22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 09/08•18h30
Minuto a Minuto: Santos X Athletico-PR - 09/08/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Athletico-PR vence o Santos por 2x0 na Vila Belmiro.
50'
•
2ºTEMPO
Barreal cobra escanteio pela esquerda. Willian Arão cabeceia pra fora.
50'
•
2ºTEMPO
Adonis Frías lança a bola na área adversária do meio de campo. Aguirre desvia de cabeça e manda pra escanteio.
49'
•
2ºTEMPO
Lançamento do meio de campo em direção ao lado direito de ataque. Mycael faz boa leitura da jogada e fica com ela.
48'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Santos, mas sem conseguir finalizar.
47'
•
2ºTEMPO
Mais um cruzamento pelo lado direito do ataque santista. Bandeira pega impedimento na jogada.
46'
•
2ºTEMPO
Willian Arão tenta cruzar pela direita de ataque, marcador bloqueia e bola sai em escanteio.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos seis minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Viveros recebe na direita de ataque. Escobar chega junto e corta pra linha lateral.
43'
•
2ºTEMPO
Dudu cobra falta do meio de campo, direto pra área santista. Gabriel Brazão sai no soco e afasta o perigo.
42'
•
2ºTEMPO
Rony cruza pela direita de ataque. Barreal disputa com Benavídez pelo alto e comete falta ao tentar a finalização.
41'
•
2ºTEMPO
Time visitante tenta prender a bola e troca passes no meio de campo.
40'
•
2ºTEMPO
Boa jogada de Mendoza pela esquerda de ataque. Ele arruma um escanteio para o Furacão.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Athletico-PR. Sai João Cruz e entra Dudu.
38'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o Furacão, ao som de olé dos seus torcedores presentes na Vila.
37'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com Felipinho. Bola volta a rolar.
36'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Felipinho tem um arranhão e leve sangramento no rosto. Equipe médica tratando do jogador em campo.
35'
•
2ºTEMPO
Cruzamento da direita de ataque de Willian Arão. Barreal cabeia sem direção e manda pra fora.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Menino deixa a partida e entra Thaciano em seu lugar.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Santos. Sai João Schmidt e entra Willian Arão.
33'
•
2ºTEMPO
Santos segue insistindo no ataque. Athletico-PR totalmente fechado na defesa, apesar dos pedidos de Odair Hellmann para que sua equipe avance as linhas.
32'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino cruza pela direita de ataque. Zaga adversária corta e joga pra escanteio.
31'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa cruza da linha de fundo do lado direito de ataque. Fraquinho. Mycael fica com ela.
30'
•
2ºTEMPO
Contra ataque do Furacão. Viveros recebe na esquerda, corta para o meio e desaba na área após choque com João Schmidt. Juiz manda seguir o jogo, apesar de toda a reclamação do lado visitante.
29'
•
2ºTEMPO
Rollheiser arrisca de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
28'
•
2ºTEMPO
Barreal cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Rony aparece livre no meio da área adversária e finaliza. Arthur Dias bloqueia na hora exata.
27'
•
2ºTEMPO
Pressão do Santos, mais na base da raça do que da organização.
26'
•
2ºTEMPO
Rollheiser vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Barreal tenta duas finalizações e ambas são bloqueadas pela marcação.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Athletico-PR. Sai Luiz Gustavo e entra Riquelme.
24'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Luiz Gustavo desaba e pede atendimento médico em campo. Velha cera do futebol brasileiro antes da substituição.
23'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa domina na área adversária pela direita e bate. Pra fora.
22'
•
2ºTEMPO
PÚBLICO! 7.026 torcedores sofrem e tomam chuva na Vila Belmiro.
21'
•
2ºTEMPO
Rollheiser rouba a bola de Luiz Gustavo no meio de campo mas, segundo a arbitragem, com falta.
20'
•
2ºTEMPO
VAR! Checagem rápida sobre posição de Benavídez no lance do gol anulado. Impedimento é confirmado.
19'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! João Cruz cobra falta do meio de campo, direto pra área do Santos. Benavídez desvia de cabeça após péssima saída de Gabriel Brazão, mandando pra rede. Impedimento é apontado.
18'
•
2ºTEMPO
Peixe segue tentando, mas Furacão consegue controlar bem a partida, administrando com tranquilidade a vitória parcial.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Leozinho também deixa o jogo para a entrada de Vargas.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jadson sai e entra Felipinho no seu lugar.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Athletico-PR faz mudanças. Sai Gilberto Moraes e entra Dantas.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Santos. Sai Oliva e entra Rony.
15'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa rapidamente a jogada. Nada de penalidade.
14'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa é acionado na área paranaense. Benavídez toma a frente e faz o corte. Santistas pedem penalidade. Suposto toque no braço do zagueiro.
13'
•
2ºTEMPO
Com toda a tranquilidade do mundo, Furacão troca passes no meio de campo.
12'
•
2ºTEMPO
Mais um cruzamento de Gabriel Menino pela direita de ataque e novamente direto nas mãos de Mycael.
