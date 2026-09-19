28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 19/09•17h
Minuto a Minuto: Mirassol X Botafogo - 19/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Maião! Mirassol tem boa atuação, vence o Botafogo e abre quatro pontos de distancia para zona de rebaixamento do Brasileirão.
48'
•
2ºTEMPO
Daniel Borges lança na área, Zé Roberto cabeceia e Gabriel Batista defende.
47'
•
2ºTEMPO
GABRIEL BATISTA! Daniel Borges avança pela direita, solta a pancada e o goleiro espalma a bola!
46'
•
2ºTEMPO
WALTER! Kauan Toledo desvia de carrinho dentro da área e o goleiro evita o gol!
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49!
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E tem a reestreia de Zé Roberto, para a saída de Bruno Santos.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança de Guanaes, que saca Igor Formiga e coloca Daniel Borges.
42'
•
2ºTEMPO
OPA! Kauan cai dentro da área, olha para o árbitro que manda o jogo seguir.
40'
•
2ºTEMPO
Feliz com o resultado, a torcida mandante grita o olé na troca de passes do time.
39'
•
2ºTEMPO
Faltas: Mirassol 8x5 Botafogo.
38'
•
2ºTEMPO
QUE ISSO? Carlos Eduardo recebe pela direita, força o cruzamento e a bola vai completamente torta para fora.
37'
•
2ºTEMPO
Zyiech tenta o drible perto da área e é desarmado por Walisson.
36'
•
2ºTEMPO
Willian Machado se aventura no ataque, bate da entrada da área e a bola fica nas mãos de Gabriel Batista.
34'
•
2ºTEMPO
Já o Botafogo faz o clássico contra o Vasco no Nilton Santos.t
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Mirassol visita o RB Bragantino.
32'
•
2ºTEMPO
Shaylon finaliza de longe e a bola pega na marcação.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E no Glorioso, Kauan Toledo está na vaga de Medina.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Denilson também entra em campo para a saída de Walisson.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Rafael Guanaes troca Edson Carioca por Carlos Eduardo.
28'
•
2ºTEMPO
As duas equipes preparam mudanças.
27'
•
2ºTEMPO
Júnior Santos rouba a bola de Machado, entra na área e o zagueiro volta para a recuperação.
26'
•
2ºTEMPO
Mirassol valoriza o resultado e troca passes.
25'
•
2ºTEMPO
Edson Carioca disputa com Monzon e ganha o lateral.
24'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Reinaldo dispara no contra-ataque, manda na área e Bruno Santos emenda de voleio para fora!
22'
•
2ºTEMPO
Em novo cruzamento de Villalba, a bola passa por toda área.
21'
•
2ºTEMPO
Villalba insiste no cruzamento e a defesa tira mais uma.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Autor de dois gols, Eduardo é substituído por Shaylon.
19'
•
2ºTEMPO
Ziyech tem a bola dentro da área, tenta encobrir Walter e o goleiro fecha o espaço.
18'
•
2ºTEMPO
Ziyech alça a bola na segunda trave, Danilo desvia e a bola vai para fora.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arthur Cabral deixa o campo para entrada de Villalba.
16'
•
2ºTEMPO
O cruzamento na área e Willian Machado tira para escanteio.
15'
•
2ºTEMPO
Mirassol mais recuado na etapa final, apostando no contra-ataque.
14'
•
2ºTEMPO
Edenilson força o passe para Medina e o argentino não alcança a bola.
12'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: Atlético-MG 1x1 Chapecoense.
11'
•
2ºTEMPO
O passe na direita para Igor Formiga, Gabriel Batista sai da área e tira a bola para lateral.
10'
•
2ºTEMPO
QUE JOGADA! Medina arranca para dentro da área, protege a bola da marcação e finaliza para defesa de Walter!
9'
•
2ºTEMPO
E o Botafogo faz o clássico contra o Vasco no Nilton Santos.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Mirassol visita o RB Bragantino.
7'
•
2ºTEMPO
Arthur Cabral retorna após ser atendido na beira do campo.
6'
•
2ºTEMPO
Willian Machado acerta o braço em Arthur Cabral, que fica sentindo.
5'
•
2ºTEMPO
A bola aérea de Alex Telles na área e a zaga corta pelo alto.
4'
•
2ºTEMPO
Danilo tem o chute dentro da área e Walter defende, mas a jogada é parada por impedimento na origem do lance.
3'
•
2ºTEMPO
Em seu primeiro lance, Ziyech finaliza em cima de Igor Formiga.
2'
•
2ºTEMPO
O Mirassol retorna com a mesma formação.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Huguinho é substituído por Edenílson.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ziyech para o lugar de Montoro.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança tripla de Tite no intervalo, primeiro ele troca Danilo Pereira por Júnior Santos.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
49'
•
1ºTEMPO
Com paciência, Denilson recomeça o jogo com Willian Machado.
48'
•
1ºTEMPO
O juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo.
47'
•
1ºTEMPO
Eduardo pouco comemora, ele é ex-jogador do Glorioso.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Edson Carioca recebe de Igor na ponta direita e cruza rasteiro, a bola toca na zaga carioca e fica limpa para Eduardo ampliar!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!
44'
•
1ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Botafogo sobe a marcação e tenta roubar a bola no campo de ataque.
42'
•
1ºTEMPO
A equipe da casa troca passes na defesa e a bola volta para o goleiro Walter.
41'
•
1ºTEMPO
Montoro procura espaço na entrada da área e acaba desarmado.
