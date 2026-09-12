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encerrado
Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
1 × 2
Vasco Vasco

27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 12/0916h

Minuto a Minuto: Grêmio X Vasco - 12/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo na Arena! Vasco vira o jogo no segundo tempo, com gols de Colídio e Thiago Mendes, e volta a vencer no Brasileirão!

bola

48'

2ºTEMPO

No cruzamento para Carlos Vinícius, atacante disputa com a zaga e a sobra fica com Sosa que tira a bola.

bola

47'

2ºTEMPO

Pedro Gabriel manda a bola na área, Matheus Nascimento escora para o meio e ninguém aparece para finalizar a jogada.

bola

46'

2ºTEMPO

Enamorado despeja a bola na área, Matheus Nascimento cabeceia fraquinho e a bola fica nas mãos de Léo Jardim.

bola

45'

2ºTEMPO

Colídio toca para Bruno Duarte no contra-ataque, mas o atacante demora para concluir a jogada e é desarmado.

bola

44'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

O cruzamento de Diego Caito na área e Léo Jardim tira para escanteio.

bola

42'

2ºTEMPO

Diego Caito tem a sobra pela direita e chuta em cima da zaga, Villasanti tenta o rebote e acaba fazendo a falta em Piton.

bola

41'

2ºTEMPO

Grêmio vai no abafa em busca do empate.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Luís Castro troca Kannemann por Matheus Nascimento.

bola

38'

2ºTEMPO

SALVA, WEVERTON! Lescano encontra Colídio na área e o argento bate firme para nova defesa do goleiro!

bola

37'

2ºTEMPO

Já o Vasco joga contra o Coritiba no Rio.t

bola

36'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Palmeiras.

bola

35'

2ºTEMPO

A virada vascaína com Colídio, Vasco na frente em Porto Alegre!

gol

34'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO VASCO!!! Colídio aproveita o erro de Nardoni, tabela com Bruno Duarte e recebe para virar o jogo!

bola

34'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO VASCO!!!

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucas Piton entra para a saída de Cuiabano.

bola

31'

2ºTEMPO

Thiago Mendes comemora com os companheiros!

gol

30'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO VASCO!!! Após a jogada de Andrés Gómez, a bola fica viva na área e Lescano ajeita para Thiago Mendes acertar um bonito chute para empatar!

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO VASCO!!!

bola

29'

2ºTEMPO

O passe na esquerda para Cuiabano, que cruza em cima de Caito.

bola

28'

2ºTEMPO

Bruno Duarte não aproveita o rebote na área e perde a bola para Wallace.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Jair substitui Cuesta.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lescano é chamado e vem para o lugar de Tchê Tchê.

bola

25'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 2x0 Fluminense e Chapecoense 0x1 Internacional.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Depois do lance, Tetê é substituído por Enamorado.

bola

22'

2ºTEMPO

A torcida vaia Tetê após o lance.

bola

21'

2ºTEMPO

Tetê força demais o passe para Krovinovic e a bola sai.

bola

20'

2ºTEMPO

Cuiabano desce pela esquerda, cruza rasteiro e a zaga corta.

bola

19'

2ºTEMPO

Vasco mais presente no ataque nesta etapa final.

bola

18'

2ºTEMPO

O arremate de Cuiabano não leva perigo a meta adversária, é tiro de meta para Weverton.

bola

17'

2ºTEMPO

A finalização de Krovinovic vai para fora.

bola

16'

2ºTEMPO

Diego Caito fica pedindo a falta de Cuiabano e juiz manda seguir.

bola

15'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 1x0 Fluminense e Chapecoense 0x0 Internacional.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A troca gremista tem Nardoni na vaga de Jovane Cabral.

amarelo

13'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Diego Caito é punido com o amarelo.

bola

12'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Diego Caito tem a sobra na área e finaliza para defesa de Léo Jardim, a sobra fica com Carlos Vinícius e o atacante perde o gol!

