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encerrado
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
2 × 2
Vitória Vitória

27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 13/0916h

Minuto a Minuto: Mirassol X Vitória - 13/09/2026

fim

55'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

55'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo! Vitória abre 2x0, mas o Mirassol vai buscar no segundo tempo e termina tudo igual no Maião!

amarelo

54'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Fernandinho também para o contra-ataque com a falta, mais um cartão no jogo.

amarelo

53'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Edenilson puxa a camisa de Edson Carioca e leva o amarelo.

bola

52'

2ºTEMPO

QUASE! Chico Kim tem a bola na entrada da área, bate colocado e a bola passa perto da trave!

bola

51'

2ºTEMPO

Na pressão com os escanteios, Reinaldo cobra curto e facilita o corte da defesa baiana.

bola

50'

2ºTEMPO

Em nova cobrança de escanteio, Lucas Arcanjo sai da meta para socar a bola.

bola

49'

2ºTEMPO

A cobrança de escanteio na área e Lucas Oliveira desvia para fora.

bola

48'

2ºTEMPO

Igor Formiga finaliza e a bola explode em Marinho.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Na confusão com Edson Carioca, Mateus Silva também leva o amarelo.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pela comemoração no gol, Edson Carioca recebe o amarelo.

gol

45'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Shaylon encontra Edson Carioca e o atacante bate bonito para empatar!

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

44'

2ºTEMPO

Marinho fica na reclamação, mas o cartão é anotado pelo árbitro.

amarelo

43'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por falta em Shaylon, Marinho recebe o amarelo.

bola

42'

2ºTEMPO

POR CIMA! André Luis escora de cabeça dentro da área e Bruno Santos completa para fora!

bola

40'

2ºTEMPO

Muita pressão do Mirassol, que aumenta o volume nos últimos minutos.

bola

39'

2ºTEMPO

NO POSTE! Edson Carioca solta um petardo de fora da área e a bola pega novamente no travessão!

bola

38'

2ºTEMPO

NA TRAVEEE!! Shaylon despeja a bola na grande área, Bruno Santos sobe bem e cabeceia no travessão de Arcanjo!

bola

36'

2ºTEMPO

O público é superior a quatro mil pessoas no Maião.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Autor de dois gols, Renê é substituído por Renato Kayzer.

bola

34'

2ºTEMPO

Reinaldo tenta novo arremate, mas a bola pega em André Luis.

bola

33'

2ºTEMPO

Já o Vitória joga contra o Cruzeiro no Barradão.t

bola

32'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Botafogo.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jair Ventura troca Caíque por Edenilson.

bola

30'

2ºTEMPO

A finalização de longe de Reinaldo não leva perigo a meta adversária.

bola

29'

2ºTEMPO

E o Mirassol é todo ataque em busca do empate.

bola

28'

2ºTEMPO

Vitória fica todo fechado neste momento.

bola

27'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Flamengo 0x0 Corinthians.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pochettino também entra para a saída de Tarzia.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E no Leão baiano, Marinho substitui Erick.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Rafael Guanaes troca Machado por Lucas Oliveira.

bola

23'

2ºTEMPO

Muita reclamação do time visitante, pedindo um toque irregular de Bruno Santos.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO MIRASSO!!! O arremate cruzado de Reinaldo, a bola toca em Bruno Santos que faz o giro e finaliza para diminuir o placar!

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO MIRASSO!!!

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Shaylon em campo para a saída de Walisson.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mais um amarelo em campo, para Willian Machado.

bola

18'

2ºTEMPO

Willian Machado derruba Renê com a falta.

bola

17'

2ºTEMPO

Segue 2x0 para o Vitória no Maião.

bola

16'

2ºTEMPO

NÃO VALEU! O juiz pega a irregularidade de Luan Cândido no gol de Zé Vitor.

bola

15'

2ºTEMPO

A demora do árbitro para tomar uma decisão.

bola

14'

2ºTEMPO

O VAR chama, Luan Cândido estava em posição de impedimento durante a jogada.

bola

13'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!!

bola

12'

2ºTEMPO

Escanteio para o Vitória.

amarelo

11'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por falta dura, Walisson é punido com o amarelo.

bola

10'

2ºTEMPO

E o Vitória joga contra o Cruzeiro no Barradão.

bola

9'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Botafogo.

bola

8'

2ºTEMPO

QUE DEFESA! A cobrança com categoria de Chico Kim, sobre a barreira e o goleiro Lucas Arcanjo voa para evitar o gol.

