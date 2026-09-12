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encerrado
Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais
Atlético-MG Atlético-MG
3 × 1
Fluminense Fluminense

27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 12/0916h

Minuto a Minuto: Atlético-MG X Fluminense - 12/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Atlético-MG faz a lição de casa e bate o Fluminense por 3x1.

bola

49'

2ºTEMPO

Fluminense roda a bola no campo de ataque, ao som de muitas vaias do torcedor atleticano.

bola

48'

2ºTEMPO

Na base da raça, Fluminense não desiste e insiste no ataque.

bola

47'

2ºTEMPO

Prende a bola no seu campo de defesa o time mineiro, gastando o tempo.

bola

46'

2ºTEMPO

Torcida do Galo segue cantando alto. Gol dos adversários não abala em nada a alegria.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

gol

44'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! CASTILLO! Bola roubada no meio de campo. Castillo carrega até o ataque, finta Gabriel Delfim e toca para o gol vazio. Diminui o Fluzão.

bola

44'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

43'

2ºTEMPO

Flu ainda busca pelo menos o seu gol de honra.

bola

42'

2ºTEMPO

Guilherme Arana tenta cruzar pela esquerda de ataque e carimba a marcação.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mexida no Fluminense. Sai Júlio Fidelis e entra Jemmes.

bola

40'

2ºTEMPO

Falta de Riquelme Felipe em Cissé no meio de campo.

bola

39'

2ºTEMPO

Riquelme Felipe recebe de Ganso e chuta de fora da área. Tiro de meta pra Gabriel Delfim cobrar.

bola

38'

2ºTEMPO

Fluminense roda a bola no ataque, tentando diminuir o prejuízo.

bola

37'

2ºTEMPO

Torcedor atleticano vai à loucura nas arquibancadas.

gol

36'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! VITÃO! Gustavo Scarpa cobra escanteio pela direita, Vitão finaliza de cabeça e Fábio faz um milagre, mas bola sobra com o jovem zagueiro na pequena área e, dessa vez, ele não perdoa. Mais um do Galo.

bola

36'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!

bola

35'

2ºTEMPO

Cissé domina na área carioca pela direita. Ele cruza com força e bola bate em Freytes e Fábio antes de sair em escanteio.

bola

34'

2ºTEMPO

FÁBIOOO! Igor Gomes chuta bonito de fora da área. Fábio voa no canto direito e espalma pra escanteio.

bola

33'

2ºTEMPO

Gustavo Scarpa recebe no ataque, pela direita. Ele arrisca de fora da área e Fábio faz a defesa.

bola

32'

2ºTEMPO

Flu pressiona a saída de jogo do Galo, mas mineiros trabalham bem a posse.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Atlético-MG. Sai Reinier e entra Cassierra.

bola

30'

2ºTEMPO

Cissé tenta jogada pela esquerda de ataque, perde a bola e comete falta na sequência.

bola

29'

2ºTEMPO

Segue com a bola o Fluminense. Galo recua e vai garantindo a vitória parcial com relativa tranquilidade.

bola

28'

2ºTEMPO

Guilherme Arana arrisca de fora da área e manda longe do gol mineiro.

bola

27'

2ºTEMPO

Troca passes no campo de ataque o time carioca.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Savarino sai e entra Riquelme Felipe.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Fluminense. Sai Otávio e entra Ganso.

bola

25'

2ºTEMPO

Flu tenta se lançar ao ataque, mais na base da raça do que da organização.

bola

24'

2ºTEMPO

Galo, com a confiança em alta, controla a partida.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bernard também deixa o campo para a entrada de Gustavo Scarpa.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mais mudanças no Atlético-MG. Sai Cuello, sentindo dores, e entra Igor Gomes.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Rodrigo Castillo por reclamação.

bola

21'

2ºTEMPO

Guilherme Arana chega forte em Cuello no meio de campo. Falta marcada.

bola

20'

2ºTEMPO

Fluminense fazia uma boa partida, mas leva o primeiro e sofre apagão no segundo. Situação se complica no jogo.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Castaño também vai embora e entra Cissé.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Atlético-MG. Sai Alan Franco e entra Maycon.

