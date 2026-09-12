27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 12/09•20h30
Minuto a Minuto: Botafogo X RB Bragantino - 12/09/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRBITRO! Bragantino sai na frente e era melhor, mas teve um expulso e o Botafogo se aproveitou para empatar! Tudo Igual no Rio de Janeiro!
52'
•
2ºTEMPO
Escanteio é cobrado da direita na área paulista e Eduardo sobe para cortar de cabeça.
51'
•
2ºTEMPO
Bragantino luta com as armas que tem e é raçudo para deixar a bola longe da área de Volpi.
50'
•
2ºTEMPO
13.498 é o público presente no Nilton Santos.
49'
•
2ºTEMPO
Montoro recebe de Paulinho na esquerda, manda na área e Tiquinho cabeceia torto para fora.
48'
•
2ºTEMPO
Botafogo troca passes na intermediária e o Braga fica com os 10 atrás da linha da bola.
47'
•
2ºTEMPO
Montoro vê Kadir dentro da área e cruza rasteiro, Volpi sai esperto do gol e antes dela chegar em Kadir, faz a defesa.
46'
•
2ºTEMPO
Ponte recebe na ponta direita e cruza nas costas de Capixaba.
45'
•
2ºTEMPO
Sobe a placa com oito de acréscimos!
44'
•
2ºTEMPO
GABRIEL BATISTA!!! Fernando Santos bota Herrera para correr, o atacante aparece cara a cara com o goleiro e chuta rasteiro para grande defesa!!!
43'
•
2ºTEMPO
Bragantino já não tem mais forças para atacar e somente apostas nos chutões de Volpi para os atacantes se virarem lá na frente.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Matheus Fernandes entra no lugar de Eric Ramires.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mancini saca Fabinho e coloca Gabriel...
40'
•
2ºTEMPO
E tem jogador do Bragantino caído no gramado por conta de cãibras.
39'
•
2ºTEMPO
Paulinho cruza fechado da quina da área pela esquerda, Danilo se estica todo e não alcança. Tiro de meta.
38'
•
2ºTEMPO
Danilo busca Tiquinho dentro da área e o atacante raspa de cabeça em posição ilegal.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bragantino também muda. Herrera entra e Lucas Barbosa sai.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E não deu para Vitinho. Ele sai para a entrada de Mateo Ponte.
35'
•
2ºTEMPO
Vitinho sente fortes dores depois da bola recebida de Capixaba e parece não ter mais condições de jogo.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Vitinho recebe falta dura de Capixaba na entrada da área e o lateral do Braga leva o amarelo.
33'
•
2ºTEMPO
Lucas Barbosa finaliza da entrada da área e Gabriel Batista faz a defesa dando rebote, na sequência, Eric Ramires chuta com desvio e o goleiro faz outra grande defesa!
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Kauan Toledo entra na vaga deixada por Junior Santos.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituições no Bota. Sai Danilo Pereira e entra Tiquinho...
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Volpi reclama furioso com o árbitro alegando que Kadir o atrapalhou na reposição e leva o amarelo para casa.
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Volpi reclama furioso com o árbitro alegando que Kadir o atrapalhou na reposição e leva o amarelo para casa.
29'
•
2ºTEMPO
Na reposição da bola em jogo, Volpi chuta, a bola bate nas costas de Kadir e quase acontece um gol sem querer no Nilton Santos.
28'
•
2ºTEMPO
OUSADO! Bola é cruzada da direita na área do Braga e Danilo emenda a bicicleta nas mãos de Volpi.
27'
•
2ºTEMPO
Ferraresi estava pendurado e não enfrenta o Mirassol na próxima rodada.
26'
•
2ºTEMPO
Capixaba cobra falta por cima da barreira e Gabriel Barbosa faz tranquila defesa no alto.
25'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! E por reclamação, Kadir também é amarelado.
24'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ferraresi faz falta em Lucas Barbosa a um metro da grande área e recebe o amarelo.
23'
•
2ºTEMPO
Danilo Pereira tromba com Volpi dentro da área paulista, o goleirão cai no gramado e o jogo é paralisado.
