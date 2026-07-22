19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 22/07•21h30
Minuto a Minuto: Chapecoense X Flamengo - 22/07/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Flamengo mostra força e se aproxima da liderança após goleada. A Chapecoense, sem reação, segue na lanterna e vê a situação se complicar ainda mais.
47'
•
2ºTEMPO
Kassio puxou rápido contra-ataque da Chapecoense. Ênio cruzou na medida para Neto Pessoa, que estava livre, mas pegou mal na bola e perdeu grande chance.
46'
•
2ºTEMPO
Ênio arrisca na cobrança, mas a bola sobe demais e não leva perigo.
45'
•
2ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Pulgar derrubou o adversário na entrada da área. A Chapecoense ganha uma boa oportunidade em cobrança de falta.
43'
•
2ºTEMPO
É festa rubro-negra! A torcida do Flamengo canta ‘olé’ e celebra a goleada.
42'
•
2ºTEMPO
O Flamengo continua com o controle da posse e parte para o ataque querendo mais.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! PEDRO!!! Emerson Royal cruzou da direita, a defesa afastou parcialmente e Samuel Lino pegou de primeira da meia-lua. Pedro apareceu no meio da área, desviou e mudou a trajetória da bola para marcar o quarto gol do Flamengo.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!
39'
•
2ºTEMPO
Samuel Lino fez bela jogada individual, passou por dois marcadores, abriu o ângulo e chutou forte. Matheus Aurélio estava atento e fez grande defesa.
38'
•
2ºTEMPO
Livre na área, Pedro preferiu cavar em vez de finalizar com força, permitindo defesa tranquila de Matheus Aurélio.
37'
•
2ºTEMPO
Arrascaeta entra na área, a bola bate em Rafael Thyere e o Flamengo pede mão, mas a arbitragem manda seguir.
36'
•
2ºTEMPO
Pedro cai pedindo falta, mas Rafael Rodrigo Klein manda seguir após o desarme de Eduardo Doma.
35'
•
2ºTEMPO
Bruno Matias arriscou de fora da área, mas a finalização saiu sem força e foi para a esquerda do gol de Rossi.
34'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! DEFENDE ROSSI! Ênio lançou Marcinho, que entrou na área e bateu cruzado. Rossi mostrou reflexo e defendeu com os pés, evitando o gol da Chapecoense.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Chapecoense. Sai Marcinho e entra Rubens.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Flamengo. Sai Léo Pereira e entra Danilo.
31'
•
2ºTEMPO
A Chapecoense gira a bola, mas ainda não consegue transformar a posse em real ameaça ao gol.
29'
•
2ºTEMPO
Kássio arrisca o lançamento buscando o ataque, mas a bola sai sem rumo e o Flamengo recupera.
28'
•
2ºTEMPO
O ritmo da partida diminui. As equipes trocam passes no meio-campo, sem conseguir acelerar para o ataque.
27'
•
2ºTEMPO
Flamengo domina a posse: 62% contra 38% da Chapecoense.
26'
•
2ºTEMPO
O jogo desacelera e o Flamengo gira a bola, trocando passes no círculo central.
25'
•
2ºTEMPO
Neto Pessoa recebeu na entrada da área, conseguiu passar pela marcação mesmo desequilibrado e arriscou o chute. A bola, porém, subiu demais e foi por cima do gol.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Bolasie da lugar a Neto Pessoa no time da casa.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A Chapecoense promove duas substituições. Giovanni Augusto é trocado por Kássio.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Jorginho da lugar a Evertton Araújo no time visitante.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bruno Henrique sai para Arrascaeta entrar.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Flamengo promove três substituições. Ayrton Lucas é trocado por Alex Sandro.
21'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! ROSSI! Giovanni Augusto recebeu pelo meio, entrou na área e bateu firme. Rossi estava atento e espalmou para escanteio.
20'
•
2ºTEMPO
Ênio domina e toca para Giovanni Augusto, que finaliza mascado e perde a oportunidade.
19'
•
2ºTEMPO
A torcida vibra! Arrascaeta aquece no banco e está prestes a retornar ao gramado depois de meses longe.
18'
•
2ºTEMPO
Em jogada rápida pela direita, Lorran tentou a tabela com Emerson Royal, mas a bola escapou e acabou indo para a linha lateral.
17'
•
2ºTEMPO
Pulgar é derrubado no campo de defesa. O Flamengo se inflama e cobra cartão amarelo do árbitro.
16'
•
2ºTEMPO
Chape tentou pressionar com lançamento na área, mas Emerson Royal estava bem posicionado e afastou o perigo
15'
•
2ºTEMPO
Marcinho tentou ligação em profundidade para acelerar o ataque da Chapecoense, mas a defesa do Flamengo estava bem posicionada e recuperou a bola.
14'
•
2ºTEMPO
O Flamengo respira aliviado: Pedro, após cair e reclamar de dores, mostra que está em condições de continuar.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Vinícius Balieiro da lugar a Bruno Matias no time da casa.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A Chapecoense promove duas substituições. David é trocado por Ênio.
