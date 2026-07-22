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encerrado
Arena Condá Chapecó, Santa Catarina
Chapecoense Chapecoense
0 × 4
Flamengo Flamengo

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 22/0721h30

Minuto a Minuto: Chapecoense X Flamengo - 22/07/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Flamengo mostra força e se aproxima da liderança após goleada. A Chapecoense, sem reação, segue na lanterna e vê a situação se complicar ainda mais.

bola

47'

2ºTEMPO

Kassio puxou rápido contra-ataque da Chapecoense. Ênio cruzou na medida para Neto Pessoa, que estava livre, mas pegou mal na bola e perdeu grande chance.

bola

46'

2ºTEMPO

Ênio arrisca na cobrança, mas a bola sobe demais e não leva perigo.

bola

45'

2ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Pulgar derrubou o adversário na entrada da área. A Chapecoense ganha uma boa oportunidade em cobrança de falta.

bola

43'

2ºTEMPO

É festa rubro-negra! A torcida do Flamengo canta ‘olé’ e celebra a goleada.

bola

42'

2ºTEMPO

O Flamengo continua com o controle da posse e parte para o ataque querendo mais.

gol

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! PEDRO!!! Emerson Royal cruzou da direita, a defesa afastou parcialmente e Samuel Lino pegou de primeira da meia-lua. Pedro apareceu no meio da área, desviou e mudou a trajetória da bola para marcar o quarto gol do Flamengo.

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

39'

2ºTEMPO

Samuel Lino fez bela jogada individual, passou por dois marcadores, abriu o ângulo e chutou forte. Matheus Aurélio estava atento e fez grande defesa.

bola

38'

2ºTEMPO

Livre na área, Pedro preferiu cavar em vez de finalizar com força, permitindo defesa tranquila de Matheus Aurélio.

bola

37'

2ºTEMPO

Arrascaeta entra na área, a bola bate em Rafael Thyere e o Flamengo pede mão, mas a arbitragem manda seguir.

bola

36'

2ºTEMPO

Pedro cai pedindo falta, mas Rafael Rodrigo Klein manda seguir após o desarme de Eduardo Doma.

bola

35'

2ºTEMPO

Bruno Matias arriscou de fora da área, mas a finalização saiu sem força e foi para a esquerda do gol de Rossi.

bola

34'

2ºTEMPO

UUUUUHH! DEFENDE ROSSI! Ênio lançou Marcinho, que entrou na área e bateu cruzado. Rossi mostrou reflexo e defendeu com os pés, evitando o gol da Chapecoense.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Chapecoense. Sai Marcinho e entra Rubens.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Flamengo. Sai Léo Pereira e entra Danilo.

bola

31'

2ºTEMPO

A Chapecoense gira a bola, mas ainda não consegue transformar a posse em real ameaça ao gol.

bola

29'

2ºTEMPO

Kássio arrisca o lançamento buscando o ataque, mas a bola sai sem rumo e o Flamengo recupera.

bola

28'

2ºTEMPO

O ritmo da partida diminui. As equipes trocam passes no meio-campo, sem conseguir acelerar para o ataque.

bola

27'

2ºTEMPO

Flamengo domina a posse: 62% contra 38% da Chapecoense.

bola

26'

2ºTEMPO

O jogo desacelera e o Flamengo gira a bola, trocando passes no círculo central.

bola

25'

2ºTEMPO

Neto Pessoa recebeu na entrada da área, conseguiu passar pela marcação mesmo desequilibrado e arriscou o chute. A bola, porém, subiu demais e foi por cima do gol.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Bolasie da lugar a Neto Pessoa no time da casa.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A Chapecoense promove duas substituições. Giovanni Augusto é trocado por Kássio.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Jorginho da lugar a Evertton Araújo no time visitante.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bruno Henrique sai para Arrascaeta entrar.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Flamengo promove três substituições. Ayrton Lucas é trocado por Alex Sandro.

bola

21'

2ºTEMPO

UUUUHH! ROSSI! Giovanni Augusto recebeu pelo meio, entrou na área e bateu firme. Rossi estava atento e espalmou para escanteio.

bola

20'