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Puma Rodriguez substitui Paulo Henrique.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no Vasco, Bruno Duarte esta na vaga de Adson.

bola

9'

2ºTEMPO

E o Vasco joga contra o Coritiba no Rio.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Palmeiras.

amarelo

7'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
A falta dura de Robert Renan em Tetê gera o cartão amarelo para o defensor.

bola

6'

2ºTEMPO

Diego Caito tenta escapar pela direita e sofre a falta de Cuiabano.

bola

5'

2ºTEMPO

Escanteio para o Vasco após o cruzamento de Colídio.

bola

4'

2ºTEMPO

Colídio tenta o avanço na jogada, passa por Noriega e depois é desarmado por Wallace.

bola

3'

2ºTEMPO

No cruzamento de Cuiabano pela esquerda, Tetê faz o desvio.

bola

2'

2ºTEMPO

Sosa tenta o arremate da entrada da área e a bola pega na marcação.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

47'

1ºTEMPO

A bola levantada por Jovane Cabral, Pedro Gabriel escora para o meio e Robert Renan corta.

amarelo

46'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Diego Caito é parado com falta por Cuiabano, que recebe o amarelo.

bola

45'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Adson segura a bola pela direita e leva a falta de Noriega.

bola

43'

1ºTEMPO

Pedro Gabriel dispara pelo lado esquerdo, cruza e a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

42'

1ºTEMPO

O levantamento de Colídio na área e Weverton sai da meta para agarrar a bola.

bola

41'

1ºTEMPO

Paulo Henrique ganha o escanteio pela direita.

bola

40'

1ºTEMPO

Com o resultado parcial, Grêmio fica seis pontos a frente do Z4.

gol

39'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! Jovane Cabral rouba a bola de Paulo Henrique e chuta cruzado, Léo Jardim espalma e Villasanti confere para abrir o placar!

bola

39'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

38'

1ºTEMPO

A torcida do Tricolor gaúcho aumenta o som após o lance.

bola

37'

1ºTEMPO

LÉO JARDIM! A resposta gremista, Tetê é acionado por Krovinovic e bate no gol, o goleiro vascaíno voa para fazer mais uma defesa!

bola

35'

1ºTEMPO

WEVERTON! Andrés Gómez escapa pela esquerda, procura por Tchê Tchê e o meia finaliza forte, o goleiro cai no canto e evita o gol!

bola

34'

1ºTEMPO

Adson aposta na jogada individual pela esquerda, Caito marca e toma a bola.

bola

33'

1ºTEMPO

A batida do argentino vai em cima da barreira, na sobra Robert Renan isola o chute.

bola

32'

1ºTEMPO

O lance é de perigo, o próprio Colídio se prepara.

amarelo

31'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mais um amarelo no jogo, para o zagueiro Wallace.

bola

30'

1ºTEMPO

Colídio protege a bola na entrada da área e leva a falta de Wallace.

bola

29'

1ºTEMPO

A cobrança curta de Jovane Cabral facilita o corte da defesa gremista.

bola

28'

1ºTEMPO

O arremate de Diego Caito de longe, tem desvio e sai em escanteio.

bola

27'

1ºTEMPO

Cuiabano encontra Tchê Tchê, que domina e bate para defesa de Weverton.

amarelo

26'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
O meia do Vasco é punido com o cartão amarelo.

bola

25'

1ºTEMPO

Tchê Tchê acerta Krovinovic e comete a falta.

bola

24'

1ºTEMPO

Léo Jardim entrega nos pés de Tetê na saída de jogo, o atacante tenta por cobertura e manda pra fora.

bola

23'

1ºTEMPO

Resultado do Brasileirão: Coritiba 3x3 Athletico-PR.

bola

22'

1ºTEMPO

Colídio volta para buscar o jogo e sofre a falta de Noriega.

bola

21'

1ºTEMPO

IMPEDIDO! Colídio fica na frente de Weverton e o goleiro faz uma linda defesa, porém o auxiliar sobe a bandeira e anula o ataque visitante.

bola

20'

1ºTEMPO

QUE DEFESA! Diego Caito recebe de Tetê e finaliza colocado, Léo Jardim salta bem e espalma a bola!

bola

19'

1ºTEMPO

Posse de bola: Grêmio 60% x 40% Vasco.

bola

18'

1ºTEMPO

Cuiabano se enrola na saída de jogo, Tetê aperta e o lateral vascaíno arruma a jogada e sai bem da zaga.

bola

17'

