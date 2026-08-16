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encerrado
Arena Condá Chapecó, Santa Catarina
Chapecoense Chapecoense
3 × 3
Bahia Bahia

23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 16/0811h

Minuto a Minuto: Chapecoense X Bahia - 16/08/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA A ÁRBITRA! Em jogo bastante movimentado e de muitos gols, Chape e Bahia empatam em 3 a 3 na Arena Condá!

bola

50'

2ºTEMPO

O jogo é lá e cá neste final, com as duas equipes indo para o ataque.

bola

49'

2ºTEMPO

Michel Araújo recebe bola esticada dentro da área e Ronaldo sai do gol para ficar com ela.

bola

48'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Anderson cobra tiro de meta para Marcinho lá no campo de ataque, o atacante tenta surpreender Ronaldo e solta o pé por cima do gol!

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pulga faz bela jogada pela esquerda, invade a área e Anderson chega para abafar, o atacante acerta o goleiro e recebe o amarelo.

bola

46'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto cobra falta para dentro da área e David Duarte afasta o perigo de cabeça.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até os 51 minutos!

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Camilo puxa o adversário no contra ataque do Bahia e recebe o amarelo.

bola

43'

2ºTEMPO

Escanteio é cobrado da esquerda e depois do bate rebate, Pulga chuta fraco e mascado para a tranquila defesa de Anderson.

bola

42'

2ºTEMPO

Bola é lançada na área em direção Véliz, a zaga catarinense sobe mais alto e cabeceia para trás. Escanteio.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sanabria chega atrasado na marcação de Giovanni Augusto e é outro amarelado.

bola

40'

2ºTEMPO

Victor Caetano estava pendurado e não pega o São Paulo na próxima rodada.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Victor Caetano, que está no banco da Chape, recebe o primeiro amarelo do jogo.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no jogo. Sai Nestor e entra Michel Araújo.

bola

37'

2ºTEMPO

Bahia troca passes no meio de campo e a Chape se fecha para partir nos contra ataques.

bola

36'

2ºTEMPO

E o Bahia vai colecionando, pelo menos por enquanto, seu quinto empate seguido.

bola

35'

2ºTEMPO

Neste momento, as duas equipes vão pra cima buscando o quarto e o jogo está aberto.

bola

34'

2ºTEMPO

Bruno Pacheco cruza pela esquerda em sua primeira aparição no jogo e David Duarte afasta de cabeça.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Fernando cede lugar a Bruno Pacheco.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações na Chape. Yago Felipe sai para a entrada de David...

bola

31'

2ºTEMPO

A bola volta a rolar com posse de bola da Chapecoense em seu campo de defesa.

bola

30'

2ºTEMPO

Rogério Ceni aproveita a pausa, pega sua prancheta e dá muitas instruções ao seu time.

bola

29'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação no segundo tempo.

bola

28'

2ºTEMPO

Túlio Eduardo faz seu segundo gol em três jogos pela Chape! Que estrela!

gol

27'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! TULIO EDUARDO!!! Sempre ele, Giovanni Augusto, cruza da direita na cabeça do atacante, que engole os zagueiros do Bahia e testa forte, Ronaldo tenta tirar, mas acaba espalmando para dentro do gol!!!

bola

27'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

bola

26'

2ºTEMPO

ANDERSON!!! Bola é lançada na área da Chape, Doma cabeceia contra o próprio gol e Anderson faz grande defesa!!!

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e por fim, Erick entra na vaga de Jean Lucas.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Zé Guilherme entra no lugar de Juba...

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Kauê Furquim cede lugar a Sanabria...