11'
•
2ºTEMPO
A Chapecoense tentou acelerar em busca da reação, levantando a bola na área. Léo Pereira estava atento e afastou o perigo, mandando para a linha lateral.
10'
•
2ºTEMPO
A posse do time da casa não durou muito e o Flamengo volta a subir as linhas e partir para o ataque.
9'
•
2ºTEMPO
Chapecoense valoriza a posse, trocando passes no setor central e tentando construir a jogada ofensiva.
8'
•
2ºTEMPO
Jorginho fez ótimo passe em profundidade para Lorran, que ganhou da marcação, mas acabou cometendo falta na sequência e a jogada se perde.
7'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de falta, Lorran arriscou direto em direção ao gol. A defesa da Chapecoense estava atenta e conseguiu afastar.
6'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Pacheco comete falta dura em Emerson Royal e é amarelado.
5'
•
2ºTEMPO
Domínio total! O Flamengo segue com a bola e a Chape não encontra forças para reagir.
4'
•
2ºTEMPO
O zagueiro Léo Pereira aparenta sentir dores e mancar em campo. A tendência é que o Flamengo faça a substituição.
3'
•
2ºTEMPO
Sem dar descanso ao adversário, o Flamengo rapidamente volta ao ataque, mostrando fome de gol.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! LORRAN!!! O lançamento parecia perdido, mas Lorran acreditou. Com um toque sutil, superou Bruno Pacheco e obrigou Matheus Aurélio a defender. No rebote, o meia pegou de voleio e fez o terceiro gol rubro-negro.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!
1'
•
2ºTEMPO
Jorginho tenta achar o companheiro em profundidade, mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
A Chapecoense troca passes no campo defensivo, buscando organizar a saída e ganhar terreno.
45'
•
1ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
Quase a Chape! Giovanni Augusto levanta na área, Camilo cabeceia com força, mas a bola passa ao lado do gol.
42'
•
1ºTEMPO
QUASE! Ayrton Lucas toca mal, Marcinho aproveita e cruza, mas Emerson Royal salva mandando para escanteio.
41'
•
1ºTEMPO
Após a cobrança de escanteio que voltou para a lateral, Giovanni Augusto recebeu a bola e sofreu falta dura de Emerson Royal.
40'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Bolasie arrisca de longe, a bola desvia em Léo Pereira e quase engana Rossi, indo para escanteio.
39'
•
1ºTEMPO
O Flamengo recupera a posse e prefere cadenciar o ritmo. Sem pressa, o time troca passes de um lado para o outro, buscando abrir espaços.
38'
•
1ºTEMPO
A Chape sente o golpe, troca passes sem intensidade e mostra sinais de que será difícil reagir no segundo tempo.
37'
•
1ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! CONTRA! THYERE!!! Bizarro! Rafael Thyere manda contra o próprio gol em cobrança de escanteio, sem adversários próximos. O Flamengo agradece e amplia em Chapecó.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!
35'
•
1ºTEMPO
Emerson Royal cruza pela direita, Bruno Henrique surge para cabecear dentro da área, mas Thyere salva com corte preciso para escanteio.
34'
•
1ºTEMPO
Até aqui, Flamengo e Chapecoense conseguiram apenas uma finalização no alvo cada.
33'
•
1ºTEMPO
A Chapecoense tenta respirar na partida, coloca a bola no chão e troca passes, procura reduzir a intensidade.
32'
•
1ºTEMPO
Lorran tenta a primeira jogada na partida, começa tabela com Emerson Royal, mas o companheiro não acompanhou até a linha de fundo.
31'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Flamengo. Sai Gonzalo Plata e entra Lorran.
30'
•
1ºTEMPO
Jorginho aproveita o momento de mudança para conversar com Léo Jardim e alinhar as estratégias.
29'
•
1ºTEMPO
Plata desaba no gramado e Jorginho pede atendimento, vai sair.
28'
•
1ºTEMPO
Plata demonstra incômodo e preocupa o time, jogadores iniciam o aquecimento.
27'
•
1ºTEMPO
Erick Pulgar tentou lançamento para Samuel Lino no ataque, mas o atacante acabou cometendo falta sobre Bruno Pacheco.
26'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas e Marcinho têm choque de cabeça e a partida é paralisada momentaneamente.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! PEDRO!!! Bruno Henrique encontrou Pedro na área, que passou por Rafael Thyere e Eduardo Doma com categoria. Na sequência, o camisa 9 bateu firme na saída de Matheus Aurélio e fez um golaço em Chapecó.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!
23'
•
1ºTEMPO
Clube carioca mantém a posse e troca passes de forma cadenciada, sem pressa para acelerar o ritmo ofensivo.
22'
•
1ºTEMPO
Flamengo volta a ficar com a posse, mas cadencia demais. Erick Pulgar ameaça chute de fora da área, mas volta a trocar passes para trás.
