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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Flamengo Flamengo
2 × 1
RB Bragantino RB Bragantino

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 20/0918h30

Minuto a Minuto: Flamengo X RB Bragantino - 20/09/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Flamengo vence o Red Bull Bragantino no Maracanã por 2x1 e segue líder isolado do Brasileirão 2026.

amarelo

52'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Luiz Araújo domina na esquerda de ataque e recebe um carrinho violento de Sant Anna. Falta e amarelo pra ele.

bola

51'

2ºTEMPO

Henry Mosquera avança pela esquerda de ataque e cruza. Herrera mergulha e cabeia pra fora.

bola

50'

2ºTEMPO

Lucas Barbosa é acionado na esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Herrera por reclamação.

bola

48'

2ºTEMPO

Nacho Sosa bobeia com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Saúl.

bola

47'

2ºTEMPO

Flamengo tenta retardar a partida como pode, seja prendendo a bola ou fazendo cera.

bola

46'

2ºTEMPO

Teremos oito minutos de acréscimos.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Plata também sai para a entrada de Joaquín Freitas.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no Flamengo. Sai Arrascaeta e entra De La Cruz

bola

44'

2ºTEMPO

Bruno Henrique segue reclamando muito da falta e do cartão amarelo.

amarelo

43'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Henrique é acionado no meio de campo, em contra ataque. Ele desaba tentando cavar uma falta, juiz não marca e ele reclama demais. Como consequência, amarelinho pra ele.

bola

42'

2ºTEMPO

Flamengo fica todo no seu campo de defesa, tentando se segurar como pode.

bola

41'

2ºTEMPO

Na base da raça e da empolgação, Bragantino parte pra cima, agora em busca do gol de empate.

gol

40'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! NACHO SOSA! Linda finta pela esquerda de ataque e batida quase sem ângulo. Bola desvia na defesa flamenguista e engana Rossi. Diminui o Bragantino.

bola

40'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!!

bola

39'

2ºTEMPO

BONITO CHUTE! Herrera é acionado no ataque, na área mandante. Ele vira e bate com estilo. Rossi espalma pra escanteio.

bola

38'

2ºTEMPO

Sant Anna cobra a falta. Bola desvia em Plata na barreira e sai em escanteio.

bola

37'

2ºTEMPO

PÍBLICO! 66053 torcedores pagantes no Maracanã.

bola

36'

2ºTEMPO

Lucas Barbosa é derrubado na entrada da área do Flamengo por Léo Ortiz. Boa oportunidade na bola parada para o Braga.

bola

35'

2ºTEMPO

Ao som de muita festa do seu torcedor, Flamengo roda a bola no meio de campo.

bola

34'

2ºTEMPO

Mosquera dá lindo drible no meio de campo e deixa Arrascaeta no chão.

bola

33'

2ºTEMPO

Sant Anna pega sobra na área carioca e emenda de primeira. Rossi agarra firme, se dar rebote.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vagner Mancini aproveita e já faz sua última mudança. Sai Fabinho e entra Nacho Sosa.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Tiago Volpi no Red Bull Bragantino, lesionado, e entra Cleiton no seu lugar.

bola

31'

2ºTEMPO

Médicos sinalizam para o banco de reservas indicando que Tiago Volpi não tem mais condições de jogo.

bola

30'

2ºTEMPO

Tiago Volpi sente muitas dores. Goleiro do Massa Bruta não consegue nem ficar de pé.

bola

29'

2ºTEMPO

Jogo parado. Tiago Volpi recebe atendimento médico em campo.

bola

28'

2ºTEMPO

Pedro reclama demais da substituição, alegando que sai em todos os jogos.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Carrascal também sai para a entrada de Luiz Araújo.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Flamengo. Sai Pedro e entra Bruno Henrique.

gol

26'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! PEDRO! Arrascaeta cobra escanteio pela direita, Jorginho raspa no primeiro pau e Pedro completa pra rede da pequena área. Amplia o Flamengo.

bola

26'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

25'

2ºTEMPO

Bola com Varela na linha de fundo pelo lado direito de ataque. Ele descola um escanteio para o Fla.

bola

24'

2ºTEMPO

Novamente com a bola no meio de campo o Flamengo, sem forçar e sem se desgastar demais.

bola

23'

2ºTEMPO

Varela é empurrado por Herrera no meio de campo. Falta assinalada.

bola

22'

2ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesse momento.

