36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 21/11•16h30
Minuto a Minuto: Palmeiras X Flamengo - 21/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alex Sandro (Flamengo).
45'
•
1ºTEMPO
Esfria o jogo o Palmeiras, prendendo a bola no meio de campo e aguardando o intervalo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
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1ºTEMPO
CARLOS MIGUEEEL! De Arrascaeta pega sobra e chuta da entrada da área. Carlos Miguel espalma no canto direito.
43'
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1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Alex Sandro arranca pela esquerda de ataque e rola para a entrada da área paulista. Lucas Paquetá chega batendo de primeira e acerta o travessão de Carlos Miguel.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Andreas Pereira (Palmeiras).
42'
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1ºTEMPO
Pedro recebe boa bola e chuta forte de fora da área. Bola desvia no caminho em Benedetti. Escanteio.
41'
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1ºTEMPO
Andreas Pereira cobra falta cruzando para o meio da área carioca. Vitor Roque desvia de cabeça e joga longe.
40'
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1ºTEMPO
Danilo dá carrinho e derruba Vitor Roque na quina da grande área. Falta assinalada.
39'
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1ºTEMPO
Palmeiras, por outro lado, escapa bem nos contra ataques e sempre assusta.
38'
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1ºTEMPO
Flamengo encontra muita dificuldade no último passe e não consegue levar perigo real ao gol de Carlos Miguel.
37'
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1ºTEMPO
Arrancada de Vitor Roque pela esquerda de ataque. Ele cruza, Flaco López tenta dominar pra girar e escorrega.
36'
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1ºTEMPO
Samuel Lino vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Marlon Freitas corta e sai jogando.
35'
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1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Flamengo, buscando alguma brecha na defesa adversária.
34'
•
1ºTEMPO
Falta de Plata em cima de Arias no meio de campo.
33'
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1ºTEMPO
NA TRAVE! Após cobrança de escanteio de Andreas Pereira da direita, Gustavo Gómez finaliza de cabeça e manda no posta esquerdo de Rossi.
32'
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1ºTEMPO
Flaco López chuta de fora da área. Rossi dá uma manchete na bola e manda pra escanteio.
31'
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1ºTEMPO
Jogada de Plata pela direita de ataque. Ele corta para o meio e tenta o chute colocado. Mal demais.
30'
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1ºTEMPO
Plata tenta enfiada pra Samuel Lino no ataque. Bola corre demais e Carlos Miguel fica com ela.
29'
•
1ºTEMPO
Vitor Roque recebe na direita de ataque, bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
28'
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1ºTEMPO
PRA FORA! Pedro recebe boa bola na área adversária e bate colocado. Por cima do gol, mas com desvio. Escanteio.
27'
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1ºTEMPO
Arias recebe com liberdade na entrada da área visitante e bate. Bola explode em Léo Ortiz.
26'
•
1ºTEMPO
Depois de levar um certo calor do Flamengo, paulistas tentam esfriar o jogo e rodam a bola pelo meio de campo.
25'
•
1ºTEMPO
Vitor Roque avança pela direita de ataque e cruza. Danilo afasta bem.
24'
•
1ºTEMPO
Flaco López derruba De Arrascaeta na esquerda do ataque flamenguista. Falta apontada.
23'
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1ºTEMPO
De Arrascaeta pega sobra e manda uma pancada de fora da área. Bola desvia em Vitor Roque e sai em escanteio.
22'
•
1ºTEMPO
Falta de Arias em cima de Varela no meio de campo.
21'
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1ºTEMPO
De Arrascaeta é derrubado por Marlon Freitas na entrada da área palmeirense e pede falta. Juiz manda seguir.
20'
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1ºTEMPO
Linhas flamenguistas estão altas nesse momento. Palmeiras encontra dificuldades na sua saída de jogo.
19'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino deixa com Alex Sandro na esquerda de ataque. O lateral cruza rasteiro e Bruno Fuchs afasta.
18'
•
1ºTEMPO
Plata passa pra Varela na direita de ataque. Arthur faz boa antecipação e corta pra linha lateral.
17'
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1ºTEMPO
Agora com tranquilidade, Palmeiras tenta controlar o jogo pelo meio de campo, mas Flamengo aperta a marcação e tenta pressionar.
