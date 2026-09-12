Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
encerrado
Nilton Santos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Botafogo Botafogo
1 × 1
RB Bragantino RB Bragantino

27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 12/0920h30

Minuto a Minuto: Botafogo X RB Bragantino - 12/09/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRBITRO! Bragantino sai na frente e era melhor, mas teve um expulso e o Botafogo se aproveitou para empatar! Tudo Igual no Rio de Janeiro!

bola

52'

2ºTEMPO

Escanteio é cobrado da direita na área paulista e Eduardo sobe para cortar de cabeça.

bola

51'

2ºTEMPO

Bragantino luta com as armas que tem e é raçudo para deixar a bola longe da área de Volpi.

bola

50'

2ºTEMPO

13.498 é o público presente no Nilton Santos.

bola

49'

2ºTEMPO

Montoro recebe de Paulinho na esquerda, manda na área e Tiquinho cabeceia torto para fora.

bola

48'

2ºTEMPO

Botafogo troca passes na intermediária e o Braga fica com os 10 atrás da linha da bola.

bola

47'

2ºTEMPO

Montoro vê Kadir dentro da área e cruza rasteiro, Volpi sai esperto do gol e antes dela chegar em Kadir, faz a defesa.

bola

46'

2ºTEMPO

Ponte recebe na ponta direita e cruza nas costas de Capixaba.

bola

45'

2ºTEMPO

Sobe a placa com oito de acréscimos!

bola

44'

2ºTEMPO

GABRIEL BATISTA!!! Fernando Santos bota Herrera para correr, o atacante aparece cara a cara com o goleiro e chuta rasteiro para grande defesa!!!

bola

43'

2ºTEMPO

Bragantino já não tem mais forças para atacar e somente apostas nos chutões de Volpi para os atacantes se virarem lá na frente.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Matheus Fernandes entra no lugar de Eric Ramires.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mancini saca Fabinho e coloca Gabriel...

bola

40'

2ºTEMPO

E tem jogador do Bragantino caído no gramado por conta de cãibras.

bola

39'

2ºTEMPO

Paulinho cruza fechado da quina da área pela esquerda, Danilo se estica todo e não alcança. Tiro de meta.

bola

38'

2ºTEMPO

Danilo busca Tiquinho dentro da área e o atacante raspa de cabeça em posição ilegal.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bragantino também muda. Herrera entra e Lucas Barbosa sai.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E não deu para Vitinho. Ele sai para a entrada de Mateo Ponte.

bola

35'

2ºTEMPO

Vitinho sente fortes dores depois da bola recebida de Capixaba e parece não ter mais condições de jogo.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Vitinho recebe falta dura de Capixaba na entrada da área e o lateral do Braga leva o amarelo.

bola

33'

2ºTEMPO

Lucas Barbosa finaliza da entrada da área e Gabriel Batista faz a defesa dando rebote, na sequência, Eric Ramires chuta com desvio e o goleiro faz outra grande defesa!

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Kauan Toledo entra na vaga deixada por Junior Santos.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituições no Bota. Sai Danilo Pereira e entra Tiquinho...

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Volpi reclama furioso com o árbitro alegando que Kadir o atrapalhou na reposição e leva o amarelo para casa.

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Volpi reclama furioso com o árbitro alegando que Kadir o atrapalhou na reposição e leva o amarelo para casa.

bola

29'

2ºTEMPO

Na reposição da bola em jogo, Volpi chuta, a bola bate nas costas de Kadir e quase acontece um gol sem querer no Nilton Santos.

bola

28'

2ºTEMPO

OUSADO! Bola é cruzada da direita na área do Braga e Danilo emenda a bicicleta nas mãos de Volpi.

bola

27'

2ºTEMPO

Ferraresi estava pendurado e não enfrenta o Mirassol na próxima rodada.

bola

26'

2ºTEMPO

Capixaba cobra falta por cima da barreira e Gabriel Barbosa faz tranquila defesa no alto.

amarelo

25'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
E por reclamação, Kadir também é amarelado.

amarelo

24'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ferraresi faz falta em Lucas Barbosa a um metro da grande área e recebe o amarelo.

bola

23'

2ºTEMPO

Danilo Pereira tromba com Volpi dentro da área paulista, o goleirão cai no gramado e o jogo é paralisado.

bola

22'

2ºTEMPO

PRA FORAAA!!! Huguinho sai errado pelo meio, Capixaba fica com ela, briga na entrada da área e ela sobra para Lucas Barbosa soltar o petardo por cima do gol!