2ºTEMPO

Ênio domina e toca para Giovanni Augusto, que finaliza mascado e perde a oportunidade.

bola

19'

2ºTEMPO

A torcida vibra! Arrascaeta aquece no banco e está prestes a retornar ao gramado depois de meses longe.

bola

18'

2ºTEMPO

Em jogada rápida pela direita, Lorran tentou a tabela com Emerson Royal, mas a bola escapou e acabou indo para a linha lateral.

bola

17'

2ºTEMPO

Pulgar é derrubado no campo de defesa. O Flamengo se inflama e cobra cartão amarelo do árbitro.

bola

16'

2ºTEMPO

Chape tentou pressionar com lançamento na área, mas Emerson Royal estava bem posicionado e afastou o perigo

bola

15'

2ºTEMPO

Marcinho tentou ligação em profundidade para acelerar o ataque da Chapecoense, mas a defesa do Flamengo estava bem posicionada e recuperou a bola.

bola

14'

2ºTEMPO

O Flamengo respira aliviado: Pedro, após cair e reclamar de dores, mostra que está em condições de continuar.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Vinícius Balieiro da lugar a Bruno Matias no time da casa.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A Chapecoense promove duas substituições. David é trocado por Ênio.

bola

11'

2ºTEMPO

A Chapecoense tentou acelerar em busca da reação, levantando a bola na área. Léo Pereira estava atento e afastou o perigo, mandando para a linha lateral.

bola

10'

2ºTEMPO

A posse do time da casa não durou muito e o Flamengo volta a subir as linhas e partir para o ataque.

bola

9'

2ºTEMPO

Chapecoense valoriza a posse, trocando passes no setor central e tentando construir a jogada ofensiva.

bola

8'

2ºTEMPO

Jorginho fez ótimo passe em profundidade para Lorran, que ganhou da marcação, mas acabou cometendo falta na sequência e a jogada se perde.

bola

7'

2ºTEMPO

Na cobrança de falta, Lorran arriscou direto em direção ao gol. A defesa da Chapecoense estava atenta e conseguiu afastar.

amarelo

6'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Pacheco comete falta dura em Emerson Royal e é amarelado.

bola

5'

2ºTEMPO

Domínio total! O Flamengo segue com a bola e a Chape não encontra forças para reagir.

bola

4'

2ºTEMPO

O zagueiro Léo Pereira aparenta sentir dores e mancar em campo. A tendência é que o Flamengo faça a substituição.

bola

3'

2ºTEMPO

Sem dar descanso ao adversário, o Flamengo rapidamente volta ao ataque, mostrando fome de gol.

gol

2'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! LORRAN!!! O lançamento parecia perdido, mas Lorran acreditou. Com um toque sutil, superou Bruno Pacheco e obrigou Matheus Aurélio a defender. No rebote, o meia pegou de voleio e fez o terceiro gol rubro-negro.

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

1'

2ºTEMPO

Jorginho tenta achar o companheiro em profundidade, mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

46'

1ºTEMPO

A Chapecoense troca passes no campo defensivo, buscando organizar a saída e ganhar terreno.

bola

45'

1ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

Quase a Chape! Giovanni Augusto levanta na área, Camilo cabeceia com força, mas a bola passa ao lado do gol.

bola

42'

1ºTEMPO

QUASE! Ayrton Lucas toca mal, Marcinho aproveita e cruza, mas Emerson Royal salva mandando para escanteio.

bola

41'

1ºTEMPO

Após a cobrança de escanteio que voltou para a lateral, Giovanni Augusto recebeu a bola e sofreu falta dura de Emerson Royal.

bola

40'

1ºTEMPO

UUUUHH! Bolasie arrisca de longe, a bola desvia em Léo Pereira e quase engana Rossi, indo para escanteio.

bola

39'

1ºTEMPO

O Flamengo recupera a posse e prefere cadenciar o ritmo. Sem pressa, o time troca passes de um lado para o outro, buscando abrir espaços.

bola

38'

1ºTEMPO

A Chape sente o golpe, troca passes sem intensidade e mostra sinais de que será difícil reagir no segundo tempo.

gol_contra

37'

1ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! CONTRA! THYERE!!! Bizarro! Rafael Thyere manda contra o próprio gol em cobrança de escanteio, sem adversários próximos. O Flamengo agradece e amplia em Chapecó.

