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encerrado
Beira-Rio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional Internacional
1 × 1
Remo Remo

23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Segunda-feira, 17/0820h

Minuto a Minuto: Internacional X Remo - 17/08/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Tudo igual no Beira-Rio e o Inter consegue sair do Z4 na 16ª posição.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Vitor Bueno tira a camisa na comemoração e recebe amarelo.

gol

49'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REMO!!! Vitor Bueno bate falta do meio da rua com o pé direito e acerta o canto direito de Matheus Cunha que voa mas não chega!

bola

49'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO REMO!!!

bola

48'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Internacional recebe o Atlético-MG, já o Remo visita o Fluminense.

bola

47'

2ºTEMPO

Impedimento de Alef Manga na ponta esquerda.

bola

46'

2ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

2ºTEMPO

Patrick lança de longe para área e Matheus Cunha vai no alto para defender.

bola

44'

2ºTEMPO

PRA FORA! Zé Ricardo intercepta passe pelo meio do ataque e rola de lado na frente da área. Alef Manga chega batendo com a destra e leva perigo ao gol de Matheus Cunha!

bola

43'

2ºTEMPO

Posse de bola: Internacional 43% x 57% Remo.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem também Félix Torres na vaga de Bernabei.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pezzolano coloca Allex no lugar de Vitinho.

bola

40'

2ºTEMPO

Remo vem de empate em casa diante do Atlético-MG.

bola

39'

2ºTEMPO

Público: 29.614 torcedores.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Marlon, entra David Braga.

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheus Bahia amarelado por entrada forte em Galeano.

bola

36'

2ºTEMPO

Vitor Bueno cobra escanteio da esquerda na primeira trave, Tchamba desvia e manda por cima.

bola

35'

2ºTEMPO

UUHH!!! Vitor Bueno bate falta da ponta esquerda jogando direto para o gol e Matheus Cunha vai junto ao travessão para desviar.

bola

34'

2ºTEMPO

Remo se lança ao ataque em busca do empate.

bola

33'

2ºTEMPO

Vitor Bueno bate escanteio da esquerda e Matheus Cunha tira de soco.

bola

32'

2ºTEMPO

Paulinho caído após levar uma bolada no rosto.

bola

31'

2ºTEMPO

Sobe o som o torcedor do Inter.

bola

30'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Matheus Bahia tabela com Calebe na esquerda, cruza rasteiro na pequena área e Alerrandro fura na chapada.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alerrandro entra no ataque, sai Carbonero.

bola

28'

2ºTEMPO

Vitor Bueno cobra escanteio da esquerda por baixo e Edina pega falta de ataque.

bola

27'

2ºTEMPO

Muitos erros de passes neste segundo tempo.

bola

26'

2ºTEMPO

COISA FEIA! Vitinho finta Marlon para ponta direita, tenta o cruzamento de pé direito e dá um bico para fora.

bola

25'

2ºTEMPO

A última vitória do Internacional no Brasileirão foi em 16 de maio, pela 16ª rodada.

bola

24'

2ºTEMPO

Zé Ivaldo tenta inverter jogada no meio campo e dá um bico pela lateral. Coisa feia!

bola

23'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Internacional recebe o Atlético-MG, já o Remo visita o Fluminense.

bola

22'

2ºTEMPO

RANGEEEL!!! Tchamba erra passe no meio campo, Calebe intercepta e deixa Carbonero livre por dentro. O camisa 7 sai na cara do gol e finaliza rasteiro para grande defesa do goleiro visitante!

amarelo

21'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Zé Ricardo amarelado por entrada dura em Calebe.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Patrick no lugar de Zé Welison.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Remo, sai Jajá, entra Alef Manga.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Calebe, vai Alan Patrick.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas mudanças no Inter: sai Bruno Henrique, entra Paulinho.

bola

17'

2ºTEMPO

Vitinho cruza da ponta direita por baixo, ela passa na frente do gol e sai.

bola

16'

2ºTEMPO

Movimentação nos dois bancos.

bola

15'

2ºTEMPO

Bonita festa do torcedor colorado.

bola

14'

2ºTEMPO

Alan Patrick bate falta da ponta direita para segunda trave, Vitinho cabeceia para cima de Marcelo Rangel defende.

amarelo

13'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bola longa para Vitinho na ponta direita, Jajá chega atrasado de carrinho e recebe amarelo.

bola

12'

2ºTEMPO

Taliari tenta o cruzamento da direita e carimba Matheus Bahia.

bola

11'

2ºTEMPO

Vitor Bueno sai bem da marcação dupla na intermediária de ataque e chuta em cima de Maripán.

bola

10'

2ºTEMPO

Remo volta melhor neste começo de segundo tempo.

bola

9'

2ºTEMPO

LONGE! Zé Ricardo recebe ajeitada curta de Vitor Bueno na frente da área, bate com a destra e manda por cima.

bola

8'

