Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
encerrado
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
1 × 5
Flamengo Flamengo

23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 16/0818h30

Minuto a Minuto: Mirassol X Flamengo - 16/08/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Flamengo goleia o Mirassol e diminui a diferença para três pontos (com um jogo a menos) na cola do Palmeiras.

bola

44'

2ºTEMPO

Japa bate torto e erra o alvo por muito.

bola

43'

2ºTEMPO

Derrota vai deixar o Mirassol no Z4 ao término da rodada amanhã.

bola

42'

2ºTEMPO

Flamengo segura a bola no campo de ataque.

bola

41'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Mirassol 12x4 Flamengo.

amarelo

40'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Neto Moura amarelado por falta em Samuel Lino.

bola

39'

2ºTEMPO

Reinaldo cobra falta da ponta esquerda e a defesa do Flamengo tira no alto.

bola

38'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Mirassol visita o Santos, já o Flamengo visita o Cruzeiro.

bola

37'

2ºTEMPO

O VAR não chama e o jogo segue sem penalidade. Houve o toque de Danilo calçando Alesson.

bola

36'

2ºTEMPO

OPA! Alesson consegue drible curto em Danilo e cai pedindo penalidade. O árbitro manda seguir.

bola

35'

2ºTEMPO

Em andamento: Vitória 1x0 Botafogo e Corinthians 0x1 Cruzeiro.

bola

34'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Samuel Lino recebe enfiada nas costas da defesa, dribla Walter e marca. Impedimento claro.

bola

33'

2ºTEMPO

Flamengo vai abrindo quatro gols de vantagem no saldo de gols para o Palmeiras.

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO MIRASSOL!!! Reinaldo cobra escanteio da direita na pequena área e João Victor antecipa Rossi para diminuir!

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

31'

2ºTEMPO

Gustavo Silva bate da entrada da área, ela desvia na defesa e sai.

bola

30'

2ºTEMPO

Passeio do Flamengo no Maião. Torcedor da casa já vai deixando o estádio.

gol

29'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Samuel Lino é acionado por Arrascaeta no meio da área e fuzila de canhota!

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arrascaeta substitui Paquetá.

bola

27'

2ºTEMPO

Torcedor do Flamengo canta sem parar no setor dos visitantes.

bola

26'

2ºTEMPO

Eduardo arrisca de pé direito da entrada da área e manda por cima.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Johnny entra no Flamengo, sai Ayrton Lucas.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gustavo Silva no lugar de Fernandinho.

bola

23'

2ºTEMPO

Pedro chega a 14 gols no campeonato empatado com Viveros na artilharia.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Mais uma transição com bola longa, Carrascal invade a área, ergue a cabeça e rola de lado para Pedro. O camisa 9 corta da canhota para destra e finaliza rasteiro para virar goleada!

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

20'

2ºTEMPO

Flamengo joga bem postado atrás e acha muitos espaços nas transições.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jorginho na vaga de Plata.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Pulgar, entra Evertton Araujo.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Samuel Lino, vai Luiz Araújo.

bola

16'

2ºTEMPO

NO POOSTE!!! Fernandinho cruza da esquerda para entrada da pequena área, Eduardo aparece sozinho e testa no travessão de Rossi. Incrível!

bola

15'

2ºTEMPO

Flamengo vai deixando a diferença para o Palmeiras em três pontos e ainda com um jogo a menos.

bola

14'

2ºTEMPO

Na quarta-feira o Mirassol visita a LDU, já o Flamengo recebe o Cruzeiro, ambos pela Libertadores.

bola

13'

2ºTEMPO

Eduardo bate colocado sem força da entrada da área e Rossi defende.

bola

12'

2ºTEMPO

Passeio do Flamengo no interior de São Paulo.

gol

11'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Ayrton Lucas é lançado na ponta esquerda, acelera com espaço para o fundo da área e cruza por baixo. Pedro se joga antecipando o zagueiro e faz o terceiro!