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

35'

1ºTEMPO

Emerson Royal cruza pela direita, Bruno Henrique surge para cabecear dentro da área, mas Thyere salva com corte preciso para escanteio.

bola

34'

1ºTEMPO

Até aqui, Flamengo e Chapecoense conseguiram apenas uma finalização no alvo cada.

bola

33'

1ºTEMPO

A Chapecoense tenta respirar na partida, coloca a bola no chão e troca passes, procura reduzir a intensidade.

bola

32'

1ºTEMPO

Lorran tenta a primeira jogada na partida, começa tabela com Emerson Royal, mas o companheiro não acompanhou até a linha de fundo.

substituicao

31'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Flamengo. Sai Gonzalo Plata e entra Lorran.

bola

30'

1ºTEMPO

Jorginho aproveita o momento de mudança para conversar com Léo Jardim e alinhar as estratégias.

bola

29'

1ºTEMPO

Plata desaba no gramado e Jorginho pede atendimento, vai sair.

bola

28'

1ºTEMPO

Plata demonstra incômodo e preocupa o time, jogadores iniciam o aquecimento.

bola

27'

1ºTEMPO

Erick Pulgar tentou lançamento para Samuel Lino no ataque, mas o atacante acabou cometendo falta sobre Bruno Pacheco.

bola

26'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas e Marcinho têm choque de cabeça e a partida é paralisada momentaneamente.

gol

25'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! PEDRO!!! Bruno Henrique encontrou Pedro na área, que passou por Rafael Thyere e Eduardo Doma com categoria. Na sequência, o camisa 9 bateu firme na saída de Matheus Aurélio e fez um golaço em Chapecó.

bola

25'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

23'

1ºTEMPO

Clube carioca mantém a posse e troca passes de forma cadenciada, sem pressa para acelerar o ritmo ofensivo.

bola

22'

1ºTEMPO

Flamengo volta a ficar com a posse, mas cadencia demais. Erick Pulgar ameaça chute de fora da área, mas volta a trocar passes para trás.

bola

21'

1ºTEMPO

Plata se precipita ao perder a bola e reclamar da arbitragem, enquanto a Chapecoense aproveita para recuperar a posse e sair jogando com calma.

bola

20'

1ºTEMPO

Boa bola para Marcinho no ataque, mas o domínio falha e o Flamengo agradece, retomando a posse.

bola

19'

1ºTEMPO

Pedro partia para receber boa bola dentro da área, mas sofre contato na entrada da área e cai pedindo falta por puxão na camisa. O árbitro mandou seguir.

bola

18'

1ºTEMPO

Bronca geral na Arena Condá! A torcida e comissão técnica da Chape reclama alto de uma falta não marcada e pressiona a arbitragem.

bola

17'

1ºTEMPO

A torcida da Chape canta cada vez mais alto e mostra confiança no início da partida.

bola

16'

1ºTEMPO

DEFENDEEEE ROSSI! Marcinho aplica o drible da vaca em Léo Pereira e deixa Giovanni Augusto na cara do gol. Rossi, atento, faz defesa incrível e mantém o placar inalterado.

bola

15'

1ºTEMPO

Chapecoense parte para o ataque e insiste em manter a posse, tentando envolver o adversário.

bola

14'

1ºTEMPO

Boa jogada pela direita com Bruno Henrique, que tenta o cruzamento, mas a bola sai alta e passa por cima do gol.

bola

13'

1ºTEMPO

O Flamengo prefere cadenciar o jogo na defesa, mas a lentidão na troca de passes facilita a marcação da Chapecoense.

bola

12'

1ºTEMPO

Pedro lança Bruno Henrique, Everton trava a jogada, e na sequência Marcinho é parado com falta na intermediária.

bola

11'

1ºTEMPO

Jorginho perde a bola no meio-campo e a Chapecoense tenta chegar ao ataque.

bola

10'

1ºTEMPO

UUUHH! Bruno Henrique tabela com Samuel Lino, que entra livre na área, mas Rafael Thyere chega firme e trava a finalização.

bola

9'