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Quatro mudanças no Bahia. Caio Alexandre entra no lugar de Roman Gómez...

bola

21'

2ºTEMPO

Este é o segundo gol de Acevedo com a camisa do Bahia.

gol

20'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAHIA!!! ACEVEDO!!! Pulga faz jogada pela esquerda e serve Jean Lucas, o meia não consegue achar espaços para finalizar e a bola sobre para o camisa 5, que de primeira solta o petardo sem nenhuma chance para Anderson!

bola

20'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAHIA!!!

bola

19'

2ºTEMPO

Kauê tenta passar por dois marcadores na ponta direita e não consegue prosseguir com a jogada.

bola

18'

2ºTEMPO

Com mais posse de bola e buscando o terceiro, o Bahia cede muito espaços para a Chapecoense partir nos contra ataques.

bola

17'

2ºTEMPO

Rossi faz bonito gol depois da jogada pela direita, mas na origem da jogada, Tulio estava impedido.

bola

16'

2ºTEMPO

Jean Lucas pega mal nela e a bola explode na barreira catarinense.

bola

15'

2ºTEMPO

Os jogadores da Chape cercam a árbitra para protestar.

bola

14'

2ºTEMPO

Bahia cruza seguidas bolas e Acevedo recebe falta de Yago Felipe na entrada da área. Vem perigo para o gol de Anderson.

bola

13'

2ºTEMPO

Marcinho fica um minuto fora de campo depois que os médicos da Chape entram em campo para atendimento.

bola

12'

2ºTEMPO

Neste segundo tempo, Bahia dá mais espaços a Chape, que quando sobe para o ataque, sobe com perigo.

bola

11'

2ºTEMPO

Marcinho recebe bola aberta na ponta direita e cruza, Tulio se estica todo, mas não consegue escorar.

bola

10'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto, sempre ele, cruza na área e Rossi sem marcação cabeceia para fora.

bola

9'

2ºTEMPO

Nestor cobra escanteio no meio da área e Anderson afasta com um socão para frente.

bola

8'

2ºTEMPO

Pulga dá linda caneta em Yago Felipe na lateral e na sequência recebe falta do meio de campo da Chape.

bola

7'

2ºTEMPO

Nestor cobra falta no meio da área e Doma afasta o perigo de cabeça.

bola

6'

2ºTEMPO

Tulio é acionado dentro da área e em cima da hora, David Duarte se antecipa e com o bico da chuteira faz o corte.

bola

5'

2ºTEMPO

Marcinho é coroado com gol em ótima partida que está fazendo.

gol

4'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! MARCINHO!!! Giovanni Augusto recebe com liberdade pela esquerda e cruza, Marcinho domina, tira seco Juba da jogada e solta a bomba cruzada para empatar novamente o jogo!

bola

4'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

substituicao

3'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e por fim, Rossi entra no lugar de Bruno Matias.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Heitor cede lugar a Everton...

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituições na Chapecoense. Ramírez sai para a entrada de Túlio...

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do 1º tempo na Arena Condá!

bola

47'

1ºTEMPO

Juba coloca a bola na área, a zaga afasta parcialmente e Gómez finaliza de primeira direto nas arquibancadas.

bola

46'

1ºTEMPO

Nestor recebe falta no meio de campo e reclama cartão com Daiane.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Pulga vai até seu companheiro de trabalho e pede desculpas ao gringo da Chapecoense.

bola

43'

1ºTEMPO

Ramirez divide bola com Pulga, leva a pior e fica caído no gramado.

bola

42'

1ºTEMPO

Este é o segundo gol contra da Chape no campeonato. Kauan fica desolado.

gol_contra

41'

1ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOLLL DO BAHIA!!! KAUAN FARIA CONTRA!!! Furquim toca em Nestor que serve Pulga nas costas da zaga, o atacante cruza rasteiro e o zagueiro estica a perna para tocar contra as próprias redes!!!

bola

41'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAHIA!!!

bola

40'

1ºTEMPO

Kauê Furquim tenta novamente a enfiada de bola para dentro da área e mais uma vez doma faz o corte.

bola

39'

1ºTEMPO

Kauê Furquim desce pela direita, tenta passar por Doma e é desarmado de carrinho pelo zagueiro.

bola

38'

1ºTEMPO

Fernando faz bela jogada individual pela esquerda, cruza rasteiro para a área e ninguém da chape está lá para finalizar.

bola

37'

1ºTEMPO

Bahia trama triangulação na ponta direita e Kauê erra o passe na linha de fundo. É lateral para a Chape.

bola

36'

1ºTEMPO

Bahia troca passes no meio de campo e os 11 da Chape ficam atrás da linha da bola.

bola

35'