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

11'

2ºTEMPO

Festa rubro-negra no Maião.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Neto Moura na vaga de Denílson.

substituicao

9'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Cazonatti, entra Japa.

gol

8'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Jogada de pé em pé pela direita do ataque, Luiz Araújo recebe de Carrascal dentro da área, abre para canhota e fuzila para ampliar!

bola

8'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

amarelo

7'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cazonatti amarelado no lance com Carrascal.

bola

6'

2ºTEMPO

Em andamento: Vitória 1x0 Botafogo e Corinthians 0x0 Cruzeiro.

bola

5'

2ºTEMPO

Carrascal caído no campo de ataque.

bola

4'

2ºTEMPO

Reinaldo finta Luiz Araújo na ala esquerda e sofre falta.

bola

3'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Mirassol visita o Santos, já o Flamengo visita o Cruzeiro.

bola

2'

2ºTEMPO

Flamengo é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mirassol volta com Eduardo no lugar de Wallisson.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa a segunda etapa!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carrascal puxa contra-ataque pelo meio e cai ao ser puxado por Denilson. Cartão.

bola

47'

1ºTEMPO

SALVA, VARELA! Reinaldo bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Willian desvia de cabeça e o lateral tira em cima da linha.

bola

46'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

1ºTEMPO

Paquetá experimenta chute com a destra de fora da área e carimba a defesa.

bola

44'

1ºTEMPO

Samuel Lino no aquecimento.

bola

42'

1ºTEMPO

Mirassol fica mais com a bola buscando o ataque, mas não consegue criar chances.

bola

41'

1ºTEMPO

Igor Formiga cruza fechado da ponta direita e Rossi defende.

bola

40'

1ºTEMPO

ROSSI! Varela não consegue o chutão pela direita da defesa, Bruno Santos fica com ela limpa na risca da área pela esquerda e bate no alto para defesa do goleiro.

bola

39'

1ºTEMPO

Passes errados: Mirassol 7x12 Flamengo.

bola

38'

1ºTEMPO

Luiz Araújo gira entre dois no meio campo e sofre falta de Wallisson.

bola

37'

1ºTEMPO

Ritmo de jogo mais lento nos últimos minutos.

bola

35'

1ºTEMPO

Plata tenta chegar na enfiada de Pedro no meio da área, mas Igor Formiga consegue atrapalhar.

bola

34'

1ºTEMPO

Impedimento de Alesson pelo meio do ataque.

bola

33'

1ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

31'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

30'

1ºTEMPO

Walter divide com Carrascal usando o pé na pequena área e ganha falta.

bola

29'

1ºTEMPO

Plata domina voltando no campo defensivo, perde mas o árbitro pega falta de Igor Formiga.

bola

28'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 1x0 Botafogo.

bola

27'

1ºTEMPO

Impedimento de Alesson na ponta esquerda.

bola

26'

1ºTEMPO

Denilson consegue drible curto no meio campo e sofre falta.

bola

25'

1ºTEMPO

Flamengo vai diminuindo para três pontos a diferença para o Palmeiras e com um jogo a menos.

bola

24'

1ºTEMPO

Festa do torcedor rubro-negro no Maião.

bola

23'

1ºTEMPO

Flamengo abre o placar aproveitando erro de Walter.

gol

22'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Cruzamento de Luiz Araújo da direita por baixo, Walter solta errado para o lado, Plata ajeita de lado e Carrascal abre o placar!

bola

22'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

21'

1ºTEMPO

Rafael Guanaes mais agitado na beira do campo.

bola

20'

1ºTEMPO

Luiz Araújo cruza da ponta direita por baixo e Willian Machado rebate.

bola

19'

1ºTEMPO

Jogos encerrados de hoje: Chapecoense 3x3 Bahia, Atlético-MG 3x0 Grêmio e Vasco 0x3 Santos.

bola

18'

1ºTEMPO

Flamengo toca na defesa com o Mirassol em cima.

substituicao

17'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
SENTIU! Edson fica caído na lateral do campo e deixa o jogo; entra Alesson.

bola

16'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas carrega da ponta esquerda para dentro, arrisca chute cruzado com a destra e manda para fora.

bola

15'

1ºTEMPO

Fernandinho é lançado no bico esquerdo da área, balança na frente de Danilo e chuta por cima.

bola

14'

1ºTEMPO

Plata procura Pedro na meia central, mas a bola passa pelo camisa 9 e fica com a defesa.

bola

13'

1ºTEMPO

Na quarta-feira o Mirassol visita a LDU, já o Flamengo recebe o Cruzeiro, ambos pela Libertadores.

bola

12'

1ºTEMPO

Igor Formiga cruza da ponta direita pelo alto e Danilo sobe para tirar de cabeça.

