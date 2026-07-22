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encerrado
Couto Pereira Curitiba, Paraná
Coritiba Coritiba
1 × 3
Palmeiras Palmeiras

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 22/0719h30

Minuto a Minuto: Coritiba X Palmeiras - 22/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Palmeiras bate o Coritiba com gols dos paraguaios e segue líder do campeonato.

bola

50'

2ºTEMPO

Chermont cruza muito forte da direita, ela passa por todo mundo e sai.

bola

49'

2ºTEMPO

Josué bate falta de longe alçando na área, ela passa por todo mundo e sai.

bola

48'

2ºTEMPO

JP Chermont cruza da direita e Murilo corta de cabeça.

bola

47'

2ºTEMPO

Bom desarme de Gustavo Gómez dentro da área na aproximação de Paulo Roberto.

bola

46'

2ºTEMPO

Seis de acréscimo.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Estreia do jovem atacante Heittor no lugar de Sosa.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Lucas Evangelista, vai Andreas.

bola

43'

2ºTEMPO

Palmeiras baixa as linhas para tirar espaços.

bola

42'

2ºTEMPO

Público: 27.273 torcedores.

bola

41'

2ºTEMPO

Coritiba com todos os jogadores no campo de ataque procurando espaços.

bola

40'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Coritiba visita o RB Bragantino, já o Palmeiras recebe o Atlético-MG.

bola

39'

2ºTEMPO

Finalizações certas: Coritiba 7x6 Palmeiras.

bola

38'

2ºTEMPO

QUE BOMBA! Lucas Ronier solta uma bomba de canhota de fora da área e assusta o goleiro palmeirense.

bola

37'

2ºTEMPO

Piquerez coloca entre as pernas de Cóser na lateral e sofre falta.

bola

36'

2ºTEMPO

Sosa domina de costas no círculo central e sofre falta de Vini.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Arias para entrada de Riquelme Filipi.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Khellven atropela Breno Lopes no meio campo e recebe amarelo.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Palmeiras, entra Emi Martínez sai Maurício.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Estreia de Brian Ocampo no Coritiba, sai Thiago Santos.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
JP Chermont substitui Tinga.

bola

31'

2ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Josué bate falta sobre a barreira e o goleiro espalma no canto direito.

bola

30'

2ºTEMPO

Josué recebe na meia esquerda, tenta alçar na área e a bola pega no braço aberto de Andreas. Falta perigosa.

bola

29'

2ºTEMPO

Josué cruza da ala direita aberto e Carlos Miguel afasta de soco.

bola

28'

2ºTEMPO

O zagueiro do Coxa sai para finalizar atendimento médico.

bola

27'

2ºTEMPO

Cóser cai estranho após corte de cabeça escalando Marlon Freitas e fica sentindo.

bola

26'

2ºTEMPO

Este é o único jogo do Brasileirão neste horário.

bola

25'

2ºTEMPO

Lucas Ronier recebe na linha de fundo pela direita, cruza aberto e Murilo tira de cabeça.

bola

24'

2ºTEMPO

Primeira participação do atacante Paulo Roberto na partida para diminuir o placar.

gol

23'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORITIBA!!! Paulo Roberto recebe passe perto do meio campo, ganha de Barboza na proteção, leva para frente da área e solta uma bomba no alto para vencer Carlos Miguel!

bola

23'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Sosa recebe passe curto no bico da área pela esquerda, corta o marcador para dentro e chuta forte rasante no cantinho esquerdo do goleiro!

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
...Felipe Jonatan na vaga de Bruno Melo.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Coxa: Paulo Roberto no lugar de Renato Marques...

bola

19'

2ºTEMPO

Breno Lopes domina pressionado perto da linha de fundo pela esquerda, Murilo dá o bote e consegue mandar para fora.

bola

18'

2ºTEMPO

PRA FOORA!! Marlon Freitas domina no peito corte errado da defesa, bate da meia-lua e manda por cima.

bola

17'

2ºTEMPO

Palmeiras baixa suas linhas e vai saindo na boa.

bola

16'

2ºTEMPO

João Martins ainda não mexeu na sua equipe.

