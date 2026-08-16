23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 16/08•16h
Minuto a Minuto: Vasco X Santos - 16/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no estádio São Januário, no Rio! Santos volta a vencer, sai do Z-4 do Brasileirão e amplia crise do Vasco.
47'
•
2ºTEMPO
Torcida vascaína ensaia vaias ao Vasco. Clube carioca amplia jejum sem vitórias e permanece mais uma rodada no Z-4.
46'
•
2ºTEMPO
Após lançamento na área santista, Puma Rodríguez sobe junto com os marcadores e desvia pela linha de fundo.
45'
•
2ºTEMPO
Neymar bate-boca com Sosa.
44'
•
2ºTEMPO
Hinestroza tenta sair costurando a marcação e sofre falta no meio-campo cometida por João Ananias.
43'
•
2ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
42'
•
2ºTEMPO
Santos administra o resultado em São Januário.
41'
•
2ºTEMPO
Neymar costura a marcação pela direita, chuta da meia-lua da área e vê a bola sair ao lado do alvo.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Santos: João Schmidt sai, entra João Ananias.
39'
•
2ºTEMPO
Gabriel Brazão espalma chute de Andrés Goméz contra o peito de David, a bola viaja na rebatida e sai pertinho da trave.
38'
•
2ºTEMPO
Com o resultado a favor, Neymar discute com Paulo Henrique.
37'
•
2ºTEMPO
Parte da torcida vascaína já deixa as arquibancadas de São Januário.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Paulo Henrique por falta em Rollheiser.
35'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! João Paulo recebe amarelo na comemoração.
35'
•
2ºTEMPO
Finalizações no alvo: Vasco 4x4 Santos.
34'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLLL DO SANTOS!!!!! Léo Jardim falha novamente ao cortar lançamento de Neymar. Luan Peres aproveita o rebote com um desvio de canhota e decreta a vitória do Peixe.
32'
•
2ºTEMPO
Com este resultado, o Santos vai a 25 pontos e deixa a zona do rebaixamento, na 14ª colocação.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!!! Léo Jardim sai de soco para cortar falta batida por Neymar, mas manda no peito de Willian Arão e vê a bola morrer nas redes.
30'
•
2ºTEMPO
Desarmes: Vasco 11x19 Santos.
29'
•
2ºTEMPO
Santos toca a bola no meio-campo com participação de Neymar e João Schmidt.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vasco: Tchê Tchê sai, entra Nuno Moreira.
27'
•
2ºTEMPO
Neymar recebe lançamento longo, faz o breque aguardando a aproximação dos santistas e recua a jogada.
25'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Atlético-MG 3x0 Grêmio.
24'
•
2ºTEMPO
Andrés Goméz entra na área tabelando, chuta com efeito e vê a bola sair pela linha de fundo.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Santos: Gabriel sai, entra Thaciano.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Gabriel invade a área desmarcado pela esquerda, após toque pelo alto de Hollheiser e chuta na saída de Leo Jardim.
21'
•
2ºTEMPO
Thiago Mendes clareia jogada, David chuta de primeira e acerta o pé da trave.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Spinelli sai, entra Marino Hinestroza.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucas Piton sai para a entrada de Puma Rodríguez...
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Três trocas do Vasco: Colidio sai, entra David.
17'
•
2ºTEMPO
Rollheiser avança pela esquerda, ergue a cabeça para olhar o posicionamento na área, mas é bloqueado pela marcação de Paulo Henrique.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Santos: Caballero sai, entra Rollheiser.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Barreal deixa o campo para a entrada de Gustavo Henrique.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Santos: Oliva sai, entra Rony...
13'
•
2ºTEMPO
Vasco trabalha a bola a partir do meio-campo e pressiona a marcação santista.
12'
•
2ºTEMPO
Colidio quase marca na estreia após passe de Thiago Mendes e chute com destino certo. Willian Arão tira na pequena área.
9'
•
2ºTEMPO
No apoio pela direita, Igor Vinícius estica passe na área. Neymar cabeceia no miolo da área e Leo Jardim defende.
7'
•
2ºTEMPO
Neymar finta a marcação pela esquerda e acha o passe para Barreal.
6'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Vasco 14x3 Santos.
5'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique busca a linha de fundo pela direita, mas fica preso na marcação de Escobar.
4'
•
2ºTEMPO
Colidio bate escanteio fechado, Robert Renan antecipa a defesa e cabeceia para defesa de Brazão.
3'
•
2ºTEMPO
Willian Arão corta novo cruzamento de Andrés Goméz e cede escanteio ao Vasco.
2'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Andrés Goméz acha Tchê Tchê em projeção. Meio-campo chuta prensado com Igor Vinícius e erra o alvo.
1'
•
2ºTEMPO
No apoio pela esquerda, Lucas Piton cruza com efeito, a bola toma o caminho do gol e Brazão se estica para evitar o 1º do Vasco.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo em São Januário! Vasco e Santos vão para o vestiário com empate sem gols pelo Brasileirão.
47'
•
1ºTEMPO
Chute fraco de Andrés Goméz vem caminhando devagar para defesa fácil de Gabriel Brazão.
46'
•
1ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Cruzamento na medida de Barreal, Gabriel testa com estilo e a bola sai pertinho do alvo.
44'
•
1ºTEMPO
Santos assume o domínio da bola com passes no meio-campo.
43'
•
1ºTEMPO
Duelo entre os times que não vencem caminha para o zero a zero neste primeiro tempo.
41'
•
1ºTEMPO
Neymar bate escanteio com curva para a segunda trave. Léo Jardim dá um tapa, Caballero fica com a sobra, desvia de cabeça e acerta o travessão.
