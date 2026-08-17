23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 17/08•20h
Minuto a Minuto: Internacional X Remo - 17/08/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Tudo igual no Beira-Rio e o Inter consegue sair do Z4 na 16ª posição.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Vitor Bueno tira a camisa na comemoração e recebe amarelo.
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REMO!!! Vitor Bueno bate falta do meio da rua com o pé direito e acerta o canto direito de Matheus Cunha que voa mas não chega!
49'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO REMO!!!
48'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Internacional recebe o Atlético-MG, já o Remo visita o Fluminense.
47'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Alef Manga na ponta esquerda.
46'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
2ºTEMPO
Patrick lança de longe para área e Matheus Cunha vai no alto para defender.
44'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Zé Ricardo intercepta passe pelo meio do ataque e rola de lado na frente da área. Alef Manga chega batendo com a destra e leva perigo ao gol de Matheus Cunha!
43'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Internacional 43% x 57% Remo.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem também Félix Torres na vaga de Bernabei.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pezzolano coloca Allex no lugar de Vitinho.
40'
•
2ºTEMPO
Remo vem de empate em casa diante do Atlético-MG.
39'
•
2ºTEMPO
Público: 29.614 torcedores.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Marlon, entra David Braga.
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheus Bahia amarelado por entrada forte em Galeano.
36'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno cobra escanteio da esquerda na primeira trave, Tchamba desvia e manda por cima.
35'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Vitor Bueno bate falta da ponta esquerda jogando direto para o gol e Matheus Cunha vai junto ao travessão para desviar.
34'
•
2ºTEMPO
Remo se lança ao ataque em busca do empate.
33'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno bate escanteio da esquerda e Matheus Cunha tira de soco.
32'
•
2ºTEMPO
Paulinho caído após levar uma bolada no rosto.
31'
•
2ºTEMPO
Sobe o som o torcedor do Inter.
30'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! Matheus Bahia tabela com Calebe na esquerda, cruza rasteiro na pequena área e Alerrandro fura na chapada.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alerrandro entra no ataque, sai Carbonero.
28'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno cobra escanteio da esquerda por baixo e Edina pega falta de ataque.
27'
•
2ºTEMPO
Muitos erros de passes neste segundo tempo.
26'
•
2ºTEMPO
COISA FEIA! Vitinho finta Marlon para ponta direita, tenta o cruzamento de pé direito e dá um bico para fora.
25'
•
2ºTEMPO
A última vitória do Internacional no Brasileirão foi em 16 de maio, pela 16ª rodada.
24'
•
2ºTEMPO
Zé Ivaldo tenta inverter jogada no meio campo e dá um bico pela lateral. Coisa feia!
23'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Internacional recebe o Atlético-MG, já o Remo visita o Fluminense.
22'
•
2ºTEMPO
RANGEEEL!!! Tchamba erra passe no meio campo, Calebe intercepta e deixa Carbonero livre por dentro. O camisa 7 sai na cara do gol e finaliza rasteiro para grande defesa do goleiro visitante!
21'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Zé Ricardo amarelado por entrada dura em Calebe.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Patrick no lugar de Zé Welison.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Remo, sai Jajá, entra Alef Manga.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Calebe, vai Alan Patrick.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas mudanças no Inter: sai Bruno Henrique, entra Paulinho.
17'
•
2ºTEMPO
Vitinho cruza da ponta direita por baixo, ela passa na frente do gol e sai.
16'
•
2ºTEMPO
Movimentação nos dois bancos.
15'
•
2ºTEMPO
Bonita festa do torcedor colorado.
14'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick bate falta da ponta direita para segunda trave, Vitinho cabeceia para cima de Marcelo Rangel defende.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bola longa para Vitinho na ponta direita, Jajá chega atrasado de carrinho e recebe amarelo.
12'
•
2ºTEMPO
Taliari tenta o cruzamento da direita e carimba Matheus Bahia.
11'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno sai bem da marcação dupla na intermediária de ataque e chuta em cima de Maripán.
10'
•
2ºTEMPO
Remo volta melhor neste começo de segundo tempo.
9'
•
2ºTEMPO
LONGE! Zé Ricardo recebe ajeitada curta de Vitor Bueno na frente da área, bate com a destra e manda por cima.
