23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 16/08•18h30
Minuto a Minuto: Vitória X Botafogo - 16/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! Cartão vermelho pra Arthur Cabral após o término do jogo, por reclamação e por cobrir a boca em meio a discussão com adversários.
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Vitória vence o Botafogo no Barradão por 1x0 e se afasta ainda mais do Z-4.
48'
•
2ºTEMPO
Na base da experiência, Marinho prende a bola na ponta direita de ataque. Marcação aperta e ele ganha o arremesso lateral.
47'
•
2ºTEMPO
Arrancada de Marinho pela direita de ataque. Ele entra na área botafoguense e arruma pra trás. Renato Kayzer bate e bola desvia na marcação. Novo escanteio para o Vitória.
46'
•
2ºTEMPO
Bola ajeitada por Erick pra Pochettino na área carioca. Ele bate colocado e Vitinho consegue desviar. Escanteio.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Jogada de fundo pela direita de ataque de Marinho na disputa com Lucas Monzón. Melhor para o zagueiro, que fica com o tiro de meta.
43'
•
2ºTEMPO
Donos da casa prendem a bola no campo de ataque, rodando de pé em pé.
42'
•
2ºTEMPO
Alex Telles levanta pela esquerda de ataque. Lucas Arcanjo afasta no soco e tira o perigo.
41'
•
2ºTEMPO
Marinho prende a bola pelo meio de campo, tentando ganhar tempo, e sofre falta de Montoro.
40'
•
2ºTEMPO
Vitória recua demais e começa a correr sérios riscos de levar o gol de empate.
39'
•
2ºTEMPO
QUASE! Ferraresi levante pela direita de ataque e Júnior Santos mergulha de cabeça. Lucas Arcanjo espalma no reflexo e joga pra escanteio.
38'
•
2ºTEMPO
PÚBLICO! 20025 torcedores presentes no Barradão.
37'
•
2ºTEMPO
Arthur Cabral tenta desviar cruzamento da direita de dentro da área mandante, mas não consegue pegar em cheio na bola.
36'
•
2ºTEMPO
Botafogo inteiro no campo de ataque. Vitória se fecha na defesa e tenta matar o jogo nos contra ataques.
35'
•
2ºTEMPO
Renato Kayzer derruba Santi Rodríguez no meio de campo. Falta assinalada.
34'
•
2ºTEMPO
Danilo Pereira tenta infiltração pelo meio e é barrado por Luan Cândido.
33'
•
2ºTEMPO
Botafogo fez somente quatro mexidas, mas como Franclim Carvalho parou o jogo três vezes, cariocas não poderão fazer sua quinta mudança.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Vitória. Sai Matheuzinho e entra Marinho.
31'
•
2ºTEMPO
Santi Rodríguez tenta tabela na entrada da área baiana, mas erra e bola fica com Lucas Arcanjo.
30'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Botafogo.
29'
•
2ºTEMPO
Erick finaliza de dentro da área botafoguense, pela direita. Tiro de meta pra Warleson cobrar.
28'
•
2ºTEMPO
Partida segue bastante truncada pelo meio de campo.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Danilo deixa a partida e entra Santi Rodríguez no seu lugar.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Botafogo. Sai Medina e entra Domingos Andrade.
26'
•
2ºTEMPO
Renato Kayzer é lançado no ataque. Forte demais. Warleson fica com ela.
25'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Matheuzinho recebe na área carioca pela direita, arruma pra canhota e bate. Por cima do gol.
24'
•
2ºTEMPO
Chove forte em Salvador nesse momento. Campo fica pesado e ritmo diminui.
23'
•
2ºTEMPO
Jamerson é acionado pela ala esquerda, mas erra domínio e bola escapa pela linha lateral.
22'
•
2ºTEMPO
Montoro cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Lucas Arcanjo.
21'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Leão da Barra segue fazendo festa nas arquibancadas, empurrando sua equipe.
20'
•
2ºTEMPO
Erick passa do meio de campo pra Renato Kayzer na direita de ataque. Bandeira aponta impedimento no lance.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tarzia também vai embora e entra Pochettino no seu lugar.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Vitória. Sai Renê e entra Renato Kayzer.
18'
•
2ºTEMPO
Botafogo tenta pressionar, mas que leva mais perigo é o Vitória.
17'
•
2ºTEMPO
Tarzia recebe na linha de fundo pela direita, tenta cruzar e cai no gramado.
16'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lucas Monzón chega forte, por trás, em Matheuzinho no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
15'
•
2ºTEMPO
Cruzamento pela esquerda de ataque de Alex Telles. Zé Vítor intercepta bem e sai jogando.
14'
•
2ºTEMPO
SALVA VITINHO! Cruzamento pela direita de ataque do Vitória. Warleson afasta mal e Renê finaliza sem goleiro da pequena área. Vitinho corta em cima da linha e evita o segundo.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ramon também deixa o jogo para a entrada de Jamerson.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Vitória. Sai Emmanuel Martínez e entra Wallace.
