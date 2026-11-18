35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 18/11•21h30
Minuto a Minuto: Corinthians X Botafogo - 18/11/2026
41'
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1ºTEMPO
A bola alçada por Alex Telles na área e Matheuzinho afasta o perigo.
40'
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1ºTEMPO
Vitinho despeja a bola muito forte na área e manda direto pela linha de fundo.
38'
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1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Flamengo 2x1 Athletico-PR, Cruzeiro 2x1 Palmeiras e Grêmio 0x0 Bahia.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alex Telles (Botafogo).
36'
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1ºTEMPO
A falta dura de Alex Telles em Kaio César.
35'
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1ºTEMPO
É apenas o segundo gol de Memphis Depay na temporada.
34'
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1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! A boa trama de Kaio César e Memphis Depay, o holandês chuta e conta com desvio para ampliar o marcador!
34'
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1ºTEMPO
Gol do Corinthians! M. Depay marca. Assistência de Kaio Cesar.
32'
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1ºTEMPO
Timão segue com a posse de bola no campo ofensivo.
31'
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1ºTEMPO
Vitinho no passe para Matheus Bidu e o camisa 21 é pego em posição de impedimento.
30'
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1ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: Remo 2x0 Chapecoense.
29'
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1ºTEMPO
A vitória parcial tira o Corinthians do Z4.
28'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Vitinho avança pela ponta e cruza rasteiro, Kaio César antecipa a marcação e finaliza para abrir o placar!
28'
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1ºTEMPO
Gol do Corinthians! Kaio Cesar marca. Assistência de Vitinho.
27'
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1ºTEMPO
Outra tentativa de Kaio César e o atacante é bloqueado pela zaga carioca.
26'
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1ºTEMPO
Corinthians continua pressionado na bola aérea.
24'
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1ºTEMPO
Tite faz o gesto para os atacantes recompor a marcação.
23'
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1ºTEMPO
O pontinho do empate faz o Botafogo subir uma posição, para 12ª.
22'
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1ºTEMPO
QUE PERIGO! Kaio César avança para entrada da área, passa pela marcação e chuta, a bola bate em Matheus Martins e o próprio atacante do Timão pega o rebote para finalizar para fora.
21'
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1ºTEMPO
Matheuzinho avança pela direita e cruza, Alex Telles corta.
20'
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1ºTEMPO
UUHH!! Matheus Bidu recebe o lançamento na segunda trave, cabeceia e manda perto do gol de Gabriel!
18'
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1ºTEMPO
Angileri na resposta pelo lado esquerdo, porém o cruzamento vai direto pela linha de fundo.
17'
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1ºTEMPO
O cruzamento fechado de Alex Telles da esquerda na área, a bola fica para Hugo Souza.
16'
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1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Flamengo 2x1 Athletico-PR, Cruzeiro 0x1 Palmeiras e Remo 2x0 Chapecoense.
15'
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1ºTEMPO
Kaio César busca Memphis na área e o atacante não pega bem na bola.
14'
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1ºTEMPO
O empate parcial não tira o Corinthians do Z4, fica com a mesma pontuação do Inter e fica atrás pelo critério de desempate.
13'
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1ºTEMPO
A cobrança de Bidon para dentro da área e ninguém aparece para desviar a bola.
12'
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1ºTEMPO
Breno Bidon retoma a posse de bola e é derrubado por Tiquinho, falta.
11'
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1ºTEMPO
Tiquinho protege a bola no meio campo e leva a falta de João Pedro.
9'
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1ºTEMPO
O lançamento para velocidade de Matheus Martins, Hugo Souza sai bem e fica com a bola.
8'
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1ºTEMPO
Vitinho recebe de Matheuzinho dentro da área e chuta mal, sem perigo para Gabriel.
7'
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1ºTEMPO
Jogo encerrado do Brasileirão: Coritiba 0x1 Santos.
6'
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1ºTEMPO
Apoiado pela torcida, o Corinthians gira a bola no campo ofensivo.
5'
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1ºTEMPO
Foi o segundo ataque dos mandantes, a primeira chegada de Memphis teve impedimento do holandês.
4'
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1ºTEMPO
A finalização da entrada da área de Kaio César e manda por cima do gol.
3'
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1ºTEMPO
Vitinho despeja a bola na área, Gustavo Henrique disputa mas quem ganha é Tiquinho Soares.
2'
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1ºTEMPO
Kaio César parte pra cima pelo lado direito e leva a falta de Huguinho.
1'
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1ºTEMPO
Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do jogo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Corinthians x Botafogo!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
O Alvinegro carioca não terá Danilo, Ferraresi e Barrera.
PRÉ-JOGO
Muitos desfalques hoje no Timão, Yuri Alberto, André Ramalho e Matheus Pereira, estão suspensos. André e Garro também não jogam.
PRÉ-JOGO
Tite reencontra o Corinthians, o técnico teve passagem marcante pelo Timão. Hoje, no Glorioso, o treinador tem os gringos Ziyech e Montoro na armação da equipe carioca.
PRÉ-JOGO
O técnico Seedorf monta um quarteto ofensivo com Matheus Bidu, Vitinho, Kaio César e Memphis Depay.
PRÉ-JOGO
Já o Botafogo tem a 13ª posição e ocupa uma situação intermediária na tabela, se vencer afasta definitivamente a chance de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, o Corinthians entra pessionado pela vitória. O triunfo faz o time paulista sair do Z4.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 21h30, siga tudo de Corinthians x Botafogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
C. Seedorf
TECNICO
Tite
TECNICO
Wilton Pereira Sampaio
ÁRBITRO