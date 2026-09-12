27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 12/09•17h
Minuto a Minuto: Chapecoense X Internacional - 12/09/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE JOGO! Internacional vence a lanterna Chapecoense, mas segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Verdão do Oeste enfrenta o Atlético-MG enquanto o Colorado encara o São Paulo.
50'
•
2ºTEMPO
Marcinho cruza da direita e árbitro marca falta de ataque da Chape.
49'
•
2ºTEMPO
Sanabria é pego em impedimento pela esquerda.
48'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Paulinho da vaga para Ronaldo.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas trocas no Inter: Alan Patrick deixa o campo para a entrada de Sanabria.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sobe amarelo para Villagra.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Camilo da lugar para Dylan Borrero.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas substituições na Chapecoense: Bruno Pacheco sai e entra Fernando.
45'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Fernando.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS SETE! Vamos até os 52 minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! João Paulo no banco de reservas leva o amarelo.
43'
•
2ºTEMPO
OLHA A CONFUSÃO! Marcinho vai ao fundo pela direita e cede tiro de meta. Villagra vai para cima do adversário e discussão generalizada é iniciada.
42'
•
2ºTEMPO
Marcinho levanta da direita na área, Garcez chega de trás e erra cabeceio. Atacante fica reclamando de pênalti.
41'
•
2ºTEMPO
Passe alto na entrada da área, Garcez ajeita de cabeça, Túlio Eduardo não alcança e bola fica com Matheus Cunha.
40'
•
2ºTEMPO
Jogos da 27ª rodada do Brasileirão encerrados: Coritiba 3x3 Athletico-PR, Grêmio 1x2 Vasco e Atlético-MG 3x1 Fluminense.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Bruno Gomes da lugar para Juninho.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas mudanças no Inter: Carbonero deixa o gramado para a entrada de Eliasson.
38'
•
2ºTEMPO
Lançamento forte na esquerda e Bruno Pacheco não alcança.
37'
•
2ºTEMPO
Bruno Matias recebe na direita e toca forte demais no meio para Túlio Eduardo.
36'
•
2ºTEMPO
Marcinho adianta na frente pela esquerda, divide com Paulinho e cai pedindo falta. Árbitro deixa duelo seguir.
35'
•
2ºTEMPO
Chapecoense troca passes e procura o gol de empate.
34'
•
2ºTEMPO
Rubens avança sozinho pela direita e acaba desarmado.
32'
•
2ºTEMPO
Marcinho bate falta da esquerda no meio da área, ninguém consegue concluir e redonda sobra para Matheus Cunha.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Gomes ganha o amarelo por falta em Bruno Pacheco pela esquerda.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Everton da vaga para Bruno Matias.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas alterações na Chapecoense: sai Yago Felipe e entra Rubens.
29'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! João Victor puxa Bruno Pacheco com falta e também leva o amarelo.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bolasie é acionado pela direita, abre demais o braço e acerta o rosto de Bernabei. Atacante é advertido com o cartão amarelo.
27'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick cobra falta na área e joga nas mãos de Anderson.
26'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick é parado com falta pela esquerda.
25'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick bate escanteio da direita e zaga da Chape tira em dois tempos.
24'
•
2ºTEMPO
Carbonero vai ao fundo pela direita, cruza fechado e Anderson manda para a linha de fundo.
23'
•
2ºTEMPO
Carbonero marca seu 7° gol no Brasileirão.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOL DO INTERNACIONAL!!! JOHAN CARBONERO!!! Saída errada da defesa da Chape: Anderson toca dentro da área e Everton não consegue dominar. Camisa 7 Colorado aproveita, domina e chuta forte para o fundo das redes!
21'
•
2ºTEMPO
Marcinho cobra escanteio da direita e zaga Colorada afasta.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Primeira mudança na Chapecoense: Miguel vai embora para a entrada de Bolasie.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Primeira troca no Inter: Bruno Henrique sai e entra João Victor.
18'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Camilo interrompe contra-ataque de Alan Patrick com falta e ganha o amarelo.
17'
•
2ºTEMPO
João Victor se prepara para entrar no time visitante.
16'
•
2ºTEMPO
Garcez é lançado na direita e levanta nas mãos de Matheus Cunha.
15'
•
2ºTEMPO
MATHEUS CUNHA! Garcez cruza rasteiro da esquerda, Túlio Eduardo domina sozinho e finaliza forte. Goleiro voa no canto direito e espalma!
14'
•
2ºTEMPO
Bernabei levanta da esquerda no meio da área, Anderson sai do gol e defende.
13'
•
2ºTEMPO
Paulinho briga pela direita e ganha tiro de canto.
12'
•
2ºTEMPO
Bruno Gomes cobra falta fechada e manda nas mãos de Anderson.
11'
•
2ºTEMPO
Carbonero vai até o fundo pela esquerda e é parado com falta de Everton.
