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encerrado
Mangueirão Belém, Pará
Remo Remo
1 × 2
Santos Santos

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 19/0918h30

Minuto a Minuto: Remo X Santos - 19/09/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Santos vence o Remo no Mangueirão por 2x1.

substituicao

53'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Santos. Sai Rony e entra Caballero.

bola

52'

2ºTEMPO

Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos sete já dados. Total de oito.

bola

51'

2ºTEMPO

Remo insiste e manda a equipe inteira ao campo de ataque.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Gabriel Bontempo por enrolar no momento da substituição.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Bontempo também sai e entra Gabriel Menino.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Santos. Sai Gabriel Barbosa e entra Thaciano.

vermelho

48'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CARTÃO VERMELHO! Gabriel Poveda recebe um amarelo, continua reclamando e ganha o segundo. Vermelho pra ele.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Luan Peres pela falta e pela confusão.

bola

46'

2ºTEMPO

OLHA A TRETA! Luan Peres entra forte em Gabriel Poveda no meio de campo e atacante do Remo fica transtornado com o adversário. Os dois ficam se testando na frente do juizão.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Santos tenta gastar o tempo e troca passes no meio de campo.

bola

43'

2ºTEMPO

Leão Azul ainda briga. A essa altura, um ponto, caso consiga o empate, vale demais.

bola

42'

2ºTEMPO

Mais uma banho gelado no Remo. Dessa vez a torcida se cala, chateada.

gol

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! GABRIEL BARBOSA! Gabriel Bontempo cobra escanteio pela direita, Lucas Veríssimo disputa de cabeça pelo alto e bola sobra limpa com Gabigol, que só desvia e manda pra rede. Santos na frente novamente.

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

40'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa chuta de fora da área. Bola sai com desvio em escanteio.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Gabriel Poveda por carrinho em Lucas Veríssimo na entrada da área santista.

bola

38'

2ºTEMPO

Torcida do Remo se inflama demais e volta a acreditar, cantando alto.

gol

37'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REMO!!! MARLLON! Bola sobra na direita da área santista com Yago Pikachu, que bate cruzado com força. O zagueiro Marllon aparece na pequena área, como um bom centroavante, e empata para o Leão Azul.

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO REMO!!!

bola

36'

2ºTEMPO

Remo leva uma baita ducha de água fria com o gol adversário, mas agora só resta correr atrás do prejuízo.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Taliari vai embora e entra Gabriel Poveda no seu lugar.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no Remo. Sai Galeano e entra Tico.

gol

34'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! RONY! Tabela bonita entre Gabriel Barbosa e Rony na área mandante. Ele recebe de volta e chapa de perna direita no cantinho esquerdo de Marcelo Rangel. Peixe na frente.

bola

34'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

33'

2ºTEMPO

Cruzamento pela direita de ataque de Rodinei. Defesa remista consegue fazer o corte.

bola

32'

2ºTEMPO

Ritmo da partida fica lento nesse momento.

bola

31'

2ºTEMPO

Jaderson tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola bate em Lucas Veríssimo e volta nele antes de sair pela linha de fundo.

bola

30'

2ºTEMPO

Rodinei recebe na ala direita e carrega em velocidade para o meio. Marcação aperta e ele perde a bola.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Zé Ricardo também sai para a entrada de Yago Pikachu.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Remo. Sai Picco e entra Jaderson.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Gabriel Barbosa por reclamação.

bola

27'

2ºTEMPO

Santos equilibra as ações da partida e jogo volta a ficar embolado pelo meio de campo.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Santos. Sai Gustavo Henrique e entra Lima.

bola

25'

2ºTEMPO

Gabigol recebe no ataque, entra na área do Remo e finaliza. Marcelo Rangel fecha bem o ângulo e faz grande defesa, mas bandeira invalida todo o lance marcando impedimento na jogada.

bola

24'

2ºTEMPO

Gabriel Taliari descola bom lançamento do meio de campo pra Galeano no ataque. Diógenes faz boa leitura da jogada, deixa sua grande área e manda um bico na bola.

bola

23'

