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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Fluminense Fluminense
1 × 1
RB Bragantino RB Bragantino

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sexta-feira, 17/0720h

Minuto a Minuto: Fluminense X RB Bragantino - 17/07/2026

fim

61'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

61'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Em partida repleta de confusões, Fluminense e Red Bull Bragantino ficam no empate de 1x1 no Maracanã.

bola

60'

2ºTEMPO

Torcida do Fluminense aumenta o volume e canta alto, querendo acreditar em uma possível virada, mas não há mais tempo.

bola

59'

2ºTEMPO

CONFIRMADO! Após checagem, gol do Fluminense é validado. Nenhuma irregularidade é encontrada.

bola

58'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo chega possível impedimento na jogada.

gol

57'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! IGNÁCIO! Canobbio ganha a jogada pela esquerda de ataque e cruza. Ignácio sobe mais do que toda a defesa adversária e manda de cabeça pra rede. Empata o Fluminense.

bola

57'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

56'

2ºTEMPO

Na base da raça e nada de organização, Fluminense encurrala Bragantino no seu campo de defesa e busca o empate a todo custo.

bola

55'

2ºTEMPO

VOOOLPI! Bola sobra com Lucho Acosta na área adversária. Ele gira bonito e Volpi faz grande defesa.

bola

54'

2ºTEMPO

Guga cruza pela direita de ataque. Zaga do Bragantino afasta o perigo.

bola

53'

2ºTEMPO

Renê lança Lucho Acosta na área visitante e ele finaliza por cima. Bandeira aponta impedimento no lance.

bola

52'

2ºTEMPO

Juiz acrescenta mais cinco minutos de acréscimos, além dos nove já dados. Total de quatorze.

bola

51'

2ºTEMPO

Finalmente bola volta a rolar no Maracanã.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Henry Mosquera é amarelado pelo juizão também.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Freytes, que também estava no bolo.

vermelho

49'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
VERMELHO TAMBÉM! Fabinho recebe o vermelhinho pelo lado do Bragantino por participar da confusão.

vermelho

49'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO! John Kennedy recebe cartão vermelho.

bola

48'

2ºTEMPO

Árbitro somente observa e aguarda os ânimos esfriarem.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo.

bola

47'

2ºTEMPO

E FECHA O TEMPO! Jogadores partem para a pancadaria após disputa de bola simples pelo meio de campo entre Canobbio e Lucas Barbosa.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Red Bull Bragantino. Sai Rodriguinho e entra Fabinho.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos nove minutos de acréscimos.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Tiago Volpi por fazer cera na cobrança do tiro de meta.

bola

44'

2ºTEMPO

Mais uma tentativa de Hulk. Agora ele recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta. Tiro de meta pra Volpi cobrar.

bola

43'

2ºTEMPO

Hulk cobra a falta e carimba a barreira.

bola

43'

2ºTEMPO

John Kennedy é derrubado por Lucas Barbosa na entrada da área do Bragantino. Boa oportunidade para o Flu na bola parada.

bola

42'

2ºTEMPO

Henry Mosquera tenta arrancar pela ala esquerda de campo, mas acaba desarmado pela marcação.

bola

41'

2ºTEMPO

Hulk tenta o cruzamento pela direita de ataque. Defesa do Massa Bruta afasta pelo alto.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Eric Ramires deixa a partida para a entrada de Matheus Fernandes.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no Red Bull Bragantino. Sai Fernando e entra Pedro Henrique.

bola

39'

2ºTEMPO

Tudo certo com Gustavo Marques, que se levanta e sai andando. Bola rolando.

bola

38'

2ºTEMPO

Jogo parado. Gustavo Marques divide pelo alto dentro da sua área e leva tranco nas costas. Equipe médica em campo.

bola

37'

2ºTEMPO

Hulk tenta o chute do meio da rua. Bola explode em Rodriguinho no meio do caminho.

bola

36'

2ºTEMPO

Se lança inteiro para frente o Fluminense. Metade do time é de atacantes.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mexida no Fluminense. Sai Hércules e entra Cano.

bola

34'

2ºTEMPO

Canobbio dá bonita caneta em Cauê pela direita de ataque e cruza. Zaga visitante consegue o corte.

bola

33'

2ºTEMPO

Andrés Hurtado chuta de fora da área. Fábio agarra firme no meio do gol.

bola

32'

2ºTEMPO

Rodriguinho escapa pela direita de ataque, vai ao fundo e cruza forte. Fábio faz a leitura e intercepta.

bola

31'

2ºTEMPO

MILAGRE, MAS NÃO VALE! Hulk cruza pela esquerda de ataque. Lucho Acosta desvia de cabeça e Volpi faz uma defesa sensacional, mas bandeira levanta o pano e aponta impedimento no lance.

