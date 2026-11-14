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encerrado
Arena Condá Chapecó, Santa Catarina
Chapecoense Chapecoense
0 × 2
Vasco Vasco

21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 14/1120h30

Minuto a Minuto: Chapecoense X Vasco - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de papo na Arena Condá! Vasco vence a Chapecoense e dá mais um passo para se livrar matematicamente da zona de rebaixamento do Brasileirão.

bola

45'

2ºTEMPO

No passe de Fernando para Túlio Eduardo na frente, o centroavante é pego em posição de impedimento.

bola

45'

2ºTEMPO

Andrés Gómez parte para a cima de Kauan, passa do zagueiro e finaliza longe do gol.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 51!

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Victor Caetano, entra Vinicius Eduardo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Giovanni Augusto, entra M. Carvalho.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Bruno Pacheco (Chapecoense).

bola

44'

2ºTEMPO

A falta dura de Bruno Pacheco em Saldivia.

bola

43'

2ºTEMPO

NÃO TEM PÊNALTI! Árbitro constata que a bola pega na perna de Heitor, não marca a penalidade e tira o cartão vermelho que tinha aplicado ao jogador da Chape.

bola

42'

2ºTEMPO

TEM VAR! A equipe de arbitragem chama o juiz para conferir novamente a possível penalidade para o Vasco.

bola

41'

2ºTEMPO

É PÊNALTI! Ramon Rique vai para fazer o terceiro e Heitor impede com o braço.

bola

39'

2ºTEMPO

A derrota praticamente decreta a lanterna para a Chape no Brasileirão.

bola

38'

2ºTEMPO

Depois do gol, Bruno Duarte sai aplaudido pela torcida vascaína, que enche a sua parte na Arena Condá.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Bruno Duarte, entra Brenner.

bola

36'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO VASCO!!! Loide avança até a linha de fundo e cruza rasteiro, Bruno Duarte bate e amplia o marcador!

inicio

36'

2ºTEMPO

Gol do Vasco! Bruno Duarte marca. Assistência de L. Augusto.

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Camilo Reijers (Chapecoense).

bola

34'

2ºTEMPO

E o Vasco desafia o RB Bragantino fora de casa.

bola

33'

2ºTEMPO

A Chapecoense recebe o Cruzeiro na próxima rodada.

bola

32'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto manda a bola aérea e Saldivia corta mais uma.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Max Alves, entra Rodrigo.

bola

30'

2ºTEMPO

David levanta o braço e acerta o rosto de Andrés Gómez, juiz marca a falta.

bola

29'

2ºTEMPO

A cobrança curta do próprio Fernando e Pumita afasta de cabeça.

bola

28'

2ºTEMPO

Fernando é acionado pela esquerda e no cruzamento é travado, ganha o escanteio.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Lucas Piton, entra Cuiabano.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai F. Colidio, entra L. Augusto.

bola

26'

2ºTEMPO

Vem mudança de Pedro Emanuel.

bola

25'

2ºTEMPO

A bola é alçada na grande área, Colidio sobe mais que Bruno Pacheco e manda à esquerda do gol!

bola

24'

2ºTEMPO

Puma é acionado por Lescano pela direita, faz o cruzamento e a bola passa por Ramon Rique.

bola

23'

2ºTEMPO

Tudo bem com Jair, a partida retorna.

bola

22'

2ºTEMPO

Jair fica sentindo e é atendido em campo.

bola

21'

2ºTEMPO

A batida de escanteio de Giovanni Augusto, Victor Caetano sobe e manda de cabeça para fora.

bola

20'

2ºTEMPO

O chute de Camilo de longa distância e tem desvio no caminho antes de sair.

bola

19'

2ºTEMPO

Túlio Eduardo recebe de Giovanni Augusto na grande área, protege de Jair e gira para finalizar para fora.

bola

17'

2ºTEMPO

Ramon Rique agora em campo, o time vascaíno voltar a ter os onze em campo.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai M. Hinestroza, entra Ramon Rique.

bola

16'

2ºTEMPO

Marino demora para sair, e Ramon Rique espera mais um minuto na beira do campo como punição pela demora do atacante.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Robert Renan, entra Lucas Freitas.

bola

13'

2ºTEMPO

De novo Andrés Gómez arrisca e manda por cima da meta adversária.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai D. Borrero, entra Fernando.

bola

11'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para D. Borrero (Chapecoense).

bola

10'

2ºTEMPO

O arremate de Colidio de fora da área e a bola vai sobre gol de Gabriel.

bola

9'

2ºTEMPO

PERDEU! Lescano acha Andrés Gómez livre e o atacante fica na frente do goleiro, mas o camisa 14 impede o segundo gol visitante!

bola

8'

2ºTEMPO

E o Vasco joga fora de novo, contra o RB Bragantino.

bola

7'

2ºTEMPO

No próximo jogo, a Chapecoense recebe o Cruzeiro.

bola

6'

2ºTEMPO

Muita reclamação da torcida catarinense após o lance.

bola

5'

2ºTEMPO

Bruno Pacheco fica pedindo a falta de Marino perto da área, mas o juiz manda seguir.

bola

4'

2ºTEMPO

Saldivia exagera no lançamento para Bruno Duarte e o passe vai direto pela linha de fundo.

bola

3'

2ºTEMPO

Max vai a linha de fundo, cruza e Saldivia corta.

bola

2'

2ºTEMPO

Sem mudança do Cruzmaltino no intervalo.

bola

1'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Yago Felipe, entra David Antunes.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa na Arena Condá.

bola

45'

1ºTEMPO

Marino demora para finalizar e perde a bola na entrada da área.