11'
•
2ºTEMPO
Gilberto Moraes cruza pela direita de ataque. Pra ninguém. Bola com o Santos.
10'
•
2ºTEMPO
Assim como no início do primeiro tempo, Santos começa pressionando, mas a intensidade diminui e Athletico-PR já começa a jogar mais.
9'
•
2ºTEMPO
Viveros ganha da marcação pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Zaga santista corta e sai jogando.
8'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Mycael.
7'
•
2ºTEMPO
Escobar vai ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio para o Peixe.
6'
•
2ºTEMPO
Falta de Luiz Gustavo em cima de Rollheiser no meio de campo.
5'
•
2ºTEMPO
Cobrança de Barreal. Direto pra linha de fundo. Sem nenhum perigo.
4'
•
2ºTEMPO
Jadson chega duro em Gabriel Bontempo perto da entrada da área paranaense. Falta perigosa para o Santos cobrar.
3'
•
2ºTEMPO
MUITO PERTO! Barreal chuta forte pela direita de ataque em jogada ensaiada na cobrança da falta. Bola passa muito perto do ângulo direito de Mycael.
2'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino vai ao fundo pela direita de ataque e sofre falta de João Cruz.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Santos volta com uma troca. Sai Caballero e entra Rollheiser.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
QUASE! Barreal cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Arthur Dias intercepta, mas quase manda contra o próprio patrimônio. Escanteio para o Santos.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
UHHH! Depois de elástico e cruzamento de três dedos de Leozinho pela esquerda de ataque. Zaga santista afasta e João Cruz pega o rebote. Ele chuta de fora da área e quase marca o terceiro. Bola sai à direita.
43'
•
1ºTEMPO
João Ananias disputa com Viveros na defesa e cede escanteio para os adversários.
42'
•
1ºTEMPO
Marcação do Furacão é justa e não cede espaços para os donos da casa.
41'
•
1ºTEMPO
Roda a bola pelo meio de campo o Peixe.
40'
•
1ºTEMPO
Apesar de manter a posse de bola, Santos não consegue levar perigo real ao gol de Mycael.
39'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR completamente arrumado em campo para somente contra atacar. Santos segue na pressão.
38'
•
1ºTEMPO
Oliva empurra Leozinho no meio de campo. Falta marcada e bronca nele.
37'
•
1ºTEMPO
Barreal faz boa jogada pela esquerda de ataque e cruza. Defesa adversária consegue afastar o perigo.
36'
•
1ºTEMPO
João Cruz domina e gira pelo meio de campo. Oliva dá um rapa e comete a falta.
35'
•
1ºTEMPO
Caballero chuta de fora da área e isola.
34'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Viveros agarra Escobar no meio de campo. Falta e cartão amarelo pra ele.
33'
•
1ºTEMPO
Leozinho e Jadson fazem sanduíche em Gabriel Bontempo na entrada da área visitante. Falta.
32'
•
1ºTEMPO
João Schmidt recebe na esquerda de ataque e passa pra Gabriel Barbosa. Ele finaliza de dentro da área paranaense e Mycael faz a defesa.
31'
•
1ºTEMPO
Falta forte de Luiz Gustavo em Caballero no meio de campo. Nada de cartão, pra revolta dos santistas.
30'
•
1ºTEMPO
Luiz Gustavo arrisca de fora da área e carimba a marcação.
29'
•
1ºTEMPO
Barreal tenta jogada pela direita de ataque e sai com bola e tudo pela linha de fundo.
28'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Santos.
27'
•
1ºTEMPO
Torcida do Peixe, mesmo com a derrota parcial, não para de empurrar sua equipe.
26'
•
1ºTEMPO
Nesse momento, Viveros é o artilheiro isolado do Brasileirão.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! VIVEROS! Lançamento do meio de campo de João Cruz pra Viveros no campo de ataque. Ele arranca praticamente do meio de campo, invade a área santista e toca no canto esquerdo de Gabriel Brazão. Amplia o Furacão.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
24'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa tenta o cruzamento pela esquerda de ataque. Marcação bloqueia.
23'
•
1ºTEMPO
Jogo melhora nesse momento. Santos busca o empate, mas Furacão, mesmo vencendo parcialmente e jogando fora de casa, segue buscando o ataque.
22'
•
1ºTEMPO
DE BICICLETA! Após cruzamento da esquerda de ataque, Gabriel Barbosa manda uma bicicleta e bola passa à esquerda do gol de Mycael. Quase o empate do Santos com um golaço.
21'
•
1ºTEMPO
João Cruz cobra a falta pela esquerda de ataque, direto pra área santista. Defesa afasta.
20'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o atacante do Furacão. Jogo vai ser retomado.
19'
•
1ºTEMPO
Equipe médica do Furacão atende Viveros em campo. Jogo parado.
18'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Viveros tenta finta pela esquerda de ataque e é derrubado por Adonis Frías. Cartão amarelo para o santista.
