28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 19/09•20h30
Minuto a Minuto: Vasco X Coritiba - 19/09/2026
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!!
8'
•
2ºTEMPO
Lescano sofre a falta dentro da área, o árbitro Bráulio Machado marca a penalidade, e ele mesmo se prepara para bater!
7'
•
2ºTEMPO
PENALIDADE MÁXIMA! O árbitro marca pênalti a favor do Vasco!
6'
•
2ºTEMPO
Nicolás Fonseca é apertado na saída de bola, e o Vasco ganha o lateral após a pressão de Andrés Gómez.
5'
•
2ºTEMPO
Cuiabano acelera pelo meio, a marcação se fecha e dificulta a finalização. Mesmo sem ângulo, o lateral arrisca, mas a bola bate na defesa.
4'
•
2ºTEMPO
Léo Jardim tenta dominar o recuo, mas a bola corre demais e Paulo Roberto quase consegue tomar a posse.
3'
•
2ºTEMPO
O passe chega perigoso para Morisco, que deixa a bola quicar antes de afastar com um balão para longe da área.
2'
•
2ºTEMPO
Duarte ajeita de cabeça para Gómez após receber o lançamento pelo meio. O atacante parte impedido, encobre Morisco, mas a assistente interrompe a jogada com a bandeira levantada.
1'
•
2ºTEMPO
Lançamento para Duarte no meio, ele ajeita de cabeça para Gómez, que está impedido. O atacante avança, encobre Morisco, mas a assistente interrompe o lance com a bandeira levantada.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Thiago Santos da lugar a Nicolás Fonseca na equipe visitante.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tissi sai para Fabricio Bustos entrar.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Coritiba promove três substituições. Fabinho é trocado por Paulo Roberto.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
Vasco segue envolvendo o Coritiba com a troca de passes e não reduz a intensidade.
45'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de falta de Josué, a bola vai para a área e Coser consegue o desvio de cabeça, mas Léo Jardim segura sem problemas.
44'
•
1ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
Vasco é superior durante todo o primeiro tempo e vai conseguindo levar uma boa vantagem para o intervalo.
42'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!! BRUNO DUARTE!!! Colidio finaliza forte, Morisco consegue espalmar, mas a sobra fica com Andrés Gómez. Ele cruza rasteiro na área, Bruno Duarte se atira de carrinho e manda a bola para as redes!
42'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!!
41'
•
1ºTEMPO
Lançamento na área do Coritiba encontra Saldívia livre, que sobe de cabeça, mas não consegue acertar o alvo.
40'
•
1ºTEMPO
Vasco movimenta bem as peças e dificulta a marcação do Coritiba, que sofre para sair jogando.
39'
•
1ºTEMPO
A bola sobra para Colidio após o lançamento de Paulo Henrique, e ele toca para Thiago Mendes na grande área. O volante finaliza colocado, mas Coser aparece para interceptar.
38'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes é acionado dentro da área, tenta a finalização colocada, mas Coser se antecipa e consegue desviar de cabeça.
37'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEEEE LÉO JARDIM! Josué levanta a bola na área em cobrança de falta, Tiago Coser aparece para cabecear, mas Léo Jardim faz uma bela intervenção.
36'
•
1ºTEMPO
Escanteio curto cobrado por Colidio pela esquerda, Bruno Duarte toca de volta e Colidio finaliza, mas manda por cima do gol.
34'
•
1ºTEMPO
Vasco continua pressionando no ataque e procura o segundo gol nos minutos finais da primeira etapa.
33'
•
1ºTEMPO
Cuiabano entra forte no tornozelo de Josué com um carrinho, o jogador fica no chão com dores.
32'
•
1ºTEMPO
QUE ISSO, GOLEIRÃO! Gómez pressiona o Morisco na área, que sai mal e acaba chutando a bola contra o atacante. A sobra, porém, fica com Josué.
31'
•
1ºTEMPO
Vasco segue superior na partida e não dá espaço para o Coritiba trabalhar a bola.
30'
•
1ºTEMPO
A bola chega para Paulo Henrique pelo lado direito, mas o jogador não consegue controlar e acaba cedendo o lateral.
29'
•
1ºTEMPO
Pedro Rocha tenta chegar ao lançamento em profundidade, mas Saldívia lê a jogada e faz o corte.
28'
•
1ºTEMPO
O Vasco já chegou a três finalizações no gol, contra nenhuma do Coxa até aqui.
27'
•
1ºTEMPO
O Coritiba tenta assumir mais o controle da posse e busca o empate.
26'
•
1ºTEMPO
Após o escanteio, Cuiabano pega a sobra na entrada da área e finaliza, mas a bola sai pela linha de fundo.
25'
•
1ºTEMPO
O Vasco chega em velocidade no ataque, Thiago Mendes recebe o passe na grande área, mas o domínio não sai e ele acaba perdendo uma boa chance.
24'
•
1ºTEMPO
Bola levantada na área do Vasco, Pedro Rocha desvia de cabeça e deixa para Lavega, que bate forte, mas a defesa bloqueia.
