28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 20/09•11h
Minuto a Minuto: Grêmio X Palmeiras - 20/09/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Tudo igual em Porto Alegre no retorno de Renato Gaúcho.
51'
•
2ºTEMPO
WEEEVERRTON!!! Maurício recebe ótima enfiada de Flaco no meio da área, cutuca fraco no cantinho e o goleiro do Grêmio salva o time!
50'
•
2ºTEMPO
Felipe Anderson tenta enfiada na entrada da área e Wallace intercepta.
49'
•
2ºTEMPO
Renato Gaúcho agitado na beira do campo; Grêmio segue no Z4 com este resultado.
48'
•
2ºTEMPO
Khellven bate falta alçando no meio da área, Barboza cabeceia torto e ela sai à esquerda.
47'
•
2ºTEMPO
Bola longa para Flaco na linha de fundo pela direita, o argentino domina girando e sofre falta de Wallace.
46'
•
2ºTEMPO
Marlon cruza fraco do fundo da área pela direita e Gustavo Martins fecha para afastar.
45'
•
2ºTEMPO
Seis de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Pedro Gabriel.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Khellven no lugar de Giay.
43'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sosa impede reposição de Weverton e recebe amarelo.
42'
•
2ºTEMPO
Barboza experimenta chute improvável da meia esquerda e carimba a zaga.
41'
•
2ºTEMPO
Sosa ganha jogada na meia esquerda, invade a área e cruza fraco para rebatida de Balbuena.
40'
•
2ºTEMPO
O Palmeiras não vence o Grêmio na Arena do Grêmio desde 31 de outubro de 2021
39'
•
2ºTEMPO
Resultados de ontem: Atlético-MG 1x1 Chapecoense, Mirassol 2x0 Botafogo, Remo 1x2 Santos, Vasco 5x0 Coritiba e São Paulo 1x0 Internacional.
38'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Grêmio visita o Remo, já o Palmeiras recebe o Bahia.
37'
•
2ºTEMPO
Sosa cai na linha de fundo após dois dribles, mas o árbitro manda seguir no bote de Pedro Gabriel.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Grêmio, Marcos Rocha na vaga de João Pedro.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Piquerez, entra Arthur.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Maurício substitui Andreas.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Nova falta em Enamorado, agora de Evangelista, e cartão.
33'
•
2ºTEMPO
Andreas tenta jogada de ponta esquerda, mas para na marcação de João Pedro.
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Piquerez acerta Enamorado por trás e recebe amarelo.
31'
•
2ºTEMPO
Giay é acionado com espaço na direita, invade a área levando para o fundo e cruza por baixo. A bola pega na defesa e Weverton defende com o pé.
30'
•
2ºTEMPO
Após esta rodada o Brasileirão para por causa das datas FIFA retornando dia 7 de outubro.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Braithwaite, vai Carlos Vinícius.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Barboza por falta em Enamorado.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Felipe Anderson na vaga de Arias.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Palmeiras, entra Sosa na vaga de Vitor Roque.
26'
•
2ºTEMPO
UUHH! Andreas bate escanteio da esquerda fechado, Weverton espalma em cima de Wallace e o zagueiro evita em cima da linha.
26'
•
2ºTEMPO
WEEEVRTON!!! Arias recebe arremesso rápido na direita, invade a área e toca para o meio. Andreas chega batendo rasteiro e o goleiro da casa desvia para fora.
25'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Gustavo Martins por reclamação.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jovane Cabral no lugar de Amuzu.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Enamorado, vai Pavón.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! OPA! Carlos Vinícius deixa o cotovelo para trás no lance com Giay e recebe amarelo.
21'
•
2ºTEMPO
Palmeiras segue com mais posse buscando o ataque e o Grêmio mais atrás.
20'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Grêmio.
19'
•
2ºTEMPO
Andreas cruza da ala esquerda para segunda trave, Arias domina e toca curto para dentro. Corte da defesa.
18'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Vitor Roque desarma Danilo pelo meio do campo defensivo, arranca para o ataque e sofre falta de João Pedro. Cartão.
17'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Amuzu no lançamento de Weverton nas costas de Giay.
16'
•
2ºTEMPO
Flaco recebe na ponta direita, coloca entre as pernas de Danilo, leva para área e cruza travado por Wallace.
15'
•
2ºTEMPO
Andreas bate escanteio da esquerda antes da primeira trave, Marlon desvia de cabeça de costas e manda por cima.
14'
•
2ºTEMPO
Público: 50.694 torcedores.
13'
•
2ºTEMPO
Arias cruza muito forte da esquerda e ela passa por Gómez.
12'
•
2ºTEMPO
Flaco cruza do fundo da área pela esquerda, ela passa por Vitor Roque e Wallace alivia.
11'
•
2ºTEMPO
Palmeiras roda a bola no ataque.
