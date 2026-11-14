35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 14/11•18h30
Minuto a Minuto: Mirassol X Atlético-MG - 14/11/2026
21'
•
2ºTEMPO
Mateo Cassierra avança para o ataque, pela esquerda. Ele corta para o meio e bate chapado. Pra fora.
20'
•
2ºTEMPO
Mudanças nas duas equipes colocam sangue novo na partida.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Alesson, entra Fernandinho.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Shaylon, entra Eduardo.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Bernard, entra Alexsander.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Fred, entra M. Cisse.
18'
•
2ºTEMPO
Galo esfria o jogo e troca passes no meio de campo.
17'
•
2ºTEMPO
Fred chuta de fora da área, com endereço certo. Bola acerta seu companheiro Cassierra no meio do caminho.
16'
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2ºTEMPO
Jogo fica mais aberto nesse momento. As duas equipes começam a encontrar espaços.
15'
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2ºTEMPO
INCRÍVEL! Bruno Santos chuta de fora da área e bola explode no travessão. No rebote, ela fica viva na área do Galo, Lucas Oliveira desvia de cabeça e ela bate no poste esquerdo.
14'
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2ºTEMPO
Bernard recebe na direita de ataque e tenta cruzar. Bola desvia em Lucas Oliveira e sai em escanteio.
13'
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2ºTEMPO
Troca no ataque do Mirassol busca nova movimentação.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Carlos Eduardo, entra Edson Carioca.
11'
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2ºTEMPO
Atlético-MG tem o mesmo problema na última bola. Walter nem sequer trabalhou na partida.
11'
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2ºTEMPO
Mirassol encontra muitas dificuldades no último terço de campo. Falta criatividade.
10'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo arrisca de muito longe. À esquerda do gol de Everson, sem nenhum perigo.
9'
•
2ºTEMPO
Denilson força demais no passe pra Carlos Eduardo pela direita de ataque. Bola se perde na linha de fundo.
8'
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2ºTEMPO
O empate não é bom pra nenhuma das duas equipes.
7'
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2ºTEMPO
Natanael prende a bola pela direita de ataque e é desarmado.
6'
•
2ºTEMPO
Atlético-MG chega ao campo de ataque com a bola dominada pela primeira vez nesse segundo tempo.
5'
•
2ºTEMPO
Alesson avança pela esquerda de ataque e é derrubado por Natanel. Falta.
4'
•
2ºTEMPO
Mirassol começa a etapa complementar tentando pressionar.
3'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo recebe na direita de ataque e tenta cruzar. Renan Lodi bloqueia bem.
2'
•
2ºTEMPO
Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. Alesson tenta finalizar de cabeça, mas é marcada posição de impedimento do atcante.
2'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alesson (Mirassol).
1'
•
2ºTEMPO
Mirassol volta sem o amarelado Neto Moura. Galo é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Neto Moura, entra Jose Aldo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Natanael disputa com Alesson no meio de campo e cai com a mão no rosto. Juiz nem sequer para o jogo. Braço do atacante acerta sem querer.
45'
•
1ºTEMPO
Mirassol prende a bola no meio de campo.
45'
•
1ºTEMPO
Cuello faz boa jogada na linha de fundo pela direita de ataque. Ele cruza e Cassierra fica plantado e nem tenta chegar na bola.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga tenta jogada pela direita de ataque, entra na área adversária e desaba pedindo pênalti na disputa com Castaño . Juiz manda seguir.
43'
•
1ºTEMPO
Atlético-MG fica mais ocm a bola nesse momento.
42'
•
1ºTEMPO
Neto Moura derruba Fred no meio de campo. Falta marcada.
41'
•
1ºTEMPO
QUE FEIO! Alesson limpa a jogada e tenta o chute de fora da área. Ele espana o taco e bola sai pela linha lateral.
40'
•
1ºTEMPO
Jogo para rapidamente. João Victor joga uma água na cabeça e bola volta a rolar.
39'
•
1ºTEMPO
Fred chuta de fora da área. Bola explode em João Victor no meio do caminho e nocauteia o zagueiro.
38'
•
1ºTEMPO
Jogo volta a ficar travado no meio de campo.
37'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cobra escanteio pela esquerda. Zaga mineira afasta.
36'
•
1ºTEMPO
Alesson parte pra finta pela esquerda de ataque e descola um escanteio na dividida com Ruan.
35'
•
1ºTEMPO
Mirassol busca espaços e gira a bola no campo ofensivo.
34'
•
1ºTEMPO
Ritmo de jogo fica lento após a parada.
33'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Maião.
32'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
31'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
30'
•
1ºTEMPO
Marcação do Mirassol bem encaixada. Equipe não cede espaços.
29'
•
1ºTEMPO
Mineiros seguem rodando a bola, agora no campo de ataque.
28'
•
1ºTEMPO
Torcida do Galo presente no Maião começa a cantar e toma uma chuva de vaias.