bola

21'

2ºTEMPO

Pedro tenta enfiada do meio de campo pra Arrascaeta no ataque. Alix Vinicius faz boa interceptação.

bola

20'

2ºTEMPO

Léo Pereira lança da defesa em direção a Varela na ala direita. Errado. Lateral para o Bragantino.

bola

19'

2ºTEMPO

Lucas Barbosa cruza pela esquerda de ataque. Léo Ortiz manda um bico pra longe.

bola

18'

2ºTEMPO

Plata tenta passe pra Carrascal pela direita de ataque, mas força demais e bola fica com Volpi.

bola

17'

2ºTEMPO

Torcedor flamenguista começa a pedir a entrada de Bruno Henrique nas arquibancadas.

bola

16'

2ºTEMPO

Falta de ataque de Carrascal em cima de Alix Vinicius dentro da área do Braga.

bola

15'

2ºTEMPO

Sem nenhuma pressa, Flamengo mantém a posse de bola pelo meio de campo.

bola

14'

2ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o Mengão.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Red Bull Bragantino. Sai Vanderlan e entra Herrera.

bola

12'

2ºTEMPO

Bragantino marca alto, mas não consegue roubar a bola e muito menos levar perigo real ao gol de Rossi.

bola

11'

2ºTEMPO

Plata tenta tabela com Arrascaeta pela direita de ataque. Bola sobra com Volpi.

bola

10'

2ºTEMPO

Assim como no primeiro tempo. Flamengo segue mandando no jogo.

bola

9'

2ºTEMPO

Cruzamento pela linha de fundo da esquerda do ataque carioca de Alex Sandro. Gustavo Marques afasta pelo alto.

bola

8'

2ºTEMPO

Alex Sandro é derrubado por Mosquera no meio de campo. Falta marcada.

bola

7'

2ºTEMPO

Flamengo vai acumulando chances de gol perdidas durante a partida.

bola

6'

2ºTEMPO

SALVA VOLPI! Carrascal recebe completamente livre no comando de ataque. Ele carrega, entra na área visitante e finaliza. Tiago Volpi fecha bem o ângulo e faz uma grande defesa.

bola

5'

2ºTEMPO

Tentativa de cobrança de falta de Sant Anna da entrada da área flamenguista. Direto na barreira.

amarelo

4'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Varela por carrinho em Lucas Barbosa na direita de ataque do Massa Bruta.

bola

3'

2ºTEMPO

Sant Anna recebe na direita de ataque, entra na área adversária e tenta o passe para o meio. Léo Ortiz corta.

bola

2'

2ºTEMPO

Fernando tenta o primeiro chute da segunda etapa, de fora da área e pra fora do gol carioca.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Rodriguinho também deixa o jogo para a entrada de Alix Vinicius.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Red Bull Bragantino volta com mudanças. Sai Isidro Pitta e entra Henry Mosquera.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

48'

1ºTEMPO

Carrascal recebe na área visitante pela esquerda, ajeita o corpo e bate. Na rede pelo lado de fora.

bola

47'

1ºTEMPO

QUE CANUDO! Lucas Barbosa ajeita e manda uma chinelada de fora da área. Bola explode na quina esquerda de Rossi. Quase um golaço do Bragantino.

bola

46'

1ºTEMPO

Saúl é puxado por Fabinho no meio de campo. Falta apontada.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Bragantino nem tenta chegar ao campo de ataque e rifa rapidamente a bola, se fechando na defesa na sequência.

bola

43'

1ºTEMPO

Sem se esforçar muito, Flamengo segue no ataque.

bola

42'

1ºTEMPO

Carrascal levanta pela esquerda de ataque. Guzmán Rodríguez consegue recolher e sai jogando.

bola

41'

1ºTEMPO

Pedro arruma pra Plata na área adversária, mas defesa consegue desarmar antes da batida do atacante.

bola

40'

1ºTEMPO

Flamengo manda completamente no jogo, mas não consegue ampliar o marcador, o que pode dar esperanças ao Massa Bruta, que certamente mudará de postura na segunda etapa.

bola

39'

1ºTEMPO

UHHH! Arrascaeta cobra a falta e bola passa lambendo a trave esquerda de Volpi.

bola

38'

1ºTEMPO

Pedro dá uma caneta e é derrubado por Gustavo Marques na entrada da área do Braga. Falta perigosa para o Fla cobrar.

