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encerrado
Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
2 × 0
São Paulo São Paulo

27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 12/0918h30

Minuto a Minuto: Palmeiras X São Paulo - 12/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Palmeiras vence o São Paulo por 2x0 e assume a liderança do Brasileirão.

bola

49'

2ºTEMPO

Artur carrega pelo meio de campo, fica sem opções e é obrigado a voltar a jogada.

bola

48'

2ºTEMPO

São Paulo se mantém fechado e Palmeiras gasta o tempo com passes laterais pelo meio de campo.

bola

47'

2ºTEMPO

Torcida do Palmeiras aumenta o volume e canta feliz da vida.

bola

46'

2ºTEMPO

Vitor Roque é lançado no comando de ataque, entra na área do São Paulo e chuta na rede pelo lado de fora.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Khellven tenta passe na linha de fundo pela direita, dentro da área visitante. Arboleda corta e joga pra escanteio.

bola

43'

2ºTEMPO

PÚBLICO! 29866 torcedores pagantes no Nubank Parque nesta noite.

bola

42'

2ºTEMPO

Após receber atendimento, Iago se levanta fazendo caretas e jogo segue.

bola

41'

2ºTEMPO

Jogo parado. Iago recebe atendimento médico em campo.

amarelo

40'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Larson dá carrinho em Iago no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

39'

2ºTEMPO

Cansaço bate no São Paulo por correr desde o primeiro tempo com um jogador a menos.

bola

38'

2ºTEMPO

Arthur chuta de fora da área. Coronel cai no canto direito e faz a defesa em dois tempos.

bola

37'

2ºTEMPO

Sem se desgastar e sem forçar demais, Palmeiras toca de pé em pé no campo de ataque.

bola

36'

2ºTEMPO

Pablo Maia pega sobra e chuta de longe. Bola explode na marcação.

bola

35'

2ºTEMPO

Tetê parte para a finta pela esquerda de ataque. Khellven rasga no carrinho e corta pra escanteio.

bola

34'

2ºTEMPO

Na base da raça, São Paulo luta pra chegar ao ataque, tentando diminuir o prejuízo.

bola

33'

2ºTEMPO

Roda a bola com toda a tranquilidade do mundo o time do Palmeiras, por toda a faixa central de campo.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Palmeiras também faz sua última mexida. Sai Flaco López e entra Larson.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no São Paulo. Sai Ferreira e entra Tetê.

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Murilo chega no carrinho forte em cima de Iago na direita do ataque palmeirense. Falta e amarelo pra ele.

bola

29'

2ºTEMPO

Flaco López recebe completamente livre na área do São Paulo, ajeita o corpo e chuta fraquinho. Coronel faz a defesa.

bola

28'

2ºTEMPO

Jogo fica aberto nesse momento.

bola

27'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Vitor Roque pega sobra na área são-paulina, gira e bate de canhota. Muito perto do poste direito de Coronel.

bola

26'

2ºTEMPO

Iago é acionado no ataque, por trás da defesa adversária. Bruno Fuchs antecipa bem e fica com a bola.

bola

25'

2ºTEMPO

São Paulo, mesmo com um homem a menos, começa a buscar mais o ataque depois das substituições.

bola

24'

2ºTEMPO

UHHH! Artur cobra escanteio pela direita. Rafael Tolói aparece bem de cabeça na pequena área, mas manda pra fora.

bola

23'

2ºTEMPO

Flaco López tenta o chute de fora da área e manda longe do gol de Coronel.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucas Evangelista deixa a partida para a entrada de Luís Pacheco.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Palmeiras. Sai Arias e entra Felipe Anderson.

bola

21'

2ºTEMPO

Arias tenta jogada de ataque pela esquerda. Artur acompanha bem a jogada e faz o desarme.

bola

20'

2ºTEMPO

Cobrança de escanteio de Artur pela direita. Defesa palmeirense afasta o perigo pelo alto.

bola

19'

2ºTEMPO

Artur arranca pela direita de ataque e descola um escanteio para o Tricolor.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wendell também deixa o jogo para a entrada de Iago.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Djhordney deixa o jogo e entra Danielzinho.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no São Paulo. Sai André Silva e entra Artur.

bola

17'

2ºTEMPO

Vitor Roque tenta finalizar na pequena área. Newton trava no momento exato.