10'
•
2ºTEMPO
QUASE!!! Garcez dispara pelo meio, tabela com Marcinho e, da entrada da área, chuta de canhota à direita de Matheus Cunha!
9'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique sobe pela direita, adianta demais e perde para o marcador.
8'
•
2ºTEMPO
Cruzamento forte da esquerda e Everton cabeceia longe do gol.
7'
•
2ºTEMPO
Carbonero faz falta de ataque em Everton.
6'
•
2ºTEMPO
Túlio Eduardo rola na direita, Garcez invade a área e não passa pela marcação. Bandeira aponta impedimento no começo do lance.
5'
•
2ºTEMPO
Carbonero acelera pela esquerda, chega no fundo e acaba desarmado.
3'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Eduardo Doma para contra-ataque de Paulinho com falta e é advertido com o cartão amarelo.
2'
•
2ºTEMPO
Garcez levanta forte demais na área e Matheus Cunha pega.
1'
•
2ºTEMPO
Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo na Arena Condá!
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense e Inter estão empatando em Santa Catarina.
49'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique domina na intermediária e erra passe na frente para Carbonero.
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Marcinho atropela Bernabei com falta pela esquerda e leva o amarelo.
47'
•
1ºTEMPO
Mais cinco minutos de acréscimo nesta etapa inicial.
46'
•
1ºTEMPO
Foi o 2° gol de Garcez no Brasileirão.
45'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOL DA CHAPECOENSE!!! MAURICIO GARCEZ!!! Marcinho carrega pela direita, leva para o pé canhoto e cruza na área. Camisa 31 ganha de Mercado e cabeceia para o fundo das redes!
44'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carbonero é advertido com o cartão amarelo.
44'
•
1ºTEMPO
Muita discussão com o bandeira Guilherme Dias Camilo. Clima esquenta em Chapecó.
43'
•
1ºTEMPO
Técnico da Chape Rafael Lacerda ganha cartão amarelo por reclamação.
42'
•
1ºTEMPO
Falta cobrada na segunda trave, Eduardo Doma controla com liberdade e é travado por Villagra na hora da conclusão!
41'
•
1ºTEMPO
Marcinho é derrubado com falta pela esquerda.
40'
•
1ºTEMPO
Jogos da 27ª rodada do Brasileirão em andamento: Grêmio 1x2 Vasco e Atlético-MG 3x0 Fluminense.
39'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco controla pela esquerda, fica cercado e acaba desarmado.
37'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco tabela com Marcinho na esquerda e cruza forte demais para a área.
35'
•
1ºTEMPO
Miguel invade a área pela direita, Villagra chega por baixo e faz o corte.
34'
•
1ºTEMPO
Carbonero recebe na frente, não consegue dominar e bola fica com Anderson.
33'
•
1ºTEMPO
Marcinho é lançado na esquerda e comete falta de ataque em Mercado.
32'
•
1ºTEMPO
Bernabei dispara pela esquerda, adianta demais e deixa a redonda sair pela linha de fundo.
31'
•
1ºTEMPO
Everton corre pela direita, se enrola com a marcação e cede lateral.
30'
•
1ºTEMPO
Com esse resultado, o Inter chega nos 28 pontos, sobe para a 17ª posição, mas continua na zona do rebaixamento.
29'
•
1ºTEMPO
Carbonero é travado na hora do chute e Anderson agarra.
27'
•
1ºTEMPO
Túlio Eduardo é acionado no meio sozinho em posição de impedimento.
26'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique marca seu 2° neste Brasileirão.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOL DO INTERNACIONAL!!! BRUNO HENRIQUE!!! Carbonero recebe na esquerda, invade a área e serve no meio. Sozinho, camisa 8 chega de trás e manda uma bomba para o fundo das redes!
24'
•
1ºTEMPO
Jogo recomeço depois dos atendimentos.
23'
•
1ºTEMPO
Camisa 27 da Chape vai seguir no duelo com a famosa touca de natação como proteção.
22'
•
1ºTEMPO
Vitinho já está recuperado, mas Camilo segue sob cuidado médico.
21'
•
1ºTEMPO
Jogadores recebem atendimento médico no gramado.
20'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick bate falta pela direita e defesa tira pelo alto. Vitinho e Camilo chocam forte cabeça com cabeça e ficam caídos.
19'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique carrega pela direita, coloca na frente e sofre falta por trás de Eduardo Doma.
18'
•
1ºTEMPO
BOA CHANCE! Marcinho é lançado na direita dentro da área, domina e é travado por Mercado.
17'
•
1ºTEMPO
Escanteio cobrado pela direita, Bruno Pacheco cabeceia fraco e defesa afasta.
16'
•
1ºTEMPO
Kauan Faria sobe pela direita, tem cruzamento bloqueado e ganha tiro de canto.