amarelo

37'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Alex Sandro agarra e derruba Sant Anna no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

36'

1ºTEMPO

Sant Anna recebe na direita de ataque, corta para o meio e bate chapado de canhota. Rossi agarra com facilidade no meio do gol.

bola

35'

1ºTEMPO

Flamengo tem quase 70% de posse de bola. Bragantino não consegue se ajustar na partida.

bola

34'

1ºTEMPO

Com o resultado de momento, Flamengo abre três pontos na liderança do campeonato. Galera canta feliz da vida.

bola

33'

1ºTEMPO

Vanderlan rouba a bola no meio de campo e deixa com Rodriguinho, que não consegue dar sequência na jogada.

bola

32'

1ºTEMPO

Eric Ramires entrega a bola de graça no meio de campo. Pedro arranca para o ataque e erra passe pra Arrascaeta.

bola

31'

1ºTEMPO

Bragantino segue assustado no campo. Time não encaixa uma sequência de passes simples.

bola

30'

1ºTEMPO

Fernando cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Varela.

bola

29'

1ºTEMPO

Carrascal recebe de Pedro, entra na área adversária e chuta. Volpi faz mais uma intervenção.

bola

28'

1ºTEMPO

TIAGO VOOOLPI! Carrascal pedala pra cima de Sant Anna na área do Braga e bate. Volpi faz grande defesa e evita o segundo.

bola

27'

1ºTEMPO

Flamengo novamente com a bola. Equipe controla totalmente a partida nesse momento.

bola

26'

1ºTEMPO

Mais uma bola com Alex Sandro pela esquerda de ataque. Dessa vez o bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

25'

1ºTEMPO

Alex Sandro cruza pela esquerda de ataque. Pedro tenta chegar, mas zaga consegue afastar parcialmente.

bola

24'

1ºTEMPO

Com toda a tranquilidade do mundo, Flamengo roda a bola pelo meio de campo.

bola

23'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa erra domínio pelo meio de campo e posse volta aos mandantes.

bola

22'

1ºTEMPO

Isidro Pitta tenta chutar de dentro da área flamenguista, fura e acarta Léo Ortiz, que fica sentindo, mas segue no jogo.

bola

21'

1ºTEMPO

Bola com Arrascaeta na área visitante, pela direita. Ele tenta passe para o meio, bola desvia na marcação e fica com Volpi.

bola

20'

1ºTEMPO

Bragantino encontra dificuldades em chegar ao campo de ataque com a bola dominada.

bola

19'

1ºTEMPO

Arrascaeta cruza com perigo pela esquerda de ataque. Volpi consegue fazer o corte e Guzmán Rodríguez complementa.

bola

18'

1ºTEMPO

Plata sai com bola e tudo pela linha lateral ao tentar jogada de ataque pela direita.

bola

17'

1ºTEMPO

Vanderlan tenta acionar Isidro Pitta na área carioca. Forte demais. Bola fica com Rossi.

bola

16'

1ºTEMPO

Na tentativa de esfriar o jogo e se reorganizar em campo. Bragantino troca passes no seu campo de defesa.

bola

15'

1ºTEMPO

Jorginho chuta forte de fora da área. Bola explode na defesa visitante.

bola

14'

1ºTEMPO

Se mantém no ataque o time do Flamengo. Massa Bruta sente o gol e está perdido em campo.

gol

13'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! VARELA! Carrascal cruza pela esquerda de ataque e Varela aparece no meio da defesa adversária pra empurrar pra rede. Mengão na frente.

bola

13'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

12'

1ºTEMPO

Flamengo segue pressionando em busca do gol de abertura do marcador.

bola

11'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Alex Sandro vai ao fundo pela esquerda de ataque e rola para o meio. Arrascaeta chapa e bola carimba o poste esquerdo de Tiago Volpi. No rebote, Plata finaliza e Volpi faz boa defesa.

bola

10'

1ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o time do Flamengo.

bola

9'

1ºTEMPO

Plata tenta finta pela direita de ataque e acaba desarmado.

bola

8'

1ºTEMPO

Red Bull Bragantino tem uma postura de somente partir para o contra ataque, mas leva perigo quando avança.

bola

7'

1ºTEMPO

Torcida flamenguista empurra a equipe cantando alto nas arquibancadas do Maracanã.

amarelo

6'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Fernando, por matar contra ataque puxado por Arrascaeta no meio de campo.

