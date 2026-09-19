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encerrado
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
2 × 0
Botafogo Botafogo

28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 19/0917h

Minuto a Minuto: Mirassol X Botafogo - 19/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Maião! Mirassol tem boa atuação, vence o Botafogo e abre quatro pontos de distancia para zona de rebaixamento do Brasileirão.

bola

48'

2ºTEMPO

Daniel Borges lança na área, Zé Roberto cabeceia e Gabriel Batista defende.

bola

47'

2ºTEMPO

GABRIEL BATISTA! Daniel Borges avança pela direita, solta a pancada e o goleiro espalma a bola!

bola

46'

2ºTEMPO

WALTER! Kauan Toledo desvia de carrinho dentro da área e o goleiro evita o gol!

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 49!

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E tem a reestreia de Zé Roberto, para a saída de Bruno Santos.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança de Guanaes, que saca Igor Formiga e coloca Daniel Borges.

bola

42'

2ºTEMPO

OPA! Kauan cai dentro da área, olha para o árbitro que manda o jogo seguir.

bola

40'

2ºTEMPO

Feliz com o resultado, a torcida mandante grita o olé na troca de passes do time.

bola

39'

2ºTEMPO

Faltas: Mirassol 8x5 Botafogo.

bola

38'

2ºTEMPO

QUE ISSO? Carlos Eduardo recebe pela direita, força o cruzamento e a bola vai completamente torta para fora.

bola

37'

2ºTEMPO

Zyiech tenta o drible perto da área e é desarmado por Walisson.

bola

36'

2ºTEMPO

Willian Machado se aventura no ataque, bate da entrada da área e a bola fica nas mãos de Gabriel Batista.

bola

34'

2ºTEMPO

Já o Botafogo faz o clássico contra o Vasco no Nilton Santos.t

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Mirassol visita o RB Bragantino.

bola

32'

2ºTEMPO

Shaylon finaliza de longe e a bola pega na marcação.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E no Glorioso, Kauan Toledo está na vaga de Medina.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Denilson também entra em campo para a saída de Walisson.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Rafael Guanaes troca Edson Carioca por Carlos Eduardo.

bola

28'

2ºTEMPO

As duas equipes preparam mudanças.

bola

27'

2ºTEMPO

Júnior Santos rouba a bola de Machado, entra na área e o zagueiro volta para a recuperação.

bola

26'

2ºTEMPO

Mirassol valoriza o resultado e troca passes.

bola

25'

2ºTEMPO

Edson Carioca disputa com Monzon e ganha o lateral.

bola

24'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Reinaldo dispara no contra-ataque, manda na área e Bruno Santos emenda de voleio para fora!

bola

22'

2ºTEMPO

Em novo cruzamento de Villalba, a bola passa por toda área.

bola

21'

2ºTEMPO

Villalba insiste no cruzamento e a defesa tira mais uma.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Autor de dois gols, Eduardo é substituído por Shaylon.

bola

19'

2ºTEMPO

Ziyech tem a bola dentro da área, tenta encobrir Walter e o goleiro fecha o espaço.

bola

18'

2ºTEMPO

Ziyech alça a bola na segunda trave, Danilo desvia e a bola vai para fora.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arthur Cabral deixa o campo para entrada de Villalba.

bola

16'

2ºTEMPO

O cruzamento na área e Willian Machado tira para escanteio.

bola

15'

2ºTEMPO

Mirassol mais recuado na etapa final, apostando no contra-ataque.

bola

14'

2ºTEMPO

Edenilson força o passe para Medina e o argentino não alcança a bola.

bola

12'

2ºTEMPO

Jogo encerrado pelo Brasileirão: Atlético-MG 1x1 Chapecoense.

bola

11'

2ºTEMPO

O passe na direita para Igor Formiga, Gabriel Batista sai da área e tira a bola para lateral.

bola

10'

2ºTEMPO

QUE JOGADA! Medina arranca para dentro da área, protege a bola da marcação e finaliza para defesa de Walter!

bola

9'

2ºTEMPO

E o Botafogo faz o clássico contra o Vasco no Nilton Santos.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Mirassol visita o RB Bragantino.

