28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 20/09•18h30
Minuto a Minuto: Flamengo X RB Bragantino - 20/09/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Flamengo vence o Red Bull Bragantino no Maracanã por 2x1 e segue líder isolado do Brasileirão 2026.
52'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Luiz Araújo domina na esquerda de ataque e recebe um carrinho violento de Sant Anna. Falta e amarelo pra ele.
51'
•
2ºTEMPO
Henry Mosquera avança pela esquerda de ataque e cruza. Herrera mergulha e cabeia pra fora.
50'
•
2ºTEMPO
Lucas Barbosa é acionado na esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Herrera por reclamação.
48'
•
2ºTEMPO
Nacho Sosa bobeia com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Saúl.
47'
•
2ºTEMPO
Flamengo tenta retardar a partida como pode, seja prendendo a bola ou fazendo cera.
46'
•
2ºTEMPO
Teremos oito minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Plata também sai para a entrada de Joaquín Freitas.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no Flamengo. Sai Arrascaeta e entra De La Cruz
44'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique segue reclamando muito da falta e do cartão amarelo.
43'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Henrique é acionado no meio de campo, em contra ataque. Ele desaba tentando cavar uma falta, juiz não marca e ele reclama demais. Como consequência, amarelinho pra ele.
42'
•
2ºTEMPO
Flamengo fica todo no seu campo de defesa, tentando se segurar como pode.
41'
•
2ºTEMPO
Na base da raça e da empolgação, Bragantino parte pra cima, agora em busca do gol de empate.
40'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! NACHO SOSA! Linda finta pela esquerda de ataque e batida quase sem ângulo. Bola desvia na defesa flamenguista e engana Rossi. Diminui o Bragantino.
40'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!!
39'
•
2ºTEMPO
BONITO CHUTE! Herrera é acionado no ataque, na área mandante. Ele vira e bate com estilo. Rossi espalma pra escanteio.
38'
•
2ºTEMPO
Sant Anna cobra a falta. Bola desvia em Plata na barreira e sai em escanteio.
37'
•
2ºTEMPO
PÍBLICO! 66053 torcedores pagantes no Maracanã.
36'
•
2ºTEMPO
Lucas Barbosa é derrubado na entrada da área do Flamengo por Léo Ortiz. Boa oportunidade na bola parada para o Braga.
35'
•
2ºTEMPO
Ao som de muita festa do seu torcedor, Flamengo roda a bola no meio de campo.
34'
•
2ºTEMPO
Mosquera dá lindo drible no meio de campo e deixa Arrascaeta no chão.
33'
•
2ºTEMPO
Sant Anna pega sobra na área carioca e emenda de primeira. Rossi agarra firme, se dar rebote.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vagner Mancini aproveita e já faz sua última mudança. Sai Fabinho e entra Nacho Sosa.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Tiago Volpi no Red Bull Bragantino, lesionado, e entra Cleiton no seu lugar.
31'
•
2ºTEMPO
Médicos sinalizam para o banco de reservas indicando que Tiago Volpi não tem mais condições de jogo.
30'
•
2ºTEMPO
Tiago Volpi sente muitas dores. Goleiro do Massa Bruta não consegue nem ficar de pé.
29'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Tiago Volpi recebe atendimento médico em campo.
28'
•
2ºTEMPO
Pedro reclama demais da substituição, alegando que sai em todos os jogos.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Carrascal também sai para a entrada de Luiz Araújo.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Flamengo. Sai Pedro e entra Bruno Henrique.
26'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! PEDRO! Arrascaeta cobra escanteio pela direita, Jorginho raspa no primeiro pau e Pedro completa pra rede da pequena área. Amplia o Flamengo.
26'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
25'
•
2ºTEMPO
Bola com Varela na linha de fundo pelo lado direito de ataque. Ele descola um escanteio para o Fla.
24'
•
2ºTEMPO
Novamente com a bola no meio de campo o Flamengo, sem forçar e sem se desgastar demais.
