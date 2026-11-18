35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 18/11•20h30
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Palmeiras - 18/11/2026
36'
•
2ºTEMPO
Flaco López recebe na ponta direita, abre para canhota na frente de Vina e chuta fraco para defesa de Otávio.
35'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Corinthians 2x0 Botafogo.
34'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge cruza da direita e Carlos Miguel espalma.
33'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro vira o jogo nas bolas paradas e incendeia o Mineirão.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! William bate escanteio da esquerda fechado, Khellven raspa de cabeça para trás e faz contra!
32'
•
2ºTEMPO
Gol contra! Khellven (Palmeiras) marca contra.
31'
•
2ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Saída do Cruzeiro pelo meio após erro de Barboza, Neiser finaliza rasante de fora e dá trabalho ao goleiro.
30'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro acha o gol em bela cobrança de falta de Matheus Pereira. Uma bomba!
29'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Matheus Pereira cobra falta da meia central com força, ela pega no ângulo da trave e morre lá dentro!
29'
•
2ºTEMPO
Gol do Cruzeiro! Matheus Pereira marca.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Palmeiras: sai Vitor Roque, entra J. Arias.
28'
•
2ºTEMPO
Arias em campo pelo Palmeiras.
27'
•
2ºTEMPO
William cruza da ala direita e Benedetti corta de cabeça.
26'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira bate forte de canhota de fora da área e manda por cima.
25'
•
2ºTEMPO
Jogo segue morno neste segundo tempo.
24'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Corinthians 1x0 Botafogo.
23'
•
2ºTEMPO
William cruza da ponta direita por baixo e Benedetti rebate.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai G. Rojas, entra M. Vina.
22'
•
2ºTEMPO
Andreas cobra falta da lateral direita de longe alçando na área e Flaco cabeceia por cima.
21'
•
2ºTEMPO
Viña se prepara para entrar.
20'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Matheus Pereira cobra falta da ala direita com muita curva e assusta o goleiro Carlos Miguel.
19'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Cruzeiro visita a Chapecoense, já o Palmeiras recebe o Flamengo.
17'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro já tem vaga na próxima Libertadores, mas ainda sem garantir a fase de grupos direta.
17'
•
2ºTEMPO
Gerson pisa por trás no tornozelo de Flaco e recebe amarelo.
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gerson (Cruzeiro).
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Palmeiras: sai R. Sosa, entra J. Lopez.
14'
•
2ºTEMPO
Mexida no ataque do Palmeiras...
14'
•
2ºTEMPO
FRACO! Andreas cruza da esquerda para o lado direito da área, Barboza ajeita de cabeça e Fuchs testa nos braços de Otávio.
14'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Vitor Roque (Palmeiras).
13'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque acelera a jogada pela lateral esquerda do ataque, chega no fundo e cruza com desvio de Fabrício Bruno.
12'
•
2ºTEMPO
Fabrício Bruno experimenta chute forte de longe e carimba Benedetti.
11'
•
2ºTEMPO
ASSIM NÃO! Neiser pega errado na bola ao tentar o cruzamento da linha de fundo pela direita e manda para fora.
10'
•
2ºTEMPO
Arthur teta cruzamento da ponta esquerda e carimba William.
9'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai Marquinhos, entra N. Villarreal.
9'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai Ze Lucas, entra Matheus Henrique.
8'
•
2ºTEMPO
Mudanças no Cruzeiro...
8'
•
2ºTEMPO
Andreas tenta enfiada no contra-ataque pelo meio mas joga nas costas de Sosa.
7'
•
2ºTEMPO
Villalba acerta o bote pela esquerda da defesa, chuta nas pernas de Andreas e ganha arremesso.
6'
•
2ºTEMPO
Marquinhos recebe passe vertical de Matheus Pereira, domina pressionado e Barboza consegue o desvio desarmando.
5'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Cruzeiro.
4'
•
2ºTEMPO
Encerrado: Coritiba 0x1 Santos.
3'
•
2ºTEMPO
Sem alterações no intervalo.
2'
•
2ºTEMPO
Festa alviverde no Mineirão; gol de Sosa com apenas 17 segundos.
1'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Sosa recebe lançamento de Lucas Evangelista nas costas da defesa, acelera para dentro da área e finaliza rasteiro para abrir o placar!
1'
•
2ºTEMPO
Gol do Palmeiras! R. Sosa marca. Assistência de Lucas Evangelista.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Três de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Estava pendurado o camisa 19 do Cruzeiro.
45'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge impede reposição de Carlos Miguel e fica amarelado.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kaio Jorge (Cruzeiro).
44'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Coritiba 0x0 Santos.
43'
•
1ºTEMPO
Primeiro tempo de poucas emoções até aqui.
42'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Cruzeiro 6x3 Palmeiras.
41'
•
1ºTEMPO
William bate escanteio da esquerda e a defesa do Palmeiras afasta.
40'
•
1ºTEMPO
Zé Lucas recebe atendimento médico e está de pé.
39'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Sosa (Palmeiras).
38'
•
1ºTEMPO
Sosa fica pendurado por falta em Zé Lucas no ataque.
37'
•
1ºTEMPO
Daronco adverte verbalmente o técnico do Cruzeiro.
36'
•
1ºTEMPO
Sosa domina de costas na intermediária de ataque e sofre falta de Zé Lucas. Muita reclamação de Artur Jorge.
35'
•
1ºTEMPO
UUHH! Andreas recebe de Khellven na direita, cruza forte por baixo e Vitor Roque não alcança de carrinho.
35'
•
1ºTEMPO
Com os resultados de momento o Flamengo vai abrindo cinco pontos de vantagem para o Palmeiras.
34'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira cobra escanteio da direita fechadinho e Arthur corta na primeira trave.
33'
•
1ºTEMPO
William bate falta da ponta esquerda direto para o gol e manda por cima.
32'
•
1ºTEMPO
O zagueiro estava pendurado e desfalcará o Palmeiras na próxima rodada.
32'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Barboza (Palmeiras).
31'
•
1ºTEMPO
Pinta cartão para Barboza por falta em Marquinhos.
30'
•
1ºTEMPO
TORTO! Marlon Freitas recebe bela enfiada de Arthur pela esquerda da área, domina girando e chuta sem perigo.
29'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Marquinhos na ponta direita e Barboza corta por cima.
28'
•
1ºTEMPO
Villalba protege a bola na lateral do meio campo e sofre falta na carga de Andreas.
27'
•
1ºTEMPO
Torcedor palmeirense comparece em bom número no setor dos visitantes.
26'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge recebe de Matheus Pereira pela esquerda da área, finaliza de canhota torto e erra o alvo.
26'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 2x1 Athletico-PR.
25'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge cai perto do bico da área pela direita e fica pedindo falta de Barboza. Nada.
24'
•
1ºTEMPO
Gerson domina com liberdade na meia central, bate forte por baixo e Carlos Miguel defende.
23'
•
1ºTEMPO
Toque de braço de Gerson no meio campo após passe de Marlon Freitas.
22'
•
1ºTEMPO
UUHH! Arthur tabela com Vitor Roque pela esquerda, cruza rasante por baixo, ela passa na frente do gol e sai.
21'
•
1ºTEMPO
Sosa domina pressionado perto do meio campo, passa entre dois e sofre falta de Villalba.
20'
•
1ºTEMPO
Arthur sai jogando com categoria para cima de William e sofre falta.
19'
•
1ºTEMPO
Gerson tenta jogada na ponta esquerda, mas Bruno Fuchs aparece para dar um bico de lado.
18'
•
1ºTEMPO
CAARLOS MIGUEL! Marquinhos bate escanteio da direita por baixo no meio da área, Kaio Jorge finaliza sem muita força por baixo e o goleiro vai buscar no cantinho.
17'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 1x1 Athletico-PR.
16'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! William bate falta da linha de fundo direto para o gol e o goleiro desvia junto ao travessão.
15'
•
1ºTEMPO
Rojas corta Khellven duas vezes no fundo e sofre falta no tranco de jogo.
14'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro toca de lado perto do meio campo.
13'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge recebe de Matheus Pereira na frente da área, finaliza torto e manda sem perigo.
12'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 0x1 Athletico-PR.
11'
•
1ºTEMPO
Rojas sai pela lateral esquerda defensiva, força bola no ataque e deixa limpa com Barboza.
10'
•
1ºTEMPO
Arthur recebe de Vitor Roque na ponta esquerda, cruza por baio e carimba William.
9'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Cruzeiro faz barulho.
8'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge busca jogo na intermediária mas não domina. Barboza afasta.
7'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Vitor Roque escapa pelo meio do campo defensivo em velocidade e aciona Khellven na frente. O lateral finaliza da entrada da área e manda à direita.
6'
•
1ºTEMPO
Palmeiras postado buscando o jogo vertical. Cruzeiro tenta trabalhar.
5'
•
1ºTEMPO
Khellven estica passe para Vitor Roque no fundo da área pela direita, o camisa 9 chega batendo pressionado e manda para fora.
4'
•
1ºTEMPO
Rojas cruza forte da linha de fundo pela esquerda e manda para fora.
3'
•
1ºTEMPO
PRECISO! Erro de Zé Lucas no passe voltando, Vitor Roque tenta abrir para destra no meio da área e acaba desarmado por Fabrício Bruno.
3'
•
1ºTEMPO
Marquinhos tenta o tapa na frente pela ala direita do ataque, mas Arthur corta.
2'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Remo 2x0 Chapecoense.
1'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro veste azul e branco, Palmeiras de branco e verde.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Cruzeiro x Palmeiras!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
CASA CHEIA! Expectativa de cerca de 50 mil torcedores no Mineirão.
PRÉ-JOGO
O Verdão soma uma invencibilidade de 11 jogos no Brasileirão (sete vitórias e quatro empates).
PRÉ-JOGO
A Raposa vem de quatro vitórias seguidas no campeonato.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Anderson Daronco (RS).
PRÉ-JOGO
No primeiro turno as equipes se enfrentaram em Barueri e ficaram no empate por 1x1.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras é o vice-líder com 73 pontos e ainda busca o título do Brasileirão.
PRÉ-JOGO
O Cruzeiro é o terceiro colocado com 60 pontos e pode assegurar vaga na fase de grupos da Libertadores se vencer e torcer por tropeços de Bahia e Athletico.
PRÉ-JOGO
Os termômetros marcam 23°C em Belo Horizonte.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Reta final da temporada com o Cruzeiro recebendo o Palmeiras pela 35ª rodada do Brasileirão.
Artur Jorge
TECNICO
Abel Ferreira
TECNICO
Anderson Daronco
ÁRBITRO