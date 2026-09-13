27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 13/09•16h
Minuto a Minuto: Mirassol X Vitória - 13/09/2026
55'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
55'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo! Vitória abre 2x0, mas o Mirassol vai buscar no segundo tempo e termina tudo igual no Maião!
54'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Fernandinho também para o contra-ataque com a falta, mais um cartão no jogo.
53'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Edenilson puxa a camisa de Edson Carioca e leva o amarelo.
52'
•
2ºTEMPO
QUASE! Chico Kim tem a bola na entrada da área, bate colocado e a bola passa perto da trave!
51'
•
2ºTEMPO
Na pressão com os escanteios, Reinaldo cobra curto e facilita o corte da defesa baiana.
50'
•
2ºTEMPO
Em nova cobrança de escanteio, Lucas Arcanjo sai da meta para socar a bola.
49'
•
2ºTEMPO
A cobrança de escanteio na área e Lucas Oliveira desvia para fora.
48'
•
2ºTEMPO
Igor Formiga finaliza e a bola explode em Marinho.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Na confusão com Edson Carioca, Mateus Silva também leva o amarelo.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pela comemoração no gol, Edson Carioca recebe o amarelo.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Shaylon encontra Edson Carioca e o atacante bate bonito para empatar!
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!
44'
•
2ºTEMPO
Marinho fica na reclamação, mas o cartão é anotado pelo árbitro.
43'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por falta em Shaylon, Marinho recebe o amarelo.
42'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! André Luis escora de cabeça dentro da área e Bruno Santos completa para fora!
40'
•
2ºTEMPO
Muita pressão do Mirassol, que aumenta o volume nos últimos minutos.
39'
•
2ºTEMPO
NO POSTE! Edson Carioca solta um petardo de fora da área e a bola pega novamente no travessão!
38'
•
2ºTEMPO
NA TRAVEEE!! Shaylon despeja a bola na grande área, Bruno Santos sobe bem e cabeceia no travessão de Arcanjo!
36'
•
2ºTEMPO
O público é superior a quatro mil pessoas no Maião.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Autor de dois gols, Renê é substituído por Renato Kayzer.
34'
•
2ºTEMPO
Reinaldo tenta novo arremate, mas a bola pega em André Luis.
33'
•
2ºTEMPO
Já o Vitória joga contra o Cruzeiro no Barradão.t
32'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Botafogo.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jair Ventura troca Caíque por Edenilson.
30'
•
2ºTEMPO
A finalização de longe de Reinaldo não leva perigo a meta adversária.
29'
•
2ºTEMPO
E o Mirassol é todo ataque em busca do empate.
28'
•
2ºTEMPO
Vitória fica todo fechado neste momento.
27'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Flamengo 0x0 Corinthians.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pochettino também entra para a saída de Tarzia.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E no Leão baiano, Marinho substitui Erick.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Rafael Guanaes troca Machado por Lucas Oliveira.
23'
•
2ºTEMPO
Muita reclamação do time visitante, pedindo um toque irregular de Bruno Santos.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO MIRASSO!!! O arremate cruzado de Reinaldo, a bola toca em Bruno Santos que faz o giro e finaliza para diminuir o placar!
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO MIRASSO!!!
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Shaylon em campo para a saída de Walisson.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mais um amarelo em campo, para Willian Machado.
18'
•
2ºTEMPO
Willian Machado derruba Renê com a falta.
17'
•
2ºTEMPO
Segue 2x0 para o Vitória no Maião.
16'
•
2ºTEMPO
NÃO VALEU! O juiz pega a irregularidade de Luan Cândido no gol de Zé Vitor.
15'
•
2ºTEMPO
A demora do árbitro para tomar uma decisão.
14'
•
2ºTEMPO
O VAR chama, Luan Cândido estava em posição de impedimento durante a jogada.
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!!
12'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Vitória.
11'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por falta dura, Walisson é punido com o amarelo.
