23ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 15/08•18h30
Minuto a Minuto: Athletico-PR X RB Bragantino - 15/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Bragantino saiu na frente, mas o Athletico, muito dominante na partida, buscou o empate logo em seguida e segue sendo o melhor mandante do campeonato.
48'
•
2ºTEMPO
Tudo ou nada! O Athletico coloca todos no ataque para tentar o gol da virada.
47'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de Agustín Sant Anna, o goleiro Santos sobe firme, afasta de soco e cai sentindo dores.
46'
•
2ºTEMPO
Capixaba cobra falta pela esquerda, a bola desvia na barreira e o Bragantino ganha escanteio.
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Dudu Kogitzki da lugar a Bruno Zapelli no Furacão!
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla substituição no Athletico. Sai Gilberto entra Jorge Rivaldo.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Bragantino. Sai Vinicinho e entra Yuri Alves.
42'
•
2ºTEMPO
Mendoza pega a sobra do lance anterior, chuta rasteiro e a bola raspa a trave adversária.
41'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! QUASE! Gastón Benavídez recebe ótimo passe na linha de fundo, arruma a jogada e solta a bomba, mas Tiago Volpi defende com segurança.
40'
•
2ºTEMPO
O passe longo pelo meio buscava novamente Viveros no ataque, mas saiu forte demais e Volpi ficou com a bola sem dificuldades.
39'
•
2ºTEMPO
Luiz Gustavo encontra Viveros em velocidade pela direita, o atacante finaliza, mas Volpi defende com tranquilidade.
38'
•
2ºTEMPO
Steven Mendoza recebe lançamento, mas em posição irregular; o árbitro interrompe a jogada.
37'
•
2ºTEMPO
O Bragantino reage rápido ao gol de empate e volta ao ataque, pressionando os mandantes.
36'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Capixaba levanta pela esquerda na área, Gustavo Marques aparece para finalizar, mas a bola atravessa a frente do gol sem ninguém completar.
35'
•
2ºTEMPO
DEFENDEEEEEE SANTOS! Agustín Sant’Anna cruza na medida para a segunda trave, Pitta sobe bem e cabeceia firme, mas o goleiro adversário faz grande defesa.
34'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio, Sasha recebe na área e finaliza, mas a defesa do Athletico bloqueia e na sequência afasta o perigo.
33'
•
2ºTEMPO
Vinicinho força o cruzamento pela esquerda contra Gilberto Moraes e conquista escanteio para o Bragantino.
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Eduardo Sasha é amarelado em lance fora de jogo.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Athletico. Sai João Cruz entra Dudu.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Gabriel da lugar a Fabinho no Massa Bruta.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Matheus Fernandes sai para Eric Ramires entrar.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Bragantino promove três substituições. Herrera é trocado por Eduardo Sasha.
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!! KERWIN VARGAS!!! O primeiro dele com a camisa do Furacão! Kerwin Vargas aproveita o cruzamento de Viveros pela esquerda e finaliza dentro da área para empatar o jogo na Arena da Baixada.
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!!
27'
•
2ºTEMPO
O Athletico perde a compactação após levar o gol, e o Bragantino aproveita para trocar passes no setor defensivo.
26'
•
2ºTEMPO
Alterações à vista! Técnicos aguardam alguma paralisação para mexer nas equipes.
25'
•
2ºTEMPO
Vinicinho recebe pela esquerda, arrisca o chute cruzado, mas a bola passa ao lado da meta defendida por Santos.
24'
•
2ºTEMPO
Os visitantes reduzem o ritmo e passam a administrar a posse após abrir vantagem.
23'
•
2ºTEMPO
A última vez que o Athletico perdeu como mandante aconteceu em fevereiro deste ano.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BRAGANTINO!!! PEDRO HENRIQUE! Quem não faz, leva! Após duas oportunidades claras de gol do Athletico, o Massa Bruta conquista escanteio e na cobrança pela esquerda, Pedro Henrique se antecipa na primeira trave e testa firme para abrir o placar.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BRAGANTINO!!!
21'
•
2ºTEMPO
Vinicinho avança pela esquerda, arrisca o chute, mas a defesa do Athletico corta e cede escanteio.
20'
•
2ºTEMPO
PERDEEU! Gilberto Moraes levanta com precisão na pequena área, Vargas aparece livre e desvia, mas a bola sai à esquerda do gol.
19'
•
2ºTEMPO
Kerwin Vargas constrói boa jogada pela esquerda e cruza com precisão, mas Viveros, praticamente livre de marcação, desperdiça ao cabecear por cima.
18'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado pela direita, a bola chega na área, mas a defesa do Bragantino corta.
17'
•
2ºTEMPO
Gilberto cruza pela direita, Viveros finaliza desequilibrado e Volpi espalma, cedendo escanteio.
16'
•
2ºTEMPO
Kerwin Vargas busca a tabela com Viveros pela esquerda, mas a devolução sai forte demais e não alcança o companheiro.
15'
•
2ºTEMPO
Athletico cadencia o jogo, trocando passes no meio com tranquilidade.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Athletico. Sai Leozinho entra Kerwin Vargas.