16'
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1ºTEMPO
Samuel Lino arrisca de fora da área, pega mal na bola e joga pela linha de fundo.
15'
•
1ºTEMPO
Falta de Vitor Roque em cima de Lucas Paquetá na entrada da área visitante.
14'
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1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o time do Palmeiras.
13'
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1ºTEMPO
Pedro tenta responder rápido e chuta de dentro da área mandante. Benedetti bloqueia no momento exato.
12'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! ARIAS! Giay recebe na direita de ataque e cruza na medida. Arias aparece bem na área flamenguista e manda de cabeça pra rede. Verdão na frente.
12'
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1ºTEMPO
Gol do Palmeiras! Jhon Arias marca. Assistência de Agustin Giay.
11'
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1ºTEMPO
Plata tenta finta pela direita do ataque, escorrega e acaba desarmado.
10'
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1ºTEMPO
Varela é lançado na velocidade pela direita de ataque. Carlos Miguel sai da sua grande área e manda um bico pra longe. Bandeira aponta impedimento no lance.
9'
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1ºTEMPO
Bruno Fuchs cruza pela direita de ataque. Alex Sandro intercepta bem.
8'
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1ºTEMPO
Jogo muito equilibrado e embolado pelo meio de campo nesses instantes iniciais.
7'
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1ºTEMPO
Mais uma falta de Arias no meio de campo, agora em cima de Varela.
6'
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1ºTEMPO
Chegada mais forte de Arias em Lucas Paquetá no meio de campo. Falta e bronca do juizão pra cima do colombiano.
5'
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1ºTEMPO
Alex Sandro empurra Giay no meio de campo. Falta marcada.
4'
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1ºTEMPO
Agora quem tenta cruzar, e pela esquerda de ataque, é Samuel Lino. Giay corta e cede novo escanteio para os cariocas.
3'
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1ºTEMPO
Varela vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Marlon Freitas faz o corte e joga pra escanteio.
2'
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1ºTEMPO
Torcida palmeirense faz bonita festa e empurra sua equipe.
1'
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1ºTEMPO
O Palmeiras joga de camisas e meiões verdes e calções brancos. O Flamengo vem a campo de camisas e meiões listrados em preto e vermelho e calções pretos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Palmeiras x Flamengo!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR).
PRÉ-JOGO
Flamengo definido por Leonardo Jardim: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá e De Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro e Gonzalo Plata.
PRÉ-JOGO
Palmeiras escalado por Abel Ferreira: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Arias, Maurício, Vítor Roque e Flaco López.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Murilo, Paulinho e Piquerez, lesionados. Barboza e Jefté, suspensos, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com os suspensos Léo Pereira e Pulgar, além de De la Cruz, que não atua em gramados sintéticos.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, é necessário apenas um ponto nas últimas três rodadas pra garantir o caneco. O objetivo é conseguir esse ponto hoje mesmo, na casa do seu maior rival das últimas temporadas. Depois da eliminação na semifinal da Libertadores e de ter caído precocemente na Copa do Brasil, só resta o Brasileirão pra fechar bem a temporada.
PRÉ-JOGO
Os paulistas, com a derrota na rodada passada, praticamente deram adeus a qualquer chance de conquista do título. O próprio treinador palmeirense admite o vice-campeonato mas, jogando em casa e contra o virtual campeão, a equipe quer fazer bonito e vencer. As grandes ambições do time na temporada são as finais da Copa do Brasil (dia 06/12, contra o Grêmio) e, principalmente, da Libertadores (dia 28/11, diante do Estudiantes).
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Verdão visitou o Cruzeiro e perdeu por 2x1. O Mengão jogou em casa contra o Athletico-PR e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras ocupa a 2ª colocação na tabela, com 73 pontos conquistados, enquanto o Flamengo está na 1ª posição, com 79 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 135 partidas entre as equipes. O Palmeiras venceu 50, o Flamengo levou a melhor em 47 oportunidades, além de 38 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Palmeiras e Flamengo, jogo válido pela 36ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h30min.
Abel Ferreira
TECNICO
Leonardo Jardim
TECNICO
Rodrigo Jose Pereira de Lima
ÁRBITRO