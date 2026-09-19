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São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
3 × 0
Coritiba Coritiba

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 19/0920h30

Minuto a Minuto: Vasco X Coritiba - 19/09/2026

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!!

bola

8'

2ºTEMPO

Lescano sofre a falta dentro da área, o árbitro Bráulio Machado marca a penalidade, e ele mesmo se prepara para bater!

bola

7'

2ºTEMPO

PENALIDADE MÁXIMA! O árbitro marca pênalti a favor do Vasco!

bola

6'

2ºTEMPO

Nicolás Fonseca é apertado na saída de bola, e o Vasco ganha o lateral após a pressão de Andrés Gómez.

bola

5'

2ºTEMPO

Cuiabano acelera pelo meio, a marcação se fecha e dificulta a finalização. Mesmo sem ângulo, o lateral arrisca, mas a bola bate na defesa.

bola

4'

2ºTEMPO

Léo Jardim tenta dominar o recuo, mas a bola corre demais e Paulo Roberto quase consegue tomar a posse.

bola

3'

2ºTEMPO

O passe chega perigoso para Morisco, que deixa a bola quicar antes de afastar com um balão para longe da área.

bola

2'

2ºTEMPO

Duarte ajeita de cabeça para Gómez após receber o lançamento pelo meio. O atacante parte impedido, encobre Morisco, mas a assistente interrompe a jogada com a bandeira levantada.

bola

1'

2ºTEMPO

Lançamento para Duarte no meio, ele ajeita de cabeça para Gómez, que está impedido. O atacante avança, encobre Morisco, mas a assistente interrompe o lance com a bandeira levantada.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Thiago Santos da lugar a Nicolás Fonseca na equipe visitante.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tissi sai para Fabricio Bustos entrar.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Coritiba promove três substituições. Fabinho é trocado por Paulo Roberto.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

46'

1ºTEMPO

Vasco segue envolvendo o Coritiba com a troca de passes e não reduz a intensidade.

bola

45'

1ºTEMPO

Na cobrança de falta de Josué, a bola vai para a área e Coser consegue o desvio de cabeça, mas Léo Jardim segura sem problemas.

bola

44'

1ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

Vasco é superior durante todo o primeiro tempo e vai conseguindo levar uma boa vantagem para o intervalo.

gol

42'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!! BRUNO DUARTE!!! Colidio finaliza forte, Morisco consegue espalmar, mas a sobra fica com Andrés Gómez. Ele cruza rasteiro na área, Bruno Duarte se atira de carrinho e manda a bola para as redes!

bola

42'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!!

bola

41'

1ºTEMPO

Lançamento na área do Coritiba encontra Saldívia livre, que sobe de cabeça, mas não consegue acertar o alvo.

bola

40'

1ºTEMPO

Vasco movimenta bem as peças e dificulta a marcação do Coritiba, que sofre para sair jogando.

bola

39'

1ºTEMPO

A bola sobra para Colidio após o lançamento de Paulo Henrique, e ele toca para Thiago Mendes na grande área. O volante finaliza colocado, mas Coser aparece para interceptar.

bola

38'

1ºTEMPO

Thiago Mendes é acionado dentro da área, tenta a finalização colocada, mas Coser se antecipa e consegue desviar de cabeça.

bola

37'

1ºTEMPO

DEFENDEEEEE LÉO JARDIM! Josué levanta a bola na área em cobrança de falta, Tiago Coser aparece para cabecear, mas Léo Jardim faz uma bela intervenção.

bola

36'

1ºTEMPO

Escanteio curto cobrado por Colidio pela esquerda, Bruno Duarte toca de volta e Colidio finaliza, mas manda por cima do gol.

bola

34'

1ºTEMPO

Vasco continua pressionando no ataque e procura o segundo gol nos minutos finais da primeira etapa.

bola

33'

1ºTEMPO

Cuiabano entra forte no tornozelo de Josué com um carrinho, o jogador fica no chão com dores.

bola

32'

1ºTEMPO

QUE ISSO, GOLEIRÃO! Gómez pressiona o Morisco na área, que sai mal e acaba chutando a bola contra o atacante. A sobra, porém, fica com Josué.

bola

31'

1ºTEMPO

Vasco segue superior na partida e não dá espaço para o Coritiba trabalhar a bola.

bola

30'

1ºTEMPO

A bola chega para Paulo Henrique pelo lado direito, mas o jogador não consegue controlar e acaba cedendo o lateral.

bola

29'

1ºTEMPO

Pedro Rocha tenta chegar ao lançamento em profundidade, mas Saldívia lê a jogada e faz o corte.

bola

28'

1ºTEMPO

O Vasco já chegou a três finalizações no gol, contra nenhuma do Coxa até aqui.

bola

27'

1ºTEMPO

O Coritiba tenta assumir mais o controle da posse e busca o empate.

bola

26'

1ºTEMPO

Após o escanteio, Cuiabano pega a sobra na entrada da área e finaliza, mas a bola sai pela linha de fundo.

bola

25'

1ºTEMPO

O Vasco chega em velocidade no ataque, Thiago Mendes recebe o passe na grande área, mas o domínio não sai e ele acaba perdendo uma boa chance.

bola

24'

1ºTEMPO

Bola levantada na área do Vasco, Pedro Rocha desvia de cabeça e deixa para Lavega, que bate forte, mas a defesa bloqueia.

gol

23'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!! FACUNDO COLIDIO!!! Paulo Henrique recebe bom passe pela ponta direita e cruza rasteiro. Alan Lescano ajeita para Facundo Colidio, que finaliza na marcação e, na sobra, desloca o goleiro para abrir o placar.

bola

23'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!!

bola

21'

