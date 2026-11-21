36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 21/11•17h30
Minuto a Minuto: Bahia X Coritiba - 21/11/2026
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, o Coritiba venceu o Bahia por 3x2 no Couto Pereira. Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes marcaram para o Coxa enquanto Erick Pulga e Everaldo balançaram as redes para o Tricolor de Aço.
PRÉ-JOGO
Savio Pereira Sampaio (DF) é o árbitro do duelo, Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) são os assistentes. Adriano Barros Carneiro (MA) comanda o VAR.
PRÉ-JOGO
No banco estão Pedro Rangel, Fabri Bustos, Rodrigo Gelado, Vitão, Richard, Tissi, Vini Paulista, Brian Ocampo, Lavega, Renato Marques, Rodrigo Rodrigues e Paulo Roberto.
PRÉ-JOGO
Coritiba está escalado com Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Maicon e Bruno Melo; Felipe Jonatan, Sebas Gómez, Thiago Santos e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.
PRÉ-JOGO
Lucas Ronier (lesionado), Jacy e Nico Fonseca (suspensos) são desfalques.
PRÉ-JOGO
Já o Coxa vem de duas derrotas consecutiva, está na 13ª posição com 41 pontos e precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Guido Herrera, Marco Moreno, Roman Gomez, Zé Guilherme, Caio Alexandre, Jean Lucas, Michel Araujo, Everton Ribeiro, Sanabria, Ademir, Ruan Pablo e Everaldo são os reservas.
PRÉ-JOGO
Bahia vai a campo com Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Alejo Veliz.
PRÉ-JOGO
Léo Vieira segue no departamento médico e não joga.
PRÉ-JOGO
O Tricolor de Aço ocupa a 6ª colocação com 54 pontos e briga por vaga na Libertadores.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado na Arena Fonte Nova. O tempo é bom na capital baiana, os termômetros marcam 28°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Bahia e Coritiba em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Rogério Ceni
TECNICO
Guila Bossle
TECNICO
Savio Pereira Sampaio
ÁRBITRO