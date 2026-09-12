27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 12/09•16h
Minuto a Minuto: Grêmio X Vasco - 12/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo na Arena! Vasco vira o jogo no segundo tempo, com gols de Colídio e Thiago Mendes, e volta a vencer no Brasileirão!
48'
•
2ºTEMPO
No cruzamento para Carlos Vinícius, atacante disputa com a zaga e a sobra fica com Sosa que tira a bola.
47'
•
2ºTEMPO
Pedro Gabriel manda a bola na área, Matheus Nascimento escora para o meio e ninguém aparece para finalizar a jogada.
46'
•
2ºTEMPO
Enamorado despeja a bola na área, Matheus Nascimento cabeceia fraquinho e a bola fica nas mãos de Léo Jardim.
45'
•
2ºTEMPO
Colídio toca para Bruno Duarte no contra-ataque, mas o atacante demora para concluir a jogada e é desarmado.
44'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.
43'
•
2ºTEMPO
O cruzamento de Diego Caito na área e Léo Jardim tira para escanteio.
42'
•
2ºTEMPO
Diego Caito tem a sobra pela direita e chuta em cima da zaga, Villasanti tenta o rebote e acaba fazendo a falta em Piton.
41'
•
2ºTEMPO
Grêmio vai no abafa em busca do empate.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Luís Castro troca Kannemann por Matheus Nascimento.
38'
•
2ºTEMPO
SALVA, WEVERTON! Lescano encontra Colídio na área e o argento bate firme para nova defesa do goleiro!
37'
•
2ºTEMPO
Já o Vasco joga contra o Coritiba no Rio.t
36'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Palmeiras.
35'
•
2ºTEMPO
A virada vascaína com Colídio, Vasco na frente em Porto Alegre!
34'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO VASCO!!! Colídio aproveita o erro de Nardoni, tabela com Bruno Duarte e recebe para virar o jogo!
34'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO VASCO!!!
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucas Piton entra para a saída de Cuiabano.
31'
•
2ºTEMPO
Thiago Mendes comemora com os companheiros!
30'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO VASCO!!! Após a jogada de Andrés Gómez, a bola fica viva na área e Lescano ajeita para Thiago Mendes acertar um bonito chute para empatar!
30'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO VASCO!!!
29'
•
2ºTEMPO
O passe na esquerda para Cuiabano, que cruza em cima de Caito.
28'
•
2ºTEMPO
Bruno Duarte não aproveita o rebote na área e perde a bola para Wallace.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Jair substitui Cuesta.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lescano é chamado e vem para o lugar de Tchê Tchê.
25'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 2x0 Fluminense e Chapecoense 0x1 Internacional.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Depois do lance, Tetê é substituído por Enamorado.
22'
•
2ºTEMPO
A torcida vaia Tetê após o lance.
21'
•
2ºTEMPO
Tetê força demais o passe para Krovinovic e a bola sai.
20'
•
2ºTEMPO
Cuiabano desce pela esquerda, cruza rasteiro e a zaga corta.
19'
•
2ºTEMPO
Vasco mais presente no ataque nesta etapa final.
18'
•
2ºTEMPO
O arremate de Cuiabano não leva perigo a meta adversária, é tiro de meta para Weverton.
17'
•
2ºTEMPO
A finalização de Krovinovic vai para fora.
16'
•
2ºTEMPO
Diego Caito fica pedindo a falta de Cuiabano e juiz manda seguir.
15'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 1x0 Fluminense e Chapecoense 0x0 Internacional.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A troca gremista tem Nardoni na vaga de Jovane Cabral.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Diego Caito é punido com o amarelo.
12'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Diego Caito tem a sobra na área e finaliza para defesa de Léo Jardim, a sobra fica com Carlos Vinícius e o atacante perde o gol!
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Puma Rodriguez substitui Paulo Henrique.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no Vasco, Bruno Duarte esta na vaga de Adson.
9'
•
2ºTEMPO
E o Vasco joga contra o Coritiba no Rio.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Palmeiras.
7'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! A falta dura de Robert Renan em Tetê gera o cartão amarelo para o defensor.
6'
•
2ºTEMPO
Diego Caito tenta escapar pela direita e sofre a falta de Cuiabano.
5'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Vasco após o cruzamento de Colídio.
4'
•
2ºTEMPO
Colídio tenta o avanço na jogada, passa por Noriega e depois é desarmado por Wallace.
3'
•
2ºTEMPO
No cruzamento de Cuiabano pela esquerda, Tetê faz o desvio.
2'
•
2ºTEMPO
Sosa tenta o arremate da entrada da área e a bola pega na marcação.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
47'
•
1ºTEMPO
A bola levantada por Jovane Cabral, Pedro Gabriel escora para o meio e Robert Renan corta.
46'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Diego Caito é parado com falta por Cuiabano, que recebe o amarelo.
45'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Adson segura a bola pela direita e leva a falta de Noriega.
43'
•
1ºTEMPO
Pedro Gabriel dispara pelo lado esquerdo, cruza e a bola vai direto pela linha de fundo.
42'
•
1ºTEMPO
O levantamento de Colídio na área e Weverton sai da meta para agarrar a bola.
41'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique ganha o escanteio pela direita.
40'
•
1ºTEMPO
Com o resultado parcial, Grêmio fica seis pontos a frente do Z4.
39'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! Jovane Cabral rouba a bola de Paulo Henrique e chuta cruzado, Léo Jardim espalma e Villasanti confere para abrir o placar!
