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encerrado
Arena da Baixada Curitiba, Paraná
Athletico-PR Athletico-PR
1 × 1
RB Bragantino RB Bragantino

23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 15/0818h30

Minuto a Minuto: Athletico-PR X RB Bragantino - 15/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Bragantino saiu na frente, mas o Athletico, muito dominante na partida, buscou o empate logo em seguida e segue sendo o melhor mandante do campeonato.

bola

48'

2ºTEMPO

Tudo ou nada! O Athletico coloca todos no ataque para tentar o gol da virada.

bola

47'

2ºTEMPO

Na cobrança de Agustín Sant Anna, o goleiro Santos sobe firme, afasta de soco e cai sentindo dores.

bola

46'

2ºTEMPO

Capixaba cobra falta pela esquerda, a bola desvia na barreira e o Bragantino ganha escanteio.

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Dudu Kogitzki da lugar a Bruno Zapelli no Furacão!

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla substituição no Athletico. Sai Gilberto entra Jorge Rivaldo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Bragantino. Sai Vinicinho e entra Yuri Alves.

bola

42'

2ºTEMPO

Mendoza pega a sobra do lance anterior, chuta rasteiro e a bola raspa a trave adversária.

bola

41'

2ºTEMPO

UUUUUHH! QUASE! Gastón Benavídez recebe ótimo passe na linha de fundo, arruma a jogada e solta a bomba, mas Tiago Volpi defende com segurança.

bola

40'

2ºTEMPO

O passe longo pelo meio buscava novamente Viveros no ataque, mas saiu forte demais e Volpi ficou com a bola sem dificuldades.

bola

39'

2ºTEMPO

Luiz Gustavo encontra Viveros em velocidade pela direita, o atacante finaliza, mas Volpi defende com tranquilidade.

bola

38'

2ºTEMPO

Steven Mendoza recebe lançamento, mas em posição irregular; o árbitro interrompe a jogada.

bola

37'

2ºTEMPO

O Bragantino reage rápido ao gol de empate e volta ao ataque, pressionando os mandantes.

bola

36'

2ºTEMPO

UUUHH! Capixaba levanta pela esquerda na área, Gustavo Marques aparece para finalizar, mas a bola atravessa a frente do gol sem ninguém completar.

bola

35'

2ºTEMPO

DEFENDEEEEEE SANTOS! Agustín Sant’Anna cruza na medida para a segunda trave, Pitta sobe bem e cabeceia firme, mas o goleiro adversário faz grande defesa.

bola

34'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio, Sasha recebe na área e finaliza, mas a defesa do Athletico bloqueia e na sequência afasta o perigo.

bola

33'

2ºTEMPO

Vinicinho força o cruzamento pela esquerda contra Gilberto Moraes e conquista escanteio para o Bragantino.

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Eduardo Sasha é amarelado em lance fora de jogo.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Athletico. Sai João Cruz entra Dudu.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Gabriel da lugar a Fabinho no Massa Bruta.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Matheus Fernandes sai para Eric Ramires entrar.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Bragantino promove três substituições. Herrera é trocado por Eduardo Sasha.

gol

29'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!! KERWIN VARGAS!!! O primeiro dele com a camisa do Furacão! Kerwin Vargas aproveita o cruzamento de Viveros pela esquerda e finaliza dentro da área para empatar o jogo na Arena da Baixada.

bola

29'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!!

bola

27'

2ºTEMPO

O Athletico perde a compactação após levar o gol, e o Bragantino aproveita para trocar passes no setor defensivo.

bola

26'

2ºTEMPO

Alterações à vista! Técnicos aguardam alguma paralisação para mexer nas equipes.

bola

25'

2ºTEMPO

Vinicinho recebe pela esquerda, arrisca o chute cruzado, mas a bola passa ao lado da meta defendida por Santos.

bola

24'

2ºTEMPO

Os visitantes reduzem o ritmo e passam a administrar a posse após abrir vantagem.

bola

23'

2ºTEMPO

A última vez que o Athletico perdeu como mandante aconteceu em fevereiro deste ano.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BRAGANTINO!!! PEDRO HENRIQUE! Quem não faz, leva! Após duas oportunidades claras de gol do Athletico, o Massa Bruta conquista escanteio e na cobrança pela esquerda, Pedro Henrique se antecipa na primeira trave e testa firme para abrir o placar.

