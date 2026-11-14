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José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
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Atlético-MG Atlético-MG

35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 14/1118h30

Minuto a Minuto: Mirassol X Atlético-MG - 14/11/2026

bola

21'

2ºTEMPO

Mateo Cassierra avança para o ataque, pela esquerda. Ele corta para o meio e bate chapado. Pra fora.

bola

20'

2ºTEMPO

Mudanças nas duas equipes colocam sangue novo na partida.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Alesson, entra Fernandinho.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Shaylon, entra Eduardo.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Bernard, entra Alexsander.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Fred, entra M. Cisse.

bola

18'

2ºTEMPO

Galo esfria o jogo e troca passes no meio de campo.

bola

17'

2ºTEMPO

Fred chuta de fora da área, com endereço certo. Bola acerta seu companheiro Cassierra no meio do caminho.

bola

16'

2ºTEMPO

Jogo fica mais aberto nesse momento. As duas equipes começam a encontrar espaços.

bola

15'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Bruno Santos chuta de fora da área e bola explode no travessão. No rebote, ela fica viva na área do Galo, Lucas Oliveira desvia de cabeça e ela bate no poste esquerdo.

bola

14'

2ºTEMPO

Bernard recebe na direita de ataque e tenta cruzar. Bola desvia em Lucas Oliveira e sai em escanteio.

bola

13'

2ºTEMPO

Troca no ataque do Mirassol busca nova movimentação.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Carlos Eduardo, entra Edson Carioca.

bola

11'

2ºTEMPO

Atlético-MG tem o mesmo problema na última bola. Walter nem sequer trabalhou na partida.

bola

11'

2ºTEMPO

Mirassol encontra muitas dificuldades no último terço de campo. Falta criatividade.

bola

10'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo arrisca de muito longe. À esquerda do gol de Everson, sem nenhum perigo.

bola

9'

2ºTEMPO

Denilson força demais no passe pra Carlos Eduardo pela direita de ataque. Bola se perde na linha de fundo.

bola

8'

2ºTEMPO

O empate não é bom pra nenhuma das duas equipes.

bola

7'

2ºTEMPO

Natanael prende a bola pela direita de ataque e é desarmado.

bola

6'

2ºTEMPO

Atlético-MG chega ao campo de ataque com a bola dominada pela primeira vez nesse segundo tempo.

bola

5'

2ºTEMPO

Alesson avança pela esquerda de ataque e é derrubado por Natanel. Falta.

bola

4'

2ºTEMPO

Mirassol começa a etapa complementar tentando pressionar.

bola

3'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo recebe na direita de ataque e tenta cruzar. Renan Lodi bloqueia bem.

bola

2'

2ºTEMPO

Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. Alesson tenta finalizar de cabeça, mas é marcada posição de impedimento do atcante.

bola

2'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alesson (Mirassol).

bola

1'

2ºTEMPO

Mirassol volta sem o amarelado Neto Moura. Galo é o mesmo.

bola

1'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Neto Moura, entra Jose Aldo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Natanael disputa com Alesson no meio de campo e cai com a mão no rosto. Juiz nem sequer para o jogo. Braço do atacante acerta sem querer.

bola

45'

1ºTEMPO

Mirassol prende a bola no meio de campo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cuello faz boa jogada na linha de fundo pela direita de ataque. Ele cruza e Cassierra fica plantado e nem tenta chegar na bola.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Igor Formiga tenta jogada pela direita de ataque, entra na área adversária e desaba pedindo pênalti na disputa com Castaño . Juiz manda seguir.

bola

43'

1ºTEMPO

Atlético-MG fica mais ocm a bola nesse momento.

bola

42'

1ºTEMPO

Neto Moura derruba Fred no meio de campo. Falta marcada.

bola

41'

1ºTEMPO

QUE FEIO! Alesson limpa a jogada e tenta o chute de fora da área. Ele espana o taco e bola sai pela linha lateral.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogo para rapidamente. João Victor joga uma água na cabeça e bola volta a rolar.

bola

39'

1ºTEMPO

Fred chuta de fora da área. Bola explode em João Victor no meio do caminho e nocauteia o zagueiro.

bola

38'

1ºTEMPO

Jogo volta a ficar travado no meio de campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Reinaldo cobra escanteio pela esquerda. Zaga mineira afasta.

bola

36'

1ºTEMPO

Alesson parte pra finta pela esquerda de ataque e descola um escanteio na dividida com Ruan.

bola

35'

1ºTEMPO

Mirassol busca espaços e gira a bola no campo ofensivo.

bola

34'

1ºTEMPO

Ritmo de jogo fica lento após a parada.

bola

33'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Maião.

bola

32'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

31'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

30'

1ºTEMPO

Marcação do Mirassol bem encaixada. Equipe não cede espaços.

bola

29'

1ºTEMPO

Mineiros seguem rodando a bola, agora no campo de ataque.

bola

28'

1ºTEMPO

Torcida do Galo presente no Maião começa a cantar e toma uma chuva de vaias.

bola

27'