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Paulinho entra no lugar de Alex Telles, no Botafogo.

bola

20'

2ºTEMPO

Capixaba tem a bola dominada na ala esquerda, cruza na área e a zaga do Botafogo rebate para frente.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Monzón vai só no corpo de Fernando e recebe o primeiro amarelo do jogo.

bola

18'

2ºTEMPO

Vitinho toca em Montoro dentro da área e no meio de dois, o argentino chuta fraco nas mãos de Volpi.

bola

17'

2ºTEMPO

Botafogo continua com mais posse de bola e encurrala o time do interior paulista na entrada da área de Volpi.

bola

16'

2ºTEMPO

Kadir cruza muito forte da direita e Dannilo Pereira nem vai nela. É só tiro de mta.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Eduardo fica com a vaga de Pita.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no Bragantino. Hurtado entra no lugar de Sant Anna...

bola

13'

2ºTEMPO

Botafogo vira o jogo em Alex Telles, ele cruza da esquerda e Danilo Pereira testa no alto para Volpi espalmar e ceder escanteio.

bola

12'

2ºTEMPO

Até que enfim a torcida do Botafogo deixa de reclamar e se alegra no Engenhão.

gol

11'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! VITINHO!!! Bola é aberta a Alex Telles na esquerda, o lateral cruza no segundo pau para o outro lateral testar nas costas da zaga no canto direito para empatar!!!

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!

bola

10'

2ºTEMPO

Com um a mais desde a primeira etapa, neste momento o Botafogo fica mais com a posse da bola.

bola

9'

2ºTEMPO

Danilo Pereira é lançado na ponta direita, Gustavo Marques toma a frente e desarma na bola.

bola

8'

2ºTEMPO

Sant Anna cruza da direita, Pitta se posiciona atrás de Vitinho, cabeceia no cano esquerdo e Gabriel Batista defende.

bola

7'

2ºTEMPO

Vitinho é acionado novamente na ala direita, crua no primeiro poste e Junior Santos cabeceia torto para fora.

bola

6'

2ºTEMPO

Huguinho recebe na entrada da área e arremata rasteiro a direita do gol.

bola

5'

2ºTEMPO

Vitinho tira a marcação de Capixaba pela direita, cruza e Gustavo Martins afasta de cabeça.

bola

4'

2ºTEMPO

Falta é cobrada na área do Botafogo e no segundo pau Alex Telles afasta de cabeça.

bola

3'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Santos 2 x 0 Cruzeiro.

bola

2'

2ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Alex Telles tem a bola dominada na esquerda e manda na área, Kadir desvia dentro da pequena área e a bola para nas mãos de Volpi!

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Botafogo. Sai Villalba e entra Kadir.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina o primeiro tempo no Nilton Santos. Bragantino vai vencendo com um a menos.

bola

48'

1ºTEMPO

Botafogo agora vai pra cima e o Bragantino se fecha na entrada da área.

bola

47'

1ºTEMPO

Pitta é acionado por Lucas Barbosa na ponta direita, abe demais o braço e acaba cometendo falta em Monzón.

bola

46'

1ºTEMPO

Danilo cobra falta na área do Braga, Lucas Barbosa sobe com Monzón, leva a pior e fica caído no gramado.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Wallace Yan sai de campo desolado, chorando e é acalmado pelos seus companheiros.

vermelho

43'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO! árbitro vê o lance na cabine do VAR e vê que Wallace Yan dá um tapa no rosto de Ferrresi!

bola

42'

1ºTEMPO

Árbitro é chamado por possível agressão de Wallace Yan em Ferraresi.

bola

41'

1ºTEMPO

E Rodrigo Bellão já manda os reservas aquecerem...

bola

40'

1ºTEMPO

E a torcida botafoguense começa com as primeiras vaias no Nilton Santos.

bola

39'

1ºTEMPO

Monzón marcou o 22º gol contra deste Brasileirão!

bola

38'

1ºTEMPO

Wallace Yan inverte para Lucas Barbosa na direita, o atacante cruza de três dedos e Fernando Santos não alcança.

bola

37'

1ºTEMPO

Bragantino mantém a posse da bola no ataque e o Botafogo se fecha para não tomar o segundo.

bola

36'

1ºTEMPO

Bragantino parece estar jogando em casa e detém as ações do jogo.

bola

35'

1ºTEMPO

PASSA PERTO!!! Wallace Yan rouba a bola de Ferraresi, aciona Fernando Santos e o atacante solta o petardo muito perto do travessão do Bota.

bola

34'

