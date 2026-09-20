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aovivo
Barradão Salvador, Bahia
Vitória Vitória
0 × 0
Cruzeiro Cruzeiro

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 20/0916h

Minuto a Minuto: Vitória X Cruzeiro - 20/09/2026

bola

32'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

31'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

30'

1ºTEMPO

Renê domina no meio de campo e é desarmado na bola por Jonathan Jesus.

bola

29'

1ºTEMPO

Torcedor do Vitória tenta empurrar sua equipe e canta nas arquibancadas.

bola

28'

1ºTEMPO

Ritmo da partida diminui drasticamente nesse momento.

bola

27'

1ºTEMPO

Mateus Silva derruba Wesley no meio de campo. Falta assinalada.

bola

26'

1ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o Leão da Barra.

bola

25'

1ºTEMPO

Caíque erra passe fácil no meio de campo e joga direto pra linha de lado.

bola

24'

1ºTEMPO

Cabuloso sobe suas linhas, mas mandantes seguem comandando as ações da partida.

bola

23'

1ºTEMPO

Tarzia, em cobrança de falta do meio de campo, manda um balão direto pra área adversária. Bandeira pega impedimento de Luan Cândido na jogada.

bola

22'

1ºTEMPO

Erick recebe na direita de ataque e joga na área visitante. Jonathan Jesus consegue tirar o perigo.

bola

21'

1ºTEMPO

Fagner tenta passe na direita de ataque, exagera na força e bola se perde pela linha de fundo.

bola

20'

1ºTEMPO

Gerson prende a bola no meio de campo e é derrubado por Erick. Falta marcada.

bola

19'

1ºTEMPO

Tarzia arranca pela esquerda de ataque, ganha na corrida do marcador, entra na área mineira e finaliza. Longe do gol de Otávio.

bola

18'

1ºTEMPO

Gabriel Rojas faz o cruzamento pela esquerda de ataque, mas exagera na força.

bola

17'

1ºTEMPO

Tarzia é lançado no comando de ataque, com liberdade. Impedimento é apontado.

bola

16'

1ºTEMPO

Cochilo de Zé Lucas com a bola nos pés no meio de campo. Caíque chega junto e faz o desarme.

bola

15'

1ºTEMPO

Kaio Jorge recebe na direita de ataque e tenta cruzar rasteiro. Luan Cândido faz o corte e joga pra escanteio.

bola

14'

1ºTEMPO

Na tentativa de esfriar um pouco o jogo, Cruzeiro roda a bola lentamente pelo meio de campo.

bola

13'

1ºTEMPO

Zé Lucas tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta por Tarzia.

bola

12'

1ºTEMPO

Mateus Silva cobra escanteio pela esquerda. Matheuzinho finaliza de cabeça mal demais.

bola

11'

1ºTEMPO

DE LONGE! Mateus Silva manda uma chinelada do meio da rua. Otávio salta no canto direito e espalma pra escanteio.

bola

10'

1ºTEMPO

Vitória fica mais com a bola e busca mais o ataque. Cruzeiro aposta mais em se defender e tentar contra atacar.

bola

9'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe da casa.

bola

8'

1ºTEMPO

Tudo certo com Caíque, que se levanta e segue no jogo.

bola

7'

1ºTEMPO

Wesley manda uma pancada de fora da área. Caíque bloqueia com a cabeça no meio do caminho e vai a nocaute.

bola

6'

1ºTEMPO

Gabriel Rojas vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar. Bola bate no marcador e nele de volta antes de sair pela linha de fundo.

bola

5'

1ºTEMPO

Mateus Silva é lançado na direita de ataque. Bandeira levanta o pano e assinala impedimento na jogada.

bola

4'

1ºTEMPO

Emmanuel Martínez tenta o chute de fora da área. Bola carimba a marcação.

bola

3'

1ºTEMPO

OTÁVIOOO! Renê é acionado no ataque com total liberdade. Otávio deixa sua grande área e bloqueia bem. Erick pega o rebote e chapa de fora da área. Agora o goleirão espalma bonito.

bola

2'

1ºTEMPO

Gerson tenta passe no ataque pra Kaio Jorge, erra completamente e bola fica com Lucas Arcanjo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Vitória joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Cruzeiro vem a campo todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Salvador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cruzeiro definido por Artur Jorge: Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vitória escalado por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Edu, Camutanga, Nacho Laquintana, Nathan Mendes, Ramon, Dudu, Walace, Fabiano Souza e Gabriel Baralhas, lesionados. Os visitantes não contarão com Gabriel Pec, Sinisterra, Kenji, Néiser e Lucas Romero, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mineiro, depois da derrota na rodada passada, o foco total é conquistar os três pontos pra continuar na briga pelo G-5, mesmo jogando fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os baianos querem aproveitar o fator casa, com o apoio massivo dos seus torcedores, pra voltar a vencer na competição. Uma vitória afasta ainda mais a equipe da zona da degola e, em contrapartida, faz com que a briga por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem seja uma realidade.

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PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão da Barra visitou o Mirassol e ficou no empate de 2x2. O Cabuloso jogou fora de casa contra o Santos e levou a pior, perdendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vitória ocupa a 13ª colocação na tabela, com 33 pontos conquistados, enquanto o Cruzeiro está na 6ª posição, com 42 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 56 partidas entre as equipes. O Vitória venceu 10, o Cruzeiro levou a melhor em 34 oportunidades, além de 12 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Vitória e Cruzeiro, jogo válido pela 28ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • Mateus Silva

    Defesa

  • Cacá

    Defesa

  • Luan Cândido

    Defesa

  • Jamerson

    Defesa

  • Caíque

    Meio-Campo

  • Emmanuel Martínez

    Meio-Campo

  • Matheuzinho

    Atacante

  • Erick

    Atacante

  • Diego Tarzia

    Atacante

  • Renê

    Atacante

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • Fagner

    Defesa

  • João Marcelo

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Gabriel Rojas

    Defesa

  • Zé Lucas

    Meio-Campo

  • Gerson

    Meio-Campo

  • Matheus Pereira

    Meio-Campo

  • Wesley

    Atacante

  • Keny Arroyo

    Atacante

  • Kaio Jorge

    Atacante

  • Matheus Delgado Candançan (SP)

    ÁRBITRO

  • Alex Ang Ribeiro (SP

    ASSISTENTE

  • Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

    ASSISTENTE

  • Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

    QUARTO ÁRBITRO

Vitória VIT
Cruzeiro CRU

GOLS

POSSE DE BOLA
41% 59%
3FINALIZAÇÕES2
2FINALIZAÇÕES CERTAS0
4FALTAS COMETIDAS5
1CRUZAMENTOS1
4PASSES ERRADOS5
0DESARMES0
2ESCANTEIOS1
3IMPEDIMENTOS1
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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