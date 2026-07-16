19ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 16/07•19h30
Minuto a Minuto: Botafogo X Santos - 16/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo no Nilton Santos! Botafogo vence o Santos por 2x1 com dois vacilos defensivos do adversário neste retorno do Brasileirão.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kadir recebe amarelo na comemoração.
50'
•
2ºTEMPO
Vacilo enorme de Brazão ao tentar afastar a última bola do jogo.
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Marçal estica passe da defesa para o meio do ataque, Brazão sai da área para afastar na base do chutão, acerta o Kadir, ela cai limpa para o atacante que dá um tapa na frente ganhando de Veríssimo emanda para o fundo do gol!
49'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!
48'
•
2ºTEMPO
Botafogo roda a bola no campo de ataque em busca de espaços.
47'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Botafogo 14x19 Santos.
46'
•
2ºTEMPO
Arão força lançamento para ponta direita e Gabriel Menino não alcança.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
43'
•
2ºTEMPO
Jogo totalmente indefinido no Nilton Santos.
42'
•
2ºTEMPO
NÃO ENTRA, INCRÍVEL!!! Bontempo domina rebatida da defesa na meia-lua, bate forte e Léo Linck espalma para frente. Na sobra, Lucas Veríssimo cabeceia para baixo no meio do gol, goleiro espalma para esquerda e Rony finaliza já pressionado pelo carrinho do zagueiro para errar o alvo.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Marçal substitui Telles.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Botafogo: Ponte na vaga de Vitinho.
39'
•
2ºTEMPO
Botafogo tem mais posse de bola no campo de ataque nos últimos minutos.
38'
•
2ºTEMPO
Vitinho tenta o cruzamento da linha de fundo pela direita e Luan Peres trava.
37'
•
2ºTEMPO
Oliva chega atrasado no bote de meio campo e comete falta em Santi Rodríguez.
36'
•
2ºTEMPO
Telles bate escanteio da esquerda e Arão corta de cabeça.
35'
•
2ºTEMPO
SAAALVA, BRAZÃO! Erro de Luan Peres ao tentar girar pela esquerda da defesa, Villalba recupera, leva na direção do gol e finaliza para grande defesa do goleiro santista.
34'
•
2ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Barreal bate falta de longe alçando na área, Justino cabeceia pra trás e manda na trave de Léo Linck.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Nadson sofre falta mais dura de Ferraresi e recebe amarelo.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Kadir na vaga de Kauan Toledo.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Bota: entra Edenílson, sai Lucas Emanuel.
31'
•
2ºTEMPO
Na próxima-terça o Santos encara o Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.
30'
•
2ºTEMPO
Muito perde-ganha entre as intermediárias deixa o jogo feio nos últimos minutos.
29'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino será mais utilizado como lateral direito neste segundo semestre após liberação de Mayke.
28'
•
2ºTEMPO
Barreal força jogada de velocidade pela esquerda da área, Medina protege e ganha tiro de meta.
27'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Vitória 1x0 Vasco.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Menino no lugar de Igor V.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Santos: sai Rollheiser para entrada de Gabriel Bontempo.
24'
•
2ºTEMPO
O próximo jogo do Botafogo será na quinta que vem, dia 23, contra o Vitória em jogo atrasado pela quarta rodada.
23'
•
2ºTEMPO
Medina recebe de Santi na esquerda da área, abre espaço na frente de Veríssimo e cruza fechado. Lucas Emanuel corre mas não chega na segunda trave.
22'
•
2ºTEMPO
Empate não ajuda nenhum dos times na tabela.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Botafogo, Santi Rodríguez na vaga de Matheus Martins.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nadson no lugar de Miguelito.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Thaciano, entra Rony.
17'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Huguinho arrisca chute forte de pé direito de fora da área, ela desvia em Arão e sobra limpara para Medina. O camisa 6 bate colocado na saída de Brazão e manda para fora.
16'
•
2ºTEMPO
TRAVADO! Lucas Veríssimo se joga de carrinho dentro da área e impede finalização de Matheus Martins.
15'
•
2ºTEMPO
Villalba bate escanteio da direita fechado, ela passa por todo mundo e sai do outro lado.
14'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Botafogo já vaia o goleiro Léo Linck por causa do lance do gol.
13'
•
2ºTEMPO
Choque de Leo Linck foi com o próprio zagueiro após disputa com Luan Peres. Tudo igual!