1ºTEMPO

Huguinho abre em Villalba na ponta direita, o lateral cruza para trás e não chega ninguém do Botafogo para finalizar.

bola

33'

1ºTEMPO

Alex Telles tenta surpreender Volpi em cobrança de falta na ponta esquerda e manda na rede pelo lado de fora.

bola

32'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa não domina, Danilo bate a carteira do atacante e recebe falta na sequência.

bola

31'

1ºTEMPO

Bragantino sai na frente merecidamente no Nilton Santos. O time é melhor que o adversário.

bola

30'

1ºTEMPO

A bola pune! Monzón faz ótima partida, porém fez o gol contra em jogada infeliz!

gol_contra

29'

1ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOLLL DO BRAGANTINO!!! MONZÓN CONTRA!!!Time paulista faz blitz na área do Botafogo, Wallace Yan recupera a bola na ponta direita e cruza, o zagueirão tenta cortar e joga contra a própria meta no contrapé de Gabriel Batista!

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BRAGANTINO!!!

bola

28'

1ºTEMPO

Capixaba tenta a finta seca em Danilo na intermediária e recebe falta. Vem bola para a área de Gabriel Batista!

bola

27'

1ºTEMPO

Wallace Yan cobra escanteio fechado demais e a bola vai direto para fora. Tiro de meta.

bola

26'

1ºTEMPO

Fernando vê a passagem de Capixaba, aciona na ponta esquerda e Villalba na cobertura corta para trás. Escanteio.

bola

25'

1ºTEMPO

Danilo dá passe de três dedos para Danilo Pereira dentro da área e Guzmán faz excelente cobertura para ficar com ela.

bola

24'

1ºTEMPO

Sant Anna cobra escanteio no meio da área e Capixaba cabeceia a direita do gol.

bola

23'

1ºTEMPO

Sant Anna toca em Pitta dentro da área, Monzón chega junto mais uma vez e corta para trás. Escanteio.

bola

22'

1ºTEMPO

Bragantino troca passes em seu campo de defesa e o Botafogo cerca de longe.

bola

21'

1ºTEMPO

Bragantino tem mais a posse da bola e até aqui teve as melhores chances de abrir o placar.

bola

20'

1ºTEMPO

QUAAASE!!! Capixaba cruza da esquerda, Ferraresi afasta parcialmente e Eric Ramires de primeira manda tirando tinta da trave carioca!!!

bola

19'

1ºTEMPO

GABRIEL BATISTA!!! Bola é cruzada na área do Bota pela direita, Wallace Yan cabeceia no canto direito e o goleirão se estica para fazer ótima defesa!

bola

18'

1ºTEMPO

Wallce Yan recebe bola espetada de Eric Ramires na ponta esquerda e ele, sempre ele, Monzón faz o corte.

bola

17'

1ºTEMPO

Junior Santos recebe de Danilo, corta para o meio e solta a bomba em cima de Guzmán.

bola

16'

1ºTEMPO

Wallace Yan toca em Pitta dentro da área, o atacante vê a passagem de Lucas Barbosa, passa e o atacante cruza nas mãos de Gabriel Batista.

bola

15'

1ºTEMPO

Wallace Yan trama boa jogada com Capixaba na ponta esquerda e ganha escanteio.

bola

14'

1ºTEMPO

Alex Telles tenta acionar com bola longa, mas não em ninguém lá na frente. Posse é do Bragantino.

bola

13'

1ºTEMPO

Bragantino parte em contra ataque com Pitta e mais uma vez, Monzón desarma com sua força física.

bola

12'

1ºTEMPO

Fernando Santos recebe na ponta esquerda, corta para o meio tirando Villalba e chuta colocado por cima do gol.

bola

11'

1ºTEMPO

Bragantino troca bons passes na frente, Eric Ramires recebe dentro da área e Monzón aparece para fazer o corte e arrancar aplausos da torcida.

bola

10'

1ºTEMPO

Ferraresi lança Danilo na ponta esquerda e Gustavo Marques se antecipa para fazer o corte de cabeça.

bola

9'

1ºTEMPO

Bragantino troca passes no meio de campo e o Botafogo fica com os 11 atrás da linha da bola.

bola

8'

1ºTEMPO

Junior Santos é acionado nas costas d zaga e Volpi na cobertura sai do gol para ficar com ela.

bola

7'

1ºTEMPO

E agora, Pitta recebe na banheira, faz o giro e em posição ilegal chuta por cima do gol.

bola

6'

1ºTEMPO

Bola é levantada na frente do ataque carioca e Danilo Pereira é flagrado em impedimento.

