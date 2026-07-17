19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sexta-feira, 17/07•20h
Minuto a Minuto: Fluminense X RB Bragantino - 17/07/2026
61'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
61'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Em partida repleta de confusões, Fluminense e Red Bull Bragantino ficam no empate de 1x1 no Maracanã.
60'
•
2ºTEMPO
Torcida do Fluminense aumenta o volume e canta alto, querendo acreditar em uma possível virada, mas não há mais tempo.
59'
•
2ºTEMPO
CONFIRMADO! Após checagem, gol do Fluminense é validado. Nenhuma irregularidade é encontrada.
58'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo chega possível impedimento na jogada.
57'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! IGNÁCIO! Canobbio ganha a jogada pela esquerda de ataque e cruza. Ignácio sobe mais do que toda a defesa adversária e manda de cabeça pra rede. Empata o Fluminense.
57'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
56'
•
2ºTEMPO
Na base da raça e nada de organização, Fluminense encurrala Bragantino no seu campo de defesa e busca o empate a todo custo.
55'
•
2ºTEMPO
VOOOLPI! Bola sobra com Lucho Acosta na área adversária. Ele gira bonito e Volpi faz grande defesa.
54'
•
2ºTEMPO
Guga cruza pela direita de ataque. Zaga do Bragantino afasta o perigo.
53'
•
2ºTEMPO
Renê lança Lucho Acosta na área visitante e ele finaliza por cima. Bandeira aponta impedimento no lance.
52'
•
2ºTEMPO
Juiz acrescenta mais cinco minutos de acréscimos, além dos nove já dados. Total de quatorze.
51'
•
2ºTEMPO
Finalmente bola volta a rolar no Maracanã.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Henry Mosquera é amarelado pelo juizão também.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Freytes, que também estava no bolo.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! VERMELHO TAMBÉM! Fabinho recebe o vermelhinho pelo lado do Bragantino por participar da confusão.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! John Kennedy recebe cartão vermelho.
48'
•
2ºTEMPO
Árbitro somente observa e aguarda os ânimos esfriarem.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo.
47'
•
2ºTEMPO
E FECHA O TEMPO! Jogadores partem para a pancadaria após disputa de bola simples pelo meio de campo entre Canobbio e Lucas Barbosa.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Red Bull Bragantino. Sai Rodriguinho e entra Fabinho.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos nove minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Tiago Volpi por fazer cera na cobrança do tiro de meta.
44'
•
2ºTEMPO
Mais uma tentativa de Hulk. Agora ele recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta. Tiro de meta pra Volpi cobrar.
43'
•
2ºTEMPO
Hulk cobra a falta e carimba a barreira.
43'
•
2ºTEMPO
John Kennedy é derrubado por Lucas Barbosa na entrada da área do Bragantino. Boa oportunidade para o Flu na bola parada.
42'
•
2ºTEMPO
Henry Mosquera tenta arrancar pela ala esquerda de campo, mas acaba desarmado pela marcação.
41'
•
2ºTEMPO
Hulk tenta o cruzamento pela direita de ataque. Defesa do Massa Bruta afasta pelo alto.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Eric Ramires deixa a partida para a entrada de Matheus Fernandes.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no Red Bull Bragantino. Sai Fernando e entra Pedro Henrique.
39'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com Gustavo Marques, que se levanta e sai andando. Bola rolando.
38'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Gustavo Marques divide pelo alto dentro da sua área e leva tranco nas costas. Equipe médica em campo.
37'
•
2ºTEMPO
Hulk tenta o chute do meio da rua. Bola explode em Rodriguinho no meio do caminho.
36'
•
2ºTEMPO
Se lança inteiro para frente o Fluminense. Metade do time é de atacantes.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mexida no Fluminense. Sai Hércules e entra Cano.
34'
•
2ºTEMPO
Canobbio dá bonita caneta em Cauê pela direita de ataque e cruza. Zaga visitante consegue o corte.
33'
•
2ºTEMPO
Andrés Hurtado chuta de fora da área. Fábio agarra firme no meio do gol.
32'
•
2ºTEMPO
Rodriguinho escapa pela direita de ataque, vai ao fundo e cruza forte. Fábio faz a leitura e intercepta.
31'
•
2ºTEMPO
MILAGRE, MAS NÃO VALE! Hulk cruza pela esquerda de ataque. Lucho Acosta desvia de cabeça e Volpi faz uma defesa sensacional, mas bandeira levanta o pano e aponta impedimento no lance.
30'
•
2ºTEMPO
John Kennedy é acionado no ataque. Andrés Hurtado toma a frente e ganha a jogada.
29'
•
2ºTEMPO
Se mantém no ataque o Fluminense, mas sem criatividade no último terço de campo.
28'
•
2ºTEMPO
Lucho Acosta manda balãozinho do meio em direção ao ataque, pra Canobbio. Forte demais. Volpi fica com ela.
27'
•
2ºTEMPO
Se fecha completamente na defesa a equipe do Bragantino, tentando segurar o placar.
26'
•
2ºTEMPO
Freytes recebe na esquerda de ataque e cruza. Direto nas mãos de Volpi.
25'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no ataque o Fluminense, tentando aproveitar o homem a mais pra buscar o empate.
24'
•
2ºTEMPO
Depois de quase cinco minutos de jogo parado, bola volta a rolar.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Herrera vai embora e entra Henry Mosquera no seu lugar.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Red Bull Bragantino. Sai Sasha e entra Andrés Hurtado.
22'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com Lucho Acosta, que recebe um curativo e já está pronto pra seguir no jogo.
21'
•
2ºTEMPO
Lucho Acosta é atendido em campo. Sangramento no supercílio esquerdo.
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Alix Vinicius por reclamação.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO DE CAMPO! Sant Anna acerta o cotovelo no rosto de Lucho Acosta no meio de campo. Juizão aplica o vermelho direto.
18'
•
2ºTEMPO
Lucho Acosta costura a marcação pela esquerda de ataque. Ele invade a área dos visitantes e chuta. Bola carimba Sant Anna.
17'
•
2ºTEMPO
Lucas Barbosa domina dentro da área carioca e bate. Bola explode na marcação.
16'
•
2ºTEMPO
Canobbio recebe na direita de ataque, tenta tabela, mas entrega de graça para o adversário.
15'
•
2ºTEMPO
Hércules chuta de fora da área. Bola carimba a marcação.
14'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Eduardo Sasha por reclamação.
13'
•
2ºTEMPO
Chute de fora da área de Freytes. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Savarino também deixa o jogo para a entrada de John Kennedy.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Fluminense. Sai Serna e entra Canobbio.
11'
•
2ºTEMPO
QUASE! Freytes pega sobra na área visitante, gira e bate. Na rede pelo lado de fora.
10'
•
2ºTEMPO
Serna vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Cauê corta de carrinho e joga pra escanteio.
9'
•
2ºTEMPO
Fluminense sobe suas linhas, tentando sair um pouco do sufoco.
8'
•
2ºTEMPO
Pressiona o Bragantino, agora em busca do segundo gol.
7'
•
2ºTEMPO
Sant Anna vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Defesa do Fluminense intercepta e afasta o perigo.
6'
•
2ºTEMPO
Massa Bruta controla as ações da partida nesses instantes iniciais de segundo tempo.
5'
•
2ºTEMPO
Herrera tenta cruzar do lado esquerdo do ataque. Bola bate em Savarino e sai pela linha lateral.
4'
•
2ºTEMPO
Fernando recebe na esquerda de ataque e é derrubado por Guga. Falta marcada.
3'
•
2ºTEMPO
Troca passes no ataque o time no Bragantino.
2'
•
2ºTEMPO
Renê é lançado na área visitante pela esquerda, tenta o passe, mas não chega nela. Volpi agarra.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fluminense volta com uma alteração. Sai Jemmes e entra Ignácio.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
49'
•
1ºTEMPO
Hulk recebe na área adversária e chuta. Bola explode na marcação e fica com Volpi.
48'
•
1ºTEMPO
Sentindo a pressão dos cariocas, Bragantino tenta prender a bola no meio de campo.
47'
•
1ºTEMPO
Serna cruza pela direita de ataque. Zaga do Massa Bruta corta e joga pra escanteio.
46'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Lucho Acosta disputa com a zaga adversária pela esquerda de ataque e cruza. Savarino desvia de cabeça e joga no poste esquerdo de Volpi.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Hulk cobra escanteio pela direita. Gustavo Marques corta de cabeça e cede mais um escanteio para o Fluminense.
43'
•
1ºTEMPO
Red Bull Bragantino mantém a mesma postura de antes do gol. Marcação bem posicionada e contra ataques bem encaixados.
42'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no ataque o Flu, tentando abrir a defesa adversária.
41'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa prende a bola no ataque e acaba sofrendo falta.
40'
•
1ºTEMPO
Torcida do Fluminense demonstra certa impaciência com a atuação da equipe.
39'
•
1ºTEMPO
Rodriguinho erra passe fácil no meio de campo, mas Bragantino recupera a posse logo na sequência.
38'
•
1ºTEMPO
Inteiro no ataque o time do Fluminense, mas ainda sem levar perigo ao gol dos visitantes.
37'
•
1ºTEMPO
Hércules chuta de fora da área e bola acerta seu companheiro Hulk.
36'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Hulk na direita de ataque. Gustavo Marques intercepta bem e corta pra linha lateral.
35'
•
1ºTEMPO
Juizão contorna toda a situação na conversa e jogo segue. Nenhum jogador é punido com cartão.
34'
•
1ºTEMPO
OLHA A TRETA! Savarino dá um tapinha provocativo na cabeça de Fernando após cometer falta no meio de campo. Jogadores do Bragantino não gostam e começa o empurra-empurra generalizado.
33'
•
1ºTEMPO
Pelo lado do Bragantino, Eduardo Sasha se recupera e segue no jogo. Bola rolando mais uma vez.
32'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Não dá mais pra ele. Mexe o Fluminense. Sai Millán, lesionado, e entra Freytes no seu lugar.
31'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Sasha recebe atendimento dentro de campo e Millán, pelo lado do Flu, é atendido fora do gramado.
30'
•
1ºTEMPO
Mesmo com maior posse de bola e tentando pressionar, Fluminense erra a marcação e permite contra ataque rápido dos adversário, sendo penalizado com o gol.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! SASHA! Herrera recebe na área carioca pela direita, limpa a marcação e cruza na medida. Sasha manda de cabeça e abre a contagem para o Massa Bruta.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!!
28'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com Tiago Volpi. Bola volta a rolar no Maracanã.
27'
•
1ºTEMPO
Equipe médica do Bragantino em campo atendendo o goleiro.
26'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Volpi caído no gramado pedindo atendimento.
25'
•
1ºTEMPO
Hércules arrisca de fora da área. Volpi faz a defesa com tranquilidade no meio do gol.
24'
•
1ºTEMPO
Sant Anna tenta dar um bico pra frente, fura e Hulk retoma a posse de bola.
23'
•
1ºTEMPO
Nova tentativa de passe de Martinelli pra Lucho Acosta. Lançamento do meio em direção ao ataque. Forte demais.
22'
•
1ºTEMPO
Martinelli dá bonito passe pra Lucho Acosta na área visitante. Alix Vinicius lê bem a jogada e faz o desarme.
21'
•
1ºTEMPO
Postura do Bragantino permanece a mesma. Equipe fica toda fechada no seu campo de defesa.
20'
•
1ºTEMPO
Equipe do Fluminense tem total liberdade pra trabalhar até a faixa central de campo.
19'
•
1ºTEMPO
Serna é acionado na esquerda de ataque. Passe vem forte demais e bola se perde pela linha de fundo.
18'
•
1ºTEMPO
Lucho Acosta prende demais e bola no meio de campo e é desarmado por Herrera.
17'
•
1ºTEMPO
Fernando faz grande jogada pela esquerda de ataque e rola pra Rodriguinho na área mandante. Ele chuta e Jemmes trava na hora exata.
16'
•
1ºTEMPO
Flu tenta pressionar, mas não consegue levar perigo real ao gol de Tiago Volpi.
15'
•
1ºTEMPO
Bragantino se mantém no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
14'
•
1ºTEMPO
Cruzamento pela esquerda de ataque de Cauê. Direto nas mãos de Fábio.
13'
•
1ºTEMPO
Serna tenta passe de cabeça pela esquerda de ataque, na direção de Hulk no meio. Marcação adversária intercepta bem e afasta.
12'
•
1ºTEMPO
Guga tenta passe no meio de campo, erra e posse fica com os visitantes.
11'
•
1ºTEMPO
Rodriguinho arranca em velocidade pela esquerda de ataque. Melhor para Martinelli, que acompanha bem e rouba a bola.
10'
•
1ºTEMPO
Esfria o jogo e troca passes lentamente no seu campo de defesa a equipe de Bragança Paulista.
9'
•
1ºTEMPO
Cobrança de falta praticamente do meio de campo de Hulk. Direto pela linha de fundo.
8'
•
1ºTEMPO
Hulk prende demais a bola pelo meio de campo e acaba perdendo a jogada.
7'
•
1ºTEMPO
Cauê tenta finta pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado por Guga.
6'
•
1ºTEMPO
Agora é a vez do Bragantino ficar com a posse de bola pelo meio de campo. Fluminense aperta a marcação.
5'
•
1ºTEMPO
Alix Vinicius derruba Lucho Acosta no meio de campo. Falta marcada.
4'
•
1ºTEMPO
Flu retoma a posse de bola e troca passes no campo ofensivo.
3'
•
1ºTEMPO
Fernando recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e chuta de dentro da área carioca. Pra fora. Sem nenhum perigo.
2'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Massa Bruta.
1'
•
1ºTEMPO
O Fluminense joga de camisas listradas em branco, verde e vermelho e calções e meiões brancos. O Red Bull Bragantino vem a campo de camisas brancas e calções e meiões vermelhos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Maracanã.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Douglas Pagung (ES) e Alex Sandro Quadros Thome (RR).
PRÉ-JOGO
Red Bull Bragantino definido por Vagner Mancini: Volpi; Sant Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Sasha e Fernando.
PRÉ-JOGO
Fluminense escalado por Luis Zubeldía: Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Matheus Reis e Vítor Eudes, lesionados, além do suspenso Samuel Xavier. Os visitantes não contarão com Davi Gomes, Gabriel e Vanderlan, entregues ao departamento médico. Juninho Capixaba, suspenso, também ficará de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado dos bragantinos, o foco é manter o ritmo de antes da pausa, onde o time vinha de três vitórias consecutivas no campeonato. O objetivo é somar pontos pra entrar no G-4, mesmo jogando fora dos seus domínios.
PRÉ-JOGO
O time carioca retoma a competição bastante motivado. Além da briga na parte de cima da tabela, Hulk e Thiago Silva chegam pra somar e a torcida promete apoio.
PRÉ-JOGO
Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Flu realizou duas partidas amistosas, ambas no Maracanã, e venceu as duas: 6x1 no Nova Iguaçu e 2x0 no Bahia. O Massa Bruta também realizou um jogo amistoso, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Athletico-PR, e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Fluminense ocupa a 3ª colocação na tabela, com 31 pontos conquistados, enquanto o Red Bull Bragantino está na 5ª posição, com 29 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 22 partidas entre as equipes. O Fluminense venceu 9, o Red Bull Bragantino levou a melhor em 7 oportunidades, além de 6 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Fluminense e Red Bull Bragantino, jogo válido pela 19ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.
Luis Zubeldía
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Jemmes
Defesa
Ignácio
Defesa
Julián Millán
Defesa
Juan Freytes
Defesa
Renê
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Germán Cano
Atacante
Lucho Acosta
Meio-Campo
Jefferson Savarino
Atacante
John Kennedy
Atacante
Kevin Serna
Atacante
Agustín Canobbio
Atacante
Hulk
Atacante
Vagner Mancini
TECNICO
Tiago Volpi
Goleiro
Agustín Sant Anna
Defesa
Alix Vinicius
Defesa
Gustavo Marques
Defesa
Cauê
Defesa
Eric Ramires
Meio-Campo
Matheus Fernandes
Meio-Campo
Rodriguinho
Meio-Campo
Fabinho
Meio-Campo
Lucas Barbosa
Atacante
José Herrera
Atacante
Henry Mosquera
Atacante
Eduardo Sasha
Atacante
Andrés Hurtado
Defesa
Fernando Santos
Atacante
Pedro Henrique
Defesa
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
ÁRBITRO
Douglas Pagung (ES)
ASSISTENTE
Alex Sandro Quadros Thome (RR)
ASSISTENTE
Roger Goulart (RS)
QUARTO ÁRBITRO