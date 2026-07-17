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encerrado
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
2 × 1
Grêmio Grêmio

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sexta-feira, 17/0720h

Minuto a Minuto: Mirassol X Grêmio - 17/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Mirassol bate o Grêmio no retorno das equipes pela 19ª rodada.

bola

50'

2ºTEMPO

Mais um minuto além dos cinco.

bola

49'

2ºTEMPO

Tem movimentação no banco dos mandantes.

bola

48'

2ºTEMPO

Grêmio roda a bola no campo de ataque em busca de espaços. Mirassol fechadinho.

bola

47'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Mirassol visita o Vasco, já o Grêmio recebe o Fluminense.

bola

46'

2ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Gabriel chega firme por baixo ainda dentro da área e consegue evitar a jogada de Willian.

bola

43'

2ºTEMPO

Weverton cai atento no cantinho esquerdo e espalma cobrança de escanteio de Reinaldo direto para o gol.

bola

42'

2ºTEMPO

No meio da semana o Grêmio encara o Bolívar pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Marcos Rocha entra no Grêmio, sai Tetê.

bola

40'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo tenta o cruzamento da ponta direita e carimba Pedro Gabriel.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Reestreia de Fernandinho no lugar de Alesson.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Mirassol: sai Denilson entra Chico.

bola

37'

2ºTEMPO

Mirassol trabalha a bola com paciência no ataque.

bola

36'

2ºTEMPO

A mudança de Amuzu entrou na ação de concussão por causa de um choque de cabeça ainda no primeiro tempo, com isso cada time pode mudar seis vezes.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Nardoni para entrada de Riquelme.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pérez recebe amarelo na entrada dura em Reinaldo.

bola

33'

2ºTEMPO

Tem jogo no Maião!

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón recebe de Tetê no fundo da área pela direita, toca rasteiro para o meio da área e Carlos Vinícius finaliza no alto para diminuir!

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Japa, entra Shaylon.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
André Luis substitui Bruno Santos.

bola

29'

2ºTEMPO

UUHH! Reinaldo cruza da esquerda rasteiro, cruza de dentro da área e Bruno Santos desvia desequilibrado por cima.

bola

28'

2ºTEMPO

Grêmio fica mais com a bola, mas não consegue levar perigo no ataque.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Carlos Eduardo, vai Edson.

bola

24'

2ºTEMPO

Mirassol consegue controlar o jogo no segundo tempo.

bola

22'

2ºTEMPO

Encerrado: Bahia 2x0 Chapecoense.

bola

21'

2ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino.

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Pavón por falta em Alesson.

bola

19'

2ºTEMPO

Torcedor do Leão faz barulho.

bola

18'

2ºTEMPO

Grêmio tem pressa em busca do primeiro gol.

bola

16'

2ºTEMPO

Pérez chega atrasado de carrinho no meio campo e comete falta em Denilson.

bola

14'

2ºTEMPO

Japa ganha de Tetê no corpo e sofre falta ao ser puxado na lateral do campo.

bola

13'

2ºTEMPO

Nardoni tenta costurar a marcação no meio campo e acaba desarmado por Aldo.

bola

12'

2ºTEMPO

Walter faz firme defesa na finalização de Carlos Vinícius.

bola

10'

2ºTEMPO

UUHH!!! Alesson cruza da ponta direita para área, Reinaldo domina e finaliza com a destra para fora.

bola

9'

2ºTEMPO

Ritmo morno neste segundo tempo.

bola

7'

2ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino e Bahia 2x0 Chapecoense.

bola

5'

2ºTEMPO

Grêmio fica mais ofensivo com as mudanças.

bola

3'

2ºTEMPO

O Mirassol é o mesmo.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pérez substitui Villasanti.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pedro Gabriel no lugar de Caio Paulista.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Braithwaite na vaga de Gabriel Mec.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Quatro trocas no Grêmio: sai Amuzu, entra Willian.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

Bruno Santos domina na risca frontal da área pela direita, bate de canhota na frente do zagueiro e manda por cima.

bola

47'

1ºTEMPO

Tudo bem com Edson Carioca.

bola

46'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

1ºTEMPO

Edson caído no meio campo após choque com Villasanti.

bola

44'