bola

15'

2ºTEMPO

Josué cruza da ala direita fatiando com a canhota e Carlos Miguel se joga para socar a bola.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Lavega, entra Lucas Ronier.

bola

13'

2ºTEMPO

Josué cruza da ponta esquerda para dentro da área, Bruno Melo pega de primeira e manda à esquerda.

bola

12'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Coritiba visita o RB Bragantino, já o Palmeiras recebe o Atlético-MG.

bola

11'

2ºTEMPO

Este é o primeiro jogo das duas equipes após a parada da Copa.

bola

10'

2ºTEMPO

Marlon Freitas acha belo passe por elevação para Maurício dentro da área, o meia-atacante domina girado e bate fraco por baixo para defesa de Pedro Rangel.

bola

9'

2ºTEMPO

Torcedor palmeirense responde nas arquibancadas.

bola

8'

2ºTEMPO

Sosa prende demais a bola pela meia direita e perde o lance para Jacy.

bola

7'

2ºTEMPO

Coritiba com minhas mais avançadas neste segundo tempo.

bola

6'

2ºTEMPO

Arias tenta esticar passe para Sosa nas costas da defesa, mas Cóser chega na frente para controlar.

bola

5'

2ºTEMPO

Breno Lopes cruza da ala esquerda para direita da área e Piquerez tira de cabeça.

bola

4'

2ºTEMPO

Resultados da rodada: Botafogo 2x1 Santos, Vitória 1x0 Vasco, Fluminense 1x1 RB Bragantino, Mirassol 2x1 Grêmio e Atlético-MG 1x1 Bahia.

bola

3'

2ºTEMPO

Torcedor coxa-branca mais agitado neste início de segundo tempo.

bola

2'

2ºTEMPO

Palmeiras é o mesmo.

bola

1'

2ºTEMPO

Mudança no Coritiba entra no protocolo de concussão; cada time ganha uma substituição extra.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Coxa volta com Vini Paulista no lugar de Seba Gómez.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa a etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

PEDRO RANGEL! Maurício intercepta passe do goleiro perto da entrada da área e o camisa 18 aciona Sosa no meio. O atacante paraguaio bate forte no alto e Rangel desvia para fora.

bola

47'

1ºTEMPO

Coritiba roda a bola com paciência no ataque.

bola

46'

1ºTEMPO

Palmeiras com desfalques importantes no setor ofensivo: Allan, Flaco, Paulinho e Vitor Roque.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

amarelo

44'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Thiago Santos por falta em Arias.

bola

43'

1ºTEMPO

CAAAARLOS MIGUEL!!! Bruno Lopes bate falta da linha de fundo pela esquerda, Thiago Santos sobe muito na primeira trave desviando para baixo e o goleiro do Palmeiras salva de forma incrível!

bola

42'

1ºTEMPO

Breno Lopes é acionado na ponta esquerda, cisca levando para o fundo e cai com falta de Murilo.

bola

41'

1ºTEMPO

Breno Lopes cruza da esquerda da área para segunda trave, Renato Marques cabeceia desequilibrado e manda por cima.

bola

40'

1ºTEMPO

Marlon cochila com a bola dominada no meio campo e acaba desarmado por Seba Gómez.

bola

39'

1ºTEMPO

POR CIMA! Armação rápida do Palmeiras com Andreas acionando Khellven na direita, o lateral invade a área e finaliza sobre o travessão.

bola

38'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Josué bate falta do bico da área pela direita direto para o gol e o goleiro palmeirense cai no canto esquerdo para espalmar.

amarelo

37'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Tinga aciona Breno Lopes em velocidade na ponta direita, Barboza derruba o atacante da casa e recebe amarelo.

bola

36'

1ºTEMPO

Torcedor palmeirense canta sem parar no setor dos visitantes.

bola

35'

1ºTEMPO

Arias prende bola no meio, carrega para esquerda marcado por dois e sofre falta de Josué no drible curto.

bola

34'

1ºTEMPO

Andreas recebe de Murilo dentro da área, tenta girar e ganha o canto no bote de Jacy.

bola

33'

