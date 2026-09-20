28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 20/09•19h30
Minuto a Minuto: Athletico-PR X Bahia - 20/09/2026
55'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
55'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRBITRO! Athletico-PR vence com pênalti defendido por Mycael no final e continua em terceiro! Bahia perde invencibilidade de 11 jogos e estaciona nos 46 pontos!
54'
•
2ºTEMPO
Pulga estica demais a bola para Juba na ponta esquerda e o lateral não alcança.
53'
•
2ºTEMPO
Odair Hellmann reclama mais uma vez e dessa vez é expulso.
52'
•
2ºTEMPO
A torcida paranaense faz a festa pela terceira vez! É como se fosse um gol do Athletico!!!
51'
•
2ºTEMPO
MYCAEL ESPETACULAR!!! Everaldo cobra a meia altura no canto esquerdo e o goleiro voa mais uma vez para defender o pênalti!!!
50'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI!!! Daronco revê o lance na cabine do VAR e aponta a marca da cal!
49'
•
2ºTEMPO
Daronco vai até a cabine do VAR e dá o cartão amarelo a Odair Hellman.
48'
•
2ºTEMPO
Everaldo chuta dentro da área, a bola bate no braço de Jadson e os jogadores do Bahia pedem pênalti!!!
47'
•
2ºTEMPO
MYCAEL!!! Juba tem a bola dominada na entrada da área, limpa um do lance e chuta colocado no ângulo esquerdo para grande defesa do goleirão!!!
46'
•
2ºTEMPO
Sobe a placa com seis de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rivaldo chuta sem querer Caio Alexandre, mas sem querer também é falta. Amarelo para ele.
44'
•
2ºTEMPO
27.259 é o público total na Arena da Baixada.
43'
•
2ºTEMPO
Escanteio é cobrado no meio da área, Everaldo afasta parcialmente e na sequência Mendoza chuta mal para fora.
42'
•
2ºTEMPO
Gilberto Santos dá o famoso chutamento para o gol de Ronaldo, que se estica todo para dar um tapinha para trás. Escanteio.
41'
•
2ºTEMPO
Bahia está há 11 jogos sem perder. É a maior invencibilidade do Brasileirão.
41'
•
2ºTEMPO
Bahia está há 11 jogos sem perder. É a maior invencibilidade do Brasileirão.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Everton Ribeiro entra na vaga de Nestor.
39'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Nestor por reclamação.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Bahia, Veliz sai para a entrada de Everaldo...
38'
•
2ºTEMPO
Gilberto Santos cruza da direita e Rivaldo domina com a mão. Falta.
37'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Marcos Victor desarma dentro da área do Bahia, Zapelli se recupera, desarma e a bola fica com Mendoza que chuta colocado com desvio na zaga e ganha escanteio.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Zapelli fica com a vaga de Vargas.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Furacão. Sai Gilberto Moraes e entra Gilberto Santos...
34'
•
2ºTEMPO
Jadson toca em Gilberto, pede de volta e a bola sai esticada demais. É lateral para o Bahia.
33'
•
2ºTEMPO
QUAAASEEE!!! Jadson acha linda bola a Vargas na ponta direita e cruza rasteiro, Rivaldo toca pressionado por David Duarte e a bola passa triscando da trave!!!
32'
•
2ºTEMPO
Luiz Gustavo avança, estica a bola em direção a Mendoza e Ronaldo sai do gol para desarmar com um chutão para frente.
32'
•
2ºTEMPO
Luiz Gustavo avança, estica a bola em direção a Mendoza e Ronaldo sai do gol para desarmar com um chutão para frente.
31'
•
2ºTEMPO
Com a vitória parcial, o Athletico tem as ações do jogo e neste momento joga melhor que o Bahia.
30'
•
2ºTEMPO
Vargas recebe bola nas costas de Kanu, briga pela bola, mas é flagrado em impedimento.
30'
•
2ºTEMPO
Vargas recebe bola nas costas de Kanu, briga pela bola, mas é flagrado em impedimento.
29'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kauê Furquim abre o braço, acerta o rosto de Esquivel e recebe o amarelo.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Rogério saca Acevedo e coloca Caio Alexandre.
27'
•
2ºTEMPO
Athletico vai voltando a vencer depois de três rodadas.
26'
•
2ºTEMPO
Este é o sétimo jogo e o segundo gol de Rivaldo pelo Furacão.
