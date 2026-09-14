Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais Atlético-MG 0 × 0 Chapecoense 28ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Sábado, 19/09•16h Minuto a Minuto: Atlético-MG X Chapecoense - 19/09/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS CAM Eduardo DomínguezTECNICO CHA Rafael LacerdaTECNICO Raphael Claus (SP)ÁRBITRODanilo Ricardo Simon Manis (SP)ASSISTENTEMaira Mastella Moreira (RS)ASSISTENTE CAM CHA GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0