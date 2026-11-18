35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 18/11•20h30
Minuto a Minuto: Flamengo X Athletico-PR - 18/11/2026
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai J. Carrascal, entra S. Niguez.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai G. de Arrascaeta, entra Bruno Henrique.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Athletico-PR: sai B. Zapelli, entra Leozinho.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Athletico-PR: sai J. Portilla, entra Diogo Riquelme.
34'
•
2ºTEMPO
Mudanças nas duas equipes colocam sangue novo em campo.
33'
•
2ºTEMPO
OLHA A VIRADA! Cruzeiro faz 2x1 e vira o jogo diante do Palmeiras. Flamenguistas vão à loucura nas arquibancadas do Maracanã.
32'
•
2ºTEMPO
Amarelo pra Mendoza por agarrar Plata no meio de campo.
31'
•
2ºTEMPO
RESULTADO PARCIAL! Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras. Torcida do Flamengo se anima demais com o gol mineiro.
31'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Mendoza (Athletico-PR).
30'
•
2ºTEMPO
Bruno Zapelli cobra escanteio da esquerda, Gilberto desvia de cabeça e joga pra fora.
29'
•
2ºTEMPO
ROOOSSI! Lucas Esquivel cobra a falta colocadinha. Rossi voa no ângulo direito e espalma pra escanteio.
28'
•
2ºTEMPO
Gonzalo Plata derruba Esquivel na entrada da área flamenguista. Falta e boa oportunidade para o Furacão na bola parada.
27'
•
2ºTEMPO
Lucas Esquivel manda uma pancada de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
26'
•
2ºTEMPO
Jorge Rivaldo tenta puxar contra ataque pelo meio de campo. Ayrton Lucas para a jogada e comete a falta.
25'
•
2ºTEMPO
Gonzalo Plata briga dentro da área adversária, bola bate e rebate e toca no seu braço. Falta.
24'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Flamengo, buscando alguma brecha na defesa visitante.
23'
•
2ºTEMPO
Samuel Lino e Alex Sandro vão descansar. Plata e Ayrton Lucas em campo.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai Alex Sandro, entra Ayrton Lucas.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai Samuel Lino, entra G. Plata.
22'
•
2ºTEMPO
Jorge Carrascal carrega pela ala direita de campo e sofre falta de Mendoza.
21'
•
2ºTEMPO
Torcida carioca sente o momento tenso do jogo e aumenta o volume nas arquibancadas.
20'
•
2ºTEMPO
Na tentativa de renovar o fôlego do time, Flamengo também prepara mexidas.
19'
•
2ºTEMPO
Kerwin Vargas, autor de um gol antológico no primeiro tempo, é substituído. Jorge Rivaldo vem no seu lugar.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Athletico-PR: sai K. A. Calderon Vargas, entra Jorge Rivaldo.
18'
•
2ºTEMPO
Gilberto arranca pela direita de ataque e tenta passe para o meio. Errado. Bola com o Flamengo.
17'
•
2ºTEMPO
Se o Flamengo não resolver atacar com mais efetividade, tentando matar o jogo, correrá o risco de sofrer o empate. Furacão melhora muito no jogo.
16'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Kerwin Vargas é lançado no comando de ataque, livre. Ele carrega, entra na área carioca e manda pra rede. Bandeira aponta impedimento no lance, VAR confirma e gol é anulado.
15'
•
2ºTEMPO
Léo Pereira agarra e derruba Kerwin Vargas no meio de campo. Falta e amarelo pra ele. Mais um que desfalcará o Flamengo na próxima rodada.
14'
•
2ºTEMPO
Athletico-PR, por sua vez, também se lança ao campo ofensivo, mas falta criatividade no último terço de campo.
14'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Leo Pereira (Flamengo).
13'
•
2ºTEMPO
Flamengo tenta chegar ao ataque com tranquilidade, sem se arriscar.
12'
•
2ºTEMPO
Postura athleticana é diferente, mas jogo fica muito embolado pelo meio de campo.
11'
•
2ºTEMPO
Agora quem cruza pela esquerda de ataque é Léo Pereira. Mendoza desvia e cede escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Alex Sandro pela esquerda de ataque. Aguirre afasta pelo alto.
9'
•
2ºTEMPO
Bola pra Vargas na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
8'
•
2ºTEMPO
Começa a se arriscar mais a equipe visitante, partindo para o ataque.
7'
•
2ºTEMPO
Kerwin Vargas domina no meio de campo e é derrubado por Léo Ortiz. Falta assinalada.
