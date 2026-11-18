35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 18/11•20h
Minuto a Minuto: Remo X Chapecoense - 18/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eduardo Doma (Chapecoense).
45'
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2ºTEMPO
Fim de jogo em Belém. O Remo faz 2 a 0 ainda no primeiro tempo e respira para se manter na Série A.
45'
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2ºTEMPO
Giovanni Augusto tenta o lance pessoal e acaba desarmado.
45'
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2ºTEMPO
O jogo vai até os 49min neste segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Yago Pikachu tenta a conclusão e a bola sai fraca.
42'
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2ºTEMPO
O time da casa toca a bola e só espera o apito final.
40'
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2ºTEMPO
Em andamento, Corinthians 0 x 0 Botafogo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Gabriel Taliari, entra Yago Pikachu.
35'
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2ºTEMPO
Robert Santos avança bem pela direita, mas adianta demais a bola e perde o lance.
34'
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2ºTEMPO
Mais mexidas na Chapecoense.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Max Alves, entra Robert Conceicao.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Fernando, entra Mancha.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Taliari (Remo).
33'
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2ºTEMPO
Bola alçada na área e Eduardo Doma faz o corte.
32'
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2ºTEMPO
Encerrado, Coritiba 0 x 1 Santos.
30'
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2ºTEMPO
Em andamento Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras.
29'
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2ºTEMPO
Gabriel Werner faz firme defesa após conclusão de Zé Ivaldo.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Patrick, entra Vitor Bueno.
28'
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2ºTEMPO
Mexidas no time da casa..
27'
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2ºTEMPO
Com esta viória parcial , o Remo soma 32 pontos, ainda na zona do rebaixamento.
25'
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2ºTEMPO
Em andamento, Coritiba 0 x 1 Santos.
24'
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2ºTEMPO
Mais trocas na Chapecoense.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Bruno Tubarao, entra Rubens Ricoldi.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai David Antunes, entra M. Carvalho.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Galeano (Remo).
22'
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2ºTEMPO
Já em andamento, Corinthians 0 x 0 Botafogo.
20'
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2ºTEMPO
Patrick cruza na área e Gabriel Werner segura no alto mais uma.
19'
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2ºTEMPO
Em andamento Cruzeiro 0 x 0 Palmeiras.
18'
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2ºTEMPO
A Chapecoense começa a criar boas chances ofensivas.
16'
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2ºTEMPO
Arremate de Giovanni Augusto e Zé Welison faz corte providencial.
15'
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2ºTEMPO
Gabriel Werner fazz duas defesas após chute de Jajá e Marlon Lopes !!!!
12'
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2ºTEMPO
O Remo faz as primeiras trocas...
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Mayk, entra Marlon.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai David Braga, entra A. Galeano.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai L. Picco, entra Edson Fernando.
9'
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2ºTEMPO
Marcelo Rangel sai na pequena área e fica com a bola pelo alto.
8'
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2ºTEMPO
Em andamento, Coritiba 0 x 0 Santos.
7'
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2ºTEMPO
Max escorrega na hora do cruzamento e perde boa chance.
6'
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2ºTEMPO
Giovanni Augusto cruza na área e Everton manda para fora.
5'
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2ºTEMPO
Em andamento Cruzeiro 0 x 0 Palmeiras.
4'
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2ºTEMPO
Bola alçada na área e Gabriel Werner segura no alto sem problemas.
3'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para David Antunes (Chapecoense).
2'
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2ºTEMPO
Em andamento, Flamengo 2 x 1 Athletico-PR.
0'
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2ºTEMPO
Os times voltam sem trocas no intervalo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
O jogo vai até os 50min neste primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Em andamento Cruzeiro 0 x 0 Palmeiras.
45'
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1ºTEMPO
Em andamento, Flamengo 1 x 1 Athletico-PR.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Giovanni Augusto e Leonel Picco.
45'
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1ºTEMPO
Primeira troca na Chape.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Picco (Remo).
