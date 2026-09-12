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encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
2 × 1
Cruzeiro Cruzeiro

27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 12/0921h

Minuto a Minuto: Santos X Cruzeiro - 12/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Santos faz uma grande partida, passa sufoco no final, mas vence o Cruzeiro na Vila Belmiro por 2x1.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Fabrício Bruno por falta em Lima no meio de campo e muita reclamação na sequência.

bola

48'

2ºTEMPO

POR POUCO! Fabrício Bruno cruza pela direita de ataque. Zé Lucas cabeceia bem e bola passa muito perto da trave esquerda de Gabriel Brazão.

bola

47'

2ºTEMPO

Pressão mineira nesses instantes finais. Equipe ainda acredita pelo menos no gol de empate.

bola

46'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

gol

45'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! MATHEUS PEREIRA! Depois de bola alçada para a área santista, bola é escorada e fica à feição pra Matheus Pereira só empurrar pra rede. Diminui a Raposa.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

44'

2ºTEMPO

SENSACIONAL, MAS NÃO VALE! Thaciano finaliza duas vezes na pequena área cruzeirense. Otávio faz duas defesas sensacionais, mas bandeira aponta impedimento no início do lance.

bola

43'

2ºTEMPO

Miguelito faz a finta no meio de campo e é parado com falta por Zé Lucas.

bola

42'

2ºTEMPO

Peixe já não força demais e tenta controlar a partida pelo meio de campo.

bola

41'

2ºTEMPO

João Marcelo é derrubado no meio de campo por Rodinei. Mais uma falta marcada.

bola

40'

2ºTEMPO

Lucho Rodríguez derruba Arthur no meio de campo. Falta assinalada.

bola

39'

2ºTEMPO

Cruzeiro ainda tenta, mas encontra dificuldades em levar perigo real ao gol de Gabriel Brazão.

bola

38'

2ºTEMPO

Arthur fica de frente para o gol e, ao invés de bater, rola pra Lima, que é travado pela marcação e bola sai em escanteio.

bola

37'

2ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesse momento, mas Santos segue controlando o jogo.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Gabriel Brazão, por demorar demais na cobrança de falta.

bola

35'

2ºTEMPO

PÚBLICO! 13877 torcedores pagantes na Vila Belmiro nesta noite.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas trocas no Santos. Sai Rony e entra Thaciano.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Bontempo vai descansar e entra Miguelito.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Rony.

bola

33'

2ºTEMPO

Rodinei leva trombada no meio de campo de Gabriel Rojas. Falta apontada.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Cruzeiro. Sai Arroyo e entra Lucho Rodríguez.

bola

31'

2ºTEMPO

Rony disputa com João Marcelo no meio de campo e comete falta.

bola

30'

2ºTEMPO

Com as mudanças, Cruzeiro faz sua aposta final pra tentar reverter o placar.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Matheus Henrique também sai para a entrada de Lucas Silva.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gerson deixa o campo e entra Zé Lucas.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cruzeiro também mexe. Sai Fagner e entra João Costa.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Everton Cebolinha vai descansar e entra Arthur.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Santos. Sai Rollheiser e entra Lima.

bola

27'

2ºTEMPO

Mais uma tentativa de Everton. Ele domina na esquerda, corta para o meio e bate pra fora.

bola

26'

2ºTEMPO

Gabriel Rojas tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e é parado com falta por Rony.

bola

25'

2ºTEMPO

Rollheiser vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Fabrício Bruno corta e afasta o perigo.

bola

24'

2ºTEMPO

QUE DEFESA! Agora é a vez do próprio Gabriel Bontempo. Ele pedala pra cima da marcação na área cruzeirense pela esquerda e bate. Otávio espalma no reflexo e manda pra escanteio.

bola

23'

2ºTEMPO

QUE PASSE! Gabriel Bontempo deixa Rony na cara do gol. Ele domina na área mineira e chuta forte, errando o alvo.

bola

22'

2ºTEMPO

Oliva ajeita e bate forte da entrada da área visitante. Longe do gol.

bola

21'

2ºTEMPO

Santos retoma a posse de bola e se lança novamente ao ataque.

bola

20'

2ºTEMPO

Troca passes no campo de ataque o Cruzeiro, tentando um gol pra colocar fogo na partida.

bola

19'

2ºTEMPO

Bola sobra em boas condições com Kaio Jorge na área santista. Ele tropeça e perde grande chance de finalizar.

