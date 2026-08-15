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encerrado
Morumbis São Paulo, São Paulo
São Paulo São Paulo
1 × 1
Coritiba Coritiba

23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 15/0821h

Minuto a Minuto: São Paulo X Coritiba - 15/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! São Paulo e Coritiba ficam no empate de 1x1 no Morumbi.

bola

48'

2ºTEMPO

Marcos Antônio levanta pela esquerda de ataque. Direto nas mãos de Pedro Morisco.

bola

47'

2ºTEMPO

Lavega empurra Domingos Duarte na entrada da área do São Paulo. Falta apontada.

bola

46'

2ºTEMPO

Ferreira vai ao fundo pela esquerda de ataque e sai com bola e tudo antes de conseguir o cruzamento.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

JP Chermont cobra escanteio pela direita. Iago afasta e Tissi chuta de fora da área, com desvio em Jacy. Tiro de meta.

bola

43'

2ºTEMPO

Tissi cruza de três dedos pela esquerda de ataque. Ferreira faz o corte e joga pra escanteio.

bola

42'

2ºTEMPO

Falta marcada de Calleri em cima de Tiago Cóser no meio de campo.

bola

41'

2ºTEMPO

Breno Lopes cruza pela direita de ataque. Defesa são paulina consegue afastar e joga pra linha lateral.

bola

40'

2ºTEMPO

Falta de Ryan Francisco em cima de Tissi no meio de campo.

bola

39'

2ºTEMPO

Ferreira chuta da entrada da área do Coxa e isola.

bola

38'

2ºTEMPO

Artur chuta de fora da área. Bola carimba Tissi no meio do caminho.

bola

37'

2ºTEMPO

Iago levanta pela esquerda de ataque. Calleri finaliza de cabeça, sem força, e Pedro Morisco defende mais uma.

bola

36'

2ºTEMPO

PEDRO MORISCOOO! Calleri recebe na área do Coxa, gira pra cima da marcação e bate. Pedro Morisco faz grande defesa.

bola

35'

2ºTEMPO

Lucas Ramon derruba Keno no meio de campo. Falta marcada.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Luciano vai descansar e entra Ryan Francisco no seu lugar.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no São Paulo. Sai Wendell e entra Iago.

bola

33'

2ºTEMPO

Pablo Maia chuta de fora da área. Por cima do gol.

bola

32'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Lucas Ramon recebe na área do Coxa pela direita e bate cruzado. Bola desvia na marcação e quase engana Pedro Morisco. Escanteio para o São Paulo.

bola

31'

2ºTEMPO

Apesar de se manter inteiro no campo de ataque, Tricolor não consegue chegar ao gol do Coritiba.

bola

30'

2ºTEMPO

Insiste no ataque o São Paulo, procurando uma brecha na defesa adversária.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pedro Rocha também sai para a entrada de Keno.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sebastián Gómez vai embora para a entrada de Paulo Roberto.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas três mudanças no Coritiba. Sai Fernando Sobral para a entrada de Vini Paulista.

bola

28'

2ºTEMPO

São Paulo insiste no chuveirinho. Defesa visitante ganhando todas por enquanto.

bola

27'

2ºTEMPO

Mais um cruzamento pela esquerda de ataque. Domingos Duarte cabeceia na direção do gol adversário, mas sem força. Pedro Morisco agarra firme no meio do gol.

bola

26'

2ºTEMPO

Wendell cruza pela esquerda de ataque, na direção de Calleri. Jacy se estica todo e corta pra escanteio.

bola

25'

2ºTEMPO

Artur cruza pela direita de ataque. Zaga paranaense afasta pelo alto.

bola

24'

2ºTEMPO

Busca espaços no campo de ataque o São Paulo, tentando infiltrar na defesa adversária.

amarelo

23'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Lucas Ramon por rapa em Fernando Sobral no meio de campo.

bola

22'

2ºTEMPO

Mais uma tentativa de jogada de Ferreira pela esquerda de ataque. Ele vai ao fundo e cruza. Direto nas mãos de Pedro Morisco.

bola

21'

2ºTEMPO

Ferreira recebe na esquerda de ataque e cruza. Marcação bloqueia e afasta.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Coritiba. Sai Thiago Santos e entra Tissi.

