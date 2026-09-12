27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 12/09•16h
Minuto a Minuto: Atlético-MG X Fluminense - 12/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Atlético-MG faz a lição de casa e bate o Fluminense por 3x1.
49'
•
2ºTEMPO
Fluminense roda a bola no campo de ataque, ao som de muitas vaias do torcedor atleticano.
48'
•
2ºTEMPO
Na base da raça, Fluminense não desiste e insiste no ataque.
47'
•
2ºTEMPO
Prende a bola no seu campo de defesa o time mineiro, gastando o tempo.
46'
•
2ºTEMPO
Torcida do Galo segue cantando alto. Gol dos adversários não abala em nada a alegria.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! CASTILLO! Bola roubada no meio de campo. Castillo carrega até o ataque, finta Gabriel Delfim e toca para o gol vazio. Diminui o Fluzão.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
43'
•
2ºTEMPO
Flu ainda busca pelo menos o seu gol de honra.
42'
•
2ºTEMPO
Guilherme Arana tenta cruzar pela esquerda de ataque e carimba a marcação.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mexida no Fluminense. Sai Júlio Fidelis e entra Jemmes.
40'
•
2ºTEMPO
Falta de Riquelme Felipe em Cissé no meio de campo.
39'
•
2ºTEMPO
Riquelme Felipe recebe de Ganso e chuta de fora da área. Tiro de meta pra Gabriel Delfim cobrar.
38'
•
2ºTEMPO
Fluminense roda a bola no ataque, tentando diminuir o prejuízo.
37'
•
2ºTEMPO
Torcedor atleticano vai à loucura nas arquibancadas.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! VITÃO! Gustavo Scarpa cobra escanteio pela direita, Vitão finaliza de cabeça e Fábio faz um milagre, mas bola sobra com o jovem zagueiro na pequena área e, dessa vez, ele não perdoa. Mais um do Galo.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!
35'
•
2ºTEMPO
Cissé domina na área carioca pela direita. Ele cruza com força e bola bate em Freytes e Fábio antes de sair em escanteio.
34'
•
2ºTEMPO
FÁBIOOO! Igor Gomes chuta bonito de fora da área. Fábio voa no canto direito e espalma pra escanteio.
33'
•
2ºTEMPO
Gustavo Scarpa recebe no ataque, pela direita. Ele arrisca de fora da área e Fábio faz a defesa.
32'
•
2ºTEMPO
Flu pressiona a saída de jogo do Galo, mas mineiros trabalham bem a posse.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Atlético-MG. Sai Reinier e entra Cassierra.
30'
•
2ºTEMPO
Cissé tenta jogada pela esquerda de ataque, perde a bola e comete falta na sequência.
29'
•
2ºTEMPO
Segue com a bola o Fluminense. Galo recua e vai garantindo a vitória parcial com relativa tranquilidade.
28'
•
2ºTEMPO
Guilherme Arana arrisca de fora da área e manda longe do gol mineiro.
27'
•
2ºTEMPO
Troca passes no campo de ataque o time carioca.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Savarino sai e entra Riquelme Felipe.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Fluminense. Sai Otávio e entra Ganso.
25'
•
2ºTEMPO
Flu tenta se lançar ao ataque, mais na base da raça do que da organização.
24'
•
2ºTEMPO
Galo, com a confiança em alta, controla a partida.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bernard também deixa o campo para a entrada de Gustavo Scarpa.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mais mudanças no Atlético-MG. Sai Cuello, sentindo dores, e entra Igor Gomes.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Rodrigo Castillo por reclamação.
21'
•
2ºTEMPO
Guilherme Arana chega forte em Cuello no meio de campo. Falta marcada.
20'
•
2ºTEMPO
Fluminense fazia uma boa partida, mas leva o primeiro e sofre apagão no segundo. Situação se complica no jogo.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Castaño também vai embora e entra Cissé.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Atlético-MG. Sai Alan Franco e entra Maycon.
18'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! CUELLO! Bola com Cuello na área carioca pela direita. Ele chapa na saída de Fábio e amplia a contagem para os donos da casa.
18'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!
17'
•
2ºTEMPO
Jogadores do Fluminense reclamam, alegando que jogadores substituidos ainda nem tinham deixado o campo, mas juiz alega que sim e que já havia autorizado reinício do jogo.
16'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! REINIER! Cuello passa pra Reinier na entrada da área visitante. Ele chapa de primeira, no ângulo esquerdo de Fábio. Golaço do Galo.
16'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Canobbio também sai para a entrada de Serna.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Fluminense. Sai Lucho Acosta e entra Hércules.
14'
•
2ºTEMPO
Lentamente, Fluminense troca passes no meio de campo.
13'
•
2ºTEMPO
Galo ensaia uma pressão, mas cariocas se seguram bem até o momento.
12'
•
2ºTEMPO
Bernard agarra e derruba Nonato no meio de campo. Falta marcada. Jogador do Flu fica irritado com o atleticano.
11'
•
2ºTEMPO
Cuello tenta chutar de fora da área e é bloqueado no momento exato.