22'
•
2ºTEMPO
PRA FORAAA!!! Huguinho sai errado pelo meio, Capixaba fica com ela, briga na entrada da área e ela sobra para Lucas Barbosa soltar o petardo por cima do gol!
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Paulinho entra no lugar de Alex Telles, no Botafogo.
20'
•
2ºTEMPO
Capixaba tem a bola dominada na ala esquerda, cruza na área e a zaga do Botafogo rebate para frente.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Monzón vai só no corpo de Fernando e recebe o primeiro amarelo do jogo.
18'
•
2ºTEMPO
Vitinho toca em Montoro dentro da área e no meio de dois, o argentino chuta fraco nas mãos de Volpi.
17'
•
2ºTEMPO
Botafogo continua com mais posse de bola e encurrala o time do interior paulista na entrada da área de Volpi.
16'
•
2ºTEMPO
Kadir cruza muito forte da direita e Dannilo Pereira nem vai nela. É só tiro de mta.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Eduardo fica com a vaga de Pita.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no Bragantino. Hurtado entra no lugar de Sant Anna...
13'
•
2ºTEMPO
Botafogo vira o jogo em Alex Telles, ele cruza da esquerda e Danilo Pereira testa no alto para Volpi espalmar e ceder escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
Até que enfim a torcida do Botafogo deixa de reclamar e se alegra no Engenhão.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! VITINHO!!! Bola é aberta a Alex Telles na esquerda, o lateral cruza no segundo pau para o outro lateral testar nas costas da zaga no canto direito para empatar!!!
11'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!
10'
•
2ºTEMPO
Com um a mais desde a primeira etapa, neste momento o Botafogo fica mais com a posse da bola.
9'
•
2ºTEMPO
Danilo Pereira é lançado na ponta direita, Gustavo Marques toma a frente e desarma na bola.
8'
•
2ºTEMPO
Sant Anna cruza da direita, Pitta se posiciona atrás de Vitinho, cabeceia no cano esquerdo e Gabriel Batista defende.
7'
•
2ºTEMPO
Vitinho é acionado novamente na ala direita, crua no primeiro poste e Junior Santos cabeceia torto para fora.
6'
•
2ºTEMPO
Huguinho recebe na entrada da área e arremata rasteiro a direita do gol.
5'
•
2ºTEMPO
Vitinho tira a marcação de Capixaba pela direita, cruza e Gustavo Martins afasta de cabeça.
4'
•
2ºTEMPO
Falta é cobrada na área do Botafogo e no segundo pau Alex Telles afasta de cabeça.
3'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Santos 2 x 0 Cruzeiro.
2'
•
2ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Alex Telles tem a bola dominada na esquerda e manda na área, Kadir desvia dentro da pequena área e a bola para nas mãos de Volpi!
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Botafogo. Sai Villalba e entra Kadir.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina o primeiro tempo no Nilton Santos. Bragantino vai vencendo com um a menos.
48'
•
1ºTEMPO
Botafogo agora vai pra cima e o Bragantino se fecha na entrada da área.
47'
•
1ºTEMPO
Pitta é acionado por Lucas Barbosa na ponta direita, abe demais o braço e acaba cometendo falta em Monzón.
46'
•
1ºTEMPO
Danilo cobra falta na área do Braga, Lucas Barbosa sobe com Monzón, leva a pior e fica caído no gramado.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan sai de campo desolado, chorando e é acalmado pelos seus companheiros.
43'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! árbitro vê o lance na cabine do VAR e vê que Wallace Yan dá um tapa no rosto de Ferrresi!
42'
•
1ºTEMPO
Árbitro é chamado por possível agressão de Wallace Yan em Ferraresi.
41'
•
1ºTEMPO
E Rodrigo Bellão já manda os reservas aquecerem...
40'
•
1ºTEMPO
E a torcida botafoguense começa com as primeiras vaias no Nilton Santos.
39'
•
1ºTEMPO
Monzón marcou o 22º gol contra deste Brasileirão!
38'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan inverte para Lucas Barbosa na direita, o atacante cruza de três dedos e Fernando Santos não alcança.
37'
•
1ºTEMPO
Bragantino mantém a posse da bola no ataque e o Botafogo se fecha para não tomar o segundo.
36'
•
1ºTEMPO
Bragantino parece estar jogando em casa e detém as ações do jogo.