23'
•
2ºTEMPO
Varela é empurrado por Herrera no meio de campo. Falta assinalada.
22'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesse momento.
21'
•
2ºTEMPO
Pedro tenta enfiada do meio de campo pra Arrascaeta no ataque. Alix Vinicius faz boa interceptação.
20'
•
2ºTEMPO
Léo Pereira lança da defesa em direção a Varela na ala direita. Errado. Lateral para o Bragantino.
19'
•
2ºTEMPO
Lucas Barbosa cruza pela esquerda de ataque. Léo Ortiz manda um bico pra longe.
18'
•
2ºTEMPO
Plata tenta passe pra Carrascal pela direita de ataque, mas força demais e bola fica com Volpi.
17'
•
2ºTEMPO
Torcedor flamenguista começa a pedir a entrada de Bruno Henrique nas arquibancadas.
16'
•
2ºTEMPO
Falta de ataque de Carrascal em cima de Alix Vinicius dentro da área do Braga.
15'
•
2ºTEMPO
Sem nenhuma pressa, Flamengo mantém a posse de bola pelo meio de campo.
14'
•
2ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o Mengão.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Red Bull Bragantino. Sai Vanderlan e entra Herrera.
12'
•
2ºTEMPO
Bragantino marca alto, mas não consegue roubar a bola e muito menos levar perigo real ao gol de Rossi.
11'
•
2ºTEMPO
Plata tenta tabela com Arrascaeta pela direita de ataque. Bola sobra com Volpi.
10'
•
2ºTEMPO
Assim como no primeiro tempo. Flamengo segue mandando no jogo.
9'
•
2ºTEMPO
Cruzamento pela linha de fundo da esquerda do ataque carioca de Alex Sandro. Gustavo Marques afasta pelo alto.
8'
•
2ºTEMPO
Alex Sandro é derrubado por Mosquera no meio de campo. Falta marcada.
7'
•
2ºTEMPO
Flamengo vai acumulando chances de gol perdidas durante a partida.
6'
•
2ºTEMPO
SALVA VOLPI! Carrascal recebe completamente livre no comando de ataque. Ele carrega, entra na área visitante e finaliza. Tiago Volpi fecha bem o ângulo e faz uma grande defesa.
5'
•
2ºTEMPO
Tentativa de cobrança de falta de Sant Anna da entrada da área flamenguista. Direto na barreira.
4'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Varela por carrinho em Lucas Barbosa na direita de ataque do Massa Bruta.
3'
•
2ºTEMPO
Sant Anna recebe na direita de ataque, entra na área adversária e tenta o passe para o meio. Léo Ortiz corta.
2'
•
2ºTEMPO
Fernando tenta o primeiro chute da segunda etapa, de fora da área e pra fora do gol carioca.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Rodriguinho também deixa o jogo para a entrada de Alix Vinicius.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Red Bull Bragantino volta com mudanças. Sai Isidro Pitta e entra Henry Mosquera.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
48'
•
1ºTEMPO
Carrascal recebe na área visitante pela esquerda, ajeita o corpo e bate. Na rede pelo lado de fora.
47'
•
1ºTEMPO
QUE CANUDO! Lucas Barbosa ajeita e manda uma chinelada de fora da área. Bola explode na quina esquerda de Rossi. Quase um golaço do Bragantino.
46'
•
1ºTEMPO
Saúl é puxado por Fabinho no meio de campo. Falta apontada.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Bragantino nem tenta chegar ao campo de ataque e rifa rapidamente a bola, se fechando na defesa na sequência.
43'
•
1ºTEMPO
Sem se esforçar muito, Flamengo segue no ataque.
42'
•
1ºTEMPO
Carrascal levanta pela esquerda de ataque. Guzmán Rodríguez consegue recolher e sai jogando.
41'
•
1ºTEMPO
Pedro arruma pra Plata na área adversária, mas defesa consegue desarmar antes da batida do atacante.