13'
•
2ºTEMPO
Arthur Cabral arrisca de fora da área e manda longe do gol de Lucas Arcanjo.
12'
•
2ºTEMPO
Após devido atendimento médico, todos os atletas se recuperam e bola volta a rolar.
11'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Ferraresi, Brítez e Zé Vitor desabam, sentindo, após disputa de bola pelo alto na área do Vitória.
10'
•
2ºTEMPO
Alex Telles cobra escanteio pela direita. Zaga mandante afasta o perigo pelo alto.
9'
•
2ºTEMPO
Vitinho tenta cruzar pela direita de ataque. Bola carimba Tarzia e sai em escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Botafogo. Sai Matheus Martins e entra Danilo Pereira.
7'
•
2ºTEMPO
Vitória encontra muitos espaços pra atacar. Botafogo tenta se ajustar em campo.
6'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Emmanuel Martínez por reclamação.
5'
•
2ºTEMPO
Bola pra Erick na área visitante pela direita. Ele finaliza colocadinha, mas sem força. Fácil pra Warleson fazer a defesa.
4'
•
2ºTEMPO
Erick entorta a marcação pela direita de ataque e cruza. Vitinho corta de cabeça e joga pra escanteio.
3'
•
2ºTEMPO
Renê domina na área carioca, gira bem e bate de canhota. Warleson agarra firme no meio do gol.
2'
•
2ºTEMPO
Alex Telles puxa Erick no meio de campo. Falta marcada.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
49'
•
1ºTEMPO
Mesmo mancando e fazendo caretas, Danilo se levanta e jogo segue. Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos quatro já dados. Total de cinco.
48'
•
1ºTEMPO
Equipe médica do Botafogo em campo. Danilo sente o tornozelo esquerdo.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Danilo é derrubado na entrada da área do Vitória por Ramon. Falta e amarelo para o lateral baiano.
46'
•
1ºTEMPO
Lucas Monzón recua pra Warleson na fogueira e ele manda um bico pra linha lateral.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Tarzia bate cruzado de dentro da área carioca pela esquerda. Ferraresi corta e cede novo escanteio.
43'
•
1ºTEMPO
Ramon recebe na linha de fundo pela esquerda e tenta o cruzamento. Vitinho corta e joga pra escanteio.
42'
•
1ºTEMPO
Alex Telles cruza pela esquerda de ataque. Antes de Júnior Santos chegar, zaga afasta o perigo.
41'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o goleiro do Glorioso. Bola volta a rolar no Barradão.
40'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Warleson recebe atendimento médico em campo.
39'
•
1ºTEMPO
Ramon cruza pela esquerda de ataque. Juiz aponta falta em cima do goleiro Warleson, que fica caído sentindo o rosto.
38'
•
1ºTEMPO
Montoro tenta limpar a jogada pra bater na frente da área mandante. Marcação trabalha bem e ganha o lance.
37'
•
1ºTEMPO
Erick é puxado por Alex Telles no meio de campo. Falta assinalada.
36'
•
1ºTEMPO
Postura baiana é somente a de contra atacar nesse momento. Botafogo busca espaços no ataque.
35'
•
1ºTEMPO
Renê finaliza chapado da entrada da área visitante. Bola desvia na marcação e para na bandeirinha de escanteio do lado direito.
34'
•
1ºTEMPO
Vitória tenta aproveitar o desespero carioca pra atacar, o que acaba gerando espaços em campo.
33'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Matheuzinho no comando de ataque. Impedimento é apontado.
32'
•
1ºTEMPO
Botafogo tenta respirar novamente em campo e tenta chegar ao campo de ataque.
31'
•
1ºTEMPO
Mesmo com o gol anulado, torcedor da casa faz a festa nas arquibancadas.
30'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Checagem da jogada por parte do VAR. Impedimento é identificado no lance e gol é anulado.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO VITÓRIA!!! MATHEUZINHO! Erick vai ao fundo pela direita de ataque e levanta. Matheuzinho mergulha de cabeça na pequena área e amplia a contagem para o time baiano.
28'
•
1ºTEMPO
Franclim Carvalho, treinador botafoguense, também recebe o cartão amarelo por reclamação.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Montoro por agarrar Tarzia no meio de campo.
27'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração no Botafogo. Sai Huguinho e entra Júnior Santos.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO VITÓRIA!!! MATHEUZINHO! Batida com categoria no canto esquerdo alto de Warleson, que salta para o lado oposto e nem sai na foto. Leão da Barra na frente.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO VITÓRIA!!!
25'
•
1ºTEMPO
Botafoguenses reclamam demais, mas marcação é mantida.
24'
•
1ºTEMPO
Depois de Matheus Martins perder grande chance no ataque, tentando cavar um pênalti ao invés de servir um companheiro, Vitória encaixa bom ataque e tem uma penalidade marcada a seu favor.
23'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O VITÓRIA! Erick recebe na área carioca, costura a marcação e é derrubado por Huguinho. Penalidade máxima é apontada.