gol

18'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! CUELLO! Bola com Cuello na área carioca pela direita. Ele chapa na saída de Fábio e amplia a contagem para os donos da casa.

bola

18'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!

bola

17'

2ºTEMPO

Jogadores do Fluminense reclamam, alegando que jogadores substituidos ainda nem tinham deixado o campo, mas juiz alega que sim e que já havia autorizado reinício do jogo.

gol

16'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! REINIER! Cuello passa pra Reinier na entrada da área visitante. Ele chapa de primeira, no ângulo esquerdo de Fábio. Golaço do Galo.

bola

16'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Canobbio também sai para a entrada de Serna.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Fluminense. Sai Lucho Acosta e entra Hércules.

bola

14'

2ºTEMPO

Lentamente, Fluminense troca passes no meio de campo.

bola

13'

2ºTEMPO

Galo ensaia uma pressão, mas cariocas se seguram bem até o momento.

bola

12'

2ºTEMPO

Bernard agarra e derruba Nonato no meio de campo. Falta marcada. Jogador do Flu fica irritado com o atleticano.

bola

11'

2ºTEMPO

Cuello tenta chutar de fora da área e é bloqueado no momento exato.

bola

10'

2ºTEMPO

Pascini recebe na área carioca pela esquerda e cruza rasteiro, com força. Ninguém completa e ela sai em tiro de meta pra Fábio bater.

bola

9'

2ºTEMPO

Bernard cobra a falta e carimba a barreira. Bola volta pra ele, que chuta novamente e, de novo, acerta a marcação.

amarelo

8'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Otávio chega forte em Fred na entrada da área do Flu. Falta e amarelo pra ele. Boa oportunidade na bola parada para o Galo.

bola

7'

2ºTEMPO

Cuello recebe na direita de ataque, corta a marcação para o meio e chuta de canhota. Muito torto. Direto pra fora.

bola

6'

2ºTEMPO

Natanael chega ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Guilherme Arana rasga no carrinho e fica com o tiro de meta.

bola

5'

2ºTEMPO

Rodrigo Castillo vem buscar jogo no meio de campo, recebe a bola, mas erra passe na sequência.

bola

4'

2ºTEMPO

Vitão aciona Cuello na direita de ataque. Bola corre demais e sai pela linha de fundo.

bola

3'

2ºTEMPO

Freytes carrega sozinho desde o seu campo de defesa até a ponta esquerda de ataque. Ele fica sem opções e cruza pra ninguém.

bola

2'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Fluminense.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Reinier recebe na esquerda de ataque e cruza. Freytes consegue afastar.

bola

46'

1ºTEMPO

Boa tabela do ataque mineiro. Fred chuta de fora da área e bola sai com desvio em escanteio.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Freytes sai jogando errado ao tentar abertura para a ala direita. Bola vai direto para a linha lateral.

bola

43'

1ºTEMPO

Savarino cobra escanteio pela direita. Defesa atleticana afasta o perigo.

bola

42'

1ºTEMPO

Júlio Fidelis tenta cruzar pela direita de ataque e descola um escanteio para o Flu.

bola

41'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Fluminense, tentando voltar a levar perigo.

bola

40'

1ºTEMPO

Fred tenta o chute de fora da área, é travado e cai reclamando e fazendo caretas. Arbitragem nem liga e jogo prossegue.

bola

39'

1ºTEMPO

Fluminense tenta segurar a bola pelo meio de campo, esfriando a empolgação dos donos da casa.

bola

38'

1ºTEMPO

Mineiros ensaiam uma pressão e se mantém no campo de ataque.

bola

37'

1ºTEMPO

Castaño limpa a jogada e tenta o chute de fora da área. Bola explode na marcação.

bola

36'

1ºTEMPO

Jogadores do Galo reclamam demais, alegando que Reinier não chegou na bola cruzada porque sofreu pênalti. Segue o jogo. Nada marcado.

bola

35'

1ºTEMPO

Natanael recebe na linha de fundo do lado direito de ataque e cruza forte. Reinier tenta chegar, mas bola passa direto.

bola

34'

1ºTEMPO

Otávio cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Bernard.

bola

33'