8'
•
2ºTEMPO
Maripán derruba Taliari no meio campo com falta marcada.
7'
•
2ºTEMPO
Taliari recebe de Zé Ricardo na meia direita, domina pressionado e perde.
6'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Internacional recebe o Atlético-MG, já o Remo visita o Fluminense.
5'
•
2ºTEMPO
Devemos ter um segundo tempo mais aberto.
4'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Marlon por falta em Vitinho.
3'
•
2ºTEMPO
Yago Pikachu volta a jogar na lateral direita com a entrada de Galeano na ponta.
2'
•
2ºTEMPO
O Inter é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Galeano estreia na vaga de Marcelinho.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Remo: sai Picco, entra Vitor Bueno.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
47'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Marcelinho na ponta direita.
46'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Inter canta feliz.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 48.
44'
•
1ºTEMPO
QUASE O EMPATE! Escanteio cobrado da direita no meio da área, ela fica viva perto da marca penal e Zé Ivaldo bate com a destra à esquerda da meta.
43'
•
1ºTEMPO
MARCELO RANGEL! Bruno Henrique é acionado por Alan Patrick na meia-lua com espaço, bate com o peito do peito sem força e o goleiro encaixa. Vacilo de Zé Welison no passe.
42'
•
1ºTEMPO
Inter toca a bola no ataque sem pressa.
41'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Internacional 4x3 Remo.
40'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick bate escanteio da esquerda e Marcelo Rangel corta de soco.
39'
•
1ºTEMPO
Marcelinho recebe de Pikachu na ponta direita, tenta girar e perde para Matheus Bahia.
38'
•
1ºTEMPO
COISA FEIA! Villagra bate falta do meio campo lançando no ataque mas joga direto pela linha de fundo.
37'
•
1ºTEMPO
Inter vai deixando o Z4 com a vitória parcial.
36'
•
1ºTEMPO
O Inter negocia a contratação do centroavante paraguaio Antonio Sanabria.
35'
•
1ºTEMPO
Confusão entre Maripán e jogadores do Remo, mas Edina chega para resolver.
34'
•
1ºTEMPO
MATHEUS CUNHA! Zé Welison solta uma bomba da entrada da área e dá trabalho ao goleiro da casa.
33'
•
1ºTEMPO
Jajá cruza do bico da área pela esquerda e Bruno Henrique tira de cabeça.
32'
•
1ºTEMPO
Marcelinho recebe passe muito forte na ala direita do ataque e não consegue o domínio. Arremesso.
31'
•
1ºTEMPO
Remo toca de lado perto do meio campo.
30'
•
1ºTEMPO
Pikachu bate falta de longe alçando na área, Marcelinho desvia de cabeça desequilibrado e manda para fora.
29'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Carbonero domina na entrada da área pela direita, corta para destra na frente de Marlon e chuta cruzado por baixo. A bola sai rente ao poste!
28'
•
1ºTEMPO
Inter é dono da bola rodando no campo de ataque.
27'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Alan Patrick acha linda enfiada de bola pelo meio do ataque para Carbonero, o camisa 7 sai nas costas da defesa e tira muito na saída de Marcelo Rangel.
26'
•
1ºTEMPO
Léo Condé impaciente na beira do campo.
25'
•
1ºTEMPO
Jajá prende bola na intermediária defensiva e sofre falta no bote errado de Villagra.
24'
•
1ºTEMPO
Zé Ivaldo fecha bem os espaços no meio da área e trava tentativa de finalização de Bruno Henrique após passe de Alan Patrick.
23'
•
1ºTEMPO
Bernabei de volta após longo atendimento do lado de fora.
22'
•
1ºTEMPO
Marlon alça de longe pela esquerda para dentro da área e deixa nos braços de Matheus Cunha.
21'
•
1ºTEMPO
Bola invertida para Vitinho na ala direita, mas o ponta não domina. Arremesso.
20'
•
1ºTEMPO
Movimentação no banco do Inter; Bernabei preocupa.
19'
•
1ºTEMPO
Bernabei chega para finalizar de perto da entrada da área, Taliari trava e o ala do Inter fica sentindo.
18'
•
1ºTEMPO
Vitinho recebe de Alan Patrick pela direita da área, cruza rasteiro e Marlon se joga para interceptar.
