36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 21/11•21h
Minuto a Minuto: Chapecoense X Cruzeiro - 21/11/2026
31'
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1ºTEMPO
Em rápida resposta, Marquinhos arrisca de fora da área, e a bola vai no meio do gol, sem dificuldade para o goleiro.
30'
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1ºTEMPO
Bruno Pacheco finaliza de longe e pega mal na bola.
29'
•
1ºTEMPO
A Chapecoense tenta segurar a posse de bola e mantê-la no ataque,
28'
•
1ºTEMPO
Em cobrança de escanteio pela direita, Bruno Pacheco bate com perigo, a bola passa por Otávio e pelo gol cruzeirense.
27'
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1ºTEMPO
Agora é o passa de Fagner que é cortado pela direita.
25'
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1ºTEMPO
Na linha de fundo, pelo lado direito, Marquinhos passa em velocidade e cruza rasteiro. Mais uma vez a defesa corta a boa jogada.
24'
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1ºTEMPO
Matheus Pereira recebe na área, tenta belo passe para Neyser na pequena área, e a zaga do Verdão tira o perigo.
23'
•
1ºTEMPO
O Cruzeiro adianta seu posicionamento e a bola fica mais tempo próxima a área adversária.
22'
•
1ºTEMPO
Rojas recebe na esquerda e cruza na área, Matheus Pereira recebe e se atrapalha com a chegada da zaga. Tiro de meta!
21'
•
1ºTEMPO
A Chape tenta a resposta, e o lançamento longo fica fácil para Otávio.
20'
•
1ºTEMPO
Bruno Rodrigues cruza rasteiro na área. e Werner cai para fazer a defesa.
19'
•
1ºTEMPO
Novo lançamento para Neyser na entrada da área, e Kauan Faria faz um desarme providencial.
18'
•
1ºTEMPO
Em dividida na área, após a cobrança do escanteio, Matheus Henrique afasta para longe.
17'
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1ºTEMPO
Em jogada pela direita, Heitor vai a linha de fundo e ganha o escanteio.
16'
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1ºTEMPO
O Cabuloso ainda não arrematou na direção do gol.
15'
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1ºTEMPO
Lançamento longo para Neyser, mas Werner sai do gol e chega primeiro na bola.
13'
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1ºTEMPO
Victor Caetano comete falta em Bruno Rodrigues e recebe o primeiro amarelo da partida.
13'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Túlio Eduardo parte para cima da defesa, e chuta colocado de fora da área, a bola bate no poste esquerdo de Otávio.
13'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Victor Caetano (Chapecoense).
12'
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1ºTEMPO
Neyser recebe na entrada da área e é desarmado.
10'
•
1ºTEMPO
Em jogada pelo lado esquerdo, Matheus Pereira cruza direto nas mãos do goleiro da Chape.
9'
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1ºTEMPO
Após a cobrança do escanteio, Marquinhos cai na área e os cruzeirenses pedem pênalti. O árbitro segue o jogo.
8'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira domina na área e chuta forte, a bola explode na zaga e sai em escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Tubarão ajeita a bola na entrada da área para Camilo, e o meia chuta rasteiro a esquerda da meta adversária,
6'
•
1ºTEMPO
Agora, é o Cruzeiro que segura a posse de bola na intermediária.
5'
•
1ºTEMPO
Marquinhos recebe na entrada da área, e bate rasteiro e fraco para fácil defesa de Werner.
4'
•
1ºTEMPO
A equipe da casa troca passes na defesa.
3'
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1ºTEMPO
A Chape desce pela esquerda, e Matheus Henrique rouba a bola para o Cruzeiro.
2'
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1ºTEMPO
Max Alves tenta puxar um rápido ataque e sofre a falta na intermediária.
1'
•
1ºTEMPO
Bruno Rodrigues domina no peito e na sequencia errou o passe no ataque.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo em Chapecó.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Chapecoense x Cruzeiro!
PRÉ-JOGO
A partida começará em poucos minutos.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado.
PRÉ-JOGO
As equipes estão de volta ao gramado.
PRÉ-JOGO
Raphael Claus (SP) será o árbitro da partida, os assistentes são Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). Thiago Duarte Peixoto (SP) comanda o VAR.
PRÉ-JOGO
Os visitantes estão desfalcados de Gabriel Pec, Felipe Morais e Sinisterra (lesionados); Gerson e Kaio Jorge (suspensos); Lucas Romero, William e Arroyo (desgaste físico).
PRÉ-JOGO
O time da casa não contará com Giovanni Augusto, suspenso, além de Yago Felipe, Dylan Borrero e Garcez que estão lesionados.
PRÉ-JOGO
Termina o aquecimento. Equipes descem ao vestiário.
PRÉ-JOGO
Cruzeiro entrará na partida com a seguinte formação: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues, Marquinhos e Neyser.
PRÉ-JOGO
Chapecoense escalada com: Gabriel Werner; Kauan Faria, Victor Caetano, Eduardo Doma, Bruno Pacheco; Heitor, Camilo, David, Max Alves; Bruno Tubarão e Túlio Eduardo.
PRÉ-JOGO
Os jogadores das duas equipes fazem aquecimento no gramado.
PRÉ-JOGO
A Raposa que conquistou a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, agora tenta a sexta vitória seguida, e assim buscar a confirmação do terceiro lugar ao final do campeonato.
PRÉ-JOGO
A Chape já está rebaixada e iniciou o planejamento de 2027. Dessa forma, aproveitará os jogos restantes para avaliar seu grupo de jogadores.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado na Arena Condá, em Chapecó.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Chapecoense e Cruzeiro em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Vinícius Bergantin
TECNICO
Artur Jorge
TECNICO
Raphael Claus
ÁRBITRO