15'
•
1ºTEMPO
Vitinho corre pela direita e toca mal no meio para Alan Patrick.
14'
•
1ºTEMPO
Paulinho avança pela direita, se enrola com a marcação e cede tiro de meta.
12'
•
1ºTEMPO
Passe forte na esquerda para Garcez e redonda fica fácil para Matheus Cunha.
11'
•
1ºTEMPO
Bernabei joga lateral da esquerda na área e Vitinho comete falta de ataque.
10'
•
1ºTEMPO
Carbonero dispara sozinho pela esquerda e acaba desarmado por Everton.
9'
•
1ºTEMPO
Lançamento forte na esquerda e Bernabei não alcança.
8'
•
1ºTEMPO
Em cobrança ensaiada, Bernabei recebe na esquerda e cruza forte demais na área. Tiro de meta para Anderson.
7'
•
1ºTEMPO
Vitinho é acionado na direita e sofre falta de Bruno Pecheco.
5'
•
1ºTEMPO
PERDEU! Cruzamento da direita na segunda trave, Bruno Pacheco ajeita e Everton cabeceia sozinho para fora!
4'
•
1ºTEMPO
Garcez rola na entrada da área, Miguel domina mal e acaba desarmado.
3'
•
1ºTEMPO
Carbonero arrisca de fora da área, acerta a marcação e bola fica fácil para Anderson.
2'
•
1ºTEMPO
Marcinho ajeita na entrada da área, Garcez domina e finaliza longe do gol.
1'
•
1ºTEMPO
Time da casa veste uniforme predominantemente verde, com listras brancas, enquanto a equipe visitante joga com camisas vermelhas, shorts e meias brancas.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA! Bola rolando para Chapecoense e Internacional!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução do hino nacional do Brasil e o hino de Santa Catarina.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da Arena Condá.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, o Inter venceu a Chapecoense por 2x0 no Beira-Rio. Mercado e Alan Patrick marcaram os gols.
PRÉ-JOGO
Flávio Rodrigues de Souza (SP) é o árbitro do duelo, Bruno Boschilia (PR) e Guilherme Dias Camilo (MG) são os assistentes. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) comanda o VAR.
PRÉ-JOGO
Anthoni, Félix Torres, Juninho, Luiz Felipe, Ronaldo, Thiago Maia, Gabriel Vinicius, João Victor, Eliasson, Allex, Alerrandro e Sanabria são os reservas.
PRÉ-JOGO
Internacional vai a campo com Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Bernabei; Villagra e Bruno Henrique; Paulinho, Carbonero e Alan Patrick; Vitinho.
PRÉ-JOGO
Rochet, Kayky e Calebe são desfalques. Victor Gabriel, Matheus Bahia e Aguirre suspensos também não jogam.
PRÉ-JOGO
Já o Colorado não vence há dez rodadas na competição e está na zona do rebaixamento na 18ª colocação com 25 pontos.
PRÉ-JOGO
No banco estão Matheus Aurélio, Rafael Santos, João Paulo, Rafael Thyere, Fernando, Mancha, Bruno Matias, David, Dylan Borrero, Kevin Ramírez, Rubens e Bolasie.
PRÉ-JOGO
Chapecoense está escalada com Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton e Bruno Pecheco; Camilo, Yago Felipe e Miguel; Garcez, Marcinho e Túlio Eduardo.
PRÉ-JOGO
Heitor, Rafael Carvalheira, Bruno Tubarão, Max Alves, Vinícius Balieiro, Robert e João Paulo seguem no departamento médico e estão fora.
PRÉ-JOGO
O Verdão do Oeste ocupa a lanterna do Brasileirão com 17 pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado na Arena Condá em Chapecó. O tempo está nublado na cidade catarinense, os termômetros marcam 18°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Chapecoense e Internacional em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Rafael Lacerda
TECNICO
Anderson
Goleiro
Kauan Faria
Meio-Campo
Eduardo Doma
Defesa
Everton
Defesa
Bruno Matias
Meio-Campo
Bruno Pacheco
Defesa
Fernando
Defesa
Camilo
Meio-Campo
Dylan Borrero
Atacante
Yago Felipe
Meio-Campo
Rubens
Atacante
Miguel
Meio-Campo
Yannick Bolasie
Atacante
Mauricio Garcez
Atacante
Marcinho
Atacante
Túlio Eduardo
Atacante
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Juninho
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Gabriel Mercado
Defesa
Alexandro Bernabei
Defesa
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
Bruno Henrique
Meio-Campo
João Victor
Atacante
Paulinho
Meio-Campo
Ronaldo
Meio-Campo
Johan Carbonero
Atacante
Niclas Eliasson
Atacante
Alan Patrick
Meio-Campo
Antonio Sanabria
Atacante
Vitinho
Atacante
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
ÁRBITRO
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE
Bruno Mota Correia (RJ) / VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
QUARTO ÁRBITRO