bola

7'

2ºTEMPO

Arthur Cabral retorna após ser atendido na beira do campo.

bola

6'

2ºTEMPO

Willian Machado acerta o braço em Arthur Cabral, que fica sentindo.

bola

5'

2ºTEMPO

A bola aérea de Alex Telles na área e a zaga corta pelo alto.

bola

4'

2ºTEMPO

Danilo tem o chute dentro da área e Walter defende, mas a jogada é parada por impedimento na origem do lance.

bola

3'

2ºTEMPO

Em seu primeiro lance, Ziyech finaliza em cima de Igor Formiga.

bola

2'

2ºTEMPO

O Mirassol retorna com a mesma formação.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Huguinho é substituído por Edenílson.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ziyech para o lugar de Montoro.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança tripla de Tite no intervalo, primeiro ele troca Danilo Pereira por Júnior Santos.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

49'

1ºTEMPO

Com paciência, Denilson recomeça o jogo com Willian Machado.

bola

48'

1ºTEMPO

O juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo.

bola

47'

1ºTEMPO

Eduardo pouco comemora, ele é ex-jogador do Glorioso.

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Edson Carioca recebe de Igor na ponta direita e cruza rasteiro, a bola toca na zaga carioca e fica limpa para Eduardo ampliar!

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

44'

1ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Botafogo sobe a marcação e tenta roubar a bola no campo de ataque.

bola

42'

1ºTEMPO

A equipe da casa troca passes na defesa e a bola volta para o goleiro Walter.

bola

41'

1ºTEMPO

Montoro procura espaço na entrada da área e acaba desarmado.

bola

40'

1ºTEMPO

Danilo Pereira encontra Arthur Cabral pelo meio, pressionado o atacante toca na direita com Vitinho.

bola

39'

1ºTEMPO

Denilson abre na direita, Bruno cruza rasteiro e a bola pega na marcação.

bola

37'

1ºTEMPO

Arthur Cabral bate cruzado da esquerda da área e Walter defende com segurança!

bola

36'

1ºTEMPO

Eduardo demora para fazer o passe no contra-ataque e perde a bola para Monzon.

bola

35'

1ºTEMPO

Medina recebe o passe dentro da área e finaliza para fora.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Huguinho.

bola

33'

1ºTEMPO

Huguinho chega forte em Bruno Santos e faz a falta.

bola

32'

1ºTEMPO

A vitória parcial mantém o Mirassol na mesma posição.

bola

31'

1ºTEMPO

Brunos Santos erra o domínio na área e a bola fica com Gabriel.

bola

30'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 1x1 Chapecoense.

bola

29'

1ºTEMPO

O jogo é reiniciado.

bola

28'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

26'

1ºTEMPO

Ttite conversa com a sua equipe técnica na beira do campo.

bola

25'

1ºTEMPO

Finalizações: Mirassol 3x1 Botafogo.

bola

24'

1ºTEMPO

Eduardo recebe pela direita e chuta, a bola vai longe do gol!

bola

23'

1ºTEMPO

A cobrança de escanteio não vai na área e vai direto para fora.

bola

22'

1ºTEMPO

QUE DEFESA! Edson Carioca rouba a bola na entrada da área botafoguense, finaliza colocado e Gabriel Batista salva os visitantes!

bola

20'

1ºTEMPO

Montoro tenta o arremate de fora da área e é bloqueado.

bola

19'

1ºTEMPO

A bola longa de para Brunos Santos e novamente Ferraresi ganha.

bola

18'

1ºTEMPO

Posse de bola: Mirassol 34% x 66% Botafogo.

bola

17'

1ºTEMPO

Mirassol continua no campo ofensivo.

bola

16'

1ºTEMPO

Festa da torcida do interior paulista, placar aberto no Maião.

gol

15'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Denilson faz o cruzamento para a direita da área e Igor Formiga cabeceia, Gabriel Batista defende parcial e no rebote Edson Carioca ajeita para Eduardo abrir o placar!

bola

15'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

14'

