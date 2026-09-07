Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Flamengo 0 × 0 Corinthians 27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Domingo, 13/09•17h30 Minuto a Minuto: Flamengo X Corinthians - 13/09/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS FLA Leonardo JardimTECNICO COR Fernando DinizTECNICO Wilton Pereira Sampaio (GO)ÁRBITROBruno Raphael Pires (GO)ASSISTENTELeone Carvalho Rocha (GO)ASSISTENTE FLA COR GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0