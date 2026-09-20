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encerrado
Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
0 × 0
Palmeiras Palmeiras

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 20/0911h

Minuto a Minuto: Grêmio X Palmeiras - 20/09/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Tudo igual em Porto Alegre no retorno de Renato Gaúcho.

bola

51'

2ºTEMPO

WEEEVERRTON!!! Maurício recebe ótima enfiada de Flaco no meio da área, cutuca fraco no cantinho e o goleiro do Grêmio salva o time!

bola

50'

2ºTEMPO

Felipe Anderson tenta enfiada na entrada da área e Wallace intercepta.

bola

49'

2ºTEMPO

Renato Gaúcho agitado na beira do campo; Grêmio segue no Z4 com este resultado.

bola

48'

2ºTEMPO

Khellven bate falta alçando no meio da área, Barboza cabeceia torto e ela sai à esquerda.

bola

47'

2ºTEMPO

Bola longa para Flaco na linha de fundo pela direita, o argentino domina girando e sofre falta de Wallace.

bola

46'

2ºTEMPO

Marlon cruza fraco do fundo da área pela direita e Gustavo Martins fecha para afastar.

bola

45'

2ºTEMPO

Seis de acréscimo.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Pedro Gabriel.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Khellven no lugar de Giay.

amarelo

43'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sosa impede reposição de Weverton e recebe amarelo.

bola

42'

2ºTEMPO

Barboza experimenta chute improvável da meia esquerda e carimba a zaga.

bola

41'

2ºTEMPO

Sosa ganha jogada na meia esquerda, invade a área e cruza fraco para rebatida de Balbuena.

bola

40'

2ºTEMPO

O Palmeiras não vence o Grêmio na Arena do Grêmio desde 31 de outubro de 2021

bola

39'

2ºTEMPO

Resultados de ontem: Atlético-MG 1x1 Chapecoense, Mirassol 2x0 Botafogo, Remo 1x2 Santos, Vasco 5x0 Coritiba e São Paulo 1x0 Internacional.

bola

38'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Grêmio visita o Remo, já o Palmeiras recebe o Bahia.

bola

37'

2ºTEMPO

Sosa cai na linha de fundo após dois dribles, mas o árbitro manda seguir no bote de Pedro Gabriel.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Grêmio, Marcos Rocha na vaga de João Pedro.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Piquerez, entra Arthur.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Maurício substitui Andreas.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Nova falta em Enamorado, agora de Evangelista, e cartão.

bola

33'

2ºTEMPO

Andreas tenta jogada de ponta esquerda, mas para na marcação de João Pedro.

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Piquerez acerta Enamorado por trás e recebe amarelo.

bola

31'

2ºTEMPO

Giay é acionado com espaço na direita, invade a área levando para o fundo e cruza por baixo. A bola pega na defesa e Weverton defende com o pé.

bola

30'

2ºTEMPO

Após esta rodada o Brasileirão para por causa das datas FIFA retornando dia 7 de outubro.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Braithwaite, vai Carlos Vinícius.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Barboza por falta em Enamorado.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Felipe Anderson na vaga de Arias.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Palmeiras, entra Sosa na vaga de Vitor Roque.

bola

26'

2ºTEMPO

UUHH! Andreas bate escanteio da esquerda fechado, Weverton espalma em cima de Wallace e o zagueiro evita em cima da linha.

bola

26'

2ºTEMPO

WEEEVRTON!!! Arias recebe arremesso rápido na direita, invade a área e toca para o meio. Andreas chega batendo rasteiro e o goleiro da casa desvia para fora.

amarelo

25'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Gustavo Martins por reclamação.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jovane Cabral no lugar de Amuzu.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Enamorado, vai Pavón.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
OPA! Carlos Vinícius deixa o cotovelo para trás no lance com Giay e recebe amarelo.

bola

21'

2ºTEMPO

Palmeiras segue com mais posse buscando o ataque e o Grêmio mais atrás.

bola

20'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Grêmio.

bola

19'