bola

30'

2ºTEMPO

John Kennedy é acionado no ataque. Andrés Hurtado toma a frente e ganha a jogada.

bola

29'

2ºTEMPO

Se mantém no ataque o Fluminense, mas sem criatividade no último terço de campo.

bola

28'

2ºTEMPO

Lucho Acosta manda balãozinho do meio em direção ao ataque, pra Canobbio. Forte demais. Volpi fica com ela.

bola

27'

2ºTEMPO

Se fecha completamente na defesa a equipe do Bragantino, tentando segurar o placar.

bola

26'

2ºTEMPO

Freytes recebe na esquerda de ataque e cruza. Direto nas mãos de Volpi.

bola

25'

2ºTEMPO

Roda a bola no ataque o Fluminense, tentando aproveitar o homem a mais pra buscar o empate.

bola

24'

2ºTEMPO

Depois de quase cinco minutos de jogo parado, bola volta a rolar.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Herrera vai embora e entra Henry Mosquera no seu lugar.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Red Bull Bragantino. Sai Sasha e entra Andrés Hurtado.

bola

22'

2ºTEMPO

Tudo certo com Lucho Acosta, que recebe um curativo e já está pronto pra seguir no jogo.

bola

21'

2ºTEMPO

Lucho Acosta é atendido em campo. Sangramento no supercílio esquerdo.

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Alix Vinicius por reclamação.

vermelho

19'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO DE CAMPO! Sant Anna acerta o cotovelo no rosto de Lucho Acosta no meio de campo. Juizão aplica o vermelho direto.

bola

18'

2ºTEMPO

Lucho Acosta costura a marcação pela esquerda de ataque. Ele invade a área dos visitantes e chuta. Bola carimba Sant Anna.

bola

17'

2ºTEMPO

Lucas Barbosa domina dentro da área carioca e bate. Bola explode na marcação.

bola

16'

2ºTEMPO

Canobbio recebe na direita de ataque, tenta tabela, mas entrega de graça para o adversário.

bola

15'

2ºTEMPO

Hércules chuta de fora da área. Bola carimba a marcação.

amarelo

14'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Eduardo Sasha por reclamação.

bola

13'

2ºTEMPO

Chute de fora da área de Freytes. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Savarino também deixa o jogo para a entrada de John Kennedy.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Fluminense. Sai Serna e entra Canobbio.

bola

11'

2ºTEMPO

QUASE! Freytes pega sobra na área visitante, gira e bate. Na rede pelo lado de fora.

bola

10'

2ºTEMPO

Serna vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Cauê corta de carrinho e joga pra escanteio.

bola

9'

2ºTEMPO

Fluminense sobe suas linhas, tentando sair um pouco do sufoco.

bola

8'

2ºTEMPO

Pressiona o Bragantino, agora em busca do segundo gol.

bola

7'

2ºTEMPO

Sant Anna vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Defesa do Fluminense intercepta e afasta o perigo.

bola

6'

2ºTEMPO

Massa Bruta controla as ações da partida nesses instantes iniciais de segundo tempo.

bola

5'

2ºTEMPO

Herrera tenta cruzar do lado esquerdo do ataque. Bola bate em Savarino e sai pela linha lateral.

bola

4'

2ºTEMPO

Fernando recebe na esquerda de ataque e é derrubado por Guga. Falta marcada.

bola

3'

2ºTEMPO

Troca passes no ataque o time no Bragantino.

bola

2'

2ºTEMPO

Renê é lançado na área visitante pela esquerda, tenta o passe, mas não chega nela. Volpi agarra.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fluminense volta com uma alteração. Sai Jemmes e entra Ignácio.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

49'

1ºTEMPO

Hulk recebe na área adversária e chuta. Bola explode na marcação e fica com Volpi.

bola

48'

1ºTEMPO

Sentindo a pressão dos cariocas, Bragantino tenta prender a bola no meio de campo.

bola

47'

1ºTEMPO

Serna cruza pela direita de ataque. Zaga do Massa Bruta corta e joga pra escanteio.

bola

46'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Lucho Acosta disputa com a zaga adversária pela esquerda de ataque e cruza. Savarino desvia de cabeça e joga no poste esquerdo de Volpi.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Hulk cobra escanteio pela direita. Gustavo Marques corta de cabeça e cede mais um escanteio para o Fluminense.

bola

43'

1ºTEMPO

Red Bull Bragantino mantém a mesma postura de antes do gol. Marcação bem posicionada e contra ataques bem encaixados.

bola

42'

1ºTEMPO

Roda a bola no ataque o Flu, tentando abrir a defesa adversária.

bola

41'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa prende a bola no ataque e acaba sofrendo falta.

bola

40'

