23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 15/08•21h
Minuto a Minuto: São Paulo X Coritiba - 15/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! São Paulo e Coritiba ficam no empate de 1x1 no Morumbi.
48'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio levanta pela esquerda de ataque. Direto nas mãos de Pedro Morisco.
47'
•
2ºTEMPO
Lavega empurra Domingos Duarte na entrada da área do São Paulo. Falta apontada.
46'
•
2ºTEMPO
Ferreira vai ao fundo pela esquerda de ataque e sai com bola e tudo antes de conseguir o cruzamento.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
JP Chermont cobra escanteio pela direita. Iago afasta e Tissi chuta de fora da área, com desvio em Jacy. Tiro de meta.
43'
•
2ºTEMPO
Tissi cruza de três dedos pela esquerda de ataque. Ferreira faz o corte e joga pra escanteio.
42'
•
2ºTEMPO
Falta marcada de Calleri em cima de Tiago Cóser no meio de campo.
41'
•
2ºTEMPO
Breno Lopes cruza pela direita de ataque. Defesa são paulina consegue afastar e joga pra linha lateral.
40'
•
2ºTEMPO
Falta de Ryan Francisco em cima de Tissi no meio de campo.
39'
•
2ºTEMPO
Ferreira chuta da entrada da área do Coxa e isola.
38'
•
2ºTEMPO
Artur chuta de fora da área. Bola carimba Tissi no meio do caminho.
37'
•
2ºTEMPO
Iago levanta pela esquerda de ataque. Calleri finaliza de cabeça, sem força, e Pedro Morisco defende mais uma.
36'
•
2ºTEMPO
PEDRO MORISCOOO! Calleri recebe na área do Coxa, gira pra cima da marcação e bate. Pedro Morisco faz grande defesa.
35'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon derruba Keno no meio de campo. Falta marcada.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Luciano vai descansar e entra Ryan Francisco no seu lugar.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no São Paulo. Sai Wendell e entra Iago.
33'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia chuta de fora da área. Por cima do gol.
32'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Lucas Ramon recebe na área do Coxa pela direita e bate cruzado. Bola desvia na marcação e quase engana Pedro Morisco. Escanteio para o São Paulo.
31'
•
2ºTEMPO
Apesar de se manter inteiro no campo de ataque, Tricolor não consegue chegar ao gol do Coritiba.
30'
•
2ºTEMPO
Insiste no ataque o São Paulo, procurando uma brecha na defesa adversária.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pedro Rocha também sai para a entrada de Keno.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sebastián Gómez vai embora para a entrada de Paulo Roberto.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas três mudanças no Coritiba. Sai Fernando Sobral para a entrada de Vini Paulista.
28'
•
2ºTEMPO
São Paulo insiste no chuveirinho. Defesa visitante ganhando todas por enquanto.
27'
•
2ºTEMPO
Mais um cruzamento pela esquerda de ataque. Domingos Duarte cabeceia na direção do gol adversário, mas sem força. Pedro Morisco agarra firme no meio do gol.
26'
•
2ºTEMPO
Wendell cruza pela esquerda de ataque, na direção de Calleri. Jacy se estica todo e corta pra escanteio.
25'
•
2ºTEMPO
Artur cruza pela direita de ataque. Zaga paranaense afasta pelo alto.
24'
•
2ºTEMPO
Busca espaços no campo de ataque o São Paulo, tentando infiltrar na defesa adversária.
23'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Lucas Ramon por rapa em Fernando Sobral no meio de campo.
22'
•
2ºTEMPO
Mais uma tentativa de jogada de Ferreira pela esquerda de ataque. Ele vai ao fundo e cruza. Direto nas mãos de Pedro Morisco.
21'
•
2ºTEMPO
Ferreira recebe na esquerda de ataque e cruza. Marcação bloqueia e afasta.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Coritiba. Sai Thiago Santos e entra Tissi.
19'
•
2ºTEMPO
UHHH! Marcos Antônio levanta pela esquerda de ataque. Luciano cabeceia com estilo e joga pra fora, assustando Pedro Morisco.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Newton também vai embora para a entrada de Ferreira.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no São Paulo. Sai Victor Sá e entra Artur.
17'
•
2ºTEMPO
Luciano recebe na área do Coxa pela esquerda e bate cruzado. Bola desvia na zaga e sai em escanteio.
16'
•
2ºTEMPO
São Paulo tenta responder, empurrado por seus torcedores.
15'
•
2ºTEMPO
Coritiba se anima com o gol e segue buscando o ataque, agora querendo a virada.
14'
•
2ºTEMPO
Mais um erro na saída de jogo de Rafael, que força demais o passe e joga novamente pra linha lateral.
13'
•
2ºTEMPO
Wendell arranca pela esquerda de ataque e arbitragem marca falta do lateral em cima de Sebastián Gómez.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORITIBA!!! TIAGO CÓSER! Breno Lopes cruza pela direita de ataque, em cobrança de falta, direto na cabeça de Tiago Cóser, que manda pra rede da pequena área e empata o jogo para o Coritiba.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
11'
•
2ºTEMPO
Bruno Melo recebe na área paulista pela esquerda e cruza rasteiro. Domingos Duarte faz o corte.