bola

16'

2ºTEMPO

Postura do São Paulo é se fechar na defesa, tentando evitar um prejuízo ainda maior.

bola

15'

2ºTEMPO

Troca passes no campo ofensivo o time do Palmeiras, tentando abrir a defesa visitante.

bola

14'

2ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesse momento.

bola

13'

2ºTEMPO

DEFENDE CORONEL! Lucas Evangelista descola ótimo passe pra Vitor Roque, que aparece cara a cara com o goleiro do São Paulo. Ele tenta deslocar, mas Coronel fecha bem o ângulo, fazendo grande defesa.

bola

12'

2ºTEMPO

Khellven tenta avançar pela direita de ataque e é parado com falta por Wendell.

bola

11'

2ºTEMPO

Com tranquilidade após o susto, Palmeiras volta a rodar a bola e comandar o jogo.

bola

10'

2ºTEMPO

CARLOS MIGUEEEL! Ferreira dá bom passe pra Wendell na área do Palmeiras. Ele finaliza de canhota e Carlos Miguel se estica todo, fazendo grande defesa no canto direito.

bola

9'

2ºTEMPO

Palmeiras segue na pressão, empurrado por seu torcedor, que faz a festa no Nubank Parque.

bola

8'

2ºTEMPO

Tentativa de arrancada de Andreas Pereira no meio de campo. Ele adianta demais, se enrola com a bola e ela sai pela linha lateral.

bola

7'

2ºTEMPO

Andreas Pereira puxa Ferreira no meio de campo. Falta marcada.

gol

6'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! VÍTOR ROQUE! Khellven recebe de Flaco López, vai ao fundo pela direita de ataque e rola para o meio. Vitor Roque, completamente sozinho, completa pra rede na pequena área e amplia a contagem para o Verdão.

bola

6'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

5'

2ºTEMPO

Palmeiras mantém a posse, controla o jogo e ataca, buscando matar a partida marcando mais gols.

bola

4'

2ºTEMPO

Com um homem a menos, São Paulo recompõe a defesa com a mexida e joga somente na base do contra ataque.

bola

3'

2ºTEMPO

Flaco López já tenta de fora da área. Coronel faz a defesa.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Giay também sai para a entrada de Khellven.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Palmeiras também mexe, fazendo duas alterações. Sai Piquerez e entra Arthur.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
São Paulo volta com uma mudança. Sai Cauly e entra Arboleda.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

50'

1ºTEMPO

Além dos cinco, juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo. Total de seis.

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Djhordney arranca pelo meio de campo e Giay comete falta por trás. Falta e amarelo pra ele.

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gómez recebe amarelo.

bola

48'

1ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o time do São Paulo, tentando se reorganizar.

bola

47'

1ºTEMPO

Com um jogador a mais, muito mais entrosamento e empurrado por sua torcida, Palmeiras manda na partida nesse momento.

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! MURILO! Após cruzamento da direita de ataque de Giay, Gustavo Gómez arruma de cabeça e Murilo completa pra rede, da pequena área. Abre o placar o Verdão.

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

45'

1ºTEMPO

CORONEEEL! Arias pega sobra e chuta forte da entrada da área do São Paulo. Coronel faz boa defesa.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Coronel demora demais pra bater tiro de meta e juiz aponta escanteio para o Palmeiras.

bola

43'

1ºTEMPO

Bruno Fuchs recua de cabeça pra Carlos Miguel e assusta a torcida palmeirense.

bola

42'

1ºTEMPO

Arias chega ao fundo pela direita de ataque. Ferreira marca de perto e consegue fazer o corte pra escanteio.

bola

41'

1ºTEMPO

Piquerez recebe atendimento médico e está pronto pra voltar. Bola rola novamente.

vermelho

40'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CARTÃO VERMELHO! Após checar lance no monitor, juiz retira o cartão amarelo e expulsa o zagueiro são-paulino Osório, aplicando o cartão vermelho. Entrada forte demais.

bola

39'

1ºTEMPO

VAR! Juiz vai ao monitor analisar possível expulsão de Osório. Carrinho acerta o tornozelo do palmeirense.

bola

38'

1ºTEMPO

Osório chega no carrinho forte em Piquerez no meio de campo, mata contra ataque palmeirense e recebe o cartão amarelo.

bola

37'