10'
•
2ºTEMPO
E o Vitória joga contra o Cruzeiro no Barradão.
9'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Botafogo.
8'
•
2ºTEMPO
QUE DEFESA! A cobrança com categoria de Chico Kim, sobre a barreira e o goleiro Lucas Arcanjo voa para evitar o gol.
7'
•
2ºTEMPO
Reinaldo sofre a falta perto da área.
6'
•
2ºTEMPO
O zagueiro Gabriel Knesowitsch tem a chance da finalização e chuta torto para fora.
5'
•
2ºTEMPO
Alesson bate mal na bola, mas tem sorte com o desvio e a bola sai para escanteio.
4'
•
2ºTEMPO
Tudo bem com Eduardo, a partida volta.
3'
•
2ºTEMPO
Eduardo fica caído no gramado, jogo parado.
2'
•
2ºTEMPO
No primeiro chute da etapa final, Alesson manda nas mãos de Lucas Arcanjo.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
52'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
51'
•
1ºTEMPO
Árbitro acrescenta mais um minuto.
50'
•
1ºTEMPO
LONGE! Chico Kim tem a sobra de fora da área e pega mal na bola, é tiro de meta para Lucas Arcanjo.
49'
•
1ºTEMPO
A bola é alçada na área no escanteio e Cacá tira.
48'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Mirassol.
47'
•
1ºTEMPO
Rapidamente a partida recomeça.
46'
•
1ºTEMPO
Outro choque de cabeça, agora entre Renê e Gabriel Knesowitsch.
45'
•
1ºTEMPO
Seis minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Caíque.
43'
•
1ºTEMPO
Caíque impede a passagem de Alesson com a falta.
42'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Não deu para Gustavo Silva, que sai para entrada de Edson Carioca.
41'
•
1ºTEMPO
Jamerson finaliza da entrada da área e o Alex Muralha espalma a bola!
40'
•
1ºTEMPO
A partida é reiniciada no Maião.
39'
•
1ºTEMPO
Lentamente os dois atletas se levantam.
38'
•
1ºTEMPO
O choque de Gustavo Silva e Cacá, jogo parado.
37'
•
1ºTEMPO
Tarzia tenta o arranque e sofre a falta de Gabriel Knesowitsch.
36'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga finaliza do lado direito, a bola desvia e fica para Lucas Arcanjo.
34'
•
1ºTEMPO
Reinaldo tenta surpreender de longe no arremate e manda em cima da barreira.
33'
•
1ºTEMPO
Faltas: Mirassol 4x7 Vitória.
32'
•
1ºTEMPO
Renê protege a bola no contra-ataque e leva a falta de Machado.
31'
•
1ºTEMPO
Gustavo Silva arrisca da entrada da área e Lucas Arcanjo defende em dois tempos!
30'
•
1ºTEMPO
A cobrança forte de Jamerson e o goleiro Alex Muralha defende!
29'
•
1ºTEMPO
A falta é distante e Jamerson ganha distância para a batida.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! O juiz aplica o cartão amarelo para Alesson.
27'
•
1ºTEMPO
Alesson derruba Erick e comete a falta dura.
26'
•
1ºTEMPO
Chico Kim sobe a marcação e comete a falta em Brítez.
25'
•
1ºTEMPO
Vitória sobe para 35 pontos, o que deixa o time baiano sete pontos do G6.
24'
•
1ºTEMPO
Chico Kim faz o cruzamento fechado, a bola toma direção do gol e Lucas Arcanjo afasta de soco.
23'
•
1ºTEMPO
A finalização de Zé Vitor para a defesa segura de Alex Muralha!
22'
•
1ºTEMPO
A bola pega nas costas de Gustavo Silva, que fica sentindo.
21'
•
1ºTEMPO
Alesson recebe de Reinaldo e de novo é travado no chute.
20'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Mirassol 57% x 43% Vitória.
18'
•
1ºTEMPO
Reinaldo coloca a bola na área, Eduardo cabeceia e a bola bate na zaga baiana.
