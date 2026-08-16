23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 16/08•11h
Minuto a Minuto: Chapecoense X Bahia - 16/08/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA A ÁRBITRA! Em jogo bastante movimentado e de muitos gols, Chape e Bahia empatam em 3 a 3 na Arena Condá!
50'
•
2ºTEMPO
O jogo é lá e cá neste final, com as duas equipes indo para o ataque.
49'
•
2ºTEMPO
Michel Araújo recebe bola esticada dentro da área e Ronaldo sai do gol para ficar com ela.
48'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Anderson cobra tiro de meta para Marcinho lá no campo de ataque, o atacante tenta surpreender Ronaldo e solta o pé por cima do gol!
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pulga faz bela jogada pela esquerda, invade a área e Anderson chega para abafar, o atacante acerta o goleiro e recebe o amarelo.
46'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto cobra falta para dentro da área e David Duarte afasta o perigo de cabeça.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até os 51 minutos!
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Camilo puxa o adversário no contra ataque do Bahia e recebe o amarelo.
43'
•
2ºTEMPO
Escanteio é cobrado da esquerda e depois do bate rebate, Pulga chuta fraco e mascado para a tranquila defesa de Anderson.
42'
•
2ºTEMPO
Bola é lançada na área em direção Véliz, a zaga catarinense sobe mais alto e cabeceia para trás. Escanteio.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sanabria chega atrasado na marcação de Giovanni Augusto e é outro amarelado.
40'
•
2ºTEMPO
Victor Caetano estava pendurado e não pega o São Paulo na próxima rodada.
39'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Victor Caetano, que está no banco da Chape, recebe o primeiro amarelo do jogo.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no jogo. Sai Nestor e entra Michel Araújo.
37'
•
2ºTEMPO
Bahia troca passes no meio de campo e a Chape se fecha para partir nos contra ataques.
36'
•
2ºTEMPO
E o Bahia vai colecionando, pelo menos por enquanto, seu quinto empate seguido.
35'
•
2ºTEMPO
Neste momento, as duas equipes vão pra cima buscando o quarto e o jogo está aberto.
34'
•
2ºTEMPO
Bruno Pacheco cruza pela esquerda em sua primeira aparição no jogo e David Duarte afasta de cabeça.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Fernando cede lugar a Bruno Pacheco.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações na Chape. Yago Felipe sai para a entrada de David...
31'
•
2ºTEMPO
A bola volta a rolar com posse de bola da Chapecoense em seu campo de defesa.
30'
•
2ºTEMPO
Rogério Ceni aproveita a pausa, pega sua prancheta e dá muitas instruções ao seu time.
29'
•
2ºTEMPO
Pausa para hidratação no segundo tempo.
28'
•
2ºTEMPO
Túlio Eduardo faz seu segundo gol em três jogos pela Chape! Que estrela!
27'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! TULIO EDUARDO!!! Sempre ele, Giovanni Augusto, cruza da direita na cabeça do atacante, que engole os zagueiros do Bahia e testa forte, Ronaldo tenta tirar, mas acaba espalmando para dentro do gol!!!
27'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
26'
•
2ºTEMPO
ANDERSON!!! Bola é lançada na área da Chape, Doma cabeceia contra o próprio gol e Anderson faz grande defesa!!!
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e por fim, Erick entra na vaga de Jean Lucas.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Zé Guilherme entra no lugar de Juba...
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Kauê Furquim cede lugar a Sanabria...
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Quatro mudanças no Bahia. Caio Alexandre entra no lugar de Roman Gómez...
21'
•
2ºTEMPO
Este é o segundo gol de Acevedo com a camisa do Bahia.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAHIA!!! ACEVEDO!!! Pulga faz jogada pela esquerda e serve Jean Lucas, o meia não consegue achar espaços para finalizar e a bola sobre para o camisa 5, que de primeira solta o petardo sem nenhuma chance para Anderson!
20'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAHIA!!!
19'
•
2ºTEMPO
Kauê tenta passar por dois marcadores na ponta direita e não consegue prosseguir com a jogada.
18'
•
2ºTEMPO
Com mais posse de bola e buscando o terceiro, o Bahia cede muito espaços para a Chapecoense partir nos contra ataques.
17'
•
2ºTEMPO
Rossi faz bonito gol depois da jogada pela direita, mas na origem da jogada, Tulio estava impedido.
16'
•
2ºTEMPO
Jean Lucas pega mal nela e a bola explode na barreira catarinense.
15'
•
2ºTEMPO
Os jogadores da Chape cercam a árbitra para protestar.
14'
•
2ºTEMPO
Bahia cruza seguidas bolas e Acevedo recebe falta de Yago Felipe na entrada da área. Vem perigo para o gol de Anderson.
13'
•
2ºTEMPO
Marcinho fica um minuto fora de campo depois que os médicos da Chape entram em campo para atendimento.
12'
•
2ºTEMPO
Neste segundo tempo, Bahia dá mais espaços a Chape, que quando sobe para o ataque, sobe com perigo.
11'
•
2ºTEMPO
Marcinho recebe bola aberta na ponta direita e cruza, Tulio se estica todo, mas não consegue escorar.