2ºTEMPO

Alef Manga manda balão do meio de campo pra área santista. Luan Peres afasta de cabeça.

bola

22'

2ºTEMPO

Torcida do Remo sente que a equipe precisa de ajuda e volta a cantar alto nas arquibancadas do Mangueirão.

bola

21'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa recebe de Arthur no ataque, tenta a finta pra cima de Marllon e acaba desarmado.

bola

20'

2ºTEMPO

BOM CHUTE! Galeano chuta forte de fora da área. Diógenes salta no canto direito e espalma bonito.

bola

19'

2ºTEMPO

Gabriel Taliari vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta por Arthur.

bola

18'

2ºTEMPO

Rodinei cruza pela direita de ataque. Bola passa direto pela área do Remo. Arthur recolhe do lado oposto e recomeça.

bola

17'

2ºTEMPO

Marlon cruza pela esquerda de ataque. Galeano cabeceia prensado com o defensor. Zaga santista sai jogando.

bola

16'

2ºTEMPO

Gabriel Bontempo recebe na área mandante pela direita. Ele nem cruza e nem chuta. Bola sai pela linha de fundo.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Remo. Sai Vitor Bueno e entra Alef Manga.

bola

14'

2ºTEMPO

Assim como os remistas, Peixe não consegue chegar ao ataque e levar perigo real ao gol de Marcelo Rangel.

bola

13'

2ºTEMPO

Apesar de necessitar demais da vitória, Remo não consegue chegar ao ataque com nenhuma jogada trabalhada. O pouco que chega, não leva perigo ao gol santista.

bola

12'

2ºTEMPO

Marcelinho levanta pela direita de ataque. Gabriel Taliari emenda uma bicicleta, mas manda longe do gol de Diógenes.

bola

11'

2ºTEMPO

Galeano carrega pelo meio de campo e erra passe na sequência.

bola

10'

2ºTEMPO

Arthur lança do meio de campo para a área do Remo. Tchamba afasta o perigo.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Zé Welison pela entrada em Oliva no meio de campo. Jogador santista se recupera e jogo segue. Volante do Remo estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.

bola

8'

2ºTEMPO

Jogo parado. Oliva fica sentindo após disputa de bola no meio de campo com Zé Welison.

bola

7'

2ºTEMPO

Peixe roda a bola no ataque e obriga o Remo a se fechar na defesa.

bola

6'

2ºTEMPO

Gabriel Taliari recebe cruzamento da direita no meio da área santista. Ele tenta finalizar, mas Rodinei corta.

bola

5'

2ºTEMPO

Remo roda a bola no meio de campo e torcedor reclama demais da lentidão da equipe.

bola

4'

2ºTEMPO

Vitor Bueno é acionado na direita de ataque, erra domínio e bola escapa pela linha lateral.

bola

3'

2ºTEMPO

Santos começa buscando mais o ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Gabriel Taliari é puxado por Oliva no meio de campo. Falta marcada.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

QUE PAULADA! Marcelinho limpa o lance pela direita de ataque e, ao invés de cruzar, manda direto para o gol, obrigando Diógenes a espalmar.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Marcelinho rouba a bola de Escobar na linha de fundo pela direita de ataque e cruza. Rodinei consegue afastar o perigo.

bola

43'

1ºTEMPO

UHHH! Rony bate de primeira de fora da área. Bola sai à esquerda, com muito perigo.

bola

42'

1ºTEMPO

PRA FORA! Rodinei dá uma bonita caneta em Marlon pela direita de ataque e deixa com Gabriel Bontempo na área mandante. Ele enche o pé e manda pra linha de fundo.

bola

41'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa tenta fazer o pivô na entrada da área mandante e acaba desarmado.

bola

40'

1ºTEMPO

Ritmo da partida diminui, mas Remo tem mais posse de bola.

bola

39'

1ºTEMPO

Vitor Bueno, em cobrança de falta, manda balão do meio de campo para a área santista. Luan Peres corta e cede escanteio.

bola

38'

1ºTEMPO

Falta de Lucas Veríssimo em Vitor Bueno no meio de campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Marlon arranca pela ala esquerda, breca e volta a jogada. Torcedor reclama, querendo pressa.