17'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Brítez.
16'
•
1ºTEMPO
Resultados do Campeonato Brasileiro: Santos 2x1 Cruzeiro, Palmeiras 2x0 São Paulo, Botafogo 1x1 RB Bragantino e Chapecoense 1x2 Internacional.
15'
•
1ºTEMPO
Alesson na jogada pela esquerda, é derrubado e ganha a falta.
14'
•
1ºTEMPO
Com muita pressão da torcida, Mirassol demonstra nervosisimo na troca de passes.
13'
•
1ºTEMPO
O resultado parcial coloca o Vitória na décima colocação.
12'
•
1ºTEMPO
Renê chega a 8 gols no Brasileirão.
11'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!! Erick lança na frente para Renê, o atacante ganha na disputa do zagueiro Gabriel e o goleiro Muralha, ele amplia o marcador no Maião!
11'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!!
9'
•
1ºTEMPO
Zé Vitor protege a bola no lado esquerdo e é derrubado por Igor Formiga, falta.
8'
•
1ºTEMPO
Mesmo depois do gol, o Vitória fica com a posse de bola no campo ofensivo.
7'
•
1ºTEMPO
Um lance para apagar o erro no gol do time visitante.
6'
•
1ºTEMPO
ALEX MURALHA! Cacá alça a bola na grande área, Renê ganha no alto e cabeceia firme para defesa do goleiro!
5'
•
1ºTEMPO
Chico Kim volta para buscar o jogo e leva a falta de Zé Vitor.
4'
•
1ºTEMPO
Reserva do Mirassol, Alex Muralha está em campo por causa da lesão de Walter.
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!! A jogada começa com o goleiro Lucas Arcanjo, ele despacha a bola para o ataque e o arqueiro da casa, Alex Muralha sai mal da meta e a bola encobre ele, Renê fica com o gol vazio e abre o placar!
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO VITÓRIA!!!
2'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos tem a primeira chance do jogo e finaliza em cima de Brítez.
1'
•
1ºTEMPO
Ramon Abatti Abel é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no estádio Maião.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Vamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
No Leão baiano vários desfalques por lesão, Jair Ventura não poderá contar com Edu, Martinez, Nathan Mendes, Camutanga, Ramon, Dudu, Walace e Baralhas.
PRÉ-JOGO
O técnico Rafael Guanaes não terá Denilson e João Victor, que estão suspensos. Walter, Negueba e Aldo Filho, lesionados, também não jogam.
PRÉ-JOGO
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Erick; Renê e Tarzia.
PRÉ-JOGO
MIRASSOL: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Machado e Reinaldo; Wallisson, Chico Kim e Eduardo; Gustavo Mosquito, Bruno Santos e Alesson.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Vitória ocupa a 12ª posição e venceu o Grêmio na última rodada.
PRÉ-JOGO
O Mirassol vem de um triunfo fora de casa contra o Coritiba, o que fez o time do interior paulista sair da zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedores! Daqui a pouco, às 16h, siga as emoções de Mirassol x Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2026.
Rafael Guanaes
TECNICO
Alex Muralha
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
Gabriel Knesowitsch
Defesa
Willian Machado
Defesa
Lucas Oliveira
Defesa
Reinaldo
Defesa
Wallisson
Meio-Campo
Shaylon
Meio-Campo
Chico Kim
player
Eduardo
Meio-Campo
Gustavo Silva
Atacante
Edson Carioca
Atacante
Alesson
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Mateus Silva
Defesa
Emanuel Brítez
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Jamerson
Defesa
Zé Vitor
Meio-Campo
Caíque
Meio-Campo
Edenilson
Meio-Campo
Erick
Atacante
Marinho
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Tomás Pochettino
Meio-Campo
Renê
Atacante
Renato Kayzer
Atacante
Ramon Abatti Abel (SC)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Thiaggo Americano Labes (SC)
ASSISTENTE