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BRAGANTINO!!!

bola

21'

2ºTEMPO

Vinicinho avança pela esquerda, arrisca o chute, mas a defesa do Athletico corta e cede escanteio.

bola

20'

2ºTEMPO

PERDEEU! Gilberto Moraes levanta com precisão na pequena área, Vargas aparece livre e desvia, mas a bola sai à esquerda do gol.

bola

19'

2ºTEMPO

Kerwin Vargas constrói boa jogada pela esquerda e cruza com precisão, mas Viveros, praticamente livre de marcação, desperdiça ao cabecear por cima.

bola

18'

2ºTEMPO

Escanteio cobrado pela direita, a bola chega na área, mas a defesa do Bragantino corta.

bola

17'

2ºTEMPO

Gilberto cruza pela direita, Viveros finaliza desequilibrado e Volpi espalma, cedendo escanteio.

bola

16'

2ºTEMPO

Kerwin Vargas busca a tabela com Viveros pela esquerda, mas a devolução sai forte demais e não alcança o companheiro.

bola

15'

2ºTEMPO

Athletico cadencia o jogo, trocando passes no meio com tranquilidade.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Athletico. Sai Leozinho entra Kerwin Vargas.

bola

13'

2ºTEMPO

PEGOU MAL! Mendoza arrisca de fora da área, mas o chute sai sem direção e termina pela linha de fundo.

bola

12'

2ºTEMPO

Pedro Henrique afasta de qualquer forma, despachando a bola para frente e aliviando a pressão.

bola

11'

2ºTEMPO

Juninho Capixaba avança pela esquerda tentando criar perigo, mas Arthur Dias faz o desarme com tranquilidade e devolve a posse ao Athletico.

bola

10'

2ºTEMPO

Movimentação no banco! Sasha é o primeiro a aquecer para o segundo tempo.

bola

9'

2ºTEMPO

O Athletico intensifica a pressão ofensiva, buscando abrir o placar.

bola

8'

2ºTEMPO

João Cruz levanta na área, mas a defesa do Bragantino afasta o perigo com firmeza.

bola

7'

2ºTEMPO

Leozinho acelera pela direita, cruza na área, mas a defesa do Bragantino corta e cede escanteio.

bola

6'

2ºTEMPO

O Bragantino mantém a posse no meio-campo, mas encontra dificuldades para avançar ao ataque.

bola

5'

2ºTEMPO

UUUUHH! VOLPI! Viveros disputa na meia-lua, a bola sobra para Jádson, que solta a bomba, mas Volpi defende com firmeza.

bola

4'

2ºTEMPO

Kevin Viveros tenta acelerar pela lateral, mas o passe sai errado e resulta em arremesso lateral para o Athletico.

bola

3'

2ºTEMPO

Agustín Sant’Anna levanta na área, Pitta sobe de cabeça, mas Santos defende com segurança.

bola

2'

2ºTEMPO

Juan Aguirre intercepta o cruzamento de Isidro Pitta pela direita e manda para escanteio, favorecendo o Athletico.

bola

1'

2ºTEMPO

Boa jogada de Herrera pela direita, mas o cruzamento não encontra ninguém.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

46'

1ºTEMPO

Leozinho acelera pela direita, invade a área e cruza para trás, mas não há ninguém para concluir a jogada.

bola

45'

1ºTEMPO

João Cruz se projeta pela direita para receber no ataque, mas falha no domínio e a bola termina em tiro de meta para o Bragantino.

bola

44'

1ºTEMPO

+2 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

A bola sobra para Gabriel fora da área, ele arrisca o chute, mas a finalização sobe demais e sai pela linha de fundo.

bola

42'

1ºTEMPO

Vinicinho cai fora do campo e reclama falta, enquanto o Bragantino avança pela esquerda.

bola

41'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa cruza, Matheus Fernandes chega de primeira e finaliza de fora da área, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.

bola

40'

1ºTEMPO

João Cruz cobra o escanteio para o Athletico, mas a defesa do Bragantino afasta com tranquilidade.

bola

39'