substituicao

5'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E não dá mais pra ele. Sai Ayrton Lucas, lesionado, e entra Alex Sandro no seu lugar.

bola

4'

1ºTEMPO

Equipe médica do Flamengo entra em campo. Ayrton Lucas é retirado de maca.

bola

3'

1ºTEMPO

Jogo parado. Ayrton Lucas sente lesão na coxa direita e desaba em campo.

bola

2'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Fernando arranca no contra ataque, ganha na trombada de Varela, invade a área carioca e rola pra Rodriguinho. Ele demora demais na decisão e, quando chuta, carimba o marcador.

bola

1'

1ºTEMPO

O Flamengo joga de camisas e meiões listrados em preto e vermelho e calções brancos. O Red Bull Bragantino vem a campo de camisas e meiões brancos e calções vermelhos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Red Bull Bragantino definido por Vagner Mancini: Volpi; Agustin Sant Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Vanderlan; Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Isidro Pitta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Flamengo escalado por Leonardo Jardim: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Evertton Araújo, lesionado, além dos suspensos Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pulgar. Os visitantes não contarão com Davi Gomes, entregue ao departamento médico. Juninho Capixaba e Wallace Yan, suspensos, também ficarão de fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado paulista, já são 3 rodadas sem vitórias no Brasileirão. Uma vitória, mesmo jogando fora de casa, é primordial pra manter vivo o sonho de conquistar uma vaga no G-5 ao término da competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time carioca vem de 4 vitórias consecutivas na competição e quer manter o ritmo. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores pra vencer e abrir 3 pontos de vantagem na ponta da tabela, aproveitando o empate na rodada do segundo colocado, Palmeiras, diante do Grêmio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Mengão recebeu o Corinthians e venceu por 2x1. O Massa Bruta jogou fora de casa contra o Botafogo e ficou no empate de 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Flamengo ocupa a 1ª colocação na tabela, com 57 pontos conquistados, enquanto o Red Bull Bragantino está na 10ª posição, com 36 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 24 partidas entre as equipes. O Flamengo venceu 9, o Red Bull Bragantino levou a melhor em 8 oportunidades, além de 7 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo válido pela 28ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Guillermo VarelaGolAmarelo

    Defesa

  • Léo Ortiz

    Defesa

  • Léo Pereira

    Defesa

  • Ayrton LucasSaiu

    Defesa

  • Alex SandroEntrouAmarelo

    Defesa

  • Jorginho Frello

    Meio-Campo

  • Saúl Niguez

    Meio-Campo

  • De ArrascaetaSaiu

    Meio-Campo

  • Nicolás De La CruzEntrou

    Meio-Campo

  • Jorge CarrascalSaiu

    Meio-Campo

  • Luiz AraújoEntrou

    Atacante

  • Gonzalo PlataSaiu

    Atacante

  • Joaquín FreitasEntrou

    Atacante

  • PedroSaiuGol

    Atacante

  • Bruno HenriqueEntrouAmarelo

    Atacante

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

  • Tiago VolpiSaiu

    Goleiro

  • CleitonEntrou

    Goleiro

  • Agustín Sant AnnaAmarelo

    Defesa

  • Guzmán Rodríguez

    Defesa

  • Gustavo Marques

    Defesa

  • VanderlanSaiu

    Defesa

  • José HerreraEntrouAmarelo

    Atacante

  • FabinhoSaiu

    Meio-Campo

  • Nacho SosaEntrouGol

    Meio-Campo

  • Eric Ramires

    Meio-Campo

  • RodriguinhoSaiu

    Meio-Campo

  • Alix ViniciusEntrou

    Defesa

  • Lucas Barbosa

    Atacante

  • FernandoAmarelo

    Atacante

  • Isidro PittaSaiu

    Atacante

  • Henry MosqueraEntrou

    Atacante

  • Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

    ÁRBITRO

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

  • Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

    ASSISTENTE

  • Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR)

    QUARTO ÁRBITRO

Flamengo FLA
RB Bragantino RBB

GOLS

Gol Guillermo Varela
Gol Pedro
Nacho Sosa Gol
POSSE DE BOLA
68% 32%
9FINALIZAÇÕES10
6FINALIZAÇÕES CERTAS5
9FALTAS COMETIDAS15
8CRUZAMENTOS7
31PASSES ERRADOS31
5DESARMES6
2ESCANTEIOS5
5IMPEDIMENTOS0
3CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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