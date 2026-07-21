19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Terça-feira, 21/07•19h30
Minuto a Minuto: Atlético-MG X Bahia - 21/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Tudo igual na Arena MRV em uma partida bastante movimentada.
49'
•
2ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Iago fica com a sobra de bola na esquerda da área e cruza para o alto na entrada da pequena área. David Duarte testa firme e acerta o travessão.
48'
•
2ºTEMPO
RONALDO! Boa saída do Galo em velocidade, Cuello recebe passe atravessado na entrada da área pela direita, bate forte mas em cima do goleiro visitante.
47'
•
2ºTEMPO
Vamos até 50.
46'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Atlético 3x12 Bahia.
45'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Dudu bate falta da linha de fundo pela direita para entrada da pequena área, Cassierra sobe sozinho e testa rente ao travessão.
44'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Próxima rodada: Palmeiras x Atlético e Bahia x Corinthians.
43'
•
2ºTEMPO
Público: 31.018 torcedores.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Erick por puxar Reinier.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Bahia: Kauê no lugar de Pulga.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Reinier entra no jogo no lugar de Bernard.
39'
•
2ºTEMPO
EEEVERSON!!! Bonita defesa do goleiro atleticano no ângulo esquerdo na finalização forte de canhota de Nestor da meia central.
38'
•
2ºTEMPO
FRACO! Erro do Bahia na saída de jogo, Cassierra domina com espaço na risca frontal da área e finaliza por baixo para firme defesa de Ronaldo.
37'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA!!! Natanael recebe de Bernard pela direita da área, bate pressionado e manda com perigo.
36'
•
2ºTEMPO
Empate não é bom para nenhum dos dois times, mas o Bahia joga fora de casa.
35'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Escanteio cobrado da esquerda para o meio da área, Ruan corta parcialmente para cima, David Duarte ajeita de cabeça para Gómez girar de pé direito mandando por cima.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Iago no Bahia, sai Zé Guilherme.
33'
•
2ºTEMPO
TABU! Bahia não vence o Atlético em Minas desde julho de 2017.
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sobe amarelo para Zé Guilherme após falta em Cuello na lateral.
31'
•
2ºTEMPO
Gómez chega batendo forte de pé direito após jogada de Ruan Pablo e manda por cima da meta.
30'
•
2ºTEMPO
Bernard bate escanteio da direita e David Duarte sobe de cabeça para fazer o corte.
29'
•
2ºTEMPO
Ruan Pablo é mais um destaque da base do Bahia; ponta driblador de apenas 17 anos.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Everton Ribeiro na vaga de Ademir.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Bahia: entra Ruan Pablo, sai Willian José.
26'
•
2ºTEMPO
Ademir tenta cruzamento de canhota já dentro da área e Lodi desvia.
25'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Bahia.
24'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA!!! Bernard carrega com espaço pela direita do campo de ataque, corte David Duarte para o meio da área e chuta colocado de canhota com muito perigo.
23'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, já no fim de semana, Atlético visita o Palmeiras, enquanto o Bahia recebe o Corinthians.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cissé substitui Maycon.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dudu entra no Galo, sai Victor Hugo.
20'
•
2ºTEMPO
Cuello tenta passe enfiado na ponta direita para Victor Hugo, Marcos Victor protege e ganha tiro de meta.
19'
•
2ºTEMPO
Bahia todo no campo de ataque em busca da virada.
18'
•
2ºTEMPO
Acevedo recupera a bola na frente da área, finaliza de canhota pressionado e acerta a defesa.
17'
•
2ºTEMPO
Bola longa para Lodi na ponta esquerda, Marcos Victor chega com muito vigor e consegue o desarme para sair jogando.
16'
•
2ºTEMPO
UUHH! Renan Lodi finaliza de canhota de perto da entrada da área, ela desvia em Marcos Victor e sai pertinho da trave.
15'
•
2ºTEMPO
Pérez finaliza atendimento e vai voltar para o jogo.
14'
•
2ºTEMPO
Primeiro gol de Ademir neste Brasileirão.
13'
•
2ºTEMPO
Pérez caído perto do meio campo com dores na coxa.
12'
•
2ºTEMPO
A LEI DO EX NÃO FALHA! Tudo igual na Arena MRV.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAHIA!!! Erro de Ruan pelo meio do campo defensivo, Nestor arranca de cabeça erguida e atravessa belo passe na direita para Ademir. O camisa 7 bate de pé direito no alto, ela ainda desvia em Lyanco e entra!
11'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAHIA!!!
10'
•
2ºTEMPO
Jogo único desta 19ª rodada do Brasileirão nesta noite.