1ºTEMPO

No meio de campo, falta de Neto Moura em cima de Cuello.

bola

26'

1ºTEMPO

Atlético-MG esfria o jogo e troca passes pelo meio de campo.

bola

25'

1ºTEMPO

EEEVERSON! Reinaldo manda uma bala de fora da área. Everson espalma e joga pra escanteio.

bola

24'

1ºTEMPO

Renan Lodi recebe na esquerda de ataque e cruza. Muita força. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

23'

1ºTEMPO

Galo tenta responder rápido. Fred cruza pela direita de ataque, mas defesa da casa afasta.

bola

22'

1ºTEMPO

Denilson chapa de fora da área e bola passa à esquerda. Chute mascado.

bola

21'

1ºTEMPO

Carlos Eduardo prende demais a bola no meio de campo e acaba desarmado.

bola

20'

1ºTEMPO

BOA JOGADA! Galo rrouba a bola no meio de campo. Igor Gomes avança pela direita e rola pra Cassierra na entrada da área do Mirassol. Ele bate de primeira e bola passa perto da trave esquerda.

bola

19'

1ºTEMPO

Bernard disputa com Igor Formiga na área mandante e acaba desarmado.

bola

18'

1ºTEMPO

Lançamento do meio de campo de Lucas Oliveira pra Alesson na ponta esquerda de ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

17'

1ºTEMPO

Leão Caipira ensaia uma pressão. Galo recua.

bola

16'

1ºTEMPO

Alesson recebe boa bola na área mineira, pela esquerda. Ele tenta o passe rasteiro para o meio, mas Natanael corta pra escanteio.

bola

15'

1ºTEMPO

Sem opções, time da casa troca passes no seu campo de defesa.

bola

14'

1ºTEMPO

Jogo muito embolado pelo meio de campo nesse momento.

bola

13'

1ºTEMPO

Denilson desarma Cuello no meio de campo e retoma a posse de bola para o Mirassol.

bola

12'

1ºTEMPO

Roda a bola pelo meio de campo o Galo.

bola

11'

1ºTEMPO

QUE VENENO! Reinaldo cobra falta de longe, pela direita de ataque. Bola passa perto do travessão de Everson.

bola

10'

1ºTEMPO

Lançamento pra Bernard em velocidade pela esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento no lance.

bola

9'

1ºTEMPO

Igor Formiga é lançado na direita de ataque. Renan Lodi chega antes, chuta em cima dele e ganha o tiro de meta.

bola

7'

1ºTEMPO

Neto Moura é derrubado por Fred no meio de campo, não gosta e se levanta empurrando o adversário. Amarelo pra ele por perder a cabeça.

bola

7'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Neto Moura (Mirassol).

bola

6'

1ºTEMPO

Bruno Santos tenta disputar no ataque. Ruan chega rasgando e manda um bico pra longe.

bola

5'

1ºTEMPO

Galo marca alto e dificulta a saída de jogo do Mirassol.

bola

4'

1ºTEMPO

QUASE! Cuello recebe na direita de ataque, vai ao fundo e cruza. Cassierra completa de primeira na pequena área e joga pra fora.

bola

3'

1ºTEMPO

Alesson recebe de Bruno Santos no ataque, entra na área mineira e tenta a batida. Natanael trava na hora exata.

bola

2'

1ºTEMPO

Maião lotado pra empurrar o Leão Caipira. Time precisa somar pontos pra se afastar ainda mais do Z-4.

bola

1'

1ºTEMPO

O Mirassol joga todo de amarelo. O Atlético-MG vem a campo de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Mirassol x Atlético-MG!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Sávio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Everson; Natanael, Léo Duarte, Ruan e Renan Lodi; Castaño, Igor Gomes, Fred e Bernard; Cuello e Cassierra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mirassol escalado por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão o desfalque de Negueba, lesionado. Os visitantes não contarão com Victor Hugo, Thiago Borbas, Reinier, Maycon, Alan Franco e Alan Minda, entregues ao departamento médico. Tomás Perez, suspenso, Vitão e Pascini, com a seleção brasileira sub-20, e Preciado, com a seleção do Equador, também são ausências confirmadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mineiro, o foco principal para o término da temporada é a final da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, mas a equipe quer lutar por pelo menos uma vaga no G-6. Nesse momento a equipe está três pontos atrás.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mirassolenses estão somente três pontos acima da zona da degola e precisam vencer pra respirar. O time conta com o apoio dos seus torcedores pra conseguir a segunda vitória consecutiva na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Caipira visitou a Chapecoense e ganhou de 2x1. O Galo jogou fora de casa contra o Botafogo e levou a pior, perdendo por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Mirassol ocupa a 14ª colocação na tabela, com 40 pontos conquistados, enquanto o Atlético-MG está na 7ª posição, com 50 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 3 partidas entre as equipes. O Atlético-MG venceu 2, além de 1 empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Mirassol e Atlético-MG, jogo válido pela 35ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Mirassol MIR
Atlético-MG CAM

  • Savio Pereira Sampaio

    ÁRBITRO

Mirassol MIR
Atlético-MG CAM

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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