1ºTEMPO

Torcida do Fluminense demonstra certa impaciência com a atuação da equipe.

bola

39'

1ºTEMPO

Rodriguinho erra passe fácil no meio de campo, mas Bragantino recupera a posse logo na sequência.

bola

38'

1ºTEMPO

Inteiro no ataque o time do Fluminense, mas ainda sem levar perigo ao gol dos visitantes.

bola

37'

1ºTEMPO

Hércules chuta de fora da área e bola acerta seu companheiro Hulk.

bola

36'

1ºTEMPO

Lançamento pra Hulk na direita de ataque. Gustavo Marques intercepta bem e corta pra linha lateral.

bola

35'

1ºTEMPO

Juizão contorna toda a situação na conversa e jogo segue. Nenhum jogador é punido com cartão.

bola

34'

1ºTEMPO

OLHA A TRETA! Savarino dá um tapinha provocativo na cabeça de Fernando após cometer falta no meio de campo. Jogadores do Bragantino não gostam e começa o empurra-empurra generalizado.

bola

33'

1ºTEMPO

Pelo lado do Bragantino, Eduardo Sasha se recupera e segue no jogo. Bola rolando mais uma vez.

substituicao

32'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Não dá mais pra ele. Mexe o Fluminense. Sai Millán, lesionado, e entra Freytes no seu lugar.

bola

31'

1ºTEMPO

Jogo parado. Sasha recebe atendimento dentro de campo e Millán, pelo lado do Flu, é atendido fora do gramado.

bola

30'

1ºTEMPO

Mesmo com maior posse de bola e tentando pressionar, Fluminense erra a marcação e permite contra ataque rápido dos adversário, sendo penalizado com o gol.

gol

29'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! SASHA! Herrera recebe na área carioca pela direita, limpa a marcação e cruza na medida. Sasha manda de cabeça e abre a contagem para o Massa Bruta.

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!!

bola

28'

1ºTEMPO

Tudo certo com Tiago Volpi. Bola volta a rolar no Maracanã.

bola

27'

1ºTEMPO

Equipe médica do Bragantino em campo atendendo o goleiro.

bola

26'

1ºTEMPO

Jogo parado. Volpi caído no gramado pedindo atendimento.

bola

25'

1ºTEMPO

Hércules arrisca de fora da área. Volpi faz a defesa com tranquilidade no meio do gol.

bola

24'

1ºTEMPO

Sant Anna tenta dar um bico pra frente, fura e Hulk retoma a posse de bola.

bola

23'

1ºTEMPO

Nova tentativa de passe de Martinelli pra Lucho Acosta. Lançamento do meio em direção ao ataque. Forte demais.

bola

22'

1ºTEMPO

Martinelli dá bonito passe pra Lucho Acosta na área visitante. Alix Vinicius lê bem a jogada e faz o desarme.

bola

21'

1ºTEMPO

Postura do Bragantino permanece a mesma. Equipe fica toda fechada no seu campo de defesa.

bola

20'

1ºTEMPO

Equipe do Fluminense tem total liberdade pra trabalhar até a faixa central de campo.

bola

19'

1ºTEMPO

Serna é acionado na esquerda de ataque. Passe vem forte demais e bola se perde pela linha de fundo.

bola

18'

1ºTEMPO

Lucho Acosta prende demais e bola no meio de campo e é desarmado por Herrera.

bola

17'

1ºTEMPO

Fernando faz grande jogada pela esquerda de ataque e rola pra Rodriguinho na área mandante. Ele chuta e Jemmes trava na hora exata.

bola

16'

1ºTEMPO

Flu tenta pressionar, mas não consegue levar perigo real ao gol de Tiago Volpi.

bola

15'

1ºTEMPO

Bragantino se mantém no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

14'

1ºTEMPO

Cruzamento pela esquerda de ataque de Cauê. Direto nas mãos de Fábio.

bola

13'

1ºTEMPO

Serna tenta passe de cabeça pela esquerda de ataque, na direção de Hulk no meio. Marcação adversária intercepta bem e afasta.

bola

12'

1ºTEMPO

Guga tenta passe no meio de campo, erra e posse fica com os visitantes.

bola

11'

1ºTEMPO

Rodriguinho arranca em velocidade pela esquerda de ataque. Melhor para Martinelli, que acompanha bem e rouba a bola.

bola

10'

1ºTEMPO

Esfria o jogo e troca passes lentamente no seu campo de defesa a equipe de Bragança Paulista.

bola

9'

1ºTEMPO

Cobrança de falta praticamente do meio de campo de Hulk. Direto pela linha de fundo.

bola

8'

1ºTEMPO

Hulk prende demais a bola pelo meio de campo e acaba perdendo a jogada.

bola

7'