23'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!! FACUNDO COLIDIO!!! Paulo Henrique recebe bom passe pela ponta direita e cruza rasteiro. Alan Lescano ajeita para Facundo Colidio, que finaliza na marcação e, na sobra, desloca o goleiro para abrir o placar.
23'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!!
21'
•
1ºTEMPO
O Vasco mantém a pressão no campo de ataque, e o Coritiba tenta responder explorando os contra-ataques.
20'
•
1ºTEMPO
Alan Lescano recebe na entrada da área e arrisca de primeira, mas a bola sai sem direção e passa longe do gol.
19'
•
1ºTEMPO
Colídio tenta antecipar mais uma vez, mas Josué dá uma caneta no marcador.
18'
•
1ºTEMPO
A bola volta a girar no meio-campo, mas o gramado está encharcado por conta de um problema na irrigação, dificultando a troca de passes.
17'
•
1ºTEMPO
Josué coloca muita curva na cobrança de escanteio, manda na direção do gol e a bola passa perto da meta.
16'
•
1ºTEMPO
Cobrança de falta de Josué buscando a área, a bola toca na defesa e sai pela linha de fundo, em escanteio para o Coxa.
15'
•
1ºTEMPO
Lavega é lançado nas costas da defesa do Vasco no contra-ataque do Coritiba. Colídio se aproxima para marcar, a bola passa entre as pernas dele e o atacante acaba fazendo a falta.
14'
•
1ºTEMPO
Colídio aproveita a sobra na entrada da área e arrisca o chute colocado, mas a defesa aparece para cortar e ceder o escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Lavega recebe nas costas de Paulo Henrique, avança em direção à área e tenta lançar para Pedro Rocha, mas erra o passe e manda a bola para fora.
12'
•
1ºTEMPO
Cuiabano faz a cobrança do lateral na área, Piton desvia de cabeça para o meio, mas ninguém aparece para concluir a jogada.
11'
•
1ºTEMPO
Pela esquerda, Cuiabano tenta mandar a bola para a área, mas Tissi aparece antes e corta o passe. Pressão do Vasco.
10'
•
1ºTEMPO
Pedro Rocha recebe a bola em profundidade pela direita, mas o assistente marca impedimento e para a jogada.
9'
•
1ºTEMPO
Alan Lescano cobra o escanteio pela direita e coloca a bola na área, mas Morisco chega sem dificuldades e afasta.
8'
•
1ºTEMPO
UUUUUUUHH! Gómez domina um bom passe na entrada da área e finaliza buscando o canto, mas Pedro Morisco espalma para afastar o perigo.
7'
•
1ºTEMPO
O Vasco adianta a marcação e mantém a bola no setor ofensivo.
6'
•
1ºTEMPO
Colidio ganha terreno pela intermediária e finaliza rasteiro, mas Pedro Morisco aparece muito bem para defender.
5'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez puxa a marcação no lado direito da área, consegue passar pelo defensor e lança para dentro, mas Morisco aparece para ficar com a redonda.
4'
•
1ºTEMPO
Fabinho chega pela direita em ataque do Coritiba e manda o cruzamento, que acaba nas mãos do goleiro Léo Jardim.
3'
•
1ºTEMPO
Passe em profundidade de Robert Renan, mas o lateral não consegue controlar a bola e ela acaba saindo pela linha de fundo.
2'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes aciona Goméz na área, o atacante tenta ganhar espaço diante da marcação, mas é desarmado.
1'
•
1ºTEMPO
O Vasco parte para cima logo no início, Lescano cruza rasteiro para a área, mas a defesa consegue afastar com um chutão.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando em São Januário
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Quem apita o jogo é Braulio da Silva Machado.
PRÉ-JOGO
O Coritiba não vence há dois jogos, mas vem de um empate heroico no clássico: perdia por 3 a 1 para o Athletico até os acréscimos e buscou o 3 a 3 com dois gols de Rodrigo Moledo.
PRÉ-JOGO
Embalado pela Sul-Americana, o Vasco busca a vitória para confirmar sua recuperação no Brasileirão. Na última rodada, venceu o Grêmio fora de casa pela primeira vez nas últimas décadas.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 51 jogos entre as duas equipes, com 14 vitórias do Coritiba, 15 empates e 22 triunfos do Vasco.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Vasco e Coritiba se enfrentam neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Alan Saldivia
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Santiago Sosa
Meio-Campo
Facundo Colidio
Atacante
Alan Lescano
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Andrés Gómez
Atacante
Bruno Duarte
Atacante
Fernando Seabra
TECNICO
Pedro Morisco
Goleiro
Tissi
Meio-Campo
Fabricio Bustos
Defesa
Tiago Cóser
Defesa
Rodrigo Moledo
Defesa
Bruno Melo
Defesa
Thiago Santos
Defesa
Nicolás Fonseca
Meio-Campo
Sebastián Gómez
Meio-Campo
Josué
Meio-Campo
Fabinho
Atacante
Paulo Roberto
Atacante
Joaquín Lavega
Atacante
Pedro Rocha
Atacante
Braulio da Silva Machado (SC)
ÁRBITRO
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
ASSISTENTE
Renan Aguiar da Costa (CE)
ASSISTENTE