35'
•
1ºTEMPO
PASSA PERTO!!! Wallace Yan rouba a bola de Ferraresi, aciona Fernando Santos e o atacante solta o petardo muito perto do travessão do Bota.
34'
•
1ºTEMPO
Huguinho abre em Villalba na ponta direita, o lateral cruza para trás e não chega ninguém do Botafogo para finalizar.
33'
•
1ºTEMPO
Alex Telles tenta surpreender Volpi em cobrança de falta na ponta esquerda e manda na rede pelo lado de fora.
32'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa não domina, Danilo bate a carteira do atacante e recebe falta na sequência.
31'
•
1ºTEMPO
Bragantino sai na frente merecidamente no Nilton Santos. O time é melhor que o adversário.
30'
•
1ºTEMPO
A bola pune! Monzón faz ótima partida, porém fez o gol contra em jogada infeliz!
29'
•
1ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOLLL DO BRAGANTINO!!! MONZÓN CONTRA!!!Time paulista faz blitz na área do Botafogo, Wallace Yan recupera a bola na ponta direita e cruza, o zagueirão tenta cortar e joga contra a própria meta no contrapé de Gabriel Batista!
29'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BRAGANTINO!!!
28'
•
1ºTEMPO
Capixaba tenta a finta seca em Danilo na intermediária e recebe falta. Vem bola para a área de Gabriel Batista!
27'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan cobra escanteio fechado demais e a bola vai direto para fora. Tiro de meta.
26'
•
1ºTEMPO
Fernando vê a passagem de Capixaba, aciona na ponta esquerda e Villalba na cobertura corta para trás. Escanteio.
25'
•
1ºTEMPO
Danilo dá passe de três dedos para Danilo Pereira dentro da área e Guzmán faz excelente cobertura para ficar com ela.
24'
•
1ºTEMPO
Sant Anna cobra escanteio no meio da área e Capixaba cabeceia a direita do gol.
23'
•
1ºTEMPO
Sant Anna toca em Pitta dentro da área, Monzón chega junto mais uma vez e corta para trás. Escanteio.
22'
•
1ºTEMPO
Bragantino troca passes em seu campo de defesa e o Botafogo cerca de longe.
21'
•
1ºTEMPO
Bragantino tem mais a posse da bola e até aqui teve as melhores chances de abrir o placar.
20'
•
1ºTEMPO
QUAAASE!!! Capixaba cruza da esquerda, Ferraresi afasta parcialmente e Eric Ramires de primeira manda tirando tinta da trave carioca!!!
19'
•
1ºTEMPO
GABRIEL BATISTA!!! Bola é cruzada na área do Bota pela direita, Wallace Yan cabeceia no canto direito e o goleirão se estica para fazer ótima defesa!
18'
•
1ºTEMPO
Wallce Yan recebe bola espetada de Eric Ramires na ponta esquerda e ele, sempre ele, Monzón faz o corte.
17'
•
1ºTEMPO
Junior Santos recebe de Danilo, corta para o meio e solta a bomba em cima de Guzmán.
16'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan toca em Pitta dentro da área, o atacante vê a passagem de Lucas Barbosa, passa e o atacante cruza nas mãos de Gabriel Batista.
15'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan trama boa jogada com Capixaba na ponta esquerda e ganha escanteio.
14'
•
1ºTEMPO
Alex Telles tenta acionar com bola longa, mas não em ninguém lá na frente. Posse é do Bragantino.
13'
•
1ºTEMPO
Bragantino parte em contra ataque com Pitta e mais uma vez, Monzón desarma com sua força física.
12'
•
1ºTEMPO
Fernando Santos recebe na ponta esquerda, corta para o meio tirando Villalba e chuta colocado por cima do gol.
11'
•
1ºTEMPO
Bragantino troca bons passes na frente, Eric Ramires recebe dentro da área e Monzón aparece para fazer o corte e arrancar aplausos da torcida.
10'
•
1ºTEMPO
Ferraresi lança Danilo na ponta esquerda e Gustavo Marques se antecipa para fazer o corte de cabeça.
9'
•
1ºTEMPO
Bragantino troca passes no meio de campo e o Botafogo fica com os 11 atrás da linha da bola.