bola

7'

2ºTEMPO

Reinaldo sofre a falta perto da área.

bola

6'

2ºTEMPO

O zagueiro Gabriel Knesowitsch tem a chance da finalização e chuta torto para fora.

bola

5'

2ºTEMPO

Alesson bate mal na bola, mas tem sorte com o desvio e a bola sai para escanteio.

bola

4'

2ºTEMPO

Tudo bem com Eduardo, a partida volta.

bola

3'

2ºTEMPO

Eduardo fica caído no gramado, jogo parado.

bola

2'

2ºTEMPO

No primeiro chute da etapa final, Alesson manda nas mãos de Lucas Arcanjo.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

52'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

51'

1ºTEMPO

Árbitro acrescenta mais um minuto.

bola

50'

1ºTEMPO

LONGE! Chico Kim tem a sobra de fora da área e pega mal na bola, é tiro de meta para Lucas Arcanjo.

bola

49'

1ºTEMPO

A bola é alçada na área no escanteio e Cacá tira.

bola

48'

1ºTEMPO

Escanteio para o Mirassol.

bola

47'

1ºTEMPO

Rapidamente a partida recomeça.

bola

46'

1ºTEMPO

Outro choque de cabeça, agora entre Renê e Gabriel Knesowitsch.

bola

45'

1ºTEMPO

Seis minutos de acréscimo.

amarelo

44'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Caíque.

bola

43'

1ºTEMPO

Caíque impede a passagem de Alesson com a falta.

substituicao

42'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Não deu para Gustavo Silva, que sai para entrada de Edson Carioca.

bola

41'

1ºTEMPO

Jamerson finaliza da entrada da área e o Alex Muralha espalma a bola!

bola

40'

1ºTEMPO

A partida é reiniciada no Maião.

bola

39'

1ºTEMPO

Lentamente os dois atletas se levantam.

bola

38'

1ºTEMPO

O choque de Gustavo Silva e Cacá, jogo parado.

bola

37'

1ºTEMPO

Tarzia tenta o arranque e sofre a falta de Gabriel Knesowitsch.

bola

36'

1ºTEMPO

Igor Formiga finaliza do lado direito, a bola desvia e fica para Lucas Arcanjo.

bola

34'

1ºTEMPO

Reinaldo tenta surpreender de longe no arremate e manda em cima da barreira.

bola

33'

1ºTEMPO

Faltas: Mirassol 4x7 Vitória.

bola

32'

1ºTEMPO

Renê protege a bola no contra-ataque e leva a falta de Machado.

bola

31'

1ºTEMPO

Gustavo Silva arrisca da entrada da área e Lucas Arcanjo defende em dois tempos!

bola

30'

1ºTEMPO

A cobrança forte de Jamerson e o goleiro Alex Muralha defende!

bola

29'

1ºTEMPO

A falta é distante e Jamerson ganha distância para a batida.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
O juiz aplica o cartão amarelo para Alesson.

bola

27'

1ºTEMPO

Alesson derruba Erick e comete a falta dura.

bola

26'

1ºTEMPO

Chico Kim sobe a marcação e comete a falta em Brítez.

bola

25'

1ºTEMPO

Vitória sobe para 35 pontos, o que deixa o time baiano sete pontos do G6.

bola

24'

1ºTEMPO

Chico Kim faz o cruzamento fechado, a bola toma direção do gol e Lucas Arcanjo afasta de soco.

bola

23'

1ºTEMPO

A finalização de Zé Vitor para a defesa segura de Alex Muralha!

bola

22'

1ºTEMPO

A bola pega nas costas de Gustavo Silva, que fica sentindo.

bola

21'

1ºTEMPO

Alesson recebe de Reinaldo e de novo é travado no chute.

bola

20'

1ºTEMPO

Posse de bola: Mirassol 57% x 43% Vitória.

bola

18'

1ºTEMPO

Reinaldo coloca a bola na área, Eduardo cabeceia e a bola bate na zaga baiana.

amarelo

17'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Brítez.

bola

16'

1ºTEMPO

Resultados do Campeonato Brasileiro: Santos 2x1 Cruzeiro, Palmeiras 2x0 São Paulo, Botafogo 1x1 RB Bragantino e Chapecoense 1x2 Internacional.

bola

15'

1ºTEMPO

Alesson na jogada pela esquerda, é derrubado e ganha a falta.

bola

14'

