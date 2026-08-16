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encerrado
Barradão Salvador, Bahia
Vitória Vitória
1 × 0
Botafogo Botafogo

23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 16/0818h30

Minuto a Minuto: Vitória X Botafogo - 16/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

vermelho

50'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
Cartão vermelho pra Arthur Cabral após o término do jogo, por reclamação e por cobrir a boca em meio a discussão com adversários.

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Vitória vence o Botafogo no Barradão por 1x0 e se afasta ainda mais do Z-4.

bola

48'

2ºTEMPO

Na base da experiência, Marinho prende a bola na ponta direita de ataque. Marcação aperta e ele ganha o arremesso lateral.

bola

47'

2ºTEMPO

Arrancada de Marinho pela direita de ataque. Ele entra na área botafoguense e arruma pra trás. Renato Kayzer bate e bola desvia na marcação. Novo escanteio para o Vitória.

bola

46'

2ºTEMPO

Bola ajeitada por Erick pra Pochettino na área carioca. Ele bate colocado e Vitinho consegue desviar. Escanteio.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Jogada de fundo pela direita de ataque de Marinho na disputa com Lucas Monzón. Melhor para o zagueiro, que fica com o tiro de meta.

bola

43'

2ºTEMPO

Donos da casa prendem a bola no campo de ataque, rodando de pé em pé.

bola

42'

2ºTEMPO

Alex Telles levanta pela esquerda de ataque. Lucas Arcanjo afasta no soco e tira o perigo.

bola

41'

2ºTEMPO

Marinho prende a bola pelo meio de campo, tentando ganhar tempo, e sofre falta de Montoro.

bola

40'

2ºTEMPO

Vitória recua demais e começa a correr sérios riscos de levar o gol de empate.

bola

39'

2ºTEMPO

QUASE! Ferraresi levante pela direita de ataque e Júnior Santos mergulha de cabeça. Lucas Arcanjo espalma no reflexo e joga pra escanteio.

bola

38'

2ºTEMPO

PÚBLICO! 20025 torcedores presentes no Barradão.

bola

37'

2ºTEMPO

Arthur Cabral tenta desviar cruzamento da direita de dentro da área mandante, mas não consegue pegar em cheio na bola.

bola

36'

2ºTEMPO

Botafogo inteiro no campo de ataque. Vitória se fecha na defesa e tenta matar o jogo nos contra ataques.

bola

35'

2ºTEMPO

Renato Kayzer derruba Santi Rodríguez no meio de campo. Falta assinalada.

bola

34'

2ºTEMPO

Danilo Pereira tenta infiltração pelo meio e é barrado por Luan Cândido.

bola

33'

2ºTEMPO

Botafogo fez somente quatro mexidas, mas como Franclim Carvalho parou o jogo três vezes, cariocas não poderão fazer sua quinta mudança.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Vitória. Sai Matheuzinho e entra Marinho.

bola

31'

2ºTEMPO

Santi Rodríguez tenta tabela na entrada da área baiana, mas erra e bola fica com Lucas Arcanjo.

bola

30'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Botafogo.

bola

29'

2ºTEMPO

Erick finaliza de dentro da área botafoguense, pela direita. Tiro de meta pra Warleson cobrar.

bola

28'

2ºTEMPO

Partida segue bastante truncada pelo meio de campo.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Danilo deixa a partida e entra Santi Rodríguez no seu lugar.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Botafogo. Sai Medina e entra Domingos Andrade.

bola

26'

2ºTEMPO

Renato Kayzer é lançado no ataque. Forte demais. Warleson fica com ela.

bola

25'

2ºTEMPO

PRA FORA! Matheuzinho recebe na área carioca pela direita, arruma pra canhota e bate. Por cima do gol.

bola

24'

2ºTEMPO

Chove forte em Salvador nesse momento. Campo fica pesado e ritmo diminui.

bola

23'

2ºTEMPO

Jamerson é acionado pela ala esquerda, mas erra domínio e bola escapa pela linha lateral.

bola

22'

2ºTEMPO

Montoro cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Lucas Arcanjo.

bola

21'

2ºTEMPO

Torcedor do Leão da Barra segue fazendo festa nas arquibancadas, empurrando sua equipe.

