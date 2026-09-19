28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 19/09•21h
Minuto a Minuto: São Paulo X Internacional - 19/09/2026
47'
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1ºTEMPO
Pedro Lima cai dentro da área após contato de Bernabei, nada e o juiz manda o jogo seguir.
46'
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1ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
45'
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1ºTEMPO
LONGE! Bruno Gomes enche o pé, a bola sobe muito e sai em tiro de meta.
44'
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1ºTEMPO
Bruno Henrique carrega a bola na meia esquerda e sofre a falta de Marcos Antônio.
43'
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1ºTEMPO
Com a mudança, Tóloi é deslocado para o lado direito da zaga, Arboleda no centro e Sabino na esquerda.
41'
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1ºTEMPO
O passe na direita para Pedro Lima, o lateral cruza rasteiro e Maripán afasta de carrinho.
40'
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1ºTEMPO
A cobrança curta de Artur facilita o corte da defesa gaúcha.
39'
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1ºTEMPO
Luciano descola o cruzamento fechado e Bruno Gomes tira para escanteio.
38'
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1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sabino em campo, a saída de Domingos Duarte.
37'
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1ºTEMPO
Domingos Duarte deve sair.
36'
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1ºTEMPO
A confusão entre Luciano e Bernabei.
35'
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1ºTEMPO
Bernabei busca Carbonero na área e Arboleda corta.
34'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia ganha a falta no campo ofensivo.
32'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Henrique comete a falta dura em Luciano e leva o amarelo.
31'
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1ºTEMPO
Na cobrança dentro da área, Calleri cabeceia na trave, mas o assistente pega impedimento do argentino.
30'
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1ºTEMPO
Artur segura a bola no contra-ataque e leva a falta de Bernabei.
29'
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1ºTEMPO
Alan Patrick cobra a falta na área, Mercado cabeceia e Rafael defende!
28'
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1ºTEMPO
Carbonero protege a bola pela direita e sofre a falta de Tóloi.
27'
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1ºTEMPO
Posse de bola: São Paulo 61% x 39% Internacional.
26'
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1ºTEMPO
Domingos Duarte sente e preocupa a comissão técnica.
25'
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1ºTEMPO
Bernabei domina pela direita da área e finaliza em cima da marcação.
24'
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1ºTEMPO
Inter troca passes no ataque.
23'
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1ºTEMPO
As torcidas organizadas do São Paulo voltaram a cantar após os quinze minutos iniciais.
22'
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1ºTEMPO
Bernabei desce pela esquerda e o auxiliar ergue a bandeira, impedimento.
21'
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1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Vasco 2x0 Coritiba.
20'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Calleri arranca no contra-ataque e é parado com a falta, cartão para Matheus Bahia.
19'
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1ºTEMPO
Estava pendurado, ele fica fora da próxima partida.
18'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Calleri acerta o rosto do zagueiro e recebe o amarelo pela falta.
17'
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1ºTEMPO
PRA FORA! Vitinho invade a grande área, finaliza cruzado e a bola sai à direita do gol!
15'
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1ºTEMPO
Depois de dois meses, o argentino volta a marcar no Brasileiro.
14'
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1ºTEMPO
GOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!! A batida firme de Calleri no canto para superar o goleiro Anthoni!
14'
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1ºTEMPO
GOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
13'
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1ºTEMPO
A penalidade está marcada, Calleri na bola.
12'
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1ºTEMPO
Muita reclamação do técnico Paulo Pezzollano.
11'
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1ºTEMPO
É PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! A bola na área e o juiz marca a falta de Maripán em Luciano.
9'
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1ºTEMPO
LONGE! A bola é ajeitada na área e Domingos Duarte isola.
8'
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1ºTEMPO
Artur faz a cobrança em cima da barreira.
7'
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1ºTEMPO
Pedro Lima é derrubado por Bernabei na entrada da área, falta.
6'
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1ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: Remo 1x2 Santos.
5'
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1ºTEMPO
Mercado estica na frente e Domingos Duarte rebate.
4'
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1ºTEMPO
Djhordney força o passe para Iago e a bola vai direto pela lateral.
3'
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1ºTEMPO
Alan Patrick tenta escapar pelo meio e Djhordney dá o bote na bola.
2'
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1ºTEMPO
As principais torcidas organizadas estão em silêncio neste começo da partida.
1'
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1ºTEMPO
Bruno Arleu de Araújo é o árbitro do jogo.
0'
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1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Morumbis.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Vamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
No Inter, Pezzolano não terá Villagra que também está suspenso.
PRÉ-JOGO
Apresentado na quinta-feira, Pedro Lima está confirmado na lateral-direita. Pablo Maia e Osorio, suspensos, são desfalques.
PRÉ-JOGO
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Maripán, Mercado, Matheus Bahia e Bernabei; Bruno Henrique, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
PRÉ-JOGO
SÃO PAULO: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima, Djhordney, Marcos Antônio, Artur e Iago; Luciano e Calleri.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Internacional está dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição, mas vem de vitória contra a Chapecoense fora de casa.
PRÉ-JOGO
Depois da eliminação para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, o São Paulo concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista tem a 12ª posição, quatro pontos a frente do Z4.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa noite! A partir das 21h, acompanhe tudo de São Paulo x Internacional 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Domingos Duarte
Defesa
Sabino
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Rafael Tolói
Defesa
Pedro Lima
Defesa
Djhordney
Meio-Campo
Marcos Antônio
Meio-Campo
Iago
Defesa
Artur
Atacante
Luciano
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
Paulo Pezzolano
TECNICO
Anthoni
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Guillermo Maripán
Defesa
Gabriel Mercado
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Alexandro Bernabei
Defesa
Bruno Henrique
Meio-Campo
Paulinho
Meio-Campo
Alan Patrick
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Johan Carbonero
Atacante
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
ÁRBITRO
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE
Thayse Marques Fonseca (RJ)
ASSISTENTE