bola

19'

2ºTEMPO

UHHH! Marcos Antônio levanta pela esquerda de ataque. Luciano cabeceia com estilo e joga pra fora, assustando Pedro Morisco.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Newton também vai embora para a entrada de Ferreira.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no São Paulo. Sai Victor Sá e entra Artur.

bola

17'

2ºTEMPO

Luciano recebe na área do Coxa pela esquerda e bate cruzado. Bola desvia na zaga e sai em escanteio.

bola

16'

2ºTEMPO

São Paulo tenta responder, empurrado por seus torcedores.

bola

15'

2ºTEMPO

Coritiba se anima com o gol e segue buscando o ataque, agora querendo a virada.

bola

14'

2ºTEMPO

Mais um erro na saída de jogo de Rafael, que força demais o passe e joga novamente pra linha lateral.

bola

13'

2ºTEMPO

Wendell arranca pela esquerda de ataque e arbitragem marca falta do lateral em cima de Sebastián Gómez.

gol

12'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORITIBA!!! TIAGO CÓSER! Breno Lopes cruza pela direita de ataque, em cobrança de falta, direto na cabeça de Tiago Cóser, que manda pra rede da pequena área e empata o jogo para o Coritiba.

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

bola

11'

2ºTEMPO

Bruno Melo recebe na área paulista pela esquerda e cruza rasteiro. Domingos Duarte faz o corte.

bola

10'

2ºTEMPO

Tenta chegar ao ataque o Coritiba, mas donos da casa marcam bem e não cedem espaços.

bola

9'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Coxa.

bola

8'

2ºTEMPO

JP Chermont levanta pela direita de ataque. Bruno Melo finaliza de cabeça e manda pra fora.

bola

7'

2ºTEMPO

Bola recuada pra Rafael, que se enrola e é obrigado a chutar pra linha lateral.

bola

6'

2ºTEMPO

Disputa na área do Coritiba entre Pedro Morisco, Jacy e Calleri. Arbitragem marca falta do atacante do Tricolor.

bola

5'

2ºTEMPO

Pedro Rocha é acionado no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento no lance.

bola

4'

2ºTEMPO

Wendell lança do meio de campo em direção ao ataque. Pra ninguém. Defesa visitante recolhe e sai jogando.

bola

3'

2ºTEMPO

Calleri disputa com Jacy no meio de campo. Melhor para o zagueiro do Coxa.

bola

2'

2ºTEMPO

Coritiba tenta chegar ao campo de ataque, mas São Paulo marca alto e dificulta a saída de bola dos paranaenses.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipe voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Fernando Sobral e Pablo Maia disputam pelo alto no meio de campo. Falta marcada do são paulino.

bola

46'

1ºTEMPO

Jacy carrega até o meio de campo e erra passe para a ponta esquerda de ataque.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

No momento em que a equipe já demonstrava certa ansiedade e a torcida bastante impaciência, Pablo Maia acha o gol e muda completamente o ambiente no Morumbi.

gol

43'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! PABLO MAIA! Fernando Sobral é deixado no chão com uma linda finta e vem a pancada de canhota de fora da área, no canto direito de Pedro Morisco. Golaço de Pablo Maia e São Paulo na frente.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

42'

1ºTEMPO

Fernando Sobral manda balãozinho do meio de campo em direção a área paulista. Pra ninguém. Tiro de meta pra Rafael cobrar.

amarelo

41'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Pablo Maia por agarrar Breno Lopes no meio de campo, matando o contra ataque do Coritiba.

bola

40'

1ºTEMPO

Newton força demais em passe do meio de campo pra Victor Sá na ponta esquerda. Atacante não consegue dominar e bola sai pela linha lateral.

bola

39'

1ºTEMPO

Segue rodando a bola o Tricolor, agora no campo ofensivo. Defesa do Coxa não cede espaços.

bola

38'

1ºTEMPO

Wendell tenta cruzar pela esquerda de ataque. Zaga adversária corta e afasta o perigo.

bola

37'

1ºTEMPO

Troca passes no meio de campo o time do São Paulo.

bola

36'