bola

20'

2ºTEMPO

Erick passa do meio de campo pra Renato Kayzer na direita de ataque. Bandeira aponta impedimento no lance.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tarzia também vai embora e entra Pochettino no seu lugar.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Vitória. Sai Renê e entra Renato Kayzer.

bola

18'

2ºTEMPO

Botafogo tenta pressionar, mas que leva mais perigo é o Vitória.

bola

17'

2ºTEMPO

Tarzia recebe na linha de fundo pela direita, tenta cruzar e cai no gramado.

amarelo

16'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lucas Monzón chega forte, por trás, em Matheuzinho no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

15'

2ºTEMPO

Cruzamento pela esquerda de ataque de Alex Telles. Zé Vítor intercepta bem e sai jogando.

bola

14'

2ºTEMPO

SALVA VITINHO! Cruzamento pela direita de ataque do Vitória. Warleson afasta mal e Renê finaliza sem goleiro da pequena área. Vitinho corta em cima da linha e evita o segundo.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ramon também deixa o jogo para a entrada de Jamerson.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Vitória. Sai Emmanuel Martínez e entra Wallace.

bola

13'

2ºTEMPO

Arthur Cabral arrisca de fora da área e manda longe do gol de Lucas Arcanjo.

bola

12'

2ºTEMPO

Após devido atendimento médico, todos os atletas se recuperam e bola volta a rolar.

bola

11'

2ºTEMPO

Jogo parado. Ferraresi, Brítez e Zé Vitor desabam, sentindo, após disputa de bola pelo alto na área do Vitória.

bola

10'

2ºTEMPO

Alex Telles cobra escanteio pela direita. Zaga mandante afasta o perigo pelo alto.

bola

9'

2ºTEMPO

Vitinho tenta cruzar pela direita de ataque. Bola carimba Tarzia e sai em escanteio.

substituicao

8'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Botafogo. Sai Matheus Martins e entra Danilo Pereira.

bola

7'

2ºTEMPO

Vitória encontra muitos espaços pra atacar. Botafogo tenta se ajustar em campo.

amarelo

6'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Emmanuel Martínez por reclamação.

bola

5'

2ºTEMPO

Bola pra Erick na área visitante pela direita. Ele finaliza colocadinha, mas sem força. Fácil pra Warleson fazer a defesa.

bola

4'

2ºTEMPO

Erick entorta a marcação pela direita de ataque e cruza. Vitinho corta de cabeça e joga pra escanteio.

bola

3'

2ºTEMPO

Renê domina na área carioca, gira bem e bate de canhota. Warleson agarra firme no meio do gol.

bola

2'

2ºTEMPO

Alex Telles puxa Erick no meio de campo. Falta marcada.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

49'

1ºTEMPO

Mesmo mancando e fazendo caretas, Danilo se levanta e jogo segue. Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos quatro já dados. Total de cinco.

bola

48'

1ºTEMPO

Equipe médica do Botafogo em campo. Danilo sente o tornozelo esquerdo.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Danilo é derrubado na entrada da área do Vitória por Ramon. Falta e amarelo para o lateral baiano.

bola

46'

1ºTEMPO

Lucas Monzón recua pra Warleson na fogueira e ele manda um bico pra linha lateral.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Tarzia bate cruzado de dentro da área carioca pela esquerda. Ferraresi corta e cede novo escanteio.

bola

43'

1ºTEMPO

Ramon recebe na linha de fundo pela esquerda e tenta o cruzamento. Vitinho corta e joga pra escanteio.

bola

42'

1ºTEMPO

Alex Telles cruza pela esquerda de ataque. Antes de Júnior Santos chegar, zaga afasta o perigo.

bola

41'

1ºTEMPO

Tudo certo com o goleiro do Glorioso. Bola volta a rolar no Barradão.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogo parado. Warleson recebe atendimento médico em campo.

bola

39'

1ºTEMPO

Ramon cruza pela esquerda de ataque. Juiz aponta falta em cima do goleiro Warleson, que fica caído sentindo o rosto.

bola

38'

