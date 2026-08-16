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encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
0 × 3
Santos Santos

23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 16/0816h

Minuto a Minuto: Vasco X Santos - 16/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no estádio São Januário, no Rio! Santos volta a vencer, sai do Z-4 do Brasileirão e amplia crise do Vasco.

bola

47'

2ºTEMPO

Torcida vascaína ensaia vaias ao Vasco. Clube carioca amplia jejum sem vitórias e permanece mais uma rodada no Z-4.

bola

46'

2ºTEMPO

Após lançamento na área santista, Puma Rodríguez sobe junto com os marcadores e desvia pela linha de fundo.

bola

45'

2ºTEMPO

Neymar bate-boca com Sosa.

bola

44'

2ºTEMPO

Hinestroza tenta sair costurando a marcação e sofre falta no meio-campo cometida por João Ananias.

bola

43'

2ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

42'

2ºTEMPO

Santos administra o resultado em São Januário.

bola

41'

2ºTEMPO

Neymar costura a marcação pela direita, chuta da meia-lua da área e vê a bola sair ao lado do alvo.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Santos: João Schmidt sai, entra João Ananias.

bola

39'

2ºTEMPO

Gabriel Brazão espalma chute de Andrés Goméz contra o peito de David, a bola viaja na rebatida e sai pertinho da trave.

bola

38'

2ºTEMPO

Com o resultado a favor, Neymar discute com Paulo Henrique.

bola

37'

2ºTEMPO

Parte da torcida vascaína já deixa as arquibancadas de São Januário.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Paulo Henrique por falta em Rollheiser.

amarelo

35'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
João Paulo recebe amarelo na comemoração.

bola

35'

2ºTEMPO

Finalizações no alvo: Vasco 4x4 Santos.

gol

34'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLLL DO SANTOS!!!!! Léo Jardim falha novamente ao cortar lançamento de Neymar. Luan Peres aproveita o rebote com um desvio de canhota e decreta a vitória do Peixe.

bola

32'

2ºTEMPO

Com este resultado, o Santos vai a 25 pontos e deixa a zona do rebaixamento, na 14ª colocação.

gol

31'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!!! Léo Jardim sai de soco para cortar falta batida por Neymar, mas manda no peito de Willian Arão e vê a bola morrer nas redes.

bola

30'

2ºTEMPO

Desarmes: Vasco 11x19 Santos.

bola

29'

2ºTEMPO

Santos toca a bola no meio-campo com participação de Neymar e João Schmidt.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vasco: Tchê Tchê sai, entra Nuno Moreira.

bola

27'

2ºTEMPO

Neymar recebe lançamento longo, faz o breque aguardando a aproximação dos santistas e recua a jogada.

bola

25'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Atlético-MG 3x0 Grêmio.

bola

24'

2ºTEMPO

Andrés Goméz entra na área tabelando, chuta com efeito e vê a bola sair pela linha de fundo.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Santos: Gabriel sai, entra Thaciano.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!!!! Gabriel invade a área desmarcado pela esquerda, após toque pelo alto de Hollheiser e chuta na saída de Leo Jardim.

bola

21'

2ºTEMPO

Thiago Mendes clareia jogada, David chuta de primeira e acerta o pé da trave.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Spinelli sai, entra Marino Hinestroza.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucas Piton sai para a entrada de Puma Rodríguez...

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Três trocas do Vasco: Colidio sai, entra David.

bola

17'

2ºTEMPO

Rollheiser avança pela esquerda, ergue a cabeça para olhar o posicionamento na área, mas é bloqueado pela marcação de Paulo Henrique.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Santos: Caballero sai, entra Rollheiser.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Barreal deixa o campo para a entrada de Gustavo Henrique.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Santos: Oliva sai, entra Rony...

bola

13'

2ºTEMPO

Vasco trabalha a bola a partir do meio-campo e pressiona a marcação santista.

bola

12'

2ºTEMPO

Colidio quase marca na estreia após passe de Thiago Mendes e chute com destino certo. Willian Arão tira na pequena área.

bola

9'

2ºTEMPO

No apoio pela direita, Igor Vinícius estica passe na área. Neymar cabeceia no miolo da área e Leo Jardim defende.

bola

7'

2ºTEMPO

Neymar finta a marcação pela esquerda e acha o passe para Barreal.

bola

6'

2ºTEMPO

Finalizações: Vasco 14x3 Santos.