17'
•
1ºTEMPO
Condé já conversa com o atacante Alef Manga no banco.
16'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Internacional 5x4 Remo.
15'
•
1ºTEMPO
Tchemba força lançamento da defesa para ponta esquerda, joga nas costas de Jajá e ela sai.
14'
•
1ºTEMPO
O lateral esquerdo Marlon, recém contratado junto ao Cuiabá, faz sua estreia com a camisa do Remo.
13'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick cobra falta de longe alçando na área e Marcelo Rangel sai tranquilo para defender.
12'
•
1ºTEMPO
Disputa por espaço entre Pikachu e Bernabei com falta do lateral do Leão.
11'
•
1ºTEMPO
Remo sai para o jogo após o gol sofrido logo cedo.
10'
•
1ºTEMPO
Zé Welison tenta chapelar o adversário na meia-lua da área e perde por cima.
9'
•
1ºTEMPO
Vitória parcial coloca o Inter na 14ª posição.
8'
•
1ºTEMPO
Pikachu bate escanteio da direita e a defesa do Inter afasta de cabeça.
7'
•
1ºTEMPO
Taliari é acionado na ponta direita, tenta o drible para dentro e acaba desarmado por Mercado.
6'
•
1ºTEMPO
Carbonero chega a seis gols no Brasileirão.
5'
•
1ºTEMPO
Jajá acelera no contra-ataque trazendo da esquerda para dentro, tenta enfiada na frente mas Mercado corta.
4'
•
1ºTEMPO
Festa colorada no Beira-Rio.
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Matheus Bahia é lançado na ponta esquerda e cruza de canhota na marca penal. Carbonero vem de trás sem marcação e finaliza de canhota no cantinho de Marcelo Rangel!
3'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!
2'
•
1ºTEMPO
Bom público no Beira-Rio.
1'
•
1ºTEMPO
Inter de camisa colorada e calção branco, Remo de branco e shorts azul.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a no Beira-Rio!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
A árbitra da partida será Edina Alves Batista, de São Paulo. Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).
PRÉ-JOGO
A última vitória do Remo sobre o Inter foi pela Copa do Brasil de 2003, 1x0 no jogo de ida pela primeira fase; lá se vão 23 anos.
PRÉ-JOGO
As equipes já se enfrentaram nove vezes na história e o Inter leva vantagem: cinco vitórias, duas derrotas e dois empates.
PRÉ-JOGO
No jogo do primeiro turno, no Mangueirão, os times ficaram no empate por 1x1.
PRÉ-JOGO
Resultados da rodada: Fluminense 3x2 Palmeiras, Athletico-PR 1x1 RB Bragantino, São Paulo 1x1 Coritiba, Chapecoense 3x3 Bahia, Vasco 0x3 Santos, Atlético-MG 3x0 Grêmio, Mirassol 1x5 Flamengo, Vitória 1x0 Botafogo e Corinthians 1x2 Cruzeiro.
PRÉ-JOGO
DUELO DE Z4! O Colorado é o 17º colocado na tabela com 23 pontos e não vence há seis rodadas. O Leão Azul vem logo abaixo, na 18ª posição, com um ponto a menos e há duas rodadas sem triunfar.
PRÉ-JOGO
Os termômetros marcam 22°C em Porto Alegre.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Fechamento da 23ª rodada com o Internacional recebendo o Remo. Acompanhe!
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Gabriel Mercado
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
Bruno Henrique
Meio-Campo
Paulinho
Meio-Campo
Alan Patrick
Meio-Campo
Calebe
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Allex
Atacante
Alexandro Bernabei
Defesa
Félix Torres
Defesa
Johan Carbonero
Atacante
Alerrandro
Atacante
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Antonio Galeano
Atacante
Duplexe Tchamba
Defesa
Zé Ivaldo
Defesa
Marlon
Defesa
David Braga
Meio-Campo
Zé Welison
Meio-Campo
Patrick
Meio-Campo
Leonel Picco
Meio-Campo
Vitor Bueno
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Jajá
Atacante
Alef Manga
Atacante
Gabriel Taliari
Atacante
Edina Alves Batista (SP)
ÁRBITRO
Neuza Ines Back (SP)
ASSISTENTE
Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
ASSISTENTE