10'
•
2ºTEMPO
Tenta chegar ao ataque o Coritiba, mas donos da casa marcam bem e não cedem espaços.
9'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Coxa.
8'
•
2ºTEMPO
JP Chermont levanta pela direita de ataque. Bruno Melo finaliza de cabeça e manda pra fora.
7'
•
2ºTEMPO
Bola recuada pra Rafael, que se enrola e é obrigado a chutar pra linha lateral.
6'
•
2ºTEMPO
Disputa na área do Coritiba entre Pedro Morisco, Jacy e Calleri. Arbitragem marca falta do atacante do Tricolor.
5'
•
2ºTEMPO
Pedro Rocha é acionado no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento no lance.
4'
•
2ºTEMPO
Wendell lança do meio de campo em direção ao ataque. Pra ninguém. Defesa visitante recolhe e sai jogando.
3'
•
2ºTEMPO
Calleri disputa com Jacy no meio de campo. Melhor para o zagueiro do Coxa.
2'
•
2ºTEMPO
Coritiba tenta chegar ao campo de ataque, mas São Paulo marca alto e dificulta a saída de bola dos paranaenses.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipe voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Fernando Sobral e Pablo Maia disputam pelo alto no meio de campo. Falta marcada do são paulino.
46'
•
1ºTEMPO
Jacy carrega até o meio de campo e erra passe para a ponta esquerda de ataque.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
No momento em que a equipe já demonstrava certa ansiedade e a torcida bastante impaciência, Pablo Maia acha o gol e muda completamente o ambiente no Morumbi.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! PABLO MAIA! Fernando Sobral é deixado no chão com uma linda finta e vem a pancada de canhota de fora da área, no canto direito de Pedro Morisco. Golaço de Pablo Maia e São Paulo na frente.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
42'
•
1ºTEMPO
Fernando Sobral manda balãozinho do meio de campo em direção a área paulista. Pra ninguém. Tiro de meta pra Rafael cobrar.
41'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Pablo Maia por agarrar Breno Lopes no meio de campo, matando o contra ataque do Coritiba.
40'
•
1ºTEMPO
Newton força demais em passe do meio de campo pra Victor Sá na ponta esquerda. Atacante não consegue dominar e bola sai pela linha lateral.
39'
•
1ºTEMPO
Segue rodando a bola o Tricolor, agora no campo ofensivo. Defesa do Coxa não cede espaços.
38'
•
1ºTEMPO
Wendell tenta cruzar pela esquerda de ataque. Zaga adversária corta e afasta o perigo.
37'
•
1ºTEMPO
Troca passes no meio de campo o time do São Paulo.
36'
•
1ºTEMPO
Pedro Rocha levanta quase na linha de fundo do lado direito do ataque coxa-branca. Jacy finaliza de cabeça e manda direto pra fora, sem nenhum perigo.
35'
•
1ºTEMPO
JP Chermont cruza pela direita de ataque. Domingos Duarte corta no meio da área paulista e afasta o perigo.
34'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Lucas Ramon chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Bola desvia na zaga paranaense e bate na trave em seguida.
33'
•
1ºTEMPO
Tentativa de jogada de Marcos Antônio pela direita de ataque. Jacy desarma e joga pra linha lateral.
32'
•
1ºTEMPO
Apesar de dominar as ações da partida e ter mais posse, São Paulo não consegue levar perigo real ao gol de Pedro Morisco.
31'
•
1ºTEMPO
Coxa tenta sair para o jogo, mas encontra dificuldades em passar do meio de campo com a bola dominada.
30'
•
1ºTEMPO
Newton lança do meio de campo em direção a ponta esquerda de ataque. Forte demais.
29'
•
1ºTEMPO
Luciano chuta forte de fora da área. Bola explode em Tiago Cóser no meio do caminho.
28'
•
1ºTEMPO
Torcida do São Paulo aumenta o volume nas arquibancadas e empurra a equipe.
27'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio tenta cruzar pela direita de ataque e descola um escanteio para o Tricolor.
26'
•
1ºTEMPO
Falta forte de JP Chermont em cima de Victor Sá no meio de campo. O duelo está começando a ficar bom.
25'
•
1ºTEMPO
JP Chermont corta no carrinho tentativa de ataque de Victor Sá pela esquerda.
24'
•
1ºTEMPO
Wendell recebe na área paranaense pela esquerda e bate cruzado. JP Chermont faz o corte.
23'
•
1ºTEMPO
Victor Sá tenta a finta pela esquerda de ataque, perde a bola, volta e retoma mais uma vez.
22'
•
1ºTEMPO
Newton erra passe no meio de campo. Luciano volta pra ajudar e rouba bem a bola.
21'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta fazer pivô na entrada da área adversária e desaba pedindo falta. Árbitra manda argentino se levantar. Segue o jogo.