amarelo

18'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Everton Cebolinha por derrubar Kaio Jorge no meio de campo, matando contra ataque do Cabuloso.

bola

17'

2ºTEMPO

Kaio Jorge arranca pela direita de ataque e tenta cruzar. Luan Peres chega junto e ganha a jogada.

bola

16'

2ºTEMPO

Rollheiser arrisca de fora da área. Bola carimba a defesa visitante.

bola

15'

2ºTEMPO

Ataque santista se movimenta demais e cria diversas oportunidades. Cruzeiro segue sem conseguir responder.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Santos. Sai Gustavo Henrique e entra Oliva.

bola

13'

2ºTEMPO

Mais uma finalização perigosa do Peixe. Agora é a vez de João Schmidt chapar de fora da área. Bola passa perto do ângulo esquerdo.

bola

12'

2ºTEMPO

UHHH! Cobrança de escanteio da direita. Willian Arão aparece bem de cabeça e bola sai, assustando Otávio.

bola

11'

2ºTEMPO

Rollheiser chuta da entrada da área mineira. Bola sai com desvio em escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

GABRIEL BRAZÃOOO! Arroyo cruza pela direita de ataque e Matheus Pereira finaliza de cabeça praticamente da pequena área. Gabriel Brazão faz literalmente um milagre espalmando no canto esquerdo.

bola

9'

2ºTEMPO

Cruzeiro sobe suas linhas e troca passes no campo de ataque. Equipe precisa correr atrás do prejuízo.

bola

8'

2ºTEMPO

Tentativas de fora da área de Everton Cebolinha e Rony. Ambos furam e defesa mineira afasta.

bola

7'

2ºTEMPO

Gabriel Rojas cruza com perigo pela esquerda de ataque. Wesley se estica todo, mas não chega nela.

bola

6'

2ºTEMPO

Lançamento sensacional do meio de campo pra Everton Cebolinha no ataque. Ele entra na área e chuta. Bola sai à direita. Quase o terceiro gol do Santos.

bola

5'

2ºTEMPO

Bola sobra com Willian Arão na área mineira. Ele finaliza pra fora, mas bandeira aponta impedimento na jogada.

bola

4'

2ºTEMPO

Everton Cebolinha pedala pra cima da marcação pela esquerda de ataque, tenta cruzar e descola um escanteio para o Peixe.

bola

3'

2ºTEMPO

Santos mantém a postura da primeira etapa e segue frequentando o campo de ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Rollheiser tenta jogada de fundo pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cruzeiro volta com uma mudança. Sai Lucas Romero e entra Wesley.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

amarelo

50'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Kaio Jorge por puxar Rollheiser no meio de campo, matando contra ataque santista.

bola

49'

1ºTEMPO

Com tranquilidade, Santos troca passes no meio de campo, enquanto Raposa sobe suas linhas.

bola

48'

1ºTEMPO

Arroyo cobra a falta direto para o gol. Gabriel Brazão faz defesa em dois tempos.

bola

47'

1ºTEMPO

Matheus Pereira é derrubado por Gustavo Henrique na entrada da área santista. Falta apontada.

bola

46'

1ºTEMPO

Cruzeiro gira a bola no ataque, mas não encontra espaços pra infiltrar.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

DE NOVO OTÁVIO! Cebolinha bate de fora da área e Otávio se estica todo no cantinho esquerdo pra espalmar pra escanteio.

bola

44'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo dribla dois pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado no carrinho de Lucas Romero.

bola

43'

1ºTEMPO

Segue com a posse de bola o Peixe, controlando as ações da partida pelo meio de campo.

bola

42'

1ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o time do Santos.

bola

41'

1ºTEMPO

Matheus Pereira cobra escanteio pela direita. Gerson finaliza de cabeça e joga pela linha de fundo, sem nenhum perigo.

bola

40'

1ºTEMPO

QUE JOGADA! Gabriel Rojas ataca em carreira solo. Ele passa no meio de três santistas, entra na área e dá um bonito toque por cobertura na saída de Gabriel Brazão. Luan Peres afasta quase em cima da linha.

bola

39'

1ºTEMPO

A atuação cruzeirense é irreconhecível até aqui. Santos literalmente amassa o Cabuloso.

bola

38'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Lucas Romero erra feio na saída de jogo. Rollheiser chapa da entrada da área e bola passa lambendo a trave direita do Cruzeiro.