10'
•
2ºTEMPO
Já de pé o goleiro do Grêmio.
9'
•
2ºTEMPO
Weverton cai sentindo as costas após choque com Flaco.
8'
•
2ºTEMPO
WEEVERTON!!! Cruzamento longo da direita para entrada da pequena área, Vitor Roque cabeceia no meio e o goleiro salva em cima da linha.
7'
•
2ºTEMPO
Andreas força enfiada para esquerda da área e manda direto para fora.
6'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Andreas pela esquerda no passe de Vitor Roque.
5'
•
2ºTEMPO
Palmeiras roda bola no campo de ataque e João Pedro consegue recuperar ao chutar em cima de Piquerez.
4'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Grêmio lota a Arena e faz barulho.
3'
•
2ºTEMPO
Passe esticado na ponta esquerda para Pedro Gabriel, Giay chega antes e chuta em cima do adversário para ganhar arremesso.
2'
•
2ºTEMPO
Após esta rodada o Brasileirão para por causa das datas FIFA retornando dia 7 de outubro.
1'
•
2ºTEMPO
Palmeiras é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Grêmio, sai Noriega para entrada de Danilo Barbosa.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
CAAARLOS MIGUEL!!! Cruzamento da esquerda para segunda trave, Gustavo Martins cabeceia forte para baixo e o goleiro do Verdão salva mandando no travessão!
47'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Barboza escorrega no meio campo, Pavón avança com espaço pela meia direita, invade a área e chuta no alto para defesa do goleiro.
46'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
1ºTEMPO
Piquerez cruza rasteiro da linha de fundo para entrada da área, Marlon chapa com a destra e manda por cima.
44'
•
1ºTEMPO
Noriega estava pendurado e desfalca o Grêmio na próxima rodada.
43'
•
1ºTEMPO
Flaco López carrega com espaço na meia central, bate de canhota escorregando e manda à esquerda da meta.
42'
•
1ºTEMPO
Vitor Roque tenta jogada na ponta esquerda e João Pedro tira de lado.
41'
•
1ºTEMPO
Flaco tenta o chute de canhota perto da entrada da área e carimba a defesa.
40'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Noriega derruba Andreas e recebe amarelo.
39'
•
1ºTEMPO
Andreas bate falta de longe alçando na entrada da área e Noriega tira de cabeça.
38'
•
1ºTEMPO
Palmeiras roda a bola perto do meio campo.
36'
•
1ºTEMPO
João Pedro tenta cruzamento da linha de fundo e carimba Andreas.
35'
•
1ºTEMPO
Amuzu estica muito pela esquerda do ataque e Gómez recupera.
34'
•
1ºTEMPO
Pedro Gabriel tenta transição no meio e sofre falta de Giay.
33'
•
1ºTEMPO
Muita reclamação dos jogadores do Palmeiras pois teve uma falta bem parecida em Andreas não marcada no começo do lance.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Giay recebe amarelo por falta em Amuzu.
31'
•
1ºTEMPO
Pedro Gabriel atropela Giay na subida de cabeça e comete falta de ataque.
30'
•
1ºTEMPO
Lucas Evangelista fica com a sobra na frente da área, bate de canhota, ela pega em dois zagueiros e Vitor Roque não chega na sobra.
29'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinícius tenta proteger na lateral direita do ataque, cai em cima da bola e o Palmeiras ganha arremesso.
28'
•
1ºTEMPO
Amuzu é acionado no contra-ataque sozinho pela esquerda, mas fica sem espaço na frente de Giay e recomeça.
27'
•
1ºTEMPO
Grêmio se fecha com uma linha de cinco e tenta espetar Amuzu e Pavón nos contra-ataques.
26'
•
1ºTEMPO
Marlon alça da meia direita na marca penal, Flaco cabeceia fraco e Weverton defende.
25'
•
1ºTEMPO
Giay recebe de Arias na direita da área, tenta chute cruzado e Pedro Gabriel trava.
24'
•
1ºTEMPO
Palmeiras joga com linhas altas criando boas chances mas também sofre com contra-ataques.
23'
•
1ºTEMPO
CAARLOS MIGUEL! Amuzu toca da esquerda para o meio da área, Carlos Vinícius finaliza mascado com a destra e o goleiro do Palmeiras espalma.
22'
•
1ºTEMPO
Os dois times estão nas semifinais da Copa do Brasil que será disputada apenas em novembro; o Grêmio encara o Atlético-MG enquanto o Palmeiras pega o Vasco.
21'
•
1ºTEMPO
Grêmio roda a bola perto do meio campo.
20'
•
1ºTEMPO
WEEVERTON! Andreas cobra escanteio da esquerda, Gómez ganha pelo alto e dá trabalho ao goleiro junto ao travessão.
19'
•
1ºTEMPO
NO POOSTE!!! Boa trama do Palmeiras com passes curtos, Marlon cruza da direita para entrada da pequena área e Vitor Roque cabeceia no travessão.