12'
•
2ºTEMPO
Jogadores do Botafogo reclamam falta no goleiro, mas o VAR confirma o gol.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! Miguelito cobra escanteio da direita na pequena área, Léo Linck corta de soco se chocando com o zagueiro, Barreal domina no peito na entrada da área e bate de canhota com gol aberto para empatar.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
10'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Rollheiser carrega com a canhota da direita para entrada da área e finaliza de canhota. A bola desvia em Justino e sai pertinho da trave direita.
9'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo começa bastante movimentado no Nilton Santos.
8'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO SENTIU! Gustavo Henrique para na jogada já com a mão na parte de trás da coxa; vem Oliva.
7'
•
2ºTEMPO
BRAZÃO! Bonito salto do goleiro do Santos no canto esquerdo para espalmar chute colocado de Medina já dentro da área.
6'
•
2ºTEMPO
Segunda chance clara que o Santos não aproveita.
5'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Barreal recebe de Rollheiser na entrada da área pela esquerda, mata no peito e fuzila de canhota para defesa parcial de Léo Linck. Na sobra, Thaciano bate de primeira e manda por cima do travessão.
4'
•
2ºTEMPO
Na próxima-terça o Santos encara o Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.
3'
•
2ºTEMPO
Autor do gol, Lucas Emanuel tem apenas 17 anos e veio da base.
2'
•
2ºTEMPO
Matheus Martins experimenta chute de fora da área e Gabriel Brazão vai no cantinho para segurar firme.
1'
•
2ºTEMPO
Sem trocas no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
Villalba recebe aberto na ala esquerda, corta para dentro afunilando e bate por baixo para firme defesa de Brazão.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Martins amarelado.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Confusão na lateral do campo após desentendimento entre Matheus Martins e Barreal. Cartão para os dois.
46'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
1ºTEMPO
LÉO LINCK! Chute forte de Rollheiser da entrada da área e boa defesa do goleiro do Botafogo.
44'
•
1ºTEMPO
Recuperado o camisa 15 do Santos.
43'
•
1ºTEMPO
Arão cai sentindo um choque no meio campo, jogo parado.
42'
•
1ºTEMPO
VAR traçou as linhas e confirmou posição de Lucas Emanuel.
41'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Luan Peres toca curto para Veríssimo na frente da área, Kauan antecipa tocando curto e Lucas Emanuel abre o placar com uma cavadinha na saída de Brazão.
41'
•
1ºTEMPO
Vacilo do Santos na saída de bola no lance anterior, mas a posição é no limite. VAR analisa.
40'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Botafogo abre o placar mas bandeira anula o lance marcando impedimento de Lucas Emanuel.
39'
•
1ºTEMPO
Santos ainda busca sua primeira vitória como visitante no campeonato.
38'
•
1ºTEMPO
Santos troca passes na defesa com o Botafogo em cima.
37'
•
1ºTEMPO
Finalizações certas: Botafogo 2x1 Santos.
36'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Barreal bate falta da entrada da área com a canhota e ela sai pertinho da trave direita de Léo Linck.
35'
•
1ºTEMPO
Miguelito puxa o Santos ao ataque pelo meio, coloca entre as pernas de Justino e sofre falta já perto da entrada da área.
34'
•
1ºTEMPO
Kauan cruza da ponta esquerda e Arão sobe de cabeça para cortar na pequena área.
33'
•
1ºTEMPO
Medina prende demais a bola para reclamar de algo e o torcedor do Botafogo não gosta da demora.
32'
•
1ºTEMPO
Huguinho divide com Miguelito perto do meio campo e o árbitro aponta arremesso para o Santos.
31'
•
1ºTEMPO
Arão fecha bem na cobertura pelo meio da área e corta cruzamento rasteiro de Matheus Martins pela direita.
30'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 0x0 Vasco.
28'
•
1ºTEMPO
Santos cresce na partida nos últimos minutos.
27'
•
1ºTEMPO
Barreal é lançado na esquerda da área, mata no peito e bate de canhota. Em cima de Vitinho.
26'
•
1ºTEMPO
PERDEEEU!!! Villalba acha belo passe por elevação para Kauan na entrada da área, o atacante invade com Lucas Veríssimo em cima e finaliza à esquerda da meta.
25'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Thaciano segura Telles pelo braço e também recebe amarelo.
24'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Huguinho puxa o adversário pela camisa e recebe amarelo.
23'
•
1ºTEMPO
LÉÉÉO LINCK! Santos recupera a bola no campo de ataque, Miguelito recebe passe sozinho dentro da área pela direita, bate forte colocado no canto oposto e o goleiro desvia para trave!
22'
•
1ºTEMPO
Barreal cruza forte demais da ponta esquerda e Thaciano não chega do outro lado.