1ºTEMPO

Montoro tenta limpar a jogada pra bater na frente da área mandante. Marcação trabalha bem e ganha o lance.

bola

37'

1ºTEMPO

Erick é puxado por Alex Telles no meio de campo. Falta assinalada.

bola

36'

1ºTEMPO

Postura baiana é somente a de contra atacar nesse momento. Botafogo busca espaços no ataque.

bola

35'

1ºTEMPO

Renê finaliza chapado da entrada da área visitante. Bola desvia na marcação e para na bandeirinha de escanteio do lado direito.

bola

34'

1ºTEMPO

Vitória tenta aproveitar o desespero carioca pra atacar, o que acaba gerando espaços em campo.

bola

33'

1ºTEMPO

Lançamento pra Matheuzinho no comando de ataque. Impedimento é apontado.

bola

32'

1ºTEMPO

Botafogo tenta respirar novamente em campo e tenta chegar ao campo de ataque.

bola

31'

1ºTEMPO

Mesmo com o gol anulado, torcedor da casa faz a festa nas arquibancadas.

bola

30'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Checagem da jogada por parte do VAR. Impedimento é identificado no lance e gol é anulado.

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO VITÓRIA!!! MATHEUZINHO! Erick vai ao fundo pela direita de ataque e levanta. Matheuzinho mergulha de cabeça na pequena área e amplia a contagem para o time baiano.

bola

28'

1ºTEMPO

Franclim Carvalho, treinador botafoguense, também recebe o cartão amarelo por reclamação.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Montoro por agarrar Tarzia no meio de campo.

substituicao

27'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração no Botafogo. Sai Huguinho e entra Júnior Santos.

bola_goal

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO VITÓRIA!!! MATHEUZINHO! Batida com categoria no canto esquerdo alto de Warleson, que salta para o lado oposto e nem sai na foto. Leão da Barra na frente.

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO VITÓRIA!!!

bola

25'

1ºTEMPO

Botafoguenses reclamam demais, mas marcação é mantida.

bola

24'

1ºTEMPO

Depois de Matheus Martins perder grande chance no ataque, tentando cavar um pênalti ao invés de servir um companheiro, Vitória encaixa bom ataque e tem uma penalidade marcada a seu favor.

bola

23'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O VITÓRIA! Erick recebe na área carioca, costura a marcação e é derrubado por Huguinho. Penalidade máxima é apontada.

bola

22'

1ºTEMPO

Matheus Martins entra em velocidade na área baiana pela esquerda, tenta a finta e desaba na disputa com Ramon, pedindo penalidade. Juizão manda seguir.

bola

21'

1ºTEMPO

UHHH! Pancada de fora da área de Emmanuel Martínez. Bola passa perto do travessão de Warleson.

bola

20'

1ºTEMPO

Matheuzinho é lançado no comando de ataque, tromba com Vitinho e perde a jogada.

bola

19'

1ºTEMPO

Na tentativa de se reajustar em campo, Vitória roda a bola no seu campo de defesa.

bola

18'

1ºTEMPO

Botafogo comanda as ações da partida nesse momento. Vitória não consegue agredir.

bola

17'

1ºTEMPO

Montoro também tenta o chute de fora da área, é travado e bola chega limpa até Lucas Arcanjo.

bola

16'

1ºTEMPO

Matheus Martins chuta forte de fora da área, mas bola explode na marcação.

bola

15'

1ºTEMPO

Alex Telles prende a bola pela esquerda de ataque e sofre falta.

bola

14'

1ºTEMPO

LUCAS ARCANJOOO! Bola alçada para a área baiana pela esquerda. Arthur Cabral sobe bonito e cabeceia. Lucas Arcanjo voa no ângulo direito e espalma.

bola

13'

1ºTEMPO

Arthur Cabral agarra Emmanuel Martínez no meio de campo. Falta apontada.

bola

12'

1ºTEMPO

Tentativa de chute de fora da área de Danilo. Cacá intercepta bem no meio do caminho.

bola

11'

1ºTEMPO

Arthur Cabral tenta girar pra bater dentro da área baiana. Martínez trava bem.

bola

10'

1ºTEMPO

Troca passes na faixa central de campo o time do Vitória.

bola

9'

