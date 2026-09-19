28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 19/09•18h30
Minuto a Minuto: Remo X Santos - 19/09/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Santos vence o Remo no Mangueirão por 2x1.
53'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Santos. Sai Rony e entra Caballero.
52'
•
2ºTEMPO
Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos sete já dados. Total de oito.
51'
•
2ºTEMPO
Remo insiste e manda a equipe inteira ao campo de ataque.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Gabriel Bontempo por enrolar no momento da substituição.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Bontempo também sai e entra Gabriel Menino.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Santos. Sai Gabriel Barbosa e entra Thaciano.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CARTÃO VERMELHO! Gabriel Poveda recebe um amarelo, continua reclamando e ganha o segundo. Vermelho pra ele.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Luan Peres pela falta e pela confusão.
46'
•
2ºTEMPO
OLHA A TRETA! Luan Peres entra forte em Gabriel Poveda no meio de campo e atacante do Remo fica transtornado com o adversário. Os dois ficam se testando na frente do juizão.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Santos tenta gastar o tempo e troca passes no meio de campo.
43'
•
2ºTEMPO
Leão Azul ainda briga. A essa altura, um ponto, caso consiga o empate, vale demais.
42'
•
2ºTEMPO
Mais uma banho gelado no Remo. Dessa vez a torcida se cala, chateada.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! GABRIEL BARBOSA! Gabriel Bontempo cobra escanteio pela direita, Lucas Veríssimo disputa de cabeça pelo alto e bola sobra limpa com Gabigol, que só desvia e manda pra rede. Santos na frente novamente.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
40'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa chuta de fora da área. Bola sai com desvio em escanteio.
39'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Gabriel Poveda por carrinho em Lucas Veríssimo na entrada da área santista.
38'
•
2ºTEMPO
Torcida do Remo se inflama demais e volta a acreditar, cantando alto.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REMO!!! MARLLON! Bola sobra na direita da área santista com Yago Pikachu, que bate cruzado com força. O zagueiro Marllon aparece na pequena área, como um bom centroavante, e empata para o Leão Azul.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO REMO!!!
36'
•
2ºTEMPO
Remo leva uma baita ducha de água fria com o gol adversário, mas agora só resta correr atrás do prejuízo.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Taliari vai embora e entra Gabriel Poveda no seu lugar.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no Remo. Sai Galeano e entra Tico.
34'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! RONY! Tabela bonita entre Gabriel Barbosa e Rony na área mandante. Ele recebe de volta e chapa de perna direita no cantinho esquerdo de Marcelo Rangel. Peixe na frente.
34'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
33'
•
2ºTEMPO
Cruzamento pela direita de ataque de Rodinei. Defesa remista consegue fazer o corte.
32'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida fica lento nesse momento.
31'
•
2ºTEMPO
Jaderson tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola bate em Lucas Veríssimo e volta nele antes de sair pela linha de fundo.
30'
•
2ºTEMPO
Rodinei recebe na ala direita e carrega em velocidade para o meio. Marcação aperta e ele perde a bola.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Zé Ricardo também sai para a entrada de Yago Pikachu.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Remo. Sai Picco e entra Jaderson.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Gabriel Barbosa por reclamação.
27'
•
2ºTEMPO
Santos equilibra as ações da partida e jogo volta a ficar embolado pelo meio de campo.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Santos. Sai Gustavo Henrique e entra Lima.
25'
•
2ºTEMPO
Gabigol recebe no ataque, entra na área do Remo e finaliza. Marcelo Rangel fecha bem o ângulo e faz grande defesa, mas bandeira invalida todo o lance marcando impedimento na jogada.
24'
•
2ºTEMPO
Gabriel Taliari descola bom lançamento do meio de campo pra Galeano no ataque. Diógenes faz boa leitura da jogada, deixa sua grande área e manda um bico na bola.
23'
•
2ºTEMPO
Alef Manga manda balão do meio de campo pra área santista. Luan Peres afasta de cabeça.
22'
•
2ºTEMPO
Torcida do Remo sente que a equipe precisa de ajuda e volta a cantar alto nas arquibancadas do Mangueirão.
21'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa recebe de Arthur no ataque, tenta a finta pra cima de Marllon e acaba desarmado.
20'
•
2ºTEMPO
BOM CHUTE! Galeano chuta forte de fora da área. Diógenes salta no canto direito e espalma bonito.
19'
•
2ºTEMPO
Gabriel Taliari vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta por Arthur.
18'
•
2ºTEMPO
Rodinei cruza pela direita de ataque. Bola passa direto pela área do Remo. Arthur recolhe do lado oposto e recomeça.
17'
•
2ºTEMPO
Marlon cruza pela esquerda de ataque. Galeano cabeceia prensado com o defensor. Zaga santista sai jogando.
16'
•
2ºTEMPO
Gabriel Bontempo recebe na área mandante pela direita. Ele nem cruza e nem chuta. Bola sai pela linha de fundo.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Remo. Sai Vitor Bueno e entra Alef Manga.