bola

36'

1ºTEMPO

Sem nenhuma pressa, Santos troca passes no meio de campo.

bola

35'

1ºTEMPO

MARCELO RANGEEEL! Oliva manda um canudo de fora da área. Marcelo Rangel espalma de mão trocada no ângulo esquerdo. Escanteio para o Santos.

bola

34'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa recebe na direita de ataque e tenta inversão pra Rony do lado oposto. Marcelinho corta e manda pra lateral.

bola

33'

1ºTEMPO

Marcelinho é derrubado por Rony no meio de campo. Falta.

bola

32'

1ºTEMPO

Remo roda a bola no campo de ataque, mas marcação santista não cede muitos espaços.

bola

31'

1ºTEMPO

Marcelinho chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

30'

1ºTEMPO

Escobar tenta jogada pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Picco.

bola

29'

1ºTEMPO

Esfriando a empolgação do time da casa, Peixe troca passes no meio de campo, ao som de vaias da torcida remista.

bola

28'

1ºTEMPO

Marlon arrisca de perna direita de fora da área e manda longe do gol visitante.

bola

27'

1ºTEMPO

DIÓÓÓGENES! Vitor Bueno manda uma sapatada na cobrança de falta. Diógenes salta no canto direito e espalma.

bola

26'

1ºTEMPO

Vitor Bueno é agarrado por Gustavo Henrique perto da entrada da área santista. Boa oportunidade para o Leão Azul na bola parada.

bola

25'

1ºTEMPO

Remo ensaia uma pressão, mas encontra dificuldades no último terço de campo.

bola

24'

1ºTEMPO

Peixe se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

23'

1ºTEMPO

Falta de Gustavo Henrique em cima de Gabriel Taliari no meio de campo. Jogo muito truncado.

bola

22'

1ºTEMPO

Galeano derruba Oliva no meio de campo. Falta assinalada.

bola

21'

1ºTEMPO

Muita disputa pelo meio de campo, mas pouca criatividade para as duas equipes.

bola

20'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo é lançado no comando de ataque. Bandeira marca impedimento na jogada.

amarelo

19'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Escobar dá um carrinho forte demais em Marcelinho no meio de campo. Falta marcada e amarelo pra ele.

bola

18'

1ºTEMPO

Santos esfria o jogo e troca passes lentamente no seu campo de defesa.

bola

17'

1ºTEMPO

Remo domina as ações da partida nesse momento, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Diógenes.

bola

16'

1ºTEMPO

Zé Welison arrisca de fora da área. Bola carimba Rodinei.

bola

15'

1ºTEMPO

Marcelinho domina pela direita de ataque. Rony chega rasgando no carrinho, com força. Ele acerta a bola, mas juiz marca falta no lance.

bola

14'

1ºTEMPO

Tudo certo com o jogador do Santos. Bola volta a rolar.

bola

13'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo é desarmado no campo de ataque, mas fica sentindo e recebe atendimento médico. Jogo parado.

bola

12'

1ºTEMPO

Falta de Gustavo Henrique em cima de Zé Ricardo no meio de campo.

bola

11'

1ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o Leão Azul.

bola

10'

1ºTEMPO

Santos marca alto e dificulta a saída de jogo do Remo.

bola

9'

1ºTEMPO

Jogo começa animado. As duas equipes cheias de vontade e com espaços no campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Marlon cruza pela esquerda de ataque. Defesa do Peixe consegue afastar.

bola

7'

1ºTEMPO

Bola na corrida pra Galeano pela direita de ataque. Luan Peres chega firme e corta pra linha lateral.

bola

6'

1ºTEMPO

Juizão para o jogo, chama os dois capitães e avisa que o pessoal está reclamando demais e que precisar dar uma maneirada.

bola

5'

1ºTEMPO

Picco derruba Arthur no meio de campo. Falta marcada.

bola

4'

1ºTEMPO

Rony recebe na área do Remo pela direita e cruza para o meio. Bandeira aponta impedimento no lance.

bola

3'