13'
•
2ºTEMPO
PEGOU MAL! Mendoza arrisca de fora da área, mas o chute sai sem direção e termina pela linha de fundo.
12'
•
2ºTEMPO
Pedro Henrique afasta de qualquer forma, despachando a bola para frente e aliviando a pressão.
11'
•
2ºTEMPO
Juninho Capixaba avança pela esquerda tentando criar perigo, mas Arthur Dias faz o desarme com tranquilidade e devolve a posse ao Athletico.
10'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco! Sasha é o primeiro a aquecer para o segundo tempo.
9'
•
2ºTEMPO
O Athletico intensifica a pressão ofensiva, buscando abrir o placar.
8'
•
2ºTEMPO
João Cruz levanta na área, mas a defesa do Bragantino afasta o perigo com firmeza.
7'
•
2ºTEMPO
Leozinho acelera pela direita, cruza na área, mas a defesa do Bragantino corta e cede escanteio.
6'
•
2ºTEMPO
O Bragantino mantém a posse no meio-campo, mas encontra dificuldades para avançar ao ataque.
5'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! VOLPI! Viveros disputa na meia-lua, a bola sobra para Jádson, que solta a bomba, mas Volpi defende com firmeza.
4'
•
2ºTEMPO
Kevin Viveros tenta acelerar pela lateral, mas o passe sai errado e resulta em arremesso lateral para o Athletico.
3'
•
2ºTEMPO
Agustín Sant’Anna levanta na área, Pitta sobe de cabeça, mas Santos defende com segurança.
2'
•
2ºTEMPO
Juan Aguirre intercepta o cruzamento de Isidro Pitta pela direita e manda para escanteio, favorecendo o Athletico.
1'
•
2ºTEMPO
Boa jogada de Herrera pela direita, mas o cruzamento não encontra ninguém.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
Leozinho acelera pela direita, invade a área e cruza para trás, mas não há ninguém para concluir a jogada.
45'
•
1ºTEMPO
João Cruz se projeta pela direita para receber no ataque, mas falha no domínio e a bola termina em tiro de meta para o Bragantino.
44'
•
1ºTEMPO
+2 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
A bola sobra para Gabriel fora da área, ele arrisca o chute, mas a finalização sobe demais e sai pela linha de fundo.
42'
•
1ºTEMPO
Vinicinho cai fora do campo e reclama falta, enquanto o Bragantino avança pela esquerda.
41'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa cruza, Matheus Fernandes chega de primeira e finaliza de fora da área, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.
40'
•
1ºTEMPO
João Cruz cobra o escanteio para o Athletico, mas a defesa do Bragantino afasta com tranquilidade.
39'
•
1ºTEMPO
João Cruz finaliza após cruzamento na área, a bola desvia e o Athletico ganha escanteio pela direita.
38'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de falta, João Cruz arrisca direto, mas a bola sai pela linha de fundo.
37'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! QUASE! Erro de Pedro Henrique na defesa. Viveros aproveita, invade a área e finaliza, mas Volpi salva com grande defesa.
36'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Vinicinho invade a área com velocidade, finaliza, mas Santos defende com firmeza e evita o gol.
35'
•
1ºTEMPO
Massa Bruta no ataque! O Bragantino sobe e ocupa o setor ofensivo.
34'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa arrisca de fora da área com chute cruzado, mas a bola sai pela linha de fundo sem assustar Volpi.
33'
•
1ºTEMPO
Herrera arrisca de perto da linha de fundo, mas o chute sai sem direção e termina pela linha de fundo.
31'
•
1ºTEMPO
O Bragantino tenta reagir, adianta suas linhas, mas ainda encontra dificuldades para criar perigo.
30'
•
1ºTEMPO
Leozinho recebe na linha de fundo, se livra da marcação e finaliza, mas o chute sai sem força e Volpi defende com tranquilidade.
29'
•
1ºTEMPO
Até o momento, o Athletico acertou o alvo 3 vezes, contra nenhuma vez do Bragantino.
28'
•
1ºTEMPO
O Bragantino segue sem conseguir reagir, enquanto o Athletico controla a posse de bola com autoridade.
27'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Leozinho aplica belo drible em Juninho Capixaba e finaliza com efeito, mas Volpi se estica e faz grande defesa.
26'
•
1ºTEMPO
A sobra cai nos pés de Vinicinho dentro da área, ele domina e finaliza, mas Santos defende com segurança.
25'
•
1ºTEMPO
Mendoza recebe pela esquerda, cruza com efeito, mas a bola desvia, perde força e Volpi segura com tranquilidade.
24'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de João Cruz pela direita, Pedro Henrique sobe bem e afasta de cabeça o perigo da área.
23'
•
1ºTEMPO
Erro grave de Gustavo Marques na saída de bola. Viveros aproveita, finaliza, mas a defesa desvia e manda para escanteio.
21'
•
1ºTEMPO
O árbitro chama os capitães para conversa no centro do campo. Vágner Mancini fica muito incomodado com a marcação da falta.
