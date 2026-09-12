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encerrado
Arena Condá Chapecó, Santa Catarina
Chapecoense Chapecoense
1 × 2
Internacional Internacional

27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 12/0917h

Minuto a Minuto: Chapecoense X Internacional - 12/09/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE JOGO! Internacional vence a lanterna Chapecoense, mas segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Verdão do Oeste enfrenta o Atlético-MG enquanto o Colorado encara o São Paulo.

bola

50'

2ºTEMPO

Marcinho cruza da direita e árbitro marca falta de ataque da Chape.

bola

49'

2ºTEMPO

Sanabria é pego em impedimento pela esquerda.

substituicao

48'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Paulinho da vaga para Ronaldo.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas trocas no Inter: Alan Patrick deixa o campo para a entrada de Sanabria.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sobe amarelo para Villagra.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Camilo da lugar para Dylan Borrero.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas substituições na Chapecoense: Bruno Pacheco sai e entra Fernando.

amarelo

45'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Fernando.

bola

45'

2ºTEMPO

MAIS SETE! Vamos até os 52 minutos neste segundo tempo.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
João Paulo no banco de reservas leva o amarelo.

bola

43'

2ºTEMPO

OLHA A CONFUSÃO! Marcinho vai ao fundo pela direita e cede tiro de meta. Villagra vai para cima do adversário e discussão generalizada é iniciada.

bola

42'

2ºTEMPO

Marcinho levanta da direita na área, Garcez chega de trás e erra cabeceio. Atacante fica reclamando de pênalti.

bola

41'

2ºTEMPO

Passe alto na entrada da área, Garcez ajeita de cabeça, Túlio Eduardo não alcança e bola fica com Matheus Cunha.

bola

40'

2ºTEMPO

Jogos da 27ª rodada do Brasileirão encerrados: Coritiba 3x3 Athletico-PR, Grêmio 1x2 Vasco e Atlético-MG 3x1 Fluminense.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Bruno Gomes da lugar para Juninho.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas mudanças no Inter: Carbonero deixa o gramado para a entrada de Eliasson.

bola

38'

2ºTEMPO

Lançamento forte na esquerda e Bruno Pacheco não alcança.

bola

37'

2ºTEMPO

Bruno Matias recebe na direita e toca forte demais no meio para Túlio Eduardo.

bola

36'

2ºTEMPO

Marcinho adianta na frente pela esquerda, divide com Paulinho e cai pedindo falta. Árbitro deixa duelo seguir.

bola

35'

2ºTEMPO

Chapecoense troca passes e procura o gol de empate.

bola

34'

2ºTEMPO

Rubens avança sozinho pela direita e acaba desarmado.

bola

32'

2ºTEMPO

Marcinho bate falta da esquerda no meio da área, ninguém consegue concluir e redonda sobra para Matheus Cunha.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Gomes ganha o amarelo por falta em Bruno Pacheco pela esquerda.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Everton da vaga para Bruno Matias.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas alterações na Chapecoense: sai Yago Felipe e entra Rubens.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
João Victor puxa Bruno Pacheco com falta e também leva o amarelo.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bolasie é acionado pela direita, abre demais o braço e acerta o rosto de Bernabei. Atacante é advertido com o cartão amarelo.

bola

27'

2ºTEMPO

Alan Patrick cobra falta na área e joga nas mãos de Anderson.

bola

26'

2ºTEMPO

Alan Patrick é parado com falta pela esquerda.

bola

25'

2ºTEMPO

Alan Patrick bate escanteio da direita e zaga da Chape tira em dois tempos.

bola

24'

2ºTEMPO

Carbonero vai ao fundo pela direita, cruza fechado e Anderson manda para a linha de fundo.

bola

23'

2ºTEMPO

Carbonero marca seu 7° gol no Brasileirão.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOL DO INTERNACIONAL!!! JOHAN CARBONERO!!! Saída errada da defesa da Chape: Anderson toca dentro da área e Everton não consegue dominar. Camisa 7 Colorado aproveita, domina e chuta forte para o fundo das redes!

