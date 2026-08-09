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encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
0 × 2
Athletico-PR Athletico-PR

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 09/0818h30

Minuto a Minuto: Santos X Athletico-PR - 09/08/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Athletico-PR vence o Santos por 2x0 na Vila Belmiro.

bola

50'

2ºTEMPO

Barreal cobra escanteio pela esquerda. Willian Arão cabeceia pra fora.

bola

50'

2ºTEMPO

Adonis Frías lança a bola na área adversária do meio de campo. Aguirre desvia de cabeça e manda pra escanteio.

bola

49'

2ºTEMPO

Lançamento do meio de campo em direção ao lado direito de ataque. Mycael faz boa leitura da jogada e fica com ela.

bola

48'

2ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Santos, mas sem conseguir finalizar.

bola

47'

2ºTEMPO

Mais um cruzamento pelo lado direito do ataque santista. Bandeira pega impedimento na jogada.

bola

46'

2ºTEMPO

Willian Arão tenta cruzar pela direita de ataque, marcador bloqueia e bola sai em escanteio.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos seis minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Viveros recebe na direita de ataque. Escobar chega junto e corta pra linha lateral.

bola

43'

2ºTEMPO

Dudu cobra falta do meio de campo, direto pra área santista. Gabriel Brazão sai no soco e afasta o perigo.

bola

42'

2ºTEMPO

Rony cruza pela direita de ataque. Barreal disputa com Benavídez pelo alto e comete falta ao tentar a finalização.

bola

41'

2ºTEMPO

Time visitante tenta prender a bola e troca passes no meio de campo.

bola

40'

2ºTEMPO

Boa jogada de Mendoza pela esquerda de ataque. Ele arruma um escanteio para o Furacão.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Athletico-PR. Sai João Cruz e entra Dudu.

bola

38'

2ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o Furacão, ao som de olé dos seus torcedores presentes na Vila.

bola

37'

2ºTEMPO

Tudo certo com Felipinho. Bola volta a rolar.

bola

36'

2ºTEMPO

Jogo parado. Felipinho tem um arranhão e leve sangramento no rosto. Equipe médica tratando do jogador em campo.

bola

35'

2ºTEMPO

Cruzamento da direita de ataque de Willian Arão. Barreal cabeia sem direção e manda pra fora.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Menino deixa a partida e entra Thaciano em seu lugar.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Santos. Sai João Schmidt e entra Willian Arão.

bola

33'

2ºTEMPO

Santos segue insistindo no ataque. Athletico-PR totalmente fechado na defesa, apesar dos pedidos de Odair Hellmann para que sua equipe avance as linhas.

bola

32'

2ºTEMPO

Gabriel Menino cruza pela direita de ataque. Zaga adversária corta e joga pra escanteio.

bola

31'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa cruza da linha de fundo do lado direito de ataque. Fraquinho. Mycael fica com ela.

bola

30'

2ºTEMPO

Contra ataque do Furacão. Viveros recebe na esquerda, corta para o meio e desaba na área após choque com João Schmidt. Juiz manda seguir o jogo, apesar de toda a reclamação do lado visitante.

bola

29'

2ºTEMPO

Rollheiser arrisca de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

28'

2ºTEMPO

Barreal cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Rony aparece livre no meio da área adversária e finaliza. Arthur Dias bloqueia na hora exata.

bola

27'

2ºTEMPO

Pressão do Santos, mais na base da raça do que da organização.

bola

26'

2ºTEMPO

Rollheiser vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Barreal tenta duas finalizações e ambas são bloqueadas pela marcação.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Athletico-PR. Sai Luiz Gustavo e entra Riquelme.

bola

24'

2ºTEMPO

Jogo parado. Luiz Gustavo desaba e pede atendimento médico em campo. Velha cera do futebol brasileiro antes da substituição.

bola

23'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa domina na área adversária pela direita e bate. Pra fora.

bola

22'

2ºTEMPO

PÚBLICO! 7.026 torcedores sofrem e tomam chuva na Vila Belmiro.

bola

21'

2ºTEMPO

Rollheiser rouba a bola de Luiz Gustavo no meio de campo mas, segundo a arbitragem, com falta.