1ºTEMPO

Roda a bola no seu campo de defesa a equipe do Santos.

bola

2'

1ºTEMPO

Galeano arranca pela direita de ataque e desaba pedindo falta na disputa de bola com Arthur. Juiz manda seguir.

bola

1'

1ºTEMPO

O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Santos vem a campo todo de azul bebê.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Belém.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santos definido por Cuca: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Arthur; Gabriel Bontempo, Rony e Gabriel Barbosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Remo escalado por Thiago Carpini: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Galeano, Gabriel Taliari e Vitor Bueno.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Jajá, João Lucas e Mayk, lesionados. Patrick e Zé Ivaldo, por questões contratuais (eles pertencem ao Santos), também são ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Barreal, Gabriel Brazão, Neymar, Philippe Coutinho e Willian Arão, entregues ao departamento médico. Everton Cebolinha, suspenso, também ficará de fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado paulista, já são 3 vitórias seguidas no Brasileirão e o time espera manter o ritmo, mesmo jogando fora de casa. Resta saber se a eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Atlético-MG, mexerá com a questão emocional dos jogadores. A 7 pontos do Z-4 e a 10 do G-5, com um jogo a menos, um novo triunfo é considerado de suma importância.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time paraense vem de 4 derrotas consecutivas na competição. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores e com a estreia do novo comandante, Thiago Carpini, pra reverter essa situação. Na penúltima colocação e 5 pontos atrás do primeiro fora da zona da degola, só a vitória interessa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul visitou o Bahia e perdeu por 2x1. O Peixe jogou em casa contra o Cruzeiro e levou a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 23 pontos conquistados, enquanto o Santos está na 10ª posição, com 35 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 12 partidas entre as equipes. O Santos venceu 10, além de 2 empates. O Remo ainda busca seu primeiro triunfo no duelo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, no Pará.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Remo e Santos, jogo válido pela 28ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • Marcelinho

    Defesa

  • MarllonGol

    Defesa

  • Duplexe Tchamba

    Defesa

  • Marlon

    Defesa

  • Zé WelisonAmarelo

    Meio-Campo

  • Leonel PiccoSaiu

    Meio-Campo

  • JadersonEntrou

    Atacante

  • Zé RicardoSaiu

    Meio-Campo

  • Yago PikachuEntrou

    Meio-Campo

  • Antonio GaleanoSaiu

    Atacante

  • TicoEntrou

    Atacante

  • Gabriel TaliariSaiu

    Atacante

  • Poveda EntrouAmareloVermelho

    Atacante

  • Vitor BuenoSaiu

    Meio-Campo

  • Alef MangaEntrou

    Atacante

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Diógenes

    Goleiro

  • Rodinei

    Defesa

  • Lucas Veríssimo

    Defesa

  • Luan PeresAmarelo

    Defesa

  • Gonzalo EscobarAmarelo

    Defesa

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Gustavo HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • LimaEntrou

    Meio-Campo

  • Arthur

    Meio-Campo

  • Gabriel BontempoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Gabriel MeninoEntrou

    Meio-Campo

  • RonySaiuGol

    Atacante

  • Gustavo CaballeroEntrou

    Atacante

  • Gabriel BarbosaSaiuGolAmarelo

    Atacante

  • ThacianoEntrou

    Meio-Campo

  • Wilton Pereira Sampaio (GO)

    ÁRBITRO

  • Bruno Raphael Pires (GO)

    ASSISTENTE

  • Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

    ASSISTENTE

  • Alisson Sidnei Furtado (TO)

    QUARTO ÁRBITRO

Remo REM
Santos SAN

GOLS

Gol Marllon
Rony Gol
Gabriel Barbosa Gol
POSSE DE BOLA
49% 51%
14FINALIZAÇÕES11
4FINALIZAÇÕES CERTAS4
9FALTAS COMETIDAS14
2CRUZAMENTOS5
64PASSES ERRADOS48
16DESARMES15
5ESCANTEIOS4
0IMPEDIMENTOS4
2CARTÕES AMARELOS4
1CARTÕES VERMELHOS0
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