bola

21'

2ºTEMPO

Marcinho cobra escanteio da direita e zaga Colorada afasta.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Primeira mudança na Chapecoense: Miguel vai embora para a entrada de Bolasie.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Primeira troca no Inter: Bruno Henrique sai e entra João Victor.

amarelo

18'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Camilo interrompe contra-ataque de Alan Patrick com falta e ganha o amarelo.

bola

17'

2ºTEMPO

João Victor se prepara para entrar no time visitante.

bola

16'

2ºTEMPO

Garcez é lançado na direita e levanta nas mãos de Matheus Cunha.

bola

15'

2ºTEMPO

MATHEUS CUNHA! Garcez cruza rasteiro da esquerda, Túlio Eduardo domina sozinho e finaliza forte. Goleiro voa no canto direito e espalma!

bola

14'

2ºTEMPO

Bernabei levanta da esquerda no meio da área, Anderson sai do gol e defende.

bola

13'

2ºTEMPO

Paulinho briga pela direita e ganha tiro de canto.

bola

12'

2ºTEMPO

Bruno Gomes cobra falta fechada e manda nas mãos de Anderson.

bola

11'

2ºTEMPO

Carbonero vai até o fundo pela esquerda e é parado com falta de Everton.

bola

10'

2ºTEMPO

QUASE!!! Garcez dispara pelo meio, tabela com Marcinho e, da entrada da área, chuta de canhota à direita de Matheus Cunha!

bola

9'

2ºTEMPO

Bruno Henrique sobe pela direita, adianta demais e perde para o marcador.

bola

8'

2ºTEMPO

Cruzamento forte da esquerda e Everton cabeceia longe do gol.

bola

7'

2ºTEMPO

Carbonero faz falta de ataque em Everton.

bola

6'

2ºTEMPO

Túlio Eduardo rola na direita, Garcez invade a área e não passa pela marcação. Bandeira aponta impedimento no começo do lance.

bola

5'

2ºTEMPO

Carbonero acelera pela esquerda, chega no fundo e acaba desarmado.

amarelo

3'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Eduardo Doma para contra-ataque de Paulinho com falta e é advertido com o cartão amarelo.

bola

2'

2ºTEMPO

Garcez levanta forte demais na área e Matheus Cunha pega.

bola

1'

2ºTEMPO

Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo na Arena Condá!

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense e Inter estão empatando em Santa Catarina.

bola

49'

1ºTEMPO

Bruno Henrique domina na intermediária e erra passe na frente para Carbonero.

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Marcinho atropela Bernabei com falta pela esquerda e leva o amarelo.

bola

47'

1ºTEMPO

Mais cinco minutos de acréscimo nesta etapa inicial.

bola

46'

1ºTEMPO

Foi o 2° gol de Garcez no Brasileirão.

gol

45'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOL DA CHAPECOENSE!!! MAURICIO GARCEZ!!! Marcinho carrega pela direita, leva para o pé canhoto e cruza na área. Camisa 31 ganha de Mercado e cabeceia para o fundo das redes!

amarelo

44'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carbonero é advertido com o cartão amarelo.

bola

44'

1ºTEMPO

Muita discussão com o bandeira Guilherme Dias Camilo. Clima esquenta em Chapecó.

bola

43'

1ºTEMPO

Técnico da Chape Rafael Lacerda ganha cartão amarelo por reclamação.

bola

42'

1ºTEMPO

Falta cobrada na segunda trave, Eduardo Doma controla com liberdade e é travado por Villagra na hora da conclusão!

bola

41'

1ºTEMPO

Marcinho é derrubado com falta pela esquerda.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogos da 27ª rodada do Brasileirão em andamento: Grêmio 1x2 Vasco e Atlético-MG 3x0 Fluminense.

bola

39'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco controla pela esquerda, fica cercado e acaba desarmado.

bola

37'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco tabela com Marcinho na esquerda e cruza forte demais para a área.

bola

35'

1ºTEMPO

Miguel invade a área pela direita, Villagra chega por baixo e faz o corte.