18'
•
1ºTEMPO
Amuzu adianta demais na escapada pela esquerda e Gómez faz o corte por baixo.
17'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Carlos Vinícius no ataque, Barboza se recupera dentro da área e consegue o corte usando a cabeça.
16'
•
1ºTEMPO
Giay recebe de Arias na direita, cruza sem olhar e a defesa do Grêmio corta para trás com Weverton.
15'
•
1ºTEMPO
Falta de João Pedro em Andreas no ataque do Grêmio.
14'
•
1ºTEMPO
Esta é a quinta passagem de Renato Gaúcho no comando do Grêmio.
13'
•
1ºTEMPO
Temos sol neste momento em Porto Alegre.
12'
•
1ºTEMPO
Piquerez alça da meia esquerda sem altura e a defesa do Grêmio tira de cabeça.
11'
•
1ºTEMPO
NO POOSTE!!! Vitor Roque é acionado na esquerda, leva para o fundo da área e cruza para trás. Marlon testa de frente e manda no travessão.
10'
•
1ºTEMPO
WEEVERTON!!! Flaco recebe dentro da área pela direita, corta para dentro na canhota e chuta cruzado para defesa do goleiro.
9'
•
1ºTEMPO
Palmeiras começa o jogo com posse de bola no ataque e o Grêmio recuado para buscar os contra-ataques.
8'
•
1ºTEMPO
Falta de Villasanti em Andreas no meio campo.
7'
•
1ºTEMPO
WEVERTON! Vitor Roque experimenta chute rasteiro da meia esquerda e o goleiro cai para defender.
6'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Arias bate falta com a destra por cima da barreira e manda sobre o travessão.
5'
•
1ºTEMPO
Muita demora para organizar a barreira.
4'
•
1ºTEMPO
Flaco recebe passe curto de Vitor Roque na frente da área e sofre falta.
3'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Pavón domina sobra na direita, corta Piquerez para canhota na área e chuta colocado para defesa do goleiro palmeirense.
2'
•
1ºTEMPO
Wallace sai para caçar Flaco na intermediária e comete falta na trombada forte.
1'
•
1ºTEMPO
Grêmio de camisa tricolor e calção preto, Palmeiras inteiro de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena do Grêmio!
PRÉ-JOGO
Times em campo. Grande público e bonita festa do torcedor gremista.
PRÉ-JOGO
Paulo César Zanovelli da Silva (MG) apita o jogo com Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) nas bandeiras.
PRÉ-JOGO
Resultados de ontem: Atlético-MG 1x1 Chapecoense, Mirassol 2x0 Botafogo, Remo 1x2 Santos, Vasco 5x0 Coritiba e São Paulo 1x0 Internacional.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, jogando em Barueri, o Palmeiras bateu o Grêmio por 2x1.
PRÉ-JOGO
Punido com dois jogos pelo STJD, Abel Ferreira não comanda o time na beira do campo. João Martins fará a função.
PRÉ-JOGO
O Verdão chega embalado após se classificar para semifinal da Libertadores ao bater a LDU, nos pênaltis, na última quarta-feira.
PRÉ-JOGO
REESTREIA! O Imortal tenta engrenar uma boa sequência de resultados e para isso terá um novo velho conhecido no comando da equipe: Renato Gaúcho está de volta.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras é o vice-líder com 56 pontos, um atrás do Flamengo, e não perde há quatro rodadas pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
O Grêmio é o 17º colocado, o primeiro dentro do Z4, com 28 pontos ganhos e vem de três derrotas seguidas no campeonato.
PRÉ-JOGO
Domingo com chuva e 21°C em Porto Alegre.
PRÉ-JOGO
Bom dia! Acompanhe todos os lances de Grêmio x Palmeiras pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 11h!
Renato Gaúcho
TECNICO
Weverton
Goleiro
João Pedro
Defesa
Marcos Rocha
Defesa
Fabián Balbuena
Defesa
Gustavo Martins
Defesa
Wallace
Defesa
Pedro Gabriel
Defesa
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Erick Noriega
Meio-Campo
Danilo Barbosa
Meio-Campo
Cristian Pavón
Atacante
José Enamorado
Atacante
Francis Amuzu
Atacante
Jovane Cabral
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Martin Braithwaite
Atacante
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Agustín Giay
Defesa
Khellven
Defesa
Gustavo Gómez
Defesa
Alexander Barboza
Defesa
Joaquín Piquerez
Defesa
Arthur
Defesa
Lucas Evangelista
Meio-Campo
Marlon Freitas
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Maurício
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Felipe Anderson
Atacante
Vitor Roque
Atacante
Ramón Sosa
Atacante
Flaco López
Atacante
Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
ÁRBITRO
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
ASSISTENTE
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
ASSISTENTE