1ºTEMPO

Marcinho abre na esquerda para Fernando, ele domina e cruza nas mãos de Ronaldo.

bola

34'

1ºTEMPO

Bahia tem mais posse de bola e troca passes na defesa.

bola

33'

1ºTEMPO

Acevedo tenta acionar Véliz na entrada da área e Camilo desarma antes da hora.

bola

32'

1ºTEMPO

A partida perde um pouco da intensidade e as duas equipes se concentram no meio de campo.

bola

31'

1ºTEMPO

Bahia troca passes em seu campo de defesa.

bola

30'

1ºTEMPO

O sol brilha forte em Chapecó. David Duarte agora toma um comprimido para melhorar e permanecer na partida.

bola

29'

1ºTEMPO

David Duarte cai no gramado e parece estar passando mal.

bola

28'

1ºTEMPO

Nestor cobra escanteio no primeiro pau e Marcinho afasta de cabeça.

bola

27'

1ºTEMPO

Erick Pulga recebe ótima bola de Acevedo na ponta esquerda, cruza rasteiro e Doma afasta para trás. Escanteio.

bola

26'

1ºTEMPO

David Duarte aciona Véliz na entrada da área, o atacante tenta fazer a parede e caba desarmado.

bola

25'

1ºTEMPO

Pulga tenta o toque em profundidade a Nestor na ponta esquerda e Kauan toma a frente para fazer a cobertura.

bola

24'

1ºTEMPO

Marcinho joga bem hoje. O atacante faz fumaça nas pontas e é a válvula de escape da Chape.

bola

23'

1ºTEMPO

Marcinho cruza da esquerda, a bola passa por Ramirez e Bruno Matias finaliza de primeira por cima do gol.

bola

22'

1ºTEMPO

Marcinho passa como quer por Gómez na ponta esquerda e cruza, Ramirez demora para finalizar e chuta travado em cima da zaga.

bola

21'

1ºTEMPO

Kauê Furquin tenta passar da marcação no meio de campo e recebe falta de Camilo.

bola

20'

1ºTEMPO

Bahia fica com a bola nos pés e troca passes na entrada da área da Chape.

bola

19'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto sai comemorando e beija o escudo da Chape! Bonito gol do meia!

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! GIOVANNI AUGUSTO!!! Marcinho toca em Yago Felipe na ponta direita e ele cruza no segundo pau, o camisa 10 domina e finaliza bonito no canto esquerdo de Ronaldo para empatar o placar!!!

bola

18'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

bola

17'

1ºTEMPO

Marcinho cisca pra cima da zaga do Bahia na ponta esquerda e Roman Gomez trava. Escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Pulga recebe bola na ponta esquerda, corta para o meio e chuta colocado a esquerda do gol de Anderson.

bola

15'

1ºTEMPO

O argentino não marcava desde maio, quando ainda aturava pelo Rosario Central.

bola

14'

1ºTEMPO

Este é o primeiro gol de Véliz com a camisa do Bahia!

bola_goal

13'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAHIA!!! VÉLIZ!!! O atacante cobra mal o pênalti, rasteiro no meio, a bola bate nas pernas de Anderson e entra lentamente para dentro do gol!

bola

13'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAHIA!!!

bola

12'

1ºTEMPO

O o pênalti foi cometido por Heitor, mas o culpado claramente é Kauan Gomes.

bola

11'

1ºTEMPO

Na sequência do lance, Heitor recebe bola curta dentro da área, Pulga chega na frente como um raio e o lateral da Chape acaba acertando o atacante. PÊNALTI!

bola

10'

1ºTEMPO

Nestor recebe bola em velocidade na esquerda, cruza e Heitor fica com ela nos pés.

bola

9'

1ºTEMPO

Nestor tenta mais um facão na passagem de Veliz, o argentino se estiva todo, mas não alcança.

bola

8'

1ºTEMPO

Chape desce pela direita, trama boa jogada mas não consegue finalizar e acaba recuando o jogo.

bola

7'

1ºTEMPO

Acevedo tem a bola dominada na entrada da área e chuta, a bola sai travada e Nestor na sequência finaliza com desvio nas mãos de Anderson.