2ºTEMPO

Maripán derruba Taliari no meio campo com falta marcada.

bola

7'

2ºTEMPO

Taliari recebe de Zé Ricardo na meia direita, domina pressionado e perde.

bola

6'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Internacional recebe o Atlético-MG, já o Remo visita o Fluminense.

bola

5'

2ºTEMPO

Devemos ter um segundo tempo mais aberto.

amarelo

4'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Marlon por falta em Vitinho.

bola

3'

2ºTEMPO

Yago Pikachu volta a jogar na lateral direita com a entrada de Galeano na ponta.

bola

2'

2ºTEMPO

O Inter é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Galeano estreia na vaga de Marcelinho.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Remo: sai Picco, entra Vitor Bueno.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

47'

1ºTEMPO

Impedimento de Marcelinho na ponta direita.

bola

46'

1ºTEMPO

Torcedor do Inter canta feliz.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

44'

1ºTEMPO

QUASE O EMPATE! Escanteio cobrado da direita no meio da área, ela fica viva perto da marca penal e Zé Ivaldo bate com a destra à esquerda da meta.

bola

43'

1ºTEMPO

MARCELO RANGEL! Bruno Henrique é acionado por Alan Patrick na meia-lua com espaço, bate com o peito do peito sem força e o goleiro encaixa. Vacilo de Zé Welison no passe.

bola

42'

1ºTEMPO

Inter toca a bola no ataque sem pressa.

bola

41'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Internacional 4x3 Remo.

bola

40'

1ºTEMPO

Alan Patrick bate escanteio da esquerda e Marcelo Rangel corta de soco.

bola

39'

1ºTEMPO

Marcelinho recebe de Pikachu na ponta direita, tenta girar e perde para Matheus Bahia.

bola

38'

1ºTEMPO

COISA FEIA! Villagra bate falta do meio campo lançando no ataque mas joga direto pela linha de fundo.

bola

37'

1ºTEMPO

Inter vai deixando o Z4 com a vitória parcial.

bola

36'

1ºTEMPO

O Inter negocia a contratação do centroavante paraguaio Antonio Sanabria.

bola

35'

1ºTEMPO

Confusão entre Maripán e jogadores do Remo, mas Edina chega para resolver.

bola

34'

1ºTEMPO

MATHEUS CUNHA! Zé Welison solta uma bomba da entrada da área e dá trabalho ao goleiro da casa.

bola

33'

1ºTEMPO

Jajá cruza do bico da área pela esquerda e Bruno Henrique tira de cabeça.

bola

32'

1ºTEMPO

Marcelinho recebe passe muito forte na ala direita do ataque e não consegue o domínio. Arremesso.

bola

31'

1ºTEMPO

Remo toca de lado perto do meio campo.

bola

30'

1ºTEMPO

Pikachu bate falta de longe alçando na área, Marcelinho desvia de cabeça desequilibrado e manda para fora.

bola

29'

1ºTEMPO

UUHH!!! Carbonero domina na entrada da área pela direita, corta para destra na frente de Marlon e chuta cruzado por baixo. A bola sai rente ao poste!

bola

28'

1ºTEMPO

Inter é dono da bola rodando no campo de ataque.

bola

27'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Alan Patrick acha linda enfiada de bola pelo meio do ataque para Carbonero, o camisa 7 sai nas costas da defesa e tira muito na saída de Marcelo Rangel.

bola

26'

1ºTEMPO

Léo Condé impaciente na beira do campo.

bola

25'

1ºTEMPO

Jajá prende bola na intermediária defensiva e sofre falta no bote errado de Villagra.

bola

24'

1ºTEMPO

Zé Ivaldo fecha bem os espaços no meio da área e trava tentativa de finalização de Bruno Henrique após passe de Alan Patrick.

bola

23'

1ºTEMPO

Bernabei de volta após longo atendimento do lado de fora.

bola

22'

1ºTEMPO

Marlon alça de longe pela esquerda para dentro da área e deixa nos braços de Matheus Cunha.

bola

21'

1ºTEMPO

Bola invertida para Vitinho na ala direita, mas o ponta não domina. Arremesso.

bola

20'

1ºTEMPO

Movimentação no banco do Inter; Bernabei preocupa.

bola

19'

1ºTEMPO

Bernabei chega para finalizar de perto da entrada da área, Taliari trava e o ala do Inter fica sentindo.

bola

18'

1ºTEMPO

Vitinho recebe de Alan Patrick pela direita da área, cruza rasteiro e Marlon se joga para interceptar.

bola

17'

1ºTEMPO

Condé já conversa com o atacante Alef Manga no banco.

bola

16'

1ºTEMPO

Passes errados: Internacional 5x4 Remo.

bola

15'

1ºTEMPO

Tchemba força lançamento da defesa para ponta esquerda, joga nas costas de Jajá e ela sai.

bola

14'

1ºTEMPO

O lateral esquerdo Marlon, recém contratado junto ao Cuiabá, faz sua estreia com a camisa do Remo.

