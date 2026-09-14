Neo Química Arena São Paulo, São Paulo Corinthians 0 × 0 Fluminense 28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Domingo, 20/09•16h Minuto a Minuto: Corinthians X Fluminense - 20/09/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS COR Fernando DinizTECNICO FLU MarcãoTECNICO Ramon Abatti Abel (SC)ÁRBITRONailton Junior de Sousa Oliveira (CE)ASSISTENTEHenrique Neu Ribeiro (SC)ASSISTENTE COR FLU GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0