bola

6'

1ºTEMPO

Nestor tenta a enfiada de bola na passagem de Pulga e Doma estiva a perna para fazer o corte.

bola

5'

1ºTEMPO

Fernando joga a bola para dentro da área da ponta direita e a zaga baiana afasta com um chutão.

bola

4'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto rouba a bola de Juba e depois de chutes travados, o escanteio é marcado.

bola

3'

1ºTEMPO

Bahia tem a posse da bola em seu campo de defesa.

bola

2'

1ºTEMPO

Ramirez é empurrado por Juba, pede falta e a árbitra manda o jogo seguir.

bola

1'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto chega de carrinho forte pra cima Mingo e Daiane por enquanto fica só na conversa.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando em Chapecó!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chapecoense vem a campo com camisas listradas em verde e branco, calções e meiões brancos. Já o Bahia veste o uniforme todo branco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes sobem a campo neste momento, juntamente com o quarteto de arbitragem, liderado por Daiane Muniz.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bahia vem de quatro empates seguidos e precisa vencer para passar o Cruzeiro e ficar na posição da vaga na pré-Libertadores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chapecoense vem de mais um resultado ruim e está 13 pontos atrás da primeira equipe do Inter, primeira equipe fora do Z-4. O cenário é muito ruim, mas ainda faltam 16 jogos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz sol entre nuvens no oeste catarinense. Os termômetros marcam 24 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com 33 pontos somados, o Bahia é o sexto na tabela. Na última rodada, a equipe recebeu o Vasco na Arena Fonte Nova e empatou em 0 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Chapecoense segura a lanterna da competição com apenas 10 pontos conquistados. Na rodada passada, o time foi até o Couto Pereira e perdeu para o Coxa por 2 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 23ª rodada da Série A! Chapecoense recebe o Bahia na Arena Condá!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando o início do jogo.

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Anderson

    Goleiro

  • HeitorSaiu

    Defesa

  • EvertonEntrou

    Defesa

  • Kauan FariaGol Contra

    Meio-Campo

  • Eduardo Doma

    Defesa

  • FernandoSaiu

    Defesa

  • Bruno PachecoEntrou

    Defesa

  • CamiloAmarelo

    Meio-Campo

  • Bruno MatiasSaiu

    Meio-Campo

  • Franco RossiEntrou

    Atacante

  • Yago FelipeSaiu

    Meio-Campo

  • DavidEntrou

    Meio-Campo

  • Giovanni AugustoGol

    Meio-Campo

  • Kevin Ramírez Saiu

    Atacante

  • Túlio EduardoEntrouGol

    Atacante

  • MarcinhoGol

    Atacante

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Ronaldo

    Goleiro

  • Román GómezSaiu

    Defesa

  • Caio AlexandreEntrou

    Meio-Campo

  • David Duarte

    Defesa

  • Ramos Mingo

    Defesa

  • Luciano JubaSaiu

    Defesa

  • Zé GuilhermeEntrou

    Defesa

  • Nicolás AcevedoGol

    Meio-Campo

  • Jean LucasSaiu

    Meio-Campo

  • ErickEntrou

    Meio-Campo

  • Rodrigo NestorSaiu

    Meio-Campo

  • Michel AraújoEntrou

    Atacante

  • Kauê FurquimSaiu

    Atacante

  • Mateo SanabriaEntrouAmarelo

    Atacante

  • Erick PulgaAmarelo

    Atacante

  • Alejo VélizGol

    Atacante

  • Daiane Muniz (SP)

    ÁRBITRO

  • Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

    ASSISTENTE

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

Chapecoense CHA
Bahia BAH

GOLS

Gol Giovanni Augusto
Gol Contra Kauan Faria
Gol Marcinho
Gol Túlio Eduardo
Alejo Véliz Gol
Nicolás Acevedo Gol
POSSE DE BOLA
35% 65%
12FINALIZAÇÕES19
4FINALIZAÇÕES CERTAS4
15FALTAS COMETIDAS7
12CRUZAMENTOS9
29PASSES ERRADOS45
20DESARMES11
3ESCANTEIOS4
1IMPEDIMENTOS0
2CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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