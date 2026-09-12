27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 12/09•18h30
Minuto a Minuto: Palmeiras X São Paulo - 12/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Palmeiras vence o São Paulo por 2x0 e assume a liderança do Brasileirão.
49'
•
2ºTEMPO
Artur carrega pelo meio de campo, fica sem opções e é obrigado a voltar a jogada.
48'
•
2ºTEMPO
São Paulo se mantém fechado e Palmeiras gasta o tempo com passes laterais pelo meio de campo.
47'
•
2ºTEMPO
Torcida do Palmeiras aumenta o volume e canta feliz da vida.
46'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque é lançado no comando de ataque, entra na área do São Paulo e chuta na rede pelo lado de fora.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Khellven tenta passe na linha de fundo pela direita, dentro da área visitante. Arboleda corta e joga pra escanteio.
43'
•
2ºTEMPO
PÚBLICO! 29866 torcedores pagantes no Nubank Parque nesta noite.
42'
•
2ºTEMPO
Após receber atendimento, Iago se levanta fazendo caretas e jogo segue.
41'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Iago recebe atendimento médico em campo.
40'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Larson dá carrinho em Iago no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
39'
•
2ºTEMPO
Cansaço bate no São Paulo por correr desde o primeiro tempo com um jogador a menos.
38'
•
2ºTEMPO
Arthur chuta de fora da área. Coronel cai no canto direito e faz a defesa em dois tempos.
37'
•
2ºTEMPO
Sem se desgastar e sem forçar demais, Palmeiras toca de pé em pé no campo de ataque.
36'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia pega sobra e chuta de longe. Bola explode na marcação.
35'
•
2ºTEMPO
Tetê parte para a finta pela esquerda de ataque. Khellven rasga no carrinho e corta pra escanteio.
34'
•
2ºTEMPO
Na base da raça, São Paulo luta pra chegar ao ataque, tentando diminuir o prejuízo.
33'
•
2ºTEMPO
Roda a bola com toda a tranquilidade do mundo o time do Palmeiras, por toda a faixa central de campo.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Palmeiras também faz sua última mexida. Sai Flaco López e entra Larson.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no São Paulo. Sai Ferreira e entra Tetê.
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Murilo chega no carrinho forte em cima de Iago na direita do ataque palmeirense. Falta e amarelo pra ele.
29'
•
2ºTEMPO
Flaco López recebe completamente livre na área do São Paulo, ajeita o corpo e chuta fraquinho. Coronel faz a defesa.
28'
•
2ºTEMPO
Jogo fica aberto nesse momento.
27'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Vitor Roque pega sobra na área são-paulina, gira e bate de canhota. Muito perto do poste direito de Coronel.
26'
•
2ºTEMPO
Iago é acionado no ataque, por trás da defesa adversária. Bruno Fuchs antecipa bem e fica com a bola.
25'
•
2ºTEMPO
São Paulo, mesmo com um homem a menos, começa a buscar mais o ataque depois das substituições.
24'
•
2ºTEMPO
UHHH! Artur cobra escanteio pela direita. Rafael Tolói aparece bem de cabeça na pequena área, mas manda pra fora.
23'
•
2ºTEMPO
Flaco López tenta o chute de fora da área e manda longe do gol de Coronel.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucas Evangelista deixa a partida para a entrada de Luís Pacheco.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Palmeiras. Sai Arias e entra Felipe Anderson.
21'
•
2ºTEMPO
Arias tenta jogada de ataque pela esquerda. Artur acompanha bem a jogada e faz o desarme.
20'
•
2ºTEMPO
Cobrança de escanteio de Artur pela direita. Defesa palmeirense afasta o perigo pelo alto.
19'
•
2ºTEMPO
Artur arranca pela direita de ataque e descola um escanteio para o Tricolor.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wendell também deixa o jogo para a entrada de Iago.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Djhordney deixa o jogo e entra Danielzinho.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no São Paulo. Sai André Silva e entra Artur.
