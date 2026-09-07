Arena Fonte Nova Salvador, Bahia Bahia 0 × 0 Remo 27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Segunda-feira, 14/09•20h Minuto a Minuto: Bahia X Remo - 14/09/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS BAH Rogério CeniTECNICO REM Leonardo CondéTECNICO Rodrigo José Pereira de Lima (PE)ÁRBITROFrancisco Chaves Bezerra Junior (PE)ASSISTENTEAndrey Luiz de Freitas (PR)ASSISTENTE BAH REM GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0