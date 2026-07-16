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encerrado
Nilton Santos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Botafogo Botafogo
2 × 1
Santos Santos

19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 16/0719h30

Minuto a Minuto: Botafogo X Santos - 16/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo no Nilton Santos! Botafogo vence o Santos por 2x1 com dois vacilos defensivos do adversário neste retorno do Brasileirão.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kadir recebe amarelo na comemoração.

bola

50'

2ºTEMPO

Vacilo enorme de Brazão ao tentar afastar a última bola do jogo.

gol

49'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Marçal estica passe da defesa para o meio do ataque, Brazão sai da área para afastar na base do chutão, acerta o Kadir, ela cai limpa para o atacante que dá um tapa na frente ganhando de Veríssimo emanda para o fundo do gol!

bola

49'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!

bola

48'

2ºTEMPO

Botafogo roda a bola no campo de ataque em busca de espaços.

bola

47'

2ºTEMPO

Finalizações: Botafogo 14x19 Santos.

bola

46'

2ºTEMPO

Arão força lançamento para ponta direita e Gabriel Menino não alcança.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

43'

2ºTEMPO

Jogo totalmente indefinido no Nilton Santos.

bola

42'

2ºTEMPO

NÃO ENTRA, INCRÍVEL!!! Bontempo domina rebatida da defesa na meia-lua, bate forte e Léo Linck espalma para frente. Na sobra, Lucas Veríssimo cabeceia para baixo no meio do gol, goleiro espalma para esquerda e Rony finaliza já pressionado pelo carrinho do zagueiro para errar o alvo.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Marçal substitui Telles.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Botafogo: Ponte na vaga de Vitinho.

bola

39'

2ºTEMPO

Botafogo tem mais posse de bola no campo de ataque nos últimos minutos.

bola

38'

2ºTEMPO

Vitinho tenta o cruzamento da linha de fundo pela direita e Luan Peres trava.

bola

37'

2ºTEMPO

Oliva chega atrasado no bote de meio campo e comete falta em Santi Rodríguez.

bola

36'

2ºTEMPO

Telles bate escanteio da esquerda e Arão corta de cabeça.

bola

35'

2ºTEMPO

SAAALVA, BRAZÃO! Erro de Luan Peres ao tentar girar pela esquerda da defesa, Villalba recupera, leva na direção do gol e finaliza para grande defesa do goleiro santista.

bola

34'

2ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Barreal bate falta de longe alçando na área, Justino cabeceia pra trás e manda na trave de Léo Linck.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Nadson sofre falta mais dura de Ferraresi e recebe amarelo.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Kadir na vaga de Kauan Toledo.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Bota: entra Edenílson, sai Lucas Emanuel.

bola

31'

2ºTEMPO

Na próxima-terça o Santos encara o Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.

bola

30'

2ºTEMPO

Muito perde-ganha entre as intermediárias deixa o jogo feio nos últimos minutos.

bola

29'

2ºTEMPO

Gabriel Menino será mais utilizado como lateral direito neste segundo semestre após liberação de Mayke.

bola

28'

2ºTEMPO

Barreal força jogada de velocidade pela esquerda da área, Medina protege e ganha tiro de meta.

bola

27'

2ºTEMPO

Em andamento: Vitória 1x0 Vasco.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Menino no lugar de Igor V.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Santos: sai Rollheiser para entrada de Gabriel Bontempo.

bola

24'

2ºTEMPO

O próximo jogo do Botafogo será na quinta que vem, dia 23, contra o Vitória em jogo atrasado pela quarta rodada.

bola

23'

2ºTEMPO

Medina recebe de Santi na esquerda da área, abre espaço na frente de Veríssimo e cruza fechado. Lucas Emanuel corre mas não chega na segunda trave.

bola

22'

2ºTEMPO

Empate não ajuda nenhum dos times na tabela.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Botafogo, Santi Rodríguez na vaga de Matheus Martins.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nadson no lugar de Miguelito.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Thaciano, entra Rony.

bola

17'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Huguinho arrisca chute forte de pé direito de fora da área, ela desvia em Arão e sobra limpara para Medina. O camisa 6 bate colocado na saída de Brazão e manda para fora.

bola

16'

2ºTEMPO

TRAVADO! Lucas Veríssimo se joga de carrinho dentro da área e impede finalização de Matheus Martins.

bola

15'

2ºTEMPO

Villalba bate escanteio da direita fechado, ela passa por todo mundo e sai do outro lado.

bola

14'

2ºTEMPO

Torcedor do Botafogo já vaia o goleiro Léo Linck por causa do lance do gol.

bola

13'

2ºTEMPO

Choque de Leo Linck foi com o próprio zagueiro após disputa com Luan Peres. Tudo igual!

bola

12'

2ºTEMPO

Jogadores do Botafogo reclamam falta no goleiro, mas o VAR confirma o gol.

gol

11'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! Miguelito cobra escanteio da direita na pequena área, Léo Linck corta de soco se chocando com o zagueiro, Barreal domina no peito na entrada da área e bate de canhota com gol aberto para empatar.