17'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque tenta finalizar na pequena área. Newton trava no momento exato.
16'
•
2ºTEMPO
Postura do São Paulo é se fechar na defesa, tentando evitar um prejuízo ainda maior.
15'
•
2ºTEMPO
Troca passes no campo ofensivo o time do Palmeiras, tentando abrir a defesa visitante.
14'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesse momento.
13'
•
2ºTEMPO
DEFENDE CORONEL! Lucas Evangelista descola ótimo passe pra Vitor Roque, que aparece cara a cara com o goleiro do São Paulo. Ele tenta deslocar, mas Coronel fecha bem o ângulo, fazendo grande defesa.
12'
•
2ºTEMPO
Khellven tenta avançar pela direita de ataque e é parado com falta por Wendell.
11'
•
2ºTEMPO
Com tranquilidade após o susto, Palmeiras volta a rodar a bola e comandar o jogo.
10'
•
2ºTEMPO
CARLOS MIGUEEEL! Ferreira dá bom passe pra Wendell na área do Palmeiras. Ele finaliza de canhota e Carlos Miguel se estica todo, fazendo grande defesa no canto direito.
9'
•
2ºTEMPO
Palmeiras segue na pressão, empurrado por seu torcedor, que faz a festa no Nubank Parque.
8'
•
2ºTEMPO
Tentativa de arrancada de Andreas Pereira no meio de campo. Ele adianta demais, se enrola com a bola e ela sai pela linha lateral.
7'
•
2ºTEMPO
Andreas Pereira puxa Ferreira no meio de campo. Falta marcada.
6'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! VÍTOR ROQUE! Khellven recebe de Flaco López, vai ao fundo pela direita de ataque e rola para o meio. Vitor Roque, completamente sozinho, completa pra rede na pequena área e amplia a contagem para o Verdão.
6'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
5'
•
2ºTEMPO
Palmeiras mantém a posse, controla o jogo e ataca, buscando matar a partida marcando mais gols.
4'
•
2ºTEMPO
Com um homem a menos, São Paulo recompõe a defesa com a mexida e joga somente na base do contra ataque.
3'
•
2ºTEMPO
Flaco López já tenta de fora da área. Coronel faz a defesa.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Giay também sai para a entrada de Khellven.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Palmeiras também mexe, fazendo duas alterações. Sai Piquerez e entra Arthur.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO São Paulo volta com uma mudança. Sai Cauly e entra Arboleda.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
50'
•
1ºTEMPO
Além dos cinco, juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo. Total de seis.
49'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Djhordney arranca pelo meio de campo e Giay comete falta por trás. Falta e amarelo pra ele.
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gómez recebe amarelo.
48'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o time do São Paulo, tentando se reorganizar.
47'
•
1ºTEMPO
Com um jogador a mais, muito mais entrosamento e empurrado por sua torcida, Palmeiras manda na partida nesse momento.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! MURILO! Após cruzamento da direita de ataque de Giay, Gustavo Gómez arruma de cabeça e Murilo completa pra rede, da pequena área. Abre o placar o Verdão.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
45'
•
1ºTEMPO
CORONEEEL! Arias pega sobra e chuta forte da entrada da área do São Paulo. Coronel faz boa defesa.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Coronel demora demais pra bater tiro de meta e juiz aponta escanteio para o Palmeiras.
43'
•
1ºTEMPO
Bruno Fuchs recua de cabeça pra Carlos Miguel e assusta a torcida palmeirense.
42'
•
1ºTEMPO
Arias chega ao fundo pela direita de ataque. Ferreira marca de perto e consegue fazer o corte pra escanteio.
41'
•
1ºTEMPO
Piquerez recebe atendimento médico e está pronto pra voltar. Bola rola novamente.
40'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CARTÃO VERMELHO! Após checar lance no monitor, juiz retira o cartão amarelo e expulsa o zagueiro são-paulino Osório, aplicando o cartão vermelho. Entrada forte demais.