44'
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1ºTEMPO
Em andamento, Coritiba 0 x 0 Santos.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Giovanni Augusto (Chapecoense).
43'
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1ºTEMPO
Duplexe Tchamba faz o arremate de fora da área e bola sai com perigo.
42'
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1ºTEMPO
Em andamento, Flamengo 0 x 1 Athletico-PR.
41'
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1ºTEMPO
Marcelo Rangel defende arremate de Tulio Eduardo entrada da pequena área. Grande defesa do goleiro!!!!
40'
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1ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai D. Borrero, entra Everton.
39'
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1ºTEMPO
Em andamento, Cuzeiro 0 x 0 Palmeiras.
38'
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1ºTEMPO
NA TRAVE!!! Zé Ivaldo chuta de longe e carimba o travessão catarinense.
37'
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1ºTEMPO
Dylan Borrero sente contusão no posterior da coxa.
36'
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1ºTEMPO
David Braga recebe na área, conclui de cabeça e Gabriel Werner faz a defesa.
35'
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1ºTEMPO
O Remo domina a partida com tranquilidade e não sofre pressão do adversário.
34'
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1ºTEMPO
Arremate de Tulio Eduardo para boa defesa de Marcelo Rangel.
31'
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1ºTEMPO
Giovanni Augusto cobra escanteio e David Braga tira o perigo da área.
30'
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1ºTEMPO
Intervalo, Coritiba 0 x 0 Santos.
29'
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1ºTEMPO
Giovanni Augusto tenta dominar e Zé Welison faz o desarme.
27'
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1ºTEMPO
Camilo faz o arremate e manda em cima da zaga.
25'
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1ºTEMPO
Mesmo com a vitória parcial, o Remo segue na zona da degola.
21'
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1ºTEMPO
GOOOLL DO REMO!!!! Patrick cobra com categoria e amplia no Mangueirão.
20'
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1ºTEMPO
O árbitro aponta pênalti, Fernando tocou a mão na bola dentro da área.
20'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Remo! Patrick converte.
19'
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1ºTEMPO
Jogo parado para análise do VAR. Possível pènalti para o Remo.
18'
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1ºTEMPO
Max chega na linha de fundo pela direita e cruza, a zaga do Remo corta.
16'
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1ºTEMPO
Em andamento, Coritiba 0 x 0 Santos.
15'
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1ºTEMPO
Dylan Borrero receba na área, domina e ajeita para chutar, a bola vai pela linha de fundo.
14'
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1ºTEMPO
Giovanni Augusto cruza na área e Dylan Borrero perde a bola ao tentar a conclusão.
11'
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1ºTEMPO
Mayk sai tocando a bola e leva o Remo ao ataque.
10'
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1ºTEMPO
Gabriel Taliari tenta a jogada pessoal e perde para Zé Welison.
8'
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1ºTEMPO
Gabriel Taliari faz a conclusão de bicicleta Gabriel Werner faz a defesa.
7'
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1ºTEMPO
Em andamento, Coritiba 0 x 0 Santos.
6'
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1ºTEMPO
Arremate de Tulio Eduardo para defesa de Marcelo Rangel.
5'
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1ºTEMPO
O time da casa começa com muita intensidade no primeiro tempo.
3'
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1ºTEMPO
GOOOLL DO REMO!!!! Boa trama do Remo entre Jajá e Patrick , que recebe e conclui para abrir o placar.
3'
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1ºTEMPO
Gol do Remo! Jaja marca. Assistência de Patrick.
2'
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1ºTEMPO
Bruno Tubarão tenta o avanço na frente e perde o lance.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Remo x Chapecoense!
PRÉ-JOGO
Os dois times fazem campanha muito fraca e vão estar na Série B em 2027.
PRÉ-JOGO
Boa noite torcedor, em instantes vamos acompanhar mais um jogo da Série A do Brasileiro 2026.
Alex Gomes Stefano
ÁRBITRO