bola

5'

2ºTEMPO

Paulo Henrique busca a linha de fundo pela direita, mas fica preso na marcação de Escobar.

bola

4'

2ºTEMPO

Colidio bate escanteio fechado, Robert Renan antecipa a defesa e cabeceia para defesa de Brazão.

bola

3'

2ºTEMPO

Willian Arão corta novo cruzamento de Andrés Goméz e cede escanteio ao Vasco.

bola

2'

2ºTEMPO

Cruzamento de Andrés Goméz acha Tchê Tchê em projeção. Meio-campo chuta prensado com Igor Vinícius e erra o alvo.

bola

1'

2ºTEMPO

No apoio pela esquerda, Lucas Piton cruza com efeito, a bola toma o caminho do gol e Brazão se estica para evitar o 1º do Vasco.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo em São Januário! Vasco e Santos vão para o vestiário com empate sem gols pelo Brasileirão.

bola

47'

1ºTEMPO

Chute fraco de Andrés Goméz vem caminhando devagar para defesa fácil de Gabriel Brazão.

bola

46'

1ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cruzamento na medida de Barreal, Gabriel testa com estilo e a bola sai pertinho do alvo.

bola

44'

1ºTEMPO

Santos assume o domínio da bola com passes no meio-campo.

bola

43'

1ºTEMPO

Duelo entre os times que não vencem caminha para o zero a zero neste primeiro tempo.

bola

41'

1ºTEMPO

Neymar bate escanteio com curva para a segunda trave. Léo Jardim dá um tapa, Caballero fica com a sobra, desvia de cabeça e acerta o travessão.

bola

40'

1ºTEMPO

Cruzamento de Caballero é bloqueado por Robert Renan e sai em escanteio.

bola

39'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Thiago Mendes, com dores no tornozelo.

bola

38'

1ºTEMPO

Acionado no ataque, Neymar perde o equilíbrio - e, por tabela, também perde a bola.

amarelo

37'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Robert Renan recebe cartão amarelo por matar contragolpe do Santos com falta em Neymar.

bola

36'

1ºTEMPO

Barreal procura Neymar para acelerar a transição do Santos.

bola

35'

1ºTEMPO

Piton bate o escanteio para a confusão na área, Spinelli sobe no segundo andar e testa para nova defesa de Brazão.

bola

34'

1ºTEMPO

Lucas Piton domina no apoio pela esquerda, enche o pé canhoto e põe para trabalhar o goleiro Gabriel Brazão.

bola

33'

1ºTEMPO

Colidio dispara em contragolpe após passe errado do Santos.

bola

32'

1ºTEMPO

Xingado pela torcida, Neymar cobra escanteio fechado. Léo Jardim corta o cruzamento.

bola

31'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Neymar desvia na defesa vascaína e sai em escanteio.

bola

30'

1ºTEMPO

Colidio chama tabela com Spinelli para envolver a marcação, mas a devolução do centroavante é ruim, melhor para o Santos.

bola

29'

1ºTEMPO

Neymar bate a falta para a primeira trave, melhor para a defesa vascaína que corta pelo alto.

bola

28'

1ºTEMPO

Caballero sofre falta. Neymar se posiciona para a cobrança.

bola

27'

1ºTEMPO

Neymar, de volta ao jogo, gesticula, fala alto e cobra todos os companheiros de time.

bola

26'

1ºTEMPO

Brazão desiste de atendimento, mas pela nova regra Santos é obrigado a ficar com 1 jogador a menos. Neymar é sacrificado pelo minuto.

bola

25'

1ºTEMPO

Finalizações: Vasco 4x1 Santos.

bola

24'

1ºTEMPO

Colidio dispara em contra-ataque vascaíno, vê a movimentação dos companheiros e toca na frente para Andrés Goméz. Gabriel Brazão sai nos pés do adversário e evita a definição da jogada.

bola

23'

1ºTEMPO

Neymar tenta inversão de jogo, só que Thiago Mendes faz a antecipação e liga contragolpe do Vasco.

bola

22'

1ºTEMPO

Barreal se atrapalha em cruzamento da ponta e manda a bola direto para fora, em tiro de meta.

bola

21'

1ºTEMPO

Spinelli briga por cabeceio de Sosa, mas leva a pior na briga contra a defesa.

bola

20'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Atlético-MG 1x0 Grêmio.

bola

19'