bola

20'

2ºTEMPO

VAR! Checagem rápida sobre posição de Benavídez no lance do gol anulado. Impedimento é confirmado.

bola

19'

2ºTEMPO

NÃO VALE! João Cruz cobra falta do meio de campo, direto pra área do Santos. Benavídez desvia de cabeça após péssima saída de Gabriel Brazão, mandando pra rede. Impedimento é apontado.

bola

18'

2ºTEMPO

Peixe segue tentando, mas Furacão consegue controlar bem a partida, administrando com tranquilidade a vitória parcial.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Leozinho também deixa o jogo para a entrada de Vargas.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jadson sai e entra Felipinho no seu lugar.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Athletico-PR faz mudanças. Sai Gilberto Moraes e entra Dantas.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Santos. Sai Oliva e entra Rony.

bola

15'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa rapidamente a jogada. Nada de penalidade.

bola

14'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa é acionado na área paranaense. Benavídez toma a frente e faz o corte. Santistas pedem penalidade. Suposto toque no braço do zagueiro.

bola

13'

2ºTEMPO

Com toda a tranquilidade do mundo, Furacão troca passes no meio de campo.

bola

12'

2ºTEMPO

Mais um cruzamento de Gabriel Menino pela direita de ataque e novamente direto nas mãos de Mycael.

bola

11'

2ºTEMPO

Gilberto Moraes cruza pela direita de ataque. Pra ninguém. Bola com o Santos.

bola

10'

2ºTEMPO

Assim como no início do primeiro tempo, Santos começa pressionando, mas a intensidade diminui e Athletico-PR já começa a jogar mais.

bola

9'

2ºTEMPO

Viveros ganha da marcação pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Zaga santista corta e sai jogando.

bola

8'

2ºTEMPO

Gabriel Menino cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Mycael.

bola

7'

2ºTEMPO

Escobar vai ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio para o Peixe.

bola

6'

2ºTEMPO

Falta de Luiz Gustavo em cima de Rollheiser no meio de campo.

bola

5'

2ºTEMPO

Cobrança de Barreal. Direto pra linha de fundo. Sem nenhum perigo.

bola

4'

2ºTEMPO

Jadson chega duro em Gabriel Bontempo perto da entrada da área paranaense. Falta perigosa para o Santos cobrar.

bola

3'

2ºTEMPO

MUITO PERTO! Barreal chuta forte pela direita de ataque em jogada ensaiada na cobrança da falta. Bola passa muito perto do ângulo direito de Mycael.

bola

2'

2ºTEMPO

Gabriel Menino vai ao fundo pela direita de ataque e sofre falta de João Cruz.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Santos volta com uma troca. Sai Caballero e entra Rollheiser.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

QUASE! Barreal cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Arthur Dias intercepta, mas quase manda contra o próprio patrimônio. Escanteio para o Santos.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

UHHH! Depois de elástico e cruzamento de três dedos de Leozinho pela esquerda de ataque. Zaga santista afasta e João Cruz pega o rebote. Ele chuta de fora da área e quase marca o terceiro. Bola sai à direita.

bola

43'

1ºTEMPO

João Ananias disputa com Viveros na defesa e cede escanteio para os adversários.

bola

42'

1ºTEMPO

Marcação do Furacão é justa e não cede espaços para os donos da casa.

bola

41'

1ºTEMPO

Roda a bola pelo meio de campo o Peixe.

bola

40'

1ºTEMPO

Apesar de manter a posse de bola, Santos não consegue levar perigo real ao gol de Mycael.

bola

39'

1ºTEMPO

Athletico-PR completamente arrumado em campo para somente contra atacar. Santos segue na pressão.

bola

38'

1ºTEMPO

Oliva empurra Leozinho no meio de campo. Falta marcada e bronca nele.

bola

37'

1ºTEMPO

Barreal faz boa jogada pela esquerda de ataque e cruza. Defesa adversária consegue afastar o perigo.

bola

36'

1ºTEMPO

João Cruz domina e gira pelo meio de campo. Oliva dá um rapa e comete a falta.

bola

35'

1ºTEMPO

Caballero chuta de fora da área e isola.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Viveros agarra Escobar no meio de campo. Falta e cartão amarelo pra ele.