1ºTEMPO

PRA FORA! Robert Renan avança no campo ofensivo e cruza, a bola vai na segunda trave e Adson cabeceia com perigo no gol de Weverton!

bola

16'

1ºTEMPO

Tetê joga a bola na área em busca de Carlos Vinícius, Cuesta vai bem e corta.

bola

14'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Atlético-MG 0x0 Fluminense.

bola

13'

1ºTEMPO

Paulo Henrique carrega pela direita e despeja a bola na área, Weverton sai bem e fica com a bola.

bola

12'

1ºTEMPO

Tetê força o passe para Carlos Vinícius e a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

11'

1ºTEMPO

PASSA PERTO! Adson carrega da direita para o meio e bate colocado de canhota, Weverton acompanha e a bola sai à direita do gol!

bola

10'

1ºTEMPO

A cobrança de Colídio muito ruim e o argentino praticamente recua para Weverton.

bola

9'

1ºTEMPO

Andrés Gómez aproveita o erro de Wallace, o zagueiro força na marcação e cede o escanteio.

bola

8'

1ºTEMPO

A bola é alçada na grande área e vai nas mãos de Weverton.

amarelo

7'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Pedro Gabriel.

bola

6'

1ºTEMPO

Adson é derrubado por Pedro Gabriel, falta.

bola

5'

1ºTEMPO

Tchê Tchê recebe o toque na área, chuta e a bola explode em Kannemann.

bola

4'

1ºTEMPO

O passe na direita para Diego Caito, ele cruza e a bola passa por toda área.

bola

3'

1ºTEMPO

Andrés Gomez a jogada individual, ele tenta o drible e perde a bola para Wallace.

bola

2'

1ºTEMPO

Kannemann se aventura no ataque e cai dentro da área, mas o juiz manda seguir o lance.

bola

1'

1ºTEMPO

Raphael Claus é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo inicial, vai começar o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Barros; Adson, Gómez e Colidio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

GRÊMIO: Weverton; Caito, Wallace, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovi?; Tetê, Jovane Cabral e Carlos Vinícius.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Vasco abre a zona de rebaixamento, a vitória hoje coloca o Cruzmaltino com a mesma pontuação do Tricolor gaúcho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Grêmio tem a 15 colocação, apenas três pontos a frente da zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedores! Logo mais, às 16h, siga as emoções de Grêmio x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2026.

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Diego CaitoAmarelo

    Defesa

  • WallaceAmarelo

    Defesa

  • Walter KannemannSaiu

    Defesa

  • Matheus NascimentoEntrou

    Atacante

  • Pedro GabrielAmarelo

    Defesa

  • Erick Noriega

    Meio-Campo

  • Mathías VillasantiGol

    Meio-Campo

  • Filip Krovinovic

    Meio-Campo

  • TetêSaiu

    Atacante

  • José EnamoradoEntrou

    Atacante

  • Jovane CabralSaiu

    Atacante

  • Juan NardoniEntrou

    Meio-Campo

  • Carlos Vinícius

    Atacante

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo HenriqueSaiu

    Defesa

  • Puma RodriguezEntrou

    Defesa

  • Carlos CuestaSaiu

    Defesa

  • JairEntrou

    Meio-Campo

  • Robert RenanAmarelo

    Defesa

  • CuiabanoSaiuAmarelo

    Defesa

  • Lucas PitonEntrou

    Defesa

  • Santiago Sosa

    Meio-Campo

  • Tchê TchêSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Alan LescanoEntrou

    Meio-Campo

  • Thiago MendesGol

    Meio-Campo

  • AdsonSaiu

    Atacante

  • Bruno DuarteEntrou

    Atacante

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Facundo ColidioGol

    Atacante

  • Raphael Claus (SP)

    ÁRBITRO

  • Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

    ASSISTENTE

  • Alex dos Santos (SC)

    ASSISTENTE

Grêmio GRE
Vasco VAS

GOLS

Gol Mathías Villasanti
Thiago Mendes Gol
Facundo Colidio Gol
POSSE DE BOLA
51% 49%
9FINALIZAÇÕES12
5FINALIZAÇÕES CERTAS5
10FALTAS COMETIDAS11
7CRUZAMENTOS7
47PASSES ERRADOS49
16DESARMES12
3ESCANTEIOS5
0IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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