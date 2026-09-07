Couto Pereira Curitiba, Paraná Coritiba 0 × 0 Athletico-PR 27ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Sexta-feira, 11/09•21h Minuto a Minuto: Coritiba X Athletico-PR - 11/09/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS CFC Fernando SeabraTECNICO CAP Odair HellmannTECNICO Paulo César Zanovelli da Silva (MG)ÁRBITROVictor Hugo Imazu dos Santos (PR)ASSISTENTEBrigida Cirilo Ferreira (AL)ASSISTENTE CFC CAP GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0