21'
•
1ºTEMPO
Plata se precipita ao perder a bola e reclamar da arbitragem, enquanto a Chapecoense aproveita para recuperar a posse e sair jogando com calma.
20'
•
1ºTEMPO
Boa bola para Marcinho no ataque, mas o domínio falha e o Flamengo agradece, retomando a posse.
19'
•
1ºTEMPO
Pedro partia para receber boa bola dentro da área, mas sofre contato na entrada da área e cai pedindo falta por puxão na camisa. O árbitro mandou seguir.
18'
•
1ºTEMPO
Bronca geral na Arena Condá! A torcida e comissão técnica da Chape reclama alto de uma falta não marcada e pressiona a arbitragem.
17'
•
1ºTEMPO
A torcida da Chape canta cada vez mais alto e mostra confiança no início da partida.
16'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEEE ROSSI! Marcinho aplica o drible da vaca em Léo Pereira e deixa Giovanni Augusto na cara do gol. Rossi, atento, faz defesa incrível e mantém o placar inalterado.
15'
•
1ºTEMPO
Chapecoense parte para o ataque e insiste em manter a posse, tentando envolver o adversário.
14'
•
1ºTEMPO
Boa jogada pela direita com Bruno Henrique, que tenta o cruzamento, mas a bola sai alta e passa por cima do gol.
13'
•
1ºTEMPO
O Flamengo prefere cadenciar o jogo na defesa, mas a lentidão na troca de passes facilita a marcação da Chapecoense.
12'
•
1ºTEMPO
Pedro lança Bruno Henrique, Everton trava a jogada, e na sequência Marcinho é parado com falta na intermediária.
11'
•
1ºTEMPO
Jorginho perde a bola no meio-campo e a Chapecoense tenta chegar ao ataque.
10'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Bruno Henrique tabela com Samuel Lino, que entra livre na área, mas Rafael Thyere chega firme e trava a finalização.
9'
•
1ºTEMPO
Troca de passes envolvente do Flamengo pelo meio, na tentativa de furar o bloqueio e encontrar espaço para atacar.
8'
•
1ºTEMPO
Chuva na Arena Condá dificulta troca de passes no gramado e deixa o jogo mais truncado.
7'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Boa jogada de Plata com Lino! Ayrton Lucas recebe na entrada da área e solta a bomba, mas a bola passa rente à trave direita.
6'
•
1ºTEMPO
O Flamengo insiste na troca de passes pela lateral direita, mas ainda encontra dificuldades para transformar a posse em perigo real.
5'
•
1ºTEMPO
O escanteio parecia promissor, mas Bolasie se impôs no jogo aéreo e neutralizou a jogada com um corte de cabeça.
4'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino tenta o passe na área, a bola desvia e vai para escanteio pela direita, levantando expectativa na torcida.
3'
•
1ºTEMPO
Bolasie solta a bomba da entrada da área, mas erra o alvo e a bola sai pela linha de fundo.
2'
•
1ºTEMPO
Everton levanta da intermediária, Marcinho tenta dominar, mas a bola escapa e a jogada se perde.
1'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco cobrou o lateral direto para a área. Emerson Royal afastou para escanteio, mas o árbitro assinalou tiro de meta.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena Condá.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O técnico Leonardo Jardim terá novamente à disposição peças fundamentais, como Arrascaeta, que está recuperado de lesões.
PRÉ-JOGO
O árbitro Rafael Rodrigo Klein será o responsável pela condução da partida.
PRÉ-JOGO
O Flamengo retorna ao Brasileirão mirando o líder Palmeiras. Na pausa da Copa, mostrou força em amistosos: empate com o River Plate e vitórias sobre Lausanne-Sport, Benfica e Olimpia.
PRÉ-JOGO
Em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, a Chapecoense não resistiu ao Bahia e perdeu na Fonte Nova, aprofundando a crise do time catarinense na última posição da tabela.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 16 jogos entre as duas equipes, com 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 triunfos do Chapecoense.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Rafael Lacerda
TECNICO
Matheus Aurélio
Goleiro
Eduardo Doma
Defesa
Rafael Thyere
Defesa
Bruno Pacheco
Defesa
Everton
Defesa
Camilo
Meio-Campo
David
Meio-Campo
Enio
Atacante
Vinicius Balieiro
Meio-Campo
Bruno Matias
Meio-Campo
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Kássio
Atacante
Marcinho
Atacante
Rubens
Atacante
Yannick Bolasie
Atacante
Neto Pessoa
Atacante
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Emerson Royal
Defesa
Vitão
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Danilo
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Alex Sandro
Defesa
Erick Pulgar
Meio-Campo
Jorginho Frello
Meio-Campo
Evertton Araujo
Meio-Campo
Samuel Lino
Atacante
Gonzalo Plata
Atacante
Lorran
Meio-Campo
Bruno Henrique
Atacante
De Arrascaeta
Meio-Campo
Pedro
Atacante
Rafael Rodrigo Klein (RS)
ÁRBITRO
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
ASSISTENTE
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
ASSISTENTE