10'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto, sempre ele, cruza na área e Rossi sem marcação cabeceia para fora.
9'
•
2ºTEMPO
Nestor cobra escanteio no meio da área e Anderson afasta com um socão para frente.
8'
•
2ºTEMPO
Pulga dá linda caneta em Yago Felipe na lateral e na sequência recebe falta do meio de campo da Chape.
7'
•
2ºTEMPO
Nestor cobra falta no meio da área e Doma afasta o perigo de cabeça.
6'
•
2ºTEMPO
Tulio é acionado dentro da área e em cima da hora, David Duarte se antecipa e com o bico da chuteira faz o corte.
5'
•
2ºTEMPO
Marcinho é coroado com gol em ótima partida que está fazendo.
4'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! MARCINHO!!! Giovanni Augusto recebe com liberdade pela esquerda e cruza, Marcinho domina, tira seco Juba da jogada e solta a bomba cruzada para empatar novamente o jogo!
4'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
3'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e por fim, Rossi entra no lugar de Bruno Matias.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Heitor cede lugar a Everton...
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituições na Chapecoense. Ramírez sai para a entrada de Túlio...
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do 1º tempo na Arena Condá!
47'
•
1ºTEMPO
Juba coloca a bola na área, a zaga afasta parcialmente e Gómez finaliza de primeira direto nas arquibancadas.
46'
•
1ºTEMPO
Nestor recebe falta no meio de campo e reclama cartão com Daiane.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Pulga vai até seu companheiro de trabalho e pede desculpas ao gringo da Chapecoense.
43'
•
1ºTEMPO
Ramirez divide bola com Pulga, leva a pior e fica caído no gramado.
42'
•
1ºTEMPO
Este é o segundo gol contra da Chape no campeonato. Kauan fica desolado.
41'
•
1ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOLLL DO BAHIA!!! KAUAN FARIA CONTRA!!! Furquim toca em Nestor que serve Pulga nas costas da zaga, o atacante cruza rasteiro e o zagueiro estica a perna para tocar contra as próprias redes!!!
41'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAHIA!!!
40'
•
1ºTEMPO
Kauê Furquim tenta novamente a enfiada de bola para dentro da área e mais uma vez doma faz o corte.
39'
•
1ºTEMPO
Kauê Furquim desce pela direita, tenta passar por Doma e é desarmado de carrinho pelo zagueiro.
38'
•
1ºTEMPO
Fernando faz bela jogada individual pela esquerda, cruza rasteiro para a área e ninguém da chape está lá para finalizar.
37'
•
1ºTEMPO
Bahia trama triangulação na ponta direita e Kauê erra o passe na linha de fundo. É lateral para a Chape.
36'
•
1ºTEMPO
Bahia troca passes no meio de campo e os 11 da Chape ficam atrás da linha da bola.
35'
•
1ºTEMPO
Marcinho abre na esquerda para Fernando, ele domina e cruza nas mãos de Ronaldo.
34'
•
1ºTEMPO
Bahia tem mais posse de bola e troca passes na defesa.
33'
•
1ºTEMPO
Acevedo tenta acionar Véliz na entrada da área e Camilo desarma antes da hora.
32'
•
1ºTEMPO
A partida perde um pouco da intensidade e as duas equipes se concentram no meio de campo.
31'
•
1ºTEMPO
Bahia troca passes em seu campo de defesa.
30'
•
1ºTEMPO
O sol brilha forte em Chapecó. David Duarte agora toma um comprimido para melhorar e permanecer na partida.
29'
•
1ºTEMPO
David Duarte cai no gramado e parece estar passando mal.
28'
•
1ºTEMPO
Nestor cobra escanteio no primeiro pau e Marcinho afasta de cabeça.
27'
•
1ºTEMPO
Erick Pulga recebe ótima bola de Acevedo na ponta esquerda, cruza rasteiro e Doma afasta para trás. Escanteio.
26'
•
1ºTEMPO
David Duarte aciona Véliz na entrada da área, o atacante tenta fazer a parede e caba desarmado.
25'
•
1ºTEMPO
Pulga tenta o toque em profundidade a Nestor na ponta esquerda e Kauan toma a frente para fazer a cobertura.
24'
•
1ºTEMPO
Marcinho joga bem hoje. O atacante faz fumaça nas pontas e é a válvula de escape da Chape.
23'
•
1ºTEMPO
Marcinho cruza da esquerda, a bola passa por Ramirez e Bruno Matias finaliza de primeira por cima do gol.
22'
•
1ºTEMPO
Marcinho passa como quer por Gómez na ponta esquerda e cruza, Ramirez demora para finalizar e chuta travado em cima da zaga.
21'
•
1ºTEMPO
Kauê Furquin tenta passar da marcação no meio de campo e recebe falta de Camilo.
20'
•
1ºTEMPO
Bahia fica com a bola nos pés e troca passes na entrada da área da Chape.
19'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto sai comemorando e beija o escudo da Chape! Bonito gol do meia!
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! GIOVANNI AUGUSTO!!! Marcinho toca em Yago Felipe na ponta direita e ele cruza no segundo pau, o camisa 10 domina e finaliza bonito no canto esquerdo de Ronaldo para empatar o placar!!!