bola

33'

1ºTEMPO

Leozinho e Jadson fazem sanduíche em Gabriel Bontempo na entrada da área visitante. Falta.

bola

32'

1ºTEMPO

João Schmidt recebe na esquerda de ataque e passa pra Gabriel Barbosa. Ele finaliza de dentro da área paranaense e Mycael faz a defesa.

bola

31'

1ºTEMPO

Falta forte de Luiz Gustavo em Caballero no meio de campo. Nada de cartão, pra revolta dos santistas.

bola

30'

1ºTEMPO

Luiz Gustavo arrisca de fora da área e carimba a marcação.

bola

29'

1ºTEMPO

Barreal tenta jogada pela direita de ataque e sai com bola e tudo pela linha de fundo.

bola

28'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Santos.

bola

27'

1ºTEMPO

Torcida do Peixe, mesmo com a derrota parcial, não para de empurrar sua equipe.

bola

26'

1ºTEMPO

Nesse momento, Viveros é o artilheiro isolado do Brasileirão.

gol

25'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! VIVEROS! Lançamento do meio de campo de João Cruz pra Viveros no campo de ataque. Ele arranca praticamente do meio de campo, invade a área santista e toca no canto esquerdo de Gabriel Brazão. Amplia o Furacão.

bola

25'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

24'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa tenta o cruzamento pela esquerda de ataque. Marcação bloqueia.

bola

23'

1ºTEMPO

Jogo melhora nesse momento. Santos busca o empate, mas Furacão, mesmo vencendo parcialmente e jogando fora de casa, segue buscando o ataque.

bola

22'

1ºTEMPO

DE BICICLETA! Após cruzamento da esquerda de ataque, Gabriel Barbosa manda uma bicicleta e bola passa à esquerda do gol de Mycael. Quase o empate do Santos com um golaço.

bola

21'

1ºTEMPO

João Cruz cobra a falta pela esquerda de ataque, direto pra área santista. Defesa afasta.

bola

20'

1ºTEMPO

Tudo certo com o atacante do Furacão. Jogo vai ser retomado.

bola

19'

1ºTEMPO

Equipe médica do Furacão atende Viveros em campo. Jogo parado.

amarelo

18'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Viveros tenta finta pela esquerda de ataque e é derrubado por Adonis Frías. Cartão amarelo para o santista.

bola

17'

1ºTEMPO

Barreal rouba bem a bola pelo meio de campo, mas acaba desarmado ao tentar dar sequência na jogada.

bola

16'

1ºTEMPO

Luiz Gustavo tenta jogada pela ala esquerda, deixa bola escapar e cede arremesso lateral para os adversários.

bola

15'

1ºTEMPO

Time da casa tenta resposta rápida e se lança ao ataque.

bola

14'

1ºTEMPO

Depois de um bom começo do Peixe, equipe diminui o ímpeto e permite que visitantes gostem da partida.

gol

13'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! VIVEROS! Depois de bate e rebate na área santista, bola sobra com Viveros, que manda de canhota pra rede. Furacão na frente.

bola

13'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

12'

1ºTEMPO

Benavídez é derrubado por Caballero no meio de campo. Falta assinalada.

bola

11'

1ºTEMPO

Barreal chuta de fora da área. Aguirre se joga na frente da bola e desvia pra escanteio.

bola

10'

1ºTEMPO

Erro de passe de Gabriel Menino no meio de campo. Furacão retoma a bola e tenta esfriar o jogo.

bola

9'

1ºTEMPO

Viveros recebe na área santista e finaliza em cima da marcação. Bandeira para a jogada e aponta impedimento no lance.

bola

8'

1ºTEMPO

João Schmidt agarra Leozinho no meio de campo. Falta marcada.

bola

7'

1ºTEMPO

Santos pressiona nesses instantes iniciais de partida. Athletico-PR recua e se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

6'

1ºTEMPO

Mais um cruzamento de Gabriel Menino pela direita de ataque. Dessa vez ele manda direto pra linha de fundo.

bola

5'

1ºTEMPO

Gabriel Menino cruza pela direita de ataque. Luiz Gustavo faz o corte e cede escanteio.

