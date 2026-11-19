35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 19/11•19h30
Minuto a Minuto: Vitória X RB Bragantino - 19/11/2026
27'
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1ºTEMPO
GOOOL DO VITÓRIA!!!!!! Renê faz a conclusão forte, a bola bate no travessão e amplia.
25'
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1ºTEMPO
Fernando domina bem na frente da área e chuta para fora.
24'
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1ºTEMPO
Gol do Vitória! Renê marca. Assistência de Mateus Silva.
23'
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1ºTEMPO
Mateus Silva bate escanteio curto e toca para posição de impedimento.
21'
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1ºTEMPO
O time da casa seguem bem crias as melhores chances.
20'
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1ºTEMPO
Em andamento, Vasco 0 x 0 Internacional.
19'
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1ºTEMPO
Tiago Volpi !!!!! Contra ataque do Vitória, Renê faz a conclusao e o goleiro espalma.
17'
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1ºTEMPO
Wallace Yan bate escanteio Emanuel Brítez tira o perigo.
16'
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1ºTEMPO
Wallace Yan bate escanteio na área, Fabinho chuta com desvio e mais um escanteio.
14'
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1ºTEMPO
Renê faz o arremate e manda para fora.
13'
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1ºTEMPO
Amarelo para o time paulista.
12'
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1ºTEMPO
José Herrera faz a jogada pessoal pela direita e chuta nna zaga.
12'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Juninho Capixaba (RB Bragantino).
10'
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1ºTEMPO
Lucas Arcanjo segura no alto, após cruzamento.
9'
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1ºTEMPO
Em andamento Vasco 0 x 0 Internacional.
8'
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1ºTEMPO
O time da casa tenta sergurar o jogo.
4'
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1ºTEMPO
GOOOL DO VITÓRIA!!!!!! Erick domina bem na área e cruza, Emmanuel Martínez conclui e abre o placar.
4'
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1ºTEMPO
Lance analisado pelo VAR. Segue a jogo.
4'
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1ºTEMPO
Gol do Vitória! E. Britez marca. Assistência de Erick.
2'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Fernando Santos (RB Bragantino).
1'
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1ºTEMPO
Lance agudo com Gabriel Baralhas que é atingido.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Vitória x RB Bragantino!
PRÉ-JOGO
Já o time da casa, quer a vitória para garantir a vaga na Libertadores 2027.
PRÉ-JOGO
O Vitória recebe o Bragantino....tentado fugior do Z4.
PRÉ-JOGO
Em instantes vamos acompanhar masi um jogo do BRASILEIRO 2026.
PRÉ-JOGO
Boa noite torcedor!!
Ramon Abatti Abel
ÁRBITRO