1ºTEMPO

QUASE! Pablo Maia pega sobra na área palmeirense e chuta forte. Bola com endereço certo, mas desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

36'

1ºTEMPO

Cauly cobra escanteio pela esquerda, força demais e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

35'

1ºTEMPO

Bola pra Wendell na esquerda de ataque. Marcação antecipa e corta pra escanteio.

bola

34'

1ºTEMPO

São Paulo roda a bola no ataque, mas não consegue uma abertura pra bater.

bola

33'

1ºTEMPO

PRA FORA! Piquerez cruza pela esquerda de ataque. Flaco López sobe mais que a defesa são-paulina e cabeceia à direita, com muito perigo.

bola

32'

1ºTEMPO

Vitor Roque recebe na direita de ataque, na linha de fundo. Ele tenta cruzar e descola um escanteio.

bola

31'

1ºTEMPO

Pelo menos por enquanto, Arias segue no jogo. Bola volta a rolar.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogo parado. Arias sente a virilha direita e preocupa o banco palmeirense.

bola

29'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Palmeiras, buscando alguma brecha na defesa do Tricolor.

bola

28'

1ºTEMPO

Lançamento em velocidade pra Cauly no ataque. Ele ganha na corrida, entra na área e, ao tentar finta, acaba desarmado.

bola

27'

1ºTEMPO

Palmeiras se lança ao ataque, obrigando São Paulo a recuar.

bola

26'

1ºTEMPO

Arias desarma Ferreira na esquerda do ataque do São Paulo e sai jogando.

bola

25'

1ºTEMPO

Cauly cobra falta do meio de campo em direção a área adversária. Muito forte. Direto pra linha de fundo.

bola

24'

1ºTEMPO

Ferreira recebe na esquerda de ataque e tenta passe para o meio. Errado. Defesa mandante corta.

bola

23'

1ºTEMPO

Debate entre Lucas Evangelista e Djhordney no meio de campo. Juiz chega junto e contorna a situação.

bola

22'

1ºTEMPO

Lançamento pra Flaco López no ataque. Newton ganha pelo alto, mas é apontada a posição de impedimento do atacante.

bola

21'

1ºTEMPO

UHHH! Giay manda uma sapatada de fora da área. Bola passa perto do ângulo esquerdo de Coronel.

bola

20'

1ºTEMPO

Time reserva do São Paulo consegue fazer uma boa partida até aqui. Palmeiras encontra dificuldades em encontrar espaços.

bola

19'

1ºTEMPO

Wendell é lançado no ataque, pela esquerda. Ele tromba com Giay e juiz marca falta do são-paulino.

bola

18'

1ºTEMPO

Murilo rouba a bola de Ferreira no meio de campo e posse é palmeirense.

bola

17'

1ºTEMPO

André Silva tenta passe na entrada da área palmeirense para a esquerda. Forte demais.

bola

16'

1ºTEMPO

Ferreira é derrubado por Murilo no meio de campo. Mais uma falta no jogo. Partida muito truncada até aqui.

bola

15'

1ºTEMPO

Wendell chega no carrinho forte em cima de Arias na ala direita, mas somente na bola. Colombiano fica sentindo, mas logo se levanta e jogo segue.

bola

14'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Verdão.

amarelo

13'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pablo Maia agarra Arias no meio de campo e comete a falta. É a quarta dele no jogo. Cartão amarelo aplicado. Ele estava pendurado e desfalcará o Tricolor na próxima rodada.

bola

12'

1ºTEMPO

Lucas Evangelista é lançado na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

11'

1ºTEMPO

Flaco López tenta arrancar em velocidade pelo meio de campo. Djhordney rasga no carrinho e desarma o argentino.

bola

10'

1ºTEMPO

Tricolor sobe suas linhas e tanta pressionar a saída de jogo palmeirense.

bola

9'

1ºTEMPO

Andreas Pereira cobra escanteio pela esquerda. Defesa do São Paulo consegue cortar e afasta pra longe na sequência.

bola

8'

1ºTEMPO

Arias vai ao fundo pela direita de ataque e levanta. Djhordney faz o corte de cabeça e cede escanteio para o Verdão.

bola

7'

1ºTEMPO

Novamente Vitor Roque vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta.

bola

6'

1ºTEMPO

Ferreira passa pra André Silva, que arrisca de fora da área. Bola sai à esquerda do gol de Carlos Miguel.