6'
•
2ºTEMPO
Furacão resolve jogar de vez.
5'
•
2ºTEMPO
Jádson vai ao fundo pela direita de ataque, demora demais pra cruzar e acaba desarmado por Alex Sandro.
4'
•
2ºTEMPO
Athletico-PR aparentemente melhor ajustado em campo nesse início de etapa complementar.
3'
•
2ºTEMPO
Com a vitória parcial do Palmeiras, Flamengo não pode pensar em outro resultado a não ser na vitória. Título é disputado entre as duas equipes.
2'
•
2ºTEMPO
RESULTADO DA RODADA! Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem mexidas.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Com mais de 70% de posse de bola, Flamengo controla totalmente a partida.
45'
•
1ºTEMPO
Apostar somente em contra ataques não dá certo para o Athletico-PR até aqui. Equipe precisará rever sua estratégia no intervalo.
45'
•
1ºTEMPO
Furacão não sobe suas linhas e permanece inteiro no campo de defesa.
45'
•
1ºTEMPO
Carrascal cobra falta pela direita de ataque, direto para a área adversária. Defesa afasta o perigo pelo alto.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR rifa a bola quando tem a posse. Falta criatividade no meio de campo.
43'
•
1ºTEMPO
Com experiência e calma, Flamengo não se expõe e mantém a posse de bola no campo ofensivo.
42'
•
1ºTEMPO
Jorge Carrascal entra costurando na área visitante pela direita e bate de canhota. Em cima do marcador.
41'
•
1ºTEMPO
Bola lançada pra Gilberto na direita de ataque. Rossi faz boa leitura da jogada e fica com ela.
40'
•
1ºTEMPO
Juan Portilla domina mal no meio de campo e perde tentativa de ataque do Furacão. Bola novamente com o Flamengo.
39'
•
1ºTEMPO
Flamengo pressiona, buscando o terceiro pra jogar com ainda mais tranquilidade.
38'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR tem muita dificuldade na saída de jogo.
37'
•
1ºTEMPO
Agora quem chuta é Pulgar. Mycael espalma pra frente e zaga joga pra escanteio.
36'
•
1ºTEMPO
Alex Sandro pega sobra e chuta forte de dentro da área paranaense. Bola explode em Pedro.
35'
•
1ºTEMPO
Depois de muito tempo, Furacão consegue trabalhar a bola no meio de campo, mas erra transição.
34'
•
1ºTEMPO
Bola pra Samuel Lino na direita de ataque. Forte demais. Ela se perde pela linha de fundo.
33'
•
1ºTEMPO
Ainda com a bola o time mandante, que não força demais, mas não também não é apertado pela marcação adversária.
32'
•
1ºTEMPO
Alex Sandro vai ao fundo pela esquerda de ataque e é desarmado por Gilberto, ficando com o arremesso lateral.
31'
•
1ºTEMPO
Se mantém com a bola o Flamengo. Athletico-PR não muda sua postura, permanecendo fechado na defesa.
30'
•
1ºTEMPO
Agora com mais tranquilidade, Flamengo troca passes no meio de campo.
29'
•
1ºTEMPO
Pulgar recebe cartão amarelo e está fora da próxima partida decisiva.
28'
•
1ºTEMPO
Festa da torcida carioca, que canta feliz da vida nas arquibancadas.
28'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Pulgar (Flamengo).
27'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! JORGINHO! Batida com categoria, no canto direito de Mycael, que salta para o lado oposto e nem sai na foto. Virada do Mengão.
27'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Flamengo! Jorginho converte.
26'
•
1ºTEMPO
Muito debate e nada de cobrança até agora. Jorginho na bola.
25'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Pedro é puxado pela camisa por Aguirre dentro da área paranaense. Juizão aponta a marca da cal, sem nenhuma dúvida.
24'
•
1ºTEMPO
Léo Ortiz lança do meio de campo em direção ao ataque. Pra ninguém. Mycael fica com ela.
24'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para G. Benavidez (Athletico-PR).
23'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino chuta de fora da área. Sem força, bola bate na marcação.
22'
•
1ºTEMPO
O próprio uruguaio cobra a falta, lançando para a área adversária. Forte demais. Tiro de meta pra Mycael cobrar.
21'
•
1ºTEMPO
De Arrascaeta é derrubado no meio de campo. Falta marcada.
20'
•
1ºTEMPO
Marcação carioca é alta e dificulta as coisas para os visitantes.
