35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 19/11•21h30
Minuto a Minuto: São Paulo X Fluminense - 19/11/2026
21'
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1ºTEMPO
Calleri domina de costas no meio campo e sofre falta de Ignácio.
20'
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1ºTEMPO
Faltas cometidas: São Paulo 1x3 Fluminense.
19'
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1ºTEMPO
Pedro Lima cruza da ala direita para segunda trave, Guga domina pressionado e consegue aliviar.
18'
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1ºTEMPO
Impedimento do Fluminense pela direita.
16'
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1ºTEMPO
Briga no rebaixamento é acirrado neste reta final.
15'
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1ºTEMPO
Soteldo se atrapalha ao tentar o lance na linha de fundo pela direita e Iago ganha por baixo.
14'
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1ºTEMPO
Bola longa para Serna pela direita do ataque, o camisa 90 gira no fundo e cruza travado por Luis Osorio.
13'
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1ºTEMPO
Flu roda a bola no meio campo.
12'
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1ºTEMPO
Nonato domina de costas no meio campo, gira e sofre falta de Calleri.
11'
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1ºTEMPO
Jogo com boa intensidade neste começo.
10'
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1ºTEMPO
Lucas bate falta da meia esquerda e manda sobre o travessão.
9'
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1ºTEMPO
Lucas gira na meia esquerda para cima de Serna e sofre falta.
8'
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1ºTEMPO
Agora é o São Paulo que gira a bola no campo defensivo.
7'
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1ºTEMPO
Fluminense roda a bola perto do meio campo.
6'
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1ºTEMPO
Encerrados: Vasco 2x1 Internacional e Vitória 2x1 RB Bragantino.
5'
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1ºTEMPO
Bom público no Morumbis.
4'
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1ºTEMPO
RAFAEL! Hulk recebe arremesso lateral longo já dentro da área, mata bonito e chuta forte para boa defesa do goleiro.
3'
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1ºTEMPO
Pedro Lima cruza da linha de fundo pela direita e Thiago Silva tira de cabeça.
2'
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1ºTEMPO
UUHH! Iago faz boa jogada para cima de Guga na esquerda, cruza rasteiro no meio da área e Danielzinho chuta com desvio de Ignácio.
2'
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1ºTEMPO
Artur tenta passe de primeira pela direita do ataque, bate errado e manda para fora.
1'
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1ºTEMPO
São Paulo de camisa branca e calção vermelho, Fluminense todo de azul.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: São Paulo x Fluminense!
PRÉ-JOGO
A bola vai rolar.
PRÉ-JOGO
Lucas Casagrande (PR) apita o jogo.
PRÉ-JOGO
O Tricolor Paulista não vence há três rodadas no campeonato, já os cariocas vêm de duas vitórias consecutivas.
PRÉ-JOGO
O Flu é o quarto colocado com 57 pontos e briga para garantir vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores.
PRÉ-JOGO
O São Paulo é o 11º colocado com 44 pontos, seis acima do Z4 e dez abaixo do G6.
PRÉ-JOGO
Temos 25°C na zona sul de São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Fechamento da 35ª rodada do Brasileirão com São Paulo x Fluminense se enfrentando no Morumbi.
Dorival Júnior
TECNICO
Marcão
TECNICO
Lucas Casagrande
ÁRBITRO