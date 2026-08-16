23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 16/08•18h30
Minuto a Minuto: Mirassol X Flamengo - 16/08/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Flamengo goleia o Mirassol e diminui a diferença para três pontos (com um jogo a menos) na cola do Palmeiras.
44'
•
2ºTEMPO
Japa bate torto e erra o alvo por muito.
43'
•
2ºTEMPO
Derrota vai deixar o Mirassol no Z4 ao término da rodada amanhã.
42'
•
2ºTEMPO
Flamengo segura a bola no campo de ataque.
41'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Mirassol 12x4 Flamengo.
40'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Neto Moura amarelado por falta em Samuel Lino.
39'
•
2ºTEMPO
Reinaldo cobra falta da ponta esquerda e a defesa do Flamengo tira no alto.
38'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Mirassol visita o Santos, já o Flamengo visita o Cruzeiro.
37'
•
2ºTEMPO
O VAR não chama e o jogo segue sem penalidade. Houve o toque de Danilo calçando Alesson.
36'
•
2ºTEMPO
OPA! Alesson consegue drible curto em Danilo e cai pedindo penalidade. O árbitro manda seguir.
35'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Vitória 1x0 Botafogo e Corinthians 0x1 Cruzeiro.
34'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Samuel Lino recebe enfiada nas costas da defesa, dribla Walter e marca. Impedimento claro.
33'
•
2ºTEMPO
Flamengo vai abrindo quatro gols de vantagem no saldo de gols para o Palmeiras.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO MIRASSOL!!! Reinaldo cobra escanteio da direita na pequena área e João Victor antecipa Rossi para diminuir!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO MIRASSOL!!!
31'
•
2ºTEMPO
Gustavo Silva bate da entrada da área, ela desvia na defesa e sai.
30'
•
2ºTEMPO
Passeio do Flamengo no Maião. Torcedor da casa já vai deixando o estádio.
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Samuel Lino é acionado por Arrascaeta no meio da área e fuzila de canhota!
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arrascaeta substitui Paquetá.
27'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Flamengo canta sem parar no setor dos visitantes.
26'
•
2ºTEMPO
Eduardo arrisca de pé direito da entrada da área e manda por cima.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Johnny entra no Flamengo, sai Ayrton Lucas.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gustavo Silva no lugar de Fernandinho.
23'
•
2ºTEMPO
Pedro chega a 14 gols no campeonato empatado com Viveros na artilharia.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Mais uma transição com bola longa, Carrascal invade a área, ergue a cabeça e rola de lado para Pedro. O camisa 9 corta da canhota para destra e finaliza rasteiro para virar goleada!
22'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
20'
•
2ºTEMPO
Flamengo joga bem postado atrás e acha muitos espaços nas transições.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jorginho na vaga de Plata.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Pulgar, entra Evertton Araujo.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Samuel Lino, vai Luiz Araújo.
16'
•
2ºTEMPO
NO POOSTE!!! Fernandinho cruza da esquerda para entrada da pequena área, Eduardo aparece sozinho e testa no travessão de Rossi. Incrível!
15'
•
2ºTEMPO
Flamengo vai deixando a diferença para o Palmeiras em três pontos e ainda com um jogo a menos.
14'
•
2ºTEMPO
Na quarta-feira o Mirassol visita a LDU, já o Flamengo recebe o Cruzeiro, ambos pela Libertadores.
13'
•
2ºTEMPO
Eduardo bate colocado sem força da entrada da área e Rossi defende.
12'
•
2ºTEMPO
Passeio do Flamengo no interior de São Paulo.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Ayrton Lucas é lançado na ponta esquerda, acelera com espaço para o fundo da área e cruza por baixo. Pedro se joga antecipando o zagueiro e faz o terceiro!
11'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
11'
•
2ºTEMPO
Festa rubro-negra no Maião.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Neto Moura na vaga de Denílson.
9'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Cazonatti, entra Japa.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Jogada de pé em pé pela direita do ataque, Luiz Araújo recebe de Carrascal dentro da área, abre para canhota e fuzila para ampliar!
8'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
7'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cazonatti amarelado no lance com Carrascal.
6'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Vitória 1x0 Botafogo e Corinthians 0x0 Cruzeiro.
5'
•
2ºTEMPO
Carrascal caído no campo de ataque.
4'
•
2ºTEMPO
Reinaldo finta Luiz Araújo na ala esquerda e sofre falta.
3'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Mirassol visita o Santos, já o Flamengo visita o Cruzeiro.
2'
•
2ºTEMPO
Flamengo é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mirassol volta com Eduardo no lugar de Wallisson.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa a segunda etapa!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carrascal puxa contra-ataque pelo meio e cai ao ser puxado por Denilson. Cartão.
47'
•
1ºTEMPO
SALVA, VARELA! Reinaldo bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Willian desvia de cabeça e o lateral tira em cima da linha.
46'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
1ºTEMPO
Paquetá experimenta chute com a destra de fora da área e carimba a defesa.
44'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino no aquecimento.
42'
•
1ºTEMPO
Mirassol fica mais com a bola buscando o ataque, mas não consegue criar chances.
41'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga cruza fechado da ponta direita e Rossi defende.
40'
•
1ºTEMPO
ROSSI! Varela não consegue o chutão pela direita da defesa, Bruno Santos fica com ela limpa na risca da área pela esquerda e bate no alto para defesa do goleiro.
39'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Mirassol 7x12 Flamengo.
38'
•
1ºTEMPO
Luiz Araújo gira entre dois no meio campo e sofre falta de Wallisson.
37'
•
1ºTEMPO
Ritmo de jogo mais lento nos últimos minutos.
35'
•
1ºTEMPO
Plata tenta chegar na enfiada de Pedro no meio da área, mas Igor Formiga consegue atrapalhar.