14'
•
2ºTEMPO
Assim como os remistas, Peixe não consegue chegar ao ataque e levar perigo real ao gol de Marcelo Rangel.
13'
•
2ºTEMPO
Apesar de necessitar demais da vitória, Remo não consegue chegar ao ataque com nenhuma jogada trabalhada. O pouco que chega, não leva perigo ao gol santista.
12'
•
2ºTEMPO
Marcelinho levanta pela direita de ataque. Gabriel Taliari emenda uma bicicleta, mas manda longe do gol de Diógenes.
11'
•
2ºTEMPO
Galeano carrega pelo meio de campo e erra passe na sequência.
10'
•
2ºTEMPO
Arthur lança do meio de campo para a área do Remo. Tchamba afasta o perigo.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Zé Welison pela entrada em Oliva no meio de campo. Jogador santista se recupera e jogo segue. Volante do Remo estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.
8'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Oliva fica sentindo após disputa de bola no meio de campo com Zé Welison.
7'
•
2ºTEMPO
Peixe roda a bola no ataque e obriga o Remo a se fechar na defesa.
6'
•
2ºTEMPO
Gabriel Taliari recebe cruzamento da direita no meio da área santista. Ele tenta finalizar, mas Rodinei corta.
5'
•
2ºTEMPO
Remo roda a bola no meio de campo e torcedor reclama demais da lentidão da equipe.
4'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno é acionado na direita de ataque, erra domínio e bola escapa pela linha lateral.
3'
•
2ºTEMPO
Santos começa buscando mais o ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Gabriel Taliari é puxado por Oliva no meio de campo. Falta marcada.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
QUE PAULADA! Marcelinho limpa o lance pela direita de ataque e, ao invés de cruzar, manda direto para o gol, obrigando Diógenes a espalmar.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Marcelinho rouba a bola de Escobar na linha de fundo pela direita de ataque e cruza. Rodinei consegue afastar o perigo.
43'
•
1ºTEMPO
UHHH! Rony bate de primeira de fora da área. Bola sai à esquerda, com muito perigo.
42'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Rodinei dá uma bonita caneta em Marlon pela direita de ataque e deixa com Gabriel Bontempo na área mandante. Ele enche o pé e manda pra linha de fundo.
41'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa tenta fazer o pivô na entrada da área mandante e acaba desarmado.
40'
•
1ºTEMPO
Ritmo da partida diminui, mas Remo tem mais posse de bola.
39'
•
1ºTEMPO
Vitor Bueno, em cobrança de falta, manda balão do meio de campo para a área santista. Luan Peres corta e cede escanteio.
38'
•
1ºTEMPO
Falta de Lucas Veríssimo em Vitor Bueno no meio de campo.
37'
•
1ºTEMPO
Marlon arranca pela ala esquerda, breca e volta a jogada. Torcedor reclama, querendo pressa.
36'
•
1ºTEMPO
Sem nenhuma pressa, Santos troca passes no meio de campo.
35'
•
1ºTEMPO
MARCELO RANGEEEL! Oliva manda um canudo de fora da área. Marcelo Rangel espalma de mão trocada no ângulo esquerdo. Escanteio para o Santos.
34'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa recebe na direita de ataque e tenta inversão pra Rony do lado oposto. Marcelinho corta e manda pra lateral.
33'
•
1ºTEMPO
Marcelinho é derrubado por Rony no meio de campo. Falta.
32'
•
1ºTEMPO
Remo roda a bola no campo de ataque, mas marcação santista não cede muitos espaços.
31'
•
1ºTEMPO
Marcelinho chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
30'
•
1ºTEMPO
Escobar tenta jogada pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Picco.
29'
•
1ºTEMPO
Esfriando a empolgação do time da casa, Peixe troca passes no meio de campo, ao som de vaias da torcida remista.
28'
•
1ºTEMPO
Marlon arrisca de perna direita de fora da área e manda longe do gol visitante.
27'
•
1ºTEMPO
DIÓÓÓGENES! Vitor Bueno manda uma sapatada na cobrança de falta. Diógenes salta no canto direito e espalma.
26'
•
1ºTEMPO
Vitor Bueno é agarrado por Gustavo Henrique perto da entrada da área santista. Boa oportunidade para o Leão Azul na bola parada.
25'
•
1ºTEMPO
Remo ensaia uma pressão, mas encontra dificuldades no último terço de campo.
24'
•
1ºTEMPO
Peixe se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.
23'
•
1ºTEMPO
Falta de Gustavo Henrique em cima de Gabriel Taliari no meio de campo. Jogo muito truncado.
22'
•
1ºTEMPO
Galeano derruba Oliva no meio de campo. Falta assinalada.
21'
•
1ºTEMPO
Muita disputa pelo meio de campo, mas pouca criatividade para as duas equipes.
