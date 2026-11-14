21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 14/11•20h30
Minuto a Minuto: Chapecoense X Vasco - 14/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de papo na Arena Condá! Vasco vence a Chapecoense e dá mais um passo para se livrar matematicamente da zona de rebaixamento do Brasileirão.
45'
•
2ºTEMPO
No passe de Fernando para Túlio Eduardo na frente, o centroavante é pego em posição de impedimento.
45'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez parte para a cima de Kauan, passa do zagueiro e finaliza longe do gol.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 51!
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Victor Caetano, entra Vinicius Eduardo.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Giovanni Augusto, entra M. Carvalho.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Pacheco (Chapecoense).
44'
•
2ºTEMPO
A falta dura de Bruno Pacheco em Saldivia.
43'
•
2ºTEMPO
NÃO TEM PÊNALTI! Árbitro constata que a bola pega na perna de Heitor, não marca a penalidade e tira o cartão vermelho que tinha aplicado ao jogador da Chape.
42'
•
2ºTEMPO
TEM VAR! A equipe de arbitragem chama o juiz para conferir novamente a possível penalidade para o Vasco.
41'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI! Ramon Rique vai para fazer o terceiro e Heitor impede com o braço.
39'
•
2ºTEMPO
A derrota praticamente decreta a lanterna para a Chape no Brasileirão.
38'
•
2ºTEMPO
Depois do gol, Bruno Duarte sai aplaudido pela torcida vascaína, que enche a sua parte na Arena Condá.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Bruno Duarte, entra Brenner.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO VASCO!!! Loide avança até a linha de fundo e cruza rasteiro, Bruno Duarte bate e amplia o marcador!
36'
•
2ºTEMPO
Gol do Vasco! Bruno Duarte marca. Assistência de L. Augusto.
35'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Camilo Reijers (Chapecoense).
34'
•
2ºTEMPO
E o Vasco desafia o RB Bragantino fora de casa.
33'
•
2ºTEMPO
A Chapecoense recebe o Cruzeiro na próxima rodada.
32'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto manda a bola aérea e Saldivia corta mais uma.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Max Alves, entra Rodrigo.
30'
•
2ºTEMPO
David levanta o braço e acerta o rosto de Andrés Gómez, juiz marca a falta.
29'
•
2ºTEMPO
A cobrança curta do próprio Fernando e Pumita afasta de cabeça.
28'
•
2ºTEMPO
Fernando é acionado pela esquerda e no cruzamento é travado, ganha o escanteio.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Lucas Piton, entra Cuiabano.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai F. Colidio, entra L. Augusto.
26'
•
2ºTEMPO
Vem mudança de Pedro Emanuel.
25'
•
2ºTEMPO
A bola é alçada na grande área, Colidio sobe mais que Bruno Pacheco e manda à esquerda do gol!
24'
•
2ºTEMPO
Puma é acionado por Lescano pela direita, faz o cruzamento e a bola passa por Ramon Rique.
23'
•
2ºTEMPO
Tudo bem com Jair, a partida retorna.
22'
•
2ºTEMPO
Jair fica sentindo e é atendido em campo.
21'
•
2ºTEMPO
A batida de escanteio de Giovanni Augusto, Victor Caetano sobe e manda de cabeça para fora.
20'
•
2ºTEMPO
O chute de Camilo de longa distância e tem desvio no caminho antes de sair.
19'
•
2ºTEMPO
Túlio Eduardo recebe de Giovanni Augusto na grande área, protege de Jair e gira para finalizar para fora.
17'
•
2ºTEMPO
Ramon Rique agora em campo, o time vascaíno voltar a ter os onze em campo.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai M. Hinestroza, entra Ramon Rique.
16'
•
2ºTEMPO
Marino demora para sair, e Ramon Rique espera mais um minuto na beira do campo como punição pela demora do atacante.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Robert Renan, entra Lucas Freitas.
13'
•
2ºTEMPO
De novo Andrés Gómez arrisca e manda por cima da meta adversária.
12'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai D. Borrero, entra Fernando.
11'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Borrero (Chapecoense).
10'
•
2ºTEMPO
O arremate de Colidio de fora da área e a bola vai sobre gol de Gabriel.
9'
•
2ºTEMPO
PERDEU! Lescano acha Andrés Gómez livre e o atacante fica na frente do goleiro, mas o camisa 14 impede o segundo gol visitante!
8'
•
2ºTEMPO
E o Vasco joga fora de novo, contra o RB Bragantino.
7'
•
2ºTEMPO
No próximo jogo, a Chapecoense recebe o Cruzeiro.
6'
•
2ºTEMPO
Muita reclamação da torcida catarinense após o lance.
5'
•
2ºTEMPO
Bruno Pacheco fica pedindo a falta de Marino perto da área, mas o juiz manda seguir.
4'
•
2ºTEMPO
Saldivia exagera no lançamento para Bruno Duarte e o passe vai direto pela linha de fundo.
3'
•
2ºTEMPO
Max vai a linha de fundo, cruza e Saldivia corta.
2'
•
2ºTEMPO
Sem mudança do Cruzmaltino no intervalo.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Yago Felipe, entra David Antunes.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Termina a primeira etapa na Arena Condá.
45'
•
1ºTEMPO
Marino demora para finalizar e perde a bola na entrada da área.