9'
•
2ºTEMPO
O Bahia contratou recentemente o goleiro Guido Herrera.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, já no fim de semana, Atlético visita o Palmeiras, já o Bahia recebe o Corinthians.
7'
•
2ºTEMPO
Nestor bate forte de longe e erra o alvo por muito.
6'
•
2ºTEMPO
Atlético segura um pouco a bola no campo de ataque.
5'
•
2ºTEMPO
ASSIM NÃO! Gómez se aventura no campo de ataque pela meia direita, bate forte mas muito longe.
4'
•
2ºTEMPO
PRA FORA!!! Ademir ganha de Lodi na ponta direita e cruza com precisão na cabeça de Erick. O camisa 14 cabeceia desajeitado e manda por cima.
3'
•
2ºTEMPO
EEVERSON!!! Erick Pulga é acionado já dentro da área com espaço, consegue finalizar rápido e o goleiro do Atlético espalma por baixo.
2'
•
2ºTEMPO
Bahia deve sair mais para o jogo neste segundo tempo.
1'
•
2ºTEMPO
O Galo é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Rogério volta com Marcos Victor no lugar de Ramos Mingo, lesionado.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
47'
•
1ºTEMPO
OPA! Pulga cai pela esquerda da grande área pedindo penalidade no bote errado de Ruan Tressoldi. O árbitro manda seguir.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Bernard cruza da esquerda para segunda trave, Ruan sobe no terceiro andar no bico da pequena área e testa para o chão cruzado para abrir o placar!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!
45'
•
1ºTEMPO
Dois de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Esta é a última rodada do primeiro turno do Brasileirão.
43'
•
1ºTEMPO
Cuello ganha o fundo do campo na ponta direita, cruza pelo alto para segunda trave e Lodi cabeceia atrapalhado por Gómez. Tiro de meta.
42'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Galo faz a sua parte; canta sem parar.
41'
•
1ºTEMPO
Ademir arrisca chute sem muita força da entrada da área e manda à direita da meta.
40'
•
1ºTEMPO
NA ZAGA! Cassierra é acionado no passe do fundo da área pela direita para trás, gira batendo por baixo e acerta Gómez.
39'
•
1ºTEMPO
Ronaldo recebe recuo na sua área, domina pressionado por Cassierra e se livra na base do chutão.
38'
•
1ºTEMPO
Atlético começou melhor o jogo mas nos últimos minutos o Bahia cresceu.
37'
•
1ºTEMPO
Gómez dribla Bernard voltando para o campo defensivo e sofre falta ao ser puxado.
36'
•
1ºTEMPO
Ademir cruza mais uma pela direita, desta vez com muita força e manda direto para fora.
35'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Atlético 5x4 Bahia.
34'
•
1ºTEMPO
NO POOSTE!!! Ademir acha espaço no bico direito da área e cruza de canhota sem muita força. Willians José se joga desviando de cabeça e acerta a trave direita de Everson.
33'
•
1ºTEMPO
Natanael tenta escapar pela lateral do campo mas sofre falta ao ser puxado por Nestor.
32'
•
1ºTEMPO
O zagueiro Júnior Alonso deixou o Galo neste meio de ano para acertar com o Atlanta United.
31'
•
1ºTEMPO
EVERSON! Erro de Lyanco na defesa, Pulga recebe enfiada de bola no fundo da área pela direita e cruza rasteiro para importante defesa do goleiro atleticano.
30'
•
1ºTEMPO
Lodi de volta.
29'
•
1ºTEMPO
O camisa 6 sai caminhando lentamente e deve retornar ao jogo.
28'
•
1ºTEMPO
SENTIU! Renan Lodi caído com dores no tornozelo esquerdo.
27'
•
1ºTEMPO
Bahia joga com linhas baixas e tenta achar uma bola nos contra-ataques.
26'
•
1ºTEMPO
Atlético não fez nenhum amistoso nesta parada da Copa do Mundo e anunciou a contratação do zagueiro Léo Duarte, ainda indisponível.
25'
•
1ºTEMPO
Erick tenta chute colocado da meia-lua da área e manda muito por cima.
24'
•
1ºTEMPO
Gómez recebe de Ademir na meia direita, alça de canhota para o fundo da área e joga no vazio.
23'
•
1ºTEMPO
Jogo bem movimentado até aqui.
22'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Victor Hugo acha boa enfiada para Natanael pela direita da área, o lateral bate cruzado à esquerda da meta e o bandeira aponta impedimento.
21'
•
1ºTEMPO
Zé Guilherme cruza rasteiro da ponta esquerda para primeira trave e Lyanco rebate.
20'
•
1ºTEMPO
Bola esticada buscando a velocidade de Ademir pela direita do ataque, Lyanco vem bem na cobertura e controla o lance.