1ºTEMPO

João Cruz finaliza após cruzamento na área, a bola desvia e o Athletico ganha escanteio pela direita.

bola

38'

1ºTEMPO

Na cobrança de falta, João Cruz arrisca direto, mas a bola sai pela linha de fundo.

bola

37'

1ºTEMPO

UUUUHH! QUASE! Erro de Pedro Henrique na defesa. Viveros aproveita, invade a área e finaliza, mas Volpi salva com grande defesa.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUHH! Vinicinho invade a área com velocidade, finaliza, mas Santos defende com firmeza e evita o gol.

bola

35'

1ºTEMPO

Massa Bruta no ataque! O Bragantino sobe e ocupa o setor ofensivo.

bola

34'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa arrisca de fora da área com chute cruzado, mas a bola sai pela linha de fundo sem assustar Volpi.

bola

33'

1ºTEMPO

Herrera arrisca de perto da linha de fundo, mas o chute sai sem direção e termina pela linha de fundo.

bola

31'

1ºTEMPO

O Bragantino tenta reagir, adianta suas linhas, mas ainda encontra dificuldades para criar perigo.

bola

30'

1ºTEMPO

Leozinho recebe na linha de fundo, se livra da marcação e finaliza, mas o chute sai sem força e Volpi defende com tranquilidade.

bola

29'

1ºTEMPO

Até o momento, o Athletico acertou o alvo 3 vezes, contra nenhuma vez do Bragantino.

bola

28'

1ºTEMPO

O Bragantino segue sem conseguir reagir, enquanto o Athletico controla a posse de bola com autoridade.

bola

27'

1ºTEMPO

UUUUHH! Leozinho aplica belo drible em Juninho Capixaba e finaliza com efeito, mas Volpi se estica e faz grande defesa.

bola

26'

1ºTEMPO

A sobra cai nos pés de Vinicinho dentro da área, ele domina e finaliza, mas Santos defende com segurança.

bola

25'

1ºTEMPO

Mendoza recebe pela esquerda, cruza com efeito, mas a bola desvia, perde força e Volpi segura com tranquilidade.

bola

24'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de João Cruz pela direita, Pedro Henrique sobe bem e afasta de cabeça o perigo da área.

bola

23'

1ºTEMPO

Erro grave de Gustavo Marques na saída de bola. Viveros aproveita, finaliza, mas a defesa desvia e manda para escanteio.

bola

21'

1ºTEMPO

O árbitro chama os capitães para conversa no centro do campo. Vágner Mancini fica muito incomodado com a marcação da falta.

bola

20'

1ºTEMPO

O árbitro interrompe a partida para atendimento a Kevin Viveros, que sofreu choque mais duro no meio-campo.

bola

19'

1ºTEMPO

José Herrera arrisca de fora da área, mas o chute sai sem direção e termina em tiro de meta para o Athletico.

bola

18'

1ºTEMPO

O Bragantino se complica na saída de bola, Luiz Gustavo recebe a sobra, mas erra na sequência e desperdiça a oportunidade.

bola

17'

1ºTEMPO

Após início acelerado, a partida esfria e Athletico e Bragantino passam a alternar a posse no meio-campo.

bola

16'

1ºTEMPO

Furacão gira a bola na defesa, controlando o ritmo do jogo.

bola

15'

1ºTEMPO

Luiz Gustavo tenta passe rasteiro rápido, mas Mendoza se atrapalha e a bola sai pela lateral. Arremesso para o Bragantino.

bola

14'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de João Cruz, a defesa corta e a sobra fica com Mendoza fora da área, que arrisca de primeira, mas finaliza mal.

bola

13'

1ºTEMPO

João Cruz avança pela direita, tenta o cruzamento, mas a bola desvia no marcador e sai para escanteio.

bola

12'

1ºTEMPO

O Athletico valoriza a posse, trocando passes no campo ofensivo, enquanto o Bragantino adianta suas linhas para pressionar.

bola

11'

1ºTEMPO

Leozinho mostra categoria ao lançar de três dedos na área, mas Tiago Volpi se antecipa e chega antes de Viveros pela direita.

bola

10'

1ºTEMPO

Agustín Sant’Anna levanta na área pela direita, Pitta sobe bem de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo.

bola

9'