bola

5'

1ºTEMPO

Pablo Maia mata a jogada e comete falta em Flaco López no meio de campo.

bola

4'

1ºTEMPO

André Silva é acionado no comando de ataque. Fuchs chega junto e faz o corte pra escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

Vitor Roque vem receber a bola no meio de campo, acompanhado por Osório, que comete a falta no atacante.

bola

2'

1ºTEMPO

Wendell chega forte em Giay no meio de campo e comete a primeira falta do jogo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Palmeiras joga de camisas e meiões verdes e calções brancos. O São Paulo vem a campo de camisas e meiões brancos e calções pretos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Nubank Parque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo definido por Dorival Júnior: Coronel; Newton, Rafael Tolói, Osório e Wendell; Pablo Maia, Djhordney e Cauly; Victor Sá, Ferreira e André Silva.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Palmeiras escalado por João Martins (auxiliar): Carlos Miguel; Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Jefté, Paulinho e Ramón Sosa, lesionados. Barboza, Marlon Freitas e o treinador Abel Ferreira, suspensos, também são ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Bobadilla, Lucas, Lucca e Luciano, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado tricolor, vencer o Choque-Rei, jogando fora de casa, emendando a terceira vitória consecutiva na competição, é considerado de suma importância, tanto para a questão motivacional quanto para as pretensões dentro do próprio Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time alviverde, depois de perder a liderança do campeonato na rodada passada para o Flamengo, quer vencer o clássico pra reassumir a ponta, mesmo que provisoriamente. A equipe conta com o apoio da sua torcida nessa empreitada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Verdão visitou o Botafogo e ficou no empate de 0x0. O Tricolor jogou em casa contra o Atlético-MG e levou a melhor, vencendo por 2x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras ocupa a 2ª colocação na tabela, com 53 pontos conquistados, enquanto o São Paulo está na 10ª posição, com 33 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 327 partidas entre as equipes. O Palmeiras venceu 113, o São Paulo levou a melhor em 110 oportunidades, além de 104 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Palmeiras e São Paulo, jogo válido pela 27ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Bruno Fuchs

    Defesa

  • Gustavo GómezAmarelo

    Defesa

  • Murilo CerqueiraGolAmarelo

    Defesa

  • Agustín GiaySaiuAmarelo

    Defesa

  • KhellvenEntrou

    Defesa

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • Lucas EvangelistaSaiu

    Meio-Campo

  • Luis PachecoEntrou

    Meio-Campo

  • Joaquín PiquerezSaiu

    Defesa

  • ArthurEntrou

    Defesa

  • Jhon AriasSaiu

    Atacante

  • Felipe AndersonEntrou

    Atacante

  • Flaco LópezSaiu

    Atacante

  • LarsonEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Vitor RoqueGol

    Atacante

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Carlos Coronel

    Goleiro

  • Newton

    Meio-Campo

  • Rafael Tolói

    Defesa

  • OsórioVermelho

    Defesa

  • WendellSaiu

    Defesa

  • IagoEntrou

    Defesa

  • Pablo MaiaAmarelo

    Meio-Campo

  • DjhordneySaiu

    Meio-Campo

  • DanielzinhoEntrou

    Meio-Campo

  • CaulySaiu

    Meio-Campo

  • Robert ArboledaEntrou

    Defesa

  • Victor Sá

    Atacante

  • FerreiraSaiu

    Atacante

  • TetêEntrou

    Atacante

  • André SilvaSaiu

    Atacante

  • ArturEntrou

    Atacante

  • Rafael Rodrigo Klein (RS)

    ÁRBITRO

  • Rafael da Silva Alves (RS)

    ASSISTENTE

  • Michael Stanislau (RS)

    ASSISTENTE

  • Alisson Sidnei Furtado (TO)

    QUARTO ÁRBITRO

Palmeiras PAL
São Paulo SPA

GOLS

Gol Murilo Cerqueira
Gol Vitor Roque
POSSE DE BOLA
56% 44%
14FINALIZAÇÕES8
7FINALIZAÇÕES CERTAS2
21FALTAS COMETIDAS12
10CRUZAMENTOS6
35PASSES ERRADOS29
5DESARMES10
9ESCANTEIOS6
3IMPEDIMENTOS0
4CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS1
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