19'
•
1ºTEMPO
FOORA!!! Victor Hugo inverte da ala direita para a esquerda da grande área, Lodi pega de primeira nas costas de Gómez mas erra o alvo.
18'
•
1ºTEMPO
Ramos Mingo se aventura no campo de ataque pelo meio, bate forte de canhota e manda longe.
17'
•
1ºTEMPO
Bernard tenta dominar girando na intermediária de ataque e acaba desarmado por Erick.
16'
•
1ºTEMPO
Bernard tenta tabela curta com Lodi na esquerda do ataque, mas para na boa marcação do Bahia.
15'
•
1ºTEMPO
Cuello tenta o cruzamento da ponta direita e carimba Ramos Mingo.
14'
•
1ºTEMPO
Atlético toca na defesa e o Bahia atenta pressionar.
13'
•
1ºTEMPO
Faz barulho o torcedor atleticano na sua casa.
11'
•
1ºTEMPO
NA ZAGA! Escanteio ensaiado do Galo para dentro da área, Cassierra finaliza com espaço pelo meio e carimba Gómez.
10'
•
1ºTEMPO
Já de pé o camisa 7 do Bahia.
9'
•
1ºTEMPO
Ademir caído na área após choque com o goleiro Everson na bola longa.
8'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Cuello na bola longa pela ponta direita.
7'
•
1ºTEMPO
Expectativa de grande jogo com os dois times buscando o gol.
6'
•
1ºTEMPO
RONAAALDO!!! Cuello recebe passe na ponta direita, leva para área marcado de longe e bate cruzado no alto para boa defesa do goleiro visitante.
5'
•
1ºTEMPO
Ademir acelera a jogada da ponta direita para o fundo da área, corre muito e sai pela linha de fundo sem toque de Lyanco. Tiro de meta.
4'
•
1ºTEMPO
Bahia roda a bola com calma.
2'
•
1ºTEMPO
Público razoável mas muito barulhento.
1'
•
1ºTEMPO
Atlético camisa alvinegra e calção preto, Bahia inteiro de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena MRV!
PRÉ-JOGO
Equipes no gramado.
PRÉ-JOGO
Bahia busca o terceiro triunfo seguido para entrar no G4.
PRÉ-JOGO
Este é o único jogo do Brasileirão disputado esta noite.
PRÉ-JOGO
A partir da próxima rodada do Brasileirão já teremos a utilização da tecnologia do impedimento semiautomático.
PRÉ-JOGO
As duas equipes já se enfrentaram 49 vezes em Campeonatos Brasileiros, com boa vantagem dos mineiros: 20 vitórias, 17 empates e 12 derrotas.
PRÉ-JOGO
O jogo terá arbitragem do catarinense Braulio da Silva Machado. Os auxiliares serão Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiaggo Americano Labes.
PRÉ-JOGO
Já o Bahia vem para o seu segundo jogo após a pausa para Copa; na última quinta-feira a equipe comandada por Rogério Ceni venceu a Chapecoense, em casa, por 2x0, em jogo atrasado da quarta rodada.
PRÉ-JOGO
O último jogo oficial do Galo foi no dia 31 de maio, antes da Copa do Mundo, diante do Vasco com vitória por 1x0, em São Januário.
PRÉ-JOGO
CLASSIFICAÇÃO! O Atlético é o 11º colocado na tabela com 24 pontos, já o Bahia ocupa a sexta posição com 29.
PRÉ-JOGO
Noite agradável em Belo Horizonte com os termômetros marcando 21°C.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Atlético-MG x Bahia pela 19ª rodada do Brasileirão com bola rolando às 19h30.
Eduardo Domínguez
TECNICO
Everson
Goleiro
Natanael
Defesa
Lyanco
Defesa
Ruan Tressoldi
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Tomás Pérez
Meio-Campo
Maycon
Meio-Campo
Mamady Cissé
Meio-Campo
Victor Hugo
Meio-Campo
Dudu
Atacante
Bernard
Atacante
Reinier
Atacante
Tomás Cuello
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Rogério Ceni
TECNICO
Ronaldo
Goleiro
Román Gómez
Defesa
David Duarte
Defesa
Ramos Mingo
Defesa
Marcos Victor
Defesa
Zé Guilherme
Defesa
Iago
Defesa
Nicolás Acevedo
Meio-Campo
Erick
Meio-Campo
Rodrigo Nestor
Meio-Campo
Ademir
Atacante
Everton Ribeiro
Meio-Campo
Erick Pulga
Atacante
Kauê Furquim
Atacante
Willian José
Atacante
Ruan Pablo
Atacante
Braulio da Silva Machado (SC)
ÁRBITRO
Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
ASSISTENTE
Thiaggo Americano Labes (SC)
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