2ºTEMPO

Andreas cruza da ala esquerda para segunda trave, Arias domina e toca curto para dentro. Corte da defesa.

amarelo

18'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Vitor Roque desarma Danilo pelo meio do campo defensivo, arranca para o ataque e sofre falta de João Pedro. Cartão.

bola

17'

2ºTEMPO

Impedimento de Amuzu no lançamento de Weverton nas costas de Giay.

bola

16'

2ºTEMPO

Flaco recebe na ponta direita, coloca entre as pernas de Danilo, leva para área e cruza travado por Wallace.

bola

15'

2ºTEMPO

Andreas bate escanteio da esquerda antes da primeira trave, Marlon desvia de cabeça de costas e manda por cima.

bola

14'

2ºTEMPO

Público: 50.694 torcedores.

bola

13'

2ºTEMPO

Arias cruza muito forte da esquerda e ela passa por Gómez.

bola

12'

2ºTEMPO

Flaco cruza do fundo da área pela esquerda, ela passa por Vitor Roque e Wallace alivia.

bola

11'

2ºTEMPO

Palmeiras roda a bola no ataque.

bola

10'

2ºTEMPO

Já de pé o goleiro do Grêmio.

bola

9'

2ºTEMPO

Weverton cai sentindo as costas após choque com Flaco.

bola

8'

2ºTEMPO

WEEVERTON!!! Cruzamento longo da direita para entrada da pequena área, Vitor Roque cabeceia no meio e o goleiro salva em cima da linha.

bola

7'

2ºTEMPO

Andreas força enfiada para esquerda da área e manda direto para fora.

bola

6'

2ºTEMPO

Impedimento de Andreas pela esquerda no passe de Vitor Roque.

bola

5'

2ºTEMPO

Palmeiras roda bola no campo de ataque e João Pedro consegue recuperar ao chutar em cima de Piquerez.

bola

4'

2ºTEMPO

Torcedor do Grêmio lota a Arena e faz barulho.

bola

3'

2ºTEMPO

Passe esticado na ponta esquerda para Pedro Gabriel, Giay chega antes e chuta em cima do adversário para ganhar arremesso.

bola

2'

2ºTEMPO

Após esta rodada o Brasileirão para por causa das datas FIFA retornando dia 7 de outubro.

bola

1'

2ºTEMPO

Palmeiras é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Grêmio, sai Noriega para entrada de Danilo Barbosa.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

CAAARLOS MIGUEL!!! Cruzamento da esquerda para segunda trave, Gustavo Martins cabeceia forte para baixo e o goleiro do Verdão salva mandando no travessão!

bola

47'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Barboza escorrega no meio campo, Pavón avança com espaço pela meia direita, invade a área e chuta no alto para defesa do goleiro.

bola

46'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

1ºTEMPO

Piquerez cruza rasteiro da linha de fundo para entrada da área, Marlon chapa com a destra e manda por cima.

bola

44'

1ºTEMPO

Noriega estava pendurado e desfalca o Grêmio na próxima rodada.

bola

43'

1ºTEMPO

Flaco López carrega com espaço na meia central, bate de canhota escorregando e manda à esquerda da meta.

bola

42'

1ºTEMPO

Vitor Roque tenta jogada na ponta esquerda e João Pedro tira de lado.

bola

41'

1ºTEMPO

Flaco tenta o chute de canhota perto da entrada da área e carimba a defesa.

amarelo

40'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Noriega derruba Andreas e recebe amarelo.

bola

39'

1ºTEMPO

Andreas bate falta de longe alçando na entrada da área e Noriega tira de cabeça.

bola

38'

1ºTEMPO

Palmeiras roda a bola perto do meio campo.

bola

36'

1ºTEMPO

João Pedro tenta cruzamento da linha de fundo e carimba Andreas.

bola

35'

1ºTEMPO

Amuzu estica muito pela esquerda do ataque e Gómez recupera.

bola

34'

1ºTEMPO

Pedro Gabriel tenta transição no meio e sofre falta de Giay.

bola

33'