34'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Alesson pelo meio do ataque.
33'
•
1ºTEMPO
Recomeça o jogo.
31'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação.
30'
•
1ºTEMPO
Walter divide com Carrascal usando o pé na pequena área e ganha falta.
29'
•
1ºTEMPO
Plata domina voltando no campo defensivo, perde mas o árbitro pega falta de Igor Formiga.
28'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 1x0 Botafogo.
27'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Alesson na ponta esquerda.
26'
•
1ºTEMPO
Denilson consegue drible curto no meio campo e sofre falta.
25'
•
1ºTEMPO
Flamengo vai diminuindo para três pontos a diferença para o Palmeiras e com um jogo a menos.
24'
•
1ºTEMPO
Festa do torcedor rubro-negro no Maião.
23'
•
1ºTEMPO
Flamengo abre o placar aproveitando erro de Walter.
22'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Cruzamento de Luiz Araújo da direita por baixo, Walter solta errado para o lado, Plata ajeita de lado e Carrascal abre o placar!
22'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
21'
•
1ºTEMPO
Rafael Guanaes mais agitado na beira do campo.
20'
•
1ºTEMPO
Luiz Araújo cruza da ponta direita por baixo e Willian Machado rebate.
19'
•
1ºTEMPO
Jogos encerrados de hoje: Chapecoense 3x3 Bahia, Atlético-MG 3x0 Grêmio e Vasco 0x3 Santos.
18'
•
1ºTEMPO
Flamengo toca na defesa com o Mirassol em cima.
17'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO SENTIU! Edson fica caído na lateral do campo e deixa o jogo; entra Alesson.
16'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas carrega da ponta esquerda para dentro, arrisca chute cruzado com a destra e manda para fora.
15'
•
1ºTEMPO
Fernandinho é lançado no bico esquerdo da área, balança na frente de Danilo e chuta por cima.
14'
•
1ºTEMPO
Plata procura Pedro na meia central, mas a bola passa pelo camisa 9 e fica com a defesa.
13'
•
1ºTEMPO
Na quarta-feira o Mirassol visita a LDU, já o Flamengo recebe o Cruzeiro, ambos pela Libertadores.
12'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga cruza da ponta direita pelo alto e Danilo sobe para tirar de cabeça.
11'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 0x0 Botafogo.
10'
•
1ºTEMPO
Começo de jogo com boa intensidade.
9'
•
1ºTEMPO
Varela cruza da direita rasteiro para o meio, Pedro tenta o desvio de letra e acerta o zagueiro.
8'
•
1ºTEMPO
Cazonatti chega firme de carrinho já dentro da área defensiva e impede chegada de Pedro.
7'
•
1ºTEMPO
Reinaldo bate errado ao tentar o cruzamento da meia esquerda e joga nos braços de Rossi.
6'
•
1ºTEMPO
Fernandinho cruza forte da ala esquerda para entrada da área, Bruno Santos desvia de cabeça para baixo e Rossi defende.
5'
•
1ºTEMPO
Mirassol perdeu apenas três jogos como mandante na temporada.
4'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Varela fecha bem pelo meio da pequena área e impede cruzamento rasteiro da direita buscando Fernandinho.
3'
•
1ºTEMPO
Belo público no Maião.
2'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cobra escanteio da esquerda e Léo Pereira raspa de cabeça para aliviar.
1'
•
1ºTEMPO
WALTER! Varela é lançado na ponta direita e cruza do fundo para o meio da área. Carrascal bate forte com a destra e dá trabalho ao goleiro da casa.
1'
•
1ºTEMPO
Mirassol inteiro de amarelo, Flamengo estreia camisa toda vermelha.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Maião!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
O jogo do primeiro turno entre as duas equipes ainda não tem data para acontecer após ser adiado por compromissos internacionais.
PRÉ-JOGO
Jogos encerrados de hoje: Chapecoense 3x3 Bahia, Atlético-MG 3x0 Grêmio e Vasco 0x3 Santos.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Rafael Rodrigo Klein (RS).
PRÉ-JOGO
No meio da semana as duas equipes jogaram pela Libertadores e ficaram no empate: Mirassol 1x1 LDU e Cruzeiro 1x1 Flamengo.
PRÉ-JOGO
O Flamengo é o vice-líder com 42 pontos e um jogo a menos e pode diminuir a distância para o Palmeiras, que jogou ontem e perdeu.
PRÉ-JOGO
O Mirassol é o 16º colocado na tabela com 23 pontos e não vence há três jogos na temporada.
PRÉ-JOGO
Domingo de muito calor em Mirassol: 32°C.
PRÉ-JOGO
Aguardando o início da partida.
Rafael Guanaes
TECNICO
Walter
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Willian Machado
Defesa
Reinaldo
Defesa
Gustavo Cazonatti
Meio-Campo
Japa
Meio-Campo
Wallisson
Meio-Campo
Eduardo
Meio-Campo
Denilson
Meio-Campo
Neto Moura
Meio-Campo
Fernandinho
Atacante
Gustavo Silva
Atacante
Edson Carioca
Atacante
Alesson
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Guillermo Varela
Defesa
Danilo
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Johnny Góes
Defesa
Erick Pulgar
Meio-Campo
Evertton Araujo
Meio-Campo
Lucas Paquetá
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Jorge Carrascal
Meio-Campo
Luiz Araújo
Atacante
Samuel Lino
Atacante
Gonzalo Plata
Atacante
Jorginho Frello
Meio-Campo
Pedro
Atacante
Rafael Rodrigo Klein (RS)
ÁRBITRO
Bruno Raphael Pires (GO)
ASSISTENTE
Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
ASSISTENTE