bola

4'

1ºTEMPO

MYCAEEEL! Barreal descola passe na medida do meio pra Caballero na área paranaense. Ele chapa bonito e Mycael espalma no canto esquerdo.

bola

3'

1ºTEMPO

Mais uma tentativa de jogada de Leozinho pela direita de ataque. Dessa vez ele parte pra finta e acaba desarmado por João Ananias.

bola

2'

1ºTEMPO

Leozinho vai ao fundo pela direita de ataque e faz o cruzamento. Direto nas mãos de Gabriel Brazão.

bola

1'

1ºTEMPO

O Santos joga todo de branco. O Athletico-PR vem a campo todo de preto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando na Vila Belmiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Athletico-PR definido por Odair Hellmann: Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson e João Cruz; Mendoza, Leozinho e Viveros.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santos escalado por Cuca: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Barreal, Caballero e Gabriel Barbosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Gustavo Henrique, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Moisés, Pepê Fermino e Vinícius Lira, lesionados, além do suspenso Neymar. Os visitantes não contarão com Claudinho, Esquível, Portilla e Terán, entregues ao departamento médico. Santos, suspenso, também é ausência confirmada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado paranaense, mesmo goleado e eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil, o time não perde a seis rodadas no Brasileirão. As atenções da equipe agora estão 100% voltadas para a Série-A, onde se manter no G-4 é o foco principal.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time paulista, apesar de classificado para as oitavas na Sul-Americana e para as quartas na Copa do Brasil, vive situação desconfortável no Brasileirão. A equipe é a primeira fora do Z-4 e conta com o apoio dos seus torcedores pra conquistar um bom resultado e subir na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Peixe recebeu a Chapecoense e empatou em 2x2. O Furacão jogou fora de casa contra o Corinthians e ficou no empate de 0x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Santos ocupa a 16ª colocação na tabela, com 22 pontos conquistados, enquanto o Athletico-PR está na 3ª posição, com 37 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 71 partidas entre as equipes. O Santos venceu 32, o Athletico-PR levou a melhor em 22 oportunidades, além de 17 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Santos e Athletico-PR, jogo válido pela 22ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Gabriel MeninoSaiu

    Meio-Campo

  • ThacianoEntrou

    Meio-Campo

  • Adonis FriasAmarelo

    Defesa

  • João Ananias

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Christian Oliva Saiu

    Meio-Campo

  • RonyEntrou

    Atacante

  • João SchmidtSaiu

    Meio-Campo

  • Willian ArãoEntrou

    Meio-Campo

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Gustavo CaballeroSaiu

    Atacante

  • Benja RollheiserEntrou

    Atacante

  • Gabriel Barbosa

    Atacante

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • Mycael

    Goleiro

  • Gastón Benavídez

    Defesa

  • Juan Aguirre

    Defesa

  • Arthur Dias

    Defesa

  • Gilberto MoraesSaiu

    Defesa

  • DantasEntrou

    Defesa

  • Luiz GustavoSaiu

    Meio-Campo

  • Diogo RiquelmeEntrou

    Atacante

  • JadsonSaiu

    Meio-Campo

  • FelipinhoEntrou

    Meio-Campo

  • João CruzSaiu

    Meio-Campo

  • Dudu KogitzkiEntrou

    Meio-Campo

  • Stiven Mendoza

    Atacante

  • LeozinhoSaiu

    Atacante

  • Kerwin VargasEntrou

    Atacante

  • Kevin ViverosGolGolAmarelo

    Atacante

  • Rafael Rodrigo Klein (RS)

    ÁRBITRO

  • Rafael da Silva Alves (RS)

    ASSISTENTE

  • Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

    ASSISTENTE

  • Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

    QUARTO ÁRBITRO

Santos SAN
Athletico-PR CAP

GOLS

Kevin Viveros Gol
Kevin Viveros Gol
POSSE DE BOLA
68% 32%
3FINALIZAÇÕES1
1FINALIZAÇÕES CERTAS1
7FALTAS COMETIDAS2
0CRUZAMENTOS0
12PASSES ERRADOS8
2DESARMES4
2ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS1
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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