40'
•
1ºTEMPO
Flamengo manda completamente no jogo, mas não consegue ampliar o marcador, o que pode dar esperanças ao Massa Bruta, que certamente mudará de postura na segunda etapa.
39'
•
1ºTEMPO
UHHH! Arrascaeta cobra a falta e bola passa lambendo a trave esquerda de Volpi.
38'
•
1ºTEMPO
Pedro dá uma caneta e é derrubado por Gustavo Marques na entrada da área do Braga. Falta perigosa para o Fla cobrar.
37'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Alex Sandro agarra e derruba Sant Anna no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
36'
•
1ºTEMPO
Sant Anna recebe na direita de ataque, corta para o meio e bate chapado de canhota. Rossi agarra com facilidade no meio do gol.
35'
•
1ºTEMPO
Flamengo tem quase 70% de posse de bola. Bragantino não consegue se ajustar na partida.
34'
•
1ºTEMPO
Com o resultado de momento, Flamengo abre três pontos na liderança do campeonato. Galera canta feliz da vida.
33'
•
1ºTEMPO
Vanderlan rouba a bola no meio de campo e deixa com Rodriguinho, que não consegue dar sequência na jogada.
32'
•
1ºTEMPO
Eric Ramires entrega a bola de graça no meio de campo. Pedro arranca para o ataque e erra passe pra Arrascaeta.
31'
•
1ºTEMPO
Bragantino segue assustado no campo. Time não encaixa uma sequência de passes simples.
30'
•
1ºTEMPO
Fernando cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Varela.
29'
•
1ºTEMPO
Carrascal recebe de Pedro, entra na área adversária e chuta. Volpi faz mais uma intervenção.
28'
•
1ºTEMPO
TIAGO VOOOLPI! Carrascal pedala pra cima de Sant Anna na área do Braga e bate. Volpi faz grande defesa e evita o segundo.
27'
•
1ºTEMPO
Flamengo novamente com a bola. Equipe controla totalmente a partida nesse momento.
26'
•
1ºTEMPO
Mais uma bola com Alex Sandro pela esquerda de ataque. Dessa vez o bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
25'
•
1ºTEMPO
Alex Sandro cruza pela esquerda de ataque. Pedro tenta chegar, mas zaga consegue afastar parcialmente.
24'
•
1ºTEMPO
Com toda a tranquilidade do mundo, Flamengo roda a bola pelo meio de campo.
23'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa erra domínio pelo meio de campo e posse volta aos mandantes.
22'
•
1ºTEMPO
Isidro Pitta tenta chutar de dentro da área flamenguista, fura e acarta Léo Ortiz, que fica sentindo, mas segue no jogo.
21'
•
1ºTEMPO
Bola com Arrascaeta na área visitante, pela direita. Ele tenta passe para o meio, bola desvia na marcação e fica com Volpi.
20'
•
1ºTEMPO
Bragantino encontra dificuldades em chegar ao campo de ataque com a bola dominada.
19'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta cruza com perigo pela esquerda de ataque. Volpi consegue fazer o corte e Guzmán Rodríguez complementa.
18'
•
1ºTEMPO
Plata sai com bola e tudo pela linha lateral ao tentar jogada de ataque pela direita.
17'
•
1ºTEMPO
Vanderlan tenta acionar Isidro Pitta na área carioca. Forte demais. Bola fica com Rossi.
16'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar o jogo e se reorganizar em campo. Bragantino troca passes no seu campo de defesa.
15'
•
1ºTEMPO
Jorginho chuta forte de fora da área. Bola explode na defesa visitante.
14'
•
1ºTEMPO
Se mantém no ataque o time do Flamengo. Massa Bruta sente o gol e está perdido em campo.
13'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! VARELA! Carrascal cruza pela esquerda de ataque e Varela aparece no meio da defesa adversária pra empurrar pra rede. Mengão na frente.
13'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
12'
•
1ºTEMPO
Flamengo segue pressionando em busca do gol de abertura do marcador.