40'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Caballero é bloqueado por Robert Renan e sai em escanteio.
39'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Thiago Mendes, com dores no tornozelo.
38'
•
1ºTEMPO
Acionado no ataque, Neymar perde o equilíbrio - e, por tabela, também perde a bola.
37'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Robert Renan recebe cartão amarelo por matar contragolpe do Santos com falta em Neymar.
36'
•
1ºTEMPO
Barreal procura Neymar para acelerar a transição do Santos.
35'
•
1ºTEMPO
Piton bate o escanteio para a confusão na área, Spinelli sobe no segundo andar e testa para nova defesa de Brazão.
34'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton domina no apoio pela esquerda, enche o pé canhoto e põe para trabalhar o goleiro Gabriel Brazão.
33'
•
1ºTEMPO
Colidio dispara em contragolpe após passe errado do Santos.
32'
•
1ºTEMPO
Xingado pela torcida, Neymar cobra escanteio fechado. Léo Jardim corta o cruzamento.
31'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Neymar desvia na defesa vascaína e sai em escanteio.
30'
•
1ºTEMPO
Colidio chama tabela com Spinelli para envolver a marcação, mas a devolução do centroavante é ruim, melhor para o Santos.
29'
•
1ºTEMPO
Neymar bate a falta para a primeira trave, melhor para a defesa vascaína que corta pelo alto.
28'
•
1ºTEMPO
Caballero sofre falta. Neymar se posiciona para a cobrança.
27'
•
1ºTEMPO
Neymar, de volta ao jogo, gesticula, fala alto e cobra todos os companheiros de time.
26'
•
1ºTEMPO
Brazão desiste de atendimento, mas pela nova regra Santos é obrigado a ficar com 1 jogador a menos. Neymar é sacrificado pelo minuto.
25'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Vasco 4x1 Santos.
24'
•
1ºTEMPO
Colidio dispara em contra-ataque vascaíno, vê a movimentação dos companheiros e toca na frente para Andrés Goméz. Gabriel Brazão sai nos pés do adversário e evita a definição da jogada.
23'
•
1ºTEMPO
Neymar tenta inversão de jogo, só que Thiago Mendes faz a antecipação e liga contragolpe do Vasco.
22'
•
1ºTEMPO
Barreal se atrapalha em cruzamento da ponta e manda a bola direto para fora, em tiro de meta.
21'
•
1ºTEMPO
Spinelli briga por cabeceio de Sosa, mas leva a pior na briga contra a defesa.
20'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Atlético-MG 1x0 Grêmio.
19'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton leva a pior em disputa com Caballero e fica estirado no campo.
18'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Vasco 11x8 Santos.
17'
•
1ºTEMPO
Vasco troca passes de pé em pé entre defesa e meio-campo.
15'
•
1ºTEMPO
Andrés Goméz estica passe para a área. Luan Peres alivia o perigo.
14'
•
1ºTEMPO
Gabriel recebe lançamento entre a dupla de zaga vascaína, ganha na velocidade e chuta para fora. Quase o 1º gol do Santos.
13'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vasco: Jair sai com dores, entra Sosa.
12'
•
1ºTEMPO
Chute de Thiago Mendes ganha altura e sai sobre o travessão.
11'
•
1ºTEMPO
Acionado por Paulo Henrique, Andrés Goméz acerta um chutaço de perna direita e vê a bola sair pertinho do ângulo.
10'
•
1ºTEMPO
Vasco está preparando a substituição de Jair, que não tem condições físicas para seguir no jogo.
9'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Jair.
8'
•
1ºTEMPO
Igor Vinícius tenta arrancar para tirar o Santos da pressão, mas logo é desarmado.
7'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Vasco 80% x 20% Santos.
6'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes troca passes com Robert Renan no meio-campo.
5'
•
1ºTEMPO
Colidio busca a bola no meio-campo e tenta conectar o ataque vascaíno.
4'
•
1ºTEMPO
Andrés Goméz busca a linha de fundo e cruza com veneno para a área. Colidio chuta de primeira e manda a bola pela linha de fundo.
3'
•
1ºTEMPO
Caballero comete falta em Colidio.
2'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton cobra falta da direita, Thiago Mendes não pega em cheio pelo alto.
1'
•
1ºTEMPO
Spinelli cai em disputa com Igor Vinícius, pede falta e o árbitro entende que não teve nada irregular.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo no estádio São Januário!
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Pedro Emanuel (Vasco) e Cuca (Santos).
PRÉ-JOGO
Vasco não vence há 6 jogos do Brasileirão. Pelo lado do Santos, o jejum é de 3 partidas.
PRÉ-JOGO
Confronto opõe dois clubes do Z-4 do Brasileirão. Santos é 17º colocado com 22 pontos, mesma pontuação do 18º lugar Vasco.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Vasco x Santos é confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Siga todos os lances.
PRÉ-JOGO
Aguardando início do jogo.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Puma Rodriguez
Defesa
Jair
Meio-Campo
Santiago Sosa
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Nuno Moreira
Atacante
Thiago Mendes
Meio-Campo
Facundo Colidio
Atacante
David
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
Marino Hinestroza
Atacante
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Luan Peres
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
João Schmidt
Meio-Campo
João Ananias
Defesa
Christian Oliva
Meio-Campo
Rony
Atacante
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Gustavo Henrique
Meio-Campo
Neymar Jr
Atacante
Gustavo Caballero
Atacante
Benja Rollheiser
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Thaciano
Meio-Campo
Lucas Casagrande (PR)
ÁRBITRO
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
ASSISTENTE
Andrey Luiz de Freitas (PR)
ASSISTENTE