22'
•
1ºTEMPO
Matheus Martins entra em velocidade na área baiana pela esquerda, tenta a finta e desaba na disputa com Ramon, pedindo penalidade. Juizão manda seguir.
21'
•
1ºTEMPO
UHHH! Pancada de fora da área de Emmanuel Martínez. Bola passa perto do travessão de Warleson.
20'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho é lançado no comando de ataque, tromba com Vitinho e perde a jogada.
19'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de se reajustar em campo, Vitória roda a bola no seu campo de defesa.
18'
•
1ºTEMPO
Botafogo comanda as ações da partida nesse momento. Vitória não consegue agredir.
17'
•
1ºTEMPO
Montoro também tenta o chute de fora da área, é travado e bola chega limpa até Lucas Arcanjo.
16'
•
1ºTEMPO
Matheus Martins chuta forte de fora da área, mas bola explode na marcação.
15'
•
1ºTEMPO
Alex Telles prende a bola pela esquerda de ataque e sofre falta.
14'
•
1ºTEMPO
LUCAS ARCANJOOO! Bola alçada para a área baiana pela esquerda. Arthur Cabral sobe bonito e cabeceia. Lucas Arcanjo voa no ângulo direito e espalma.
13'
•
1ºTEMPO
Arthur Cabral agarra Emmanuel Martínez no meio de campo. Falta apontada.
12'
•
1ºTEMPO
Tentativa de chute de fora da área de Danilo. Cacá intercepta bem no meio do caminho.
11'
•
1ºTEMPO
Arthur Cabral tenta girar pra bater dentro da área baiana. Martínez trava bem.
10'
•
1ºTEMPO
Troca passes na faixa central de campo o time do Vitória.
9'
•
1ºTEMPO
As duas equipes cheias de vontade nesses minutos iniciais, mas não de jogar bola. Juiz terá trabalho.
8'
•
1ºTEMPO
Alex Telles cruza pela direita de ataque, em cobrança de falta. Cacá afasta pelo alto.
7'
•
1ºTEMPO
Montoro sofre falta no meio de campo em disputa com Ramon e fica irritado.
6'
•
1ºTEMPO
Vitinho chuta de fora da área e carimba a marcação adversária.
5'
•
1ºTEMPO
Erick lança do meio em direção a Renê no ataque. Lucas Monzón intercepta bem.
4'
•
1ºTEMPO
Luan Cândido é acionado pela esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e marca impedimento na jogada.
3'
•
1ºTEMPO
Mais uma vez Huguinho comete falta no meio de campo, agora em cima de Tarzia.
2'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Huguinho por acertar a mão no rosto de Emmanuel Martínez em disputa de bola pelo meio de campo.
1'
•
1ºTEMPO
O Vitória joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Botafogo vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Salvador.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Paulo César Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).
PRÉ-JOGO
Botafogo definido por Franclim Carvalho: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral.
PRÉ-JOGO
Vitória escalado por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Zé Vitor, Martínez e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renê.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Rúben Ismael, lesionados. Os visitantes não contarão com Kaio Pantaleão e Paulinho, entregues ao departamento médico. Justino e Marçal, suspensos, também ficarão de fora da partida.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, mesmo jogando fora de casa, o foco é conquistar um bom resultado e subir ainda mais na tabela, se aproximando do G-4.
PRÉ-JOGO
O time baiano conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer na competição. A equipe vem de quatro jogos sem saber o que é triunfar no Brasileirão e precisa pontuar pra se afastar da zona da degola.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão da Barra visitou o Flamengo e perdeu por 2x0. O Glorioso jogou em casa contra o Fluminense e ficou no empate de 1x1.
PRÉ-JOGO
O Vitória ocupa a 13ª colocação na tabela, com 26 pontos conquistados, enquanto o Botafogo está na 11ª posição, com 30 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 52 partidas entre as equipes. O Vitória venceu 17, o Botafogo levou a melhor em 17 oportunidades, além de 18 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Vitória e Botafogo, jogo válido pela 23ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Emanuel Brítez
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Ramon
Defesa
Jamerson
Defesa
Zé Vitor
Meio-Campo
Emmanuel Martínez
Meio-Campo
Wallace
Meio-Campo
Matheuzinho
Atacante
Marinho
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Tomás Pochettino
Meio-Campo
Erick
Atacante
Renê
Atacante
Renato Kayzer
Atacante
Franclim Carvalho
TECNICO
Warleson
Goleiro
Vitinho
Defesa
Nahuel Ferraresi
Defesa
Lucas Monzón
Defesa
Alex Telles
Defesa
Huguinho
Meio-Campo
Júnior Santos
Atacante
Cristian Medina
Meio-Campo
Domingos Andrade
Meio-Campo
Danilo
Meio-Campo
Santi Rodriguez
Atacante
Álvaro Montoro
Meio-Campo
Matheus Martins
Atacante
Danilo Pereira
Atacante
Arthur Cabral
Atacante
Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
ÁRBITRO
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
ASSISTENTE
Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
QUARTO ÁRBITRO