1ºTEMPO

Bernard e Fred reclamam demais com a arbitragem. Partida é muito falada. Juizão precisará contornar a situação.

bola

32'

1ºTEMPO

Embora Flu tenha recuado um pouco, equipe não deixa de tentar encaixar contra ataques.

bola

31'

1ºTEMPO

Galo se ajusta em campo e começa a frequentar mais o ataque.

bola

30'

1ºTEMPO

Rodrigo Castillo vem buscar jogo no meio de campo e é empurrado por Castaño. Falta apontada.

bola

29'

1ºTEMPO

Fred recebe na entrada da área adversária e finaliza. Por cima do gol.

bola

28'

1ºTEMPO

Mais uma tentativa de Bernard pela esquerda de ataque. Ele entra na área carioca e cruza. Forte demais. Ninguém chega nela.

bola

27'

1ºTEMPO

Bernard tenta finta pela esquerda de ataque. Júlio Fidelis corta e joga para a linha lateral.

bola

26'

1ºTEMPO

Castaño chuta de longe. Fábio encaixa firme no meio do gol, com tranquilidade.

bola

25'

1ºTEMPO

Jogo fica muito disputado pelo meio de campo. As duas equipes não conseguem chegar ao ataque com facilidade.

bola

24'

1ºTEMPO

Cuello levanta pela direita de ataque. Igor Rabello afasta pelo alto, tirando o perigo.

bola

23'

1ºTEMPO

Torcida do Galo aumenta o volume nas arquibancadas e tenta empurrar a equipe dentro de campo.

bola

22'

1ºTEMPO

Roda a bola no seu campo de defesa o Fluminense.

bola

21'

1ºTEMPO

Fluminense começa a dominar as ações no meio de campo. Atlético-MG é obrigado a recuar.

amarelo

20'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Alan Franco por falta em Nonato no meio de campo.

bola

19'

1ºTEMPO

BOA JOGADA! Lucho Acosta faz bonita inversão da direita para a esquerda de ataque. Guilherme Arana finaliza de primeira, de dentro da área do Galo. Gabriel Delfim agarra.

bola

18'

1ºTEMPO

Reinier vem buscar jogo no meio de campo. Rodrigo Castillo chega empurrando. Falta.

bola

17'

1ºTEMPO

Disputa de bola no meio de campo entre Canobbio e Fred. Juiz aponta a falta do uruguaio.

bola

16'

1ºTEMPO

Alan Franco derruba Lucho Acosta no meio de campo. Falta marcada.

bola

15'

1ºTEMPO

Fred recebe de Cuello na entrada da área carioca e acaba desarmado.

bola

14'

1ºTEMPO

Canobbio se choca com Vitão na área do Galo, fica meio zonzo, mas segue no jogo.

bola

13'

1ºTEMPO

Jogada de linha de fundo de Júlio Fidelis pela direita. Ele cruza e defesa mineira afasta pelo alto.

bola

12'

1ºTEMPO

Time visitante começa a trabalhar bem a bola pelo meio de campo.

bola

11'

1ºTEMPO

Pascini tenta tabela com Reinier pela esquerda de ataque. Júlio Fidelis consegue interceptar e afasta.

bola

10'

1ºTEMPO

Savarino tenta puxar contra ataque pelo meio e é desarmado na bola por Natanael.

bola

9'

1ºTEMPO

Fluminense aperta a saída de jogo do time mineiro, dificultando o início das jogadas dos mandantes.

bola

8'

1ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o Galo.

bola

7'

1ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Savarino recebe no ataque, pela esquerda. Ele arruma para o meio e chuta chapado. Bola carimba o travessão de Gabriel Delfim e sai.

bola

6'

1ºTEMPO

Júlio Fidelis vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Zaga rebate e bola sobra com Savarino, que chuta em cima de Castaño.

bola

5'

1ºTEMPO

Lucho Acosta arrisca o chute de muito longe. Direto pra linha de fundo.

bola

4'

1ºTEMPO

Equipes ainda em fase de estudos. Ritmo inicial é lento.

bola

3'

1ºTEMPO

Fred divide com Otávio no meio de campo e fica sentindo. Ele manda um pouco, mas segue no jogo.