1ºTEMPO

Alex Telles busca Arthur Cabral na área, mas a bola vai nas mãos de Walter.

bola

13'

1ºTEMPO

Arthur Cabral faz o arremate de canhota para defesa de Walter.

bola

11'

1ºTEMPO

A inversão de Reinaldo para Igor na direita e Alex Telles tira para lateral.

bola

10'

1ºTEMPO

POR CIMA! Vitinho trabalha pela direita e despeja a bola na área de canhota, Arthur Cabral cabeceia e a bola sai sobre o gol!

bola

9'

1ºTEMPO

Reinaldo adianta demais pela esquerda e perde a bola para Vitinho.

bola

8'

1ºTEMPO

A cobrança curta de Alex Telles facilita o corte de Neto Moura.

bola

7'

1ºTEMPO

Montoro ganha o escanteio pela esquerda.

bola

6'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 0x1 Chapecoense.

bola

5'

1ºTEMPO

Alex Telles manda a bola da esquerda na área e João Victor corta.

bola

4'

1ºTEMPO

No passe de Edson Carioca para Bruno Santos, Ferraresi ganha no alto e recua para Gabriel.

bola

3'

1ºTEMPO

Medina procura por Danilo Pereira na área e no caminho Reinaldo faz a interceptação.

bola

2'

1ºTEMPO

Edson Carioca pressiona Alex Telles na ponta direita e comete a falta.

bola

1'

1ºTEMPO

Felipe Fernandes de Lima é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no estádio Maião.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Do lado carioca, Tite tem o marroquino Ziyech como opção no banco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O técnico Rafael Guanaes tem o retorno do goleiro Walter, após a última partida com erros do reserva Alex Muralha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

BOTAFOGO: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Chico Kim e Eduardo; Edson Carioca e Bruno Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Botafogo ocupa a 11ª posição e está sete pontos distante do G6.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Mirassol vem de um empate contra o Vitória e tem a 15ª posição, fora da zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedores! Logo mais, às 17h siga as emoções de Mirassol x Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Walter

    Goleiro

  • Igor FormigaSaiu

    Defesa

  • Daniel BorgesEntrou

    Defesa

  • João Victor

    Defesa

  • Willian Machado

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • Neto Moura

    Meio-Campo

  • DenilsonSaiu

    Meio-Campo

  • WallissonEntrou

    Meio-Campo

  • Chico Kim

    player

  • EduardoSaiuGolGol

    Meio-Campo

  • ShaylonEntrou

    Meio-Campo

  • Edson CariocaSaiu

    Atacante

  • Carlos EduardoEntrou

    Atacante

  • Bruno SantosSaiu

    Atacante

  • Zé RobertoEntrou

    Atacante

Botafogo BOT

  • Tite

    TECNICO

  • Gabriel Batista

    Goleiro

  • Vitinho

    Defesa

  • Lucas Monzón

    Defesa

  • Nahuel Ferraresi

    Defesa

  • Alex Telles

    Defesa

  • HuguinhoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • EdenilsonEntrou

    Meio-Campo

  • Cristian MedinaSaiu

    Meio-Campo

  • Kauan ToledoEntrou

    Atacante

  • Danilo

    Meio-Campo

  • Álvaro MontoroSaiu

    Meio-Campo

  • Hakim ZiyechEntrou

    Meio-Campo

  • Danilo PereiraSaiu

    Atacante

  • Júnior SantosEntrou

    Atacante

  • Arthur CabralSaiu

    Atacante

  • Lucas VillalbaEntrou

    Atacante

  • Felipe Fernandes de Lima (MG)

    ÁRBITRO

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

  • Alex dos Santos (SC)

    ASSISTENTE

Mirassol MIR
Botafogo BOT

GOLS

Gol Eduardo
Gol Eduardo
POSSE DE BOLA
47% 53%
10FINALIZAÇÕES6
6FINALIZAÇÕES CERTAS4
10FALTAS COMETIDAS7
10CRUZAMENTOS23
36PASSES ERRADOS32
17DESARMES18
3ESCANTEIOS4
0IMPEDIMENTOS1
0CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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