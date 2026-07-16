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encerrado
Barradão Salvador, Bahia
Vitória Vitória
1 × 0
Vasco Vasco

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 16/0719h30

Minuto a Minuto: Vitória X Vasco - 16/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Barradão! No reinício do Campeonato Brasileiro, Vitória ganha com gol no 2º tempo e Vasco segue no Z-4.

bola

47'

2ºTEMPO

Cuiabano ergue na área do Vitória, só que ninguém encontra a bola pelo alto.

bola

46'

2ºTEMPO

Cruzamento de Cuiabano desvia no braço de Fabri. Vasco prepara bola na área para chegar ao empate.

bola

45'

2ºTEMPO

Barros resolver chutar de longe. A bola sobe, sobe e passa longe do alvo.

bola

44'

2ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

42'

2ºTEMPO

Vitória troca passes com paciência e deixa o relógio correr.

bola

39'

2ºTEMPO

David sai costurando todos os marcadores, com direito a deixar Martínez no chão. Na hora do 10, o atacante se enrosca com a bola.

bola

38'

2ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Marinho. Atacante do Vitória levou a pior em disputa pelo alto.

bola

36'

2ºTEMPO

Fabri recebe de Renato Kayzer em trama no ataque e facilita a defesa de Léo Jardim com um chute fraco.

bola

35'

2ºTEMPO

Posse de bola: Vitória 49% x 51% Vasco.

bola

34'

2ºTEMPO

Puma Rodríguez acha espaço para esticar passe na área. David pega firme no desvio para defesa de Lucas Arcanjo.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Thiago Mendes sai para a entrada de Tchê Tchê.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Vasco: Nuno Moreira deixa o campo para a entrada de David...

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Jamerson sai para a entrada de Brítez.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Diego Tarzia sai para a entrada de Fabri...

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca tripla do Vitória: Erick sai, entra Marinho.

bola

28'

2ºTEMPO

Parada técnica para hidratação dos jogadores.

bola

27'

2ºTEMPO

Erick ergue na área do Vasco, ninguém aparece para desviar e a bola fica com Léo Jardim.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vasco: Adson sai, entra Marino Hinestroza.

bola

25'

2ºTEMPO

Brenner toma a bola dos pés de Luan Cândido, ajeita de lado e Nuno Moreira chuta com perigo.

bola

24'

2ºTEMPO

Quarto gol de Renato Kayzer neste Brasileirão.

gol

23'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VITÓRIA!!!!!! Renato Kayzer recebe presente de Barros na saída de jogo e não perdoa: bola na rede.

bola

22'

2ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Renato Kayzer. Atacante levou um pisão em disputa com Robert Renan.

bola

21'

2ºTEMPO

Chute colocado, bem fraco, de Adson fica nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo.

bola

20'

2ºTEMPO

Andrés Gómez ergue na área do Vitória, Puma Rodríguez cabeceia desequilibrado e fica caído na área.

bola

19'

2ºTEMPO

Thiago Mendes domina na faixa central para organizar ataque do Vasco.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vitória: Renê sai, entra Renato Kayzer.

bola

17'

2ºTEMPO

Passes errados: Vitória 30x17 Vasco.

bola

16'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 1x1 Santos.

bola

15'

2ºTEMPO

Na primeira participação, Andrés Goméz chuta de longe. Mas a bola não encontra o alvo.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Rojas sai para a entrada de Andrés Gómez.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Vasco: Spinelli sai, entra Brenner...

bola

12'

2ºTEMPO

Cuiabano cobra escanteio para a confusão na área. Ninguém do Vasco acha a bola pelo alto.

bola

11'

2ºTEMPO

Vasco está preparando as entradas de Brenner e Andrés Goméz.

bola

9'

2ºTEMPO

Erick tenta aproveitar sobra de escanteio, mas chuta pressionado e facilita a defesa de Léo Jardim.

bola

7'

2ºTEMPO

Reinício irregular dos dois lados. O Vasco mostra disposição, mas tropeça nos próprios limites.

bola

6'

2ºTEMPO

Chute de longe de Diego Tarzia ganha altura e sai longe do alvo.

bola

5'

2ºTEMPO

Rojas recebe com espaço na frente da área e mostra falta de pontaria. Chute pela linha de fundo.

bola

4'

2ºTEMPO

Adson chama tabela com Spinelli, adianta demais a bola e facilita o desarme pela marcação.

bola

3'

2ºTEMPO

Vitória sai jogando com paciência pelo meio com Luan Cândido.

bola

2'

2ºTEMPO

Lançamento de Pochettino passa por todos os jogadores e se perdem em tiro de meta.

bola

1'

2ºTEMPO

Os dois times voltam sem alterações do intervalo. Mesmas formações para o início da etapa complementar.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo no Barradão! Vitória e Vasco não saem do zero no 1º tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Baralhas chega de trás, enche o pé de fora da área e exige boa defesa de Léo Jardim.

bola

45'

1ºTEMPO

Finalizações: Vitória 4x1 Vasco.

bola

44'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

Erick aproveita cruzamento de Luan Cândido, escapa da marcação dentro da área e isola frente a frente com o goleiro.

bola

41'

1ºTEMPO

Acionado por Puma Rodríguez, Rojas também é desarmado na frente.

bola

40'

1ºTEMPO

Nuno Moreira tenta costurar a marcação, fica cercado e perde o controle da bola.

bola

39'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 1x0 Santos.

bola

38'