39'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!
38'
•
1ºTEMPO
A torcida do Tricolor gaúcho aumenta o som após o lance.
37'
•
1ºTEMPO
LÉO JARDIM! A resposta gremista, Tetê é acionado por Krovinovic e bate no gol, o goleiro vascaíno voa para fazer mais uma defesa!
35'
•
1ºTEMPO
WEVERTON! Andrés Gómez escapa pela esquerda, procura por Tchê Tchê e o meia finaliza forte, o goleiro cai no canto e evita o gol!
34'
•
1ºTEMPO
Adson aposta na jogada individual pela esquerda, Caito marca e toma a bola.
33'
•
1ºTEMPO
A batida do argentino vai em cima da barreira, na sobra Robert Renan isola o chute.
32'
•
1ºTEMPO
O lance é de perigo, o próprio Colídio se prepara.
31'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mais um amarelo no jogo, para o zagueiro Wallace.
30'
•
1ºTEMPO
Colídio protege a bola na entrada da área e leva a falta de Wallace.
29'
•
1ºTEMPO
A cobrança curta de Jovane Cabral facilita o corte da defesa gremista.
28'
•
1ºTEMPO
O arremate de Diego Caito de longe, tem desvio e sai em escanteio.
27'
•
1ºTEMPO
Cuiabano encontra Tchê Tchê, que domina e bate para defesa de Weverton.
26'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! O meia do Vasco é punido com o cartão amarelo.
25'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê acerta Krovinovic e comete a falta.
24'
•
1ºTEMPO
Léo Jardim entrega nos pés de Tetê na saída de jogo, o atacante tenta por cobertura e manda pra fora.
23'
•
1ºTEMPO
Resultado do Brasileirão: Coritiba 3x3 Athletico-PR.
22'
•
1ºTEMPO
Colídio volta para buscar o jogo e sofre a falta de Noriega.
21'
•
1ºTEMPO
IMPEDIDO! Colídio fica na frente de Weverton e o goleiro faz uma linda defesa, porém o auxiliar sobe a bandeira e anula o ataque visitante.
20'
•
1ºTEMPO
QUE DEFESA! Diego Caito recebe de Tetê e finaliza colocado, Léo Jardim salta bem e espalma a bola!
19'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Grêmio 60% x 40% Vasco.
18'
•
1ºTEMPO
Cuiabano se enrola na saída de jogo, Tetê aperta e o lateral vascaíno arruma a jogada e sai bem da zaga.
17'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Robert Renan avança no campo ofensivo e cruza, a bola vai na segunda trave e Adson cabeceia com perigo no gol de Weverton!
16'
•
1ºTEMPO
Tetê joga a bola na área em busca de Carlos Vinícius, Cuesta vai bem e corta.
14'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 0x0 Fluminense.
13'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique carrega pela direita e despeja a bola na área, Weverton sai bem e fica com a bola.
12'
•
1ºTEMPO
Tetê força o passe para Carlos Vinícius e a bola vai direto pela linha de fundo.
11'
•
1ºTEMPO
PASSA PERTO! Adson carrega da direita para o meio e bate colocado de canhota, Weverton acompanha e a bola sai à direita do gol!
10'
•
1ºTEMPO
A cobrança de Colídio muito ruim e o argentino praticamente recua para Weverton.
9'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez aproveita o erro de Wallace, o zagueiro força na marcação e cede o escanteio.
8'
•
1ºTEMPO
A bola é alçada na grande área e vai nas mãos de Weverton.
7'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Pedro Gabriel.
6'
•
1ºTEMPO
Adson é derrubado por Pedro Gabriel, falta.
5'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê recebe o toque na área, chuta e a bola explode em Kannemann.
4'
•
1ºTEMPO
O passe na direita para Diego Caito, ele cruza e a bola passa por toda área.
3'
•
1ºTEMPO
Andrés Gomez a jogada individual, ele tenta o drible e perde a bola para Wallace.
2'
•
1ºTEMPO
Kannemann se aventura no ataque e cai dentro da área, mas o juiz manda seguir o lance.
1'
•
1ºTEMPO
Raphael Claus é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena.
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo inicial, vai começar o jogo.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Barros; Adson, Gómez e Colidio.
PRÉ-JOGO
GRÊMIO: Weverton; Caito, Wallace, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovi?; Tetê, Jovane Cabral e Carlos Vinícius.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Vasco abre a zona de rebaixamento, a vitória hoje coloca o Cruzmaltino com a mesma pontuação do Tricolor gaúcho.
PRÉ-JOGO
O Grêmio tem a 15 colocação, apenas três pontos a frente da zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedores! Logo mais, às 16h, siga as emoções de Grêmio x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2026.
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Diego Caito
Defesa
Wallace
Defesa
Walter Kannemann
Defesa
Matheus Nascimento
Atacante
Pedro Gabriel
Defesa
Erick Noriega
Meio-Campo
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Filip Krovinovic
Meio-Campo
Tetê
Atacante
José Enamorado
Atacante
Jovane Cabral
Atacante
Juan Nardoni
Meio-Campo
Carlos Vinícius
Atacante
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Puma Rodriguez
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Jair
Meio-Campo
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Santiago Sosa
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Alan Lescano
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Adson
Atacante
Bruno Duarte
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Facundo Colidio
Atacante
Raphael Claus (SP)
ÁRBITRO
Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
ASSISTENTE
Alex dos Santos (SC)
ASSISTENTE