21'
•
1ºTEMPO
Esta rodada começa a ser disputada hoje e terá jogos até quinta-feira da semana que vem, dia 23.
20'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Botafogo 13x8 Santos.
19'
•
1ºTEMPO
Brazão recebe atendimento médico e já está recuperado.
18'
•
1ºTEMPO
BRAZÃO! Kauan Toledo recebe enfiada de Villalba nas costas da defesa, mas o goleiro do Santos sai com coragem para abafar o lance.
17'
•
1ºTEMPO
Barreal recebe na lateral esquerda do ataque, tenta tapa de primeira para dentro e Justino intercepta.
16'
•
1ºTEMPO
Santos joga com linhas mais baixas para buscar os contra-ataques.
15'
•
1ºTEMPO
Medina bate escanteio da direita por baixo, Matheus Martins tenta o desvio de letra e carimba Escobar.
14'
•
1ºTEMPO
BRAZÃO! Goleiro do Peixe cai firme no rodapé esquerdo para espalmar chute de Huguinho de fora da área.
12'
•
1ºTEMPO
NA ZAGA! Rollheiser alça da meia central para esquerda da área, Escobar tenta o passe curto, a defesa intercepta e na volta Rollheiser finaliza em cima de Justino.
11'
•
1ºTEMPO
Durante a parada para Copa do Mundo o Botafogo rescindiu o contrato com o goleiro Neto.
10'
•
1ºTEMPO
Botafogo começa o jogo com mais controle da posse da bola.
9'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 0x0 Vasco.
8'
•
1ºTEMPO
FRACO! Saída do Santos em contra-ataque pelo meio, Barreal recebe aberto na esquerda da área e finaliza por baixo para firme defesa de Léo Linck.
7'
•
1ºTEMPO
Matheus Martins bate falta da meia esquerda e Arão tira de cabeça na pequena área.
6'
•
1ºTEMPO
Danilo Santos, ainda com futuro indefinido no Botafogo também é desfalque.
5'
•
1ºTEMPO
De férias após Copa do Mundo, Neymar desfalca o Santos.
4'
•
1ºTEMPO
Vitinho cobra lateral da direita para dentro da área e Luan Peres tira de cabeça.
3'
•
1ºTEMPO
Público pequeno no Nilton Santos.
2'
•
1ºTEMPO
As alterações na regra que estão valendo na Copa do Mundo não valem para o Brasileirão.
1'
•
1ºTEMPO
Botafogo de alvinegro, Santos de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Nilton Santos!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Retrospecto geral entre as duas equipes: 117 jogos, 46 vitória do Santos, 38 do Botafogo e 33 empates.
PRÉ-JOGO
TABU! O Peixe não vence o Glorioso no Engenhão há sete anos.
PRÉ-JOGO
Esta é a última rodada do primeiro turno do Brasileirão.
PRÉ-JOGO
O Santos ocupa a 15ª posição na tabela com 21 pontos e venceu o Vitória por 3x1 no último jogo antes da parada para o Mundial.
PRÉ-JOGO
O Botafogo, com um jogo a menos, é o 12º colocado com 22 pontos e na última rodada antes da paralisação da Copa perdeu para o Bahia por 2x1.
PRÉ-JOGO
Céu limpo no Rio de Janeiro com temperatura de 22°C.
PRÉ-JOGO
Boa noite! OLHA QUEM ESTÁ DE VOLTA! O Brasileirão retorna às atividades ainda durante a disputa da Copa do Mundo. Botafogo x Santos se enfrentam pela 19ª rodada.
Franclim Carvalho
TECNICO
Léo Linck
Goleiro
Vitinho
Defesa
Mateo Ponte
Defesa
Nahuel Ferraresi
Defesa
Gabriel Justino
Defesa
Alex Telles
Defesa
Fernando Marçal
Defesa
Huguinho
Meio-Campo
Cristian Medina
Meio-Campo
Kauan Toledo
Atacante
José Kadir
Atacante
Lucas Villalba
Atacante
Matheus Martins
Atacante
Santi Rodriguez
Atacante
Lucas Emanuel
Atacante
Edenilson
Meio-Campo
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Gabriel Menino
Meio-Campo
Lucas Veríssimo
Defesa
Luan Peres
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Gustavo Henrique
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Miguelito
Meio-Campo
Nadson
Atacante
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Thaciano
Meio-Campo
Rony
Atacante
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
ÁRBITRO
Renan Aguiar da Costa (CE)
ASSISTENTE
Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
ASSISTENTE