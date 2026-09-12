27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 12/09•21h
Minuto a Minuto: Santos X Cruzeiro - 12/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Santos faz uma grande partida, passa sufoco no final, mas vence o Cruzeiro na Vila Belmiro por 2x1.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Fabrício Bruno por falta em Lima no meio de campo e muita reclamação na sequência.
48'
•
2ºTEMPO
POR POUCO! Fabrício Bruno cruza pela direita de ataque. Zé Lucas cabeceia bem e bola passa muito perto da trave esquerda de Gabriel Brazão.
47'
•
2ºTEMPO
Pressão mineira nesses instantes finais. Equipe ainda acredita pelo menos no gol de empate.
46'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! MATHEUS PEREIRA! Depois de bola alçada para a área santista, bola é escorada e fica à feição pra Matheus Pereira só empurrar pra rede. Diminui a Raposa.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
44'
•
2ºTEMPO
SENSACIONAL, MAS NÃO VALE! Thaciano finaliza duas vezes na pequena área cruzeirense. Otávio faz duas defesas sensacionais, mas bandeira aponta impedimento no início do lance.
43'
•
2ºTEMPO
Miguelito faz a finta no meio de campo e é parado com falta por Zé Lucas.
42'
•
2ºTEMPO
Peixe já não força demais e tenta controlar a partida pelo meio de campo.
41'
•
2ºTEMPO
João Marcelo é derrubado no meio de campo por Rodinei. Mais uma falta marcada.
40'
•
2ºTEMPO
Lucho Rodríguez derruba Arthur no meio de campo. Falta assinalada.
39'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro ainda tenta, mas encontra dificuldades em levar perigo real ao gol de Gabriel Brazão.
38'
•
2ºTEMPO
Arthur fica de frente para o gol e, ao invés de bater, rola pra Lima, que é travado pela marcação e bola sai em escanteio.
37'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesse momento, mas Santos segue controlando o jogo.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Gabriel Brazão, por demorar demais na cobrança de falta.
35'
•
2ºTEMPO
PÚBLICO! 13877 torcedores pagantes na Vila Belmiro nesta noite.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas trocas no Santos. Sai Rony e entra Thaciano.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Bontempo vai descansar e entra Miguelito.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Rony.
33'
•
2ºTEMPO
Rodinei leva trombada no meio de campo de Gabriel Rojas. Falta apontada.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Cruzeiro. Sai Arroyo e entra Lucho Rodríguez.
31'
•
2ºTEMPO
Rony disputa com João Marcelo no meio de campo e comete falta.
30'
•
2ºTEMPO
Com as mudanças, Cruzeiro faz sua aposta final pra tentar reverter o placar.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Matheus Henrique também sai para a entrada de Lucas Silva.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gerson deixa o campo e entra Zé Lucas.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cruzeiro também mexe. Sai Fagner e entra João Costa.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Everton Cebolinha vai descansar e entra Arthur.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Santos. Sai Rollheiser e entra Lima.
27'
•
2ºTEMPO
Mais uma tentativa de Everton. Ele domina na esquerda, corta para o meio e bate pra fora.
26'
•
2ºTEMPO
Gabriel Rojas tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e é parado com falta por Rony.
25'
•
2ºTEMPO
Rollheiser vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Fabrício Bruno corta e afasta o perigo.
24'
•
2ºTEMPO
QUE DEFESA! Agora é a vez do próprio Gabriel Bontempo. Ele pedala pra cima da marcação na área cruzeirense pela esquerda e bate. Otávio espalma no reflexo e manda pra escanteio.
23'
•
2ºTEMPO
QUE PASSE! Gabriel Bontempo deixa Rony na cara do gol. Ele domina na área mineira e chuta forte, errando o alvo.
22'
•
2ºTEMPO
Oliva ajeita e bate forte da entrada da área visitante. Longe do gol.
21'
•
2ºTEMPO
Santos retoma a posse de bola e se lança novamente ao ataque.
20'
•
2ºTEMPO
Troca passes no campo de ataque o Cruzeiro, tentando um gol pra colocar fogo na partida.
19'
•
2ºTEMPO
Bola sobra em boas condições com Kaio Jorge na área santista. Ele tropeça e perde grande chance de finalizar.
18'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Everton Cebolinha por derrubar Kaio Jorge no meio de campo, matando contra ataque do Cabuloso.
17'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge arranca pela direita de ataque e tenta cruzar. Luan Peres chega junto e ganha a jogada.
16'
•
2ºTEMPO
Rollheiser arrisca de fora da área. Bola carimba a defesa visitante.
15'
•
2ºTEMPO
Ataque santista se movimenta demais e cria diversas oportunidades. Cruzeiro segue sem conseguir responder.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Santos. Sai Gustavo Henrique e entra Oliva.
13'
•
2ºTEMPO
Mais uma finalização perigosa do Peixe. Agora é a vez de João Schmidt chapar de fora da área. Bola passa perto do ângulo esquerdo.
12'
•
2ºTEMPO
UHHH! Cobrança de escanteio da direita. Willian Arão aparece bem de cabeça e bola sai, assustando Otávio.
