19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sexta-feira, 17/07•20h
Minuto a Minuto: Mirassol X Grêmio - 17/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Mirassol bate o Grêmio no retorno das equipes pela 19ª rodada.
50'
•
2ºTEMPO
Mais um minuto além dos cinco.
49'
•
2ºTEMPO
Tem movimentação no banco dos mandantes.
48'
•
2ºTEMPO
Grêmio roda a bola no campo de ataque em busca de espaços. Mirassol fechadinho.
47'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Mirassol visita o Vasco, já o Grêmio recebe o Fluminense.
46'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Gabriel chega firme por baixo ainda dentro da área e consegue evitar a jogada de Willian.
43'
•
2ºTEMPO
Weverton cai atento no cantinho esquerdo e espalma cobrança de escanteio de Reinaldo direto para o gol.
42'
•
2ºTEMPO
No meio da semana o Grêmio encara o Bolívar pelos playoffs da Copa Sul-Americana.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Marcos Rocha entra no Grêmio, sai Tetê.
40'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo tenta o cruzamento da ponta direita e carimba Pedro Gabriel.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Reestreia de Fernandinho no lugar de Alesson.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Mirassol: sai Denilson entra Chico.
37'
•
2ºTEMPO
Mirassol trabalha a bola com paciência no ataque.
36'
•
2ºTEMPO
A mudança de Amuzu entrou na ação de concussão por causa de um choque de cabeça ainda no primeiro tempo, com isso cada time pode mudar seis vezes.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Nardoni para entrada de Riquelme.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pérez recebe amarelo na entrada dura em Reinaldo.
33'
•
2ºTEMPO
Tem jogo no Maião!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón recebe de Tetê no fundo da área pela direita, toca rasteiro para o meio da área e Carlos Vinícius finaliza no alto para diminuir!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Japa, entra Shaylon.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO André Luis substitui Bruno Santos.
29'
•
2ºTEMPO
UUHH! Reinaldo cruza da esquerda rasteiro, cruza de dentro da área e Bruno Santos desvia desequilibrado por cima.
28'
•
2ºTEMPO
Grêmio fica mais com a bola, mas não consegue levar perigo no ataque.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Carlos Eduardo, vai Edson.
24'
•
2ºTEMPO
Mirassol consegue controlar o jogo no segundo tempo.
22'
•
2ºTEMPO
Encerrado: Bahia 2x0 Chapecoense.
21'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino.
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Pavón por falta em Alesson.
19'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Leão faz barulho.
18'
•
2ºTEMPO
Grêmio tem pressa em busca do primeiro gol.
16'
•
2ºTEMPO
Pérez chega atrasado de carrinho no meio campo e comete falta em Denilson.
14'
•
2ºTEMPO
Japa ganha de Tetê no corpo e sofre falta ao ser puxado na lateral do campo.
13'
•
2ºTEMPO
Nardoni tenta costurar a marcação no meio campo e acaba desarmado por Aldo.
12'
•
2ºTEMPO
Walter faz firme defesa na finalização de Carlos Vinícius.
10'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Alesson cruza da ponta direita para área, Reinaldo domina e finaliza com a destra para fora.
9'
•
2ºTEMPO
Ritmo morno neste segundo tempo.
7'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino e Bahia 2x0 Chapecoense.
5'
•
2ºTEMPO
Grêmio fica mais ofensivo com as mudanças.
3'
•
2ºTEMPO
O Mirassol é o mesmo.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pérez substitui Villasanti.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pedro Gabriel no lugar de Caio Paulista.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Braithwaite na vaga de Gabriel Mec.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Quatro trocas no Grêmio: sai Amuzu, entra Willian.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos domina na risca frontal da área pela direita, bate de canhota na frente do zagueiro e manda por cima.
47'
•
1ºTEMPO
Tudo bem com Edson Carioca.
46'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
1ºTEMPO
Edson caído no meio campo após choque com Villasanti.
44'
•
1ºTEMPO
Mirassol tem dois de vantagem no placar e joga melhor até aqui.
43'
•
1ºTEMPO
Nardoni aperta marcação pelo meio do campo defensivo e comete falta em Aldo.
42'
•
1ºTEMPO
Aldo Filho bate falta de longe com muita força e manda direto para fora.
41'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kannemann puxa Bruno Santos por trás e recebe amarelo.
40'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO MIRASSOL!!! Denilson acha passe curto da entrada da área para marca penal, Edson Carioca domina sozinho e finaliza rasteiro para ampliar!
40'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MIRASSOL!!!
38'
•
1ºTEMPO
O árbitro entende que não houve força excessiva para vermelho; jogadores do Grêmio reclamam.
37'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! MUDOU A COR! Bruno Arleu volta do monitor, tira o vermelho e mostra apenas amarelo.
36'
•
1ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Bruno Arleu é chamado no monitor para rever o lance do cartão vermelho.
35'
•
1ºTEMPO
CHUVEIRO MAIS CEDO! Gabriel Mec é acionado em velocidade na meia esquerda, dá um tapa para dentro da área e acaba puxado por Denilson. Vermelho direto.
34'
•
1ºTEMPO
Já de volta o atacante Amuzu.
33'
•
1ºTEMPO
O camisa 9 sai após atendimento médico, mas deve voltar.
32'
•
1ºTEMPO
Amuzu caído e teremos atendimento médico.
31'
•
1ºTEMPO
Amuzu tenta puxar contra-ataque pela esquerda, mas acaba desarmado na bola por Igor Formiga.
30'
•
1ºTEMPO
A rodada começou ontem com dois jogos: Vitória 1x0 Vasco e Botafogo 2x1 Santos.
