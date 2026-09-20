28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 20/09•16h
Minuto a Minuto: Vitória X Cruzeiro - 20/09/2026
32'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
31'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
30'
•
1ºTEMPO
Renê domina no meio de campo e é desarmado na bola por Jonathan Jesus.
29'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Vitória tenta empurrar sua equipe e canta nas arquibancadas.
28'
•
1ºTEMPO
Ritmo da partida diminui drasticamente nesse momento.
27'
•
1ºTEMPO
Mateus Silva derruba Wesley no meio de campo. Falta assinalada.
26'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o Leão da Barra.
25'
•
1ºTEMPO
Caíque erra passe fácil no meio de campo e joga direto pra linha de lado.
24'
•
1ºTEMPO
Cabuloso sobe suas linhas, mas mandantes seguem comandando as ações da partida.
23'
•
1ºTEMPO
Tarzia, em cobrança de falta do meio de campo, manda um balão direto pra área adversária. Bandeira pega impedimento de Luan Cândido na jogada.
22'
•
1ºTEMPO
Erick recebe na direita de ataque e joga na área visitante. Jonathan Jesus consegue tirar o perigo.
21'
•
1ºTEMPO
Fagner tenta passe na direita de ataque, exagera na força e bola se perde pela linha de fundo.
20'
•
1ºTEMPO
Gerson prende a bola no meio de campo e é derrubado por Erick. Falta marcada.
19'
•
1ºTEMPO
Tarzia arranca pela esquerda de ataque, ganha na corrida do marcador, entra na área mineira e finaliza. Longe do gol de Otávio.
18'
•
1ºTEMPO
Gabriel Rojas faz o cruzamento pela esquerda de ataque, mas exagera na força.
17'
•
1ºTEMPO
Tarzia é lançado no comando de ataque, com liberdade. Impedimento é apontado.
16'
•
1ºTEMPO
Cochilo de Zé Lucas com a bola nos pés no meio de campo. Caíque chega junto e faz o desarme.
15'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge recebe na direita de ataque e tenta cruzar rasteiro. Luan Cândido faz o corte e joga pra escanteio.
14'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar um pouco o jogo, Cruzeiro roda a bola lentamente pelo meio de campo.
13'
•
1ºTEMPO
Zé Lucas tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta por Tarzia.
12'
•
1ºTEMPO
Mateus Silva cobra escanteio pela esquerda. Matheuzinho finaliza de cabeça mal demais.
11'
•
1ºTEMPO
DE LONGE! Mateus Silva manda uma chinelada do meio da rua. Otávio salta no canto direito e espalma pra escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
Vitória fica mais com a bola e busca mais o ataque. Cruzeiro aposta mais em se defender e tentar contra atacar.
9'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe da casa.
8'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com Caíque, que se levanta e segue no jogo.
7'
•
1ºTEMPO
Wesley manda uma pancada de fora da área. Caíque bloqueia com a cabeça no meio do caminho e vai a nocaute.
6'
•
1ºTEMPO
Gabriel Rojas vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar. Bola bate no marcador e nele de volta antes de sair pela linha de fundo.
5'
•
1ºTEMPO
Mateus Silva é lançado na direita de ataque. Bandeira levanta o pano e assinala impedimento na jogada.
4'
•
1ºTEMPO
Emmanuel Martínez tenta o chute de fora da área. Bola carimba a marcação.
3'
•
1ºTEMPO
OTÁVIOOO! Renê é acionado no ataque com total liberdade. Otávio deixa sua grande área e bloqueia bem. Erick pega o rebote e chapa de fora da área. Agora o goleirão espalma bonito.
2'
•
1ºTEMPO
Gerson tenta passe no ataque pra Kaio Jorge, erra completamente e bola fica com Lucas Arcanjo.
1'
•
1ºTEMPO
O Vitória joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Cruzeiro vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Salvador.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).
PRÉ-JOGO
Cruzeiro definido por Artur Jorge: Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.
PRÉ-JOGO
Vitória escalado por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Edu, Camutanga, Nacho Laquintana, Nathan Mendes, Ramon, Dudu, Walace, Fabiano Souza e Gabriel Baralhas, lesionados. Os visitantes não contarão com Gabriel Pec, Sinisterra, Kenji, Néiser e Lucas Romero, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mineiro, depois da derrota na rodada passada, o foco total é conquistar os três pontos pra continuar na briga pelo G-5, mesmo jogando fora de casa.
PRÉ-JOGO
Os baianos querem aproveitar o fator casa, com o apoio massivo dos seus torcedores, pra voltar a vencer na competição. Uma vitória afasta ainda mais a equipe da zona da degola e, em contrapartida, faz com que a briga por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem seja uma realidade.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão da Barra visitou o Mirassol e ficou no empate de 2x2. O Cabuloso jogou fora de casa contra o Santos e levou a pior, perdendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Vitória ocupa a 13ª colocação na tabela, com 33 pontos conquistados, enquanto o Cruzeiro está na 6ª posição, com 42 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 56 partidas entre as equipes. O Vitória venceu 10, o Cruzeiro levou a melhor em 34 oportunidades, além de 12 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Vitória e Cruzeiro, jogo válido pela 28ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Mateus Silva
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Jamerson
Defesa
Caíque
Meio-Campo
Emmanuel Martínez
Meio-Campo
Matheuzinho
Atacante
Erick
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Renê
Atacante
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
João Marcelo
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Zé Lucas
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Wesley
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Matheus Delgado Candançan (SP)
ÁRBITRO
Alex Ang Ribeiro (SP
ASSISTENTE
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
ASSISTENTE
Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
QUARTO ÁRBITRO