11'
•
2ºTEMPO
Rollheiser chuta da entrada da área mineira. Bola sai com desvio em escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
GABRIEL BRAZÃOOO! Arroyo cruza pela direita de ataque e Matheus Pereira finaliza de cabeça praticamente da pequena área. Gabriel Brazão faz literalmente um milagre espalmando no canto esquerdo.
9'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro sobe suas linhas e troca passes no campo de ataque. Equipe precisa correr atrás do prejuízo.
8'
•
2ºTEMPO
Tentativas de fora da área de Everton Cebolinha e Rony. Ambos furam e defesa mineira afasta.
7'
•
2ºTEMPO
Gabriel Rojas cruza com perigo pela esquerda de ataque. Wesley se estica todo, mas não chega nela.
6'
•
2ºTEMPO
Lançamento sensacional do meio de campo pra Everton Cebolinha no ataque. Ele entra na área e chuta. Bola sai à direita. Quase o terceiro gol do Santos.
5'
•
2ºTEMPO
Bola sobra com Willian Arão na área mineira. Ele finaliza pra fora, mas bandeira aponta impedimento na jogada.
4'
•
2ºTEMPO
Everton Cebolinha pedala pra cima da marcação pela esquerda de ataque, tenta cruzar e descola um escanteio para o Peixe.
3'
•
2ºTEMPO
Santos mantém a postura da primeira etapa e segue frequentando o campo de ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Rollheiser tenta jogada de fundo pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cruzeiro volta com uma mudança. Sai Lucas Romero e entra Wesley.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
50'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Kaio Jorge por puxar Rollheiser no meio de campo, matando contra ataque santista.
49'
•
1ºTEMPO
Com tranquilidade, Santos troca passes no meio de campo, enquanto Raposa sobe suas linhas.
48'
•
1ºTEMPO
Arroyo cobra a falta direto para o gol. Gabriel Brazão faz defesa em dois tempos.
47'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira é derrubado por Gustavo Henrique na entrada da área santista. Falta apontada.
46'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro gira a bola no ataque, mas não encontra espaços pra infiltrar.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
DE NOVO OTÁVIO! Cebolinha bate de fora da área e Otávio se estica todo no cantinho esquerdo pra espalmar pra escanteio.
44'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo dribla dois pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado no carrinho de Lucas Romero.
43'
•
1ºTEMPO
Segue com a posse de bola o Peixe, controlando as ações da partida pelo meio de campo.
42'
•
1ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o time do Santos.
41'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira cobra escanteio pela direita. Gerson finaliza de cabeça e joga pela linha de fundo, sem nenhum perigo.
40'
•
1ºTEMPO
QUE JOGADA! Gabriel Rojas ataca em carreira solo. Ele passa no meio de três santistas, entra na área e dá um bonito toque por cobertura na saída de Gabriel Brazão. Luan Peres afasta quase em cima da linha.
39'
•
1ºTEMPO
A atuação cruzeirense é irreconhecível até aqui. Santos literalmente amassa o Cabuloso.
38'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Lucas Romero erra feio na saída de jogo. Rollheiser chapa da entrada da área e bola passa lambendo a trave direita do Cruzeiro.
37'
•
1ºTEMPO
Gustavo Henrique tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa. Fagner chega junto e comete a falta.
36'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira tenta carregar pelo meio de campo e sofre falta de João Schmidt.
35'
•
1ºTEMPO
ESPALMA OTÁVIO! João Schmidt limpa a marcação e chuta forte de fora da área. Otávio voa de mão trocada e espalma pra escanteio.
34'
•
1ºTEMPO
Erro de passe do ataque cruzeirense. Santos parte para o ataque mais uma vez.
33'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de se reorganizar, time mineiro roda a bola pelo meio de campo.
32'
•
1ºTEMPO
Santos fulminante até aqui na partida. Cruzeiro não consegue reagir.
31'
•
1ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOLLL DO SANTOS!!! CONTRA DE FABRÍCIO BRUNO! Bola com Rodinei na direita de ataque. Ele cruza rasteiro para a pequena área e, antes de Rony mandar pra rede, Fabrício Bruno tenta cortar e joga contra o próprio patrimônio.
31'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
30'
•
1ºTEMPO
TIRA TINTA! Gabriel Bontempo recebe na área do Cruzeiro e bate de canhota. Bola raspa o poste esquerdo de Otávio. Quase o segundo.
29'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Peixe faz a festa na Vila Belmiro, comemorando o gol e a grande atuação da equipe até aqui.
28'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! ROLLHEISER! Grande jogada de Gabriel Bontempo na área mineira pela esquerda. Ele arruma e Cebolinha bate, bola fica na marcação, mas volta com Rollheiser, que chuta no canto direito de Otávio. Santos na frente.
28'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
27'
•
1ºTEMPO
Fagner escapa pela direita de ataque e cruza. Defesa da casa afasta o perigo pelo alto.
26'
•
1ºTEMPO
Peixe pressiona e obriga Cabuloso a se fechar na defesa.
25'
•
1ºTEMPO
Rollheiser recebe de Rony na área do Cruzeiro e bate. Bola carimba a marcação.