1ºTEMPO

O Massa Bruta começa a trabalhar a bola no meio, buscando girar o jogo e avançar suas linhas ofensivas.

bola

8'

1ºTEMPO

O Bragantino chega pela primeira vez ao ataque. Juninho Capixaba cruza na área, mas a defesa do Athletico corta o perigo.

bola

7'

1ºTEMPO

DEFENDEEEE VOLPI! João Cruz desvia de perto após cruzamento, mas Tiago Volpi faz defesa espetacular e salva o Braga.

bola

6'

1ºTEMPO

Gilberto aparece bem dentro da área e finaliza com força, mas Tiago Volpi defende com segurança.

bola

5'

1ºTEMPO

O Furacão chega pela esquerda e conquista escanteio. João Cruz cobra fechado na primeira trave, mas Pitta corta o perigo.

bola

4'

1ºTEMPO

O início mostra a superioridade dos mandantes, que controlam a posse e não deixam o Bragantino respirar.

bola

3'

1ºTEMPO

O Athletico inicia pressionando. Leozinho tenta dominar pela direita, mas perde o controle e a jogada acaba em tiro de meta.

bola

2'

1ºTEMPO

UUUHH! Benavídez aparece bem dentro da área e finaliza pela direita, mas Tiago Volpi defende espalmando com segurança.

bola

1'

1ºTEMPO

UUUUHH! NA TRAVE! Mendoza dispara pela esquerda, invade a área e carimba a trave de Volpi. Partida começa intensa na Arena da Baixada.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena da Baixada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Massa Bruta vai ao campo com: Volpi; Agustin Sant Anna, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Isidro Pitta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Furacão escalado com: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e João Cruz; Leozinho e Mendoza; Viveros.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em má fase! O Bragantino perdeu para Corinthians e Atlético-MG e tenta reagir no Brasileirão, onde soma 31 pontos e está em oitavo lugar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Athletico é o melhor mandante do Brasileirão, ocupa a terceira colocação com 40 pontos e perdeu só uma vez na Arena da Baixada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! O histórico entre Athletico e Bragantino soma 21 confrontos, com equilíbrio: 8 vitórias do Furacão, 7 do Massa Bruta e 6 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, fãs do esporte! Athletico e Bragantino se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • Santos

    Goleiro

  • Gastón Benavídez

    Defesa

  • Juan Aguirre

    Defesa

  • Arthur Dias

    Defesa

  • Gilberto MoraesSaiu

    Defesa

  • Jorge RivaldoEntrou

    Atacante

  • Luiz Gustavo

    Meio-Campo

  • Jadson

    Meio-Campo

  • João CruzSaiu

    Meio-Campo

  • Dudu KogitzkiEntrouSaiu

    Meio-Campo

  • Stiven Mendoza

    Atacante

  • LeozinhoSaiu

    Atacante

  • Kerwin VargasEntrouGol

    Atacante

  • Kevin Viveros

    Atacante

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

  • Tiago Volpi

    Goleiro

  • Agustín Sant Anna

    Defesa

  • Pedro HenriqueGol

    Defesa

  • Gustavo Marques

    Defesa

  • Juninho Capixaba

    Defesa

  • GabrielSaiu

    Meio-Campo

  • FabinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Matheus FernandesSaiu

    Meio-Campo

  • Eric RamiresEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas Barbosa

    Atacante

  • José HerreraSaiu

    Atacante

  • Eduardo SashaEntrouAmarelo

    Atacante

  • Isidro Pitta

    Atacante

  • VinicinhoSaiu

    Atacante

  • Yuri AlvesEntrou

    Meio-Campo

  • Alex Gomes Stefano (RJ)

    ÁRBITRO

  • Luiz Claudio Regazone (RJ)

    ASSISTENTE

  • Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

    ASSISTENTE

Athletico-PR CAP
RB Bragantino RBB

GOLS

Gol Kerwin Vargas
Pedro Henrique Gol
POSSE DE BOLA
50% 50%
20FINALIZAÇÕES16
7FINALIZAÇÕES CERTAS5
7FALTAS COMETIDAS8
12CRUZAMENTOS2
49PASSES ERRADOS30
6DESARMES14
8ESCANTEIOS5
0IMPEDIMENTOS1
0CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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