bola

34'

1ºTEMPO

Carbonero recebe na frente, não consegue dominar e bola fica com Anderson.

bola

33'

1ºTEMPO

Marcinho é lançado na esquerda e comete falta de ataque em Mercado.

bola

32'

1ºTEMPO

Bernabei dispara pela esquerda, adianta demais e deixa a redonda sair pela linha de fundo.

bola

31'

1ºTEMPO

Everton corre pela direita, se enrola com a marcação e cede lateral.

bola

30'

1ºTEMPO

Com esse resultado, o Inter chega nos 28 pontos, sobe para a 17ª posição, mas continua na zona do rebaixamento.

bola

29'

1ºTEMPO

Carbonero é travado na hora do chute e Anderson agarra.

bola

27'

1ºTEMPO

Túlio Eduardo é acionado no meio sozinho em posição de impedimento.

bola

26'

1ºTEMPO

Bruno Henrique marca seu 2° neste Brasileirão.

gol

25'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOL DO INTERNACIONAL!!! BRUNO HENRIQUE!!! Carbonero recebe na esquerda, invade a área e serve no meio. Sozinho, camisa 8 chega de trás e manda uma bomba para o fundo das redes!

bola

24'

1ºTEMPO

Jogo recomeço depois dos atendimentos.

bola

23'

1ºTEMPO

Camisa 27 da Chape vai seguir no duelo com a famosa touca de natação como proteção.

bola

22'

1ºTEMPO

Vitinho já está recuperado, mas Camilo segue sob cuidado médico.

bola

21'

1ºTEMPO

Jogadores recebem atendimento médico no gramado.

bola

20'

1ºTEMPO

Alan Patrick bate falta pela direita e defesa tira pelo alto. Vitinho e Camilo chocam forte cabeça com cabeça e ficam caídos.

bola

19'

1ºTEMPO

Bruno Henrique carrega pela direita, coloca na frente e sofre falta por trás de Eduardo Doma.

bola

18'

1ºTEMPO

BOA CHANCE! Marcinho é lançado na direita dentro da área, domina e é travado por Mercado.

bola

17'

1ºTEMPO

Escanteio cobrado pela direita, Bruno Pacheco cabeceia fraco e defesa afasta.

bola

16'

1ºTEMPO

Kauan Faria sobe pela direita, tem cruzamento bloqueado e ganha tiro de canto.

bola

15'

1ºTEMPO

Vitinho corre pela direita e toca mal no meio para Alan Patrick.

bola

14'

1ºTEMPO

Paulinho avança pela direita, se enrola com a marcação e cede tiro de meta.

bola

12'

1ºTEMPO

Passe forte na esquerda para Garcez e redonda fica fácil para Matheus Cunha.

bola

11'

1ºTEMPO

Bernabei joga lateral da esquerda na área e Vitinho comete falta de ataque.

bola

10'

1ºTEMPO

Carbonero dispara sozinho pela esquerda e acaba desarmado por Everton.

bola

9'

1ºTEMPO

Lançamento forte na esquerda e Bernabei não alcança.

bola

8'

1ºTEMPO

Em cobrança ensaiada, Bernabei recebe na esquerda e cruza forte demais na área. Tiro de meta para Anderson.

bola

7'

1ºTEMPO

Vitinho é acionado na direita e sofre falta de Bruno Pecheco.

bola

5'

1ºTEMPO

PERDEU! Cruzamento da direita na segunda trave, Bruno Pacheco ajeita e Everton cabeceia sozinho para fora!

bola

4'

1ºTEMPO

Garcez rola na entrada da área, Miguel domina mal e acaba desarmado.

bola

3'

1ºTEMPO

Carbonero arrisca de fora da área, acerta a marcação e bola fica fácil para Anderson.

bola

2'

1ºTEMPO

Marcinho ajeita na entrada da área, Garcez domina e finaliza longe do gol.

bola

1'

