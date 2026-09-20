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encerrado
Arena da Baixada Curitiba, Paraná
Athletico-PR Athletico-PR
2 × 1
Bahia Bahia

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 20/0919h30

Minuto a Minuto: Athletico-PR X Bahia - 20/09/2026

fim

55'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

55'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRBITRO! Athletico-PR vence com pênalti defendido por Mycael no final e continua em terceiro! Bahia perde invencibilidade de 11 jogos e estaciona nos 46 pontos!

bola

54'

2ºTEMPO

Pulga estica demais a bola para Juba na ponta esquerda e o lateral não alcança.

bola

53'

2ºTEMPO

Odair Hellmann reclama mais uma vez e dessa vez é expulso.

bola

52'

2ºTEMPO

A torcida paranaense faz a festa pela terceira vez! É como se fosse um gol do Athletico!!!

bola

51'

2ºTEMPO

MYCAEL ESPETACULAR!!! Everaldo cobra a meia altura no canto esquerdo e o goleiro voa mais uma vez para defender o pênalti!!!

bola

50'

2ºTEMPO

É PÊNALTI!!! Daronco revê o lance na cabine do VAR e aponta a marca da cal!

bola

49'

2ºTEMPO

Daronco vai até a cabine do VAR e dá o cartão amarelo a Odair Hellman.

bola

48'

2ºTEMPO

Everaldo chuta dentro da área, a bola bate no braço de Jadson e os jogadores do Bahia pedem pênalti!!!

bola

47'

2ºTEMPO

MYCAEL!!! Juba tem a bola dominada na entrada da área, limpa um do lance e chuta colocado no ângulo esquerdo para grande defesa do goleirão!!!

bola

46'

2ºTEMPO

Sobe a placa com seis de acréscimos.

amarelo

45'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rivaldo chuta sem querer Caio Alexandre, mas sem querer também é falta. Amarelo para ele.

bola

44'

2ºTEMPO

27.259 é o público total na Arena da Baixada.

bola

43'

2ºTEMPO

Escanteio é cobrado no meio da área, Everaldo afasta parcialmente e na sequência Mendoza chuta mal para fora.

bola

42'

2ºTEMPO

Gilberto Santos dá o famoso chutamento para o gol de Ronaldo, que se estica todo para dar um tapinha para trás. Escanteio.

bola

41'

2ºTEMPO

Bahia está há 11 jogos sem perder. É a maior invencibilidade do Brasileirão.

bola

41'

2ºTEMPO

Bahia está há 11 jogos sem perder. É a maior invencibilidade do Brasileirão.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Everton Ribeiro entra na vaga de Nestor.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Nestor por reclamação.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Bahia, Veliz sai para a entrada de Everaldo...

bola

38'

2ºTEMPO

Gilberto Santos cruza da direita e Rivaldo domina com a mão. Falta.

bola

37'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Marcos Victor desarma dentro da área do Bahia, Zapelli se recupera, desarma e a bola fica com Mendoza que chuta colocado com desvio na zaga e ganha escanteio.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Zapelli fica com a vaga de Vargas.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Furacão. Sai Gilberto Moraes e entra Gilberto Santos...

bola

34'

2ºTEMPO

Jadson toca em Gilberto, pede de volta e a bola sai esticada demais. É lateral para o Bahia.

bola

33'

2ºTEMPO

QUAAASEEE!!! Jadson acha linda bola a Vargas na ponta direita e cruza rasteiro, Rivaldo toca pressionado por David Duarte e a bola passa triscando da trave!!!

bola

32'

2ºTEMPO

Luiz Gustavo avança, estica a bola em direção a Mendoza e Ronaldo sai do gol para desarmar com um chutão para frente.

bola

32'

2ºTEMPO

Luiz Gustavo avança, estica a bola em direção a Mendoza e Ronaldo sai do gol para desarmar com um chutão para frente.

bola

31'

2ºTEMPO

Com a vitória parcial, o Athletico tem as ações do jogo e neste momento joga melhor que o Bahia.

bola

30'

2ºTEMPO

Vargas recebe bola nas costas de Kanu, briga pela bola, mas é flagrado em impedimento.

bola

30'

2ºTEMPO

Vargas recebe bola nas costas de Kanu, briga pela bola, mas é flagrado em impedimento.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kauê Furquim abre o braço, acerta o rosto de Esquivel e recebe o amarelo.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Rogério saca Acevedo e coloca Caio Alexandre.

bola

27'

2ºTEMPO

Athletico vai voltando a vencer depois de três rodadas.

bola

26'

2ºTEMPO

Este é o sétimo jogo e o segundo gol de Rivaldo pelo Furacão.