bola

37'

1ºTEMPO

Gustavo Henrique tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa. Fagner chega junto e comete a falta.

bola

36'

1ºTEMPO

Matheus Pereira tenta carregar pelo meio de campo e sofre falta de João Schmidt.

bola

35'

1ºTEMPO

ESPALMA OTÁVIO! João Schmidt limpa a marcação e chuta forte de fora da área. Otávio voa de mão trocada e espalma pra escanteio.

bola

34'

1ºTEMPO

Erro de passe do ataque cruzeirense. Santos parte para o ataque mais uma vez.

bola

33'

1ºTEMPO

Na tentativa de se reorganizar, time mineiro roda a bola pelo meio de campo.

bola

32'

1ºTEMPO

Santos fulminante até aqui na partida. Cruzeiro não consegue reagir.

gol_contra

31'

1ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOLLL DO SANTOS!!! CONTRA DE FABRÍCIO BRUNO! Bola com Rodinei na direita de ataque. Ele cruza rasteiro para a pequena área e, antes de Rony mandar pra rede, Fabrício Bruno tenta cortar e joga contra o próprio patrimônio.

bola

31'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

30'

1ºTEMPO

TIRA TINTA! Gabriel Bontempo recebe na área do Cruzeiro e bate de canhota. Bola raspa o poste esquerdo de Otávio. Quase o segundo.

bola

29'

1ºTEMPO

Torcedor do Peixe faz a festa na Vila Belmiro, comemorando o gol e a grande atuação da equipe até aqui.

gol

28'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! ROLLHEISER! Grande jogada de Gabriel Bontempo na área mineira pela esquerda. Ele arruma e Cebolinha bate, bola fica na marcação, mas volta com Rollheiser, que chuta no canto direito de Otávio. Santos na frente.

bola

28'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

27'

1ºTEMPO

Fagner escapa pela direita de ataque e cruza. Defesa da casa afasta o perigo pelo alto.

bola

26'

1ºTEMPO

Peixe pressiona e obriga Cabuloso a se fechar na defesa.

bola

25'

1ºTEMPO

Rollheiser recebe de Rony na área do Cruzeiro e bate. Bola carimba a marcação.

bola

24'

1ºTEMPO

OTÁVIOOO! Gabriel Bontempo recebe na área visitante e chuta. Otávio faz boa defesa e evita o gol do Santos.

bola

23'

1ºTEMPO

Igor Vinícius tenta balãozinho do meio em direção ao ataque. Zaga mineira afasta.

bola

22'

1ºTEMPO

Mais uma de Cebolinha. Agora ele recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e bate. Por cima do gol de Otávio.

bola

21'

1ºTEMPO

Rony vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta por João Marcelo.

bola

20'

1ºTEMPO

Rodinei derruba Gerson no meio de campo. Falta marcada.

bola

19'

1ºTEMPO

Roda a bola no ataque o Peixe, buscando alguma brecha na defesa adversária.

bola

18'

1ºTEMPO

João Marcelo tenta carregar pela ala esquerda e cai pedindo falta, Juiz manda seguir.

bola

17'

1ºTEMPO

Everton Cebolinha não parece que faz sua estreia com a camisa do Peixe. Ele está muito à vontade em campo e querendo jogo.

bola

16'

1ºTEMPO

Cruzeiro leva perigo nos contra ataques, mas quem controla a partida é o Santos.

bola

15'

1ºTEMPO

Após cobrança de escanteio da esquerda, Fabrício Bruno afasta o perigo.

bola

14'

1ºTEMPO

QUE JOGADA! Everton Cebolinha limpa a marcação e chuta de fora da área. Bola desvia e sai em escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Roda a bola no seu campo de defesa o Cabuloso.

bola

12'

1ºTEMPO

Santos fica mais com a bola, mas Cruzeiro também busca o ataque e leva perigo.

bola

11'

1ºTEMPO

Gerson tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta.

bola

10'

1ºTEMPO

Ataque de Everton Cebolinha. Ele arma pra bater de fora da área, mas é travado na hora exata.

bola

9'

1ºTEMPO

Tentativa de passe de Gabriel Bontempo na entrada da área mineira. De graça para a defesa adversária.

bola

8'

1ºTEMPO

Gerson pega sobra na área santista e finaliza pra fora. Bandeira aponta impedimento no lance.