20'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Não dá mais pra ele. Mexe o Coritiba. Sai Tinga, lesionado, e entra JP Chermont.
19'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Tinga desaba em campo sentindo dores. Equipe médica do Coxa no gramado.
18'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio dá passe em profundidade pela direita de ataque pra Victor Sá. Tinga toma a frente e protege até a saída da bola pela linha de fundo.
17'
•
1ºTEMPO
Pablo Maia arrisca de fora da área, pega mal demais na bola e joga pra lateral do lado direito da defesa visitante.
16'
•
1ºTEMPO
Newton chama a tabela com Luciano pela direita de ataque. Thiago Santos estraga a festa e joga pra linha lateral.
15'
•
1ºTEMPO
QUASE! Victor Sá domina na área adversária e chapa para o gol. Pedro Morisco agarra firme no meio do gol.
14'
•
1ºTEMPO
Bola alçada pela direita de ataque do São Paulo. Calleri finaliza de cabeça, bola bate nas costas de Tiago Cóser e sai em escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Coritiba se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.
12'
•
1ºTEMPO
Tenta chegar ao ataque o São Paulo, mas não encontra espaços na defesa adversária.
11'
•
1ºTEMPO
Jogo muito disputado pelo meio de campo. As duas equipes não encontram espaços.
10'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta jogada pela direita de ataque. Jacy corta e joga pra linha de lado.
9'
•
1ºTEMPO
Fernando Sobral erra passe na direita de ataque e joga a bola direto pela linha lateral.
8'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Tricolor.
7'
•
1ºTEMPO
Jogo para rapidamente após choque de cabeças entre Lucas Ramon e Pedro Rocha na área paranaense. Tudo certo com os jogadores.
6'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio joga a bola na área visitante pela esquerda de ataque, na cobrança de falta. Defesa afasta pelo alto.
5'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Tiago Cóser por carrinho forte em Wendell pela ponta esquerda de ataque do São Paulo.
4'
•
1ºTEMPO
Mais um corte na bola de Domingos Duarte pela direita do ataque do Coxa. Carrinho em cima de Pedro Rocha.
3'
•
1ºTEMPO
Lavega é acionado pela direita de ataque. Domingos Duarte rasga e faz o corte pra linha lateral.
2'
•
1ºTEMPO
Victor Sá erra passe no meio de campo e comete falta em cima de Thiago Santos na sequência.
1'
•
1ºTEMPO
O São Paulo estreia seu uniforme número três. Camisas e meiões pérola e calções grená. O Coritiba vem a campo de camisas listradas em verde e pérola, calções pérola e meiões verdes.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Charly Wendey Straub Deretti (SC), auxiliada por Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).
PRÉ-JOGO
Coritiba definido por Fernando Seabra: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Fernando Sobral; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.
PRÉ-JOGO
São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton e Marcos Antônio; Luciano, Victor Sá e Calleri.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Lucca, Lucas e Rafael Tolói, lesionados. Os visitantes não contarão com Josué, Lucas Ronier, Ocampo e Pedro Rangel, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paranaense, a vitória na rodada passada trouxe ânimo novo à equipe, que estava sem triunfar a quatro rodadas. Mesmo jogando fora de casa, o foco é conquistar mais um bom resultado e subir ainda mais na tabela.
PRÉ-JOGO
O time paulista conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer na competição. A equipe vem de oitos jogos sem saber o que é vencer no Brasileirão e precisa urgentemente se reencontrar na temporada.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor visitou o Grêmio e perdeu por 2x1. O Coxa jogou em casa contra a Chapecoense e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O São Paulo ocupa a 12ª colocação na tabela, com 26 pontos conquistados, enquanto o Coritiba está na 10ª posição, com 30 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 58 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 25, o Coritiba levou a melhor em 15 oportunidades, além de 18 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Coritiba, jogo válido pela 23ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 21h.
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Lucas Ramon
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Domingos Duarte
Defesa
Wendell
Defesa
Iago
Defesa
Pablo Maia
Meio-Campo
Newton
Meio-Campo
Ferreira
Atacante
Marcos Antônio
Meio-Campo
Luciano
Atacante
Ryan Francisco
Atacante
Victor Sá
Atacante
Artur
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
Fernando Seabra
TECNICO
Pedro Morisco
Goleiro
Tinga
Defesa
JP Chermont
Defesa
Tiago Cóser
Defesa
Jacy
Defesa
Bruno Melo
Defesa
Thiago Santos
Defesa
Tissi
Meio-Campo
Sebastián Gómez
Meio-Campo
Paulo Roberto
Atacante
Fernando Sobral
Meio-Campo
Vini Paulista
Meio-Campo
Joaquín Lavega
Atacante
Breno Lopes
Atacante
Pedro Rocha
Atacante
Keno
Atacante
Charly Wendy Straub Deretti (SC)
ÁRBITRO
Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
ASSISTENTE
Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
ASSISTENTE
Wanbelton Lisboa Vicente (PA)
QUARTO ÁRBITRO