
10'
•
1ºTEMPO
Torcedor palmeirense canta sem parar no Couto.
9'
•
1ºTEMPO
Jacy disputa jogada aérea com Barboza e acerta o braço no rosto do zagueiro.
8'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Boa troca de passes curtos pela direita do ataque, Sosa recebe enfiada curta na área, ganha de Jacy ao antecipar, limpa para dentro e serve Maurício. O camisa 18 finaliza de canhota e abre o placar!
8'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
7'
•
1ºTEMPO
Agora Renato Marques cai com a mão no rosto após disputa de bola com Barboza. Nada.
6'
•
1ºTEMPO
Começo de jogo movimentado em Curitiba.
5'
•
1ºTEMPO
Renato Marques caído na área de ataque após choque com Barboza.
4'
•
1ºTEMPO
UUHH! Breno Lopes é acionado na ponta esquerda com espaço, cruza rasteiro para o meio e Piquerez afasta o perigo.
3'
•
1ºTEMPO
Piquerez está de volta ao time após longo tempo de inatividade por contusão no tornozelo.
2'
•
1ºTEMPO
UUHH! Khellven fica com a sobra pela direita da área, cruza forte por baixo e Sosa não chega ao se jogar de carrinho.
1'
•
1ºTEMPO
Coritiba de camisa branca e calção preto, Palmeiras veste verde e branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Couto Pereira!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
A CBF confirmou que o Brasileirão terá o uso do impedimento semiautomático a partir da próxima rodada.
PRÉ-JOGO
Durante a paralisação da Copa do Mundo, o Coritiba realizou dois amistosos para dar ritmo ao elenco; derrota para o Internacional por 1x0 e vitória por goleada sobre a Chapecoense, 4x0.
PRÉ-JOGO
O zagueiro Barboza, ex-Botafogo, faz sua estreia com a camisa do Palmeiras.
PRÉ-JOGO
Suspenso pelo terceiro amarelo, Abel Ferreira não comanda o time que terá João Martins na beira do campo.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Nas bandeiras, Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS) serão os auxiliares.
PRÉ-JOGO
Retrospecto favorável para o Coxa em jogos em casa contra o Verdão: 12 vitórias, oito empates e sete derrotas.
PRÉ-JOGO
O último confronto entre as duas equipes foi pelo Brasileirão de 2023 e deu Palmeiras, no Couto Pereira, por 2x0.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras lidera o campeonato com 41 pontos e vem de duas vitórias seguidas nos jogos pré-Copa.
PRÉ-JOGO
O Coritiba é o 7º colocado com 26 pontos e vem de derrota na última rodada, ainda antes da Copa, por 3x0 para o Flamengo fora de casa.
PRÉ-JOGO
Noite fria e com chuva em Curitiba: 13°C.
PRÉ-JOGO
Boa noite! A partir da 19h30 a bola rola no Couto Pereira para Coritiba x Palmeiras pela 19ª rodada do Brasileirão. Acompanhe!
Fernando Seabra
TECNICO
Pedro Rangel
Goleiro
Tinga
Defesa
JP Chermont
Defesa
Tiago Cóser
Defesa
Jacy
Defesa
Bruno Melo
Defesa
Felipe Jonatan
Defesa
Thiago Santos
Defesa
Brian Ocampo
Atacante
Sebastián Gómez
Meio-Campo
Vini Paulista
Meio-Campo
Josué
Meio-Campo
Joaquín Lavega
Atacante
Lucas Ronier
Atacante
Breno Lopes
Atacante
Renato Marques
Atacante
Paulo Roberto
Atacante
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Alexander Barboza
Defesa
Gustavo Gómez
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Khellven
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Lucas Evangelista
Meio-Campo
Maurício
Meio-Campo
Emiliano Martínez
Meio-Campo
Joaquín Piquerez
Defesa
Jhon Arias
Atacante
Riquelme Fillipi
Atacante
Ramón Sosa
Atacante
Heittor
Atacante
Anderson Daronco (RS)
ÁRBITRO
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
ASSISTENTE
Michael Stanislau (RS)
ASSISTENTE