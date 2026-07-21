Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
encerrado
Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais
Atlético-MG Atlético-MG
1 × 1
Bahia Bahia

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Terça-feira, 21/0719h30

Minuto a Minuto: Atlético-MG X Bahia - 21/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Tudo igual na Arena MRV em uma partida bastante movimentada.

bola

49'

2ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Iago fica com a sobra de bola na esquerda da área e cruza para o alto na entrada da pequena área. David Duarte testa firme e acerta o travessão.

bola

48'

2ºTEMPO

RONALDO! Boa saída do Galo em velocidade, Cuello recebe passe atravessado na entrada da área pela direita, bate forte mas em cima do goleiro visitante.

bola

47'

2ºTEMPO

Vamos até 50.

bola

46'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Atlético 3x12 Bahia.

bola

45'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Dudu bate falta da linha de fundo pela direita para entrada da pequena área, Cassierra sobe sozinho e testa rente ao travessão.

bola

44'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Próxima rodada: Palmeiras x Atlético e Bahia x Corinthians.

bola

43'

2ºTEMPO

Público: 31.018 torcedores.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Erick por puxar Reinier.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Bahia: Kauê no lugar de Pulga.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Reinier entra no jogo no lugar de Bernard.

bola

39'

2ºTEMPO

EEEVERSON!!! Bonita defesa do goleiro atleticano no ângulo esquerdo na finalização forte de canhota de Nestor da meia central.

bola

38'

2ºTEMPO

FRACO! Erro do Bahia na saída de jogo, Cassierra domina com espaço na risca frontal da área e finaliza por baixo para firme defesa de Ronaldo.

bola

37'

2ºTEMPO

PRA FOORA!!! Natanael recebe de Bernard pela direita da área, bate pressionado e manda com perigo.

bola

36'

2ºTEMPO

Empate não é bom para nenhum dos dois times, mas o Bahia joga fora de casa.

bola

35'

2ºTEMPO

PRA FORA! Escanteio cobrado da esquerda para o meio da área, Ruan corta parcialmente para cima, David Duarte ajeita de cabeça para Gómez girar de pé direito mandando por cima.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Iago no Bahia, sai Zé Guilherme.

bola

33'

2ºTEMPO

TABU! Bahia não vence o Atlético em Minas desde julho de 2017.

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sobe amarelo para Zé Guilherme após falta em Cuello na lateral.

bola

31'

2ºTEMPO

Gómez chega batendo forte de pé direito após jogada de Ruan Pablo e manda por cima da meta.

bola

30'

2ºTEMPO

Bernard bate escanteio da direita e David Duarte sobe de cabeça para fazer o corte.

bola

29'

2ºTEMPO

Ruan Pablo é mais um destaque da base do Bahia; ponta driblador de apenas 17 anos.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Everton Ribeiro na vaga de Ademir.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Bahia: entra Ruan Pablo, sai Willian José.

bola

26'

2ºTEMPO

Ademir tenta cruzamento de canhota já dentro da área e Lodi desvia.

bola

25'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Bahia.

bola

24'

2ºTEMPO

PRA FOORA!!! Bernard carrega com espaço pela direita do campo de ataque, corte David Duarte para o meio da área e chuta colocado de canhota com muito perigo.

bola

23'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, já no fim de semana, Atlético visita o Palmeiras, enquanto o Bahia recebe o Corinthians.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cissé substitui Maycon.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dudu entra no Galo, sai Victor Hugo.

bola

20'

2ºTEMPO

Cuello tenta passe enfiado na ponta direita para Victor Hugo, Marcos Victor protege e ganha tiro de meta.

bola

19'

2ºTEMPO

Bahia todo no campo de ataque em busca da virada.

bola

18'

2ºTEMPO

Acevedo recupera a bola na frente da área, finaliza de canhota pressionado e acerta a defesa.

bola

17'

2ºTEMPO

Bola longa para Lodi na ponta esquerda, Marcos Victor chega com muito vigor e consegue o desarme para sair jogando.

bola

16'

2ºTEMPO

UUHH! Renan Lodi finaliza de canhota de perto da entrada da área, ela desvia em Marcos Victor e sai pertinho da trave.

bola

15'

2ºTEMPO

Pérez finaliza atendimento e vai voltar para o jogo.

bola

14'

2ºTEMPO

Primeiro gol de Ademir neste Brasileirão.

bola

13'

2ºTEMPO

Pérez caído perto do meio campo com dores na coxa.

bola

12'

2ºTEMPO

A LEI DO EX NÃO FALHA! Tudo igual na Arena MRV.

gol

11'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAHIA!!! Erro de Ruan pelo meio do campo defensivo, Nestor arranca de cabeça erguida e atravessa belo passe na direita para Ademir. O camisa 7 bate de pé direito no alto, ela ainda desvia em Lyanco e entra!