1ºTEMPO

Mirassol tem dois de vantagem no placar e joga melhor até aqui.

bola

43'

1ºTEMPO

Nardoni aperta marcação pelo meio do campo defensivo e comete falta em Aldo.

bola

42'

1ºTEMPO

Aldo Filho bate falta de longe com muita força e manda direto para fora.

amarelo

41'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kannemann puxa Bruno Santos por trás e recebe amarelo.

gol

40'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO MIRASSOL!!! Denilson acha passe curto da entrada da área para marca penal, Edson Carioca domina sozinho e finaliza rasteiro para ampliar!

bola

40'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

38'

1ºTEMPO

O árbitro entende que não houve força excessiva para vermelho; jogadores do Grêmio reclamam.

amarelo

37'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
MUDOU A COR! Bruno Arleu volta do monitor, tira o vermelho e mostra apenas amarelo.

bola

36'

1ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Bruno Arleu é chamado no monitor para rever o lance do cartão vermelho.

bola

35'

1ºTEMPO

CHUVEIRO MAIS CEDO! Gabriel Mec é acionado em velocidade na meia esquerda, dá um tapa para dentro da área e acaba puxado por Denilson. Vermelho direto.

bola

34'

1ºTEMPO

Já de volta o atacante Amuzu.

bola

33'

1ºTEMPO

O camisa 9 sai após atendimento médico, mas deve voltar.

bola

32'

1ºTEMPO

Amuzu caído e teremos atendimento médico.

bola

31'

1ºTEMPO

Amuzu tenta puxar contra-ataque pela esquerda, mas acaba desarmado na bola por Igor Formiga.

bola

30'

1ºTEMPO

A rodada começou ontem com dois jogos: Vitória 1x0 Vasco e Botafogo 2x1 Santos.

bola

28'

1ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino e Bahia 2x0 Chapecoense.

bola

27'

1ºTEMPO

Guanaes bastante agitado na beira do campo.

bola

26'

1ºTEMPO

Pavón bate escanteio da direita aberto, Gustavo vem de trás desviando de canela e Walter defende.

bola

25'

1ºTEMPO

WAALTER!!! Tetê controla bem a jogada com toques de cabeça levando da ponta direita para dentro da área, bate forte de canhota e dá trabalho ao goleiro da casa.

bola

24'

1ºTEMPO

Falta em Amuzu na lateral perto do meio campo.

bola

23'

1ºTEMPO

Pavón bate de pé direito de fora da área e manda por cima do gol.

bola

22'

1ºTEMPO

Reinaldo bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Edson desvia de cabeça atrapalhado pelo marcador e manda por cima.

bola

21'

1ºTEMPO

Torcedor do Leão faz barulho nas arquibancadas.

bola

20'

1ºTEMPO

Pavon bate escanteio da direita para segunda trave, Gustavo ajeita de cabeça e João Victor alivia.

bola

19'

1ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x0 RB Bragantino e Bahia 2x0 Chapecoense.

bola

17'

1ºTEMPO

Bruno Santos, ex-Londrina, marca logo na estreia com a camisa do Mirassol.

gol

16'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO MIRASSOL!!! Igor Formiga cruza da direita por baixo, Bruno Santos se joga para finalizar de carrinho, erra a bola, mas leva sorte na sequência do lance e consegue mandar para o fundo do gol mesmo caído!

bola

16'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

15'

1ºTEMPO

Reinaldo fica com a rebatida de Kannemann na frente da área, bate de canhota sem dominar e manda por cima.

bola

14'

1ºTEMPO

Gustavo Martins chega atrasado no bote por trás e acerta somente o adversário. Falta mas nada de cartão.

bola

13'

1ºTEMPO

Igor Formiga cruza da ponta direita para segunda trave, Bruno Santos escora de cabeça para dentro e Weverton fica com ela.

bola

12'

1ºTEMPO

Amuzu faz boa jogada individual na linha de fundo pela esquerda, leva para área e cruza por baixo para corte de João Victor.

bola

11'

1ºTEMPO

Jogo começa movimentado.

bola

10'

1ºTEMPO

UUHH!!! Edson Carioca recebe passe dentro da área pela direita, bate cruzado rasteiro e Bruno Santos não chega na segunda trave.

bola

9'