bola

13'

1ºTEMPO

Alan Patrick cobra falta de longe alçando na área e Marcelo Rangel sai tranquilo para defender.

bola

12'

1ºTEMPO

Disputa por espaço entre Pikachu e Bernabei com falta do lateral do Leão.

bola

11'

1ºTEMPO

Remo sai para o jogo após o gol sofrido logo cedo.

bola

10'

1ºTEMPO

Zé Welison tenta chapelar o adversário na meia-lua da área e perde por cima.

bola

9'

1ºTEMPO

Vitória parcial coloca o Inter na 14ª posição.

bola

8'

1ºTEMPO

Pikachu bate escanteio da direita e a defesa do Inter afasta de cabeça.

bola

7'

1ºTEMPO

Taliari é acionado na ponta direita, tenta o drible para dentro e acaba desarmado por Mercado.

bola

6'

1ºTEMPO

Carbonero chega a seis gols no Brasileirão.

bola

5'

1ºTEMPO

Jajá acelera no contra-ataque trazendo da esquerda para dentro, tenta enfiada na frente mas Mercado corta.

bola

4'

1ºTEMPO

Festa colorada no Beira-Rio.

gol

3'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Matheus Bahia é lançado na ponta esquerda e cruza de canhota na marca penal. Carbonero vem de trás sem marcação e finaliza de canhota no cantinho de Marcelo Rangel!

bola

3'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

2'

1ºTEMPO

Bom público no Beira-Rio.

bola

1'

1ºTEMPO

Inter de camisa colorada e calção branco, Remo de branco e shorts azul.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a no Beira-Rio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A árbitra da partida será Edina Alves Batista, de São Paulo. Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A última vitória do Remo sobre o Inter foi pela Copa do Brasil de 2003, 1x0 no jogo de ida pela primeira fase; lá se vão 23 anos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes já se enfrentaram nove vezes na história e o Inter leva vantagem: cinco vitórias, duas derrotas e dois empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo do primeiro turno, no Mangueirão, os times ficaram no empate por 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Resultados da rodada: Fluminense 3x2 Palmeiras, Athletico-PR 1x1 RB Bragantino, São Paulo 1x1 Coritiba, Chapecoense 3x3 Bahia, Vasco 0x3 Santos, Atlético-MG 3x0 Grêmio, Mirassol 1x5 Flamengo, Vitória 1x0 Botafogo e Corinthians 1x2 Cruzeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

DUELO DE Z4! O Colorado é o 17º colocado na tabela com 23 pontos e não vence há seis rodadas. O Leão Azul vem logo abaixo, na 18ª posição, com um ponto a menos e há duas rodadas sem triunfar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os termômetros marcam 22°C em Porto Alegre.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Fechamento da 23ª rodada com o Internacional recebendo o Remo. Acompanhe!

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Gabriel Mercado

    Defesa

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Matheus BahiaAmarelo

    Defesa

  • Rodrigo Villagra

    Meio-Campo

  • Bruno HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • PaulinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Alan PatrickSaiu

    Meio-Campo

  • CalebeEntrou

    Meio-Campo

  • VitinhoSaiu

    Atacante

  • AllexEntrou

    Atacante

  • Alexandro BernabeiSaiu

    Defesa

  • Félix TorresEntrou

    Defesa

  • Johan CarboneroSaiuGol

    Atacante

  • AlerrandroEntrou

    Atacante

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • MarcelinhoSaiu

    Defesa

  • Antonio GaleanoEntrou

    Atacante

  • Duplexe Tchamba

    Defesa

  • Zé Ivaldo

    Defesa

  • MarlonSaiuAmarelo

    Defesa

  • David BragaEntrou

    Meio-Campo

  • Zé WelisonSaiu

    Meio-Campo

  • PatrickEntrou

    Meio-Campo

  • Leonel PiccoSaiu

    Meio-Campo

  • Vitor BuenoEntrouGolAmarelo

    Meio-Campo

  • Zé RicardoAmarelo

    Meio-Campo

  • Yago Pikachu

    Meio-Campo

  • JajáSaiuAmarelo

    Atacante

  • Alef MangaEntrou

    Atacante

  • Gabriel Taliari

    Atacante

  • Edina Alves Batista (SP)

    ÁRBITRO

  • Neuza Ines Back (SP)

    ASSISTENTE

  • Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

    ASSISTENTE

Internacional INT
Remo REM

GOLS

Gol Johan Carbonero
Vitor Bueno Gol
POSSE DE BOLA
40% 60%
9FINALIZAÇÕES10
2FINALIZAÇÕES CERTAS3
13FALTAS COMETIDAS12
9CRUZAMENTOS5
34PASSES ERRADOS30
7DESARMES10
4ESCANTEIOS5
2IMPEDIMENTOS3
1CARTÕES AMARELOS4
0CARTÕES VERMELHOS0
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