39'
•
1ºTEMPO
VAR! Juiz vai ao monitor analisar possível expulsão de Osório. Carrinho acerta o tornozelo do palmeirense.
38'
•
1ºTEMPO
Osório chega no carrinho forte em Piquerez no meio de campo, mata contra ataque palmeirense e recebe o cartão amarelo.
37'
•
1ºTEMPO
QUASE! Pablo Maia pega sobra na área palmeirense e chuta forte. Bola com endereço certo, mas desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
36'
•
1ºTEMPO
Cauly cobra escanteio pela esquerda, força demais e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
35'
•
1ºTEMPO
Bola pra Wendell na esquerda de ataque. Marcação antecipa e corta pra escanteio.
34'
•
1ºTEMPO
São Paulo roda a bola no ataque, mas não consegue uma abertura pra bater.
33'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Piquerez cruza pela esquerda de ataque. Flaco López sobe mais que a defesa são-paulina e cabeceia à direita, com muito perigo.
32'
•
1ºTEMPO
Vitor Roque recebe na direita de ataque, na linha de fundo. Ele tenta cruzar e descola um escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
Pelo menos por enquanto, Arias segue no jogo. Bola volta a rolar.
30'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Arias sente a virilha direita e preocupa o banco palmeirense.
29'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Palmeiras, buscando alguma brecha na defesa do Tricolor.
28'
•
1ºTEMPO
Lançamento em velocidade pra Cauly no ataque. Ele ganha na corrida, entra na área e, ao tentar finta, acaba desarmado.
27'
•
1ºTEMPO
Palmeiras se lança ao ataque, obrigando São Paulo a recuar.
26'
•
1ºTEMPO
Arias desarma Ferreira na esquerda do ataque do São Paulo e sai jogando.
25'
•
1ºTEMPO
Cauly cobra falta do meio de campo em direção a área adversária. Muito forte. Direto pra linha de fundo.
24'
•
1ºTEMPO
Ferreira recebe na esquerda de ataque e tenta passe para o meio. Errado. Defesa mandante corta.
23'
•
1ºTEMPO
Debate entre Lucas Evangelista e Djhordney no meio de campo. Juiz chega junto e contorna a situação.
22'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Flaco López no ataque. Newton ganha pelo alto, mas é apontada a posição de impedimento do atacante.
21'
•
1ºTEMPO
UHHH! Giay manda uma sapatada de fora da área. Bola passa perto do ângulo esquerdo de Coronel.
20'
•
1ºTEMPO
Time reserva do São Paulo consegue fazer uma boa partida até aqui. Palmeiras encontra dificuldades em encontrar espaços.
19'
•
1ºTEMPO
Wendell é lançado no ataque, pela esquerda. Ele tromba com Giay e juiz marca falta do são-paulino.
18'
•
1ºTEMPO
Murilo rouba a bola de Ferreira no meio de campo e posse é palmeirense.
17'
•
1ºTEMPO
André Silva tenta passe na entrada da área palmeirense para a esquerda. Forte demais.
16'
•
1ºTEMPO
Ferreira é derrubado por Murilo no meio de campo. Mais uma falta no jogo. Partida muito truncada até aqui.
15'
•
1ºTEMPO
Wendell chega no carrinho forte em cima de Arias na ala direita, mas somente na bola. Colombiano fica sentindo, mas logo se levanta e jogo segue.
14'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Verdão.
13'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pablo Maia agarra Arias no meio de campo e comete a falta. É a quarta dele no jogo. Cartão amarelo aplicado. Ele estava pendurado e desfalcará o Tricolor na próxima rodada.
12'
•
1ºTEMPO
Lucas Evangelista é lançado na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
11'
•
1ºTEMPO
Flaco López tenta arrancar em velocidade pelo meio de campo. Djhordney rasga no carrinho e desarma o argentino.
10'
•
1ºTEMPO
Tricolor sobe suas linhas e tanta pressionar a saída de jogo palmeirense.
9'
•
1ºTEMPO
Andreas Pereira cobra escanteio pela esquerda. Defesa do São Paulo consegue cortar e afasta pra longe na sequência.
