19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 16/07•19h30
Minuto a Minuto: Vitória X Vasco - 16/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Barradão! No reinício do Campeonato Brasileiro, Vitória ganha com gol no 2º tempo e Vasco segue no Z-4.
47'
•
2ºTEMPO
Cuiabano ergue na área do Vitória, só que ninguém encontra a bola pelo alto.
46'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Cuiabano desvia no braço de Fabri. Vasco prepara bola na área para chegar ao empate.
45'
•
2ºTEMPO
Barros resolver chutar de longe. A bola sobe, sobe e passa longe do alvo.
44'
•
2ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
42'
•
2ºTEMPO
Vitória troca passes com paciência e deixa o relógio correr.
39'
•
2ºTEMPO
David sai costurando todos os marcadores, com direito a deixar Martínez no chão. Na hora do 10, o atacante se enrosca com a bola.
38'
•
2ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Marinho. Atacante do Vitória levou a pior em disputa pelo alto.
36'
•
2ºTEMPO
Fabri recebe de Renato Kayzer em trama no ataque e facilita a defesa de Léo Jardim com um chute fraco.
35'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Vitória 49% x 51% Vasco.
34'
•
2ºTEMPO
Puma Rodríguez acha espaço para esticar passe na área. David pega firme no desvio para defesa de Lucas Arcanjo.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Thiago Mendes sai para a entrada de Tchê Tchê.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Vasco: Nuno Moreira deixa o campo para a entrada de David...
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Jamerson sai para a entrada de Brítez.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Diego Tarzia sai para a entrada de Fabri...
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca tripla do Vitória: Erick sai, entra Marinho.
28'
•
2ºTEMPO
Parada técnica para hidratação dos jogadores.
27'
•
2ºTEMPO
Erick ergue na área do Vasco, ninguém aparece para desviar e a bola fica com Léo Jardim.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vasco: Adson sai, entra Marino Hinestroza.
25'
•
2ºTEMPO
Brenner toma a bola dos pés de Luan Cândido, ajeita de lado e Nuno Moreira chuta com perigo.
24'
•
2ºTEMPO
Quarto gol de Renato Kayzer neste Brasileirão.
23'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VITÓRIA!!!!!! Renato Kayzer recebe presente de Barros na saída de jogo e não perdoa: bola na rede.
22'
•
2ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Renato Kayzer. Atacante levou um pisão em disputa com Robert Renan.
21'
•
2ºTEMPO
Chute colocado, bem fraco, de Adson fica nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo.
20'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez ergue na área do Vitória, Puma Rodríguez cabeceia desequilibrado e fica caído na área.
19'
•
2ºTEMPO
Thiago Mendes domina na faixa central para organizar ataque do Vasco.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vitória: Renê sai, entra Renato Kayzer.
17'
•
2ºTEMPO
Passes errados: Vitória 30x17 Vasco.
16'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 1x1 Santos.
15'
•
2ºTEMPO
Na primeira participação, Andrés Goméz chuta de longe. Mas a bola não encontra o alvo.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Rojas sai para a entrada de Andrés Gómez.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Vasco: Spinelli sai, entra Brenner...
12'
•
2ºTEMPO
Cuiabano cobra escanteio para a confusão na área. Ninguém do Vasco acha a bola pelo alto.
11'
•
2ºTEMPO
Vasco está preparando as entradas de Brenner e Andrés Goméz.
9'
•
2ºTEMPO
Erick tenta aproveitar sobra de escanteio, mas chuta pressionado e facilita a defesa de Léo Jardim.
7'
•
2ºTEMPO
Reinício irregular dos dois lados. O Vasco mostra disposição, mas tropeça nos próprios limites.
6'
•
2ºTEMPO
Chute de longe de Diego Tarzia ganha altura e sai longe do alvo.
5'
•
2ºTEMPO
Rojas recebe com espaço na frente da área e mostra falta de pontaria. Chute pela linha de fundo.
4'
•
2ºTEMPO
Adson chama tabela com Spinelli, adianta demais a bola e facilita o desarme pela marcação.
3'
•
2ºTEMPO
Vitória sai jogando com paciência pelo meio com Luan Cândido.
2'
•
2ºTEMPO
Lançamento de Pochettino passa por todos os jogadores e se perdem em tiro de meta.
1'
•
2ºTEMPO
Os dois times voltam sem alterações do intervalo. Mesmas formações para o início da etapa complementar.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo no Barradão! Vitória e Vasco não saem do zero no 1º tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Baralhas chega de trás, enche o pé de fora da área e exige boa defesa de Léo Jardim.