bola

2'

1ºTEMPO

Cuello recebe de Natanael no meio de campo e acaba desarmado ao tentar avançar.

bola

1'

1ºTEMPO

O Atlético-MG joga de camisas listradas em preto e branco e calções e meiões pretos. O Fluminense vem a campo todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Minas Gerais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fluminense definido por Marcão: Fábio; Júlio Fidélis, Igor Rabello, Freytes e Guilherme Arana; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Serna e Castillo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético-MG escalado por Eduardo Domínguez: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Everson, Ruan Tressoldi, Thiago Borbas e Tomás Pérez, lesionados. Os visitantes não contarão com Cano, John Kennedy, Ignácio, Alisson, Samuel Xavier e Matheus Reis, entregues ao departamento médico. Hulk, por cláusula contratual (no momento da transferência para o Flu, foi acordado que ele não enfrentaria o Galo em jogos disputados em Belo Horizonte em 2026), também é ausência confirmada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado carioca, já são 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O grande objetivo é manter o ritmo, mesmo jogando fora de casa, pra permanecer entre os primeiros colocados na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mineiros, depois de se manterem invictos por 14 jogos oficiais, perderam no Brasileirão para o São Paulo e voltaram a perder na Sul-Americana para o Santos. O momento é de se recolocar nos trilhos e, para isso, conta com o apoio dos seus torcedores e com o bom retrospecto jogando em casa. O foco é vencer pra se aproximar do G-5.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Galo visitou o São Paulo e perdeu por 2x0. O Flu jogou como mandante contra o Vasco e levou a melhor, vencendo por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Atlético-MG ocupa a 8ª colocação na tabela, com 36 pontos conquistados, enquanto o Fluminense está na 4ª posição, com 45 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 110 partidas entre as equipes. O Atlético-MG venceu 44, o Fluminense levou a melhor em 35 oportunidades, além de 31 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Atlético-MG e Fluminense, jogo válido pela 27ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Gabriel Delfim

    Goleiro

  • Natanael

    Defesa

  • Vitor Hugo

    Defesa

  • VitãoGol

    Defesa

  • Kauã Pascini

    Defesa

  • Alan FrancoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • MayconEntrou

    Meio-Campo

  • Kevin CastañoSaiu

    Meio-Campo

  • Mamady CisséEntrou

    Meio-Campo

  • Fred

    Meio-Campo

  • BernardSaiu

    Atacante

  • Gustavo ScarpaEntrou

    Meio-Campo

  • Tomás CuelloSaiuGol

    Atacante

  • Igor GomesEntrou

    Meio-Campo

  • Reinier SaiuGol

    Atacante

  • Mateo CassierraEntrou

    Atacante

Fluminense FLU

  • Marcão

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Júlio FidélisSaiu

    Defesa

  • JemmesEntrou

    Defesa

  • Igor Rabello

    Defesa

  • Juan Freytes

    Defesa

  • Guilherme Arana

    Defesa

  • OtávioSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • GansoEntrou

    Meio-Campo

  • Nonato

    Meio-Campo

  • Lucho AcostaSaiu

    Meio-Campo

  • HérculesEntrou

    Meio-Campo

  • Jefferson SavarinoSaiu

    Atacante

  • Riquelme FelipeEntrou

    Atacante

  • Agustín CanobbioSaiu

    Atacante

  • Kevin SernaEntrou

    Atacante

  • Rodrigo CastilloGolAmarelo

    Atacante

  • Matheus Delgado Candançan (SP)

    ÁRBITRO

  • Alex Ang Ribeiro (SP)

    ASSISTENTE

  • Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

    ASSISTENTE

  • Maguielson Lima Barbosa (DF)

    QUARTO ÁRBITRO

Atlético-MG CAM
Fluminense FLU

GOLS

Gol Reinier
Gol Tomás Cuello
Gol Vitão
Rodrigo Castillo Gol
POSSE DE BOLA
48% 52%
10FINALIZAÇÕES5
5FINALIZAÇÕES CERTAS2
6FALTAS COMETIDAS11
5CRUZAMENTOS4
15PASSES ERRADOS16
0DESARMES0
5ESCANTEIOS2
1IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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