11'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Alex Sandro vai ao fundo pela esquerda de ataque e rola para o meio. Arrascaeta chapa e bola carimba o poste esquerdo de Tiago Volpi. No rebote, Plata finaliza e Volpi faz boa defesa.
10'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o time do Flamengo.
9'
•
1ºTEMPO
Plata tenta finta pela direita de ataque e acaba desarmado.
8'
•
1ºTEMPO
Red Bull Bragantino tem uma postura de somente partir para o contra ataque, mas leva perigo quando avança.
7'
•
1ºTEMPO
Torcida flamenguista empurra a equipe cantando alto nas arquibancadas do Maracanã.
6'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Fernando, por matar contra ataque puxado por Arrascaeta no meio de campo.
5'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E não dá mais pra ele. Sai Ayrton Lucas, lesionado, e entra Alex Sandro no seu lugar.
4'
•
1ºTEMPO
Equipe médica do Flamengo entra em campo. Ayrton Lucas é retirado de maca.
3'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Ayrton Lucas sente lesão na coxa direita e desaba em campo.
2'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Fernando arranca no contra ataque, ganha na trombada de Varela, invade a área carioca e rola pra Rodriguinho. Ele demora demais na decisão e, quando chuta, carimba o marcador.
1'
•
1ºTEMPO
O Flamengo joga de camisas e meiões listrados em preto e vermelho e calções brancos. O Red Bull Bragantino vem a campo de camisas e meiões brancos e calções vermelhos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).
PRÉ-JOGO
Red Bull Bragantino definido por Vagner Mancini: Volpi; Agustin Sant Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Vanderlan; Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Isidro Pitta.
PRÉ-JOGO
Flamengo escalado por Leonardo Jardim: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Evertton Araújo, lesionado, além dos suspensos Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pulgar. Os visitantes não contarão com Davi Gomes, entregue ao departamento médico. Juninho Capixaba e Wallace Yan, suspensos, também ficarão de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paulista, já são 3 rodadas sem vitórias no Brasileirão. Uma vitória, mesmo jogando fora de casa, é primordial pra manter vivo o sonho de conquistar uma vaga no G-5 ao término da competição.
PRÉ-JOGO
O time carioca vem de 4 vitórias consecutivas na competição e quer manter o ritmo. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores pra vencer e abrir 3 pontos de vantagem na ponta da tabela, aproveitando o empate na rodada do segundo colocado, Palmeiras, diante do Grêmio.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Mengão recebeu o Corinthians e venceu por 2x1. O Massa Bruta jogou fora de casa contra o Botafogo e ficou no empate de 1x1.
PRÉ-JOGO
O Flamengo ocupa a 1ª colocação na tabela, com 57 pontos conquistados, enquanto o Red Bull Bragantino está na 10ª posição, com 36 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 24 partidas entre as equipes. O Flamengo venceu 9, o Red Bull Bragantino levou a melhor em 8 oportunidades, além de 7 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo válido pela 28ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Guillermo Varela
Defesa
Léo Ortiz
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Alex Sandro
Defesa
Jorginho Frello
Meio-Campo
Saúl Niguez
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Nicolás De La Cruz
Meio-Campo
Jorge Carrascal
Meio-Campo
Luiz Araújo
Atacante
Gonzalo Plata
Atacante
Joaquín Freitas
Atacante
Pedro
Atacante
Bruno Henrique
Atacante
Vagner Mancini
TECNICO
Tiago Volpi
Goleiro
Cleiton
Goleiro
Agustín Sant Anna
Defesa
Guzmán Rodríguez
Defesa
Gustavo Marques
Defesa
Vanderlan
Defesa
José Herrera
Atacante
Fabinho
Meio-Campo
Nacho Sosa
Meio-Campo
Eric Ramires
Meio-Campo
Rodriguinho
Meio-Campo
Alix Vinicius
Defesa
Lucas Barbosa
Atacante
Fernando
Atacante
Isidro Pitta
Atacante
Henry Mosquera
Atacante
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
ÁRBITRO
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE
Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
ASSISTENTE
Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR)
QUARTO ÁRBITRO