25'
•
2ºTEMPO
A torcida atleticana vai a loucura na Arena da Baixada.
24'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! RIVALDO!!! Vargas recebe bola esticada na ponta esquerda e cruza rasteiro, Rivaldo se antecipa a Kanu e escora de primeira no cantinho direito, sem chances para Ronaldo!!!
24'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
23'
•
2ºTEMPO
Neste segundo tempo, definitivamente as defesas estão levando a melhor em relação aos ataques.
22'
•
2ºTEMPO
Dudu tenta acionar Vargas na entrada da área e Marcos Victor se antecipa para fazer o corte.
21'
•
2ºTEMPO
O jogo é lá e cá, com as duas equipes buscando o segundo gol.
20'
•
2ºTEMPO
Kanu aciona Veliz de costas da entrada da área e mais uma vez Dantas aparece para fazer o desarme.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Kauê Furquim entra na vaga de Ademir.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no Bahia. Sai Erick e entra Jean Lucas...
17'
•
2ºTEMPO
Nestor cobra escanteio fechado na segunda trave, David Duarte e Veliz se desentendem e ninguém consegue concluir em gol.
16'
•
2ºTEMPO
Juba dá linda bola na passagem de Nestor na ponta esquerda, o meia chuta com desvio em Mycael e sai. É escanteio para o Bahia cobrar.
15'
•
2ºTEMPO
Esquivel cobra escanteio aberto da esquerda e Dantas cabeceia fraco nas mãos de Ronaldo.
14'
•
2ºTEMPO
Pulga e Juba trocam passes velozmente pelo meio e mais uma vez Dantas aparece para fazer grande desarme.
13'
•
2ºTEMPO
Nestor cobra escanteio fechado da direita, David Duarte sobe contra dois zagueiros e não consegue cabecear para o gol.
12'
•
2ºTEMPO
Mendoza cruza da esquerda e a bola para nas mãos de Ronaldo.
11'
•
2ºTEMPO
Esquivel cobra falta forte demais e ela sai em lateral do outro lado do campo.
10'
•
2ºTEMPO
Marcos Victor dá um pontapé em Esquivel na ponta esquerda. Falta e perigo para a área de Ronaldo.
9'
•
2ºTEMPO
Dudu passa por dois marcadores na ponta esquerda em ótima jogada, cruza em cima de David Duarte e ganha escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
Veliz recebe longo lançamento no ataque, invade a área e na hora do chute, Dantas chega muito bem no lance para fazer o desarme.
7'
•
2ºTEMPO
Dudu pega a sobra de Vargas pela ponta direita, cruza e Nestor afasta de cabeça para a lateral.
6'
•
2ºTEMPO
Da intermediária, Erick arrisca e ela sobe demais. Tiro de meta.
5'
•
2ºTEMPO
Veliz recebe de Ademir, não consegue dominar depois da chegada da marcação e pede falta a Daronco, que não marca nada.
4'
•
2ºTEMPO
O segundo tempo começa com muito estudo e pouco futebol...
3'
•
2ºTEMPO
Vargas recebe bola na ponta esquerda, corta para o meio e chuta rasteiro para a defesa de Ronaldo.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Dudu fica com a vaga de Aguirre.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituições no Athletico-PR. Sai Leozinho e entra Rinaldo...
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar!
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de papo neste 1º tempo!
50'
•
1ºTEMPO
Leozinho tem a companhia de Juba na ponta direita, corta para o meio e chuta rasteiro para a defesa de Ronaldo.
49'
•
1ºTEMPO
Leozinho cruza da direita no segundo pau buscando Esquivel e Marcos Victor se estica para raspar providencialmente de cabeça.
48'
•
1ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Flamengo 2x1 Bragantino.
47'
•
1ºTEMPO
Torcida do Athletico baixa a pressão com a pisada de freio que o time deu.
46'
•
1ºTEMPO
Juba lança Ademir nas costas da zaga e Mycael sai muito bem do gol para fazer o desarme.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos seis de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Nestor cobra falta fechada demais pela ponta direita e a bola vai direto para fora.
43'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ademir é acionado por David Duarte, Arthur Dias puxa o braço do atacante na linha de fundo e é amarelado.
42'
•
1ºTEMPO
Depois de empatar, o Bahia não tirou o pé do acelerador e joga em seu campo de ataque tentando pressionar o adversário.