1ºTEMPO

Seba Gómez finaliza atendimento do lado de fora e vai voltar.

bola

32'

1ºTEMPO

Jacy atropela Andreas na disputa pelo alto, que tromba com Seba Gómez e o colombiano fica caído.

bola

31'

1ºTEMPO

Jogo com mais bolas longas nos últimos minutos e muita perda da posse entre as intermediárias.

bola

30'

1ºTEMPO

A chuva não dá trégua em Curitiba.

bola

29'

1ºTEMPO

Na linha com três zagueiros o Palmeiras tem Murilo pela direita, Gómez centralizado e Barboza na esquerda; Khellven e Piquerez viram alas.

bola

28'

1ºTEMPO

O Palmeiras acertou hoje o empréstimo do atacante Luighi ao New York City, dos Estados Unidos.

bola

27'

1ºTEMPO

Breno Lopes é acionado na bola longa pela ponta esquerda, cruza voltando e Murilo afasta o perigo.

bola

26'

1ºTEMPO

NO POOSTE!!! Arias bate falta da meia central por cima da barreira, ela explode no travessão e sai.

bola

25'

1ºTEMPO

Maurício atravessa bom passe da esquerda para Sosa na meia central, o camisa 19 sai de Jacy e sofre falta.

bola

24'

1ºTEMPO

Passes errados: Coritiba 6x8 Palmeiras.

bola

23'

1ºTEMPO

Seba Gómez consegue bom desarme para cima de Arias, arranca e sofre falta ainda no campo defensivo.

bola

22'

1ºTEMPO

Andreas bate escanteio da esquerda na primeira trave, desvio de cabeça para trás e Bruno Melo fecha na pequena área para cortar.

bola

21'

1ºTEMPO

Piquerez tabela na ponta esquerda com Sosa, tenta o drible na linha de fundo e Lavega corta de carrinho.

bola

20'

1ºTEMPO

O paraguaio Maurício volta da Copa do Mundo com tudo marcando duas vezes em menos de 20 minutos.

gol

19'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Contra-ataque com bola longa para Sosa pela direita do ataque, o camisa 19 finaliza de pé direito travado por Jacy, ela sobra no meio da área e Maurício amplia o marcador com um leve toque na saída do goleiro!

bola

19'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

18'

1ºTEMPO

Coritiba adianta suas linhas após o gol sofrido.

bola

17'

1ºTEMPO

Arias faz fila na arrancada pelo meio campo e sofre falta no carrinho de Lavega.

bola

16'

1ºTEMPO

Mesmo com muita chuva durante todo o dia o gramado apresenta ótimas condições.

bola

15'

1ºTEMPO

Sosa estava pendurado e desfalca o Palmeiras na rodada do fim de semana.

amarelo

14'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sosa se desentende com Lavega na trombada pela lateral do campo e mostra amarelo para o palmeirense.

bola

13'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Josué bate falta da entrada da área com a canhota, manda sobre a barreira e dá trabalho ao goleiro palmeirense.

bola

12'

1ºTEMPO

FALTA FRONTAL! Coritiba consegue boa saída com bola no chão, Josué recebe passe lateral perto da entrada da área e sofre falta no bote de Marlon.

bola

11'

1ºTEMPO

Coritiba roda a bola com calma perto do meio campo.

bola

10'

1ºTEMPO

Torcedor palmeirense canta sem parar no Couto.

bola

9'

1ºTEMPO

Jacy disputa jogada aérea com Barboza e acerta o braço no rosto do zagueiro.

gol

8'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Boa troca de passes curtos pela direita do ataque, Sosa recebe enfiada curta na área, ganha de Jacy ao antecipar, limpa para dentro e serve Maurício. O camisa 18 finaliza de canhota e abre o placar!

bola

8'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

7'

1ºTEMPO

Agora Renato Marques cai com a mão no rosto após disputa de bola com Barboza. Nada.

bola

6'

1ºTEMPO

Começo de jogo movimentado em Curitiba.

bola

5'

1ºTEMPO

Renato Marques caído na área de ataque após choque com Barboza.

bola

4'