10'
•
2ºTEMPO
Pascini recebe na área carioca pela esquerda e cruza rasteiro, com força. Ninguém completa e ela sai em tiro de meta pra Fábio bater.
9'
•
2ºTEMPO
Bernard cobra a falta e carimba a barreira. Bola volta pra ele, que chuta novamente e, de novo, acerta a marcação.
8'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Otávio chega forte em Fred na entrada da área do Flu. Falta e amarelo pra ele. Boa oportunidade na bola parada para o Galo.
7'
•
2ºTEMPO
Cuello recebe na direita de ataque, corta a marcação para o meio e chuta de canhota. Muito torto. Direto pra fora.
6'
•
2ºTEMPO
Natanael chega ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Guilherme Arana rasga no carrinho e fica com o tiro de meta.
5'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Castillo vem buscar jogo no meio de campo, recebe a bola, mas erra passe na sequência.
4'
•
2ºTEMPO
Vitão aciona Cuello na direita de ataque. Bola corre demais e sai pela linha de fundo.
3'
•
2ºTEMPO
Freytes carrega sozinho desde o seu campo de defesa até a ponta esquerda de ataque. Ele fica sem opções e cruza pra ninguém.
2'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Fluminense.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Reinier recebe na esquerda de ataque e cruza. Freytes consegue afastar.
46'
•
1ºTEMPO
Boa tabela do ataque mineiro. Fred chuta de fora da área e bola sai com desvio em escanteio.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Freytes sai jogando errado ao tentar abertura para a ala direita. Bola vai direto para a linha lateral.
43'
•
1ºTEMPO
Savarino cobra escanteio pela direita. Defesa atleticana afasta o perigo.
42'
•
1ºTEMPO
Júlio Fidelis tenta cruzar pela direita de ataque e descola um escanteio para o Flu.
41'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Fluminense, tentando voltar a levar perigo.
40'
•
1ºTEMPO
Fred tenta o chute de fora da área, é travado e cai reclamando e fazendo caretas. Arbitragem nem liga e jogo prossegue.
39'
•
1ºTEMPO
Fluminense tenta segurar a bola pelo meio de campo, esfriando a empolgação dos donos da casa.
38'
•
1ºTEMPO
Mineiros ensaiam uma pressão e se mantém no campo de ataque.
37'
•
1ºTEMPO
Castaño limpa a jogada e tenta o chute de fora da área. Bola explode na marcação.
36'
•
1ºTEMPO
Jogadores do Galo reclamam demais, alegando que Reinier não chegou na bola cruzada porque sofreu pênalti. Segue o jogo. Nada marcado.
35'
•
1ºTEMPO
Natanael recebe na linha de fundo do lado direito de ataque e cruza forte. Reinier tenta chegar, mas bola passa direto.
34'
•
1ºTEMPO
Otávio cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Bernard.
33'
•
1ºTEMPO
Bernard e Fred reclamam demais com a arbitragem. Partida é muito falada. Juizão precisará contornar a situação.
32'
•
1ºTEMPO
Embora Flu tenha recuado um pouco, equipe não deixa de tentar encaixar contra ataques.
31'
•
1ºTEMPO
Galo se ajusta em campo e começa a frequentar mais o ataque.
30'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Castillo vem buscar jogo no meio de campo e é empurrado por Castaño. Falta apontada.
29'
•
1ºTEMPO
Fred recebe na entrada da área adversária e finaliza. Por cima do gol.
28'
•
1ºTEMPO
Mais uma tentativa de Bernard pela esquerda de ataque. Ele entra na área carioca e cruza. Forte demais. Ninguém chega nela.
27'
•
1ºTEMPO
Bernard tenta finta pela esquerda de ataque. Júlio Fidelis corta e joga para a linha lateral.
26'
•
1ºTEMPO
Castaño chuta de longe. Fábio encaixa firme no meio do gol, com tranquilidade.
25'
•
1ºTEMPO
Jogo fica muito disputado pelo meio de campo. As duas equipes não conseguem chegar ao ataque com facilidade.
24'
•
1ºTEMPO
Cuello levanta pela direita de ataque. Igor Rabello afasta pelo alto, tirando o perigo.
23'
•
1ºTEMPO
Torcida do Galo aumenta o volume nas arquibancadas e tenta empurrar a equipe dentro de campo.
22'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no seu campo de defesa o Fluminense.
21'
•
1ºTEMPO
Fluminense começa a dominar as ações no meio de campo. Atlético-MG é obrigado a recuar.
20'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Alan Franco por falta em Nonato no meio de campo.
19'
•
1ºTEMPO
BOA JOGADA! Lucho Acosta faz bonita inversão da direita para a esquerda de ataque. Guilherme Arana finaliza de primeira, de dentro da área do Galo. Gabriel Delfim agarra.
18'
•
1ºTEMPO
Reinier vem buscar jogo no meio de campo. Rodrigo Castillo chega empurrando. Falta.
17'
•
1ºTEMPO
Disputa de bola no meio de campo entre Canobbio e Fred. Juiz aponta a falta do uruguaio.