45'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Vitória 4x1 Vasco.
44'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
Erick aproveita cruzamento de Luan Cândido, escapa da marcação dentro da área e isola frente a frente com o goleiro.
41'
•
1ºTEMPO
Acionado por Puma Rodríguez, Rojas também é desarmado na frente.
40'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira tenta costurar a marcação, fica cercado e perde o controle da bola.
39'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 1x0 Santos.
38'
•
1ºTEMPO
Renê recebe passe longo de Ramon, mas chuta direto para fora.
37'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vitória: Zé Vitor sai, entra Pochettino.
36'
•
1ºTEMPO
Zé Vitor está recebendo atendimento novamente.
35'
•
1ºTEMPO
Baralhas se projeta no ataque, chuta firme e carimba o meio-campo Barros.
33'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Zé Vitor.
32'
•
1ºTEMPO
Cuiabano comete falta de ataque em disputa.
31'
•
1ºTEMPO
Robert Renan avança com a bola e acelera novo ataque vascaíno.
30'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Vitória 56% x 44% Vasco.
27'
•
1ºTEMPO
Chute fraco de Spinelli fica fácil para o goleiro Lucas Arcanjo.
26'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Barros. Meio-campo levou a pior em dividida com Martínez.
25'
•
1ºTEMPO
Léo Jardim defende cabeceio de Renê após cruzamento de Tarzia.
24'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Luan Cândido para a área é afastado por Robert Renan. Escanteio para o Vitória.
23'
•
1ºTEMPO
Vitória trabalha a bola entre defesa e meio-campo.
20'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes abre na esquerda e chama para o ataque Cuiabano.
17'
•
1ºTEMPO
Renê ajeita cruzamento, Tarzia emenda um chute seco e põe para trabalhar o goleiro Léo Jardim.
16'
•
1ºTEMPO
Vitória sobe de produção, justifica o mando de campo e passa a pressionar o Vasco.
15'
•
1ºTEMPO
Na resposta do Vitória, Tarzia avança no individualismo até a área e chuta prensado para fora.
14'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira domina inversão de jogo, engatilha a batida e Cacá chega para travar.
12'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 0x0 Santos.
11'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Vitória 9x5 Vasco.
10'
•
1ºTEMPO
Vitória explora as pontas e tenta levar perigo ao gol de Léo Jardim a partir de cruzamentos para a área.
8'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Erick é afastado de cabeça por Cuesta.
7'
•
1ºTEMPO
Vitória sai jogando com passes de pé em pé no campo defensivo.
6'
•
1ºTEMPO
Rojas bate escanteio para o miolo da área, melhor para o corte da defesa mandante.
5'
•
1ºTEMPO
Após boa jogada de Cuiabano, Nuno Moreira chuta bloqueado por Cacá e fica com escanteio para o Vasco.
4'
•
1ºTEMPO
Barros e Thiago Mendes tabelam curto e envolvem a marcação do Vitória.
3'
•
1ºTEMPO
Passe para Adson é forte demais. Bola direto para fora.
2'
•
1ºTEMPO
Ramon desarma Rojas e tenta acelerar a transição do Vitória.
1'
•
1ºTEMPO
No primeiro ataque do Vasco, Adson recebe de Puma Rodríguez, mas cruza fechado, nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo!
PRÉ-JOGO
Escalações de Vitória e de Vasco estão definidas para o jogo desta noite.
PRÉ-JOGO
Já o Vitória é 13º colocado, mas apenas 2 pts acima do rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Substituto de Renato Gaúcho, o técnico português Pedro Emanuel estreia no comando do clube carioca.
PRÉ-JOGO
Brasileirão volta após a parada para a Copa com confronto direto contra o rebaixamento. Vasco está no Z-4, na 17ª colocação, com 20 pontos.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Vitória x Vasco marca a retomada do Campeonato Brasileiro após um hiato para a Copa. Siga todos os lances.
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Jamerson
Defesa
Emanuel Brítez
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Ramon
Defesa
Gabriel Baralhas
Meio-Campo
Zé Vitor
Meio-Campo
Tomás Pochettino
Meio-Campo
Emmanuel Martínez
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Fabri
Atacante
Erick
Atacante
Marinho
Atacante
Renê
Atacante
Renato Kayzer
Atacante
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Cauan Barros
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Johan Rojas
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Adson
Atacante
Marino Hinestroza
Atacante
Nuno Moreira
Atacante
David
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
Brenner
Atacante
Matheus Delgado Candançan (SP)
ÁRBITRO
Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
ASSISTENTE
Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
ASSISTENTE