27'
•
1ºTEMPO
No meio de campo, falta de Neto Moura em cima de Cuello.
26'
•
1ºTEMPO
Atlético-MG esfria o jogo e troca passes pelo meio de campo.
25'
•
1ºTEMPO
EEEVERSON! Reinaldo manda uma bala de fora da área. Everson espalma e joga pra escanteio.
24'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi recebe na esquerda de ataque e cruza. Muita força. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
23'
•
1ºTEMPO
Galo tenta responder rápido. Fred cruza pela direita de ataque, mas defesa da casa afasta.
22'
•
1ºTEMPO
Denilson chapa de fora da área e bola passa à esquerda. Chute mascado.
21'
•
1ºTEMPO
Carlos Eduardo prende demais a bola no meio de campo e acaba desarmado.
20'
•
1ºTEMPO
BOA JOGADA! Galo rrouba a bola no meio de campo. Igor Gomes avança pela direita e rola pra Cassierra na entrada da área do Mirassol. Ele bate de primeira e bola passa perto da trave esquerda.
19'
•
1ºTEMPO
Bernard disputa com Igor Formiga na área mandante e acaba desarmado.
18'
•
1ºTEMPO
Lançamento do meio de campo de Lucas Oliveira pra Alesson na ponta esquerda de ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.
17'
•
1ºTEMPO
Leão Caipira ensaia uma pressão. Galo recua.
16'
•
1ºTEMPO
Alesson recebe boa bola na área mineira, pela esquerda. Ele tenta o passe rasteiro para o meio, mas Natanael corta pra escanteio.
15'
•
1ºTEMPO
Sem opções, time da casa troca passes no seu campo de defesa.
14'
•
1ºTEMPO
Jogo muito embolado pelo meio de campo nesse momento.
13'
•
1ºTEMPO
Denilson desarma Cuello no meio de campo e retoma a posse de bola para o Mirassol.
12'
•
1ºTEMPO
Roda a bola pelo meio de campo o Galo.
11'
•
1ºTEMPO
QUE VENENO! Reinaldo cobra falta de longe, pela direita de ataque. Bola passa perto do travessão de Everson.
10'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Bernard em velocidade pela esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento no lance.
9'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga é lançado na direita de ataque. Renan Lodi chega antes, chuta em cima dele e ganha o tiro de meta.
7'
•
1ºTEMPO
Neto Moura é derrubado por Fred no meio de campo, não gosta e se levanta empurrando o adversário. Amarelo pra ele por perder a cabeça.
7'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Neto Moura (Mirassol).
6'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos tenta disputar no ataque. Ruan chega rasgando e manda um bico pra longe.
5'
•
1ºTEMPO
Galo marca alto e dificulta a saída de jogo do Mirassol.
4'
•
1ºTEMPO
QUASE! Cuello recebe na direita de ataque, vai ao fundo e cruza. Cassierra completa de primeira na pequena área e joga pra fora.
3'
•
1ºTEMPO
Alesson recebe de Bruno Santos no ataque, entra na área mineira e tenta a batida. Natanael trava na hora exata.
2'
•
1ºTEMPO
Maião lotado pra empurrar o Leão Caipira. Time precisa somar pontos pra se afastar ainda mais do Z-4.
1'
•
1ºTEMPO
O Mirassol joga todo de amarelo. O Atlético-MG vem a campo de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Mirassol x Atlético-MG!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Sávio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).
PRÉ-JOGO
Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Everson; Natanael, Léo Duarte, Ruan e Renan Lodi; Castaño, Igor Gomes, Fred e Bernard; Cuello e Cassierra.
PRÉ-JOGO
Mirassol escalado por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão o desfalque de Negueba, lesionado. Os visitantes não contarão com Victor Hugo, Thiago Borbas, Reinier, Maycon, Alan Franco e Alan Minda, entregues ao departamento médico. Tomás Perez, suspenso, Vitão e Pascini, com a seleção brasileira sub-20, e Preciado, com a seleção do Equador, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mineiro, o foco principal para o término da temporada é a final da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, mas a equipe quer lutar por pelo menos uma vaga no G-6. Nesse momento a equipe está três pontos atrás.
PRÉ-JOGO
Os mirassolenses estão somente três pontos acima da zona da degola e precisam vencer pra respirar. O time conta com o apoio dos seus torcedores pra conseguir a segunda vitória consecutiva na competição.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Caipira visitou a Chapecoense e ganhou de 2x1. O Galo jogou fora de casa contra o Botafogo e levou a pior, perdendo por 1x0.
PRÉ-JOGO
O Mirassol ocupa a 14ª colocação na tabela, com 40 pontos conquistados, enquanto o Atlético-MG está na 7ª posição, com 50 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 3 partidas entre as equipes. O Atlético-MG venceu 2, além de 1 empate.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Mirassol e Atlético-MG, jogo válido pela 35ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Savio Pereira Sampaio
ÁRBITRO