bola

25'

2ºTEMPO

A torcida atleticana vai a loucura na Arena da Baixada.

gol

24'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! RIVALDO!!! Vargas recebe bola esticada na ponta esquerda e cruza rasteiro, Rivaldo se antecipa a Kanu e escora de primeira no cantinho direito, sem chances para Ronaldo!!!

bola

24'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

23'

2ºTEMPO

Neste segundo tempo, definitivamente as defesas estão levando a melhor em relação aos ataques.

bola

22'

2ºTEMPO

Dudu tenta acionar Vargas na entrada da área e Marcos Victor se antecipa para fazer o corte.

bola

21'

2ºTEMPO

O jogo é lá e cá, com as duas equipes buscando o segundo gol.

bola

20'

2ºTEMPO

Kanu aciona Veliz de costas da entrada da área e mais uma vez Dantas aparece para fazer o desarme.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Kauê Furquim entra na vaga de Ademir.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no Bahia. Sai Erick e entra Jean Lucas...

bola

17'

2ºTEMPO

Nestor cobra escanteio fechado na segunda trave, David Duarte e Veliz se desentendem e ninguém consegue concluir em gol.

bola

16'

2ºTEMPO

Juba dá linda bola na passagem de Nestor na ponta esquerda, o meia chuta com desvio em Mycael e sai. É escanteio para o Bahia cobrar.

bola

15'

2ºTEMPO

Esquivel cobra escanteio aberto da esquerda e Dantas cabeceia fraco nas mãos de Ronaldo.

bola

14'

2ºTEMPO

Pulga e Juba trocam passes velozmente pelo meio e mais uma vez Dantas aparece para fazer grande desarme.

bola

13'

2ºTEMPO

Nestor cobra escanteio fechado da direita, David Duarte sobe contra dois zagueiros e não consegue cabecear para o gol.

bola

12'

2ºTEMPO

Mendoza cruza da esquerda e a bola para nas mãos de Ronaldo.

bola

11'

2ºTEMPO

Esquivel cobra falta forte demais e ela sai em lateral do outro lado do campo.

bola

10'

2ºTEMPO

Marcos Victor dá um pontapé em Esquivel na ponta esquerda. Falta e perigo para a área de Ronaldo.

bola

9'

2ºTEMPO

Dudu passa por dois marcadores na ponta esquerda em ótima jogada, cruza em cima de David Duarte e ganha escanteio.

bola

8'

2ºTEMPO

Veliz recebe longo lançamento no ataque, invade a área e na hora do chute, Dantas chega muito bem no lance para fazer o desarme.

bola

7'

2ºTEMPO

Dudu pega a sobra de Vargas pela ponta direita, cruza e Nestor afasta de cabeça para a lateral.

bola

6'

2ºTEMPO

Da intermediária, Erick arrisca e ela sobe demais. Tiro de meta.

bola

5'

2ºTEMPO

Veliz recebe de Ademir, não consegue dominar depois da chegada da marcação e pede falta a Daronco, que não marca nada.

bola

4'

2ºTEMPO

O segundo tempo começa com muito estudo e pouco futebol...

bola

3'

2ºTEMPO

Vargas recebe bola na ponta esquerda, corta para o meio e chuta rasteiro para a defesa de Ronaldo.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Dudu fica com a vaga de Aguirre.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituições no Athletico-PR. Sai Leozinho e entra Rinaldo...

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar!

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de papo neste 1º tempo!

bola

50'

1ºTEMPO

Leozinho tem a companhia de Juba na ponta direita, corta para o meio e chuta rasteiro para a defesa de Ronaldo.

bola

49'

1ºTEMPO

Leozinho cruza da direita no segundo pau buscando Esquivel e Marcos Victor se estica para raspar providencialmente de cabeça.

bola

48'

1ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Flamengo 2x1 Bragantino.

bola

47'

1ºTEMPO

Torcida do Athletico baixa a pressão com a pisada de freio que o time deu.

bola

46'

1ºTEMPO

Juba lança Ademir nas costas da zaga e Mycael sai muito bem do gol para fazer o desarme.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos seis de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Nestor cobra falta fechada demais pela ponta direita e a bola vai direto para fora.

amarelo

43'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ademir é acionado por David Duarte, Arthur Dias puxa o braço do atacante na linha de fundo e é amarelado.

bola

42'

1ºTEMPO

Depois de empatar, o Bahia não tirou o pé do acelerador e joga em seu campo de ataque tentando pressionar o adversário.

bola

41'

1ºTEMPO

Veliz lança Ademir na ponta direita e novamente o lançamento sai forte demais.