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAHIA!!!

bola

10'

2ºTEMPO

Jogo único desta 19ª rodada do Brasileirão nesta noite.

bola

9'

2ºTEMPO

O Bahia contratou recentemente o goleiro Guido Herrera.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, já no fim de semana, Atlético visita o Palmeiras, já o Bahia recebe o Corinthians.

bola

7'

2ºTEMPO

Nestor bate forte de longe e erra o alvo por muito.

bola

6'

2ºTEMPO

Atlético segura um pouco a bola no campo de ataque.

bola

5'

2ºTEMPO

ASSIM NÃO! Gómez se aventura no campo de ataque pela meia direita, bate forte mas muito longe.

bola

4'

2ºTEMPO

PRA FORA!!! Ademir ganha de Lodi na ponta direita e cruza com precisão na cabeça de Erick. O camisa 14 cabeceia desajeitado e manda por cima.

bola

3'

2ºTEMPO

EEVERSON!!! Erick Pulga é acionado já dentro da área com espaço, consegue finalizar rápido e o goleiro do Atlético espalma por baixo.

bola

2'

2ºTEMPO

Bahia deve sair mais para o jogo neste segundo tempo.

bola

1'

2ºTEMPO

O Galo é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Rogério volta com Marcos Victor no lugar de Ramos Mingo, lesionado.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

47'

1ºTEMPO

OPA! Pulga cai pela esquerda da grande área pedindo penalidade no bote errado de Ruan Tressoldi. O árbitro manda seguir.

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Bernard cruza da esquerda para segunda trave, Ruan sobe no terceiro andar no bico da pequena área e testa para o chão cruzado para abrir o placar!

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!

bola

45'

1ºTEMPO

Dois de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Esta é a última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

bola

43'

1ºTEMPO

Cuello ganha o fundo do campo na ponta direita, cruza pelo alto para segunda trave e Lodi cabeceia atrapalhado por Gómez. Tiro de meta.

bola

42'

1ºTEMPO

Torcedor do Galo faz a sua parte; canta sem parar.

bola

41'

1ºTEMPO

Ademir arrisca chute sem muita força da entrada da área e manda à direita da meta.

bola

40'

1ºTEMPO

NA ZAGA! Cassierra é acionado no passe do fundo da área pela direita para trás, gira batendo por baixo e acerta Gómez.

bola

39'

1ºTEMPO

Ronaldo recebe recuo na sua área, domina pressionado por Cassierra e se livra na base do chutão.

bola

38'

1ºTEMPO

Atlético começou melhor o jogo mas nos últimos minutos o Bahia cresceu.

bola

37'

1ºTEMPO

Gómez dribla Bernard voltando para o campo defensivo e sofre falta ao ser puxado.

bola

36'

1ºTEMPO

Ademir cruza mais uma pela direita, desta vez com muita força e manda direto para fora.

bola

35'

1ºTEMPO

Finalizações: Atlético 5x4 Bahia.

bola

34'

1ºTEMPO

NO POOSTE!!! Ademir acha espaço no bico direito da área e cruza de canhota sem muita força. Willians José se joga desviando de cabeça e acerta a trave direita de Everson.

bola

33'

1ºTEMPO

Natanael tenta escapar pela lateral do campo mas sofre falta ao ser puxado por Nestor.

bola

32'

1ºTEMPO

O zagueiro Júnior Alonso deixou o Galo neste meio de ano para acertar com o Atlanta United.

bola

31'

1ºTEMPO

EVERSON! Erro de Lyanco na defesa, Pulga recebe enfiada de bola no fundo da área pela direita e cruza rasteiro para importante defesa do goleiro atleticano.

bola

30'

1ºTEMPO

Lodi de volta.

bola

29'

1ºTEMPO

O camisa 6 sai caminhando lentamente e deve retornar ao jogo.

bola

28'

1ºTEMPO

SENTIU! Renan Lodi caído com dores no tornozelo esquerdo.

bola

27'

1ºTEMPO

Bahia joga com linhas baixas e tenta achar uma bola nos contra-ataques.

bola

26'

1ºTEMPO

Atlético não fez nenhum amistoso nesta parada da Copa do Mundo e anunciou a contratação do zagueiro Léo Duarte, ainda indisponível.

bola

25'

1ºTEMPO

Erick tenta chute colocado da meia-lua da área e manda muito por cima.

bola

24'

1ºTEMPO

Gómez recebe de Ademir na meia direita, alça de canhota para o fundo da área e joga no vazio.

bola

23'

1ºTEMPO

Jogo bem movimentado até aqui.

bola

22'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Victor Hugo acha boa enfiada para Natanael pela direita da área, o lateral bate cruzado à esquerda da meta e o bandeira aponta impedimento.

bola

21'

1ºTEMPO

Zé Guilherme cruza rasteiro da ponta esquerda para primeira trave e Lyanco rebate.

bola

20'

1ºTEMPO

Bola esticada buscando a velocidade de Ademir pela direita do ataque, Lyanco vem bem na cobertura e controla o lance.

bola

19'

1ºTEMPO

FOORA!!! Victor Hugo inverte da ala direita para a esquerda da grande área, Lodi pega de primeira nas costas de Gómez mas erra o alvo.

bola

18'

1ºTEMPO

Ramos Mingo se aventura no campo de ataque pelo meio, bate forte de canhota e manda longe.