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

10'

2ºTEMPO

UUHH!!! Rollheiser carrega com a canhota da direita para entrada da área e finaliza de canhota. A bola desvia em Justino e sai pertinho da trave direita.

bola

9'

2ºTEMPO

Segundo tempo começa bastante movimentado no Nilton Santos.

substituicao

8'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
SENTIU! Gustavo Henrique para na jogada já com a mão na parte de trás da coxa; vem Oliva.

bola

7'

2ºTEMPO

BRAZÃO! Bonito salto do goleiro do Santos no canto esquerdo para espalmar chute colocado de Medina já dentro da área.

bola

6'

2ºTEMPO

Segunda chance clara que o Santos não aproveita.

bola

5'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Barreal recebe de Rollheiser na entrada da área pela esquerda, mata no peito e fuzila de canhota para defesa parcial de Léo Linck. Na sobra, Thaciano bate de primeira e manda por cima do travessão.

bola

4'

2ºTEMPO

Na próxima-terça o Santos encara o Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.

bola

3'

2ºTEMPO

Autor do gol, Lucas Emanuel tem apenas 17 anos e veio da base.

bola

2'

2ºTEMPO

Matheus Martins experimenta chute de fora da área e Gabriel Brazão vai no cantinho para segurar firme.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem trocas no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

Villalba recebe aberto na ala esquerda, corta para dentro afunilando e bate por baixo para firme defesa de Brazão.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Martins amarelado.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Confusão na lateral do campo após desentendimento entre Matheus Martins e Barreal. Cartão para os dois.

bola

46'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

1ºTEMPO

LÉO LINCK! Chute forte de Rollheiser da entrada da área e boa defesa do goleiro do Botafogo.

bola

44'

1ºTEMPO

Recuperado o camisa 15 do Santos.

bola

43'

1ºTEMPO

Arão cai sentindo um choque no meio campo, jogo parado.

bola

42'

1ºTEMPO

VAR traçou as linhas e confirmou posição de Lucas Emanuel.

gol

41'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Luan Peres toca curto para Veríssimo na frente da área, Kauan antecipa tocando curto e Lucas Emanuel abre o placar com uma cavadinha na saída de Brazão.

bola

41'

1ºTEMPO

Vacilo do Santos na saída de bola no lance anterior, mas a posição é no limite. VAR analisa.

bola

40'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Botafogo abre o placar mas bandeira anula o lance marcando impedimento de Lucas Emanuel.

bola

39'

1ºTEMPO

Santos ainda busca sua primeira vitória como visitante no campeonato.

bola

38'

1ºTEMPO

Santos troca passes na defesa com o Botafogo em cima.

bola

37'

1ºTEMPO

Finalizações certas: Botafogo 2x1 Santos.

bola

36'

1ºTEMPO

UUHH!!! Barreal bate falta da entrada da área com a canhota e ela sai pertinho da trave direita de Léo Linck.

bola

35'

1ºTEMPO

Miguelito puxa o Santos ao ataque pelo meio, coloca entre as pernas de Justino e sofre falta já perto da entrada da área.

bola

34'

1ºTEMPO

Kauan cruza da ponta esquerda e Arão sobe de cabeça para cortar na pequena área.

bola

33'

1ºTEMPO

Medina prende demais a bola para reclamar de algo e o torcedor do Botafogo não gosta da demora.

bola

32'

1ºTEMPO

Huguinho divide com Miguelito perto do meio campo e o árbitro aponta arremesso para o Santos.

bola

31'

1ºTEMPO

Arão fecha bem na cobertura pelo meio da área e corta cruzamento rasteiro de Matheus Martins pela direita.

bola

30'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 0x0 Vasco.

bola

28'

1ºTEMPO

Santos cresce na partida nos últimos minutos.

bola

27'

1ºTEMPO

Barreal é lançado na esquerda da área, mata no peito e bate de canhota. Em cima de Vitinho.

bola

26'

1ºTEMPO

PERDEEEU!!! Villalba acha belo passe por elevação para Kauan na entrada da área, o atacante invade com Lucas Veríssimo em cima e finaliza à esquerda da meta.

amarelo

25'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Thaciano segura Telles pelo braço e também recebe amarelo.

amarelo

24'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Huguinho puxa o adversário pela camisa e recebe amarelo.

bola

23'

1ºTEMPO

LÉÉÉO LINCK! Santos recupera a bola no campo de ataque, Miguelito recebe passe sozinho dentro da área pela direita, bate forte colocado no canto oposto e o goleiro desvia para trave!

bola

22'

1ºTEMPO

Barreal cruza forte demais da ponta esquerda e Thaciano não chega do outro lado.

bola

21'

1ºTEMPO

Esta rodada começa a ser disputada hoje e terá jogos até quinta-feira da semana que vem, dia 23.

bola

20'

1ºTEMPO

Passes errados: Botafogo 13x8 Santos.

bola

19'

1ºTEMPO

Brazão recebe atendimento médico e já está recuperado.

bola

18'