40'
•
1ºTEMPO
Danilo Pereira encontra Arthur Cabral pelo meio, pressionado o atacante toca na direita com Vitinho.
39'
•
1ºTEMPO
Denilson abre na direita, Bruno cruza rasteiro e a bola pega na marcação.
37'
•
1ºTEMPO
Arthur Cabral bate cruzado da esquerda da área e Walter defende com segurança!
36'
•
1ºTEMPO
Eduardo demora para fazer o passe no contra-ataque e perde a bola para Monzon.
35'
•
1ºTEMPO
Medina recebe o passe dentro da área e finaliza para fora.
34'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Huguinho.
33'
•
1ºTEMPO
Huguinho chega forte em Bruno Santos e faz a falta.
32'
•
1ºTEMPO
A vitória parcial mantém o Mirassol na mesma posição.
31'
•
1ºTEMPO
Brunos Santos erra o domínio na área e a bola fica com Gabriel.
30'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 1x1 Chapecoense.
29'
•
1ºTEMPO
O jogo é reiniciado.
28'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação.
26'
•
1ºTEMPO
Ttite conversa com a sua equipe técnica na beira do campo.
25'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Mirassol 3x1 Botafogo.
24'
•
1ºTEMPO
Eduardo recebe pela direita e chuta, a bola vai longe do gol!
23'
•
1ºTEMPO
A cobrança de escanteio não vai na área e vai direto para fora.
22'
•
1ºTEMPO
QUE DEFESA! Edson Carioca rouba a bola na entrada da área botafoguense, finaliza colocado e Gabriel Batista salva os visitantes!
20'
•
1ºTEMPO
Montoro tenta o arremate de fora da área e é bloqueado.
19'
•
1ºTEMPO
A bola longa de para Brunos Santos e novamente Ferraresi ganha.
18'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Mirassol 34% x 66% Botafogo.
17'
•
1ºTEMPO
Mirassol continua no campo ofensivo.
16'
•
1ºTEMPO
Festa da torcida do interior paulista, placar aberto no Maião.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Denilson faz o cruzamento para a direita da área e Igor Formiga cabeceia, Gabriel Batista defende parcial e no rebote Edson Carioca ajeita para Eduardo abrir o placar!
15'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!
14'
•
1ºTEMPO
Alex Telles busca Arthur Cabral na área, mas a bola vai nas mãos de Walter.
13'
•
1ºTEMPO
Arthur Cabral faz o arremate de canhota para defesa de Walter.
11'
•
1ºTEMPO
A inversão de Reinaldo para Igor na direita e Alex Telles tira para lateral.
10'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Vitinho trabalha pela direita e despeja a bola na área de canhota, Arthur Cabral cabeceia e a bola sai sobre o gol!
9'
•
1ºTEMPO
Reinaldo adianta demais pela esquerda e perde a bola para Vitinho.
8'
•
1ºTEMPO
A cobrança curta de Alex Telles facilita o corte de Neto Moura.
7'
•
1ºTEMPO
Montoro ganha o escanteio pela esquerda.
6'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 0x1 Chapecoense.
5'
•
1ºTEMPO
Alex Telles manda a bola da esquerda na área e João Victor corta.
4'
•
1ºTEMPO
No passe de Edson Carioca para Bruno Santos, Ferraresi ganha no alto e recua para Gabriel.
3'
•
1ºTEMPO
Medina procura por Danilo Pereira na área e no caminho Reinaldo faz a interceptação.
2'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca pressiona Alex Telles na ponta direita e comete a falta.
1'
•
1ºTEMPO
Felipe Fernandes de Lima é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no estádio Maião.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Do lado carioca, Tite tem o marroquino Ziyech como opção no banco.
PRÉ-JOGO
O técnico Rafael Guanaes tem o retorno do goleiro Walter, após a última partida com erros do reserva Alex Muralha.
PRÉ-JOGO
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.
PRÉ-JOGO
BOTAFOGO: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Chico Kim e Eduardo; Edson Carioca e Bruno Santos.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Botafogo ocupa a 11ª posição e está sete pontos distante do G6.
PRÉ-JOGO
O Mirassol vem de um empate contra o Vitória e tem a 15ª posição, fora da zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedores! Logo mais, às 17h siga as emoções de Mirassol x Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Rafael Guanaes
TECNICO
Walter
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
Daniel Borges
Defesa
João Victor
Defesa
Willian Machado
Defesa
Reinaldo
Defesa
Neto Moura
Meio-Campo
Denilson
Meio-Campo
Wallisson
Meio-Campo
Chico Kim
player
Eduardo
Meio-Campo
Shaylon
Meio-Campo
Edson Carioca
Atacante
Carlos Eduardo
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Zé Roberto
Atacante
Tite
TECNICO
Gabriel Batista
Goleiro
Vitinho
Defesa
Lucas Monzón
Defesa
Nahuel Ferraresi
Defesa
Alex Telles
Defesa
Huguinho
Meio-Campo
Edenilson
Meio-Campo
Cristian Medina
Meio-Campo
Kauan Toledo
Atacante
Danilo
Meio-Campo
Álvaro Montoro
Meio-Campo
Hakim Ziyech
Meio-Campo
Danilo Pereira
Atacante
Júnior Santos
Atacante
Arthur Cabral
Atacante
Lucas Villalba
Atacante
Felipe Fernandes de Lima (MG)
ÁRBITRO
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE
Alex dos Santos (SC)
ASSISTENTE