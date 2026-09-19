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Morumbis São Paulo, São Paulo
São Paulo São Paulo
1 × 0
Internacional Internacional

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 19/0921h

Minuto a Minuto: São Paulo X Internacional - 19/09/2026

bola

47'

1ºTEMPO

Pedro Lima cai dentro da área após contato de Bernabei, nada e o juiz manda o jogo seguir.

bola

46'

1ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

LONGE! Bruno Gomes enche o pé, a bola sobe muito e sai em tiro de meta.

bola

44'

1ºTEMPO

Bruno Henrique carrega a bola na meia esquerda e sofre a falta de Marcos Antônio.

bola

43'

1ºTEMPO

Com a mudança, Tóloi é deslocado para o lado direito da zaga, Arboleda no centro e Sabino na esquerda.

bola

41'

1ºTEMPO

O passe na direita para Pedro Lima, o lateral cruza rasteiro e Maripán afasta de carrinho.

bola

40'

1ºTEMPO

A cobrança curta de Artur facilita o corte da defesa gaúcha.

bola

39'

1ºTEMPO

Luciano descola o cruzamento fechado e Bruno Gomes tira para escanteio.

substituicao

38'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sabino em campo, a saída de Domingos Duarte.

bola

37'

1ºTEMPO

Domingos Duarte deve sair.

bola

36'

1ºTEMPO

A confusão entre Luciano e Bernabei.

bola

35'

1ºTEMPO

Bernabei busca Carbonero na área e Arboleda corta.

bola

34'

1ºTEMPO

Matheus Bahia ganha a falta no campo ofensivo.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Henrique comete a falta dura em Luciano e leva o amarelo.

bola

31'

1ºTEMPO

Na cobrança dentro da área, Calleri cabeceia na trave, mas o assistente pega impedimento do argentino.

bola

30'

1ºTEMPO

Artur segura a bola no contra-ataque e leva a falta de Bernabei.

bola

29'

1ºTEMPO

Alan Patrick cobra a falta na área, Mercado cabeceia e Rafael defende!

bola

28'

1ºTEMPO

Carbonero protege a bola pela direita e sofre a falta de Tóloi.

bola

27'

1ºTEMPO

Posse de bola: São Paulo 61% x 39% Internacional.

bola

26'

1ºTEMPO

Domingos Duarte sente e preocupa a comissão técnica.

bola

25'

1ºTEMPO

Bernabei domina pela direita da área e finaliza em cima da marcação.

bola

24'

1ºTEMPO

Inter troca passes no ataque.

bola

23'

1ºTEMPO

As torcidas organizadas do São Paulo voltaram a cantar após os quinze minutos iniciais.

bola

22'

1ºTEMPO

Bernabei desce pela esquerda e o auxiliar ergue a bandeira, impedimento.

bola

21'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Vasco 2x0 Coritiba.

amarelo

20'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Calleri arranca no contra-ataque e é parado com a falta, cartão para Matheus Bahia.

bola

19'

1ºTEMPO

Estava pendurado, ele fica fora da próxima partida.

amarelo

18'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Calleri acerta o rosto do zagueiro e recebe o amarelo pela falta.

bola

17'

1ºTEMPO

PRA FORA! Vitinho invade a grande área, finaliza cruzado e a bola sai à direita do gol!

bola

15'

1ºTEMPO

Depois de dois meses, o argentino volta a marcar no Brasileiro.

bola_goal

14'

1ºTEMPO

GOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!! A batida firme de Calleri no canto para superar o goleiro Anthoni!

bola

14'

1ºTEMPO

GOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

13'

1ºTEMPO

A penalidade está marcada, Calleri na bola.

bola

12'

1ºTEMPO

Muita reclamação do técnico Paulo Pezzollano.

bola

11'

1ºTEMPO

É PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! A bola na área e o juiz marca a falta de Maripán em Luciano.

bola

9'

1ºTEMPO

LONGE! A bola é ajeitada na área e Domingos Duarte isola.

bola

8'

1ºTEMPO

Artur faz a cobrança em cima da barreira.

bola

7'

1ºTEMPO

Pedro Lima é derrubado por Bernabei na entrada da área, falta.

bola

6'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pelo Brasileirão: Remo 1x2 Santos.

bola

5'

1ºTEMPO

Mercado estica na frente e Domingos Duarte rebate.

bola

4'

1ºTEMPO

Djhordney força o passe para Iago e a bola vai direto pela lateral.

bola

3'

1ºTEMPO

Alan Patrick tenta escapar pelo meio e Djhordney dá o bote na bola.

bola

2'

1ºTEMPO

As principais torcidas organizadas estão em silêncio neste começo da partida.

bola

1'

1ºTEMPO

Bruno Arleu de Araújo é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Morumbis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Inter, Pezzolano não terá Villagra que também está suspenso.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Apresentado na quinta-feira, Pedro Lima está confirmado na lateral-direita. Pablo Maia e Osorio, suspensos, são desfalques.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Maripán, Mercado, Matheus Bahia e Bernabei; Bruno Henrique, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SÃO PAULO: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima, Djhordney, Marcos Antônio, Artur e Iago; Luciano e Calleri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Internacional está dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição, mas vem de vitória contra a Chapecoense fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Depois da eliminação para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, o São Paulo concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista tem a 12ª posição, quatro pontos a frente do Z4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa noite! A partir das 21h, acompanhe tudo de São Paulo x Internacional 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Domingos DuarteSaiu

    Defesa

  • SabinoEntrou

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Rafael Tolói

    Defesa

  • Pedro Lima

    Defesa

  • Djhordney

    Meio-Campo

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • Iago

    Defesa

  • Artur

    Atacante

  • Luciano

    Atacante

  • Jonathan CalleriGolAmarelo

    Atacante

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Anthoni

    Goleiro

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Gabriel Mercado

    Defesa

  • Matheus BahiaAmarelo

    Defesa

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Bruno HenriqueAmarelo

    Meio-Campo

  • Paulinho

    Meio-Campo

  • Alan Patrick

    Meio-Campo

  • Vitinho

    Atacante

  • Johan Carbonero

    Atacante

  • Bruno Arleu de Araújo (RJ)

    ÁRBITRO

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

  • Thayse Marques Fonseca (RJ)

    ASSISTENTE

São Paulo SPA
Internacional INT

GOLS

Gol Jonathan Calleri
POSSE DE BOLA
61% 39%
2FINALIZAÇÕES3
1FINALIZAÇÕES CERTAS1
6FALTAS COMETIDAS6
6CRUZAMENTOS4
22PASSES ERRADOS9
8DESARMES4
2ESCANTEIOS0
1IMPEDIMENTOS2
1CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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