16'
•
1ºTEMPO
Alan Franco derruba Lucho Acosta no meio de campo. Falta marcada.
15'
•
1ºTEMPO
Fred recebe de Cuello na entrada da área carioca e acaba desarmado.
14'
•
1ºTEMPO
Canobbio se choca com Vitão na área do Galo, fica meio zonzo, mas segue no jogo.
13'
•
1ºTEMPO
Jogada de linha de fundo de Júlio Fidelis pela direita. Ele cruza e defesa mineira afasta pelo alto.
12'
•
1ºTEMPO
Time visitante começa a trabalhar bem a bola pelo meio de campo.
11'
•
1ºTEMPO
Pascini tenta tabela com Reinier pela esquerda de ataque. Júlio Fidelis consegue interceptar e afasta.
10'
•
1ºTEMPO
Savarino tenta puxar contra ataque pelo meio e é desarmado na bola por Natanael.
9'
•
1ºTEMPO
Fluminense aperta a saída de jogo do time mineiro, dificultando o início das jogadas dos mandantes.
8'
•
1ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o Galo.
7'
•
1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Savarino recebe no ataque, pela esquerda. Ele arruma para o meio e chuta chapado. Bola carimba o travessão de Gabriel Delfim e sai.
6'
•
1ºTEMPO
Júlio Fidelis vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Zaga rebate e bola sobra com Savarino, que chuta em cima de Castaño.
5'
•
1ºTEMPO
Lucho Acosta arrisca o chute de muito longe. Direto pra linha de fundo.
4'
•
1ºTEMPO
Equipes ainda em fase de estudos. Ritmo inicial é lento.
3'
•
1ºTEMPO
Fred divide com Otávio no meio de campo e fica sentindo. Ele manda um pouco, mas segue no jogo.
2'
•
1ºTEMPO
Cuello recebe de Natanael no meio de campo e acaba desarmado ao tentar avançar.
1'
•
1ºTEMPO
O Atlético-MG joga de camisas listradas em preto e branco e calções e meiões pretos. O Fluminense vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Minas Gerais.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).
PRÉ-JOGO
Fluminense definido por Marcão: Fábio; Júlio Fidélis, Igor Rabello, Freytes e Guilherme Arana; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Serna e Castillo.
PRÉ-JOGO
Atlético-MG escalado por Eduardo Domínguez: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Everson, Ruan Tressoldi, Thiago Borbas e Tomás Pérez, lesionados. Os visitantes não contarão com Cano, John Kennedy, Ignácio, Alisson, Samuel Xavier e Matheus Reis, entregues ao departamento médico. Hulk, por cláusula contratual (no momento da transferência para o Flu, foi acordado que ele não enfrentaria o Galo em jogos disputados em Belo Horizonte em 2026), também é ausência confirmada.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, já são 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O grande objetivo é manter o ritmo, mesmo jogando fora de casa, pra permanecer entre os primeiros colocados na tabela.
PRÉ-JOGO
Os mineiros, depois de se manterem invictos por 14 jogos oficiais, perderam no Brasileirão para o São Paulo e voltaram a perder na Sul-Americana para o Santos. O momento é de se recolocar nos trilhos e, para isso, conta com o apoio dos seus torcedores e com o bom retrospecto jogando em casa. O foco é vencer pra se aproximar do G-5.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Galo visitou o São Paulo e perdeu por 2x0. O Flu jogou como mandante contra o Vasco e levou a melhor, vencendo por 1x0.
PRÉ-JOGO
O Atlético-MG ocupa a 8ª colocação na tabela, com 36 pontos conquistados, enquanto o Fluminense está na 4ª posição, com 45 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 110 partidas entre as equipes. O Atlético-MG venceu 44, o Fluminense levou a melhor em 35 oportunidades, além de 31 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Atlético-MG e Fluminense, jogo válido pela 27ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.
Eduardo Domínguez
TECNICO
Gabriel Delfim
Goleiro
Natanael
Defesa
Vitor Hugo
Defesa
Vitão
Defesa
Kauã Pascini
Defesa
Alan Franco
Meio-Campo
Maycon
Meio-Campo
Kevin Castaño
Meio-Campo
Mamady Cissé
Meio-Campo
Fred
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Gustavo Scarpa
Meio-Campo
Tomás Cuello
Atacante
Igor Gomes
Meio-Campo
Reinier
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Marcão
TECNICO
Fábio
Goleiro
Júlio Fidélis
Defesa
Jemmes
Defesa
Igor Rabello
Defesa
Juan Freytes
Defesa
Guilherme Arana
Defesa
Otávio
Meio-Campo
Ganso
Meio-Campo
Nonato
Meio-Campo
Lucho Acosta
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Jefferson Savarino
Atacante
Riquelme Felipe
Atacante
Agustín Canobbio
Atacante
Kevin Serna
Atacante
Rodrigo Castillo
Atacante
Matheus Delgado Candançan (SP)
ÁRBITRO
Alex Ang Ribeiro (SP)
ASSISTENTE
Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
ASSISTENTE
Maguielson Lima Barbosa (DF)
QUARTO ÁRBITRO