17'
•
1ºTEMPO
Barreal rouba bem a bola pelo meio de campo, mas acaba desarmado ao tentar dar sequência na jogada.
16'
•
1ºTEMPO
Luiz Gustavo tenta jogada pela ala esquerda, deixa bola escapar e cede arremesso lateral para os adversários.
15'
•
1ºTEMPO
Time da casa tenta resposta rápida e se lança ao ataque.
14'
•
1ºTEMPO
Depois de um bom começo do Peixe, equipe diminui o ímpeto e permite que visitantes gostem da partida.
13'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! VIVEROS! Depois de bate e rebate na área santista, bola sobra com Viveros, que manda de canhota pra rede. Furacão na frente.
13'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
12'
•
1ºTEMPO
Benavídez é derrubado por Caballero no meio de campo. Falta assinalada.
11'
•
1ºTEMPO
Barreal chuta de fora da área. Aguirre se joga na frente da bola e desvia pra escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
Erro de passe de Gabriel Menino no meio de campo. Furacão retoma a bola e tenta esfriar o jogo.
9'
•
1ºTEMPO
Viveros recebe na área santista e finaliza em cima da marcação. Bandeira para a jogada e aponta impedimento no lance.
8'
•
1ºTEMPO
João Schmidt agarra Leozinho no meio de campo. Falta marcada.
7'
•
1ºTEMPO
Santos pressiona nesses instantes iniciais de partida. Athletico-PR recua e se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.
6'
•
1ºTEMPO
Mais um cruzamento de Gabriel Menino pela direita de ataque. Dessa vez ele manda direto pra linha de fundo.
5'
•
1ºTEMPO
Gabriel Menino cruza pela direita de ataque. Luiz Gustavo faz o corte e cede escanteio.
4'
•
1ºTEMPO
MYCAEEEL! Barreal descola passe na medida do meio pra Caballero na área paranaense. Ele chapa bonito e Mycael espalma no canto esquerdo.
3'
•
1ºTEMPO
Mais uma tentativa de jogada de Leozinho pela direita de ataque. Dessa vez ele parte pra finta e acaba desarmado por João Ananias.
2'
•
1ºTEMPO
Leozinho vai ao fundo pela direita de ataque e faz o cruzamento. Direto nas mãos de Gabriel Brazão.
1'
•
1ºTEMPO
O Santos joga todo de branco. O Athletico-PR vem a campo todo de preto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando na Vila Belmiro.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).
PRÉ-JOGO
Athletico-PR definido por Odair Hellmann: Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson e João Cruz; Mendoza, Leozinho e Viveros.
PRÉ-JOGO
Santos escalado por Cuca: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Barreal, Caballero e Gabriel Barbosa.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Gustavo Henrique, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Moisés, Pepê Fermino e Vinícius Lira, lesionados, além do suspenso Neymar. Os visitantes não contarão com Claudinho, Esquível, Portilla e Terán, entregues ao departamento médico. Santos, suspenso, também é ausência confirmada.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paranaense, mesmo goleado e eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil, o time não perde a seis rodadas no Brasileirão. As atenções da equipe agora estão 100% voltadas para a Série-A, onde se manter no G-4 é o foco principal.
PRÉ-JOGO
O time paulista, apesar de classificado para as oitavas na Sul-Americana e para as quartas na Copa do Brasil, vive situação desconfortável no Brasileirão. A equipe é a primeira fora do Z-4 e conta com o apoio dos seus torcedores pra conquistar um bom resultado e subir na tabela.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Peixe recebeu a Chapecoense e empatou em 2x2. O Furacão jogou fora de casa contra o Corinthians e ficou no empate de 0x0.
PRÉ-JOGO
O Santos ocupa a 16ª colocação na tabela, com 22 pontos conquistados, enquanto o Athletico-PR está na 3ª posição, com 37 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 71 partidas entre as equipes. O Santos venceu 32, o Athletico-PR levou a melhor em 22 oportunidades, além de 17 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Santos e Athletico-PR, jogo válido pela 22ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Gabriel Menino
Meio-Campo
Thaciano
Meio-Campo
Adonis Frias
Defesa
João Ananias
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Christian Oliva
Meio-Campo
Rony
Atacante
João Schmidt
Meio-Campo
Willian Arão
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Gustavo Caballero
Atacante
Benja Rollheiser
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Odair Hellmann
TECNICO
Mycael
Goleiro
Gastón Benavídez
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Arthur Dias
Defesa
Gilberto Moraes
Defesa
Dantas
Defesa
Luiz Gustavo
Meio-Campo
Diogo Riquelme
Atacante
Jadson
Meio-Campo
Felipinho
Meio-Campo
João Cruz
Meio-Campo
Dudu Kogitzki
Meio-Campo
Stiven Mendoza
Atacante
Leozinho
Atacante
Kerwin Vargas
Atacante
Kevin Viveros
Atacante
Rafael Rodrigo Klein (RS)
ÁRBITRO
Rafael da Silva Alves (RS)
ASSISTENTE
Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
ASSISTENTE
Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
QUARTO ÁRBITRO