bola

11'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 0x0 Botafogo.

bola

10'

1ºTEMPO

Começo de jogo com boa intensidade.

bola

9'

1ºTEMPO

Varela cruza da direita rasteiro para o meio, Pedro tenta o desvio de letra e acerta o zagueiro.

bola

8'

1ºTEMPO

Cazonatti chega firme de carrinho já dentro da área defensiva e impede chegada de Pedro.

bola

7'

1ºTEMPO

Reinaldo bate errado ao tentar o cruzamento da meia esquerda e joga nos braços de Rossi.

bola

6'

1ºTEMPO

Fernandinho cruza forte da ala esquerda para entrada da área, Bruno Santos desvia de cabeça para baixo e Rossi defende.

bola

5'

1ºTEMPO

Mirassol perdeu apenas três jogos como mandante na temporada.

bola

4'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Varela fecha bem pelo meio da pequena área e impede cruzamento rasteiro da direita buscando Fernandinho.

bola

3'

1ºTEMPO

Belo público no Maião.

bola

2'

1ºTEMPO

Reinaldo cobra escanteio da esquerda e Léo Pereira raspa de cabeça para aliviar.

bola

1'

1ºTEMPO

WALTER! Varela é lançado na ponta direita e cruza do fundo para o meio da área. Carrascal bate forte com a destra e dá trabalho ao goleiro da casa.

bola

1'

1ºTEMPO

Mirassol inteiro de amarelo, Flamengo estreia camisa toda vermelha.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Maião!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo do primeiro turno entre as duas equipes ainda não tem data para acontecer após ser adiado por compromissos internacionais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogos encerrados de hoje: Chapecoense 3x3 Bahia, Atlético-MG 3x0 Grêmio e Vasco 0x3 Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Rafael Rodrigo Klein (RS).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No meio da semana as duas equipes jogaram pela Libertadores e ficaram no empate: Mirassol 1x1 LDU e Cruzeiro 1x1 Flamengo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Flamengo é o vice-líder com 42 pontos e um jogo a menos e pode diminuir a distância para o Palmeiras, que jogou ontem e perdeu.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Mirassol é o 16º colocado na tabela com 23 pontos e não vence há três jogos na temporada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Domingo de muito calor em Mirassol: 32°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando o início da partida.

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Walter

    Goleiro

  • Igor Formiga

    Defesa

  • João VictorGol

    Defesa

  • Willian Machado

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • Gustavo CazonattiSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • JapaEntrou

    Meio-Campo

  • WallissonSaiu

    Meio-Campo

  • EduardoEntrou

    Meio-Campo

  • DenilsonSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Neto MouraEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • FernandinhoSaiu

    Atacante

  • Gustavo SilvaEntrou

    Atacante

  • Edson CariocaSaiu

    Atacante

  • AlessonEntrou

    Atacante

  • Bruno Santos

    Atacante

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Guillermo Varela

    Defesa

  • Danilo

    Defesa

  • Léo Pereira

    Defesa

  • Ayrton LucasSaiu

    Defesa

  • Johnny GóesEntrou

    Defesa

  • Erick PulgarSaiu

    Meio-Campo

  • Evertton AraujoEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas PaquetáSaiu

    Meio-Campo

  • De ArrascaetaEntrou

    Meio-Campo

  • Jorge CarrascalGol

    Meio-Campo

  • Luiz AraújoSaiuGol

    Atacante

  • Samuel LinoEntrouGol

    Atacante

  • Gonzalo PlataSaiu

    Atacante

  • Jorginho FrelloEntrou

    Meio-Campo

  • PedroGolGol

    Atacante

  • Rafael Rodrigo Klein (RS)

    ÁRBITRO

  • Bruno Raphael Pires (GO)

    ASSISTENTE

  • Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

    ASSISTENTE

Mirassol MIR
Flamengo FLA

GOLS

Gol João Victor
Jorge Carrascal Gol
Luiz Araújo Gol
Pedro Gol
Pedro Gol
Samuel Lino Gol
POSSE DE BOLA
48% 52%
13FINALIZAÇÕES13
5FINALIZAÇÕES CERTAS8
12FALTAS COMETIDAS4
11CRUZAMENTOS7
19PASSES ERRADOS19
6DESARMES7
4ESCANTEIOS3
4IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).