1ºTEMPO

Lucas Piton leva a pior em disputa com Caballero e fica estirado no campo.

bola

18'

1ºTEMPO

Passes errados: Vasco 11x8 Santos.

bola

17'

1ºTEMPO

Vasco troca passes de pé em pé entre defesa e meio-campo.

bola

15'

1ºTEMPO

Andrés Goméz estica passe para a área. Luan Peres alivia o perigo.

bola

14'

1ºTEMPO

Gabriel recebe lançamento entre a dupla de zaga vascaína, ganha na velocidade e chuta para fora. Quase o 1º gol do Santos.

substituicao

13'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vasco: Jair sai com dores, entra Sosa.

bola

12'

1ºTEMPO

Chute de Thiago Mendes ganha altura e sai sobre o travessão.

bola

11'

1ºTEMPO

Acionado por Paulo Henrique, Andrés Goméz acerta um chutaço de perna direita e vê a bola sair pertinho do ângulo.

bola

10'

1ºTEMPO

Vasco está preparando a substituição de Jair, que não tem condições físicas para seguir no jogo.

bola

9'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Jair.

bola

8'

1ºTEMPO

Igor Vinícius tenta arrancar para tirar o Santos da pressão, mas logo é desarmado.

bola

7'

1ºTEMPO

Posse de bola: Vasco 80% x 20% Santos.

bola

6'

1ºTEMPO

Thiago Mendes troca passes com Robert Renan no meio-campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Colidio busca a bola no meio-campo e tenta conectar o ataque vascaíno.

bola

4'

1ºTEMPO

Andrés Goméz busca a linha de fundo e cruza com veneno para a área. Colidio chuta de primeira e manda a bola pela linha de fundo.

bola

3'

1ºTEMPO

Caballero comete falta em Colidio.

bola

2'

1ºTEMPO

Lucas Piton cobra falta da direita, Thiago Mendes não pega em cheio pelo alto.

bola

1'

1ºTEMPO

Spinelli cai em disputa com Igor Vinícius, pede falta e o árbitro entende que não teve nada irregular.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo no estádio São Januário!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Pedro Emanuel (Vasco) e Cuca (Santos).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco não vence há 6 jogos do Brasileirão. Pelo lado do Santos, o jejum é de 3 partidas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Confronto opõe dois clubes do Z-4 do Brasileirão. Santos é 17º colocado com 22 pontos, mesma pontuação do 18º lugar Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Vasco x Santos é confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Siga todos os lances.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando início do jogo.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo HenriqueAmarelo

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert RenanAmarelo

    Defesa

  • Lucas PitonSaiu

    Defesa

  • Puma RodriguezEntrou

    Defesa

  • JairSaiu

    Meio-Campo

  • Santiago SosaEntrou

    Meio-Campo

  • Tchê TchêSaiu

    Meio-Campo

  • Nuno MoreiraEntrou

    Atacante

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Facundo ColidioSaiu

    Atacante

  • DavidEntrou

    Atacante

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Claudio SpinelliSaiu

    Atacante

  • Marino HinestrozaEntrou

    Atacante

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor Vinícius

    Defesa

  • Willian ArãoGol

    Meio-Campo

  • Luan PeresGol

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • João SchmidtSaiu

    Meio-Campo

  • João AnaniasEntrou

    Defesa

  • Christian Oliva Saiu

    Meio-Campo

  • RonyEntrou

    Atacante

  • Álvaro BarrealSaiu

    Meio-Campo

  • Gustavo HenriqueEntrou

    Meio-Campo

  • Neymar Jr

    Atacante

  • Gustavo CaballeroSaiu

    Atacante

  • Benja RollheiserEntrou

    Atacante

  • Gabriel BarbosaSaiuGol

    Atacante

  • ThacianoEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas Casagrande (PR)

    ÁRBITRO

  • Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

    ASSISTENTE

  • Andrey Luiz de Freitas (PR)

    ASSISTENTE

Vasco VAS
Santos SAN

GOLS

Gabriel Barbosa Gol
Willian Arão Gol
Luan Peres Gol
POSSE DE BOLA
57% 43%
18FINALIZAÇÕES9
5FINALIZAÇÕES CERTAS4
13FALTAS COMETIDAS9
6CRUZAMENTOS1
27PASSES ERRADOS25
11DESARMES19
3ESCANTEIOS1
0IMPEDIMENTOS0
2CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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