20'
•
1ºTEMPO
O árbitro interrompe a partida para atendimento a Kevin Viveros, que sofreu choque mais duro no meio-campo.
19'
•
1ºTEMPO
José Herrera arrisca de fora da área, mas o chute sai sem direção e termina em tiro de meta para o Athletico.
18'
•
1ºTEMPO
O Bragantino se complica na saída de bola, Luiz Gustavo recebe a sobra, mas erra na sequência e desperdiça a oportunidade.
17'
•
1ºTEMPO
Após início acelerado, a partida esfria e Athletico e Bragantino passam a alternar a posse no meio-campo.
16'
•
1ºTEMPO
Furacão gira a bola na defesa, controlando o ritmo do jogo.
15'
•
1ºTEMPO
Luiz Gustavo tenta passe rasteiro rápido, mas Mendoza se atrapalha e a bola sai pela lateral. Arremesso para o Bragantino.
14'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de João Cruz, a defesa corta e a sobra fica com Mendoza fora da área, que arrisca de primeira, mas finaliza mal.
13'
•
1ºTEMPO
João Cruz avança pela direita, tenta o cruzamento, mas a bola desvia no marcador e sai para escanteio.
12'
•
1ºTEMPO
O Athletico valoriza a posse, trocando passes no campo ofensivo, enquanto o Bragantino adianta suas linhas para pressionar.
11'
•
1ºTEMPO
Leozinho mostra categoria ao lançar de três dedos na área, mas Tiago Volpi se antecipa e chega antes de Viveros pela direita.
10'
•
1ºTEMPO
Agustín Sant’Anna levanta na área pela direita, Pitta sobe bem de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo.
9'
•
1ºTEMPO
O Massa Bruta começa a trabalhar a bola no meio, buscando girar o jogo e avançar suas linhas ofensivas.
8'
•
1ºTEMPO
O Bragantino chega pela primeira vez ao ataque. Juninho Capixaba cruza na área, mas a defesa do Athletico corta o perigo.
7'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEEE VOLPI! João Cruz desvia de perto após cruzamento, mas Tiago Volpi faz defesa espetacular e salva o Braga.
6'
•
1ºTEMPO
Gilberto aparece bem dentro da área e finaliza com força, mas Tiago Volpi defende com segurança.
5'
•
1ºTEMPO
O Furacão chega pela esquerda e conquista escanteio. João Cruz cobra fechado na primeira trave, mas Pitta corta o perigo.
4'
•
1ºTEMPO
O início mostra a superioridade dos mandantes, que controlam a posse e não deixam o Bragantino respirar.
3'
•
1ºTEMPO
O Athletico inicia pressionando. Leozinho tenta dominar pela direita, mas perde o controle e a jogada acaba em tiro de meta.
2'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Benavídez aparece bem dentro da área e finaliza pela direita, mas Tiago Volpi defende espalmando com segurança.
1'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! NA TRAVE! Mendoza dispara pela esquerda, invade a área e carimba a trave de Volpi. Partida começa intensa na Arena da Baixada.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena da Baixada.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O Massa Bruta vai ao campo com: Volpi; Agustin Sant Anna, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Isidro Pitta.
PRÉ-JOGO
Furacão escalado com: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e João Cruz; Leozinho e Mendoza; Viveros.
PRÉ-JOGO
Em má fase! O Bragantino perdeu para Corinthians e Atlético-MG e tenta reagir no Brasileirão, onde soma 31 pontos e está em oitavo lugar.
PRÉ-JOGO
O Athletico é o melhor mandante do Brasileirão, ocupa a terceira colocação com 40 pontos e perdeu só uma vez na Arena da Baixada.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! O histórico entre Athletico e Bragantino soma 21 confrontos, com equilíbrio: 8 vitórias do Furacão, 7 do Massa Bruta e 6 empates.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, fãs do esporte! Athletico e Bragantino se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Odair Hellmann
TECNICO
Santos
Goleiro
Gastón Benavídez
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Arthur Dias
Defesa
Gilberto Moraes
Defesa
Jorge Rivaldo
Atacante
Luiz Gustavo
Meio-Campo
Jadson
Meio-Campo
João Cruz
Meio-Campo
Dudu Kogitzki
Meio-Campo
Stiven Mendoza
Atacante
Leozinho
Atacante
Kerwin Vargas
Atacante
Kevin Viveros
Atacante
Vagner Mancini
TECNICO
Tiago Volpi
Goleiro
Agustín Sant Anna
Defesa
Pedro Henrique
Defesa
Gustavo Marques
Defesa
Juninho Capixaba
Defesa
Gabriel
Meio-Campo
Fabinho
Meio-Campo
Matheus Fernandes
Meio-Campo
Eric Ramires
Meio-Campo
Lucas Barbosa
Atacante
José Herrera
Atacante
Eduardo Sasha
Atacante
Isidro Pitta
Atacante
Vinicinho
Atacante
Yuri Alves
Meio-Campo
Alex Gomes Stefano (RJ)
ÁRBITRO
Luiz Claudio Regazone (RJ)
ASSISTENTE
Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
ASSISTENTE