1ºTEMPO

Muita reclamação dos jogadores do Palmeiras pois teve uma falta bem parecida em Andreas não marcada no começo do lance.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Giay recebe amarelo por falta em Amuzu.

bola

31'

1ºTEMPO

Pedro Gabriel atropela Giay na subida de cabeça e comete falta de ataque.

bola

30'

1ºTEMPO

Lucas Evangelista fica com a sobra na frente da área, bate de canhota, ela pega em dois zagueiros e Vitor Roque não chega na sobra.

bola

29'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius tenta proteger na lateral direita do ataque, cai em cima da bola e o Palmeiras ganha arremesso.

bola

28'

1ºTEMPO

Amuzu é acionado no contra-ataque sozinho pela esquerda, mas fica sem espaço na frente de Giay e recomeça.

bola

27'

1ºTEMPO

Grêmio se fecha com uma linha de cinco e tenta espetar Amuzu e Pavón nos contra-ataques.

bola

26'

1ºTEMPO

Marlon alça da meia direita na marca penal, Flaco cabeceia fraco e Weverton defende.

bola

25'

1ºTEMPO

Giay recebe de Arias na direita da área, tenta chute cruzado e Pedro Gabriel trava.

bola

24'

1ºTEMPO

Palmeiras joga com linhas altas criando boas chances mas também sofre com contra-ataques.

bola

23'

1ºTEMPO

CAARLOS MIGUEL! Amuzu toca da esquerda para o meio da área, Carlos Vinícius finaliza mascado com a destra e o goleiro do Palmeiras espalma.

bola

22'

1ºTEMPO

Os dois times estão nas semifinais da Copa do Brasil que será disputada apenas em novembro; o Grêmio encara o Atlético-MG enquanto o Palmeiras pega o Vasco.

bola

21'

1ºTEMPO

Grêmio roda a bola perto do meio campo.

bola

20'

1ºTEMPO

WEEVERTON! Andreas cobra escanteio da esquerda, Gómez ganha pelo alto e dá trabalho ao goleiro junto ao travessão.

bola

19'

1ºTEMPO

NO POOSTE!!! Boa trama do Palmeiras com passes curtos, Marlon cruza da direita para entrada da pequena área e Vitor Roque cabeceia no travessão.

bola

18'

1ºTEMPO

Amuzu adianta demais na escapada pela esquerda e Gómez faz o corte por baixo.

bola

17'

1ºTEMPO

Bola longa para Carlos Vinícius no ataque, Barboza se recupera dentro da área e consegue o corte usando a cabeça.

bola

16'

1ºTEMPO

Giay recebe de Arias na direita, cruza sem olhar e a defesa do Grêmio corta para trás com Weverton.

bola

15'

1ºTEMPO

Falta de João Pedro em Andreas no ataque do Grêmio.

bola

14'

1ºTEMPO

Esta é a quinta passagem de Renato Gaúcho no comando do Grêmio.

bola

13'

1ºTEMPO

Temos sol neste momento em Porto Alegre.

bola

12'

1ºTEMPO

Piquerez alça da meia esquerda sem altura e a defesa do Grêmio tira de cabeça.

bola

11'

1ºTEMPO

NO POOSTE!!! Vitor Roque é acionado na esquerda, leva para o fundo da área e cruza para trás. Marlon testa de frente e manda no travessão.

bola

10'

1ºTEMPO

WEEVERTON!!! Flaco recebe dentro da área pela direita, corta para dentro na canhota e chuta cruzado para defesa do goleiro.

bola

9'

1ºTEMPO

Palmeiras começa o jogo com posse de bola no ataque e o Grêmio recuado para buscar os contra-ataques.

bola

8'

1ºTEMPO

Falta de Villasanti em Andreas no meio campo.

bola

7'

1ºTEMPO

WEVERTON! Vitor Roque experimenta chute rasteiro da meia esquerda e o goleiro cai para defender.

bola

6'

1ºTEMPO

UUHH!!! Arias bate falta com a destra por cima da barreira e manda sobre o travessão.