20'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo é lançado no comando de ataque. Bandeira marca impedimento na jogada.
19'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Escobar dá um carrinho forte demais em Marcelinho no meio de campo. Falta marcada e amarelo pra ele.
18'
•
1ºTEMPO
Santos esfria o jogo e troca passes lentamente no seu campo de defesa.
17'
•
1ºTEMPO
Remo domina as ações da partida nesse momento, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Diógenes.
16'
•
1ºTEMPO
Zé Welison arrisca de fora da área. Bola carimba Rodinei.
15'
•
1ºTEMPO
Marcelinho domina pela direita de ataque. Rony chega rasgando no carrinho, com força. Ele acerta a bola, mas juiz marca falta no lance.
14'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o jogador do Santos. Bola volta a rolar.
13'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo é desarmado no campo de ataque, mas fica sentindo e recebe atendimento médico. Jogo parado.
12'
•
1ºTEMPO
Falta de Gustavo Henrique em cima de Zé Ricardo no meio de campo.
11'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o Leão Azul.
10'
•
1ºTEMPO
Santos marca alto e dificulta a saída de jogo do Remo.
9'
•
1ºTEMPO
Jogo começa animado. As duas equipes cheias de vontade e com espaços no campo.
8'
•
1ºTEMPO
Marlon cruza pela esquerda de ataque. Defesa do Peixe consegue afastar.
7'
•
1ºTEMPO
Bola na corrida pra Galeano pela direita de ataque. Luan Peres chega firme e corta pra linha lateral.
6'
•
1ºTEMPO
Juizão para o jogo, chama os dois capitães e avisa que o pessoal está reclamando demais e que precisar dar uma maneirada.
5'
•
1ºTEMPO
Picco derruba Arthur no meio de campo. Falta marcada.
4'
•
1ºTEMPO
Rony recebe na área do Remo pela direita e cruza para o meio. Bandeira aponta impedimento no lance.
3'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no seu campo de defesa a equipe do Santos.
2'
•
1ºTEMPO
Galeano arranca pela direita de ataque e desaba pedindo falta na disputa de bola com Arthur. Juiz manda seguir.
1'
•
1ºTEMPO
O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Santos vem a campo todo de azul bebê.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Belém.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).
PRÉ-JOGO
Santos definido por Cuca: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Arthur; Gabriel Bontempo, Rony e Gabriel Barbosa.
PRÉ-JOGO
Remo escalado por Thiago Carpini: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Galeano, Gabriel Taliari e Vitor Bueno.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Jajá, João Lucas e Mayk, lesionados. Patrick e Zé Ivaldo, por questões contratuais (eles pertencem ao Santos), também são ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Barreal, Gabriel Brazão, Neymar, Philippe Coutinho e Willian Arão, entregues ao departamento médico. Everton Cebolinha, suspenso, também ficará de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paulista, já são 3 vitórias seguidas no Brasileirão e o time espera manter o ritmo, mesmo jogando fora de casa. Resta saber se a eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Atlético-MG, mexerá com a questão emocional dos jogadores. A 7 pontos do Z-4 e a 10 do G-5, com um jogo a menos, um novo triunfo é considerado de suma importância.
PRÉ-JOGO
O time paraense vem de 4 derrotas consecutivas na competição. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores e com a estreia do novo comandante, Thiago Carpini, pra reverter essa situação. Na penúltima colocação e 5 pontos atrás do primeiro fora da zona da degola, só a vitória interessa.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul visitou o Bahia e perdeu por 2x1. O Peixe jogou em casa contra o Cruzeiro e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 23 pontos conquistados, enquanto o Santos está na 10ª posição, com 35 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 12 partidas entre as equipes. O Santos venceu 10, além de 2 empates. O Remo ainda busca seu primeiro triunfo no duelo.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, no Pará.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Remo e Santos, jogo válido pela 28ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Marllon
Defesa
Duplexe Tchamba
Defesa
Marlon
Defesa
Zé Welison
Meio-Campo
Leonel Picco
Meio-Campo
Jaderson
Atacante
Zé Ricardo
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Antonio Galeano
Atacante
Tico
Atacante
Gabriel Taliari
Atacante
Poveda
Atacante
Vitor Bueno
Meio-Campo
Alef Manga
Atacante
Cuca
TECNICO
Diógenes
Goleiro
Rodinei
Defesa
Lucas Veríssimo
Defesa
Luan Peres
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Christian Oliva
Meio-Campo
Gustavo Henrique
Meio-Campo
Lima
Meio-Campo
Arthur
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Gabriel Menino
Meio-Campo
Rony
Atacante
Gustavo Caballero
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Thaciano
Meio-Campo
Wilton Pereira Sampaio (GO)
ÁRBITRO
Bruno Raphael Pires (GO)
ASSISTENTE
Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
ASSISTENTE
Alisson Sidnei Furtado (TO)
QUARTO ÁRBITRO