1ºTEMPO

UUHH! Breno Lopes é acionado na ponta esquerda com espaço, cruza rasteiro para o meio e Piquerez afasta o perigo.

bola

3'

1ºTEMPO

Piquerez está de volta ao time após longo tempo de inatividade por contusão no tornozelo.

bola

2'

1ºTEMPO

UUHH! Khellven fica com a sobra pela direita da área, cruza forte por baixo e Sosa não chega ao se jogar de carrinho.

bola

1'

1ºTEMPO

Coritiba de camisa branca e calção preto, Palmeiras veste verde e branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Couto Pereira!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A CBF confirmou que o Brasileirão terá o uso do impedimento semiautomático a partir da próxima rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Durante a paralisação da Copa do Mundo, o Coritiba realizou dois amistosos para dar ritmo ao elenco; derrota para o Internacional por 1x0 e vitória por goleada sobre a Chapecoense, 4x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O zagueiro Barboza, ex-Botafogo, faz sua estreia com a camisa do Palmeiras.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Suspenso pelo terceiro amarelo, Abel Ferreira não comanda o time que terá João Martins na beira do campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Nas bandeiras, Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS) serão os auxiliares.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Retrospecto favorável para o Coxa em jogos em casa contra o Verdão: 12 vitórias, oito empates e sete derrotas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O último confronto entre as duas equipes foi pelo Brasileirão de 2023 e deu Palmeiras, no Couto Pereira, por 2x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras lidera o campeonato com 41 pontos e vem de duas vitórias seguidas nos jogos pré-Copa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coritiba é o 7º colocado com 26 pontos e vem de derrota na última rodada, ainda antes da Copa, por 3x0 para o Flamengo fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Noite fria e com chuva em Curitiba: 13°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! A partir da 19h30 a bola rola no Couto Pereira para Coritiba x Palmeiras pela 19ª rodada do Brasileirão. Acompanhe!

Coritiba CFC

  • Fernando Seabra

    TECNICO

  • Pedro Rangel

    Goleiro

  • TingaSaiu

    Defesa

  • JP ChermontEntrou

    Defesa

  • Tiago Cóser

    Defesa

  • Jacy

    Defesa

  • Bruno MeloSaiu

    Defesa

  • Felipe JonatanEntrou

    Defesa

  • Thiago SantosSaiuAmarelo

    Defesa

  • Brian OcampoEntrou

    Atacante

  • Sebastián GómezSaiu

    Meio-Campo

  • Vini PaulistaEntrou

    Meio-Campo

  • Josué

    Meio-Campo

  • Joaquín LavegaSaiu

    Atacante

  • Lucas RonierEntrou

    Atacante

  • Breno Lopes

    Atacante

  • Renato MarquesSaiu

    Atacante

  • Paulo RobertoEntrouGol

    Atacante

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Alexander BarbozaAmarelo

    Defesa

  • Gustavo Gómez

    Defesa

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • KhellvenAmarelo

    Defesa

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Andreas PereiraSaiu

    Meio-Campo

  • Lucas EvangelistaEntrou

    Meio-Campo

  • MaurícioSaiuGolGol

    Meio-Campo

  • Emiliano MartínezEntrou

    Meio-Campo

  • Joaquín Piquerez

    Defesa

  • Jhon AriasSaiu

    Atacante

  • Riquelme FillipiEntrou

    Atacante

  • Ramón SosaSaiuGolAmarelo

    Atacante

  • HeittorEntrou

    Atacante

  • Anderson Daronco (RS)

    ÁRBITRO

  • Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

    ASSISTENTE

  • Michael Stanislau (RS)

    ASSISTENTE

Coritiba CFC
Palmeiras PAL

GOLS

Gol Paulo Roberto
Maurício Gol
Maurício Gol
Ramón Sosa Gol
POSSE DE BOLA
51% 49%
15FINALIZAÇÕES12
7FINALIZAÇÕES CERTAS6
10FALTAS COMETIDAS16
2CRUZAMENTOS3
27PASSES ERRADOS21
9DESARMES15
8ESCANTEIOS4
0IMPEDIMENTOS1
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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