24'
•
1ºTEMPO
OTÁVIOOO! Gabriel Bontempo recebe na área visitante e chuta. Otávio faz boa defesa e evita o gol do Santos.
23'
•
1ºTEMPO
Igor Vinícius tenta balãozinho do meio em direção ao ataque. Zaga mineira afasta.
22'
•
1ºTEMPO
Mais uma de Cebolinha. Agora ele recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e bate. Por cima do gol de Otávio.
21'
•
1ºTEMPO
Rony vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta por João Marcelo.
20'
•
1ºTEMPO
Rodinei derruba Gerson no meio de campo. Falta marcada.
19'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no ataque o Peixe, buscando alguma brecha na defesa adversária.
18'
•
1ºTEMPO
João Marcelo tenta carregar pela ala esquerda e cai pedindo falta, Juiz manda seguir.
17'
•
1ºTEMPO
Everton Cebolinha não parece que faz sua estreia com a camisa do Peixe. Ele está muito à vontade em campo e querendo jogo.
16'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro leva perigo nos contra ataques, mas quem controla a partida é o Santos.
15'
•
1ºTEMPO
Após cobrança de escanteio da esquerda, Fabrício Bruno afasta o perigo.
14'
•
1ºTEMPO
QUE JOGADA! Everton Cebolinha limpa a marcação e chuta de fora da área. Bola desvia e sai em escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no seu campo de defesa o Cabuloso.
12'
•
1ºTEMPO
Santos fica mais com a bola, mas Cruzeiro também busca o ataque e leva perigo.
11'
•
1ºTEMPO
Gerson tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta.
10'
•
1ºTEMPO
Ataque de Everton Cebolinha. Ele arma pra bater de fora da área, mas é travado na hora exata.
9'
•
1ºTEMPO
Tentativa de passe de Gabriel Bontempo na entrada da área mineira. De graça para a defesa adversária.
8'
•
1ºTEMPO
Gerson pega sobra na área santista e finaliza pra fora. Bandeira aponta impedimento no lance.
7'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com Luan Peres. Médico do Peixe só tenta estancar o sangramento, mas ele está pronto pra seguir no jogo.
6'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Luan Peres tem um sangramento no nariz após disputa de bola na área cruzeirense.
5'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo faz boa jogada pela direita de ataque, entra na área mineira e bate cruzado. Bola sai com desvio em escanteio.
4'
•
1ºTEMPO
Everton Cebolinha arrisca de perna direita de fora da área. Otávio faz a defesa com tranquilidade.
3'
•
1ºTEMPO
UHHH! Gabriel Rojas vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Kaio Jorge finaliza bem de cabeça, mas joga por cima do gol.
2'
•
1ºTEMPO
Primeira falta do jogo é de Igor Vinícius em cima de Gabriel Rojas no meio de campo.
1'
•
1ºTEMPO
O Santos joga todo de preto. O Cruzeiro vem a campo de camisas e meiões brancos e calções azuis.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando na Vila Belmiro.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).
PRÉ-JOGO
Cruzeiro definido por Artur Jorge: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
PRÉ-JOGO
Santos escalado por Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Rodinei, Everton Cebolinha e Rony.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Barreal, Neymar e Lucas Veríssimo, lesionados. Escobar e Gabigol, suspensos, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Gabriel Pec, Sinisterra e Jonathan Jesus, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mineiro, a briga é pelo G-5. A equipe faz boa campanha no returno e espera um bom resultado, mesmo jogando fora de casa.
PRÉ-JOGO
Os paulistas vêm de duas vitórias seguidas na competição, ambas fora de casa, e querem emendar a terceira, dessa vez com o apoio dos seus torcedores. O objetivo é se afastar cada vez mais da zona da degola e entrar de vez entre os classificados para a Sul-Americana do próximo ano.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Peixe visitou o Internacional e venceu por 3x2. O Cabuloso jogou em casa contra o Athletico-PR e levou a melhor, vencendo por 3x1.
PRÉ-JOGO
O Santos ocupa a 13ª colocação na tabela, com 32 pontos conquistados, enquanto o Cruzeiro está na 6ª posição, com 42 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 79 partidas entre as equipes. O Santos venceu 27, o Cruzeiro levou a melhor em 31 oportunidades, além de 21 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Santos e Cruzeiro, jogo válido pela 27ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 21h.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Luan Peres
Defesa
Gustavo Henrique
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
João Schmidt
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Miguelito
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Lima
Meio-Campo
Rodinei
Defesa
Everton Cebolinha
Atacante
Arthur
Meio-Campo
Rony
Atacante
Thaciano
Meio-Campo
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
João Costa
Atacante
Fabrício Bruno
Defesa
João Marcelo
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Lucas Romero
Meio-Campo
Wesley
Atacante
Gerson
Meio-Campo
Zé Lucas
Meio-Campo
Matheus Henrique
Meio-Campo
Lucas Silva
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Keny Arroyo
Atacante
Lucho Rodríguez
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
ÁRBITRO
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
ASSISTENTE
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE
Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)
QUARTO ÁRBITRO