bola

44'

1ºTEMPO

A pedido do treinador da Chape, os reservas aquecem na beira do campo.

bola

43'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

Andrés Gómez tenta puxar o contra-ataque e sofre a falta de Max.

bola

41'

1ºTEMPO

Max é travado no chute na entrada da área.

bola

40'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco desce pela esquerda e na hora do cruzamento é bloqueado por Marino.

bola

38'

1ºTEMPO

Puma ajeita para a entrada da área, Colidio bate e carimba a marcação.

bola

37'

1ºTEMPO

Vasco vai subindo para 44 pontos.

bola

36'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO VASCO!!! Andrés Gómez manda a bola na área, Bruno Duarte antecipa bem o goleiro Gabriel e confere!

inicio

36'

1ºTEMPO

Gol do Vasco! Bruno Duarte marca. Assistência de A. Gomez.

bola

34'

1ºTEMPO

Jogo encerrado do Brasileirão: Mirassol 0x0 Atlético-MG.

bola

33'

1ºTEMPO

A bola na área toca na mão de Marino e o juiz anota a infração.

bola

32'

1ºTEMPO

Puma Rodriguez descola o cruzamento da direita e Kauan tira.

bola

31'

1ºTEMPO

GABRIEL! Na tabela com Bruno Duarte, Marino finaliza para defesa de Gabriel Werner.

bola

30'

1ºTEMPO

Marino volta para buscar o jogo e acaba sofrendo a falta de Bruno Pacheco.

bola

29'

1ºTEMPO

As câmeras flagram Andrés Gómez descontente com o lance, colombiano estava sozinho pela esquerda.

bola

28'

1ºTEMPO

LONGE! Colidio recebe de Marino no contra-ataque, arrisca o chute e isola!

bola

26'

1ºTEMPO

Faltas: Chapecoense 2x1 Vasco.

bola

25'

1ºTEMPO

Saldivia faz a falta em Giovanni Augusto na meia central.

bola

24'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Robert Renan (Vasco).

bola

23'

1ºTEMPO

Robert Renan é punido após falta em Túlio Eduardo.

bola

22'

1ºTEMPO

Já o Vasco ganha uma posição, fica em 12ª com o ponto conquistado.

bola

21'

1ºTEMPO

O empate parcial não muda a situação da Chape na tabela.

bola

20'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Andres Gómez descola o lançamento na segunda trave, Bruno Duarte entra livre e cabeceia para fora.

bola

19'

1ºTEMPO

Cada time tem doze jogadores que compõem o banco de reservas.

bola

17'

1ºTEMPO

De novo Túlio Eduardo, mas dessa vez o chute do atacante vai em cima de Robert Renan.

bola

16'

1ºTEMPO

Tulio Eduardo carrega a bola no contra-ataque, fica cercado e é desarmado.

bola

15'

1ºTEMPO

A cobrança de Giovanni Augusto na grande área, Bruno Pacheco sobe e desvia para fora.

bola

14'

1ºTEMPO

Max fica sozinho no contra-ataque e chuta em cima da zaga para ficar com o escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Outra tentativa de Andrés Gómez, mas dessa vez o chute vai longe do gol.

bola

12'

1ºTEMPO

Finalizações: Chapecoense 3x2 Vasco.

bola

11'

1ºTEMPO

PASSA PERTO! Andrés Gómez responde com o chute da entrada da área e manda pra fora!

bola

10'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pelo Brasileirão: Mirassol 0x0 Atlético-MG.

bola

8'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Giovanni Augusto despeja a bola na área, a posse chega em Yago Felipe que finaliza colocado e a bola explode no travessão!

bola

7'

1ºTEMPO

Escanteio para a Chapecoense.

bola

6'

1ºTEMPO

ESPALMA! Dylan Borrero faz o arremate de fora da área, Léo Jardim defende e manda a bola para a linha de fundo.

bola

5'

1ºTEMPO

Victor Caetano se enrola na saída de jogo, é cercado por Marino e ainda consegue consertar sem perder a bola.

bola

4'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Jair corta mal o cruzamento, a posse fica com Borrero que finaliza colocado e manda perto da trave de Léo Jardim!

bola

3'

1ºTEMPO

A batida de Colidio para dentro da área e a defesa tira parcial, na sobra Andres Gomez solta a pancada para defesa firme de Gabriel!

bola

2'

1ºTEMPO

Yago Felipe para a jogada de Marino com a falta. Vasco vai jogar a bola na área.

bola

1'

1ºTEMPO

Rodrigo Jose Pereira de Lima é o árbitro do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Chapecoense x Vasco!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos aos hinos Nacional e do Estado de Santa Catarina.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

E do lado Cruzmaltino, Pedro Emanuel não terá o meia Thiago Mendes, Tchê Tchê, Cuesta e o português Nuno Moreira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O interino Rodrigo Chipp assume a Chape, alguns jogadores já foram dispensados, como Bolasie, Rafael Thyere e Bruno Matias.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Vasco tem a 13ª posição, mas ainda corre risco de rebaixamento, com quatro pontos a frente do Corinthians, primeiro time dentro do Z4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Chape já está matematicamente rebaixada para a Série B em 2027. A equipe catarinense joga as últimas rodadas para fazer testes no elenco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida é válida pela 21ª rodada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! Daqui a pouco, às 20h30, siga as emoções de Chapecoense x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2026.

Chapecoense CHA
Vasco VAS

  • R. Pereira

    ÁRBITRO

Chapecoense CHA
Vasco VAS

GOLS

Bruno Duarte Gol
Bruno Duarte Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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