1ºTEMPO

Time da casa veste uniforme predominantemente verde, com listras brancas, enquanto a equipe visitante joga com camisas vermelhas, shorts e meias brancas.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA! Bola rolando para Chapecoense e Internacional!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atletas perfilados para a execução do hino nacional do Brasil e o hino de Santa Catarina.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da Arena Condá.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, o Inter venceu a Chapecoense por 2x0 no Beira-Rio. Mercado e Alan Patrick marcaram os gols.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Flávio Rodrigues de Souza (SP) é o árbitro do duelo, Bruno Boschilia (PR) e Guilherme Dias Camilo (MG) são os assistentes. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) comanda o VAR.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Anthoni, Félix Torres, Juninho, Luiz Felipe, Ronaldo, Thiago Maia, Gabriel Vinicius, João Victor, Eliasson, Allex, Alerrandro e Sanabria são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Internacional vai a campo com Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Bernabei; Villagra e Bruno Henrique; Paulinho, Carbonero e Alan Patrick; Vitinho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Rochet, Kayky e Calebe são desfalques. Victor Gabriel, Matheus Bahia e Aguirre suspensos também não jogam.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Colorado não vence há dez rodadas na competição e está na zona do rebaixamento na 18ª colocação com 25 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Matheus Aurélio, Rafael Santos, João Paulo, Rafael Thyere, Fernando, Mancha, Bruno Matias, David, Dylan Borrero, Kevin Ramírez, Rubens e Bolasie.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chapecoense está escalada com Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton e Bruno Pecheco; Camilo, Yago Felipe e Miguel; Garcez, Marcinho e Túlio Eduardo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Heitor, Rafael Carvalheira, Bruno Tubarão, Max Alves, Vinícius Balieiro, Robert e João Paulo seguem no departamento médico e estão fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Verdão do Oeste ocupa a lanterna do Brasileirão com 17 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado na Arena Condá em Chapecó. O tempo está nublado na cidade catarinense, os termômetros marcam 18°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Chapecoense e Internacional em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Anderson

    Goleiro

  • Kauan Faria

    Meio-Campo

  • Eduardo DomaAmarelo

    Defesa

  • EvertonSaiu

    Defesa

  • Bruno MatiasEntrou

    Meio-Campo

  • Bruno PachecoSaiu

    Defesa

  • FernandoEntrouAmarelo

    Defesa

  • CamiloSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Dylan BorreroEntrou

    Atacante

  • Yago FelipeSaiu

    Meio-Campo

  • RubensEntrou

    Atacante

  • MiguelSaiu

    Meio-Campo

  • Yannick BolasieEntrouAmarelo

    Atacante

  • Mauricio GarcezGol

    Atacante

  • MarcinhoAmarelo

    Atacante

  • Túlio Eduardo

    Atacante

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Bruno GomesSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • JuninhoEntrou

    Defesa

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Gabriel Mercado

    Defesa

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Rodrigo VillagraAmarelo

    Meio-Campo

  • Bruno HenriqueSaiuGol

    Meio-Campo

  • João VictorEntrouAmarelo

    Atacante

  • PaulinhoSaiu

    Meio-Campo

  • RonaldoEntrou

    Meio-Campo

  • Johan CarboneroSaiuGolAmarelo

    Atacante

  • Niclas EliassonEntrou

    Atacante

  • Alan PatrickSaiu

    Meio-Campo

  • Antonio SanabriaEntrou

    Atacante

  • Vitinho

    Atacante

  • Flavio Rodrigues de Souza (SP)

    ÁRBITRO

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

  • Bruno Mota Correia (RJ) / VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

    QUARTO ÁRBITRO

Chapecoense CHA
Internacional INT

GOLS

Gol Mauricio Garcez
Bruno Henrique Gol
Johan Carbonero Gol
POSSE DE BOLA
63% 37%
5FINALIZAÇÕES4
2FINALIZAÇÕES CERTAS4
19FALTAS COMETIDAS12
15CRUZAMENTOS6
35PASSES ERRADOS31
14DESARMES13
5ESCANTEIOS2
2IMPEDIMENTOS0
6CARTÕES AMARELOS4
0CARTÕES VERMELHOS0
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