1ºTEMPO

Com muita pressão da torcida, Mirassol demonstra nervosisimo na troca de passes.

bola

13'

1ºTEMPO

O resultado parcial coloca o Vitória na décima colocação.

bola

12'

1ºTEMPO

Renê chega a 8 gols no Brasileirão.

gol

11'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!! Erick lança na frente para Renê, o atacante ganha na disputa do zagueiro Gabriel e o goleiro Muralha, ele amplia o marcador no Maião!

bola

11'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!!

bola

9'

1ºTEMPO

Zé Vitor protege a bola no lado esquerdo e é derrubado por Igor Formiga, falta.

bola

8'

1ºTEMPO

Mesmo depois do gol, o Vitória fica com a posse de bola no campo ofensivo.

bola

7'

1ºTEMPO

Um lance para apagar o erro no gol do time visitante.

bola

6'

1ºTEMPO

ALEX MURALHA! Cacá alça a bola na grande área, Renê ganha no alto e cabeceia firme para defesa do goleiro!

bola

5'

1ºTEMPO

Chico Kim volta para buscar o jogo e leva a falta de Zé Vitor.

bola

4'

1ºTEMPO

Reserva do Mirassol, Alex Muralha está em campo por causa da lesão de Walter.

gol

3'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!! A jogada começa com o goleiro Lucas Arcanjo, ele despacha a bola para o ataque e o arqueiro da casa, Alex Muralha sai mal da meta e a bola encobre ele, Renê fica com o gol vazio e abre o placar!

bola

3'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!!

bola

2'

1ºTEMPO

Bruno Santos tem a primeira chance do jogo e finaliza em cima de Brítez.

bola

1'

1ºTEMPO

Ramon Abatti Abel é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no estádio Maião.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Leão baiano vários desfalques por lesão, Jair Ventura não poderá contar com Edu, Martinez, Nathan Mendes, Camutanga, Ramon, Dudu, Walace e Baralhas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O técnico Rafael Guanaes não terá Denilson e João Victor, que estão suspensos. Walter, Negueba e Aldo Filho, lesionados, também não jogam.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Erick; Renê e Tarzia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

MIRASSOL: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Machado e Reinaldo; Wallisson, Chico Kim e Eduardo; Gustavo Mosquito, Bruno Santos e Alesson.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Vitória ocupa a 12ª posição e venceu o Grêmio na última rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Mirassol vem de um triunfo fora de casa contra o Coritiba, o que fez o time do interior paulista sair da zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedores! Daqui a pouco, às 16h, siga as emoções de Mirassol x Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2026.

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Alex Muralha

    Goleiro

  • Igor Formiga

    Defesa

  • Gabriel Knesowitsch

    Defesa

  • Willian MachadoSaiuAmarelo

    Defesa

  • Lucas OliveiraEntrou

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • WallissonSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • ShaylonEntrou

    Meio-Campo

  • Chico Kim

    player

  • Eduardo

    Meio-Campo

  • Gustavo SilvaSaiu

    Atacante

  • Edson CariocaEntrouGolAmarelo

    Atacante

  • AlessonAmarelo

    Atacante

  • Bruno SantosGol

    Atacante

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • Mateus SilvaAmarelo

    Defesa

  • Emanuel BrítezAmarelo

    Defesa

  • Cacá

    Defesa

  • Luan Cândido

    Defesa

  • Jamerson

    Defesa

  • Zé Vitor

    Meio-Campo

  • CaíqueSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • EdenilsonEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • ErickSaiu

    Atacante

  • MarinhoEntrouAmarelo

    Atacante

  • Diego TarziaSaiu

    Atacante

  • Tomás PochettinoEntrou

    Meio-Campo

  • RenêSaiuGolGol

    Atacante

  • Renato KayzerEntrou

    Atacante

  • Ramon Abatti Abel (SC)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Thiaggo Americano Labes (SC)

    ASSISTENTE

Mirassol MIR
Vitória VIT

GOLS

Gol Bruno Santos
Gol Edson Carioca
Renê Gol
Renê Gol
POSSE DE BOLA
68% 32%
18FINALIZAÇÕES6
6FINALIZAÇÕES CERTAS5
13FALTAS COMETIDAS17
11CRUZAMENTOS4
29PASSES ERRADOS22
3DESARMES9
12ESCANTEIOS5
1IMPEDIMENTOS2
5CARTÕES AMARELOS5
0CARTÕES VERMELHOS0
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