41'
•
1ºTEMPO
Veliz lança Ademir na ponta direita e novamente o lançamento sai forte demais.
40'
•
1ºTEMPO
Kanu lança a bola para ninguém na ponta direita e cede lateral de graça ao Athletico.
40'
•
1ºTEMPO
Kanu lança a bola para ninguém na ponta direita e cede lateral de graça ao Athletico.
39'
•
1ºTEMPO
Aguirre estava pendurado e não pega o Galo na próxima rodada.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Aguirre dá praticamente um golpe de judô em Veliz e recebe o amarelo.
37'
•
1ºTEMPO
Dantas tenta acionar Mendoza em bola esticada entre os zagueiros e Ronaldo sai do gol para ficar com ela.
36'
•
1ºTEMPO
Jadson recebe na quina da área pela direita, cruza buscando Mendoza e Ademir se estica para afastar de cabeça.
35'
•
1ºTEMPO
Bahia fica com a bola nos pés e o Furacão só assiste por enquanto.
34'
•
1ºTEMPO
Juba aciona Pulga na ponta esquerda, o atacante corre demais e cruza para Mycael fechar o ângulo e fazer a defesa!
33'
•
1ºTEMPO
Mendoza aciona Leozinho na entrada da área, ele tenta driblar David Duarte e acaba sendo desarmado.
32'
•
1ºTEMPO
Bahia tem a posse da bola neste momento e troca passes no meio de campo.
31'
•
1ºTEMPO
Ademir tem a bola dominada pela direita, cruza mal no primeiro pau e Aguirre faz o cote sem problemas.
30'
•
1ºTEMPO
Esquivel cobra falta alçando a bola na área do Bahia e Aguirre cabeceia nas mãos de Ronaldo.
29'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Leozinho tenta conduzir a bola pelo meio, Acevedo não deixa o atacante passar e leva o 1º amarelo do jogo.
28'
•
1ºTEMPO
Pulga faz seu quarto gol neste Brasileirão.
27'
•
1ºTEMPO
A torcida do Bahia faz a festa atrás do gol de Ronaldo!
26'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAHIA!!! ERICK PULGA!!! Nestor cruza da direita no segundo pau, Mycael falha dividindo bola com Veliz e ela sobra limpa para o atacante fuzilar no alto e empatar o jogo!!!
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAHIA!!!
25'
•
1ºTEMPO
Jadson inverte o jogo na direita, Gilberto cabeceia para dentro da área e a bola para nas mãos de Ronaldo.
24'
•
1ºTEMPO
E a torcida do Furacão não para de cantar nas arquibancadas da Arena da Baixada.
23'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado muito forte. A bola passa por todo mundo e Vargas corre atrás dela, mas não consegue pegar.
22'
•
1ºTEMPO
Gilberto corre pela direita e Juba estica a perna para cortar. É escanteio para o Furacão.
21'
•
1ºTEMPO
Agora o Bahia fica com a posse da bola e o Athletico fica atrás da linha da bola.
20'
•
1ºTEMPO
O lateral Esquivel marca seu 3º gol na temporada!
19'
•
1ºTEMPO
GOL CONFIRMADO! E finalmente o torcedor do Furacão solta a voz.
18'
•
1ºTEMPO
A dúvida é se Vargas recebe ou não passe de Mendoza em impedimento.
17'
•
1ºTEMPO
Lance está sendo revisado pelo VAR.
16'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! ESQUIVEL!!! Mendoza aciona Vargas nas costas da zaga pela direita, o atacante cruza para quem vem de trás e Esquivel chapa de primeira, no ângulo esquerdo de Ronaldo para abrir o placar!!!
16'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
15'
•
1ºTEMPO
Athletico mantém a posse da bola, mas não consegue chegar perto da meta de Ronaldo.
14'
•
1ºTEMPO
Athletico troca passes no meio de campo e o Bahia se fecha com os 11.
13'
•
1ºTEMPO
Ademir recebe bola esticada nas costas da zaga e Mycael sai do gol para ficar com ela.
12'
•
1ºTEMPO
Mendoza engata a quinta marcha, passa fácil por dois na ponta esquerda e cruza nas mãos de Ronaldo.
11'
•
1ºTEMPO
Veliz não entende o posicionamento de Ademir na ala direita e cede o lateral de graça ao Athletico.