1ºTEMPO

Pedro Rocha levanta quase na linha de fundo do lado direito do ataque coxa-branca. Jacy finaliza de cabeça e manda direto pra fora, sem nenhum perigo.

bola

35'

1ºTEMPO

JP Chermont cruza pela direita de ataque. Domingos Duarte corta no meio da área paulista e afasta o perigo.

bola

34'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Lucas Ramon chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Bola desvia na zaga paranaense e bate na trave em seguida.

bola

33'

1ºTEMPO

Tentativa de jogada de Marcos Antônio pela direita de ataque. Jacy desarma e joga pra linha lateral.

bola

32'

1ºTEMPO

Apesar de dominar as ações da partida e ter mais posse, São Paulo não consegue levar perigo real ao gol de Pedro Morisco.

bola

31'

1ºTEMPO

Coxa tenta sair para o jogo, mas encontra dificuldades em passar do meio de campo com a bola dominada.

bola

30'

1ºTEMPO

Newton lança do meio de campo em direção a ponta esquerda de ataque. Forte demais.

bola

29'

1ºTEMPO

Luciano chuta forte de fora da área. Bola explode em Tiago Cóser no meio do caminho.

bola

28'

1ºTEMPO

Torcida do São Paulo aumenta o volume nas arquibancadas e empurra a equipe.

bola

27'

1ºTEMPO

Marcos Antônio tenta cruzar pela direita de ataque e descola um escanteio para o Tricolor.

bola

26'

1ºTEMPO

Falta forte de JP Chermont em cima de Victor Sá no meio de campo. O duelo está começando a ficar bom.

bola

25'

1ºTEMPO

JP Chermont corta no carrinho tentativa de ataque de Victor Sá pela esquerda.

bola

24'

1ºTEMPO

Wendell recebe na área paranaense pela esquerda e bate cruzado. JP Chermont faz o corte.

bola

23'

1ºTEMPO

Victor Sá tenta a finta pela esquerda de ataque, perde a bola, volta e retoma mais uma vez.

bola

22'

1ºTEMPO

Newton erra passe no meio de campo. Luciano volta pra ajudar e rouba bem a bola.

bola

21'

1ºTEMPO

Calleri tenta fazer pivô na entrada da área adversária e desaba pedindo falta. Árbitra manda argentino se levantar. Segue o jogo.

substituicao

20'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Não dá mais pra ele. Mexe o Coritiba. Sai Tinga, lesionado, e entra JP Chermont.

bola

19'

1ºTEMPO

Jogo parado. Tinga desaba em campo sentindo dores. Equipe médica do Coxa no gramado.

bola

18'

1ºTEMPO

Marcos Antônio dá passe em profundidade pela direita de ataque pra Victor Sá. Tinga toma a frente e protege até a saída da bola pela linha de fundo.

bola

17'

1ºTEMPO

Pablo Maia arrisca de fora da área, pega mal demais na bola e joga pra lateral do lado direito da defesa visitante.

bola

16'

1ºTEMPO

Newton chama a tabela com Luciano pela direita de ataque. Thiago Santos estraga a festa e joga pra linha lateral.

bola

15'

1ºTEMPO

QUASE! Victor Sá domina na área adversária e chapa para o gol. Pedro Morisco agarra firme no meio do gol.

bola

14'

1ºTEMPO

Bola alçada pela direita de ataque do São Paulo. Calleri finaliza de cabeça, bola bate nas costas de Tiago Cóser e sai em escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Coritiba se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

12'

1ºTEMPO

Tenta chegar ao ataque o São Paulo, mas não encontra espaços na defesa adversária.

bola

11'

1ºTEMPO

Jogo muito disputado pelo meio de campo. As duas equipes não encontram espaços.

bola

10'

1ºTEMPO

Calleri tenta jogada pela direita de ataque. Jacy corta e joga pra linha de lado.

bola

9'

1ºTEMPO

Fernando Sobral erra passe na direita de ataque e joga a bola direto pela linha lateral.

bola

8'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Tricolor.

bola

7'

1ºTEMPO

Jogo para rapidamente após choque de cabeças entre Lucas Ramon e Pedro Rocha na área paranaense. Tudo certo com os jogadores.

bola

6'