bola

5'

1ºTEMPO

Eric Ramires aciona Fernando Santos na ponta direita e na sequência, Alex Telles toma a frente para fazer o desarme.

bola

4'

1ºTEMPO

Wallace Yan cobra escanteio da esquerda fechadinho e com um soco Gabriel Batista afasta.

bola

3'

1ºTEMPO

Mais uma jogada entre Montoro e Junior Santos na entrada da área, o brasileiro faz a parede e o argentino chuta de primeira a direita do gol.

bola

2'

1ºTEMPO

Montoro recebe bola de Junior Santos na entrada da área e chuta no meio do gol para Volpi encaixar.

bola

1'

1ºTEMPO

Montoro penteia a bola na ala esquerda e toca para ninguém. Posse é do Bragantino.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando no Rio de Janeiro!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Botafogo vem a campo com camisas listradas em preto e branco, calções e meiões pretos. Já o Bragantino aparece com camisas brancas, calções vermelhos e meiões brancos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes já estão em campo, perfiladas, para a execução do hino nacional brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O dono do apito é Fernando Antônio Mendes, que vai comandar seu 11º jogo neste Brasileirão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São duas as novidades do Botafogo para o jogo de logo mais. O marroquino Ziyech será apresentado para a torcida. Além dele, Tiquinho Soares ficará no banco e pode fazer sua reestreia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Números: Botafogo venceu apenas um dos últimos cinco jogos como mandante. Bragantino venceu um dos últimos nove jogos como visitante.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1º turno, as equipes se enfrentaram no Cícero de Souza Marques e o jogo terminou 2 a 1 para os visitantes. Gols de Alexander Barboza e Alex Telles para o Botafogo e Lucas Barbosa fez para o Bragantino.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bragantino é o nono e possui 35 pontos. Na última rodada, o time recebeu o Bahia no interior paulista e foi derrotado por 3 a 2.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com 31 pontos somados, o Botafogo é o 14º na tabela de classificação. Na rodada passada, a equipe recebeu o Palmeiras e empatou sem gols.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para mais um jogo da 27ª rodada da Série A do Brasileirão! Botafogo e Bragantino se enfrentam no Nilton Santos!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando o início do jogo.

Botafogo BOT

  • Rodrigo Bellão

    TECNICO

  • Gabriel Batista

    Goleiro

  • VitinhoSaiuGol

    Defesa

  • Mateo PonteEntrou

    Defesa

  • Nahuel FerraresiAmarelo

    Defesa

  • Lucas MonzónGol ContraAmarelo

    Defesa

  • Alex TellesSaiu

    Defesa

  • PaulinhoEntrou

    Defesa

  • Huguinho

    Meio-Campo

  • Danilo

    Meio-Campo

  • Álvaro Montoro

    Meio-Campo

  • Lucas VillalbaSaiu

    Atacante

  • José KadirEntrouAmarelo

    Atacante

  • Júnior SantosSaiu

    Atacante

  • Kauan ToledoEntrou

    Atacante

  • Danilo PereiraSaiu

    Atacante

  • Tiquinho SoaresEntrou

    Atacante

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

  • Tiago VolpiAmareloAmarelo

    Goleiro

  • Agustín Sant AnnaSaiu

    Defesa

  • Andrés HurtadoEntrou

    Defesa

  • Guzmán Rodríguez

    Defesa

  • Gustavo Marques

    Defesa

  • Juninho CapixabaAmarelo

    Defesa

  • FabinhoSaiu

    Meio-Campo

  • GabrielEntrou

    Meio-Campo

  • Eric RamiresSaiu

    Meio-Campo

  • Matheus FernandesEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas BarbosaSaiu

    Atacante

  • José HerreraEntrou

    Atacante

  • Wallace YanVermelho

    Meio-Campo

  • Fernando Santos

    Atacante

  • Isidro PittaSaiu

    Atacante

  • Eduardo SantosEntrou

    Defesa

  • Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

    ÁRBITRO

  • Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

    ASSISTENTE

  • Rafael Trombeta (PR)

    ASSISTENTE

Botafogo BOT
RB Bragantino RBB

GOLS

Gol Contra Lucas Monzón
Gol Vitinho
POSSE DE BOLA
56% 44%
19FINALIZAÇÕES14
6FINALIZAÇÕES CERTAS6
9FALTAS COMETIDAS8
8CRUZAMENTOS8
34PASSES ERRADOS28
13DESARMES8
5ESCANTEIOS4
4IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS1
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).