44'
•
1ºTEMPO
A pedido do treinador da Chape, os reservas aquecem na beira do campo.
43'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez tenta puxar o contra-ataque e sofre a falta de Max.
41'
•
1ºTEMPO
Max é travado no chute na entrada da área.
40'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco desce pela esquerda e na hora do cruzamento é bloqueado por Marino.
38'
•
1ºTEMPO
Puma ajeita para a entrada da área, Colidio bate e carimba a marcação.
37'
•
1ºTEMPO
Vasco vai subindo para 44 pontos.
36'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO VASCO!!! Andrés Gómez manda a bola na área, Bruno Duarte antecipa bem o goleiro Gabriel e confere!
36'
•
1ºTEMPO
Gol do Vasco! Bruno Duarte marca. Assistência de A. Gomez.
34'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado do Brasileirão: Mirassol 0x0 Atlético-MG.
33'
•
1ºTEMPO
A bola na área toca na mão de Marino e o juiz anota a infração.
32'
•
1ºTEMPO
Puma Rodriguez descola o cruzamento da direita e Kauan tira.
31'
•
1ºTEMPO
GABRIEL! Na tabela com Bruno Duarte, Marino finaliza para defesa de Gabriel Werner.
30'
•
1ºTEMPO
Marino volta para buscar o jogo e acaba sofrendo a falta de Bruno Pacheco.
29'
•
1ºTEMPO
As câmeras flagram Andrés Gómez descontente com o lance, colombiano estava sozinho pela esquerda.
28'
•
1ºTEMPO
LONGE! Colidio recebe de Marino no contra-ataque, arrisca o chute e isola!
26'
•
1ºTEMPO
Faltas: Chapecoense 2x1 Vasco.
25'
•
1ºTEMPO
Saldivia faz a falta em Giovanni Augusto na meia central.
24'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Robert Renan (Vasco).
23'
•
1ºTEMPO
Robert Renan é punido após falta em Túlio Eduardo.
22'
•
1ºTEMPO
Já o Vasco ganha uma posição, fica em 12ª com o ponto conquistado.
21'
•
1ºTEMPO
O empate parcial não muda a situação da Chape na tabela.
20'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Andres Gómez descola o lançamento na segunda trave, Bruno Duarte entra livre e cabeceia para fora.
19'
•
1ºTEMPO
Cada time tem doze jogadores que compõem o banco de reservas.
17'
•
1ºTEMPO
De novo Túlio Eduardo, mas dessa vez o chute do atacante vai em cima de Robert Renan.
16'
•
1ºTEMPO
Tulio Eduardo carrega a bola no contra-ataque, fica cercado e é desarmado.
15'
•
1ºTEMPO
A cobrança de Giovanni Augusto na grande área, Bruno Pacheco sobe e desvia para fora.
14'
•
1ºTEMPO
Max fica sozinho no contra-ataque e chuta em cima da zaga para ficar com o escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Outra tentativa de Andrés Gómez, mas dessa vez o chute vai longe do gol.
12'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Chapecoense 3x2 Vasco.
11'
•
1ºTEMPO
PASSA PERTO! Andrés Gómez responde com o chute da entrada da área e manda pra fora!
10'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: Mirassol 0x0 Atlético-MG.
8'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Giovanni Augusto despeja a bola na área, a posse chega em Yago Felipe que finaliza colocado e a bola explode no travessão!
7'
•
1ºTEMPO
Escanteio para a Chapecoense.
6'
•
1ºTEMPO
ESPALMA! Dylan Borrero faz o arremate de fora da área, Léo Jardim defende e manda a bola para a linha de fundo.
5'
•
1ºTEMPO
Victor Caetano se enrola na saída de jogo, é cercado por Marino e ainda consegue consertar sem perder a bola.
4'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Jair corta mal o cruzamento, a posse fica com Borrero que finaliza colocado e manda perto da trave de Léo Jardim!
3'
•
1ºTEMPO
A batida de Colidio para dentro da área e a defesa tira parcial, na sobra Andres Gomez solta a pancada para defesa firme de Gabriel!
2'
•
1ºTEMPO
Yago Felipe para a jogada de Marino com a falta. Vasco vai jogar a bola na área.
1'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Jose Pereira de Lima é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Chapecoense x Vasco!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Vamos aos hinos Nacional e do Estado de Santa Catarina.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
E do lado Cruzmaltino, Pedro Emanuel não terá o meia Thiago Mendes, Tchê Tchê, Cuesta e o português Nuno Moreira.
PRÉ-JOGO
O interino Rodrigo Chipp assume a Chape, alguns jogadores já foram dispensados, como Bolasie, Rafael Thyere e Bruno Matias.
PRÉ-JOGO
Já o Vasco tem a 13ª posição, mas ainda corre risco de rebaixamento, com quatro pontos a frente do Corinthians, primeiro time dentro do Z4.
PRÉ-JOGO
A Chape já está matematicamente rebaixada para a Série B em 2027. A equipe catarinense joga as últimas rodadas para fazer testes no elenco.
PRÉ-JOGO
A partida é válida pela 21ª rodada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! Daqui a pouco, às 20h30, siga as emoções de Chapecoense x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2026.
R. Pereira
ÁRBITRO