8'
•
1ºTEMPO
Junior Santos é acionado nas costas d zaga e Volpi na cobertura sai do gol para ficar com ela.
7'
•
1ºTEMPO
E agora, Pitta recebe na banheira, faz o giro e em posição ilegal chuta por cima do gol.
6'
•
1ºTEMPO
Bola é levantada na frente do ataque carioca e Danilo Pereira é flagrado em impedimento.
5'
•
1ºTEMPO
Eric Ramires aciona Fernando Santos na ponta direita e na sequência, Alex Telles toma a frente para fazer o desarme.
4'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan cobra escanteio da esquerda fechadinho e com um soco Gabriel Batista afasta.
3'
•
1ºTEMPO
Mais uma jogada entre Montoro e Junior Santos na entrada da área, o brasileiro faz a parede e o argentino chuta de primeira a direita do gol.
2'
•
1ºTEMPO
Montoro recebe bola de Junior Santos na entrada da área e chuta no meio do gol para Volpi encaixar.
1'
•
1ºTEMPO
Montoro penteia a bola na ala esquerda e toca para ninguém. Posse é do Bragantino.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando no Rio de Janeiro!
PRÉ-JOGO
Botafogo vem a campo com camisas listradas em preto e branco, calções e meiões pretos. Já o Bragantino aparece com camisas brancas, calções vermelhos e meiões brancos.
PRÉ-JOGO
As duas equipes já estão em campo, perfiladas, para a execução do hino nacional brasileiro.
PRÉ-JOGO
O dono do apito é Fernando Antônio Mendes, que vai comandar seu 11º jogo neste Brasileirão!
PRÉ-JOGO
São duas as novidades do Botafogo para o jogo de logo mais. O marroquino Ziyech será apresentado para a torcida. Além dele, Tiquinho Soares ficará no banco e pode fazer sua reestreia.
PRÉ-JOGO
Números: Botafogo venceu apenas um dos últimos cinco jogos como mandante. Bragantino venceu um dos últimos nove jogos como visitante.
PRÉ-JOGO
No 1º turno, as equipes se enfrentaram no Cícero de Souza Marques e o jogo terminou 2 a 1 para os visitantes. Gols de Alexander Barboza e Alex Telles para o Botafogo e Lucas Barbosa fez para o Bragantino.
PRÉ-JOGO
Bragantino é o nono e possui 35 pontos. Na última rodada, o time recebeu o Bahia no interior paulista e foi derrotado por 3 a 2.
PRÉ-JOGO
Com 31 pontos somados, o Botafogo é o 14º na tabela de classificação. Na rodada passada, a equipe recebeu o Palmeiras e empatou sem gols.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para mais um jogo da 27ª rodada da Série A do Brasileirão! Botafogo e Bragantino se enfrentam no Nilton Santos!
PRÉ-JOGO
Aguardando o início do jogo.
Rodrigo Bellão
TECNICO
Gabriel Batista
Goleiro
Vitinho
Defesa
Mateo Ponte
Defesa
Nahuel Ferraresi
Defesa
Lucas Monzón
Defesa
Alex Telles
Defesa
Paulinho
Defesa
Huguinho
Meio-Campo
Danilo
Meio-Campo
Álvaro Montoro
Meio-Campo
Lucas Villalba
Atacante
José Kadir
Atacante
Júnior Santos
Atacante
Kauan Toledo
Atacante
Danilo Pereira
Atacante
Tiquinho Soares
Atacante
Vagner Mancini
TECNICO
Tiago Volpi
Goleiro
Agustín Sant Anna
Defesa
Andrés Hurtado
Defesa
Guzmán Rodríguez
Defesa
Gustavo Marques
Defesa
Juninho Capixaba
Defesa
Fabinho
Meio-Campo
Gabriel
Meio-Campo
Eric Ramires
Meio-Campo
Matheus Fernandes
Meio-Campo
Lucas Barbosa
Atacante
José Herrera
Atacante
Wallace Yan
Meio-Campo
Fernando Santos
Atacante
Isidro Pitta
Atacante
Eduardo Santos
Defesa
Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
ÁRBITRO
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
ASSISTENTE
Rafael Trombeta (PR)
ASSISTENTE