18'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
17'
•
1ºTEMPO
Marcinho cisca pra cima da zaga do Bahia na ponta esquerda e Roman Gomez trava. Escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Pulga recebe bola na ponta esquerda, corta para o meio e chuta colocado a esquerda do gol de Anderson.
15'
•
1ºTEMPO
O argentino não marcava desde maio, quando ainda aturava pelo Rosario Central.
14'
•
1ºTEMPO
Este é o primeiro gol de Véliz com a camisa do Bahia!
13'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAHIA!!! VÉLIZ!!! O atacante cobra mal o pênalti, rasteiro no meio, a bola bate nas pernas de Anderson e entra lentamente para dentro do gol!
13'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAHIA!!!
12'
•
1ºTEMPO
O o pênalti foi cometido por Heitor, mas o culpado claramente é Kauan Gomes.
11'
•
1ºTEMPO
Na sequência do lance, Heitor recebe bola curta dentro da área, Pulga chega na frente como um raio e o lateral da Chape acaba acertando o atacante. PÊNALTI!
10'
•
1ºTEMPO
Nestor recebe bola em velocidade na esquerda, cruza e Heitor fica com ela nos pés.
9'
•
1ºTEMPO
Nestor tenta mais um facão na passagem de Veliz, o argentino se estiva todo, mas não alcança.
8'
•
1ºTEMPO
Chape desce pela direita, trama boa jogada mas não consegue finalizar e acaba recuando o jogo.
7'
•
1ºTEMPO
Acevedo tem a bola dominada na entrada da área e chuta, a bola sai travada e Nestor na sequência finaliza com desvio nas mãos de Anderson.
6'
•
1ºTEMPO
Nestor tenta a enfiada de bola na passagem de Pulga e Doma estiva a perna para fazer o corte.
5'
•
1ºTEMPO
Fernando joga a bola para dentro da área da ponta direita e a zaga baiana afasta com um chutão.
4'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto rouba a bola de Juba e depois de chutes travados, o escanteio é marcado.
3'
•
1ºTEMPO
Bahia tem a posse da bola em seu campo de defesa.
2'
•
1ºTEMPO
Ramirez é empurrado por Juba, pede falta e a árbitra manda o jogo seguir.
1'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto chega de carrinho forte pra cima Mingo e Daiane por enquanto fica só na conversa.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando em Chapecó!
PRÉ-JOGO
Chapecoense vem a campo com camisas listradas em verde e branco, calções e meiões brancos. Já o Bahia veste o uniforme todo branco.
PRÉ-JOGO
As duas equipes sobem a campo neste momento, juntamente com o quarteto de arbitragem, liderado por Daiane Muniz.
PRÉ-JOGO
Bahia vem de quatro empates seguidos e precisa vencer para passar o Cruzeiro e ficar na posição da vaga na pré-Libertadores.
PRÉ-JOGO
Chapecoense vem de mais um resultado ruim e está 13 pontos atrás da primeira equipe do Inter, primeira equipe fora do Z-4. O cenário é muito ruim, mas ainda faltam 16 jogos.
PRÉ-JOGO
Faz sol entre nuvens no oeste catarinense. Os termômetros marcam 24 graus.
PRÉ-JOGO
Com 33 pontos somados, o Bahia é o sexto na tabela. Na última rodada, a equipe recebeu o Vasco na Arena Fonte Nova e empatou em 0 a 0.
PRÉ-JOGO
A Chapecoense segura a lanterna da competição com apenas 10 pontos conquistados. Na rodada passada, o time foi até o Couto Pereira e perdeu para o Coxa por 2 a 1.
PRÉ-JOGO
Bom dia, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 23ª rodada da Série A! Chapecoense recebe o Bahia na Arena Condá!
PRÉ-JOGO
Aguardando o início do jogo.
Rafael Lacerda
TECNICO
Anderson
Goleiro
Heitor
Defesa
Everton
Defesa
Kauan Faria
Meio-Campo
Eduardo Doma
Defesa
Fernando
Defesa
Bruno Pacheco
Defesa
Camilo
Meio-Campo
Bruno Matias
Meio-Campo
Franco Rossi
Atacante
Yago Felipe
Meio-Campo
David
Meio-Campo
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Kevin Ramírez
Atacante
Túlio Eduardo
Atacante
Marcinho
Atacante
Rogério Ceni
TECNICO
Ronaldo
Goleiro
Román Gómez
Defesa
Caio Alexandre
Meio-Campo
David Duarte
Defesa
Ramos Mingo
Defesa
Luciano Juba
Defesa
Zé Guilherme
Defesa
Nicolás Acevedo
Meio-Campo
Jean Lucas
Meio-Campo
Erick
Meio-Campo
Rodrigo Nestor
Meio-Campo
Michel Araújo
Atacante
Kauê Furquim
Atacante
Mateo Sanabria
Atacante
Erick Pulga
Atacante
Alejo Véliz
Atacante
Daiane Muniz (SP)
ÁRBITRO
Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
ASSISTENTE
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE