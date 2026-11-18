35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 18/11•19h30
Minuto a Minuto: Coritiba X Santos - 18/11/2026
9'
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1ºTEMPO
Com a companhia de Arthur, Pedro Rocha crua todo torto e a bola para nas mãos de Diógenes.
8'
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1ºTEMPO
Josué toca de letra para Pedro Rocha, que tenta driblar e é desarmado por João Alencar.
7'
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1ºTEMPO
Bruno Melo recebe na entrada da área, estica um pouco a mais e Arão desarma com um chutão.
6'
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1ºTEMPO
Cebolinha cruza na área da esquerda, a bola fica com Rodinei do outro lado gramado e o lateral cruza nas mãos de Pedro Rangel.
5'
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1ºTEMPO
Santos troca passes em seu campo de defesa.
4'
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1ºTEMPO
Jacy lança para ninguém no comando de ataque e a bola fica limpa na zaga santista.
3'
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1ºTEMPO
Bruno Melo protege a bola de Neymar e recebe falta do craque na sequência do lance.
2'
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1ºTEMPO
Muito perde ganha neste início de jogo.
1'
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1ºTEMPO
Neymar dá caneta no meio de campo e já leva a falta.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Coritiba x Santos!
PRÉ-JOGO
Coxa vem a campo todo de branco. Santos aparece com camisas listradas em preto e branco, calções e meiões pretos.
PRÉ-JOGO
As duas equipes vão entrando em campo e estão perfiladas para a execução do hino nacional!
PRÉ-JOGO
O dono do apito é o experiente Bráulio da Silva Machado.
PRÉ-JOGO
Sem Veríssimo e João Ananias lesionados, Cuca não terá nenhum zagueiro no banco de reservas para o jogo de logo mais.
PRÉ-JOGO
Pedro Rangel será o goleiro do Coritiba hoje. Morisco, titular da equipe, não chegou a tempo da viagem de Singapura e desfalca o time.
PRÉ-JOGO
No 1º turno, as equipes se enfrentaram na Neo Química Arena com mando santista e o Coxa venceu por 3 a 0.
PRÉ-JOGO
Santos por sua vez é o nono na tabela e somou 47 pontos. Na última rodada, a equipe foi até Bragança Paulista e perdeu por 2 a 1 para o Bragantino.
PRÉ-JOGO
Com 42 pontos conquistados, o Coritiba é o 13º colocado. Na rodada passada, o time foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0 no Beira Rio.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 35ª rodada do Brasileirão! Coritiba recebe o Santos no Couto Pereira!
B. Machado
ÁRBITRO