1ºTEMPO

BRAZÃO! Kauan Toledo recebe enfiada de Villalba nas costas da defesa, mas o goleiro do Santos sai com coragem para abafar o lance.

bola

17'

1ºTEMPO

Barreal recebe na lateral esquerda do ataque, tenta tapa de primeira para dentro e Justino intercepta.

bola

16'

1ºTEMPO

Santos joga com linhas mais baixas para buscar os contra-ataques.

bola

15'

1ºTEMPO

Medina bate escanteio da direita por baixo, Matheus Martins tenta o desvio de letra e carimba Escobar.

bola

14'

1ºTEMPO

BRAZÃO! Goleiro do Peixe cai firme no rodapé esquerdo para espalmar chute de Huguinho de fora da área.

bola

12'

1ºTEMPO

NA ZAGA! Rollheiser alça da meia central para esquerda da área, Escobar tenta o passe curto, a defesa intercepta e na volta Rollheiser finaliza em cima de Justino.

bola

11'

1ºTEMPO

Durante a parada para Copa do Mundo o Botafogo rescindiu o contrato com o goleiro Neto.

bola

10'

1ºTEMPO

Botafogo começa o jogo com mais controle da posse da bola.

bola

9'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 0x0 Vasco.

bola

8'

1ºTEMPO

FRACO! Saída do Santos em contra-ataque pelo meio, Barreal recebe aberto na esquerda da área e finaliza por baixo para firme defesa de Léo Linck.

bola

7'

1ºTEMPO

Matheus Martins bate falta da meia esquerda e Arão tira de cabeça na pequena área.

bola

6'

1ºTEMPO

Danilo Santos, ainda com futuro indefinido no Botafogo também é desfalque.

bola

5'

1ºTEMPO

De férias após Copa do Mundo, Neymar desfalca o Santos.

bola

4'

1ºTEMPO

Vitinho cobra lateral da direita para dentro da área e Luan Peres tira de cabeça.

bola

3'

1ºTEMPO

Público pequeno no Nilton Santos.

bola

2'

1ºTEMPO

As alterações na regra que estão valendo na Copa do Mundo não valem para o Brasileirão.

bola

1'

1ºTEMPO

Botafogo de alvinegro, Santos de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Nilton Santos!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Retrospecto geral entre as duas equipes: 117 jogos, 46 vitória do Santos, 38 do Botafogo e 33 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

TABU! O Peixe não vence o Glorioso no Engenhão há sete anos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Esta é a última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Santos ocupa a 15ª posição na tabela com 21 pontos e venceu o Vitória por 3x1 no último jogo antes da parada para o Mundial.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo, com um jogo a menos, é o 12º colocado com 22 pontos e na última rodada antes da paralisação da Copa perdeu para o Bahia por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Céu limpo no Rio de Janeiro com temperatura de 22°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! OLHA QUEM ESTÁ DE VOLTA! O Brasileirão retorna às atividades ainda durante a disputa da Copa do Mundo. Botafogo x Santos se enfrentam pela 19ª rodada.

Botafogo BOT

  • Franclim Carvalho

    TECNICO

  • Léo Linck

    Goleiro

  • VitinhoSaiu

    Defesa

  • Mateo PonteEntrou

    Defesa

  • Nahuel FerraresiAmarelo

    Defesa

  • Gabriel Justino

    Defesa

  • Alex TellesSaiu

    Defesa

  • Fernando MarçalEntrou

    Defesa

  • HuguinhoAmarelo

    Meio-Campo

  • Cristian Medina

    Meio-Campo

  • Kauan ToledoSaiu

    Atacante

  • José KadirEntrouGolAmarelo

    Atacante

  • Lucas Villalba

    Atacante

  • Matheus MartinsSaiuAmarelo

    Atacante

  • Santi RodriguezEntrou

    Atacante

  • Lucas EmanuelSaiuGol

    Atacante

  • EdenilsonEntrou

    Meio-Campo

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor ViníciusSaiu

    Defesa

  • Gabriel MeninoEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas Veríssimo

    Defesa

  • Luan Peres

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Gustavo HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • Christian Oliva Entrou

    Meio-Campo

  • Benja RollheiserSaiu

    Atacante

  • Gabriel BontempoEntrou

    Meio-Campo

  • MiguelitoSaiu

    Meio-Campo

  • NadsonEntrou

    Atacante

  • Álvaro BarrealGolAmarelo

    Meio-Campo

  • ThacianoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • RonyEntrou

    Atacante

  • Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

    ÁRBITRO

  • Renan Aguiar da Costa (CE)

    ASSISTENTE

  • Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)

    ASSISTENTE

Botafogo BOT
Santos SAN

GOLS

Gol Lucas Emanuel
Gol José Kadir
Álvaro Barreal Gol
POSSE DE BOLA
50% 50%
15FINALIZAÇÕES17
8FINALIZAÇÕES CERTAS8
8FALTAS COMETIDAS13
8CRUZAMENTOS4
27PASSES ERRADOS21
12DESARMES12
5ESCANTEIOS5
0IMPEDIMENTOS0
4CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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