1ºTEMPO

Marcos Antônio joga a bola na área visitante pela esquerda de ataque, na cobrança de falta. Defesa afasta pelo alto.

amarelo

5'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Tiago Cóser por carrinho forte em Wendell pela ponta esquerda de ataque do São Paulo.

bola

4'

1ºTEMPO

Mais um corte na bola de Domingos Duarte pela direita do ataque do Coxa. Carrinho em cima de Pedro Rocha.

bola

3'

1ºTEMPO

Lavega é acionado pela direita de ataque. Domingos Duarte rasga e faz o corte pra linha lateral.

bola

2'

1ºTEMPO

Victor Sá erra passe no meio de campo e comete falta em cima de Thiago Santos na sequência.

bola

1'

1ºTEMPO

O São Paulo estreia seu uniforme número três. Camisas e meiões pérola e calções grená. O Coritiba vem a campo de camisas listradas em verde e pérola, calções pérola e meiões verdes.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Charly Wendey Straub Deretti (SC), auxiliada por Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Coritiba definido por Fernando Seabra: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Fernando Sobral; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton e Marcos Antônio; Luciano, Victor Sá e Calleri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Lucca, Lucas e Rafael Tolói, lesionados. Os visitantes não contarão com Josué, Lucas Ronier, Ocampo e Pedro Rangel, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado paranaense, a vitória na rodada passada trouxe ânimo novo à equipe, que estava sem triunfar a quatro rodadas. Mesmo jogando fora de casa, o foco é conquistar mais um bom resultado e subir ainda mais na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time paulista conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer na competição. A equipe vem de oitos jogos sem saber o que é vencer no Brasileirão e precisa urgentemente se reencontrar na temporada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor visitou o Grêmio e perdeu por 2x1. O Coxa jogou em casa contra a Chapecoense e levou a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O São Paulo ocupa a 12ª colocação na tabela, com 26 pontos conquistados, enquanto o Coritiba está na 10ª posição, com 30 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 58 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 25, o Coritiba levou a melhor em 15 oportunidades, além de 18 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Coritiba, jogo válido pela 23ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 21h.

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Lucas RamonAmarelo

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Domingos Duarte

    Defesa

  • WendellSaiu

    Defesa

  • IagoEntrou

    Defesa

  • Pablo MaiaGolAmarelo

    Meio-Campo

  • NewtonSaiu

    Meio-Campo

  • FerreiraEntrou

    Atacante

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • LucianoSaiu

    Atacante

  • Ryan FranciscoEntrou

    Atacante

  • Victor SáSaiu

    Atacante

  • ArturEntrou

    Atacante

  • Jonathan Calleri

    Atacante

Coritiba CFC

  • Fernando Seabra

    TECNICO

  • Pedro Morisco

    Goleiro

  • TingaSaiu

    Defesa

  • JP ChermontEntrou

    Defesa

  • Tiago CóserGolAmarelo

    Defesa

  • Jacy

    Defesa

  • Bruno Melo

    Defesa

  • Thiago SantosSaiu

    Defesa

  • TissiEntrou

    Meio-Campo

  • Sebastián GómezSaiu

    Meio-Campo

  • Paulo RobertoEntrou

    Atacante

  • Fernando SobralSaiu

    Meio-Campo

  • Vini PaulistaEntrou

    Meio-Campo

  • Joaquín Lavega

    Atacante

  • Breno Lopes

    Atacante

  • Pedro RochaSaiu

    Atacante

  • KenoEntrou

    Atacante

  • Charly Wendy Straub Deretti (SC)

    ÁRBITRO

  • Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

    ASSISTENTE

  • Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

    ASSISTENTE

  • Wanbelton Lisboa Vicente (PA)

    QUARTO ÁRBITRO

São Paulo SPA
Coritiba CFC

GOLS

Gol Pablo Maia
Tiago Cóser Gol
POSSE DE BOLA
60% 40%
15FINALIZAÇÕES5
7FINALIZAÇÕES CERTAS1
15FALTAS COMETIDAS8
11CRUZAMENTOS7
30PASSES ERRADOS27
7DESARMES14
6ESCANTEIOS3
0IMPEDIMENTOS2
2CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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