1ºTEMPO

Troca de passes envolvente do Flamengo pelo meio, na tentativa de furar o bloqueio e encontrar espaço para atacar.

bola

8'

1ºTEMPO

Chuva na Arena Condá dificulta troca de passes no gramado e deixa o jogo mais truncado.

bola

7'

1ºTEMPO

UUUHH! Boa jogada de Plata com Lino! Ayrton Lucas recebe na entrada da área e solta a bomba, mas a bola passa rente à trave direita.

bola

6'

1ºTEMPO

O Flamengo insiste na troca de passes pela lateral direita, mas ainda encontra dificuldades para transformar a posse em perigo real.

bola

5'

1ºTEMPO

O escanteio parecia promissor, mas Bolasie se impôs no jogo aéreo e neutralizou a jogada com um corte de cabeça.

bola

4'

1ºTEMPO

Samuel Lino tenta o passe na área, a bola desvia e vai para escanteio pela direita, levantando expectativa na torcida.

bola

3'

1ºTEMPO

Bolasie solta a bomba da entrada da área, mas erra o alvo e a bola sai pela linha de fundo.

bola

2'

1ºTEMPO

Everton levanta da intermediária, Marcinho tenta dominar, mas a bola escapa e a jogada se perde.

bola

1'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco cobrou o lateral direto para a área. Emerson Royal afastou para escanteio, mas o árbitro assinalou tiro de meta.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena Condá.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O técnico Leonardo Jardim terá novamente à disposição peças fundamentais, como Arrascaeta, que está recuperado de lesões.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro Rafael Rodrigo Klein será o responsável pela condução da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Flamengo retorna ao Brasileirão mirando o líder Palmeiras. Na pausa da Copa, mostrou força em amistosos: empate com o River Plate e vitórias sobre Lausanne-Sport, Benfica e Olimpia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, a Chapecoense não resistiu ao Bahia e perdeu na Fonte Nova, aprofundando a crise do time catarinense na última posição da tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 16 jogos entre as duas equipes, com 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 triunfos do Chapecoense.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Matheus Aurélio

    Goleiro

  • Eduardo Doma

    Defesa

  • Rafael ThyereGol Contra

    Defesa

  • Bruno PachecoAmarelo

    Defesa

  • Everton

    Defesa

  • Camilo

    Meio-Campo

  • DavidSaiu

    Meio-Campo

  • EnioEntrou

    Atacante

  • Vinicius BalieiroSaiu

    Meio-Campo

  • Bruno MatiasEntrou

    Meio-Campo

  • Giovanni AugustoSaiu

    Meio-Campo

  • KássioEntrou

    Atacante

  • MarcinhoSaiu

    Atacante

  • RubensEntrou

    Atacante

  • Yannick BolasieSaiu

    Atacante

  • Neto PessoaEntrou

    Atacante

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Emerson Royal

    Defesa

  • Vitão

    Defesa

  • Léo PereiraSaiu

    Defesa

  • DaniloEntrou

    Defesa

  • Ayrton LucasSaiu

    Defesa

  • Alex SandroEntrou

    Defesa

  • Erick Pulgar

    Meio-Campo

  • Jorginho FrelloSaiu

    Meio-Campo

  • Evertton AraujoEntrou

    Meio-Campo

  • Samuel Lino

    Atacante

  • Gonzalo PlataSaiu

    Atacante

  • LorranEntrouGol

    Meio-Campo

  • Bruno HenriqueSaiu

    Atacante

  • De ArrascaetaEntrou

    Meio-Campo

  • PedroGolGol

    Atacante

  • Rafael Rodrigo Klein (RS)

    ÁRBITRO

  • Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

    ASSISTENTE

  • Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

    ASSISTENTE

Chapecoense CHA
Flamengo FLA

GOLS

Gol Contra Rafael Thyere
Pedro Gol
Lorran Gol
Pedro Gol
POSSE DE BOLA
36% 64%
11FINALIZAÇÕES9
3FINALIZAÇÕES CERTAS6
9FALTAS COMETIDAS7
1CRUZAMENTOS2
31PASSES ERRADOS28
15DESARMES14
5ESCANTEIOS3
0IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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