bola

40'

1ºTEMPO

Kanu lança a bola para ninguém na ponta direita e cede lateral de graça ao Athletico.

bola

40'

1ºTEMPO

Kanu lança a bola para ninguém na ponta direita e cede lateral de graça ao Athletico.

bola

39'

1ºTEMPO

Aguirre estava pendurado e não pega o Galo na próxima rodada.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Aguirre dá praticamente um golpe de judô em Veliz e recebe o amarelo.

bola

37'

1ºTEMPO

Dantas tenta acionar Mendoza em bola esticada entre os zagueiros e Ronaldo sai do gol para ficar com ela.

bola

36'

1ºTEMPO

Jadson recebe na quina da área pela direita, cruza buscando Mendoza e Ademir se estica para afastar de cabeça.

bola

35'

1ºTEMPO

Bahia fica com a bola nos pés e o Furacão só assiste por enquanto.

bola

34'

1ºTEMPO

Juba aciona Pulga na ponta esquerda, o atacante corre demais e cruza para Mycael fechar o ângulo e fazer a defesa!

bola

33'

1ºTEMPO

Mendoza aciona Leozinho na entrada da área, ele tenta driblar David Duarte e acaba sendo desarmado.

bola

32'

1ºTEMPO

Bahia tem a posse da bola neste momento e troca passes no meio de campo.

bola

31'

1ºTEMPO

Ademir tem a bola dominada pela direita, cruza mal no primeiro pau e Aguirre faz o cote sem problemas.

bola

30'

1ºTEMPO

Esquivel cobra falta alçando a bola na área do Bahia e Aguirre cabeceia nas mãos de Ronaldo.

amarelo

29'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Leozinho tenta conduzir a bola pelo meio, Acevedo não deixa o atacante passar e leva o 1º amarelo do jogo.

bola

28'

1ºTEMPO

Pulga faz seu quarto gol neste Brasileirão.

bola

27'

1ºTEMPO

A torcida do Bahia faz a festa atrás do gol de Ronaldo!

gol

26'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAHIA!!! ERICK PULGA!!! Nestor cruza da direita no segundo pau, Mycael falha dividindo bola com Veliz e ela sobra limpa para o atacante fuzilar no alto e empatar o jogo!!!

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAHIA!!!

bola

25'

1ºTEMPO

Jadson inverte o jogo na direita, Gilberto cabeceia para dentro da área e a bola para nas mãos de Ronaldo.

bola

24'

1ºTEMPO

E a torcida do Furacão não para de cantar nas arquibancadas da Arena da Baixada.

bola

23'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado muito forte. A bola passa por todo mundo e Vargas corre atrás dela, mas não consegue pegar.

bola

22'

1ºTEMPO

Gilberto corre pela direita e Juba estica a perna para cortar. É escanteio para o Furacão.

bola

21'

1ºTEMPO

Agora o Bahia fica com a posse da bola e o Athletico fica atrás da linha da bola.

bola

20'

1ºTEMPO

O lateral Esquivel marca seu 3º gol na temporada!

bola

19'

1ºTEMPO

GOL CONFIRMADO! E finalmente o torcedor do Furacão solta a voz.

bola

18'

1ºTEMPO

A dúvida é se Vargas recebe ou não passe de Mendoza em impedimento.

bola

17'

1ºTEMPO

Lance está sendo revisado pelo VAR.

gol

16'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! ESQUIVEL!!! Mendoza aciona Vargas nas costas da zaga pela direita, o atacante cruza para quem vem de trás e Esquivel chapa de primeira, no ângulo esquerdo de Ronaldo para abrir o placar!!!

bola

16'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

15'

1ºTEMPO

Athletico mantém a posse da bola, mas não consegue chegar perto da meta de Ronaldo.

bola

14'

1ºTEMPO

Athletico troca passes no meio de campo e o Bahia se fecha com os 11.

bola

13'

1ºTEMPO

Ademir recebe bola esticada nas costas da zaga e Mycael sai do gol para ficar com ela.

bola

12'

1ºTEMPO

Mendoza engata a quinta marcha, passa fácil por dois na ponta esquerda e cruza nas mãos de Ronaldo.

bola

11'

1ºTEMPO

Veliz não entende o posicionamento de Ademir na ala direita e cede o lateral de graça ao Athletico.

bola

10'

1ºTEMPO

O jogo fica muito disputado e brigado na intermediária baiana neste momento.

bola

10'

1ºTEMPO

O jogo fica muito disputado e brigado na intermediária baiana neste momento.

bola

9'