bola

17'

1ºTEMPO

Bernard tenta dominar girando na intermediária de ataque e acaba desarmado por Erick.

bola

16'

1ºTEMPO

Bernard tenta tabela curta com Lodi na esquerda do ataque, mas para na boa marcação do Bahia.

bola

15'

1ºTEMPO

Cuello tenta o cruzamento da ponta direita e carimba Ramos Mingo.

bola

14'

1ºTEMPO

Atlético toca na defesa e o Bahia atenta pressionar.

bola

13'

1ºTEMPO

Faz barulho o torcedor atleticano na sua casa.

bola

11'

1ºTEMPO

NA ZAGA! Escanteio ensaiado do Galo para dentro da área, Cassierra finaliza com espaço pelo meio e carimba Gómez.

bola

10'

1ºTEMPO

Já de pé o camisa 7 do Bahia.

bola

9'

1ºTEMPO

Ademir caído na área após choque com o goleiro Everson na bola longa.

bola

8'

1ºTEMPO

Impedimento de Cuello na bola longa pela ponta direita.

bola

7'

1ºTEMPO

Expectativa de grande jogo com os dois times buscando o gol.

bola

6'

1ºTEMPO

RONAAALDO!!! Cuello recebe passe na ponta direita, leva para área marcado de longe e bate cruzado no alto para boa defesa do goleiro visitante.

bola

5'

1ºTEMPO

Ademir acelera a jogada da ponta direita para o fundo da área, corre muito e sai pela linha de fundo sem toque de Lyanco. Tiro de meta.

bola

4'

1ºTEMPO

Bahia roda a bola com calma.

bola

2'

1ºTEMPO

Público razoável mas muito barulhento.

bola

1'

1ºTEMPO

Atlético camisa alvinegra e calção preto, Bahia inteiro de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena MRV!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bahia busca o terceiro triunfo seguido para entrar no G4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Este é o único jogo do Brasileirão disputado esta noite.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partir da próxima rodada do Brasileirão já teremos a utilização da tecnologia do impedimento semiautomático.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes já se enfrentaram 49 vezes em Campeonatos Brasileiros, com boa vantagem dos mineiros: 20 vitórias, 17 empates e 12 derrotas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo terá arbitragem do catarinense Braulio da Silva Machado. Os auxiliares serão Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiaggo Americano Labes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Bahia vem para o seu segundo jogo após a pausa para Copa; na última quinta-feira a equipe comandada por Rogério Ceni venceu a Chapecoense, em casa, por 2x0, em jogo atrasado da quarta rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O último jogo oficial do Galo foi no dia 31 de maio, antes da Copa do Mundo, diante do Vasco com vitória por 1x0, em São Januário.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CLASSIFICAÇÃO! O Atlético é o 11º colocado na tabela com 24 pontos, já o Bahia ocupa a sexta posição com 29.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Noite agradável em Belo Horizonte com os termômetros marcando 21°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Atlético-MG x Bahia pela 19ª rodada do Brasileirão com bola rolando às 19h30.

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Everson

    Goleiro

  • Natanael

    Defesa

  • Lyanco

    Defesa

  • Ruan TressoldiGol

    Defesa

  • Renan Lodi

    Defesa

  • Tomás Pérez

    Meio-Campo

  • MayconSaiu

    Meio-Campo

  • Mamady CisséEntrou

    Meio-Campo

  • Victor HugoSaiu

    Meio-Campo

  • DuduEntrou

    Atacante

  • BernardSaiu

    Atacante

  • Reinier Entrou

    Atacante

  • Tomás Cuello

    Atacante

  • Mateo Cassierra

    Atacante

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Ronaldo

    Goleiro

  • Román Gómez

    Defesa

  • David Duarte

    Defesa

  • Ramos MingoSaiu

    Defesa

  • Marcos VictorEntrou

    Defesa

  • Zé GuilhermeSaiuAmarelo

    Defesa

  • IagoEntrou

    Defesa

  • Nicolás Acevedo

    Meio-Campo

  • ErickAmarelo

    Meio-Campo

  • Rodrigo Nestor

    Meio-Campo

  • AdemirSaiuGol

    Atacante

  • Everton RibeiroEntrou

    Meio-Campo

  • Erick PulgaSaiu

    Atacante

  • Kauê FurquimEntrou

    Atacante

  • Willian JoséSaiu

    Atacante

  • Ruan PabloEntrou

    Atacante

  • Braulio da Silva Machado (SC)

    ÁRBITRO

  • Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

    ASSISTENTE

  • Thiaggo Americano Labes (SC)

    ASSISTENTE

Atlético-MG CAM
Bahia BAH

GOLS

Gol Ruan Tressoldi
Ademir Gol
POSSE DE BOLA
54% 46%
14FINALIZAÇÕES18
4FINALIZAÇÕES CERTAS4
3FALTAS COMETIDAS12
5CRUZAMENTOS8
29PASSES ERRADOS29
9DESARMES10
5ESCANTEIOS4
2IMPEDIMENTOS1
0CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).