bola

5'

1ºTEMPO

Muita demora para organizar a barreira.

bola

4'

1ºTEMPO

Flaco recebe passe curto de Vitor Roque na frente da área e sofre falta.

bola

3'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Pavón domina sobra na direita, corta Piquerez para canhota na área e chuta colocado para defesa do goleiro palmeirense.

bola

2'

1ºTEMPO

Wallace sai para caçar Flaco na intermediária e comete falta na trombada forte.

bola

1'

1ºTEMPO

Grêmio de camisa tricolor e calção preto, Palmeiras inteiro de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena do Grêmio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo. Grande público e bonita festa do torcedor gremista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Paulo César Zanovelli da Silva (MG) apita o jogo com Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) nas bandeiras.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Resultados de ontem: Atlético-MG 1x1 Chapecoense, Mirassol 2x0 Botafogo, Remo 1x2 Santos, Vasco 5x0 Coritiba e São Paulo 1x0 Internacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, jogando em Barueri, o Palmeiras bateu o Grêmio por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Punido com dois jogos pelo STJD, Abel Ferreira não comanda o time na beira do campo. João Martins fará a função.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Verdão chega embalado após se classificar para semifinal da Libertadores ao bater a LDU, nos pênaltis, na última quarta-feira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

REESTREIA! O Imortal tenta engrenar uma boa sequência de resultados e para isso terá um novo velho conhecido no comando da equipe: Renato Gaúcho está de volta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras é o vice-líder com 56 pontos, um atrás do Flamengo, e não perde há quatro rodadas pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Grêmio é o 17º colocado, o primeiro dentro do Z4, com 28 pontos ganhos e vem de três derrotas seguidas no campeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Domingo com chuva e 21°C em Porto Alegre.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia! Acompanhe todos os lances de Grêmio x Palmeiras pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 11h!

Grêmio GRE

  • Renato Gaúcho

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • João PedroSaiuAmarelo

    Defesa

  • Marcos RochaEntrou

    Defesa

  • Fabián Balbuena

    Defesa

  • Gustavo MartinsAmarelo

    Defesa

  • Wallace

    Defesa

  • Pedro GabrielAmarelo

    Defesa

  • Mathías Villasanti

    Meio-Campo

  • Erick NoriegaSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Danilo BarbosaEntrou

    Meio-Campo

  • Cristian PavónSaiu

    Atacante

  • José EnamoradoEntrou

    Atacante

  • Francis AmuzuSaiu

    Atacante

  • Jovane CabralEntrou

    Atacante

  • Carlos ViníciusSaiuAmarelo

    Atacante

  • Martin BraithwaiteEntrou

    Atacante

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Agustín GiaySaiuAmarelo

    Defesa

  • KhellvenEntrou

    Defesa

  • Gustavo Gómez

    Defesa

  • Alexander BarbozaAmarelo

    Defesa

  • Joaquín PiquerezSaiuAmarelo

    Defesa

  • ArthurEntrou

    Defesa

  • Lucas EvangelistaAmarelo

    Meio-Campo

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Andreas PereiraSaiu

    Meio-Campo

  • MaurícioEntrou

    Meio-Campo

  • Jhon AriasSaiu

    Atacante

  • Felipe AndersonEntrou

    Atacante

  • Vitor RoqueSaiu

    Atacante

  • Ramón SosaEntrouAmarelo

    Atacante

  • Flaco López

    Atacante

  • Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

    ÁRBITRO

  • Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

    ASSISTENTE

  • Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

    ASSISTENTE

Grêmio GRE
Palmeiras PAL

GOLS

POSSE DE BOLA
29% 71%
5FINALIZAÇÕES18
3FINALIZAÇÕES CERTAS11
18FALTAS COMETIDAS13
9CRUZAMENTOS21
32PASSES ERRADOS41
11DESARMES8
2ESCANTEIOS9
1IMPEDIMENTOS1
5CARTÕES AMARELOS5
0CARTÕES VERMELHOS0
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