8'
•
1ºTEMPO
Arias vai ao fundo pela direita de ataque e levanta. Djhordney faz o corte de cabeça e cede escanteio para o Verdão.
7'
•
1ºTEMPO
Novamente Vitor Roque vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta.
6'
•
1ºTEMPO
Ferreira passa pra André Silva, que arrisca de fora da área. Bola sai à esquerda do gol de Carlos Miguel.
5'
•
1ºTEMPO
Pablo Maia mata a jogada e comete falta em Flaco López no meio de campo.
4'
•
1ºTEMPO
André Silva é acionado no comando de ataque. Fuchs chega junto e faz o corte pra escanteio.
3'
•
1ºTEMPO
Vitor Roque vem receber a bola no meio de campo, acompanhado por Osório, que comete a falta no atacante.
2'
•
1ºTEMPO
Wendell chega forte em Giay no meio de campo e comete a primeira falta do jogo.
1'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras joga de camisas e meiões verdes e calções brancos. O São Paulo vem a campo de camisas e meiões brancos e calções pretos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Nubank Parque.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS).
PRÉ-JOGO
São Paulo definido por Dorival Júnior: Coronel; Newton, Rafael Tolói, Osório e Wendell; Pablo Maia, Djhordney e Cauly; Victor Sá, Ferreira e André Silva.
PRÉ-JOGO
Palmeiras escalado por João Martins (auxiliar): Carlos Miguel; Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Jefté, Paulinho e Ramón Sosa, lesionados. Barboza, Marlon Freitas e o treinador Abel Ferreira, suspensos, também são ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Bobadilla, Lucas, Lucca e Luciano, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado tricolor, vencer o Choque-Rei, jogando fora de casa, emendando a terceira vitória consecutiva na competição, é considerado de suma importância, tanto para a questão motivacional quanto para as pretensões dentro do próprio Brasileirão.
PRÉ-JOGO
O time alviverde, depois de perder a liderança do campeonato na rodada passada para o Flamengo, quer vencer o clássico pra reassumir a ponta, mesmo que provisoriamente. A equipe conta com o apoio da sua torcida nessa empreitada.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Verdão visitou o Botafogo e ficou no empate de 0x0. O Tricolor jogou em casa contra o Atlético-MG e levou a melhor, vencendo por 2x0.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras ocupa a 2ª colocação na tabela, com 53 pontos conquistados, enquanto o São Paulo está na 10ª posição, com 33 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 327 partidas entre as equipes. O Palmeiras venceu 113, o São Paulo levou a melhor em 110 oportunidades, além de 104 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Palmeiras e São Paulo, jogo válido pela 27ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Bruno Fuchs
Defesa
Gustavo Gómez
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Agustín Giay
Defesa
Khellven
Defesa
Andreas Pereira
Meio-Campo
Lucas Evangelista
Meio-Campo
Luis Pacheco
Meio-Campo
Joaquín Piquerez
Defesa
Arthur
Defesa
Jhon Arias
Atacante
Felipe Anderson
Atacante
Flaco López
Atacante
Larson
Meio-Campo
Vitor Roque
Atacante
Dorival Júnior
TECNICO
Carlos Coronel
Goleiro
Newton
Meio-Campo
Rafael Tolói
Defesa
Osório
Defesa
Wendell
Defesa
Iago
Defesa
Pablo Maia
Meio-Campo
Djhordney
Meio-Campo
Danielzinho
Meio-Campo
Cauly
Meio-Campo
Robert Arboleda
Defesa
Victor Sá
Atacante
Ferreira
Atacante
Tetê
Atacante
André Silva
Atacante
Artur
Atacante
Rafael Rodrigo Klein (RS)
ÁRBITRO
Rafael da Silva Alves (RS)
ASSISTENTE
Michael Stanislau (RS)
ASSISTENTE
Alisson Sidnei Furtado (TO)
QUARTO ÁRBITRO