19'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR tenta esfriar o jogo e prende a bola no meio de campo.
18'
•
1ºTEMPO
Agora na base da empolgação, Flamengo parte para a virada, em ritmo acelerado.
17'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! CARRASCAL! Bola alçada pra área do Furacão por Pulgar na direita. Vargas arruma de cabeça e Carrascal emenda um lindo chute de primeira. Empata o Mengão.
17'
•
1ºTEMPO
Gol do Flamengo! J. Carrascal marca. Assistência de G. Varela.
16'
•
1ºTEMPO
Após o gol dos adversários, torcida flamenguista aumenta o volume, confiando no seu time.
15'
•
1ºTEMPO
Sem cerimônia alguma, paranaenses se mantém na sua estratégia defensiva.
14'
•
1ºTEMPO
Mengão parte para o abafa, mas acaba cedendo espaços.
13'
•
1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Resposta rápida do Flamengo. Samuel Lino entra na área pela esquerda e manda uma paulada. Bola explode no travessão de Mycael.
12'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques. Esse é o plano e dá certo até aqui.
11'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! VARGAS! E que golaço. Um chute de antes do meio de campo, encobrindo Rossi. Furacão na frente.
11'
•
1ºTEMPO
Gol do Athletico-PR! Kerwin Vargas marca. Assistência de Bruno Zapelli.
10'
•
1ºTEMPO
Busca espaços no ataque o Flamengo, tentando abrir a defesa adversária.
9'
•
1ºTEMPO
Erick Pulgar chuta de fora da área. Mycael agarra com tranquilidade no meio do gol.
8'
•
1ºTEMPO
De Arrascaeta cruza pela direita de ataque. Aguirre afasta parcialmente, mas bola volta com o ataque mandante.
7'
•
1ºTEMPO
Carrascal invade a área paranaense pela direita, disputa com Mendoza e descola um escanteio.
6'
•
1ºTEMPO
Torcida carioca não para de cantar, empurrando sua equipe.
5'
•
1ºTEMPO
Alex Sandro vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Benavídez afasta de cabeça.
4'
•
1ºTEMPO
Roda a bola pela faixa central de campo o time do Flamengo.
3'
•
1ºTEMPO
Lucas Esquivel avança e tenta a batida de fora da área. Bola explode na marcação.
2'
•
1ºTEMPO
Varela, Carrascal e Pedro tentam triangulação pela direita de ataque. Defesa visitante intercepta e fica com a posse.
1'
•
1ºTEMPO
O Flamengo joga de camisas e meiões listrados em preto e vermelho e calções brancos. O Athletico-PR vem a campo de camisas e meiões brancos e calções pretos.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Flamengo x Athletico-PR!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).
PRÉ-JOGO
Athletico-PR definido por Odair Hellmann: Mycael; Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Felipinho e Portilla; Zapelli, Mendoza e Vargas.
PRÉ-JOGO
Flamengo escalado por Leonardo Jardim: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de De la Cruz e Valencia, que estavam com suas seleções. Os visitantes não contarão com Claudinho e Luiz Gustavo, entregues ao departamento médico. Dantas e Viveros, suspensos, Arthur Dias, com a seleção brasileira, e Terán, por questões contratuais, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paranaense, a briga é por uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Depois de três derrotas e um empate nas últimas quatro rodadas, voltar a vencer é fundamental para as ambições da equipe, mesmo jogando fora de casa e contra um forte adversário, que briga pelo título.
PRÉ-JOGO
Os cariocas brigam pelo caneco com o Palmeiras, que será seu adversário na próxima rodada e está três pontos atrás na tabela. A equipe quer aproveitar o fator casa pra manter a vantagem na ponta, contando com o apoio massivo dos seus torcedores. Já são cinco vitórias consecutivas na competição e o ritmo não pode cair nesse momento derradeiro.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Mengão recebeu o Grêmio e ganhou por 3x1. O Furacão jogou em casa contra o Vasco e levou a pior, perdendo por 3x1.
PRÉ-JOGO
O Flamengo ocupa a 1ª colocação na tabela, com 76 pontos conquistados, enquanto o Athletico-PR está na 5ª posição, com 54 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 88 partidas entre as equipes. O Flamengo venceu 38, o Athletico-PR levou a melhor em 30 oportunidades, além de 20 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Flamengo e Athletico-PR, jogo válido pela 35ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h30min.
Rafael Rodrigo Klein
ÁRBITRO