10'
•
1ºTEMPO
O jogo fica muito disputado e brigado na intermediária baiana neste momento.
10'
•
1ºTEMPO
O jogo fica muito disputado e brigado na intermediária baiana neste momento.
9'
•
1ºTEMPO
Vargas cobra falta no meio da área e mais uma vez, Velez afasta de cabeça.
8'
•
1ºTEMPO
Agora, Leozinho recebe na ala direita, tenta se livrar da marcação de Juba e a falta é marcada.
7'
•
1ºTEMPO
Leozinho recebe na linha de fundo e na hora do cruzamento, David Duarte chega como um trator para desarmar na bola.
6'
•
1ºTEMPO
Esquivel cruza da esquerda na área e Velez ajudando a zaga afasta o perigo de cabeça.
5'
•
1ºTEMPO
Jadson tabela com Mendoza, cruza da esquerda com desvio e ganha escanteio.
4'
•
1ºTEMPO
De tanto o ataque paranaense pressionar, Ronaldo é obrigado a dar um chutão para se livrar da bola. É lateral para o Athletico.
3'
•
1ºTEMPO
Bahia troca passes na defesa e o ataque do Athletico sobe suas linhas.
2'
•
1ºTEMPO
Acevedo sai de campo, Daronco não marca a falta e a posse da bola fica com o Furacão em seu campo de defesa.
1'
•
1ºTEMPO
Acevedo reclama de ter tomado um tapa na cara de Mendoza e desaba no gramado.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena da Baixada!
PRÉ-JOGO
Athletico aparece com seu tradicional uniforme de camisas rubro negras, calções e meiões pretos. Bahia veste o uniforme todo branco.
PRÉ-JOGO
No 1º turno, os times se enfrentaram em Salvador com triunfo dos donos da casa por 3 a 0. Os gols foram de Everaldo (2) e Juba.
PRÉ-JOGO
A temperatura é agradável para a prática do futebol em Curitiba. Os termômetros marcam 19 graus.
PRÉ-JOGO
O dono do apito é o gaúcho Anderson Daronco, que vai comandar seu 16º jogo neste Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Quem vencer hoje passa o Fluminense e assume a 3ª colocação. O time carioca venceu o Corinthians fora de casa hoje por 3 a 1.
PRÉ-JOGO
Athletico está na frente do Bahia na classificação com os mesmos pontos pois o time tem 13 vitórias contra 12 dos baianos.
PRÉ-JOGO
Bahia por sua vez é o quinto, com os mesmos 46 pontos do adversário. Na última rodada o time recebeu o Remo na Arena Fonte Nova e venceu por 2 a 1.
PRÉ-JOGO
Athletico é o quarto na tabela, com 46 pontos somados. Na rodada passada, a equipe empatou em 3 a 3 o clássico paranaense contra o Coxa.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para o jogo de encerramento da 28ª rodada do Brasileirão Série A! Athletico-PR recebe o Bahia em Curitiba!
PRÉ-JOGO
Aguardando o início do jogo.
Odair Hellmann
TECNICO
Mycael
Goleiro
Dantas
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Dudu Kogitzki
Meio-Campo
Arthur Dias
Defesa
Gilberto Moraes
Defesa
Gilberto Santos
Defesa
Luiz Gustavo
Meio-Campo
Jadson
Meio-Campo
Lucas Esquivel
Defesa
Leozinho
Atacante
Jorge Rivaldo
Atacante
Kerwin Vargas
Atacante
Bruno Zapelli
Meio-Campo
Stiven Mendoza
Atacante
Rogério Ceni
TECNICO
Ronaldo
Goleiro
Marcos Victor
Defesa
David Duarte
Defesa
Kanu
Defesa
Luciano Juba
Defesa
Nicolás Acevedo
Meio-Campo
Caio Alexandre
Meio-Campo
Erick
Meio-Campo
Jean Lucas
Meio-Campo
Rodrigo Nestor
Meio-Campo
Everton Ribeiro
Meio-Campo
Ademir
Atacante
Kauê Furquim
Atacante
Erick Pulga
Atacante
Alejo Véliz
Atacante
Everaldo
Atacante
Anderson Daronco (RS)
ÁRBITRO
Rafael da Silva Alves (RS)
ASSISTENTE
Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
ASSISTENTE