1ºTEMPO

Renê recebe passe longo de Ramon, mas chuta direto para fora.

substituicao

37'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vitória: Zé Vitor sai, entra Pochettino.

bola

36'

1ºTEMPO

Zé Vitor está recebendo atendimento novamente.

bola

35'

1ºTEMPO

Baralhas se projeta no ataque, chuta firme e carimba o meio-campo Barros.

bola

33'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Zé Vitor.

bola

32'

1ºTEMPO

Cuiabano comete falta de ataque em disputa.

bola

31'

1ºTEMPO

Robert Renan avança com a bola e acelera novo ataque vascaíno.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: Vitória 56% x 44% Vasco.

bola

27'

1ºTEMPO

Chute fraco de Spinelli fica fácil para o goleiro Lucas Arcanjo.

bola

26'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Barros. Meio-campo levou a pior em dividida com Martínez.

bola

25'

1ºTEMPO

Léo Jardim defende cabeceio de Renê após cruzamento de Tarzia.

bola

24'

1ºTEMPO

Cruzamento de Luan Cândido para a área é afastado por Robert Renan. Escanteio para o Vitória.

bola

23'

1ºTEMPO

Vitória trabalha a bola entre defesa e meio-campo.

bola

20'

1ºTEMPO

Thiago Mendes abre na esquerda e chama para o ataque Cuiabano.

bola

17'

1ºTEMPO

Renê ajeita cruzamento, Tarzia emenda um chute seco e põe para trabalhar o goleiro Léo Jardim.

bola

16'

1ºTEMPO

Vitória sobe de produção, justifica o mando de campo e passa a pressionar o Vasco.

bola

15'

1ºTEMPO

Na resposta do Vitória, Tarzia avança no individualismo até a área e chuta prensado para fora.

bola

14'

1ºTEMPO

Nuno Moreira domina inversão de jogo, engatilha a batida e Cacá chega para travar.

bola

12'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 0x0 Santos.

bola

11'

1ºTEMPO

Passes errados: Vitória 9x5 Vasco.

bola

10'

1ºTEMPO

Vitória explora as pontas e tenta levar perigo ao gol de Léo Jardim a partir de cruzamentos para a área.

bola

8'

1ºTEMPO

Cruzamento de Erick é afastado de cabeça por Cuesta.

bola

7'

1ºTEMPO

Vitória sai jogando com passes de pé em pé no campo defensivo.

bola

6'

1ºTEMPO

Rojas bate escanteio para o miolo da área, melhor para o corte da defesa mandante.

bola

5'

1ºTEMPO

Após boa jogada de Cuiabano, Nuno Moreira chuta bloqueado por Cacá e fica com escanteio para o Vasco.

bola

4'

1ºTEMPO

Barros e Thiago Mendes tabelam curto e envolvem a marcação do Vitória.

bola

3'

1ºTEMPO

Passe para Adson é forte demais. Bola direto para fora.

bola

2'

1ºTEMPO

Ramon desarma Rojas e tenta acelerar a transição do Vitória.

bola

1'

1ºTEMPO

No primeiro ataque do Vasco, Adson recebe de Puma Rodríguez, mas cruza fechado, nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações de Vitória e de Vasco estão definidas para o jogo desta noite.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Vitória é 13º colocado, mas apenas 2 pts acima do rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Substituto de Renato Gaúcho, o técnico português Pedro Emanuel estreia no comando do clube carioca.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Brasileirão volta após a parada para a Copa com confronto direto contra o rebaixamento. Vasco está no Z-4, na 17ª colocação, com 20 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Vitória x Vasco marca a retomada do Campeonato Brasileiro após um hiato para a Copa. Siga todos os lances.

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • JamersonSaiu

    Defesa

  • Emanuel BrítezEntrou

    Defesa

  • Cacá

    Defesa

  • Luan Cândido

    Defesa

  • Ramon

    Defesa

  • Gabriel Baralhas

    Meio-Campo

  • Zé VitorSaiu

    Meio-Campo

  • Tomás PochettinoEntrou

    Meio-Campo

  • Emmanuel Martínez

    Atacante

  • Diego TarziaSaiu

    Atacante

  • FabriEntrou

    Atacante

  • ErickSaiu

    Atacante

  • MarinhoEntrou

    Atacante

  • RenêSaiu

    Atacante

  • Renato KayzerEntrouGol

    Atacante

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Cuiabano

    Defesa

  • Cauan Barros

    Meio-Campo

  • Thiago MendesSaiu

    Meio-Campo

  • Tchê TchêEntrou

    Meio-Campo

  • Johan RojasSaiu

    Atacante

  • Andrés GómezEntrou

    Atacante

  • AdsonSaiu

    Atacante

  • Marino HinestrozaEntrou

    Atacante

  • Nuno MoreiraSaiu

    Atacante

  • DavidEntrou

    Atacante

  • Claudio SpinelliSaiu

    Atacante

  • BrennerEntrou

    Atacante

  • Matheus Delgado Candançan (SP)

    ÁRBITRO

  • Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

    ASSISTENTE

  • Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

    ASSISTENTE

Vitória VIT
Vasco VAS

GOLS

Gol Renato Kayzer
POSSE DE BOLA
47% 53%
10FINALIZAÇÕES8
6FINALIZAÇÕES CERTAS3
12FALTAS COMETIDAS15
13CRUZAMENTOS8
45PASSES ERRADOS28
8DESARMES10
4ESCANTEIOS3
0IMPEDIMENTOS1
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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