1ºTEMPO

Cauê tenta finta pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado por Guga.

bola

6'

1ºTEMPO

Agora é a vez do Bragantino ficar com a posse de bola pelo meio de campo. Fluminense aperta a marcação.

bola

5'

1ºTEMPO

Alix Vinicius derruba Lucho Acosta no meio de campo. Falta marcada.

bola

4'

1ºTEMPO

Flu retoma a posse de bola e troca passes no campo ofensivo.

bola

3'

1ºTEMPO

Fernando recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e chuta de dentro da área carioca. Pra fora. Sem nenhum perigo.

bola

2'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Massa Bruta.

bola

1'

1ºTEMPO

O Fluminense joga de camisas listradas em branco, verde e vermelho e calções e meiões brancos. O Red Bull Bragantino vem a campo de camisas brancas e calções e meiões vermelhos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Maracanã.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Douglas Pagung (ES) e Alex Sandro Quadros Thome (RR).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Red Bull Bragantino definido por Vagner Mancini: Volpi; Sant Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Sasha e Fernando.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fluminense escalado por Luis Zubeldía: Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Matheus Reis e Vítor Eudes, lesionados, além do suspenso Samuel Xavier. Os visitantes não contarão com Davi Gomes, Gabriel e Vanderlan, entregues ao departamento médico. Juninho Capixaba, suspenso, também ficará de fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado dos bragantinos, o foco é manter o ritmo de antes da pausa, onde o time vinha de três vitórias consecutivas no campeonato. O objetivo é somar pontos pra entrar no G-4, mesmo jogando fora dos seus domínios.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time carioca retoma a competição bastante motivado. Além da briga na parte de cima da tabela, Hulk e Thiago Silva chegam pra somar e a torcida promete apoio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Flu realizou duas partidas amistosas, ambas no Maracanã, e venceu as duas: 6x1 no Nova Iguaçu e 2x0 no Bahia. O Massa Bruta também realizou um jogo amistoso, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Athletico-PR, e levou a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Fluminense ocupa a 3ª colocação na tabela, com 31 pontos conquistados, enquanto o Red Bull Bragantino está na 5ª posição, com 29 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 22 partidas entre as equipes. O Fluminense venceu 9, o Red Bull Bragantino levou a melhor em 7 oportunidades, além de 6 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Fluminense e Red Bull Bragantino, jogo válido pela 19ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.

Fluminense FLU

  • Luis Zubeldía

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Guga

    Defesa

  • JemmesSaiu

    Defesa

  • IgnácioEntrouGol

    Defesa

  • Julián MillánSaiu

    Defesa

  • Juan FreytesEntrouAmarelo

    Defesa

  • Renê

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • HérculesSaiu

    Meio-Campo

  • Germán CanoEntrou

    Atacante

  • Lucho AcostaAmarelo

    Meio-Campo

  • Jefferson SavarinoSaiu

    Atacante

  • John KennedyEntrouVermelho

    Atacante

  • Kevin SernaSaiu

    Atacante

  • Agustín CanobbioEntrou

    Atacante

  • Hulk

    Atacante

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

  • Tiago VolpiAmarelo

    Goleiro

  • Agustín Sant AnnaVermelho

    Defesa

  • Alix ViniciusAmarelo

    Defesa

  • Gustavo Marques

    Defesa

  • Cauê

    Defesa

  • Eric RamiresSaiu

    Meio-Campo

  • Matheus FernandesEntrou

    Meio-Campo

  • RodriguinhoSaiu

    Meio-Campo

  • FabinhoEntrouVermelho

    Meio-Campo

  • Lucas Barbosa

    Atacante

  • José HerreraSaiu

    Atacante

  • Henry MosqueraEntrouAmarelo

    Atacante

  • Eduardo SashaSaiuGolAmarelo

    Atacante

  • Andrés HurtadoEntrou

    Defesa

  • Fernando SantosSaiu

    Atacante

  • Pedro HenriqueEntrou

    Defesa

  • Davi de Oliveira Lacerda (ES)

    ÁRBITRO

  • Douglas Pagung (ES)

    ASSISTENTE

  • Alex Sandro Quadros Thome (RR)

    ASSISTENTE

  • Roger Goulart (RS)

    QUARTO ÁRBITRO

Fluminense FLU
RB Bragantino RBB

GOLS

Gol Ignácio
Eduardo Sasha Gol
POSSE DE BOLA
64% 36%
14FINALIZAÇÕES4
5FINALIZAÇÕES CERTAS2
7FALTAS COMETIDAS9
23CRUZAMENTOS7
51PASSES ERRADOS36
7DESARMES12
11ESCANTEIOS4
3IMPEDIMENTOS1
2CARTÕES AMARELOS4
1CARTÕES VERMELHOS2
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