1ºTEMPO

Vargas cobra falta no meio da área e mais uma vez, Velez afasta de cabeça.

bola

8'

1ºTEMPO

Agora, Leozinho recebe na ala direita, tenta se livrar da marcação de Juba e a falta é marcada.

bola

7'

1ºTEMPO

Leozinho recebe na linha de fundo e na hora do cruzamento, David Duarte chega como um trator para desarmar na bola.

bola

6'

1ºTEMPO

Esquivel cruza da esquerda na área e Velez ajudando a zaga afasta o perigo de cabeça.

bola

5'

1ºTEMPO

Jadson tabela com Mendoza, cruza da esquerda com desvio e ganha escanteio.

bola

4'

1ºTEMPO

De tanto o ataque paranaense pressionar, Ronaldo é obrigado a dar um chutão para se livrar da bola. É lateral para o Athletico.

bola

3'

1ºTEMPO

Bahia troca passes na defesa e o ataque do Athletico sobe suas linhas.

bola

2'

1ºTEMPO

Acevedo sai de campo, Daronco não marca a falta e a posse da bola fica com o Furacão em seu campo de defesa.

bola

1'

1ºTEMPO

Acevedo reclama de ter tomado um tapa na cara de Mendoza e desaba no gramado.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena da Baixada!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Athletico aparece com seu tradicional uniforme de camisas rubro negras, calções e meiões pretos. Bahia veste o uniforme todo branco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1º turno, os times se enfrentaram em Salvador com triunfo dos donos da casa por 3 a 0. Os gols foram de Everaldo (2) e Juba.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A temperatura é agradável para a prática do futebol em Curitiba. Os termômetros marcam 19 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O dono do apito é o gaúcho Anderson Daronco, que vai comandar seu 16º jogo neste Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem vencer hoje passa o Fluminense e assume a 3ª colocação. O time carioca venceu o Corinthians fora de casa hoje por 3 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Athletico está na frente do Bahia na classificação com os mesmos pontos pois o time tem 13 vitórias contra 12 dos baianos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bahia por sua vez é o quinto, com os mesmos 46 pontos do adversário. Na última rodada o time recebeu o Remo na Arena Fonte Nova e venceu por 2 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Athletico é o quarto na tabela, com 46 pontos somados. Na rodada passada, a equipe empatou em 3 a 3 o clássico paranaense contra o Coxa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para o jogo de encerramento da 28ª rodada do Brasileirão Série A! Athletico-PR recebe o Bahia em Curitiba!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando o início do jogo.

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • Mycael

    Goleiro

  • Dantas

    Defesa

  • Juan AguirreSaiuAmarelo

    Defesa

  • Dudu KogitzkiEntrou

    Meio-Campo

  • Arthur DiasAmarelo

    Defesa

  • Gilberto MoraesSaiu

    Defesa

  • Gilberto SantosEntrou

    Defesa

  • Luiz Gustavo

    Meio-Campo

  • Jadson

    Meio-Campo

  • Lucas EsquivelGol

    Defesa

  • LeozinhoSaiu

    Atacante

  • Jorge RivaldoEntrouGolAmarelo

    Atacante

  • Kerwin VargasSaiu

    Atacante

  • Bruno ZapelliEntrou

    Meio-Campo

  • Stiven Mendoza

    Atacante

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Ronaldo

    Goleiro

  • Marcos Victor

    Defesa

  • David Duarte

    Defesa

  • Kanu

    Defesa

  • Luciano Juba

    Defesa

  • Nicolás AcevedoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Caio AlexandreEntrou

    Meio-Campo

  • ErickSaiu

    Meio-Campo

  • Jean LucasEntrou

    Meio-Campo

  • Rodrigo NestorSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Everton RibeiroEntrou

    Meio-Campo

  • AdemirSaiu

    Atacante

  • Kauê FurquimEntrouAmarelo

    Atacante

  • Erick PulgaGol

    Atacante

  • Alejo VélizSaiu

    Atacante

  • EveraldoEntrou

    Atacante

  • Anderson Daronco (RS)

    ÁRBITRO

  • Rafael da Silva Alves (RS)

    ASSISTENTE

  • Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

    ASSISTENTE

Athletico-PR CAP
Bahia BAH

GOLS

Gol Lucas Esquivel
Gol Jorge Rivaldo
Erick Pulga Gol
POSSE DE BOLA
50% 50%
11FINALIZAÇÕES10
6FINALIZAÇÕES CERTAS3
8FALTAS COMETIDAS13
4CRUZAMENTOS2
68PASSES ERRADOS50
10DESARMES18
6ESCANTEIOS4
2IMPEDIMENTOS2
3CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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