1ºTEMPO

Reinaldo manda bola para área da esquerda e a defesa do Grêmio alivia.

bola

8'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Reinaldo cobra escanteio da direita fechadinho, a bola fica viva na pequena área e João Victor não consegue finalizar na frente de Kannemann.

bola

6'

1ºTEMPO

PRECISO! Caio Paulista lança da lateral esquerda para o meio da área, Carlos Vinícius domina jogando na frente e Gabriel se joga de carrinho na marca penal para fazer o desarme.

bola

5'

1ºTEMPO

Edson Carioca domina de costas no meio campo e sofre falta de Kannemann.

bola

4'

1ºTEMPO

Villasanti carrega com espaço pelo meio do ataque, experimenta de fora da área e manda à direita.

bola

3'

1ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x0 RB Bragantino e Bahia 1x0 Chapecoense.

bola

2'

1ºTEMPO

UUHH! Alesson é acionado na bola longa entre os zagueiros, ganha na velocidade e bate de pé direito já dentro da área mas erra o alvo.

bola

2'

1ºTEMPO

Boa a presença do torcedor do Mirassol.

bola

1'

1ºTEMPO

Mirassol todo de amarelo, Grêmio de camisa tricolor e calção branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Maião!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Durante a pausa da Copa do Mundo, o Imortal realizou três amistosos para ajustar a equipe: vitórias sobre Cascavel (2x1) e Cruzeiro (3x1) e derrota para Chapecoense (2x1).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo terá arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Carlos Henrique Lima Filho e Thayse Marques Fonseca serão os assistentes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A rodada começou ontem com dois jogos: Vitória 1x0 Vasco e Botafogo 2x1 Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Grêmio ocupa a 15ª posição com 21 pontos e também perdeu seu jogo no fim de maio; 3x1, em casa, para o Corinthians.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Mirassol é o penúltimo colocado com 16 pontos e um jogo a menos na tabela. Na última rodada antes da parada para Copa do Mundo, o Leão foi derrotado pelo Athletico-PR, fora de casa, por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 24°C em Mirassol, interior paulista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Mirassol x Grêmio pela 19ª rodada do Brasileirão. Ele está de volta!

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Walter

    Goleiro

  • Igor Formiga

    Defesa

  • João Victor

    Defesa

  • Gabriel Knesowitsch

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • DenilsonSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Chico KimEntrou

  • Aldo Filho

    Meio-Campo

  • JapaSaiu

    Meio-Campo

  • ShaylonEntrou

    Meio-Campo

  • AlessonSaiu

    Atacante

  • FernandinhoEntrou

    Atacante

  • Edson CariocaSaiuGol

    Atacante

  • Carlos EduardoEntrou

    Atacante

  • Bruno SantosSaiuGol

    Atacante

  • André LuisEntrou

    Atacante

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Cristian Pavón

    Atacante

  • Gustavo MartinsAmarelo

    Defesa

  • Walter KannemannAmarelo

    Defesa

  • Caio PaulistaSaiu

    Defesa

  • Pedro GabrielEntrou

    Defesa

  • Juan NardoniSaiu

    Meio-Campo

  • RiquelmeEntrou

    Meio-Campo

  • Mathías VillasantiSaiu

    Meio-Campo

  • Leonel PérezEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Gabriel MecSaiu

    Atacante

  • Martin BraithwaiteEntrou

    Atacante

  • TetêSaiu

    Atacante

  • Marcos RochaEntrou

    Defesa

  • Francis AmuzuSaiu

    Atacante

  • WillianEntrou

    Atacante

  • Carlos ViníciusGol

    Atacante

  • Bruno Arleu de Araújo (RJ)

    ÁRBITRO

  • Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

    ASSISTENTE

  • Thayse Marques Fonseca (RJ)

    ASSISTENTE

Mirassol MIR
Grêmio GRE

GOLS

Gol Bruno Santos
Gol Edson Carioca
Carlos Vinícius Gol
POSSE DE BOLA
45% 55%
14FINALIZAÇÕES9
4FINALIZAÇÕES CERTAS4
14FALTAS COMETIDAS9
5CRUZAMENTOS4
47PASSES ERRADOS44
21DESARMES19
5ESCANTEIOS4
0IMPEDIMENTOS1
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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