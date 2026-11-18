35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 18/11•21h30
Minuto a Minuto: Grêmio X Bahia - 18/11/2026
41'
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1ºTEMPO
Marlon cobra escanteio aberto e Balbuena testa sem perigo por cima do gol.
40'
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1ºTEMPO
Amuzu recebe de Braithwaite na entrada da área, cruza rasteiro com desvio e ela sai. Escanteio.
39'
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1ºTEMPO
Marlon cruza para ninguém da quina da área pela esquerda e Nestor tira o perigo.
38'
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1ºTEMPO
Amuzu recebe na ponta esquerda, e na sua característica parte pra cima dos zagueiros e tem o arremate travado por Marcos Victor.
37'
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1ºTEMPO
Ronaldo sai errado pelo meio e a bola fica com Noriega, o peruano aciona Pavon entro da área e o argentino chuta em cima de Kanu.
36'
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1ºTEMPO
Pavon cobra escanteio fechado, Wallace e Balbuena tentam cabecear e ninguém consegue concluir em gol.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Joao Pedro (Grêmio).
35'
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1ºTEMPO
João Pedro tromba com Erick na entrada da área, os dois ficam caídos e o lateral gremista leva o amarelo.
34'
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1ºTEMPO
Mais um escanteio é cobrado na área, a bola fica pererecando dentro da área e Braithwaite chuta em cima do companheiro de equipe Wallace!
33'
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1ºTEMPO
Pavon cobra escanteio da esquerda no 1º pau e Erick cabeceia para trás. É novo escanteio.
32'
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1ºTEMPO
POR CIMA!!! Jean Lucas faz jogada individual pela direita e cruza, Pulga chega na frente da zaga e de primeira manda para fora!
31'
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1ºTEMPO
No banco de reservas, Calos Vinícius já faz gelo na coxa direita.
30'
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1ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Corinthians 1x0 Botafogo. Kaio César.
29'
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1ºTEMPO
E não deu para Carlos Vinícius. Ele sai para a entrada de Braithwaite.
28'
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1ºTEMPO
E parece que Carlos Vinícius não tem condições de jogo.
28'
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1ºTEMPO
Substituição no Grêmio: sai Carlos Vinicius, entra M. Braithwaite.
26'
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1ºTEMPO
Braithwaite vai para o aquecimento.
25'
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1ºTEMPO
Noriega recua na fogueira para Weverton dentro da área e o goleirão é obrigado a dar um chutão para frente.
24'
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1ºTEMPO
Falta é cobrada na área por Marlon e a bola para de graça nas mãos de Ronaldo.
24'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kanu (Bahia).
23'
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1ºTEMPO
Dodi passa por Kanu, que não acha a bola, faz a falta e recebe o 1º amarelo da partida.
22'
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1ºTEMPO
A torcida gremista gosta do que vê e incentiva o time na lotada Arena do Grêmio.
21'
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1ºTEMPO
RONALDO!!! Pavon recebe de João Pedro e manda na entrada da área, Amuzu chuta de primeira no canto direito e o goleiro vai buscar!!!
20'
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1ºTEMPO
João Pedro vê Carlos Vinícius dentro da área, cruza e o atacante erra o tempo de bola para cabecear.
19'
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1ºTEMPO
Grêmio parte em contra ataque com Carlos Vinícius, o atacante serve Amuzu e a zaga do Bahia se recompõe para fazer o corte.
18'
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1ºTEMPO
Nestor recebe bola aberta na ponta esquerda, cruza em cima de Balbuena e ganha apenas a lateral.
17'
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1ºTEMPO
Lateral cobrado, Didi manda na área e Pavon se estiva todo, mas não alcança de cabeça.
16'
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1ºTEMPO
Marcos Victor demora para repor a bola em jogo no lateral e a reversão é marcada.
15'
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1ºTEMPO
Grêmio troca passes na defesa e o Bahia sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.
14'
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1ºTEMPO
Bahia mantém a posse da bola e o Grêmio se fecha para partir nos contra ataques.
13'
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1ºTEMPO
Erick conduz pelo meio e Carlos Vinícius faz a carga por trás. Falta.
12'
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1ºTEMPO
Jean Lucas deixa a bola escapar na entrada da área e Wallace estica a perna para desarmar.
11'
•
1ºTEMPO
Bahia mantém a posse da bola no ataque, mas não acha espaços para penetrar na área gremista.
10'
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1ºTEMPO
Rogério Ceni já fica de um lado para o outro na área técnica dando instruções aos seus comandados.
9'
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1ºTEMPO
Jean Lucas bate a falta e a bola explode na barreira.
8'
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1ºTEMPO
Amuzu parte em contra ataque rápido pela esquerda e tona falta de Pulga por trás.
7'
•
1ºTEMPO
Gustavo Martins sai errado, Erick aciona Jean Lucas, que novamente tem o chute travado pela zaga gaúcha.
6'
•
1ºTEMPO
Nestor aciona Acevedo dentro da área, mas desequilibrado, o uruguaio não consegue finalizar em gol.
5'
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1ºTEMPO
Jean Lucas faz boa jogada individual pelo meio e tem o chute travado na entrada da área.
4'
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1ºTEMPO
Muitos passes errados neste início. Jogo continua no círculo central.
3'
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1ºTEMPO
Grêmio e Bahia se estudam e o jogo fica concentrado no meio de campo.
2'
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1ºTEMPO
Pavon é acionado na ponta direita e o lateral é flagrado em impedimento.
1'
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1ºTEMPO
Arena do Grêmio está lotada! A torcida faz uma linda festa!
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Grêmio x Bahia!
PRÉ-JOGO
Grêmio vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas listradas e azul e preto, calções pretos e meiões brancos. Bahia por sua vez veste camisas e calções brancos e meiões vermelhos.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo, juntamente com o quarteto de arbitragem, e ficam perfiladas para a execução do hino nacional!
PRÉ-JOGO
O dono do apito é Davi de Oliveira Lacerda, que já atuou em vários jogos neste Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Se vencer hoje, o Bahia pode roubar a quinta posição do Athletico e ficar um ponto atrás do Fluminense, última equipe que iria direto para a fase de grupos da Libertadores.
PRÉ-JOGO
Para o Grêmio sair do Z-4, precisa vencer e torcer por tropeços de Corinthians, Inter e Vitória. Entre todos esses quatro times, a diferença é de apenas um ponto.
PRÉ-JOGO
A noite é agradável em Porto Alegre. Os termômetros marcam 26 graus.
PRÉ-JOGO
Bahia é o sexto na tabela, com 53 pontos somados. Na última rodada, o time visitou o Cruzeiro e perdeu no Mineirão por 3 a 2.
PRÉ-JOGO
Com 37 pontos somados, o Grêmio é o 18º na tabela. Na rodada passada, a equipe foi até o Maracanã e perdeu por 3 a 1 para o Flamengo.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na 35º rodada do Brasileirão! Grêmio recebe o Bahia em Porto Alegre!
Renato Gaúcho
TECNICO
Rogério Ceni
TECNICO
Davi de Oliveira Lacerda
ÁRBITRO