28'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x1 RB Bragantino e Bahia 2x0 Chapecoense.
27'
•
1ºTEMPO
Guanaes bastante agitado na beira do campo.
26'
•
1ºTEMPO
Pavón bate escanteio da direita aberto, Gustavo vem de trás desviando de canela e Walter defende.
25'
•
1ºTEMPO
WAALTER!!! Tetê controla bem a jogada com toques de cabeça levando da ponta direita para dentro da área, bate forte de canhota e dá trabalho ao goleiro da casa.
24'
•
1ºTEMPO
Falta em Amuzu na lateral perto do meio campo.
23'
•
1ºTEMPO
Pavón bate de pé direito de fora da área e manda por cima do gol.
22'
•
1ºTEMPO
Reinaldo bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Edson desvia de cabeça atrapalhado pelo marcador e manda por cima.
21'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Leão faz barulho nas arquibancadas.
20'
•
1ºTEMPO
Pavon bate escanteio da direita para segunda trave, Gustavo ajeita de cabeça e João Victor alivia.
19'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x0 RB Bragantino e Bahia 2x0 Chapecoense.
17'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos, ex-Londrina, marca logo na estreia com a camisa do Mirassol.
16'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO MIRASSOL!!! Igor Formiga cruza da direita por baixo, Bruno Santos se joga para finalizar de carrinho, erra a bola, mas leva sorte na sequência do lance e consegue mandar para o fundo do gol mesmo caído!
16'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MIRASSOL!!!
15'
•
1ºTEMPO
Reinaldo fica com a rebatida de Kannemann na frente da área, bate de canhota sem dominar e manda por cima.
14'
•
1ºTEMPO
Gustavo Martins chega atrasado no bote por trás e acerta somente o adversário. Falta mas nada de cartão.
13'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga cruza da ponta direita para segunda trave, Bruno Santos escora de cabeça para dentro e Weverton fica com ela.
12'
•
1ºTEMPO
Amuzu faz boa jogada individual na linha de fundo pela esquerda, leva para área e cruza por baixo para corte de João Victor.
11'
•
1ºTEMPO
Jogo começa movimentado.
10'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Edson Carioca recebe passe dentro da área pela direita, bate cruzado rasteiro e Bruno Santos não chega na segunda trave.
9'
•
1ºTEMPO
Reinaldo manda bola para área da esquerda e a defesa do Grêmio alivia.
8'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Reinaldo cobra escanteio da direita fechadinho, a bola fica viva na pequena área e João Victor não consegue finalizar na frente de Kannemann.
6'
•
1ºTEMPO
PRECISO! Caio Paulista lança da lateral esquerda para o meio da área, Carlos Vinícius domina jogando na frente e Gabriel se joga de carrinho na marca penal para fazer o desarme.
5'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca domina de costas no meio campo e sofre falta de Kannemann.
4'
•
1ºTEMPO
Villasanti carrega com espaço pelo meio do ataque, experimenta de fora da área e manda à direita.
3'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x0 RB Bragantino e Bahia 1x0 Chapecoense.
2'
•
1ºTEMPO
UUHH! Alesson é acionado na bola longa entre os zagueiros, ganha na velocidade e bate de pé direito já dentro da área mas erra o alvo.
2'
•
1ºTEMPO
Boa a presença do torcedor do Mirassol.
1'
•
1ºTEMPO
Mirassol todo de amarelo, Grêmio de camisa tricolor e calção branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Maião!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Durante a pausa da Copa do Mundo, o Imortal realizou três amistosos para ajustar a equipe: vitórias sobre Cascavel (2x1) e Cruzeiro (3x1) e derrota para Chapecoense (2x1).
PRÉ-JOGO
O jogo terá arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Carlos Henrique Lima Filho e Thayse Marques Fonseca serão os assistentes.
PRÉ-JOGO
A rodada começou ontem com dois jogos: Vitória 1x0 Vasco e Botafogo 2x1 Santos.
PRÉ-JOGO
O Grêmio ocupa a 15ª posição com 21 pontos e também perdeu seu jogo no fim de maio; 3x1, em casa, para o Corinthians.
PRÉ-JOGO
O Mirassol é o penúltimo colocado com 16 pontos e um jogo a menos na tabela. Na última rodada antes da parada para Copa do Mundo, o Leão foi derrotado pelo Athletico-PR, fora de casa, por 1x0.
PRÉ-JOGO
Temos 24°C em Mirassol, interior paulista.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Mirassol x Grêmio pela 19ª rodada do Brasileirão. Ele está de volta!
Rafael Guanaes
TECNICO
Walter
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Gabriel Knesowitsch
Defesa
Reinaldo
Defesa
Denilson
Meio-Campo
Chico Kim
Aldo Filho
Meio-Campo
Japa
Meio-Campo
Shaylon
Meio-Campo
Alesson
Atacante
Fernandinho
Atacante
Edson Carioca
Atacante
Carlos Eduardo
Atacante
Bruno Santos
Atacante
André Luis
Atacante
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Cristian Pavón
Atacante
Gustavo Martins
Defesa
Walter Kannemann
Defesa
Caio Paulista
Defesa
Pedro Gabriel
Defesa
Juan Nardoni
Meio-Campo
Riquelme
Meio-Campo
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Leonel Pérez
Meio-Campo
Gabriel Mec
Atacante
Martin Braithwaite
Atacante
Tetê
Atacante
Marcos Rocha
Defesa
Francis Amuzu
Atacante
Willian
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
ÁRBITRO
Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
ASSISTENTE
Thayse Marques Fonseca (RJ)
ASSISTENTE