bola

7'

1ºTEMPO

Tudo certo com Luan Peres. Médico do Peixe só tenta estancar o sangramento, mas ele está pronto pra seguir no jogo.

bola

6'

1ºTEMPO

Jogo parado. Luan Peres tem um sangramento no nariz após disputa de bola na área cruzeirense.

bola

5'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo faz boa jogada pela direita de ataque, entra na área mineira e bate cruzado. Bola sai com desvio em escanteio.

bola

4'

1ºTEMPO

Everton Cebolinha arrisca de perna direita de fora da área. Otávio faz a defesa com tranquilidade.

bola

3'

1ºTEMPO

UHHH! Gabriel Rojas vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Kaio Jorge finaliza bem de cabeça, mas joga por cima do gol.

bola

2'

1ºTEMPO

Primeira falta do jogo é de Igor Vinícius em cima de Gabriel Rojas no meio de campo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Santos joga todo de preto. O Cruzeiro vem a campo de camisas e meiões brancos e calções azuis.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando na Vila Belmiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cruzeiro definido por Artur Jorge: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santos escalado por Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Rodinei, Everton Cebolinha e Rony.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Barreal, Neymar e Lucas Veríssimo, lesionados. Escobar e Gabigol, suspensos, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Gabriel Pec, Sinisterra e Jonathan Jesus, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mineiro, a briga é pelo G-5. A equipe faz boa campanha no returno e espera um bom resultado, mesmo jogando fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os paulistas vêm de duas vitórias seguidas na competição, ambas fora de casa, e querem emendar a terceira, dessa vez com o apoio dos seus torcedores. O objetivo é se afastar cada vez mais da zona da degola e entrar de vez entre os classificados para a Sul-Americana do próximo ano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Peixe visitou o Internacional e venceu por 3x2. O Cabuloso jogou em casa contra o Athletico-PR e levou a melhor, vencendo por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Santos ocupa a 13ª colocação na tabela, com 32 pontos conquistados, enquanto o Cruzeiro está na 6ª posição, com 42 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 79 partidas entre as equipes. O Santos venceu 27, o Cruzeiro levou a melhor em 31 oportunidades, além de 21 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Santos e Cruzeiro, jogo válido pela 27ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 21h.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel BrazãoAmarelo

    Goleiro

  • Igor Vinícius

    Defesa

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Luan Peres

    Defesa

  • Gustavo HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • Christian Oliva Entrou

    Meio-Campo

  • João Schmidt

    Meio-Campo

  • Gabriel BontempoSaiu

    Meio-Campo

  • MiguelitoEntrou

    Meio-Campo

  • Benja RollheiserSaiuGol

    Atacante

  • LimaEntrou

    Meio-Campo

  • Rodinei

    Defesa

  • Everton CebolinhaSaiuAmarelo

    Atacante

  • ArthurEntrou

    Meio-Campo

  • RonySaiuAmarelo

    Atacante

  • ThacianoEntrou

    Meio-Campo

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • FagnerSaiu

    Defesa

  • João CostaEntrou

    Atacante

  • Fabrício BrunoGol ContraAmarelo

    Defesa

  • João Marcelo

    Defesa

  • Gabriel Rojas

    Defesa

  • Lucas RomeroSaiu

    Meio-Campo

  • WesleyEntrou

    Atacante

  • GersonSaiu

    Meio-Campo

  • Zé LucasEntrou

    Meio-Campo

  • Matheus HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • Lucas SilvaEntrou

    Meio-Campo

  • Matheus PereiraGol

    Meio-Campo

  • Keny ArroyoSaiu

    Atacante

  • Lucho RodríguezEntrou

    Atacante

  • Kaio JorgeAmarelo

    Atacante

  • Bruno Arleu de Araújo (RJ)

    ÁRBITRO

  • Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

    ASSISTENTE

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

  • Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

    QUARTO ÁRBITRO

Santos SAN
Cruzeiro CRU

GOLS

Gol Benja Rollheiser
Fabrício Bruno Gol Contra
Matheus Pereira Gol
POSSE DE BOLA
54% 46%
26FINALIZAÇÕES7
8FINALIZAÇÕES CERTAS3
18FALTAS COMETIDAS14
5CRUZAMENTOS7
17PASSES ERRADOS15
4DESARMES6
10ESCANTEIOS3
1IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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