1ºTEMPO

As duas equipes cheias de vontade nesses minutos iniciais, mas não de jogar bola. Juiz terá trabalho.

bola

8'

1ºTEMPO

Alex Telles cruza pela direita de ataque, em cobrança de falta. Cacá afasta pelo alto.

bola

7'

1ºTEMPO

Montoro sofre falta no meio de campo em disputa com Ramon e fica irritado.

bola

6'

1ºTEMPO

Vitinho chuta de fora da área e carimba a marcação adversária.

bola

5'

1ºTEMPO

Erick lança do meio em direção a Renê no ataque. Lucas Monzón intercepta bem.

bola

4'

1ºTEMPO

Luan Cândido é acionado pela esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e marca impedimento na jogada.

bola

3'

1ºTEMPO

Mais uma vez Huguinho comete falta no meio de campo, agora em cima de Tarzia.

amarelo

2'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Huguinho por acertar a mão no rosto de Emmanuel Martínez em disputa de bola pelo meio de campo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Vitória joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Botafogo vem a campo todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Salvador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Paulo César Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Botafogo definido por Franclim Carvalho: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vitória escalado por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Zé Vitor, Martínez e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renê.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Rúben Ismael, lesionados. Os visitantes não contarão com Kaio Pantaleão e Paulinho, entregues ao departamento médico. Justino e Marçal, suspensos, também ficarão de fora da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado carioca, mesmo jogando fora de casa, o foco é conquistar um bom resultado e subir ainda mais na tabela, se aproximando do G-4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time baiano conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer na competição. A equipe vem de quatro jogos sem saber o que é triunfar no Brasileirão e precisa pontuar pra se afastar da zona da degola.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão da Barra visitou o Flamengo e perdeu por 2x0. O Glorioso jogou em casa contra o Fluminense e ficou no empate de 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vitória ocupa a 13ª colocação na tabela, com 26 pontos conquistados, enquanto o Botafogo está na 11ª posição, com 30 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 52 partidas entre as equipes. O Vitória venceu 17, o Botafogo levou a melhor em 17 oportunidades, além de 18 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vitória e Botafogo, jogo válido pela 23ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • Emanuel Brítez

    Defesa

  • Cacá

    Defesa

  • Luan Cândido

    Defesa

  • RamonSaiuAmarelo

    Defesa

  • JamersonEntrou

    Defesa

  • Zé Vitor

    Meio-Campo

  • Emmanuel MartínezSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • WallaceEntrou

    Meio-Campo

  • MatheuzinhoSaiuGol

    Atacante

  • MarinhoEntrou

    Atacante

  • Diego TarziaSaiu

    Atacante

  • Tomás PochettinoEntrou

    Meio-Campo

  • Erick

    Atacante

  • RenêSaiu

    Atacante

  • Renato KayzerEntrou

    Atacante

Botafogo BOT

  • Franclim Carvalho

    TECNICO

  • Warleson

    Goleiro

  • Vitinho

    Defesa

  • Nahuel Ferraresi

    Defesa

  • Lucas MonzónAmarelo

    Defesa

  • Alex Telles

    Defesa

  • HuguinhoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Júnior SantosEntrou

    Atacante

  • Cristian MedinaSaiu

    Meio-Campo

  • Domingos AndradeEntrou

    Meio-Campo

  • DaniloSaiu

    Meio-Campo

  • Santi RodriguezEntrou

    Atacante

  • Álvaro MontoroAmarelo

    Meio-Campo

  • Matheus MartinsSaiu

    Atacante

  • Danilo PereiraEntrou

    Atacante

  • Arthur CabralVermelho

    Atacante

  • Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

    ÁRBITRO

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

  • Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

    ASSISTENTE

  • Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

    QUARTO ÁRBITRO

Vitória VIT
Botafogo BOT

GOLS

Gol Matheuzinho
POSSE DE BOLA
48% 52%
17FINALIZAÇÕES15
4FINALIZAÇÕES CERTAS3
19FALTAS COMETIDAS17
11CRUZAMENTOS5
48PASSES ERRADOS69
10DESARMES11
8ESCANTEIOS4
5IMPEDIMENTOS0
2CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS1
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