1ºTEMPO

O Vasco mantém a pressão no campo de ataque, e o Coritiba tenta responder explorando os contra-ataques.

bola

20'

1ºTEMPO

Alan Lescano recebe na entrada da área e arrisca de primeira, mas a bola sai sem direção e passa longe do gol.

bola

19'

1ºTEMPO

Colídio tenta antecipar mais uma vez, mas Josué dá uma caneta no marcador.

bola

18'

1ºTEMPO

A bola volta a girar no meio-campo, mas o gramado está encharcado por conta de um problema na irrigação, dificultando a troca de passes.

bola

17'

1ºTEMPO

Josué coloca muita curva na cobrança de escanteio, manda na direção do gol e a bola passa perto da meta.

bola

16'

1ºTEMPO

Cobrança de falta de Josué buscando a área, a bola toca na defesa e sai pela linha de fundo, em escanteio para o Coxa.

bola

15'

1ºTEMPO

Lavega é lançado nas costas da defesa do Vasco no contra-ataque do Coritiba. Colídio se aproxima para marcar, a bola passa entre as pernas dele e o atacante acaba fazendo a falta.

bola

14'

1ºTEMPO

Colídio aproveita a sobra na entrada da área e arrisca o chute colocado, mas a defesa aparece para cortar e ceder o escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Lavega recebe nas costas de Paulo Henrique, avança em direção à área e tenta lançar para Pedro Rocha, mas erra o passe e manda a bola para fora.

bola

12'

1ºTEMPO

Cuiabano faz a cobrança do lateral na área, Piton desvia de cabeça para o meio, mas ninguém aparece para concluir a jogada.

bola

11'

1ºTEMPO

Pela esquerda, Cuiabano tenta mandar a bola para a área, mas Tissi aparece antes e corta o passe. Pressão do Vasco.

bola

10'

1ºTEMPO

Pedro Rocha recebe a bola em profundidade pela direita, mas o assistente marca impedimento e para a jogada.

bola

9'

1ºTEMPO

Alan Lescano cobra o escanteio pela direita e coloca a bola na área, mas Morisco chega sem dificuldades e afasta.

bola

8'

1ºTEMPO

UUUUUUUHH! Gómez domina um bom passe na entrada da área e finaliza buscando o canto, mas Pedro Morisco espalma para afastar o perigo.

bola

7'

1ºTEMPO

O Vasco adianta a marcação e mantém a bola no setor ofensivo.

bola

6'

1ºTEMPO

Colidio ganha terreno pela intermediária e finaliza rasteiro, mas Pedro Morisco aparece muito bem para defender.

bola

5'

1ºTEMPO

Andrés Gómez puxa a marcação no lado direito da área, consegue passar pelo defensor e lança para dentro, mas Morisco aparece para ficar com a redonda.

bola

4'

1ºTEMPO

Fabinho chega pela direita em ataque do Coritiba e manda o cruzamento, que acaba nas mãos do goleiro Léo Jardim.

bola

3'

1ºTEMPO

Passe em profundidade de Robert Renan, mas o lateral não consegue controlar a bola e ela acaba saindo pela linha de fundo.

bola

2'

1ºTEMPO

Thiago Mendes aciona Goméz na área, o atacante tenta ganhar espaço diante da marcação, mas é desarmado.

bola

1'

1ºTEMPO

O Vasco parte para cima logo no início, Lescano cruza rasteiro para a área, mas a defesa consegue afastar com um chutão.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando em São Januário

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem apita o jogo é Braulio da Silva Machado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coritiba não vence há dois jogos, mas vem de um empate heroico no clássico: perdia por 3 a 1 para o Athletico até os acréscimos e buscou o 3 a 3 com dois gols de Rodrigo Moledo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Embalado pela Sul-Americana, o Vasco busca a vitória para confirmar sua recuperação no Brasileirão. Na última rodada, venceu o Grêmio fora de casa pela primeira vez nas últimas décadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 51 jogos entre as duas equipes, com 14 vitórias do Coritiba, 15 empates e 22 triunfos do Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Vasco e Coritiba se enfrentam neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo Henrique

    Defesa

  • Alan Saldivia

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Cuiabano

    Defesa

  • Santiago Sosa

    Meio-Campo

  • Facundo ColidioGol

    Atacante

  • Alan Lescano

    Meio-Campo

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Bruno DuarteGol

    Atacante

Coritiba CFC

  • Fernando Seabra

    TECNICO

  • Pedro Morisco

    Goleiro

  • TissiSaiu

    Meio-Campo

  • Fabricio BustosEntrou

    Defesa

  • Tiago Cóser

    Defesa

  • Rodrigo Moledo

    Defesa

  • Bruno Melo

    Defesa

  • Thiago SantosSaiu

    Defesa

  • Nicolás FonsecaEntrou

    Meio-Campo

  • Sebastián Gómez

    Meio-Campo

  • Josué

    Meio-Campo

  • FabinhoSaiu

    Atacante

  • Paulo RobertoEntrou

    Atacante

  • Joaquín Lavega

    Atacante

  • Pedro Rocha

    Atacante

  • Braulio da Silva Machado (SC)

    ÁRBITRO

  • Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

    ASSISTENTE

  • Renan Aguiar da Costa (CE)

    ASSISTENTE

Vasco VAS
Coritiba CFC

GOLS

Gol Facundo Colidio
Gol Bruno Duarte
POSSE DE BOLA
64% 36%
13FINALIZAÇÕES2
5FINALIZAÇÕES CERTAS1
7FALTAS COMETIDAS2
4CRUZAMENTOS2
15PASSES ERRADOS5
1DESARMES3
6ESCANTEIOS1
1IMPEDIMENTOS1
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0CARTÕES VERMELHOS0
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